Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|220.000,00
|8,21
|İş Bankası (B)
|42.624,80
|10,00
|5,25
|İş Bankası (C)
|6,20
|0,98
|-11,43
|İş Bankası (Kur.)
|422.000,00
|11,05
|İş Fin.Kir.
|3,79
|1,07
|-1,81
|İş Girişim
|24,12
|3,70
|27,28
|İş GMYO
|2,47
|1,23
|-2,76
|İş Y. Men. Değ.
|17,96
|1,47
|1,70
|İş Yat. Ort.
|3,99
|1,01
|13,35
|İşbir Holding
|4.895,00
|10,00
|78,65
|Işık Plastik Sanayi
|21,42
|9,96
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,32
|-1,49
|15,79
|İttifak Holding
|2,45
|3,38
|9,87
|İz Hayvancılık Tarım
|24,00
|0,00
|33,33
|İzmir Demir Çelik
|11,99
|-2,99
|11,33
|İzmir Fırça
|7,09
|-1,25
|27,52
|Jantsa Jant Sanayi
|491,00
|-1,60
|48,03
|Kafein Yazılım
|23,44
|8,82
|9,64
|Kaplamin
|35,00
|-3,53
|3,55
|Kardemir (A)
|5,76
|0,17
|-3,19
|Kardemir (B)
|5,72
|-0,17
|8,54
|Kardemir (D)
|6,70
|0,15
|15,92
|Karel Elektronik
|25,66
|1,02
|11,27
|Karsan Otomotiv
|5,40
|3,65
|66,15
|Karsu Tekstil
|10,50
|-2,33
|22,81
|Kartonsan
|76,15
|-0,07
|-20,30
|Katmerciler Ekipman
|4,77
|9,91
|54,87
|Kent Gıda
|328,00
|-1,86
|-7,76
|Kerevitaş Gıda
|6,71
|6,17
|1,98
|Kervan Gıda
|15,68
|3,77
|18,61
|Kervansaray Yat. Holding
|1,24
|0,81
|-1,59
|Kiler GMYO
|2,53
|3,69
|0,80
|Klimasan Klima
|17,95
|0,50
|5,77
|Koç Holding
|20,44
|1,19
|-3,22
|Konfrut Gıda
|17,32
|3,59
|2,49
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|64,45
|9,98
|172,17
|Konya Çimento
|1.610,00
|-2,32
|42,48
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,88
|-2,43
|34,28
|Koza Altın
|124,10
|7,54
|28,34
|Koza Madencilik
|16,10
|4,21
|3,94
|Körfez GMYO
|5,76
|0,70
|-0,69
|Kristal Kola
|4,10
|-0,24
|4,59
|Kron Telekomünikasyon
|60,85
|4,02
|65,17
|Kuştur Kuşadası Turizm
|213,80
|-0,56
|35,92
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,41
|0,84
|4,78
|Kütahya Porselen
|47,30
|0,04
|-6,24
|Lider Faktoring
|3,72
|-2,11
|9,09
|Link Bilgisayar
|28,60
|1,42
|-10,27
|Logo Yazılım
|137,70
|-0,94
|9,72
|Lokman Hekim Sağlık
|15,42
|0,13
|43,41
|Lüks Kadife
|47,08
|10,00
|62,91
|Makina Takım
|3,40
|1,49
|-0,29
|Marka Yatırım Holding
|8,01
|9,88
|24,57
|Marmaris Altınyunus
|271,00
|-3,28
|143,92
|Marshall
|330,90
|-2,68
|7,89
|Martı GMYO
|2,86
|1,06
|4,00
|Martı Otel
|2,23
|0,90
|4,69
|Mavi Giyim
|54,70
|3,21
|4,79
|Mazhar Zorlu Holding
|35,60
|-3,78
|13,09
|Mega Polietilen
|10,30
|-4,98
|34,46
|Menderes Tekstil
|3,50
|-2,23
|13,27
|Merit Turizm
|140,00
|0,00
|67,26
|Merko Gıda
|7,95
|5,58
|-7,99
|Metemtur Otelcilik
|25,14
|6,08
|13,76
|Metro Holding
|2,18
|-0,91
|4,81
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,00
|2,04
|3,81
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,39
|0,84
|2,58
|Migros Ticaret
|44,16
|0,05
|3,18
|Milpa
|5,52
|3,56
|20,00
|Mistral GMYO
|5,30
|-0,38
|12,53
|MLP Sağlık
|23,06
|0,70
|16,05
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,13
|9,86
|55,00
|Mondi Tire Kutsan
|7,85
|3,29
|3,29
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,30
|9,98
|18,69
|Net Holding
|3,85
|-0,77
|12,24
|Netaş Telekom.
