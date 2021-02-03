Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

03.02.2021 18:57
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)230.000,004,5513,12İş Bankası (B)50.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)230.000,004,5513,12
İş Bankası (B)50.500,008,6024,69
İş Bankası (C)6,482,86-7,43
İş Bankası (Kur.)422.000,00

11,05
İş Fin.Kir.4,11-1,206,48
İş Girişim26,749,9541,11
İş GMYO2,590,001,97
İş Y. Men. Değ.19,125,058,27
İş Yat. Ort.4,370,2324,15
İşbir Holding4.989,90-2,1682,11
Işık Plastik Sanayi25,909,93

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,371,4820,18
İttifak Holding2,480,4011,21
İz Hayvancılık Tarım23,280,0029,33
İzmir Demir Çelik12,052,4711,88
İzmir Fırça6,85-1,7223,20
Jantsa Jant Sanayi484,50-1,5246,07
Kafein Yazılım23,78-0,7511,23
Kaplamin29,70-5,71-12,13
Kardemir (A)5,81-0,51-2,35
Kardemir (B)5,81-0,6810,25
Kardemir (D)6,88-1,4319,03
Karel Elektronik27,14-2,2317,69
Karsan Otomotiv5,13-3,7557,85
Karsu Tekstil10,12-1,8418,36
Kartonsan75,901,88-20,57
Katmerciler Ekipman5,07-3,2464,61
Kent Gıda320,20-3,00-9,96
Kerevitaş Gıda6,842,863,95
Kervan Gıda16,23-0,4322,77
Kervansaray Yat. Holding1,16-3,33-7,94
Kiler GMYO2,623,154,38
Klimasan Klima18,220,667,37
Koç Holding21,444,081,52
Konfrut Gıda18,939,9912,01
Kontrolmatik Teknoloji Enerji77,909,95228,97
Konya Çimento1.563,000,9038,32
Kordsa Teknik Tekstil22,203,6442,77
Koza Altın123,902,1428,13
Koza Madencilik16,001,983,29
Körfez GMYO5,870,691,21
Kristal Kola4,27-1,398,93
Kron Telekomünikasyon64,201,9074,27
Kuştur Kuşadası Turizm192,80-3,6022,57
Kuyumcukent Gayrimenkul2,534,5510,00
Kütahya Porselen48,200,33-4,46
Lider Faktoring3,966,1716,13
Link Bilgisayar28,98-0,41-9,08
Logo Yazılım143,50-2,0514,34
Lokman Hekim Sağlık15,69-2,8545,92
Lüks Kadife49,22-4,8970,31
Makina Takım3,491,752,35
Marka Yatırım Holding6,78-6,355,44
Marmaris Altınyunus270,002,35143,02
Marshall338,100,0610,24
Martı GMYO2,840,003,27
Martı Otel2,28-0,877,04
Mavi Giyim56,202,467,66
Mazhar Zorlu Holding34,640,0010,04
Mega Polietilen9,34-4,1121,93
Menderes Tekstil3,491,4512,94
Merit Turizm155,001,9785,19
Merko Gıda9,0210,004,40
Metemtur Otelcilik26,200,0018,55
Metro Holding2,211,386,25
Metro Petrol ve Tesisleri3,071,996,23
Metro Yatırım Ortaklığı2,452,515,15
Migros Ticaret45,442,576,17
Milpa5,825,6326,52
Mistral GMYO5,303,3112,53
MLP Sağlık24,041,4320,99
MMC San. ve Tic. Yat.6,89-4,3149,78
Mondi Tire Kutsan8,193,807,76
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret41,30-5,2315,88
Net Holding3,95-1,5015,16
Netaş Telekom.32,28-0,5514,96
Niğbaş Niğde Beton33,00-8,33-36,54
Nuh Çimento50,100,641,75
Nurol GMYO10,382,7742,39
Odaş Elektrik4,102,245,13
Olmuksan-IP9,37-1,58-20,93
Orge Enerji Elektrik9,102,3623,31
Orma Orman Mahsulleri21,389,9245,24
Osmanlı Menkul35,00-1,3513,12
Ostim Endüstriyel Yat4,330,706,13
Otokar410,000,1228,77
Oyak Çimento8,501,31-3,19
Oyak Yat. Ort.10,175,3946,33
Oylum Sınai Yatırımlar5,27-0,5711,89
Özak GMYO5,392,475,69
Özbal Çelik Boru8,650,0032,06
Özderici GMYO2,381,717,21
Özerden Plastik12,70-2,9141,11
Pamukova Elektrik23,200,438,82
Panora GMYO7,161,5615,67
Papilon Savunma23,841,194,75
Park Elek.Madencilik5,94-1,0010,61
Parsan29,52-1,4021,48
Pegasus71,450,85-4,22
Peker GMYO2,523,70-3,45
Penguen Gıda5,409,986,93
Pera GMYO2,619,6649,00
Pergamon Dış Ticaret30,90-4,3361,90
Petkim5,080,402,01
Petrokent Turizm1.725,00-6,4990,31
