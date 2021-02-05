Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 230.000,00 13,12 İş Bankası (B) 46.251,00 -10,00 14,20 İş Bankası (C) 6,38 -0,62 -8,86 İş Bankası (Kur.) 422.000,00 11,05 İş Fin.Kir. 4,15 -1,66 7,51 İş Girişim 28,00 6,87 47,76 İş GMYO 2,63 2,33 3,54 İş Y. Men. Değ. 18,82 -0,84 6,57 İş Yat. Ort. 4,33 1,17 23,01 İşbir Holding 4.800,00 0,15 75,18 Işık Plastik Sanayi 31,32 9,97 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,48 3,50 29,82 İttifak Holding 2,67 3,49 19,73 İz Hayvancılık Tarım 27,40 7,03 52,22 İzmir Demir Çelik 12,87 4,63 19,50 İzmir Fırça 6,66 -1,48 19,78 Jantsa Jant Sanayi 502,10 2,78 51,37 Kafein Yazılım 25,56 4,75 19,55 Kaplamin 31,74 9,98 -6,09 Kardemir (A) 5,85 0,34 -1,68 Kardemir (B) 5,89 0,68 11,76 Kardemir (D) 6,94 0,14 20,07 Karel Elektronik 27,12 0,30 17,61 Karsan Otomotiv 5,09 -1,17 56,62 Karsu Tekstil 11,45 9,99 33,92 Kartonsan 85,90 9,99 -10,10 Katmerciler Ekipman 5,00 0,40 62,34 Kent Gıda 326,00 1,56 -8,32 Kerevitaş Gıda 6,74 0,30 2,43 Kervan Gıda 15,63 -1,01 18,23 Kervansaray Yat. Holding 1,17 -0,85 -7,14 Kiler GMYO 2,74 6,61 9,16 Klimasan Klima 18,82 -1,93 10,90 Koç Holding 21,26 -1,39 0,66 Konfrut Gıda 19,05 5,02 12,72 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,90 -5,64 203,63 Konya Çimento 1.551,60 -2,78 37,31 Kordsa Teknik Tekstil 23,40 -2,01 50,48 Koza Altın 127,40 4,86 31,75 Koza Madencilik 16,08 2,55 3,81 Körfez GMYO 5,90 0,51 1,72 Kristal Kola 4,20 0,48 7,14 Kron Telekomünikasyon 63,20 0,32 71,55 Kuştur Kuşadası Turizm 202,00 9,78 28,42 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,50 1,63 8,70 Kütahya Porselen 48,50 0,41 -3,87 Lider Faktoring 3,79 -2,32 11,14 Link Bilgisayar 30,86 -3,14 -3,18 Logo Yazılım 140,00 0,29 11,55 Lokman Hekim Sağlık 15,91 2,91 47,97 Lüks Kadife 47,38 1,33 63,94 Makina Takım 3,47 1,17 1,76 Marka Yatırım Holding 6,95 1,91 8,09 Marmaris Altınyunus 250,50 -3,28 125,47 Marshall 332,20 -0,21 8,31 Martı GMYO 2,86 0,00 4,00 Martı Otel 2,25 0,00 5,63 Mavi Giyim 54,15 -2,34 3,74 Mazhar Zorlu Holding 35,32 6,71 12,20 Mega Polietilen 9,95 3,11 29,90 Menderes Tekstil 3,44 -2,55 11,33 Merit Turizm 150,00 -1,32 79,21 Merko Gıda 8,48 -2,97 -1,85 Metemtur Otelcilik 26,50 0,00 19,91 Metro Holding 2,22 1,37 6,73 Metro Petrol ve Tesisleri 3,07 0,33 6,23 Metro Yatırım Ortaklığı 2,45 -2,00 5,15 Migros Ticaret 46,12 -1,11 7,76 Milpa 6,32 9,91 37,39 Mistral GMYO 5,18 -1,71 9,98 MLP Sağlık 23,94 0,50 20,48 MMC San. ve Tic. Yat. 6,79 -0,15 47,61 Mondi Tire Kutsan 8,22 -0,12 8,16 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 42,20 3,13 18,41 Net Holding 4,02 1,01 17,20 Netaş Telekom. 