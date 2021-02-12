Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 230.000,00 13,12 İş Bankası (B) 42.100,70 0,24 3,95 İş Bankası (C) 6,50 1,88 -7,14 İş Bankası (Kur.) 399.989,00 4,16 5,26 İş Fin.Kir. 4,14 -0,96 7,25 İş Girişim 25,54 -1,69 34,78 İş GMYO 2,52 0,40 -0,79 İş Y. Men. Değ. 19,11 -1,09 8,21 İş Yat. Ort. 4,08 -1,92 15,91 İşbir Holding 5.099,70 0,00 86,12 Işık Plastik Sanayi 31,98 6,53 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,54 5,48 35,09 İttifak Holding 3,08 5,12 38,12 İz Hayvancılık Tarım 25,02 -5,80 39,00 İzmir Demir Çelik 13,09 -5,69 21,54 İzmir Fırça 6,94 0,00 24,82 Jantsa Jant Sanayi 612,50 0,11 84,65 Kafein Yazılım 29,70 2,41 38,91 Kaplamin 30,50 3,60 -9,76 Kardemir (A) 5,75 -1,20 -3,36 Kardemir (B) 5,75 -0,86 9,11 Kardemir (D) 6,93 -1,56 19,90 Karel Elektronik 28,56 0,85 23,85 Karsan Otomotiv 4,94 -2,37 52,00 Karsu Tekstil 11,38 -1,81 33,10 Kartonsan 80,80 -2,59 -15,44 Katmerciler Ekipman 4,78 -3,04 55,19 Kent Gıda 320,40 -0,03 -9,90 Kerevitaş Gıda 6,48 -0,77 -1,52 Kervan Gıda 15,65 -1,63 18,38 Kervansaray Yat. Holding 1,12 1,82 -11,11 Kiler GMYO 2,86 1,78 13,94 Klimasan Klima 19,18 -1,24 13,02 Koç Holding 22,70 0,09 7,48 Konfrut Gıda 21,62 -1,46 27,93 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 94,70 9,99 299,92 Konya Çimento 1.523,10 -1,17 34,79 Kordsa Teknik Tekstil 22,46 0,72 44,44 Koza Altın 144,20 5,49 49,12 Koza Madencilik 18,32 1,83 18,27 Körfez GMYO 7,60 9,99 31,03 Kristal Kola 4,24 -1,17 8,16 Kron Telekomünikasyon 71,75 -8,60 94,76 Kuştur Kuşadası Turizm 197,90 -0,55 25,81 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,45 0,00 6,52 Kütahya Porselen 49,80 0,44 -1,29 Lider Faktoring 3,93 -0,51 15,25 Link Bilgisayar 32,28 2,54 1,27 Logo Yazılım 147,00 6,52 17,13 Lokman Hekim Sağlık 17,36 3,70 61,45 Lüks Kadife 46,40 -4,37 60,55 Makina Takım 4,23 -4,08 24,05 Marka Yatırım Holding 6,83 -1,16 6,22 Marmaris Altınyunus 314,10 9,94 182,72 Marshall 327,80 -0,52 6,88 Martı GMYO 2,89 2,48 5,09 Martı Otel 2,24 -0,88 5,16 Mavi Giyim 52,90 -1,12 1,34 Mazhar Zorlu Holding 37,00 3,41 17,53 Mega Polietilen 10,12 0,30 32,11 Menderes Tekstil 3,29 0,30 6,47 Merit Turizm 237,00 9,22 183,15 Merko Gıda 8,05 1,64 -6,83 Metemtur Otelcilik 29,36 0,69 32,85 Metro Holding 2,26 -0,88 8,65 Metro Petrol ve Tesisleri 3,18 -0,63 10,03 Metro Yatırım Ortaklığı 2,39 -0,42 2,58 Migros Ticaret 43,46 -1,32 1,54 Milpa 5,87 -1,84 27,61 Mistral GMYO 4,98 -1,19 5,73 MLP Sağlık 23,44 -2,33 17,97 MMC San. ve Tic. Yat. 8,24 3,39 79,13 Mondi Tire Kutsan 7,99 -0,25 5,13 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 45,80 -3,21 28,51 Net Holding 4,15 -2,35 20,99 Netaş Telekom. 