Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 220.000,00 8,21 İş Bankası (B) 38.750,10 0,65 -4,32 İş Bankası (C) 6,30 0,80 -10,00 İş Bankası (Kur.) 384.000,00 1,05 İş Fin.Kir. 3,78 1,89 -2,07 İş Girişim 23,60 2,16 24,54 İş GMYO 2,47 2,07 -2,76 İş Y. Men. Değ. 17,94 2,11 1,59 İş Yat. Ort. 3,99 4,18 13,35 İşbir Holding 4.054,10 10,00 47,96 Işık Plastik Sanayi 17,71 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,31 5,65 14,91 İttifak Holding 2,40 2,13 7,62 İz Hayvancılık Tarım 23,30 4,58 29,44 İzmir Demir Çelik 12,88 4,46 19,59 İzmir Fırça 7,11 9,89 27,88 Jantsa Jant Sanayi 494,90 9,98 49,20 Kafein Yazılım 22,10 2,50 3,37 Kaplamin 40,30 -1,08 19,23 Kardemir (A) 5,90 4,61 -0,84 Kardemir (B) 5,88 4,44 11,57 Kardemir (D) 6,78 4,31 17,30 Karel Elektronik 26,00 1,72 12,75 Karsan Otomotiv 4,99 9,91 53,54 Karsu Tekstil 10,65 5,76 24,56 Kartonsan 75,75 0,33 -20,72 Katmerciler Ekipman 4,04 9,78 31,17 Kent Gıda 334,10 0,00 -6,05 Kerevitaş Gıda 6,38 2,57 -3,04 Kervan Gıda 14,70 2,94 11,20 Kervansaray Yat. Holding 1,19 2,59 -5,56 Kiler GMYO 2,46 2,07 -1,99 Klimasan Klima 17,85 1,59 5,19 Koç Holding 20,68 1,27 -2,08 Konfrut Gıda 17,09 1,85 1,12 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 53,30 9,99 125,08 Konya Çimento 1.598,90 2,69 41,50 Kordsa Teknik Tekstil 21,54 7,70 38,52 Koza Altın 117,40 3,44 21,41 Koza Madencilik 15,53 1,70 0,26 Körfez GMYO 5,83 -0,68 0,52 Kristal Kola 4,11 2,75 4,85 Kron Telekomünikasyon 59,50 6,63 61,51 Kuştur Kuşadası Turizm 217,20 6,63 38,08 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,42 1,26 5,22 Kütahya Porselen 48,16 3,53 -4,54 Lider Faktoring 3,51 1,15 2,93 Link Bilgisayar 28,78 1,34 -9,71 Logo Yazılım 138,70 5,48 10,52 Lokman Hekim Sağlık 15,82 4,98 47,13 Lüks Kadife 45,42 -6,23 57,16 Makina Takım 3,42 3,32 0,29 Marka Yatırım Holding 6,63 4,57 3,11 Marmaris Altınyunus 301,90 7,98 171,74 Marshall 346,60 1,35 13,01 Martı GMYO 2,89 -1,03 5,09 Martı Otel 2,25 1,35 5,63 Mavi Giyim 54,80 5,69 4,98 Mazhar Zorlu Holding 35,60 3,31 13,09 Mega Polietilen 11,09 9,91 44,78 Menderes Tekstil 3,43 -6,28 11,00 Merit Turizm 144,40 9,98 72,52 Merko Gıda 7,58 2,57 -12,27 Metemtur Otelcilik 24,26 -0,49 9,77 Metro Holding 2,14 2,88 2,88 Metro Petrol ve Tesisleri 2,99 2,05 3,46 Metro Yatırım Ortaklığı 2,39 2,58 2,58 Migros Ticaret 45,22 3,67 5,65 Milpa 5,25 0,96 14,13 Mistral GMYO 5,44 -0,37 15,50 MLP Sağlık 22,06 6,06 11,02 MMC San. ve Tic. Yat. 5,90 3,69 28,26 Mondi Tire Kutsan 7,53 1,62 -0,92 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 37,02 2,89 3,87 Net Holding 3,99 7,55 16,33 Netaş Telekom. 