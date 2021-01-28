Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

28.01.2021 19:01
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)220.000,008,21İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)220.000,00

8,21
İş Bankası (B)38.750,100,65-4,32
İş Bankası (C)6,300,80-10,00
İş Bankası (Kur.)384.000,00

1,05
İş Fin.Kir.3,781,89-2,07
İş Girişim23,602,1624,54
İş GMYO2,472,07-2,76
İş Y. Men. Değ.17,942,111,59
İş Yat. Ort.3,994,1813,35
İşbir Holding4.054,1010,0047,96
Işık Plastik Sanayi17,71

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,315,6514,91
İttifak Holding2,402,137,62
İz Hayvancılık Tarım23,304,5829,44
İzmir Demir Çelik12,884,4619,59
İzmir Fırça7,119,8927,88
Jantsa Jant Sanayi494,909,9849,20
Kafein Yazılım22,102,503,37
Kaplamin40,30-1,0819,23
Kardemir (A)5,904,61-0,84
Kardemir (B)5,884,4411,57
Kardemir (D)6,784,3117,30
Karel Elektronik26,001,7212,75
Karsan Otomotiv4,999,9153,54
Karsu Tekstil10,655,7624,56
Kartonsan75,750,33-20,72
Katmerciler Ekipman4,049,7831,17
Kent Gıda334,100,00-6,05
Kerevitaş Gıda6,382,57-3,04
Kervan Gıda14,702,9411,20
Kervansaray Yat. Holding1,192,59-5,56
Kiler GMYO2,462,07-1,99
Klimasan Klima17,851,595,19
Koç Holding20,681,27-2,08
Konfrut Gıda17,091,851,12
Kontrolmatik Teknoloji Enerji53,309,99125,08
Konya Çimento1.598,902,6941,50
Kordsa Teknik Tekstil21,547,7038,52
Koza Altın117,403,4421,41
Koza Madencilik15,531,700,26
Körfez GMYO5,83-0,680,52
Kristal Kola4,112,754,85
Kron Telekomünikasyon59,506,6361,51
Kuştur Kuşadası Turizm217,206,6338,08
Kuyumcukent Gayrimenkul2,421,265,22
Kütahya Porselen48,163,53-4,54
Lider Faktoring3,511,152,93
Link Bilgisayar28,781,34-9,71
Logo Yazılım138,705,4810,52
Lokman Hekim Sağlık15,824,9847,13
Lüks Kadife45,42-6,2357,16
Makina Takım3,423,320,29
Marka Yatırım Holding6,634,573,11
Marmaris Altınyunus301,907,98171,74
Marshall346,601,3513,01
Martı GMYO2,89-1,035,09
Martı Otel2,251,355,63
Mavi Giyim54,805,694,98
Mazhar Zorlu Holding35,603,3113,09
Mega Polietilen11,099,9144,78
Menderes Tekstil3,43-6,2811,00
Merit Turizm144,409,9872,52
Merko Gıda7,582,57-12,27
Metemtur Otelcilik24,26-0,499,77
Metro Holding2,142,882,88
Metro Petrol ve Tesisleri2,992,053,46
Metro Yatırım Ortaklığı2,392,582,58
Migros Ticaret45,223,675,65
Milpa5,250,9614,13
Mistral GMYO5,44-0,3715,50
MLP Sağlık22,066,0611,02
MMC San. ve Tic. Yat.5,903,6928,26
Mondi Tire Kutsan7,531,62-0,92
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret37,022,893,87
Net Holding3,997,5516,33
Netaş Telekom.30,002,046,84
Niğbaş Niğde Beton43,981,10-15,42
Nuh Çimento48,803,83-0,89
Nurol GMYO8,922,0622,36
Odaş Elektrik3,84-2,04-1,54
Olmuksan-IP8,08-0,25-31,81
Orge Enerji Elektrik8,175,4210,70
Orma Orman Mahsulleri16,801,5114,13
Osmanlı Menkul36,483,9917,90
Ostim Endüstriyel Yat3,901,30-4,41
Otokar386,2010,0021,29
Oyak Çimento8,423,06-4,10
Oyak Yat. Ort.10,03-2,9044,32
Oylum Sınai Yatırımlar5,064,767,43
Özak GMYO5,080,59-0,39
Özbal Çelik Boru8,315,9926,87
Özderici GMYO2,312,674,05
Özerden Plastik12,450,3238,33
Pamukova Elektrik24,100,4213,04
Panora GMYO6,762,279,21
Papilon Savunma22,342,67-1,85
Park Elek.Madencilik5,363,28-0,19
Parsan31,223,3128,48
Pegasus72,605,45-2,68
Peker GMYO2,361,72-9,58
Penguen Gıda4,770,42-5,54
Pera GMYO1,856,945,61
Pergamon Dış Ticaret30,749,9455,96
Petkim5,043,491,20
Petrokent Turizm1.386,0010,0052,91
