Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|230.000,00
|13,12
|İş Bankası (B)
|42.100,70
|0,24
|3,95
|İş Bankası (C)
|6,50
|1,88
|-7,14
|İş Bankası (Kur.)
|399.989,00
|4,16
|5,26
|İş Fin.Kir.
|4,14
|-0,96
|7,25
|İş Girişim
|25,54
|-1,69
|34,78
|İş GMYO
|2,52
|0,40
|-0,79
|İş Y. Men. Değ.
|19,11
|-1,09
|8,21
|İş Yat. Ort.
|4,08
|-1,92
|15,91
|İşbir Holding
|5.099,70
|0,00
|86,12
|Işık Plastik Sanayi
|31,98
|6,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,54
|5,48
|35,09
|İttifak Holding
|3,08
|5,12
|38,12
|İz Hayvancılık Tarım
|25,02
|-5,80
|39,00
|İzmir Demir Çelik
|13,09
|-5,69
|21,54
|İzmir Fırça
|6,94
|0,00
|24,82
|Jantsa Jant Sanayi
|612,50
|0,11
|84,65
|Kafein Yazılım
|29,70
|2,41
|38,91
|Kaplamin
|30,50
|3,60
|-9,76
|Kardemir (A)
|5,75
|-1,20
|-3,36
|Kardemir (B)
|5,75
|-0,86
|9,11
|Kardemir (D)
|6,93
|-1,56
|19,90
|Karel Elektronik
|28,56
|0,85
|23,85
|Karsan Otomotiv
|4,94
|-2,37
|52,00
|Karsu Tekstil
|11,38
|-1,81
|33,10
|Kartonsan
|80,80
|-2,59
|-15,44
|Katmerciler Ekipman
|4,78
|-3,04
|55,19
|Kent Gıda
|320,40
|-0,03
|-9,90
|Kerevitaş Gıda
|6,48
|-0,77
|-1,52
|Kervan Gıda
|15,65
|-1,63
|18,38
|Kervansaray Yat. Holding
|1,12
|1,82
|-11,11
|Kiler GMYO
|2,86
|1,78
|13,94
|Klimasan Klima
|19,18
|-1,24
|13,02
|Koç Holding
|22,70
|0,09
|7,48
|Konfrut Gıda
|21,62
|-1,46
|27,93
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|94,70
|9,99
|299,92
|Konya Çimento
|1.523,10
|-1,17
|34,79
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,46
|0,72
|44,44
|Koza Altın
|144,20
|5,49
|49,12
|Koza Madencilik
|18,32
|1,83
|18,27
|Körfez GMYO
|7,60
|9,99
|31,03
|Kristal Kola
|4,24
|-1,17
|8,16
|Kron Telekomünikasyon
|71,75
|-8,60
|94,76
|Kuştur Kuşadası Turizm
|197,90
|-0,55
|25,81
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,45
|0,00
|6,52
|Kütahya Porselen
|49,80
|0,44
|-1,29
|Lider Faktoring
|3,93
|-0,51
|15,25
|Link Bilgisayar
|32,28
|2,54
|1,27
|Logo Yazılım
|147,00
|6,52
|17,13
|Lokman Hekim Sağlık
|17,36
|3,70
|61,45
|Lüks Kadife
|46,40
|-4,37
|60,55
|Makina Takım
|4,23
|-4,08
|24,05
|Marka Yatırım Holding
|6,83
|-1,16
|6,22
|Marmaris Altınyunus
|314,10
|9,94
|182,72
|Marshall
|327,80
|-0,52
|6,88
|Martı GMYO
|2,89
|2,48
|5,09
|Martı Otel
|2,24
|-0,88
|5,16
|Mavi Giyim
|52,90
|-1,12
|1,34
|Mazhar Zorlu Holding
|37,00
|3,41
|17,53
|Mega Polietilen
|10,12
|0,30
|32,11
|Menderes Tekstil
|3,29
|0,30
|6,47
|Merit Turizm
|237,00
|9,22
|183,15
|Merko Gıda
|8,05
|1,64
|-6,83
|Metemtur Otelcilik
|29,36
|0,69
|32,85
|Metro Holding
|2,26
|-0,88
|8,65
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,18
|-0,63
|10,03
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,39
|-0,42
|2,58
|Migros Ticaret
|43,46
|-1,32
|1,54
|Milpa
|5,87
|-1,84
|27,61
|Mistral GMYO
|4,98
|-1,19
|5,73
|MLP Sağlık
|23,44
|-2,33
|17,97
|MMC San. ve Tic. Yat.
