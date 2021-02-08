Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|230.000,00
|13,12
|İş Bankası (B)
|43.299,90
|-6,38
|6,91
|İş Bankası (C)
|6,34
|-0,63
|-9,43
|İş Bankası (Kur.)
|422.000,00
|11,05
|İş Fin.Kir.
|4,36
|5,06
|12,95
|İş Girişim
|26,68
|-4,71
|40,79
|İş GMYO
|2,65
|0,76
|4,33
|İş Y. Men. Değ.
|19,27
|2,39
|9,12
|İş Yat. Ort.
|4,29
|-0,92
|21,88
|İşbir Holding
|5.000,00
|4,17
|82,48
|Işık Plastik Sanayi
|32,04
|2,30
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,47
|-0,68
|28,95
|İttifak Holding
|2,61
|-2,25
|17,04
|İz Hayvancılık Tarım
|28,86
|5,33
|60,33
|İzmir Demir Çelik
|12,60
|-2,10
|16,99
|İzmir Fırça
|6,73
|1,05
|21,04
|Jantsa Jant Sanayi
|552,30
|10,00
|66,51
|Kafein Yazılım
|26,38
|3,21
|23,39
|Kaplamin
|30,26
|-4,66
|-10,47
|Kardemir (A)
|5,89
|0,68
|-1,01
|Kardemir (B)
|5,87
|-0,34
|11,39
|Kardemir (D)
|7,13
|2,74
|23,36
|Karel Elektronik
|28,74
|5,97
|24,63
|Karsan Otomotiv
|5,10
|0,20
|56,92
|Karsu Tekstil
|12,59
|9,96
|47,25
|Kartonsan
|88,50
|3,03
|-7,38
|Katmerciler Ekipman
|5,28
|5,60
|71,43
|Kent Gıda
|329,00
|0,92
|-7,48
|Kerevitaş Gıda
|6,66
|-1,19
|1,22
|Kervan Gıda
|16,11
|3,07
|21,86
|Kervansaray Yat. Holding
|1,13
|-3,42
|-10,32
|Kiler GMYO
|2,81
|2,55
|11,95
|Klimasan Klima
|18,74
|-0,43
|10,43
|Koç Holding
|21,58
|1,51
|2,18
|Konfrut Gıda
|20,36
|6,88
|20,47
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|64,75
|-9,94
|173,44
|Konya Çimento
|1.516,00
|-2,29
|34,16
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,06
|-1,45
|48,30
|Koza Altın
|134,40
|5,49
|38,99
|Koza Madencilik
|16,39
|1,93
|5,81
|Körfez GMYO
|6,12
|3,73
|5,52
|Kristal Kola
|4,14
|-1,43
|5,61
|Kron Telekomünikasyon
|66,00
|4,43
|79,15
|Kuştur Kuşadası Turizm
|202,00
|0,00
|28,42
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,49
|-0,40
|8,26
|Kütahya Porselen
|49,36
|1,77
|-2,16
|Lider Faktoring
|3,94
|3,96
|15,54
|Link Bilgisayar
|30,60
|-0,84
|-4,00
|Logo Yazılım
|139,20
|-0,57
|10,92
|Lokman Hekim Sağlık
|16,64
|4,59
|54,76
|Lüks Kadife
|46,02
|-2,87
|59,24
|Makina Takım
|3,81
|9,80
|11,73
|Marka Yatırım Holding
|7,01
|0,86
|9,02
|Marmaris Altınyunus
|264,00
|5,39
|137,62
|Marshall
|327,10
|-1,54
|6,65
|Martı GMYO
|2,87
|0,35
|4,36
|Martı Otel
|2,30
|2,22
|7,98
|Mavi Giyim
|53,35
|-1,48
|2,20
|Mazhar Zorlu Holding
|35,00
|-0,91
|11,18
|Mega Polietilen
|9,96
|0,10
|30,03
|Menderes Tekstil
|3,37
|-2,03
|9,06
|Merit Turizm
|165,00
|10,00
|97,13
|Merko Gıda
|8,18
|-3,54
|-5,32
|Metemtur Otelcilik
|26,96
|1,74
|21,99
|Metro Holding
|2,27
|2,25
|9,13
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,14
|2,28
|8,65
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,44
|-0,41
|4,72
|Migros Ticaret
|45,14
|-2,12
|5,47
|Milpa
|5,91
|-6,49
|28,48
|Mistral GMYO
|5,13
|-0,97
|8,92
|MLP Sağlık
|24,60
|2,76
|23,80
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,90
|1,62
|50,00
|Mondi Tire Kutsan
|8,12
|-1,22
|6,84
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|43,22
|2,42
|21,27
|Net Holding
|4,06
|1,00
|18,37
|Netaş Telekom.
