Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

05.02.2021 18:53
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)230.000,0013,12İş Bankası (B)46.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)230.000,00

13,12
İş Bankası (B)46.251,00-10,0014,20
İş Bankası (C)6,38-0,62-8,86
İş Bankası (Kur.)422.000,00

11,05
İş Fin.Kir.4,15-1,667,51
İş Girişim28,006,8747,76
İş GMYO2,632,333,54
İş Y. Men. Değ.18,82-0,846,57
İş Yat. Ort.4,331,1723,01
İşbir Holding4.800,000,1575,18
Işık Plastik Sanayi31,329,97

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,483,5029,82
İttifak Holding2,673,4919,73
İz Hayvancılık Tarım27,407,0352,22
İzmir Demir Çelik12,874,6319,50
İzmir Fırça6,66-1,4819,78
Jantsa Jant Sanayi502,102,7851,37
Kafein Yazılım25,564,7519,55
Kaplamin31,749,98-6,09
Kardemir (A)5,850,34-1,68
Kardemir (B)5,890,6811,76
Kardemir (D)6,940,1420,07
Karel Elektronik27,120,3017,61
Karsan Otomotiv5,09-1,1756,62
Karsu Tekstil11,459,9933,92
Kartonsan85,909,99-10,10
Katmerciler Ekipman5,000,4062,34
Kent Gıda326,001,56-8,32
Kerevitaş Gıda6,740,302,43
Kervan Gıda15,63-1,0118,23
Kervansaray Yat. Holding1,17-0,85-7,14
Kiler GMYO2,746,619,16
Klimasan Klima18,82-1,9310,90
Koç Holding21,26-1,390,66
Konfrut Gıda19,055,0212,72
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,90-5,64203,63
Konya Çimento1.551,60-2,7837,31
Kordsa Teknik Tekstil23,40-2,0150,48
Koza Altın127,404,8631,75
Koza Madencilik16,082,553,81
Körfez GMYO5,900,511,72
Kristal Kola4,200,487,14
Kron Telekomünikasyon63,200,3271,55
Kuştur Kuşadası Turizm202,009,7828,42
Kuyumcukent Gayrimenkul2,501,638,70
Kütahya Porselen48,500,41-3,87
Lider Faktoring3,79-2,3211,14
Link Bilgisayar30,86-3,14-3,18
Logo Yazılım140,000,2911,55
Lokman Hekim Sağlık15,912,9147,97
Lüks Kadife47,381,3363,94
Makina Takım3,471,171,76
Marka Yatırım Holding6,951,918,09
Marmaris Altınyunus250,50-3,28125,47
Marshall332,20-0,218,31
Martı GMYO2,860,004,00
Martı Otel2,250,005,63
Mavi Giyim54,15-2,343,74
Mazhar Zorlu Holding35,326,7112,20
Mega Polietilen9,953,1129,90
Menderes Tekstil3,44-2,5511,33
Merit Turizm150,00-1,3279,21
Merko Gıda8,48-2,97-1,85
Metemtur Otelcilik26,500,0019,91
Metro Holding2,221,376,73
Metro Petrol ve Tesisleri3,070,336,23
Metro Yatırım Ortaklığı2,45-2,005,15
Migros Ticaret46,12-1,117,76
Milpa6,329,9137,39
Mistral GMYO5,18-1,719,98
MLP Sağlık23,940,5020,48
MMC San. ve Tic. Yat.6,79-0,1547,61
Mondi Tire Kutsan8,22-0,128,16
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret42,203,1318,41
Net Holding4,021,0117,20
Netaş Telekom.31,940,3813,75
Niğbaş Niğde Beton33,96-0,70-34,69
Nuh Çimento50,30-1,182,15
Nurol GMYO12,169,7566,80
Odaş Elektrik4,131,725,90
Olmuksan-IP9,70-2,32-18,14
Orge Enerji Elektrik10,615,9943,77
Orma Orman Mahsulleri23,409,6558,97
Osmanlı Menkul35,200,4013,77
Ostim Endüstriyel Yat4,170,002,21
Otokar401,80-2,4326,19
Oyak Çimento8,671,17-1,25
Oyak Yat. Ort.10,86-2,8656,26
Oylum Sınai Yatırımlar5,251,1611,46
Özak GMYO5,331,724,51
Özbal Çelik Boru8,834,8734,81
Özderici GMYO2,473,7811,26
Özerden Plastik12,630,2440,33
Pamukova Elektrik22,16-8,733,94
Panora GMYO7,05-0,1413,89
Papilon Savunma23,700,344,13
Park Elek.Madencilik6,103,0413,59
Parsan29,140,6219,92
Pegasus73,501,52-1,47
Peker GMYO2,46-1,99-5,75
Penguen Gıda5,19-1,702,77
Pera GMYO2,40-5,1437,01
Pergamon Dış Ticaret33,109,9773,43
Petkim5,140,393,21
Petrokent Turizm1.870,001,08106,31
Pınar Et ve Un24,44-1,774,98