32,98 2,23 17,45 Niğbaş Niğde Beton 34,16 9,98 -34,31 Nuh Çimento 52,55 -0,28 6,72 Nurol GMYO 13,34 2,54 82,99 Odaş Elektrik 4,02 -2,66 3,08 Olmuksan-IP 8,79 -1,35 -25,82 Orge Enerji Elektrik 10,48 5,22 42,01 Orma Orman Mahsulleri 22,98 2,96 56,11 Osmanlı Menkul 34,92 2,28 12,86 Ostim Endüstriyel Yat 4,04 -1,46 -0,98 Otokar 392,50 -0,81 23,27 Oyak Çimento 8,27 -1,55 -5,81 Oyak Yat. Ort. 10,02 -0,60 44,17 Oylum Sınai Yatırımlar 5,23 -1,13 11,04 Özak GMYO 5,53 0,55 8,43 Özbal Çelik Boru 8,81 -0,23 34,50 Özderici GMYO 2,48 2,48 11,71 Özerden Plastik 14,42 9,49 60,22 Pamukova Elektrik 22,52 0,09 5,63 Panora GMYO 6,83 -3,80 10,34 Papilon Savunma 22,88 -0,52 0,53 Park Elek.Madencilik 5,94 -1,16 10,61 Parsan 34,60 3,35 42,39 Pegasus 71,45 -1,65 -4,22 Peker GMYO 2,40 0,42 -8,05 Penguen Gıda 5,04 -1,56 -0,20 Pera GMYO 2,31 -3,75 31,87 Pergamon Dış Ticaret 36,72 -9,96 92,39 Petkim 4,98 -2,16 0,00 Petrokent Turizm 1.900,00 2,70 109,62 Pınar Et ve Un 24,64 3,97 5,84 Pınar Su 8,58 -1,15 15,48 Pınar Süt 26,36 2,89 14,21 Plastikkart 18,59 0,54 28,65 Polisan Holding 4,00 0,25 3,63 Politeknik Metal 382,00 0,55 -6,37 Prizma Press Matbaacılık 5,83 -5,51 6,39 QNB Finans Fin. Kir. 131,30 -3,38 4,79 QNB Finansbank 68,00 -0,87 -3,34 Ral Yatırım Holding 4,54 0,44 2,25 Ray Sigorta 16,09 -0,80 4,14 Reysaş GMYO 5,61 -1,92 2,94 Reysaş Lojistik 8,42 -0,94 -8,87 Rhea Girişim 3,63 1,11 -2,42 Rodrigo Tekstil 27,96 9,82 103,94 Royal Halı 3,88 1,57 12,79 RTA Laboratuvarları 26,54 -1,19 -12,35 Sabancı Holding 11,26 -1,66 -1,75 Safkar Ege Soğutmacılık 11,86 -2,47 9,01 Sanel Mühendislik 4,28 1,66 25,15 Sanifoam Sünger 20,78 -3,97 52,79 Sanko Pazarlama 9,72 -1,22 3,51 Saray Matbaacılık 6,97 2,95 -20,52 Sarkuysan 10,25 0,00 15,95 Sasa Polyester 34,42 9,97 70,23 Say Yenilenebilir Enerji 11,26 -2,09 32,31 Sekuro Plastik 43,00 0,00 208,02 Selçuk Ecza Deposu 12,90 -1,23 -5,49 Selçuk Gıda 4,84 1,04 -2,81 Senkron Güvenlik 24,48 -10,00 -6,78 Serve Film Prodüksiyon 16,58 -4,11 3,62 Servet GMYO 133,00 -3,41 69,64 Seyitler Kimya 41,70 -2,57 66,20 Silverline Endüstri 7,19 3,16 -16,40 Sinpaş GMYO 5,16 -1,53 23,44 Smartiks Yazılım 8,88 -0,56 0,23 Sodaş Sodyum Sanayii 34,10 -1,22 27,84 Sok Marketler Ticaret 12,82 -0,39 1,58 Söktaş 6,30 -2,17 23,77 