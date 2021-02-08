Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

08.02.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)230.000,0013,12İş Bankası (B)43.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)230.000,00

13,12
İş Bankası (B)43.299,90-6,386,91
İş Bankası (C)6,34-0,63-9,43
İş Bankası (Kur.)422.000,00

11,05
İş Fin.Kir.4,365,0612,95
İş Girişim26,68-4,7140,79
İş GMYO2,650,764,33
İş Y. Men. Değ.19,272,399,12
İş Yat. Ort.4,29-0,9221,88
İşbir Holding5.000,004,1782,48
Işık Plastik Sanayi32,042,30

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,47-0,6828,95
İttifak Holding2,61-2,2517,04
İz Hayvancılık Tarım28,865,3360,33
İzmir Demir Çelik12,60-2,1016,99
İzmir Fırça6,731,0521,04
Jantsa Jant Sanayi552,3010,0066,51
Kafein Yazılım26,383,2123,39
Kaplamin30,26-4,66-10,47
Kardemir (A)5,890,68-1,01
Kardemir (B)5,87-0,3411,39
Kardemir (D)7,132,7423,36
Karel Elektronik28,745,9724,63
Karsan Otomotiv5,100,2056,92
Karsu Tekstil12,599,9647,25
Kartonsan88,503,03-7,38
Katmerciler Ekipman5,285,6071,43
Kent Gıda329,000,92-7,48
Kerevitaş Gıda6,66-1,191,22
Kervan Gıda16,113,0721,86
Kervansaray Yat. Holding1,13-3,42-10,32
Kiler GMYO2,812,5511,95
Klimasan Klima18,74-0,4310,43
Koç Holding21,581,512,18
Konfrut Gıda20,366,8820,47
Kontrolmatik Teknoloji Enerji64,75-9,94173,44
Konya Çimento1.516,00-2,2934,16
Kordsa Teknik Tekstil23,06-1,4548,30
Koza Altın134,405,4938,99
Koza Madencilik16,391,935,81
Körfez GMYO6,123,735,52
Kristal Kola4,14-1,435,61
Kron Telekomünikasyon66,004,4379,15
Kuştur Kuşadası Turizm202,000,0028,42
Kuyumcukent Gayrimenkul2,49-0,408,26
Kütahya Porselen49,361,77-2,16
Lider Faktoring3,943,9615,54
Link Bilgisayar30,60-0,84-4,00
Logo Yazılım139,20-0,5710,92
Lokman Hekim Sağlık16,644,5954,76
Lüks Kadife46,02-2,8759,24
Makina Takım3,819,8011,73
Marka Yatırım Holding7,010,869,02
Marmaris Altınyunus264,005,39137,62
Marshall327,10-1,546,65
Martı GMYO2,870,354,36
Martı Otel2,302,227,98
Mavi Giyim53,35-1,482,20
Mazhar Zorlu Holding35,00-0,9111,18
Mega Polietilen9,960,1030,03
Menderes Tekstil3,37-2,039,06
Merit Turizm165,0010,0097,13
Merko Gıda8,18-3,54-5,32
Metemtur Otelcilik26,961,7421,99
Metro Holding2,272,259,13
Metro Petrol ve Tesisleri3,142,288,65
Metro Yatırım Ortaklığı2,44-0,414,72
Migros Ticaret45,14-2,125,47
Milpa5,91-6,4928,48
Mistral GMYO5,13-0,978,92
MLP Sağlık24,602,7623,80
MMC San. ve Tic. Yat.6,901,6250,00
Mondi Tire Kutsan8,12-1,226,84
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret43,222,4221,27
Net Holding4,061,0018,37
Netaş Telekom.32,240,9414,81
Niğbaş Niğde Beton33,30-1,94-35,96
Nuh Çimento52,554,476,72
Nurol GMYO12,200,3367,35
Odaş Elektrik4,304,1210,26
Olmuksan-IP9,20-5,15-22,36
Orge Enerji Elektrik10,14-4,4337,40
Orma Orman Mahsulleri24,263,6864,81
Osmanlı Menkul36,985,0619,52
Ostim Endüstriyel Yat4,08-2,160,00
Otokar406,401,1427,64
Oyak Çimento8,65-0,23-1,48
Oyak Yat. Ort.10,31-5,0648,35
Oylum Sınai Yatırımlar5,22-0,5710,83
Özak GMYO5,503,197,84
Özbal Çelik Boru9,234,5340,92
Özderici GMYO2,532,4313,96
Özerden Plastik12,50-1,0338,89
Pamukova Elektrik22,260,454,41
Panora GMYO7,141,2815,35
Papilon Savunma23,14-2,361,67
Park Elek.Madencilik5,99-1,8011,55
Parsan28,66-1,6517,94
Pegasus73,10-0,54-2,01
Peker GMYO2,460,00-5,75
Penguen Gıda5,240,963,76
Pera GMYO2,38-0,8335,87
Pergamon Dış Ticaret34,504,2380,76
Petkim5,190,974,22
Petrokent Turizm1.990,006,42119,55
