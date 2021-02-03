Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|230.000,00
|4,55
|13,12
|İş Bankası (B)
|50.500,00
|8,60
|24,69
|İş Bankası (C)
|6,48
|2,86
|-7,43
|İş Bankası (Kur.)
|422.000,00
|11,05
|İş Fin.Kir.
|4,11
|-1,20
|6,48
|İş Girişim
|26,74
|9,95
|41,11
|İş GMYO
|2,59
|0,00
|1,97
|İş Y. Men. Değ.
|19,12
|5,05
|8,27
|İş Yat. Ort.
|4,37
|0,23
|24,15
|İşbir Holding
|4.989,90
|-2,16
|82,11
|Işık Plastik Sanayi
|25,90
|9,93
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,37
|1,48
|20,18
|İttifak Holding
|2,48
|0,40
|11,21
|İz Hayvancılık Tarım
|23,28
|0,00
|29,33
|İzmir Demir Çelik
|12,05
|2,47
|11,88
|İzmir Fırça
|6,85
|-1,72
|23,20
|Jantsa Jant Sanayi
|484,50
|-1,52
|46,07
|Kafein Yazılım
|23,78
|-0,75
|11,23
|Kaplamin
|29,70
|-5,71
|-12,13
|Kardemir (A)
|5,81
|-0,51
|-2,35
|Kardemir (B)
|5,81
|-0,68
|10,25
|Kardemir (D)
|6,88
|-1,43
|19,03
|Karel Elektronik
|27,14
|-2,23
|17,69
|Karsan Otomotiv
|5,13
|-3,75
|57,85
|Karsu Tekstil
|10,12
|-1,84
|18,36
|Kartonsan
|75,90
|1,88
|-20,57
|Katmerciler Ekipman
|5,07
|-3,24
|64,61
|Kent Gıda
|320,20
|-3,00
|-9,96
|Kerevitaş Gıda
|6,84
|2,86
|3,95
|Kervan Gıda
|16,23
|-0,43
|22,77
|Kervansaray Yat. Holding
|1,16
|-3,33
|-7,94
|Kiler GMYO
|2,62
|3,15
|4,38
|Klimasan Klima
|18,22
|0,66
|7,37
|Koç Holding
|21,44
|4,08
|1,52
|Konfrut Gıda
|18,93
|9,99
|12,01
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|77,90
|9,95
|228,97
|Konya Çimento
|1.563,00
|0,90
|38,32
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,20
|3,64
|42,77
|Koza Altın
|123,90
|2,14
|28,13
|Koza Madencilik
|16,00
|1,98
|3,29
|Körfez GMYO
|5,87
|0,69
|1,21
|Kristal Kola
|4,27
|-1,39
|8,93
|Kron Telekomünikasyon
|64,20
|1,90
|74,27
|Kuştur Kuşadası Turizm
|192,80
|-3,60
|22,57
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,53
|4,55
|10,00
|Kütahya Porselen
|48,20
|0,33
|-4,46
|Lider Faktoring
|3,96
|6,17
|16,13
|Link Bilgisayar
|28,98
|-0,41
|-9,08
|Logo Yazılım
|143,50
|-2,05
|14,34
|Lokman Hekim Sağlık
|15,69
|-2,85
|45,92
|Lüks Kadife
|49,22
|-4,89
|70,31
|Makina Takım
|3,49
|1,75
|2,35
|Marka Yatırım Holding
|6,78
|-6,35
|5,44
|Marmaris Altınyunus
|270,00
|2,35
|143,02
|Marshall
|338,10
|0,06
|10,24
|Martı GMYO
|2,84
|0,00
|3,27
|Martı Otel
|2,28
|-0,87
|7,04
|Mavi Giyim
|56,20
|2,46
|7,66
|Mazhar Zorlu Holding
|34,64
|0,00
|10,04
|Mega Polietilen
|9,34
|-4,11
|21,93
|Menderes Tekstil
|3,49
|1,45
|12,94
|Merit Turizm
|155,00
|1,97
|85,19
|Merko Gıda
|9,02
|10,00
|4,40
|Metemtur Otelcilik
|26,20
|0,00
|18,55
|Metro Holding
|2,21
|1,38
|6,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,07
|1,99
|6,23
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,45
|2,51
|5,15
|Migros Ticaret
|45,44
|2,57
|6,17
|Milpa
|5,82
|5,63
|26,52
|Mistral GMYO
|5,30
|3,31
|12,53
|MLP Sağlık
|24,04
|1,43
|20,99
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,89
|-4,31
|49,78
|Mondi Tire Kutsan
|8,19
|3,80
|7,76
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|41,30
|-5,23
|15,88
|Net Holding
|3,95
|-1,50
|15,16
|Netaş Telekom.