|8,24
|3,39
|79,13
|Mondi Tire Kutsan
|7,99
|-0,25
|5,13
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|45,80
|-3,21
|28,51
|Net Holding
|4,15
|-2,35
|20,99
|Netaş Telekom.
|32,98
|2,23
|17,45
|Niğbaş Niğde Beton
|34,16
|9,98
|-34,31
|Nuh Çimento
|52,55
|-0,28
|6,72
|Nurol GMYO
|13,34
|2,54
|82,99
|Odaş Elektrik
|4,02
|-2,66
|3,08
|Olmuksan-IP
|8,79
|-1,35
|-25,82
|Orge Enerji Elektrik
|10,48
|5,22
|42,01
|Orma Orman Mahsulleri
|22,98
|2,96
|56,11
|Osmanlı Menkul
|34,92
|2,28
|12,86
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,04
|-1,46
|-0,98
|Otokar
|392,50
|-0,81
|23,27
|Oyak Çimento
|8,27
|-1,55
|-5,81
|Oyak Yat. Ort.
|10,02
|-0,60
|44,17
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,23
|-1,13
|11,04
|Özak GMYO
|5,53
|0,55
|8,43
|Özbal Çelik Boru
|8,81
|-0,23
|34,50
|Özderici GMYO
|2,48
|2,48
|11,71
|Özerden Plastik
|14,42
|9,49
|60,22
|Pamukova Elektrik
|22,52
|0,09
|5,63
|Panora GMYO
|6,83
|-3,80
|10,34
|Papilon Savunma
|22,88
|-0,52
|0,53
|Park Elek.Madencilik
|5,94
|-1,16
|10,61
|Parsan
|34,60
|3,35
|42,39
|Pegasus
|71,45
|-1,65
|-4,22
|Peker GMYO
|2,40
|0,42
|-8,05
|Penguen Gıda
|5,04
|-1,56
|-0,20
|Pera GMYO
|2,31
|-3,75
|31,87
|Pergamon Dış Ticaret
|36,72
|-9,96
|92,39
|Petkim
|4,98
|-2,16
|0,00
|Petrokent Turizm
|1.900,00
|2,70
|109,62
|Pınar Et ve Un
|24,64
|3,97
|5,84
|Pınar Su
|8,58
|-1,15
|15,48
|Pınar Süt
|26,36
|2,89
|14,21
|Plastikkart
|18,59
|0,54
|28,65
|Polisan Holding
|4,00
|0,25
|3,63
|Politeknik Metal
|382,00
|0,55
|-6,37
|Prizma Press Matbaacılık
|5,83
|-5,51
|6,39
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,30
|-3,38
|4,79
|QNB Finansbank
|68,00
|-0,87
|-3,34
|Ral Yatırım Holding
|4,54
|0,44
|2,25
|Ray Sigorta
|16,09
|-0,80
|4,14
|Reysaş GMYO
|5,61
|-1,92
|2,94
|Reysaş Lojistik
|8,42
|-0,94
|-8,87
|Rhea Girişim
|3,63
|1,11
|-2,42
|Rodrigo Tekstil
|27,96
|9,82
|103,94
|Royal Halı
|3,88
|1,57
|12,79
|RTA Laboratuvarları
|26,54
|-1,19
|-12,35
|Sabancı Holding
|11,26
|-1,66
|-1,75
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,86
|-2,47
|9,01
|Sanel Mühendislik
|4,28
|1,66
|25,15
|Sanifoam Sünger
|20,78
|-3,97
|52,79
|Sanko Pazarlama
|9,72
|-1,22
|3,51
|Saray Matbaacılık
|6,97
|2,95
|-20,52
|Sarkuysan
|10,25
|0,00
|15,95
|Sasa Polyester
|34,42
|9,97
|70,23
|Say Yenilenebilir Enerji
|11,26
|-2,09
|32,31
|Sekuro Plastik
|43,00
|0,00
|208,02
|Selçuk Ecza Deposu
|12,90
|-1,23
|-5,49
|Selçuk Gıda
|4,84
|1,04
|-2,81
|Senkron Güvenlik
|24,48
|-10,00
|-6,78
|Serve Film Prodüksiyon
|16,58
|-4,11
|3,62
|Servet GMYO
|133,00
|-3,41
|69,64
|Seyitler Kimya
|41,70
|-2,57
|66,20
|Silverline Endüstri
|7,19
|3,16
|-16,40
|Sinpaş GMYO
|5,16
|-1,53
|23,44
|Smartiks Yazılım
|8,88
|-0,56
|0,23
|Sodaş Sodyum Sanayii
|34,10
|-1,22
|27,84
|Sok Marketler Ticaret
|12,82
|-0,39
|1,58
|Söktaş
|6,30
|-2,17
|23,77
|Sönmez Filament
|90,90
|4,60
|29,49
|Sönmez Pamuklu
|25,64
|1,18
|6,83
|Sumaş Suni Tahta
|66,95
|-5,57
|30,63
|Şeker Fin. Kir.