Sönmez Filament 90,90 4,60 29,49 Sönmez Pamuklu 25,64 1,18 6,83 Sumaş Suni Tahta 66,95 -5,57 30,63 Şeker Fin. Kir. 8,60 2,26 34,37 Şekerbank 1,44 0,00 -4,64 Şişe Cam 7,69 -0,90 5,20 T. Halk Bankası 5,31 -1,48 -4,50 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 30,00 -0,33 -3,41 T.S.K.B. 1,75 -1,13 -1,69 T.Tuborg 21,86 -2,41 20,97 Taç Tarım Ürünleri 28,80 -10,00 173,50 Tat Gıda 11,57 -0,60 -2,45 TAV Havalimanları 22,12 -1,69 3,85 Taze Kuru Gıda 405,10 7,08 87,29 Tek-Art Turizm 2,17 -1,81 7,43 Tekfen Holding 17,51 -2,12 6,77 Teknosa İç ve Dış Ticaret 15,92 0,76 24,57 Temapol Polimer Plastik 15,92 -0,75 38,43 TGS Dış Ticaret 29,04 -9,98 128,48 Tofaş Oto. Fab. 36,48 -2,30 7,55 Torunlar GMYO 3,89 -1,77 -0,26 Trabzon Liman 35,40 -1,12 10,21 Trabzonspor Sportif 2,55 0,79 4,51 Trend GMYO 9,19 -0,65 -26,89 TSKB GMYO 6,56 2,02 14,09 Tuğçelik 8,30 -2,92 2,72 Tukaş 9,66 0,21 -0,31 Turcas Petrol 6,13 -0,81 26,39 Turkcell 16,67 0,73 3,54 Tümosan Motor ve Traktör 17,93 0,62 27,43 Tüpraş 102,60 -3,02 -5,00 Türk Hava Yolları 12,00 -1,23 -7,05 Türk Prysmian Kablo 13,26 0,08 9,59 Türk Telekom 8,46 -0,94 -0,94 Türk Traktör 204,40 7,41 11,88 Türker Proje Gayrimenkul 179,00 -1,86 58,55 Türkiye Sigorta 7,38 -0,67 11,82 Ufuk Yatırım 20,32 -0,97 51,64 Ulaşlar Turizm Yat. 4,35 -0,68 2,59 Ulusoy Elektrik 47,58 -0,83 -7,34 Ulusoy Un Sanayi 17,20 4,31 49,57 Umpaş Holding 2,40 -3,61 -8,05 Uşak Seramik 2,51 -1,18 7,26 Utopya Turizm 39,00 5,69 0,52 Uzertaş Boya 75,20 5,17 32,86 Ülker Bisküvi 22,08 -0,90 -4,58 Vakıf Fin. Kir. 11,20 9,91 162,91 Vakıf GMYO 3,73 -0,27 3,04 Vakıf Yat. Ort. 7,61 0,13 3,40 Vakıflar Bankası 4,39 -0,90 -6,79 Vakko Tekstil 6,45 -1,38 -1,07 Vanet Gıda 8,11 0,12 4,92 Verusa Holding 60,60 1,34 34,37 Verusaturk Girisim 31,00 7,12 137,00 Vestel 27,86 -1,07 32,29 Vestel Beyaz Eşya 47,92 -1,60 17,22 Viking Kağıt 8,27 -0,12 -8,11 Yapı Kredi Koray GMYO 5,98 -5,68 34,38 Yapı ve Kredi Bank. 2,88 -0,69 -6,49 Yaprak Süt ve Besi Çift. 153,00 -2,55 111,33 Yataş 17,36 -2,09 20,14 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,13 0,24 -6,14 Yeni Gimat GMYO 14,63 0,69 17,70 Yeşil GMYO 1,91 -0,52 38,41 Yeşil Yapı 2,41 -0,82 30,98 Yeşil Yatırım Holding 223,00 1,27 133,88 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.428,90 -0,36 5,31 Yonga Mobilya 34,96 0,92 16,75 Yükselen Çelik 5,34 -0,19 2,07 Yünsa 14,83 -2,11 1,16 Zorlu Enerji 2,84 -1,05 2,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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