|29,52
|0,07
|5,13
|Niğbaş Niğde Beton
|39,98
|-7,50
|-23,12
|Nuh Çimento
|50,35
|1,55
|2,25
|Nurol GMYO
|9,85
|3,03
|35,12
|Odaş Elektrik
|4,14
|9,23
|6,15
|Olmuksan-IP
|8,66
|6,26
|-26,92
|Orge Enerji Elektrik
|8,97
|9,93
|21,54
|Orma Orman Mahsulleri
|18,00
|2,97
|22,28
|Osmanlı Menkul
|35,72
|1,36
|15,45
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,07
|5,99
|-0,25
|Otokar
|419,10
|6,91
|31,63
|Oyak Çimento
|8,38
|1,82
|-4,56
|Oyak Yat. Ort.
|9,76
|0,31
|40,43
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,20
|4,00
|10,40
|Özak GMYO
|5,15
|3,41
|0,98
|Özbal Çelik Boru
|8,66
|2,12
|32,21
|Özderici GMYO
|2,35
|3,07
|5,86
|Özerden Plastik
|13,21
|4,02
|46,78
|Pamukova Elektrik
|22,44
|-8,41
|5,25
|Panora GMYO
|7,15
|4,69
|15,51
|Papilon Savunma
|24,10
|4,78
|5,89
|Park Elek.Madencilik
|6,10
|3,57
|13,59
|Parsan
|28,10
|-1,13
|15,64
|Pegasus
|70,40
|-0,28
|-5,63
|Peker GMYO
|2,46
|6,03
|-5,75
|Penguen Gıda
|4,93
|4,45
|-2,38
|Pera GMYO
|2,17
|9,60
|23,88
|Pergamon Dış Ticaret
|29,46
|-9,96
|54,36
|Petkim
|5,08
|1,60
|2,01
|Petrokent Turizm
|1.677,00
|10,00
|85,02
|Pınar Et ve Un
|24,20
|2,54
|3,95
|Pınar Su
|8,63
|0,47
|16,15
|Pınar Süt
|26,02
|1,72
|12,74
|Plastikkart
|17,85
|0,68
|23,53
|Polisan Holding
|4,02
|1,77
|4,15
|Politeknik Metal
|404,00
|4,83
|-0,98
|Prizma Press Matbaacılık
|5,79
|1,58
|5,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,00
|-6,67
|0,56
|QNB Finansbank
|68,00
|0,00
|-3,34
|Ral Yatırım Holding
|4,45
|-0,22
|0,23
|Ray Sigorta
|16,39
|0,00
|6,08
|Reysaş GMYO
|5,45
|2,44
|0,00
|Reysaş Lojistik
|8,35
|-1,07
|-9,63
|Rhea Girişim
|3,56
|1,14
|-4,30
|Rodrigo Tekstil
|17,68
|9,95
|28,96
|Royal Halı
|3,34
|-0,30
|-2,91
|RTA Laboratuvarları
|27,66
|0,95
|-8,65
|Sabancı Holding
|10,74
|1,99
|-6,28
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,15
|1,73
|2,48
|Sanel Mühendislik
|4,21
|0,24
|23,10
|Sanifoam Sünger
|20,00
|5,26
|47,06
|Sanko Pazarlama
|9,81
|1,34
|4,47
|Saray Matbaacılık
|10,41
|0,39
|18,70
|Sarkuysan
|9,61
|0,84
|8,71
|Sasa Polyester
|25,70
|0,39
|27,10
|Say Yenilenebilir Enerji
|10,94
|9,95
|28,55
|Sekuro Plastik
|35,42
|10,00
|153,72
|Selçuk Ecza Deposu
|13,32
|4,14
|-2,42
|Selçuk Gıda
|4,44
|0,00
|-10,84
|Senkron Güvenlik
|28,26
|6,72
|7,62
|Serve Film Prodüksiyon
|14,85
|2,06
|-7,19
|Servet GMYO
|118,10
|0,08
|50,64
|Seyitler Kimya
|36,42
|2,02
|45,15
|Silverline Endüstri
|7,02
|-0,43
|-18,37
|Sinpaş GMYO
|5,14
|0,98
|22,97
|Smartiks Yazılım
|8,85
|3,39
|-0,11
|Sodaş Sodyum Sanayii
|38,22
|7,36
|43,28
|Söktaş
|5,28
|6,45
|3,73
|Sönmez Filament
|74,10
|0,47
|5,56
|Sönmez Pamuklu
|26,78
|5,43
|11,58
|Sumaş Suni Tahta
|73,20
|4,57
|42,83
|Şeker Fin. Kir.
