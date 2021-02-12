Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

12.02.2021 18:51
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)230.000,0013,12İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)230.000,00

13,12
İş Bankası (B)42.100,700,243,95
İş Bankası (C)6,501,88-7,14
İş Bankası (Kur.)399.989,004,165,26
İş Fin.Kir.4,14-0,967,25
İş Girişim25,54-1,6934,78
İş GMYO2,520,40-0,79
İş Y. Men. Değ.19,11-1,098,21
İş Yat. Ort.4,08-1,9215,91
İşbir Holding5.099,700,0086,12
Işık Plastik Sanayi31,986,53

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,545,4835,09
İttifak Holding3,085,1238,12
İz Hayvancılık Tarım25,02-5,8039,00
İzmir Demir Çelik13,09-5,6921,54
İzmir Fırça6,940,0024,82
Jantsa Jant Sanayi612,500,1184,65
Kafein Yazılım29,702,4138,91
Kaplamin30,503,60-9,76
Kardemir (A)5,75-1,20-3,36
Kardemir (B)5,75-0,869,11
Kardemir (D)6,93-1,5619,90
Karel Elektronik28,560,8523,85
Karsan Otomotiv4,94-2,3752,00
Karsu Tekstil11,38-1,8133,10
Kartonsan80,80-2,59-15,44
Katmerciler Ekipman4,78-3,0455,19
Kent Gıda320,40-0,03-9,90
Kerevitaş Gıda6,48-0,77-1,52
Kervan Gıda15,65-1,6318,38
Kervansaray Yat. Holding1,121,82-11,11
Kiler GMYO2,861,7813,94
Klimasan Klima19,18-1,2413,02
Koç Holding22,700,097,48
Konfrut Gıda21,62-1,4627,93
Kontrolmatik Teknoloji Enerji94,709,99299,92
Konya Çimento1.523,10-1,1734,79
Kordsa Teknik Tekstil22,460,7244,44
Koza Altın144,205,4949,12
Koza Madencilik18,321,8318,27
Körfez GMYO7,609,9931,03
Kristal Kola4,24-1,178,16
Kron Telekomünikasyon71,75-8,6094,76
Kuştur Kuşadası Turizm197,90-0,5525,81
Kuyumcukent Gayrimenkul2,450,006,52
Kütahya Porselen49,800,44-1,29
Lider Faktoring3,93-0,5115,25
Link Bilgisayar32,282,541,27
Logo Yazılım147,006,5217,13
Lokman Hekim Sağlık17,363,7061,45
Lüks Kadife46,40-4,3760,55
Makina Takım4,23-4,0824,05
Marka Yatırım Holding6,83-1,166,22
Marmaris Altınyunus314,109,94182,72
Marshall327,80-0,526,88
Martı GMYO2,892,485,09
Martı Otel2,24-0,885,16
Mavi Giyim52,90-1,121,34
Mazhar Zorlu Holding37,003,4117,53
Mega Polietilen10,120,3032,11
Menderes Tekstil3,290,306,47
Merit Turizm237,009,22183,15
Merko Gıda8,051,64-6,83
Metemtur Otelcilik29,360,6932,85
Metro Holding2,26-0,888,65
Metro Petrol ve Tesisleri3,18-0,6310,03
Metro Yatırım Ortaklığı2,39-0,422,58
Migros Ticaret43,46-1,321,54
Milpa5,87-1,8427,61
Mistral GMYO4,98-1,195,73
MLP Sağlık23,44-2,3317,97
MMC San. ve Tic. Yat.8,243,3979,13
Mondi Tire Kutsan7,99-0,255,13
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret45,80-3,2128,51
Net Holding4,15-2,3520,99
Netaş Telekom.32,982,2317,45
Niğbaş Niğde Beton34,169,98-34,31
Nuh Çimento52,55-0,286,72
Nurol GMYO13,342,5482,99
Odaş Elektrik4,02-2,663,08
Olmuksan-IP8,79-1,35-25,82
Orge Enerji Elektrik10,485,2242,01
Orma Orman Mahsulleri22,982,9656,11
Osmanlı Menkul34,922,2812,86
Ostim Endüstriyel Yat4,04-1,46-0,98
Otokar392,50-0,8123,27
Oyak Çimento8,27-1,55-5,81
Oyak Yat. Ort.10,02-0,6044,17
Oylum Sınai Yatırımlar5,23-1,1311,04
Özak GMYO5,530,558,43
Özbal Çelik Boru8,81-0,2334,50
Özderici GMYO2,482,4811,71
Özerden Plastik14,429,4960,22
Pamukova Elektrik22,520,095,63
Panora GMYO6,83-3,8010,34
Papilon Savunma22,88-0,520,53
Park Elek.Madencilik5,94-1,1610,61
Parsan34,603,3542,39
Pegasus71,45-1,65-4,22
Peker GMYO2,400,42-8,05
Penguen Gıda5,04-1,56-0,20
Pera GMYO2,31-3,7531,87
Pergamon Dış Ticaret36,72-9,9692,39
Petkim4,98-2,160,00
Petrokent Turizm1.900,002,70109,62