30,00 2,04 6,84 Niğbaş Niğde Beton 43,98 1,10 -15,42 Nuh Çimento 48,80 3,83 -0,89 Nurol GMYO 8,92 2,06 22,36 Odaş Elektrik 3,84 -2,04 -1,54 Olmuksan-IP 8,08 -0,25 -31,81 Orge Enerji Elektrik 8,17 5,42 10,70 Orma Orman Mahsulleri 16,80 1,51 14,13 Osmanlı Menkul 36,48 3,99 17,90 Ostim Endüstriyel Yat 3,90 1,30 -4,41 Otokar 386,20 10,00 21,29 Oyak Çimento 8,42 3,06 -4,10 Oyak Yat. Ort. 10,03 -2,90 44,32 Oylum Sınai Yatırımlar 5,06 4,76 7,43 Özak GMYO 5,08 0,59 -0,39 Özbal Çelik Boru 8,31 5,99 26,87 Özderici GMYO 2,31 2,67 4,05 Özerden Plastik 12,45 0,32 38,33 Pamukova Elektrik 24,10 0,42 13,04 Panora GMYO 6,76 2,27 9,21 Papilon Savunma 22,34 2,67 -1,85 Park Elek.Madencilik 5,36 3,28 -0,19 Parsan 31,22 3,31 28,48 Pegasus 72,60 5,45 -2,68 Peker GMYO 2,36 1,72 -9,58 Penguen Gıda 4,77 0,42 -5,54 Pera GMYO 1,85 6,94 5,61 Pergamon Dış Ticaret 30,74 9,94 55,96 Petkim 5,04 3,49 1,20 Petrokent Turizm 1.386,00 10,00 52,91 Pınar Et ve Un 23,88 -1,00 2,58 Pınar Su 8,59 6,44 15,61 Pınar Süt 25,98 1,72 12,56 Plastikkart 17,75 4,66 22,84 Polisan Holding 4,08 2,51 5,70 Politeknik Metal 405,00 -10,00 -0,74 Prizma Press Matbaacılık 5,85 4,28 6,75 QNB Finans Fin. Kir. 134,60 9,97 7,42 QNB Finansbank 69,90 6,31 -0,64 Ral Yatırım Holding 4,57 3,86 2,93 Ray Sigorta 16,32 2,64 5,63 Reysaş GMYO 5,35 2,69 -1,83 Reysaş Lojistik 8,59 6,18 -7,03 Rhea Girişim 3,54 -0,28 -4,84 Rodrigo Tekstil 15,20 4,76 10,87 Royal Halı 3,30 2,80 -4,07 RTA Laboratuvarları 29,36 0,48 -3,04 Sabancı Holding 10,68 -0,93 -6,81 Safkar Ege Soğutmacılık 10,81 4,04 -0,64 Sanel Mühendislik 4,23 0,71 23,68 Sanifoam Sünger 17,90 0,00 31,62 Sanko Pazarlama 9,96 -0,10 6,07 Saray Matbaacılık 10,36 -1,52 18,13 Sarkuysan 9,19 1,77 3,96 Sasa Polyester 26,20 7,47 29,57 Say Yenilenebilir Enerji 9,50 2,59 11,63 Sekuro Plastik 29,28 -9,96 109,74 Selçuk Ecza Deposu 12,78 2,57 -6,37 Selçuk Gıda 4,45 -0,89 -10,64 Senkron Güvenlik 24,08 -9,95 -8,30 Serve Film Prodüksiyon 15,15 4,48 -5,31 Servet GMYO 116,50 1,66 48,60 Seyitler Kimya 36,16 1,01 44,12 Silverline Endüstri 6,84 0,59 -20,47 Sinpaş GMYO 5,04 0,40 20,57 Smartiks Yazılım 8,41 1,20 -5,08 Sodaş Sodyum Sanayii 36,14 2,96 35,49 Söktaş 4,96 1,02 -2,55 Sönmez Filament 68,80 1,70 -1,99 Sönmez Pamuklu 26,36 9,92 9,83 Sumaş Suni Tahta 