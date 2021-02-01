Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 220.000,00 8,21 İş Bankası (B) 42.624,80 10,00 5,25 İş Bankası (C) 6,20 0,98 -11,43 İş Bankası (Kur.) 422.000,00 11,05 İş Fin.Kir. 3,79 1,07 -1,81 İş Girişim 24,12 3,70 27,28 İş GMYO 2,47 1,23 -2,76 İş Y. Men. Değ. 17,96 1,47 1,70 İş Yat. Ort. 3,99 1,01 13,35 İşbir Holding 4.895,00 10,00 78,65 Işık Plastik Sanayi 21,42 9,96 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,32 -1,49 15,79 İttifak Holding 2,45 3,38 9,87 İz Hayvancılık Tarım 24,00 0,00 33,33 İzmir Demir Çelik 11,99 -2,99 11,33 İzmir Fırça 7,09 -1,25 27,52 Jantsa Jant Sanayi 491,00 -1,60 48,03 Kafein Yazılım 23,44 8,82 9,64 Kaplamin 35,00 -3,53 3,55 Kardemir (A) 5,76 0,17 -3,19 Kardemir (B) 5,72 -0,17 8,54 Kardemir (D) 6,70 0,15 15,92 Karel Elektronik 25,66 1,02 11,27 Karsan Otomotiv 5,40 3,65 66,15 Karsu Tekstil 10,50 -2,33 22,81 Kartonsan 76,15 -0,07 -20,30 Katmerciler Ekipman 4,77 9,91 54,87 Kent Gıda 328,00 -1,86 -7,76 Kerevitaş Gıda 6,71 6,17 1,98 Kervan Gıda 15,68 3,77 18,61 Kervansaray Yat. Holding 1,24 0,81 -1,59 Kiler GMYO 2,53 3,69 0,80 Klimasan Klima 17,95 0,50 5,77 Koç Holding 20,44 1,19 -3,22 Konfrut Gıda 17,32 3,59 2,49 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 64,45 9,98 172,17 Konya Çimento 1.610,00 -2,32 42,48 Kordsa Teknik Tekstil 20,88 -2,43 34,28 Koza Altın 124,10 7,54 28,34 Koza Madencilik 16,10 4,21 3,94 Körfez GMYO 5,76 0,70 -0,69 Kristal Kola 4,10 -0,24 4,59 Kron Telekomünikasyon 60,85 4,02 65,17 Kuştur Kuşadası Turizm 213,80 -0,56 35,92 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,41 0,84 4,78 Kütahya Porselen 47,30 0,04 -6,24 Lider Faktoring 3,72 -2,11 9,09 Link Bilgisayar 28,60 1,42 -10,27 Logo Yazılım 137,70 -0,94 9,72 Lokman Hekim Sağlık 15,42 0,13 43,41 Lüks Kadife 47,08 10,00 62,91 Makina Takım 3,40 1,49 -0,29 Marka Yatırım Holding 8,01 9,88 24,57 Marmaris Altınyunus 271,00 -3,28 143,92 Marshall 330,90 -2,68 7,89 Martı GMYO 2,86 1,06 4,00 Martı Otel 2,23 0,90 4,69 Mavi Giyim 54,70 3,21 4,79 Mazhar Zorlu Holding 35,60 -3,78 13,09 Mega Polietilen 10,30 -4,98 34,46 Menderes Tekstil 3,50 -2,23 13,27 Merit Turizm 140,00 0,00 67,26 Merko Gıda 7,95 5,58 -7,99 Metemtur Otelcilik 25,14 6,08 13,76 Metro Holding 2,18 -0,91 4,81 Metro Petrol ve Tesisleri 3,00 2,04 3,81 Metro Yatırım Ortaklığı 2,39 0,84 2,58 Migros Ticaret 44,16 0,05 3,18 Milpa 5,52 3,56 20,00 Mistral GMYO 5,30 -0,38 12,53 MLP Sağlık 23,06 0,70 16,05 MMC San. ve Tic. Yat. 7,13 9,86 55,00 Mondi Tire Kutsan 7,85 3,29 3,29 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 42,30 9,98 18,69 Net Holding 3,85 -0,77 12,24 Netaş Telekom. 