Pınar Et ve Un25,344,028,85
Pınar Su9,101,5622,48
Pınar Süt26,181,2413,43
Plastikkart18,511,4228,10
Polisan Holding4,21-2,779,07
Politeknik Metal384,00-0,52-5,88
Prizma Press Matbaacılık6,071,3410,77
QNB Finans Fin. Kir.129,200,943,11
QNB Finansbank67,300,15-4,34
Ral Yatırım Holding4,460,220,45
Ray Sigorta16,390,866,08
Reysaş GMYO5,934,048,81
Reysaş Lojistik9,005,63-2,60
Rhea Girişim3,876,324,03
Rodrigo Tekstil18,28-5,9733,33
Royal Halı3,371,20-2,03
RTA Laboratuvarları27,04-0,95-10,70
Sabancı Holding11,263,40-1,75
Safkar Ege Soğutmacılık11,290,273,77
Sanel Mühendislik4,51-1,5331,87
Sanifoam Sünger21,002,4454,41
Sanko Pazarlama9,99-1,586,39
Saray Matbaacılık10,450,0019,16
Sarkuysan10,022,7713,35
Sasa Polyester27,285,3334,92
Say Yenilenebilir Enerji10,97-1,5328,91
Sekuro Plastik34,00-9,04143,55
Selçuk Ecza Deposu14,005,032,56
Selçuk Gıda4,79-1,44-3,82
Senkron Güvenlik29,7010,0013,10
Serve Film Prodüksiyon17,969,9812,25
Servet GMYO114,50-2,1446,05
Seyitler Kimya39,205,6656,23
Silverline Endüstri6,930,29-19,42
Sinpaş GMYO4,86-2,8016,27
Smartiks Yazılım8,70-0,11-1,81
Sodaş Sodyum Sanayii36,80-4,4237,96
Söktaş5,648,8810,81
Sönmez Filament74,901,226,70
Sönmez Pamuklu27,161,4213,17
Sumaş Suni Tahta72,459,9441,37
Şeker Fin. Kir.7,731,3120,78
Şekerbank1,490,68-1,32
Şişe Cam7,600,533,97
Şok Marketler13,750,598,95
T. Halk Bankası5,401,69-2,88
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,72-0,58-1,09
T.S.K.B.1,871,635,06
T.Tuborg23,20-5,4628,39
Taç Tarım Ürünleri31,749,98201,42
Tat Gıda11,662,82-1,69
TAV Havalimanları21,720,561,97
Taze Kuru Gıda324,90-0,0350,21
Tek-Art Turizm2,270,4412,38
Tekfen Holding18,390,0012,14
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,85-1,6124,02
Temapol Polimer Plastik15,91-2,0938,35
TGS Dış Ticaret31,140,45145,00
Tofaş Oto. Fab.38,320,7412,97
Torunlar GMYO4,012,562,82
Trabzon Liman37,10-1,1215,50
Trabzonspor Sportif2,561,994,92
Trend GMYO9,76-0,10-22,35
TSKB GMYO6,899,8919,83
Tuğçelik8,140,250,74
Tukaş9,822,511,34
Turcas Petrol5,645,4216,29
Turkcell16,581,722,98
Tümosan Motor ve Traktör17,55-1,7924,73
Tüpraş101,300,90-6,20
Türk Hava Yolları12,150,75-5,89
Türk Prysmian Kablo13,839,9414,30
Türk Telekom8,353,34-2,22
Türk Traktör182,603,34-0,05
Türker Proje Gayrimenkul178,10-0,8457,75
Türkiye Sigorta7,642,9615,76
Ufuk Yatırım20,50-4,7452,99
Ulaşlar Turizm Yat.4,130,49-2,59
Ulusoy Elektrik48,88-1,17-4,81
Ulusoy Un Sanayi16,87-2,9346,70
Umpaş Holding2,25-3,02-13,79
Uşak Seramik2,53-0,788,12
Utopya Turizm38,64-0,82-0,41
Uzertaş Boya71,5010,0026,33
Ülker Bisküvi23,000,26-0,61
Vakıf Fin. Kir.8,847,54107,51
Vakıf GMYO3,900,007,73
Vakıf Yat. Ort.7,850,006,66
Vakıflar Bankası4,502,51-4,46
Vakko Tekstil6,521,560,00
Vanet Gıda8,564,3910,74
Verusa Holding58,55-1,8429,82
Verusaturk Girisim32,50-3,56148,47
Vestel26,282,8224,79
Vestel Beyaz Eşya49,501,0221,09
Viking Kağıt8,130,74-9,67
Yapı Kredi Koray GMYO4,96-1,2011,46
Yapı ve Kredi Bank.3,014,51-2,27
Yaprak Süt ve Besi Çift.125,00-3,0372,65
Yataş15,942,2510,31
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,271,91-2,95
Yeni Gimat GMYO15,13-1,9421,72
Yeşil GMYO1,98-1,0043,48
Yeşil Yapı2,51-0,4036,41
Yeşil Yatırım Holding242,0010,00153,80
Yibitaş İnşaat Malzeme17.005,70-3,389,01
Yonga Mobilya34,50-1,4315,21
Yükselen Çelik5,28-0,190,92
Yünsa15,050,672,66
Zorlu Enerji2,91-0,345,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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