Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 230.000,00 4,55 13,12 İş Bankası (B) 50.500,00 8,60 24,69 İş Bankası (C) 6,48 2,86 -7,43 İş Bankası (Kur.) 422.000,00 11,05 İş Fin.Kir. 4,11 -1,20 6,48 İş Girişim 26,74 9,95 41,11 İş GMYO 2,59 0,00 1,97 İş Y. Men. Değ. 19,12 5,05 8,27 İş Yat. Ort. 4,37 0,23 24,15 İşbir Holding 4.989,90 -2,16 82,11 Işık Plastik Sanayi 25,90 9,93 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,37 1,48 20,18 İttifak Holding 2,48 0,40 11,21 İz Hayvancılık Tarım 23,28 0,00 29,33 İzmir Demir Çelik 12,05 2,47 11,88 İzmir Fırça 6,85 -1,72 23,20 Jantsa Jant Sanayi 484,50 -1,52 46,07 Kafein Yazılım 23,78 -0,75 11,23 Kaplamin 29,70 -5,71 -12,13 Kardemir (A) 5,81 -0,51 -2,35 Kardemir (B) 5,81 -0,68 10,25 Kardemir (D) 6,88 -1,43 19,03 Karel Elektronik 27,14 -2,23 17,69 Karsan Otomotiv 5,13 -3,75 57,85 Karsu Tekstil 10,12 -1,84 18,36 Kartonsan 75,90 1,88 -20,57 Katmerciler Ekipman 5,07 -3,24 64,61 Kent Gıda 320,20 -3,00 -9,96 Kerevitaş Gıda 6,84 2,86 3,95 Kervan Gıda 16,23 -0,43 22,77 Kervansaray Yat. Holding 1,16 -3,33 -7,94 Kiler GMYO 2,62 3,15 4,38 Klimasan Klima 18,22 0,66 7,37 Koç Holding 21,44 4,08 1,52 Konfrut Gıda 18,93 9,99 12,01 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 77,90 9,95 228,97 Konya Çimento 1.563,00 0,90 38,32 Kordsa Teknik Tekstil 22,20 3,64 42,77 Koza Altın 123,90 2,14 28,13 Koza Madencilik 16,00 1,98 3,29 Körfez GMYO 5,87 0,69 1,21 Kristal Kola 4,27 -1,39 8,93 Kron Telekomünikasyon 64,20 1,90 74,27 Kuştur Kuşadası Turizm 192,80 -3,60 22,57 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,53 4,55 10,00 Kütahya Porselen 48,20 0,33 -4,46 Lider Faktoring 3,96 6,17 16,13 Link Bilgisayar 28,98 -0,41 -9,08 Logo Yazılım 143,50 -2,05 14,34 Lokman Hekim Sağlık 15,69 -2,85 45,92 Lüks Kadife 49,22 -4,89 70,31 Makina Takım 3,49 1,75 2,35 Marka Yatırım Holding 6,78 -6,35 5,44 Marmaris Altınyunus 270,00 2,35 143,02 Marshall 338,10 0,06 10,24 Martı GMYO 2,84 0,00 3,27 Martı Otel 2,28 -0,87 7,04 Mavi Giyim 56,20 2,46 7,66 Mazhar Zorlu Holding 34,64 0,00 10,04 Mega Polietilen 9,34 -4,11 21,93 Menderes Tekstil 3,49 1,45 12,94 Merit Turizm 155,00 1,97 85,19 Merko Gıda 9,02 10,00 4,40 Metemtur Otelcilik 26,20 0,00 18,55 Metro Holding 2,21 1,38 6,25 Metro Petrol ve Tesisleri 3,07 1,99 6,23 Metro Yatırım Ortaklığı 2,45 2,51 5,15 Migros Ticaret 45,44 2,57 6,17 Milpa 5,82 5,63 26,52 Mistral GMYO 5,30 3,31 12,53 MLP Sağlık 24,04 1,43 20,99 MMC San. ve Tic. Yat. 6,89 -4,31 49,78 Mondi Tire Kutsan 8,19 3,80 7,76 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 41,30 -5,23 15,88 Net Holding 3,95 -1,50 15,16 Netaş Telekom. 