|32,24
|0,94
|14,81
|Niğbaş Niğde Beton
|33,30
|-1,94
|-35,96
|Nuh Çimento
|52,55
|4,47
|6,72
|Nurol GMYO
|12,20
|0,33
|67,35
|Odaş Elektrik
|4,30
|4,12
|10,26
|Olmuksan-IP
|9,20
|-5,15
|-22,36
|Orge Enerji Elektrik
|10,14
|-4,43
|37,40
|Orma Orman Mahsulleri
|24,26
|3,68
|64,81
|Osmanlı Menkul
|36,98
|5,06
|19,52
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,08
|-2,16
|0,00
|Otokar
|406,40
|1,14
|27,64
|Oyak Çimento
|8,65
|-0,23
|-1,48
|Oyak Yat. Ort.
|10,31
|-5,06
|48,35
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,22
|-0,57
|10,83
|Özak GMYO
|5,50
|3,19
|7,84
|Özbal Çelik Boru
|9,23
|4,53
|40,92
|Özderici GMYO
|2,53
|2,43
|13,96
|Özerden Plastik
|12,50
|-1,03
|38,89
|Pamukova Elektrik
|22,26
|0,45
|4,41
|Panora GMYO
|7,14
|1,28
|15,35
|Papilon Savunma
|23,14
|-2,36
|1,67
|Park Elek.Madencilik
|5,99
|-1,80
|11,55
|Parsan
|28,66
|-1,65
|17,94
|Pegasus
|73,10
|-0,54
|-2,01
|Peker GMYO
|2,46
|0,00
|-5,75
|Penguen Gıda
|5,24
|0,96
|3,76
|Pera GMYO
|2,38
|-0,83
|35,87
|Pergamon Dış Ticaret
|34,50
|4,23
|80,76
|Petkim
|5,19
|0,97
|4,22
|Petrokent Turizm
|1.990,00
|6,42
|119,55
|Pınar Et ve Un
|24,20
|-0,98
|3,95
|Pınar Su
|8,97
|1,93
|20,73
|Pınar Süt
|26,36
|-1,35
|14,21
|Plastikkart
|18,20
|-0,27
|25,95
|Polisan Holding
|4,13
|0,00
|6,99
|Politeknik Metal
|393,70
|-0,15
|-3,50
|Prizma Press Matbaacılık
|6,05
|-0,98
|10,40
|QNB Finans Fin. Kir.
|141,00
|5,70
|12,53
|QNB Finansbank
|68,90
|1,62
|-2,06
|Ral Yatırım Holding
|5,04
|9,33
|13,51
|Ray Sigorta
|16,65
|0,30
|7,77
|Reysaş GMYO
|5,87
|2,26
|7,71
|Reysaş Lojistik
|8,70
|-0,46
|-5,84
|Rhea Girişim
|3,72
|-1,59
|0,00
|Rodrigo Tekstil
|23,22
|9,94
|69,37
|Royal Halı
|4,09
|8,20
|18,90
|RTA Laboratuvarları
|26,62
|-1,92
|-12,09
|Sabancı Holding
|11,10
|-0,80
|-3,14
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,79
|2,24
|17,56
|Sanel Mühendislik
|4,36
|-0,23
|27,49
|Sanifoam Sünger
|20,32
|-9,93
|49,41
|Sanko Pazarlama
|10,00
|1,21
|6,50
|Saray Matbaacılık
|7,63
|-9,92
|-13,00
|Sarkuysan
|10,06
|-0,20
|13,80
|Sasa Polyester
|28,24
|1,58
|39,66
|Say Yenilenebilir Enerji
|10,66
|0,09
|25,26
|Sekuro Plastik
|37,64
|9,99
|169,63
|Selçuk Ecza Deposu
|13,32
|-2,35
|-2,42
|Selçuk Gıda
|4,67
|-3,31
|-6,22
|Senkron Güvenlik
|26,64
|-9,94
|1,45
|Serve Film Prodüksiyon
|21,50
|2,09
|34,38
|Servet GMYO
|126,60
|8,21
|61,48
|Seyitler Kimya
|41,60
|1,41
|65,80
|Silverline Endüstri
|7,00
|-1,69
|-18,60
|Sinpaş GMYO
|5,07
|5,63
|21,29
|Smartiks Yazılım
|8,90
|-0,56
|0,45
|Sodaş Sodyum Sanayii
|35,98
|-2,76
|34,89
|Sok Marketler Ticaret
|14,09
|-2,69
|11,65
|Söktaş
|6,58
|9,85
|29,27
|Sönmez Filament
|80,00
|-1,11
|13,96
|Sönmez Pamuklu
|26,74
|-4,16
|11,42
|Sumaş Suni Tahta
|71,80
|-7,95
|40,10
|Şeker Fin. Kir.