|32,28
|-0,55
|14,96
|Niğbaş Niğde Beton
|33,00
|-8,33
|-36,54
|Nuh Çimento
|50,10
|0,64
|1,75
|Nurol GMYO
|10,38
|2,77
|42,39
|Odaş Elektrik
|4,10
|2,24
|5,13
|Olmuksan-IP
|9,37
|-1,58
|-20,93
|Orge Enerji Elektrik
|9,10
|2,36
|23,31
|Orma Orman Mahsulleri
|21,38
|9,92
|45,24
|Osmanlı Menkul
|35,00
|-1,35
|13,12
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,33
|0,70
|6,13
|Otokar
|410,00
|0,12
|28,77
|Oyak Çimento
|8,50
|1,31
|-3,19
|Oyak Yat. Ort.
|10,17
|5,39
|46,33
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,27
|-0,57
|11,89
|Özak GMYO
|5,39
|2,47
|5,69
|Özbal Çelik Boru
|8,65
|0,00
|32,06
|Özderici GMYO
|2,38
|1,71
|7,21
|Özerden Plastik
|12,70
|-2,91
|41,11
|Pamukova Elektrik
|23,20
|0,43
|8,82
|Panora GMYO
|7,16
|1,56
|15,67
|Papilon Savunma
|23,84
|1,19
|4,75
|Park Elek.Madencilik
|5,94
|-1,00
|10,61
|Parsan
|29,52
|-1,40
|21,48
|Pegasus
|71,45
|0,85
|-4,22
|Peker GMYO
|2,52
|3,70
|-3,45
|Penguen Gıda
|5,40
|9,98
|6,93
|Pera GMYO
|2,61
|9,66
|49,00
|Pergamon Dış Ticaret
|30,90
|-4,33
|61,90
|Petkim
|5,08
|0,40
|2,01
|Petrokent Turizm
|1.725,00
|-6,49
|90,31
|Pınar Et ve Un
|25,34
|4,02
|8,85
|Pınar Su
|9,10
|1,56
|22,48
|Pınar Süt
|26,18
|1,24
|13,43
|Plastikkart
|18,51
|1,42
|28,10
|Polisan Holding
|4,21
|-2,77
|9,07
|Politeknik Metal
|384,00
|-0,52
|-5,88
|Prizma Press Matbaacılık
|6,07
|1,34
|10,77
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,20
|0,94
|3,11
|QNB Finansbank
|67,30
|0,15
|-4,34
|Ral Yatırım Holding
|4,46
|0,22
|0,45
|Ray Sigorta
|16,39
|0,86
|6,08
|Reysaş GMYO
|5,93
|4,04
|8,81
|Reysaş Lojistik
|9,00
|5,63
|-2,60
|Rhea Girişim
|3,87
|6,32
|4,03
|Rodrigo Tekstil
|18,28
|-5,97
|33,33
|Royal Halı
|3,37
|1,20
|-2,03
|RTA Laboratuvarları
|27,04
|-0,95
|-10,70
|Sabancı Holding
|11,26
|3,40
|-1,75
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,29
|0,27
|3,77
|Sanel Mühendislik
|4,51
|-1,53
|31,87
|Sanifoam Sünger
|21,00
|2,44
|54,41
|Sanko Pazarlama
|9,99
|-1,58
|6,39
|Saray Matbaacılık
|10,45
|0,00
|19,16
|Sarkuysan
|10,02
|2,77
|13,35
|Sasa Polyester
|27,28
|5,33
|34,92
|Say Yenilenebilir Enerji
|10,97
|-1,53
|28,91
|Sekuro Plastik
|34,00
|-9,04
|143,55
|Selçuk Ecza Deposu
|14,00
|5,03
|2,56
|Selçuk Gıda
|4,79
|-1,44
|-3,82
|Senkron Güvenlik
|29,70
|10,00
|13,10
|Serve Film Prodüksiyon
|17,96
|9,98
|12,25
|Servet GMYO
|114,50
|-2,14
|46,05
|Seyitler Kimya
|39,20
|5,66
|56,23
|Silverline Endüstri
|6,93
|0,29
|-19,42
|Sinpaş GMYO
|4,86
|-2,80
|16,27
|Smartiks Yazılım
|8,70
|-0,11
|-1,81
|Sodaş Sodyum Sanayii
|36,80
|-4,42
|37,96
|Söktaş
|5,64
|8,88
|10,81
|Sönmez Filament
|74,90
|1,22
|6,70
|Sönmez Pamuklu
|27,16
|1,42
|13,17
|Sumaş Suni Tahta
|72,45
|9,94
|41,37
|Şeker Fin. Kir.