32,28 -0,55 14,96 Niğbaş Niğde Beton 33,00 -8,33 -36,54 Nuh Çimento 50,10 0,64 1,75 Nurol GMYO 10,38 2,77 42,39 Odaş Elektrik 4,10 2,24 5,13 Olmuksan-IP 9,37 -1,58 -20,93 Orge Enerji Elektrik 9,10 2,36 23,31 Orma Orman Mahsulleri 21,38 9,92 45,24 Osmanlı Menkul 35,00 -1,35 13,12 Ostim Endüstriyel Yat 4,33 0,70 6,13 Otokar 410,00 0,12 28,77 Oyak Çimento 8,50 1,31 -3,19 Oyak Yat. Ort. 10,17 5,39 46,33 Oylum Sınai Yatırımlar 5,27 -0,57 11,89 Özak GMYO 5,39 2,47 5,69 Özbal Çelik Boru 8,65 0,00 32,06 Özderici GMYO 2,38 1,71 7,21 Özerden Plastik 12,70 -2,91 41,11 Pamukova Elektrik 23,20 0,43 8,82 Panora GMYO 7,16 1,56 15,67 Papilon Savunma 23,84 1,19 4,75 Park Elek.Madencilik 5,94 -1,00 10,61 Parsan 29,52 -1,40 21,48 Pegasus 71,45 0,85 -4,22 Peker GMYO 2,52 3,70 -3,45 Penguen Gıda 5,40 9,98 6,93 Pera GMYO 2,61 9,66 49,00 Pergamon Dış Ticaret 30,90 -4,33 61,90 Petkim 5,08 0,40 2,01 Petrokent Turizm 1.725,00 -6,49 90,31 Pınar Et ve Un 25,34 4,02 8,85 Pınar Su 9,10 1,56 22,48 Pınar Süt 26,18 1,24 13,43 Plastikkart 18,51 1,42 28,10 Polisan Holding 4,21 -2,77 9,07 Politeknik Metal 384,00 -0,52 -5,88 Prizma Press Matbaacılık 6,07 1,34 10,77 QNB Finans Fin. Kir. 129,20 0,94 3,11 QNB Finansbank 67,30 0,15 -4,34 Ral Yatırım Holding 4,46 0,22 0,45 Ray Sigorta 16,39 0,86 6,08 Reysaş GMYO 5,93 4,04 8,81 Reysaş Lojistik 9,00 5,63 -2,60 Rhea Girişim 3,87 6,32 4,03 Rodrigo Tekstil 18,28 -5,97 33,33 Royal Halı 3,37 1,20 -2,03 RTA Laboratuvarları 27,04 -0,95 -10,70 Sabancı Holding 11,26 3,40 -1,75 Safkar Ege Soğutmacılık 11,29 0,27 3,77 Sanel Mühendislik 4,51 -1,53 31,87 Sanifoam Sünger 21,00 2,44 54,41 Sanko Pazarlama 9,99 -1,58 6,39 Saray Matbaacılık 10,45 0,00 19,16 Sarkuysan 10,02 2,77 13,35 Sasa Polyester 27,28 5,33 34,92 Say Yenilenebilir Enerji 10,97 -1,53 28,91 Sekuro Plastik 34,00 -9,04 143,55 Selçuk Ecza Deposu 14,00 5,03 2,56 Selçuk Gıda 4,79 -1,44 -3,82 Senkron Güvenlik 29,70 10,00 13,10 Serve Film Prodüksiyon 17,96 9,98 12,25 Servet GMYO 114,50 -2,14 46,05 Seyitler Kimya 39,20 5,66 56,23 Silverline Endüstri 6,93 0,29 -19,42 Sinpaş GMYO 4,86 -2,80 16,27 Smartiks Yazılım 8,70 -0,11 -1,81 Sodaş Sodyum Sanayii 36,80 -4,42 37,96 Söktaş 5,64 8,88 10,81 Sönmez Filament 74,90 1,22 6,70 Sönmez Pamuklu 27,16 1,42 13,17 Sumaş Suni Tahta 72,45 9,94 41,37 Şeker Fin. Kir. 7,73 1,31 20,78 Şekerbank 1,49 0,68 -1,32 Şişe Cam 7,60 0,53 3,97 Şok Marketler 13,75 0,59 8,95 T. Halk Bankası 5,40 1,69 -2,88 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 30,72 -0,58 -1,09 T.S.K.B. 1,87 1,63 5,06 T.Tuborg 23,20 -5,46 28,39 Taç Tarım Ürünleri 31,74 9,98 201,42 Tat Gıda 11,66 2,82 -1,69 TAV Havalimanları 21,72 0,56 1,97 Taze Kuru Gıda 324,90 -0,03 50,21 Tek-Art Turizm 2,27 0,44 12,38 