Pınar Su8,80-2,3318,44
Pınar Süt26,72-1,4715,77
Plastikkart18,25-0,2726,30
Polisan Holding4,130,246,99
Politeknik Metal394,303,68-3,36
Prizma Press Matbaacılık6,11-0,8111,50
QNB Finans Fin. Kir.133,405,046,46
QNB Finansbank67,801,42-3,62
Ral Yatırım Holding4,612,443,83
Ray Sigorta16,60-0,787,44
Reysaş GMYO5,74-1,205,32
Reysaş Lojistik8,74-1,47-5,41
Rhea Girişim3,78-0,261,61
Rodrigo Tekstil21,1210,0054,05
Royal Halı3,789,889,88
RTA Laboratuvarları27,14-1,67-10,37
Sabancı Holding11,190,27-2,36
Safkar Ege Soğutmacılık12,510,8114,98
Sanel Mühendislik4,37-1,1327,78
Sanifoam Sünger22,562,0865,88
Sanko Pazarlama9,88-1,695,22
Saray Matbaacılık8,47-9,99-3,42
Sarkuysan10,081,3114,03
Sasa Polyester27,803,3537,49
Say Yenilenebilir Enerji10,650,0925,15
Sekuro Plastik34,225,94145,13
Selçuk Ecza Deposu13,640,44-0,07
Selçuk Gıda4,83-1,23-3,01
Senkron Güvenlik29,58-0,0712,64
Serve Film Prodüksiyon21,066,6331,62
Servet GMYO117,002,0149,23
Seyitler Kimya41,023,9063,49
Silverline Endüstri7,120,28-17,21
Sinpaş GMYO4,80-0,6214,83
Smartiks Yazılım8,951,131,02
Sodaş Sodyum Sanayii37,003,9938,71
Sok Marketler Ticaret14,484,4714,74
Söktaş5,997,7317,68
Sönmez Filament80,905,1315,24
Sönmez Pamuklu27,900,7916,25
Sumaş Suni Tahta78,00-2,0152,20
Şeker Fin. Kir.8,975,5340,16
Şekerbank1,46-1,35-3,31
Şişe Cam7,65-0,784,65
T. Halk Bankası5,330,19-4,14
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,003,33-0,19
T.S.K.B.1,85-0,543,93
T.Tuborg22,98-0,0927,17
Taç Tarım Ürünleri38,389,97264,48
Tat Gıda11,641,93-1,85
TAV Havalimanları21,80-1,362,35
Taze Kuru Gıda330,001,5452,57
Tek-Art Turizm2,261,3511,88
Tekfen Holding17,81-1,878,60
Teknosa İç ve Dış Ticaret16,43-0,1828,56
Temapol Polimer Plastik16,060,7539,65
TGS Dış Ticaret34,5410,00171,75
Tofaş Oto. Fab.37,18-2,009,61
Torunlar GMYO3,95-0,251,28
Trabzon Liman36,06-2,6512,27
Trabzonspor Sportif2,61-2,976,97
Trend GMYO9,801,34-22,04
TSKB GMYO6,51-4,6913,22
Tuğçelik8,08-0,120,00
Tukaş9,801,141,14
Turcas Petrol5,40-1,4611,34
Turkcell16,72-0,063,85
Tümosan Motor ve Traktör17,300,1722,96
Tüpraş100,70-0,59-6,76
Türk Hava Yolları12,16-0,33-5,81
Türk Prysmian Kablo13,48-0,1511,40
Türk Telekom8,46-1,40-0,94
Türk Traktör178,500,28-2,30
Türker Proje Gayrimenkul189,00-3,5267,40
Türkiye Sigorta7,49-0,2713,48
Ufuk Yatırım20,9010,0055,97
Ulaşlar Turizm Yat.4,170,00-1,65
Ulusoy Elektrik48,86-0,04-4,85
Ulusoy Un Sanayi16,491,4843,39
Umpaş Holding2,24-0,44-14,18
Uşak Seramik2,45-2,004,70
Utopya Turizm42,007,698,25
Uzertaş Boya81,002,9943,11
Ülker Bisküvi22,920,09-0,95
Vakıf Fin. Kir.9,00-3,23111,27
Vakıf GMYO3,79-1,304,70
Vakıf Yat. Ort.7,800,005,98
Vakıflar Bankası4,39-0,45-6,79
Vakko Tekstil6,600,611,23
Vanet Gıda8,23-0,726,47
Verusa Holding61,20-1,3735,70
Verusaturk Girisim28,50-6,25117,89
Vestel27,762,7431,81
Vestel Beyaz Eşya49,941,0922,16
Viking Kağıt8,22-1,56-8,67
Yapı Kredi Koray GMYO5,407,5721,35
Yapı ve Kredi Bank.2,90-1,69-5,84
Yaprak Süt ve Besi Çift.130,007,4479,56
Yataş15,60-1,337,96
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,210,48-4,32
Yeni Gimat GMYO15,571,7625,26
Yeşil GMYO2,01-2,4345,65
Yeşil Yapı2,48-1,9834,78
Yeşil Yatırım Holding235,000,00146,46
Yibitaş İnşaat Malzeme17.449,20-0,1311,85
Yonga Mobilya37,488,7025,16
Yükselen Çelik5,321,531,68
Yünsa15,44-1,595,32
Zorlu Enerji2,89-1,374,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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