|7,73
|1,31
|20,78
|Şekerbank
|1,49
|0,68
|-1,32
|Şişe Cam
|7,60
|0,53
|3,97
|Şok Marketler
|13,75
|0,59
|8,95
|T. Halk Bankası
|5,40
|1,69
|-2,88
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,72
|-0,58
|-1,09
|T.S.K.B.
|1,87
|1,63
|5,06
|T.Tuborg
|23,20
|-5,46
|28,39
|Taç Tarım Ürünleri
|31,74
|9,98
|201,42
|Tat Gıda
|11,66
|2,82
|-1,69
|TAV Havalimanları
|21,72
|0,56
|1,97
|Taze Kuru Gıda
|324,90
|-0,03
|50,21
|Tek-Art Turizm
|2,27
|0,44
|12,38
|Tekfen Holding
|18,39
|0,00
|12,14
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,85
|-1,61
|24,02
|Temapol Polimer Plastik
|15,91
|-2,09
|38,35
|TGS Dış Ticaret
|31,14
|0,45
|145,00
|Tofaş Oto. Fab.
|38,32
|0,74
|12,97
|Torunlar GMYO
|4,01
|2,56
|2,82
|Trabzon Liman
|37,10
|-1,12
|15,50
|Trabzonspor Sportif
|2,56
|1,99
|4,92
|Trend GMYO
|9,76
|-0,10
|-22,35
|TSKB GMYO
|6,89
|9,89
|19,83
|Tuğçelik
|8,14
|0,25
|0,74
|Tukaş
|9,82
|2,51
|1,34
|Turcas Petrol
|5,64
|5,42
|16,29
|Turkcell
|16,58
|1,72
|2,98
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,55
|-1,79
|24,73
|Tüpraş
|101,30
|0,90
|-6,20
|Türk Hava Yolları
|12,15
|0,75
|-5,89
|Türk Prysmian Kablo
|13,83
|9,94
|14,30
|Türk Telekom
|8,35
|3,34
|-2,22
|Türk Traktör
|182,60
|3,34
|-0,05
|Türker Proje Gayrimenkul
|178,10
|-0,84
|57,75
|Türkiye Sigorta
|7,64
|2,96
|15,76
|Ufuk Yatırım
|20,50
|-4,74
|52,99
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,13
|0,49
|-2,59
|Ulusoy Elektrik
|48,88
|-1,17
|-4,81
|Ulusoy Un Sanayi
|16,87
|-2,93
|46,70
|Umpaş Holding
|2,25
|-3,02
|-13,79
|Uşak Seramik
|2,53
|-0,78
|8,12
|Utopya Turizm
|38,64
|-0,82
|-0,41
|Uzertaş Boya
|71,50
|10,00
|26,33
|Ülker Bisküvi
|23,00
|0,26
|-0,61
|Vakıf Fin. Kir.
|8,84
|7,54
|107,51
|Vakıf GMYO
|3,90
|0,00
|7,73
|Vakıf Yat. Ort.
|7,85
|0,00
|6,66
|Vakıflar Bankası
|4,50
|2,51
|-4,46
|Vakko Tekstil
|6,52
|1,56
|0,00
|Vanet Gıda
|8,56
|4,39
|10,74
|Verusa Holding
|58,55
|-1,84
|29,82
|Verusaturk Girisim
|32,50
|-3,56
|148,47
|Vestel
|26,28
|2,82
|24,79
|Vestel Beyaz Eşya
|49,50
|1,02
|21,09
|Viking Kağıt
|8,13
|0,74
|-9,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,96
|-1,20
|11,46
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,01
|4,51
|-2,27
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|125,00
|-3,03
|72,65
|Yataş
|15,94
|2,25
|10,31
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,27
|1,91
|-2,95
|Yeni Gimat GMYO
|15,13
|-1,94
|21,72
|Yeşil GMYO
|1,98
|-1,00
|43,48
|Yeşil Yapı
|2,51
|-0,40
|36,41
|Yeşil Yatırım Holding
|242,00
|10,00
|153,80
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.005,70
|-3,38
|9,01
|Yonga Mobilya
|34,50
|-1,43
|15,21
|Yükselen Çelik
|5,28
|-0,19
|0,92
|Yünsa
|15,05
|0,67
|2,66
|Zorlu Enerji
|2,91
|-0,34
|5,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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