Pınar Et ve Un23,88-1,002,58
Pınar Su8,596,4415,61
Pınar Süt25,981,7212,56
Plastikkart17,754,6622,84
Polisan Holding4,082,515,70
Politeknik Metal405,00-10,00-0,74
Prizma Press Matbaacılık5,854,286,75
QNB Finans Fin. Kir.134,609,977,42
QNB Finansbank69,906,31-0,64
Ral Yatırım Holding4,573,862,93
Ray Sigorta16,322,645,63
Reysaş GMYO5,352,69-1,83
Reysaş Lojistik8,596,18-7,03
Rhea Girişim3,54-0,28-4,84
Rodrigo Tekstil15,204,7610,87
Royal Halı3,302,80-4,07
RTA Laboratuvarları29,360,48-3,04
Sabancı Holding10,68-0,93-6,81
Safkar Ege Soğutmacılık10,814,04-0,64
Sanel Mühendislik4,230,7123,68
Sanifoam Sünger17,900,0031,62
Sanko Pazarlama9,96-0,106,07
Saray Matbaacılık10,36-1,5218,13
Sarkuysan9,191,773,96
Sasa Polyester26,207,4729,57
Say Yenilenebilir Enerji9,502,5911,63
Sekuro Plastik29,28-9,96109,74
Selçuk Ecza Deposu12,782,57-6,37
Selçuk Gıda4,45-0,89-10,64
Senkron Güvenlik24,08-9,95-8,30
Serve Film Prodüksiyon15,154,48-5,31
Servet GMYO116,501,6648,60
Seyitler Kimya36,161,0144,12
Silverline Endüstri6,840,59-20,47
Sinpaş GMYO5,040,4020,57
Smartiks Yazılım8,411,20-5,08
Sodaş Sodyum Sanayii36,142,9635,49
Söktaş4,961,02-2,55
Sönmez Filament68,801,70-1,99
Sönmez Pamuklu26,369,929,83
Sumaş Suni Tahta68,007,5932,68
Şeker Fin. Kir.6,570,462,66
Şekerbank1,462,82-3,31
Şişe Cam7,380,680,96
Şok Marketler13,831,029,59
T. Halk Bankası5,310,76-4,50
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,906,332,70
T.S.K.B.1,811,121,69
T.Tuborg21,207,0717,32
Taç Tarım Ürünleri26,529,95151,85
Tat Gıda11,043,66-6,91
TAV Havalimanları21,945,083,00
Taze Kuru Gıda320,100,0347,99
Tek-Art Turizm2,231,3610,40
Tekfen Holding18,001,129,76
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,002,049,55
Temapol Polimer Plastik15,479,9534,52
TGS Dış Ticaret31,382,21146,89
Tofaş Oto. Fab.36,320,837,08
Torunlar GMYO3,860,52-1,03
Trabzon Liman35,286,279,84
Trabzonspor Sportif2,430,83-0,41
Trend GMYO9,432,39-24,98
TSKB GMYO4,901,03-14,78
Tuğçelik8,001,65-0,99
Tukaş9,560,63-1,34
Turcas Petrol5,056,544,12
Turkcell16,400,001,86
Tümosan Motor ve Traktör16,833,6319,62
Tüpraş102,503,54-5,09
Türk Hava Yolları12,333,18-4,49
Türk Prysmian Kablo12,60-0,404,13
Türk Telekom8,15-0,85-4,57
Türk Traktör178,901,59-2,08
Türker Proje Gayrimenkul181,5010,0060,76
Türkiye Sigorta7,284,3010,30
Ufuk Yatırım23,006,9871,64
Ulaşlar Turizm Yat.4,132,48-2,59
Ulusoy Elektrik48,941,62-4,69
Ulusoy Un Sanayi16,21-0,5540,96
Umpaş Holding2,703,053,45
Uşak Seramik2,470,825,56
Utopya Turizm39,78-0,502,53
Uzertaş Boya73,959,5630,65
Ülker Bisküvi22,520,63-2,68
Vakıf Fin. Kir.9,140,66114,55
Vakıf GMYO3,703,062,21
Vakıf Yat. Ort.7,96-2,218,15
Vakıflar Bankası4,400,69-6,58
Vakko Tekstil6,432,72-1,38
Vanet Gıda7,750,650,26
Verusa Holding56,151,6324,50
Verusaturk Girisim25,349,9893,73
Vestel25,781,5822,41
Vestel Beyaz Eşya47,304,7915,70
Viking Kağıt7,812,90-13,22
Yapı Kredi Koray GMYO4,640,654,27
Yapı ve Kredi Bank.2,900,69-5,84
Yaprak Süt ve Besi Çift.102,20-9,9641,16
Yataş15,702,958,65
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,98-0,25-9,55
Yeni Gimat GMYO14,452,8516,25
Yeşil GMYO1,914,9538,41
Yeşil Yapı2,504,6035,87
Yeşil Yatırım Holding188,30-0,1197,48
Yibitaş İnşaat Malzeme15.104,802,99-3,18
Yonga Mobilya38,409,7128,00
Yükselen Çelik5,180,58-0,99
Yünsa15,000,332,32
Zorlu Enerji2,852,152,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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