31,94 0,38 13,75 Niğbaş Niğde Beton 33,96 -0,70 -34,69 Nuh Çimento 50,30 -1,18 2,15 Nurol GMYO 12,16 9,75 66,80 Odaş Elektrik 4,13 1,72 5,90 Olmuksan-IP 9,70 -2,32 -18,14 Orge Enerji Elektrik 10,61 5,99 43,77 Orma Orman Mahsulleri 23,40 9,65 58,97 Osmanlı Menkul 35,20 0,40 13,77 Ostim Endüstriyel Yat 4,17 0,00 2,21 Otokar 401,80 -2,43 26,19 Oyak Çimento 8,67 1,17 -1,25 Oyak Yat. Ort. 10,86 -2,86 56,26 Oylum Sınai Yatırımlar 5,25 1,16 11,46 Özak GMYO 5,33 1,72 4,51 Özbal Çelik Boru 8,83 4,87 34,81 Özderici GMYO 2,47 3,78 11,26 Özerden Plastik 12,63 0,24 40,33 Pamukova Elektrik 22,16 -8,73 3,94 Panora GMYO 7,05 -0,14 13,89 Papilon Savunma 23,70 0,34 4,13 Park Elek.Madencilik 6,10 3,04 13,59 Parsan 29,14 0,62 19,92 Pegasus 73,50 1,52 -1,47 Peker GMYO 2,46 -1,99 -5,75 Penguen Gıda 5,19 -1,70 2,77 Pera GMYO 2,40 -5,14 37,01 Pergamon Dış Ticaret 33,10 9,97 73,43 Petkim 5,14 0,39 3,21 Petrokent Turizm 1.870,00 1,08 106,31 Pınar Et ve Un 24,44 -1,77 4,98 Pınar Su 8,80 -2,33 18,44 Pınar Süt 26,72 -1,47 15,77 Plastikkart 18,25 -0,27 26,30 Polisan Holding 4,13 0,24 6,99 Politeknik Metal 394,30 3,68 -3,36 Prizma Press Matbaacılık 6,11 -0,81 11,50 QNB Finans Fin. Kir. 133,40 5,04 6,46 QNB Finansbank 67,80 1,42 -3,62 Ral Yatırım Holding 4,61 2,44 3,83 Ray Sigorta 16,60 -0,78 7,44 Reysaş GMYO 5,74 -1,20 5,32 Reysaş Lojistik 8,74 -1,47 -5,41 Rhea Girişim 3,78 -0,26 1,61 Rodrigo Tekstil 21,12 10,00 54,05 Royal Halı 3,78 9,88 9,88 RTA Laboratuvarları 27,14 -1,67 -10,37 Sabancı Holding 11,19 0,27 -2,36 Safkar Ege Soğutmacılık 12,51 0,81 14,98 Sanel Mühendislik 4,37 -1,13 27,78 Sanifoam Sünger 22,56 2,08 65,88 Sanko Pazarlama 9,88 -1,69 5,22 Saray Matbaacılık 8,47 -9,99 -3,42 Sarkuysan 10,08 1,31 14,03 Sasa Polyester 27,80 3,35 37,49 Say Yenilenebilir Enerji 10,65 0,09 25,15 Sekuro Plastik 34,22 5,94 145,13 Selçuk Ecza Deposu 13,64 0,44 -0,07 Selçuk Gıda 4,83 -1,23 -3,01 Senkron Güvenlik 29,58 -0,07 12,64 Serve Film Prodüksiyon 21,06 6,63 31,62 Servet GMYO 117,00 2,01 49,23 Seyitler Kimya 41,02 3,90 63,49 Silverline Endüstri 7,12 0,28 -17,21 Sinpaş GMYO 4,80 -0,62 14,83 Smartiks Yazılım 8,95 1,13 1,02 Sodaş Sodyum Sanayii 37,00 3,99 38,71 Sok Marketler Ticaret 14,48 4,47 14,74 Söktaş 5,99 