|8,24
|-8,14
|28,75
|Şekerbank
|1,46
|0,00
|-3,31
|Şişe Cam
|7,62
|-0,39
|4,24
|T. Halk Bankası
|5,33
|0,00
|-4,14
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,06
|-3,03
|-3,22
|T.S.K.B.
|1,80
|-2,70
|1,12
|T.Tuborg
|21,90
|-4,70
|21,20
|Taç Tarım Ürünleri
|42,10
|9,69
|299,81
|Tat Gıda
|11,43
|-1,80
|-3,63
|TAV Havalimanları
|21,62
|-0,83
|1,50
|Taze Kuru Gıda
|340,00
|3,03
|57,19
|Tek-Art Turizm
|2,26
|0,00
|11,88
|Tekfen Holding
|17,85
|0,22
|8,84
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|16,50
|0,43
|29,11
|Temapol Polimer Plastik
|15,80
|-1,62
|37,39
|TGS Dış Ticaret
|37,98
|9,96
|198,82
|Tofaş Oto. Fab.
|36,42
|-2,04
|7,37
|Torunlar GMYO
|4,02
|1,77
|3,08
|Trabzon Liman
|35,30
|-2,11
|9,90
|Trabzonspor Sportif
|2,57
|-1,53
|5,33
|Trend GMYO
|9,60
|-2,04
|-23,63
|TSKB GMYO
|6,19
|-4,92
|7,65
|Tuğçelik
|8,37
|3,59
|3,59
|Tukaş
|10,05
|2,55
|3,72
|Turcas Petrol
|5,54
|2,59
|14,23
|Turkcell
|16,52
|-1,20
|2,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,28
|5,66
|29,92
|Tüpraş
|100,80
|0,10
|-6,67
|Türk Hava Yolları
|12,15
|-0,08
|-5,89
|Türk Prysmian Kablo
|13,30
|-1,34
|9,92
|Türk Telekom
|8,47
|0,12
|-0,82
|Türk Traktör
|189,80
|6,33
|3,89
|Türker Proje Gayrimenkul
|189,80
|0,42
|68,11
|Türkiye Sigorta
|7,44
|-0,67
|12,73
|Ufuk Yatırım
|22,96
|9,86
|71,34
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,30
|3,12
|1,42
|Ulusoy Elektrik
|48,48
|-0,78
|-5,59
|Ulusoy Un Sanayi
|17,01
|3,15
|47,91
|Umpaş Holding
|2,46
|9,82
|-5,75
|Uşak Seramik
|2,49
|1,63
|6,41
|Utopya Turizm
|40,00
|-4,76
|3,09
|Uzertaş Boya
|75,65
|-6,60
|33,66
|Ülker Bisküvi
|22,68
|-1,05
|-1,99
|Vakıf Fin. Kir.
|9,06
|0,67
|112,68
|Vakıf GMYO
|3,87
|2,11
|6,91
|Vakıf Yat. Ort.
|7,74
|-0,77
|5,16
|Vakıflar Bankası
|4,40
|0,23
|-6,58
|Vakko Tekstil
|7,01
|6,21
|7,52
|Vanet Gıda
|8,08
|-1,82
|4,53
|Verusa Holding
|60,05
|-1,88
|33,15
|Verusaturk Girisim
|25,98
|-8,84
|98,62
|Vestel
|29,16
|5,04
|38,46
|Vestel Beyaz Eşya
|51,05
|2,22
|24,88
|Viking Kağıt
|8,55
|4,01
|-5,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,94
|10,00
|33,48
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,92
|0,69
|-5,19
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|132,50
|1,92
|83,01
|Yataş
|16,05
|2,88
|11,07
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,17
|-0,95
|-5,23
|Yeni Gimat GMYO
|15,42
|-0,96
|24,05
|Yeşil GMYO
|1,96
|-2,49
|42,03
|Yeşil Yapı
|2,45
|-1,21
|33,15
|Yeşil Yatırım Holding
|211,50
|-10,00
|121,81
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.001,90
|-2,56
|8,99
|Yonga Mobilya
|35,90
|-4,22
|19,89
|Yükselen Çelik
|5,37
|0,94
|2,64
|Yünsa
|15,18
|-1,68
|3,55
|Zorlu Enerji
|2,91
|0,69
|5,05
(Son)
Kaynak: AA
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