Pınar Et ve Un24,20-0,983,95
Pınar Su8,971,9320,73
Pınar Süt26,36-1,3514,21
Plastikkart18,20-0,2725,95
Polisan Holding4,130,006,99
Politeknik Metal393,70-0,15-3,50
Prizma Press Matbaacılık6,05-0,9810,40
QNB Finans Fin. Kir.141,005,7012,53
QNB Finansbank68,901,62-2,06
Ral Yatırım Holding5,049,3313,51
Ray Sigorta16,650,307,77
Reysaş GMYO5,872,267,71
Reysaş Lojistik8,70-0,46-5,84
Rhea Girişim3,72-1,590,00
Rodrigo Tekstil23,229,9469,37
Royal Halı4,098,2018,90
RTA Laboratuvarları26,62-1,92-12,09
Sabancı Holding11,10-0,80-3,14
Safkar Ege Soğutmacılık12,792,2417,56
Sanel Mühendislik4,36-0,2327,49
Sanifoam Sünger20,32-9,9349,41
Sanko Pazarlama10,001,216,50
Saray Matbaacılık7,63-9,92-13,00
Sarkuysan10,06-0,2013,80
Sasa Polyester28,241,5839,66
Say Yenilenebilir Enerji10,660,0925,26
Sekuro Plastik37,649,99169,63
Selçuk Ecza Deposu13,32-2,35-2,42
Selçuk Gıda4,67-3,31-6,22
Senkron Güvenlik26,64-9,941,45
Serve Film Prodüksiyon21,502,0934,38
Servet GMYO126,608,2161,48
Seyitler Kimya41,601,4165,80
Silverline Endüstri7,00-1,69-18,60
Sinpaş GMYO5,075,6321,29
Smartiks Yazılım8,90-0,560,45
Sodaş Sodyum Sanayii35,98-2,7634,89
Sok Marketler Ticaret14,09-2,6911,65
Söktaş6,589,8529,27
Sönmez Filament80,00-1,1113,96
Sönmez Pamuklu26,74-4,1611,42
Sumaş Suni Tahta71,80-7,9540,10
Şeker Fin. Kir.8,24-8,1428,75
Şekerbank1,460,00-3,31
Şişe Cam7,62-0,394,24
T. Halk Bankası5,330,00-4,14
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,06-3,03-3,22
T.S.K.B.1,80-2,701,12
T.Tuborg21,90-4,7021,20
Taç Tarım Ürünleri42,109,69299,81
Tat Gıda11,43-1,80-3,63
TAV Havalimanları21,62-0,831,50
Taze Kuru Gıda340,003,0357,19
Tek-Art Turizm2,260,0011,88
Tekfen Holding17,850,228,84
Teknosa İç ve Dış Ticaret16,500,4329,11
Temapol Polimer Plastik15,80-1,6237,39
TGS Dış Ticaret37,989,96198,82
Tofaş Oto. Fab.36,42-2,047,37
Torunlar GMYO4,021,773,08
Trabzon Liman35,30-2,119,90
Trabzonspor Sportif2,57-1,535,33
Trend GMYO9,60-2,04-23,63
TSKB GMYO6,19-4,927,65
Tuğçelik8,373,593,59
Tukaş10,052,553,72
Turcas Petrol5,542,5914,23
Turkcell16,52-1,202,61
Tümosan Motor ve Traktör18,285,6629,92
Tüpraş100,800,10-6,67
Türk Hava Yolları12,15-0,08-5,89
Türk Prysmian Kablo13,30-1,349,92
Türk Telekom8,470,12-0,82
Türk Traktör189,806,333,89
Türker Proje Gayrimenkul189,800,4268,11
Türkiye Sigorta7,44-0,6712,73
Ufuk Yatırım22,969,8671,34
Ulaşlar Turizm Yat.4,303,121,42
Ulusoy Elektrik48,48-0,78-5,59
Ulusoy Un Sanayi17,013,1547,91
Umpaş Holding2,469,82-5,75
Uşak Seramik2,491,636,41
Utopya Turizm40,00-4,763,09
Uzertaş Boya75,65-6,6033,66
Ülker Bisküvi22,68-1,05-1,99
Vakıf Fin. Kir.9,060,67112,68
Vakıf GMYO3,872,116,91
Vakıf Yat. Ort.7,74-0,775,16
Vakıflar Bankası4,400,23-6,58
Vakko Tekstil7,016,217,52
Vanet Gıda8,08-1,824,53
Verusa Holding60,05-1,8833,15
Verusaturk Girisim25,98-8,8498,62
Vestel29,165,0438,46
Vestel Beyaz Eşya51,052,2224,88
Viking Kağıt8,554,01-5,00
Yapı Kredi Koray GMYO5,9410,0033,48
Yapı ve Kredi Bank.2,920,69-5,19
Yaprak Süt ve Besi Çift.132,501,9283,01
Yataş16,052,8811,07
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,17-0,95-5,23
Yeni Gimat GMYO15,42-0,9624,05
Yeşil GMYO1,96-2,4942,03
Yeşil Yapı2,45-1,2133,15
Yeşil Yatırım Holding211,50-10,00121,81
Yibitaş İnşaat Malzeme17.001,90-2,568,99
Yonga Mobilya35,90-4,2219,89
Yükselen Çelik5,370,942,64
Yünsa15,18-1,683,55
Zorlu Enerji2,910,695,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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