Tekfen Holding 18,39 0,00 12,14 Teknosa İç ve Dış Ticaret 15,85 -1,61 24,02 Temapol Polimer Plastik 15,91 -2,09 38,35 TGS Dış Ticaret 31,14 0,45 145,00 Tofaş Oto. Fab. 38,32 0,74 12,97 Torunlar GMYO 4,01 2,56 2,82 Trabzon Liman 37,10 -1,12 15,50 Trabzonspor Sportif 2,56 1,99 4,92 Trend GMYO 9,76 -0,10 -22,35 TSKB GMYO 6,89 9,89 19,83 Tuğçelik 8,14 0,25 0,74 Tukaş 9,82 2,51 1,34 Turcas Petrol 5,64 5,42 16,29 Turkcell 16,58 1,72 2,98 Tümosan Motor ve Traktör 17,55 -1,79 24,73 Tüpraş 101,30 0,90 -6,20 Türk Hava Yolları 12,15 0,75 -5,89 Türk Prysmian Kablo 13,83 9,94 14,30 Türk Telekom 8,35 3,34 -2,22 Türk Traktör 182,60 3,34 -0,05 Türker Proje Gayrimenkul 178,10 -0,84 57,75 Türkiye Sigorta 7,64 2,96 15,76 Ufuk Yatırım 20,50 -4,74 52,99 Ulaşlar Turizm Yat. 4,13 0,49 -2,59 Ulusoy Elektrik 48,88 -1,17 -4,81 Ulusoy Un Sanayi 16,87 -2,93 46,70 Umpaş Holding 2,25 -3,02 -13,79 Uşak Seramik 2,53 -0,78 8,12 Utopya Turizm 38,64 -0,82 -0,41 Uzertaş Boya 71,50 10,00 26,33 Ülker Bisküvi 23,00 0,26 -0,61 Vakıf Fin. Kir. 8,84 7,54 107,51 Vakıf GMYO 3,90 0,00 7,73 Vakıf Yat. Ort. 7,85 0,00 6,66 Vakıflar Bankası 4,50 2,51 -4,46 Vakko Tekstil 6,52 1,56 0,00 Vanet Gıda 8,56 4,39 10,74 Verusa Holding 58,55 -1,84 29,82 Verusaturk Girisim 32,50 -3,56 148,47 Vestel 26,28 2,82 24,79 Vestel Beyaz Eşya 49,50 1,02 21,09 Viking Kağıt 8,13 0,74 -9,67 Yapı Kredi Koray GMYO 4,96 -1,20 11,46 Yapı ve Kredi Bank. 3,01 4,51 -2,27 Yaprak Süt ve Besi Çift. 125,00 -3,03 72,65 Yataş 15,94 2,25 10,31 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,27 1,91 -2,95 Yeni Gimat GMYO 15,13 -1,94 21,72 Yeşil GMYO 1,98 -1,00 43,48 Yeşil Yapı 2,51 -0,40 36,41 Yeşil Yatırım Holding 242,00 10,00 153,80 Yibitaş İnşaat Malzeme 17.005,70 -3,38 9,01 Yonga Mobilya 34,50 -1,43 15,21 Yükselen Çelik 5,28 -0,19 0,92 Yünsa 15,05 0,67 2,66 Zorlu Enerji 2,91 -0,34 5,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Beşiktaş, Antalya deplasmanında! Canlı anlatım

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada aşılama ve mutasyonlu virüs var

Jandarma ekipleri, babası ve üvey annesi tarafından varile hapsedilen çocuğu kurtardı

Son Dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli: Boğaziçi'nde sırtlarını ajanlara dayamış olanlar evlat değil, başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır

Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan kavgada 30 kişi gözaltına alındı

Bakan Koca'dan korkutan mutant virüs açıklaması: Sayı açıklanandan daha fazla, artmaya da devam edecek gibi

Kafasına sıktığı Arzu'nun cansız bedenini yanına oturtup 90 kilometre yol almış

Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş bedelini çok ağır ödedi