29,52 0,07 5,13 Niğbaş Niğde Beton 39,98 -7,50 -23,12 Nuh Çimento 50,35 1,55 2,25 Nurol GMYO 9,85 3,03 35,12 Odaş Elektrik 4,14 9,23 6,15 Olmuksan-IP 8,66 6,26 -26,92 Orge Enerji Elektrik 8,97 9,93 21,54 Orma Orman Mahsulleri 18,00 2,97 22,28 Osmanlı Menkul 35,72 1,36 15,45 Ostim Endüstriyel Yat 4,07 5,99 -0,25 Otokar 419,10 6,91 31,63 Oyak Çimento 8,38 1,82 -4,56 Oyak Yat. Ort. 9,76 0,31 40,43 Oylum Sınai Yatırımlar 5,20 4,00 10,40 Özak GMYO 5,15 3,41 0,98 Özbal Çelik Boru 8,66 2,12 32,21 Özderici GMYO 2,35 3,07 5,86 Özerden Plastik 13,21 4,02 46,78 Pamukova Elektrik 22,44 -8,41 5,25 Panora GMYO 7,15 4,69 15,51 Papilon Savunma 24,10 4,78 5,89 Park Elek.Madencilik 6,10 3,57 13,59 Parsan 28,10 -1,13 15,64 Pegasus 70,40 -0,28 -5,63 Peker GMYO 2,46 6,03 -5,75 Penguen Gıda 4,93 4,45 -2,38 Pera GMYO 2,17 9,60 23,88 Pergamon Dış Ticaret 29,46 -9,96 54,36 Petkim 5,08 1,60 2,01 Petrokent Turizm 1.677,00 10,00 85,02 Pınar Et ve Un 24,20 2,54 3,95 Pınar Su 8,63 0,47 16,15 Pınar Süt 26,02 1,72 12,74 Plastikkart 17,85 0,68 23,53 Polisan Holding 4,02 1,77 4,15 Politeknik Metal 404,00 4,83 -0,98 Prizma Press Matbaacılık 5,79 1,58 5,66 QNB Finans Fin. Kir. 126,00 -6,67 0,56 QNB Finansbank 68,00 0,00 -3,34 Ral Yatırım Holding 4,45 -0,22 0,23 Ray Sigorta 16,39 0,00 6,08 Reysaş GMYO 5,45 2,44 0,00 Reysaş Lojistik 8,35 -1,07 -9,63 Rhea Girişim 3,56 1,14 -4,30 Rodrigo Tekstil 17,68 9,95 28,96 Royal Halı 3,34 -0,30 -2,91 RTA Laboratuvarları 27,66 0,95 -8,65 Sabancı Holding 10,74 1,99 -6,28 Safkar Ege Soğutmacılık 11,15 1,73 2,48 Sanel Mühendislik 4,21 0,24 23,10 Sanifoam Sünger 20,00 5,26 47,06 Sanko Pazarlama 9,81 1,34 4,47 Saray Matbaacılık 10,41 0,39 18,70 Sarkuysan 9,61 0,84 8,71 Sasa Polyester 25,70 0,39 27,10 Say Yenilenebilir Enerji 10,94 9,95 28,55 Sekuro Plastik 35,42 10,00 153,72 Selçuk Ecza Deposu 13,32 4,14 -2,42 Selçuk Gıda 4,44 0,00 -10,84 Senkron Güvenlik 28,26 6,72 7,62 Serve Film Prodüksiyon 14,85 2,06 -7,19 Servet GMYO 118,10 0,08 50,64 Seyitler Kimya 36,42 2,02 45,15 Silverline Endüstri 7,02 -0,43 -18,37 Sinpaş GMYO 5,14 0,98 22,97 Smartiks Yazılım 8,85 3,39 -0,11 Sodaş Sodyum Sanayii 38,22 7,36 43,28 Söktaş 5,28 6,45 3,73 Sönmez Filament 74,10 0,47 5,56 