7,73 17,68 Sönmez Filament 80,90 5,13 15,24 Sönmez Pamuklu 27,90 0,79 16,25 Sumaş Suni Tahta 78,00 -2,01 52,20 Şeker Fin. Kir. 8,97 5,53 40,16 Şekerbank 1,46 -1,35 -3,31 Şişe Cam 7,65 -0,78 4,65 T. Halk Bankası 5,33 0,19 -4,14 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,00 3,33 -0,19 T.S.K.B. 1,85 -0,54 3,93 T.Tuborg 22,98 -0,09 27,17 Taç Tarım Ürünleri 38,38 9,97 264,48 Tat Gıda 11,64 1,93 -1,85 TAV Havalimanları 21,80 -1,36 2,35 Taze Kuru Gıda 330,00 1,54 52,57 Tek-Art Turizm 2,26 1,35 11,88 Tekfen Holding 17,81 -1,87 8,60 Teknosa İç ve Dış Ticaret 16,43 -0,18 28,56 Temapol Polimer Plastik 16,06 0,75 39,65 TGS Dış Ticaret 34,54 10,00 171,75 Tofaş Oto. Fab. 37,18 -2,00 9,61 Torunlar GMYO 3,95 -0,25 1,28 Trabzon Liman 36,06 -2,65 12,27 Trabzonspor Sportif 2,61 -2,97 6,97 Trend GMYO 9,80 1,34 -22,04 TSKB GMYO 6,51 -4,69 13,22 Tuğçelik 8,08 -0,12 0,00 Tukaş 9,80 1,14 1,14 Turcas Petrol 5,40 -1,46 11,34 Turkcell 16,72 -0,06 3,85 Tümosan Motor ve Traktör 17,30 0,17 22,96 Tüpraş 100,70 -0,59 -6,76 Türk Hava Yolları 12,16 -0,33 -5,81 Türk Prysmian Kablo 13,48 -0,15 11,40 Türk Telekom 8,46 -1,40 -0,94 Türk Traktör 178,50 0,28 -2,30 Türker Proje Gayrimenkul 189,00 -3,52 67,40 Türkiye Sigorta 7,49 -0,27 13,48 Ufuk Yatırım 20,90 10,00 55,97 Ulaşlar Turizm Yat. 4,17 0,00 -1,65 Ulusoy Elektrik 48,86 -0,04 -4,85 Ulusoy Un Sanayi 16,49 1,48 43,39 Umpaş Holding 2,24 -0,44 -14,18 Uşak Seramik 2,45 -2,00 4,70 Utopya Turizm 42,00 7,69 8,25 Uzertaş Boya 81,00 2,99 43,11 Ülker Bisküvi 22,92 0,09 -0,95 Vakıf Fin. Kir. 9,00 -3,23 111,27 Vakıf GMYO 3,79 -1,30 4,70 Vakıf Yat. Ort. 7,80 0,00 5,98 Vakıflar Bankası 4,39 -0,45 -6,79 Vakko Tekstil 6,60 0,61 1,23 Vanet Gıda 8,23 -0,72 6,47 Verusa Holding 61,20 -1,37 35,70 Verusaturk Girisim 28,50 -6,25 117,89 Vestel 27,76 2,74 31,81 Vestel Beyaz Eşya 49,94 1,09 22,16 Viking Kağıt 8,22 -1,56 -8,67 Yapı Kredi Koray GMYO 5,40 7,57 21,35 Yapı ve Kredi Bank. 2,90 -1,69 -5,84 Yaprak Süt ve Besi Çift. 130,00 7,44 79,56 Yataş 15,60 -1,33 7,96 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,21 0,48 -4,32 Yeni Gimat GMYO 15,57 1,76 25,26 Yeşil GMYO 2,01 -2,43 45,65 Yeşil Yapı 2,48 -1,98 34,78 Yeşil Yatırım Holding 235,00 0,00 146,46 Yibitaş İnşaat Malzeme 17.449,20 -0,13 11,85 Yonga Mobilya 37,48 8,70 25,16 Yükselen Çelik 5,32 1,53 1,68 Yünsa 15,44 -1,59 5,32 Zorlu Enerji 2,89 -1,37 4,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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