Pınar Et ve Un24,643,975,84
Pınar Su8,58-1,1515,48
Pınar Süt26,362,8914,21
Plastikkart18,590,5428,65
Polisan Holding4,000,253,63
Politeknik Metal382,000,55-6,37
Prizma Press Matbaacılık5,83-5,516,39
QNB Finans Fin. Kir.131,30-3,384,79
QNB Finansbank68,00-0,87-3,34
Ral Yatırım Holding4,540,442,25
Ray Sigorta16,09-0,804,14
Reysaş GMYO5,61-1,922,94
Reysaş Lojistik8,42-0,94-8,87
Rhea Girişim3,631,11-2,42
Rodrigo Tekstil27,969,82103,94
Royal Halı3,881,5712,79
RTA Laboratuvarları26,54-1,19-12,35
Sabancı Holding11,26-1,66-1,75
Safkar Ege Soğutmacılık11,86-2,479,01
Sanel Mühendislik4,281,6625,15
Sanifoam Sünger20,78-3,9752,79
Sanko Pazarlama9,72-1,223,51
Saray Matbaacılık6,972,95-20,52
Sarkuysan10,250,0015,95
Sasa Polyester34,429,9770,23
Say Yenilenebilir Enerji11,26-2,0932,31
Sekuro Plastik43,000,00208,02
Selçuk Ecza Deposu12,90-1,23-5,49
Selçuk Gıda4,841,04-2,81
Senkron Güvenlik24,48-10,00-6,78
Serve Film Prodüksiyon16,58-4,113,62
Servet GMYO133,00-3,4169,64
Seyitler Kimya41,70-2,5766,20
Silverline Endüstri7,193,16-16,40
Sinpaş GMYO5,16-1,5323,44
Smartiks Yazılım8,88-0,560,23
Sodaş Sodyum Sanayii34,10-1,2227,84
Sok Marketler Ticaret12,82-0,391,58
Söktaş6,30-2,1723,77
Sönmez Filament90,904,6029,49
Sönmez Pamuklu25,641,186,83
Sumaş Suni Tahta66,95-5,5730,63
Şeker Fin. Kir.8,602,2634,37
Şekerbank1,440,00-4,64
Şişe Cam7,69-0,905,20
T. Halk Bankası5,31-1,48-4,50
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,00-0,33-3,41
T.S.K.B.1,75-1,13-1,69
T.Tuborg21,86-2,4120,97
Taç Tarım Ürünleri28,80-10,00173,50
Tat Gıda11,57-0,60-2,45
TAV Havalimanları22,12-1,693,85
Taze Kuru Gıda405,107,0887,29
Tek-Art Turizm2,17-1,817,43
Tekfen Holding17,51-2,126,77
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,920,7624,57
Temapol Polimer Plastik15,92-0,7538,43
TGS Dış Ticaret29,04-9,98128,48
Tofaş Oto. Fab.36,48-2,307,55
Torunlar GMYO3,89-1,77-0,26
Trabzon Liman35,40-1,1210,21
Trabzonspor Sportif2,550,794,51
Trend GMYO9,19-0,65-26,89
TSKB GMYO6,562,0214,09
Tuğçelik8,30-2,922,72
Tukaş9,660,21-0,31
Turcas Petrol6,13-0,8126,39
Turkcell16,670,733,54
Tümosan Motor ve Traktör17,930,6227,43
Tüpraş102,60-3,02-5,00
Türk Hava Yolları12,00-1,23-7,05
Türk Prysmian Kablo13,260,089,59
Türk Telekom8,46-0,94-0,94
Türk Traktör204,407,4111,88
Türker Proje Gayrimenkul179,00-1,8658,55
Türkiye Sigorta7,38-0,6711,82
Ufuk Yatırım20,32-0,9751,64
Ulaşlar Turizm Yat.4,35-0,682,59
Ulusoy Elektrik47,58-0,83-7,34
Ulusoy Un Sanayi17,204,3149,57
Umpaş Holding2,40-3,61-8,05
Uşak Seramik2,51-1,187,26
Utopya Turizm39,005,690,52
Uzertaş Boya75,205,1732,86
Ülker Bisküvi22,08-0,90-4,58
Vakıf Fin. Kir.11,209,91162,91
Vakıf GMYO3,73-0,273,04
Vakıf Yat. Ort.7,610,133,40
Vakıflar Bankası4,39-0,90-6,79
Vakko Tekstil6,45-1,38-1,07
Vanet Gıda8,110,124,92
Verusa Holding60,601,3434,37
Verusaturk Girisim31,007,12137,00
Vestel27,86-1,0732,29
Vestel Beyaz Eşya47,92-1,6017,22
Viking Kağıt8,27-0,12-8,11
Yapı Kredi Koray GMYO5,98-5,6834,38
Yapı ve Kredi Bank.2,88-0,69-6,49
Yaprak Süt ve Besi Çift.153,00-2,55111,33
Yataş17,36-2,0920,14
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,130,24-6,14
Yeni Gimat GMYO14,630,6917,70
Yeşil GMYO1,91-0,5238,41
Yeşil Yapı2,41-0,8230,98
Yeşil Yatırım Holding223,001,27133,88
Yibitaş İnşaat Malzeme16.428,90-0,365,31
Yonga Mobilya34,960,9216,75
Yükselen Çelik5,34-0,192,07
Yünsa14,83-2,111,16
Zorlu Enerji2,84-1,052,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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