|8,60
|2,26
|34,37
|Şekerbank
|1,44
|0,00
|-4,64
|Şişe Cam
|7,69
|-0,90
|5,20
|T. Halk Bankası
|5,31
|-1,48
|-4,50
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,00
|-0,33
|-3,41
|T.S.K.B.
|1,75
|-1,13
|-1,69
|T.Tuborg
|21,86
|-2,41
|20,97
|Taç Tarım Ürünleri
|28,80
|-10,00
|173,50
|Tat Gıda
|11,57
|-0,60
|-2,45
|TAV Havalimanları
|22,12
|-1,69
|3,85
|Taze Kuru Gıda
|405,10
|7,08
|87,29
|Tek-Art Turizm
|2,17
|-1,81
|7,43
|Tekfen Holding
|17,51
|-2,12
|6,77
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,92
|0,76
|24,57
|Temapol Polimer Plastik
|15,92
|-0,75
|38,43
|TGS Dış Ticaret
|29,04
|-9,98
|128,48
|Tofaş Oto. Fab.
|36,48
|-2,30
|7,55
|Torunlar GMYO
|3,89
|-1,77
|-0,26
|Trabzon Liman
|35,40
|-1,12
|10,21
|Trabzonspor Sportif
|2,55
|0,79
|4,51
|Trend GMYO
|9,19
|-0,65
|-26,89
|TSKB GMYO
|6,56
|2,02
|14,09
|Tuğçelik
|8,30
|-2,92
|2,72
|Tukaş
|9,66
|0,21
|-0,31
|Turcas Petrol
|6,13
|-0,81
|26,39
|Turkcell
|16,67
|0,73
|3,54
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,93
|0,62
|27,43
|Tüpraş
|102,60
|-3,02
|-5,00
|Türk Hava Yolları
|12,00
|-1,23
|-7,05
|Türk Prysmian Kablo
|13,26
|0,08
|9,59
|Türk Telekom
|8,46
|-0,94
|-0,94
|Türk Traktör
|204,40
|7,41
|11,88
|Türker Proje Gayrimenkul
|179,00
|-1,86
|58,55
|Türkiye Sigorta
|7,38
|-0,67
|11,82
|Ufuk Yatırım
|20,32
|-0,97
|51,64
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,35
|-0,68
|2,59
|Ulusoy Elektrik
|47,58
|-0,83
|-7,34
|Ulusoy Un Sanayi
|17,20
|4,31
|49,57
|Umpaş Holding
|2,40
|-3,61
|-8,05
|Uşak Seramik
|2,51
|-1,18
|7,26
|Utopya Turizm
|39,00
|5,69
|0,52
|Uzertaş Boya
|75,20
|5,17
|32,86
|Ülker Bisküvi
|22,08
|-0,90
|-4,58
|Vakıf Fin. Kir.
|11,20
|9,91
|162,91
|Vakıf GMYO
|3,73
|-0,27
|3,04
|Vakıf Yat. Ort.
|7,61
|0,13
|3,40
|Vakıflar Bankası
|4,39
|-0,90
|-6,79
|Vakko Tekstil
|6,45
|-1,38
|-1,07
|Vanet Gıda
|8,11
|0,12
|4,92
|Verusa Holding
|60,60
|1,34
|34,37
|Verusaturk Girisim
|31,00
|7,12
|137,00
|Vestel
|27,86
|-1,07
|32,29
|Vestel Beyaz Eşya
|47,92
|-1,60
|17,22
|Viking Kağıt
|8,27
|-0,12
|-8,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,98
|-5,68
|34,38
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,88
|-0,69
|-6,49
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|153,00
|-2,55
|111,33
|Yataş
|17,36
|-2,09
|20,14
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,13
|0,24
|-6,14
|Yeni Gimat GMYO
|14,63
|0,69
|17,70
|Yeşil GMYO
|1,91
|-0,52
|38,41
|Yeşil Yapı
|2,41
|-0,82
|30,98
|Yeşil Yatırım Holding
|223,00
|1,27
|133,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.428,90
|-0,36
|5,31
|Yonga Mobilya
|34,96
|0,92
|16,75
|Yükselen Çelik
|5,34
|-0,19
|2,07
|Yünsa
|14,83
|-2,11
|1,16
|Zorlu Enerji
|2,84
|-1,05
|2,53
(Son)
Kaynak: AA
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