68,00 7,59 32,68 Şeker Fin. Kir. 6,57 0,46 2,66 Şekerbank 1,46 2,82 -3,31 Şişe Cam 7,38 0,68 0,96 Şok Marketler 13,83 1,02 9,59 T. Halk Bankası 5,31 0,76 -4,50 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,90 6,33 2,70 T.S.K.B. 1,81 1,12 1,69 T.Tuborg 21,20 7,07 17,32 Taç Tarım Ürünleri 26,52 9,95 151,85 Tat Gıda 11,04 3,66 -6,91 TAV Havalimanları 21,94 5,08 3,00 Taze Kuru Gıda 320,10 0,03 47,99 Tek-Art Turizm 2,23 1,36 10,40 Tekfen Holding 18,00 1,12 9,76 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,00 2,04 9,55 Temapol Polimer Plastik 15,47 9,95 34,52 TGS Dış Ticaret 31,38 2,21 146,89 Tofaş Oto. Fab. 36,32 0,83 7,08 Torunlar GMYO 3,86 0,52 -1,03 Trabzon Liman 35,28 6,27 9,84 Trabzonspor Sportif 2,43 0,83 -0,41 Trend GMYO 9,43 2,39 -24,98 TSKB GMYO 4,90 1,03 -14,78 Tuğçelik 8,00 1,65 -0,99 Tukaş 9,56 0,63 -1,34 Turcas Petrol 5,05 6,54 4,12 Turkcell 16,40 0,00 1,86 Tümosan Motor ve Traktör 16,83 3,63 19,62 Tüpraş 102,50 3,54 -5,09 Türk Hava Yolları 12,33 3,18 -4,49 Türk Prysmian Kablo 12,60 -0,40 4,13 Türk Telekom 8,15 -0,85 -4,57 Türk Traktör 178,90 1,59 -2,08 Türker Proje Gayrimenkul 181,50 10,00 60,76 Türkiye Sigorta 7,28 4,30 10,30 Ufuk Yatırım 23,00 6,98 71,64 Ulaşlar Turizm Yat. 4,13 2,48 -2,59 Ulusoy Elektrik 48,94 1,62 -4,69 Ulusoy Un Sanayi 16,21 -0,55 40,96 Umpaş Holding 2,70 3,05 3,45 Uşak Seramik 2,47 0,82 5,56 Utopya Turizm 39,78 -0,50 2,53 Uzertaş Boya 73,95 9,56 30,65 Ülker Bisküvi 22,52 0,63 -2,68 Vakıf Fin. Kir. 9,14 0,66 114,55 Vakıf GMYO 3,70 3,06 2,21 Vakıf Yat. Ort. 7,96 -2,21 8,15 Vakıflar Bankası 4,40 0,69 -6,58 Vakko Tekstil 6,43 2,72 -1,38 Vanet Gıda 7,75 0,65 0,26 Verusa Holding 56,15 1,63 24,50 Verusaturk Girisim 25,34 9,98 93,73 Vestel 25,78 1,58 22,41 Vestel Beyaz Eşya 47,30 4,79 15,70 Viking Kağıt 7,81 2,90 -13,22 Yapı Kredi Koray GMYO 4,64 0,65 4,27 Yapı ve Kredi Bank. 2,90 0,69 -5,84 Yaprak Süt ve Besi Çift. 102,20 -9,96 41,16 Yataş 15,70 2,95 8,65 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,98 -0,25 -9,55 Yeni Gimat GMYO 14,45 2,85 16,25 Yeşil GMYO 1,91 4,95 38,41 Yeşil Yapı 2,50 4,60 35,87 Yeşil Yatırım Holding 188,30 -0,11 97,48 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.104,80 2,99 -3,18 Yonga Mobilya 38,40 9,71 28,00 Yükselen Çelik 5,18 0,58 -0,99 Yünsa 15,00 0,33 2,32 Zorlu Enerji 2,85 2,15 2,89 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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