Sönmez Pamuklu 26,78 5,43 11,58 Sumaş Suni Tahta 73,20 4,57 42,83 Şeker Fin. Kir. 7,16 9,15 11,87 Şekerbank 1,46 0,00 -3,31 Şişe Cam 7,39 2,21 1,09 Şok Marketler 13,57 2,34 7,53 T. Halk Bankası 5,30 0,76 -4,68 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,00 -1,52 -0,19 T.S.K.B. 1,84 1,66 3,37 T.Tuborg 22,46 8,82 24,29 Taç Tarım Ürünleri 32,06 9,95 204,46 Tat Gıda 11,00 1,29 -7,25 TAV Havalimanları 21,36 -0,74 0,28 Taze Kuru Gıda 325,00 0,00 50,25 Tek-Art Turizm 2,21 0,45 9,41 Tekfen Holding 18,06 -0,28 10,12 Teknosa İç ve Dış Ticaret 15,71 2,01 22,93 Temapol Polimer Plastik 16,18 -1,58 40,70 TGS Dış Ticaret 31,12 -0,26 144,85 Tofaş Oto. Fab. 37,62 3,92 10,91 Torunlar GMYO 3,88 2,37 -0,51 Trabzon Liman 35,76 3,83 11,33 Trabzonspor Sportif 2,50 1,63 2,46 Trend GMYO 9,80 4,93 -22,04 TSKB GMYO 5,70 5,75 -0,87 Tuğçelik 8,20 3,54 1,49 Tukaş 9,58 2,24 -1,14 Turcas Petrol 5,56 4,71 14,64 Turkcell 16,07 0,82 -0,19 Tümosan Motor ve Traktör 16,67 1,09 18,48 Tüpraş 99,25 -0,15 -8,10 Türk Hava Yolları 12,01 -0,83 -6,97 Türk Prysmian Kablo 12,31 0,74 1,74 Türk Telekom 7,98 1,01 -6,56 Türk Traktör 177,00 0,51 -3,12 Türker Proje Gayrimenkul 179,70 -2,86 59,17 Türkiye Sigorta 7,51 0,54 13,79 Ufuk Yatırım 21,94 4,48 63,73 Ulaşlar Turizm Yat. 4,07 -0,49 -4,01 Ulusoy Elektrik 48,76 1,12 -5,04 Ulusoy Un Sanayi 18,07 1,35 57,13 Umpaş Holding 2,48 2,06 -4,98 Uşak Seramik 2,50 1,63 6,84 Utopya Turizm 38,90 -2,75 0,26 Uzertaş Boya 68,00 -7,23 20,14 Ülker Bisküvi 22,94 1,15 -0,86 Vakıf Fin. Kir. 7,48 -9,99 75,59 Vakıf GMYO 3,95 3,67 9,12 Vakıf Yat. Ort. 7,76 0,52 5,43 Vakıflar Bankası 4,39 1,39 -6,79 Vakko Tekstil 6,33 0,96 -2,91 Vanet Gıda 7,82 1,43 1,16 Verusa Holding 54,25 0,09 20,29 Verusaturk Girisim 30,64 9,98 134,25 Vestel 25,68 -1,98 21,94 Vestel Beyaz Eşya 47,70 -1,08 16,68 Viking Kağıt 7,95 2,58 -11,67 Yapı Kredi Koray GMYO 4,98 7,10 11,91 Yapı ve Kredi Bank. 2,88 1,05 -6,49 Yaprak Süt ve Besi Çift. 123,60 9,96 70,72 Yataş 15,40 -0,32 6,57 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,10 4,59 -6,82 Yeni Gimat GMYO 15,16 6,46 21,96 Yeşil GMYO 1,94 2,65 40,58 Yeşil Yapı 2,48 1,22 34,78 Yeşil Yatırım Holding 200,00 9,17 109,75 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.000,80 5,78 2,57 Yonga Mobilya 36,10 -1,99 20,56 Yükselen Çelik 5,18 1,37 -0,99 Yünsa 14,85 1,37 1,30 Zorlu Enerji 2,88 2,86 3,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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