|7,16
|9,15
|11,87
|Şekerbank
|1,46
|0,00
|-3,31
|Şişe Cam
|7,39
|2,21
|1,09
|Şok Marketler
|13,57
|2,34
|7,53
|T. Halk Bankası
|5,30
|0,76
|-4,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,00
|-1,52
|-0,19
|T.S.K.B.
|1,84
|1,66
|3,37
|T.Tuborg
|22,46
|8,82
|24,29
|Taç Tarım Ürünleri
|32,06
|9,95
|204,46
|Tat Gıda
|11,00
|1,29
|-7,25
|TAV Havalimanları
|21,36
|-0,74
|0,28
|Taze Kuru Gıda
|325,00
|0,00
|50,25
|Tek-Art Turizm
|2,21
|0,45
|9,41
|Tekfen Holding
|18,06
|-0,28
|10,12
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,71
|2,01
|22,93
|Temapol Polimer Plastik
|16,18
|-1,58
|40,70
|TGS Dış Ticaret
|31,12
|-0,26
|144,85
|Tofaş Oto. Fab.
|37,62
|3,92
|10,91
|Torunlar GMYO
|3,88
|2,37
|-0,51
|Trabzon Liman
|35,76
|3,83
|11,33
|Trabzonspor Sportif
|2,50
|1,63
|2,46
|Trend GMYO
|9,80
|4,93
|-22,04
|TSKB GMYO
|5,70
|5,75
|-0,87
|Tuğçelik
|8,20
|3,54
|1,49
|Tukaş
|9,58
|2,24
|-1,14
|Turcas Petrol
|5,56
|4,71
|14,64
|Turkcell
|16,07
|0,82
|-0,19
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,67
|1,09
|18,48
|Tüpraş
|99,25
|-0,15
|-8,10
|Türk Hava Yolları
|12,01
|-0,83
|-6,97
|Türk Prysmian Kablo
|12,31
|0,74
|1,74
|Türk Telekom
|7,98
|1,01
|-6,56
|Türk Traktör
|177,00
|0,51
|-3,12
|Türker Proje Gayrimenkul
|179,70
|-2,86
|59,17
|Türkiye Sigorta
|7,51
|0,54
|13,79
|Ufuk Yatırım
|21,94
|4,48
|63,73
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,07
|-0,49
|-4,01
|Ulusoy Elektrik
|48,76
|1,12
|-5,04
|Ulusoy Un Sanayi
|18,07
|1,35
|57,13
|Umpaş Holding
|2,48
|2,06
|-4,98
|Uşak Seramik
|2,50
|1,63
|6,84
|Utopya Turizm
|38,90
|-2,75
|0,26
|Uzertaş Boya
|68,00
|-7,23
|20,14
|Ülker Bisküvi
|22,94
|1,15
|-0,86
|Vakıf Fin. Kir.
|7,48
|-9,99
|75,59
|Vakıf GMYO
|3,95
|3,67
|9,12
|Vakıf Yat. Ort.
|7,76
|0,52
|5,43
|Vakıflar Bankası
|4,39
|1,39
|-6,79
|Vakko Tekstil
|6,33
|0,96
|-2,91
|Vanet Gıda
|7,82
|1,43
|1,16
|Verusa Holding
|54,25
|0,09
|20,29
|Verusaturk Girisim
|30,64
|9,98
|134,25
|Vestel
|25,68
|-1,98
|21,94
|Vestel Beyaz Eşya
|47,70
|-1,08
|16,68
|Viking Kağıt
|7,95
|2,58
|-11,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,98
|7,10
|11,91
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,88
|1,05
|-6,49
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|123,60
|9,96
|70,72
|Yataş
|15,40
|-0,32
|6,57
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,10
|4,59
|-6,82
|Yeni Gimat GMYO
|15,16
|6,46
|21,96
|Yeşil GMYO
|1,94
|2,65
|40,58
|Yeşil Yapı
|2,48
|1,22
|34,78
|Yeşil Yatırım Holding
|200,00
|9,17
|109,75
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.000,80
|5,78
|2,57
|Yonga Mobilya
|36,10
|-1,99
|20,56
|Yükselen Çelik
|5,18
|1,37
|-0,99
|Yünsa
|14,85
|1,37
|1,30
|Zorlu Enerji
|2,88
|2,86
|3,97
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