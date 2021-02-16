Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

16.02.2021 18:53
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)207.000,10-10,001,81İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)207.000,10-10,001,81
İş Bankası (B)40.999,802,221,23
İş Bankası (C)6,40-1,99-8,57
İş Bankası (Kur.)399.989,00

5,26
İş Fin.Kir.4,04-2,424,66
İş Girişim24,68-0,3230,24
İş GMYO2,50-2,34-1,57
İş Y. Men. Değ.19,873,2712,51
İş Yat. Ort.4,07-0,9715,63
İşbir Holding4.826,600,0076,15
Işık Plastik Sanayi38,669,95

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,67-1,1846,49
İttifak Holding3,05-2,5636,77
İz Hayvancılık Tarım26,02-3,2744,56
İzmir Demir Çelik4,869,9546,85
İzmir Fırça6,83-1,7322,84
Jantsa Jant Sanayi610,00-3,1783,90
Kafein Yazılım33,808,6158,09
Kaplamin31,40-6,38-7,10
Kardemir (A)5,70-1,55-4,20
Kardemir (B)5,65-1,747,21
Kardemir (D)6,72-3,1716,26
Karel Elektronik29,440,1427,67
Karsan Otomotiv4,91-1,4151,08
Karsu Tekstil13,568,3958,60
Kartonsan77,40-3,25-19,00
Katmerciler Ekipman4,988,0361,69
Kent Gıda316,001,77-11,14
Kerevitaş Gıda6,47-2,12-1,67
Kervan Gıda15,50-1,9017,25
Kervansaray Yat. Holding1,03-5,50-18,25
Kiler GMYO2,79-2,4511,16
Klimasan Klima21,504,1726,69
Koç Holding22,34-0,985,78
Konfrut Gıda21,36-3,7826,39
Kontrolmatik Teknoloji Enerji98,855,22317,44
Konya Çimento1.486,00-1,3531,50
Kordsa Teknik Tekstil24,127,1055,11
Koza Altın144,80-2,6249,74
Koza Madencilik20,101,7729,76
Körfez GMYO6,36-7,029,66
Kristal Kola4,11-3,074,85
Kron Telekomünikasyon74,50-0,73102,23
Kuştur Kuşadası Turizm199,90-7,8827,08
Kuyumcukent Gayrimenkul2,40-2,044,35
Kütahya Porselen50,40-0,40-0,10
Lider Faktoring4,453,0130,50
Link Bilgisayar32,18-1,290,96
Logo Yazılım144,00-3,0314,74
Lokman Hekim Sağlık17,34-1,9861,27
Lüks Kadife46,981,0362,56
Makina Takım4,04-2,4218,48
Marka Yatırım Holding6,61-0,602,80
Marmaris Altınyunus314,20-3,02182,81
Marshall321,80-1,504,92
Martı GMYO2,81-1,402,18
Martı Otel2,24-1,325,16
Mavi Giyim52,00-1,70-0,38
Mazhar Zorlu Holding40,02-1,6727,13
Mega Polietilen9,940,1029,77
Menderes Tekstil3,27-1,805,83
Merit Turizm213,00-2,74154,48
Merko Gıda7,80-2,50-9,72
Metemtur Otelcilik30,60-0,7138,46
Metro Holding2,34-1,6812,50
Metro Petrol ve Tesisleri3,17-3,069,69
Metro Yatırım Ortaklığı2,36-2,481,29
Migros Ticaret43,880,692,52
Milpa5,80-1,0226,09
Mistral GMYO5,00-0,406,16
MLP Sağlık25,185,5326,72
MMC San. ve Tic. Yat.7,800,0069,57
Mondi Tire Kutsan8,434,3310,92
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret44,00-4,1423,46
Net Holding4,24-0,7023,62
Netaş Telekom.34,38-2,3322,44
Niğbaş Niğde Beton37,740,48-27,42
Nuh Çimento63,559,9529,06
Nurol GMYO13,41-0,1583,95
Odaş Elektrik3,99-1,972,31
Olmuksan-IP8,700,69-26,58
Orge Enerji Elektrik11,347,5953,66
Orma Orman Mahsulleri22,50-2,1752,85
Osmanlı Menkul35,000,0013,12
Ostim Endüstriyel Yat4,489,809,80
Otokar379,00-2,3219,03
Oyak Çimento8,461,44-3,64
Oyak Yat. Ort.9,80-1,3141,01
Oylum Sınai Yatırımlar5,28-1,8612,10
Özak GMYO5,895,5615,49
Özbal Çelik Boru8,54-4,2630,38
Özderici GMYO2,39-1,657,66
Özerden Plastik15,130,6068,11
Pamukova Elektrik22,980,097,79
Panora GMYO6,57-2,526,14
Papilon Savunma23,960,175,27
Park Elek.Madencilik6,20-2,2115,46
Parsan39,168,9661,15
Pegasus72,70-2,22-2,55
Peker GMYO2,33-1,69-10,73
Penguen Gıda4,99-1,77-1,19
Pera GMYO2,20-3,5125,59
Pergamon Dış Ticaret33,300,3074,48
Petkim5,10-0,582,41
Petrokent Turizm1.812,800,14100,00
Pınar Et ve Un24,94-2,277,13
Pınar Su8,49-1,9614,27
Pınar Süt26,50-5,6914,82
Plastikkart17,36-5,0320,14
Polisan Holding3,98-1,733,11
Politeknik Metal378,80-3,22-7,16
Prizma Press Matbaacılık5,77-1,035,29
QNB Finans Fin. Kir.127,00-2,911,36
QNB Finansbank65,90-2,08-6,33
Ral Yatırım Holding4,53-1,952,03
Ray Sigorta15,88-0,752,78
Reysaş GMYO5,50-1,790,92
Reysaş Lojistik8,370,48-9,42
Rhea Girişim3,58-0,56-3,76
Rodrigo Tekstil33,027,56140,85
Royal Halı3,69-0,547,27
RTA Laboratuvarları26,20-0,46-13,47
Sabancı Holding11,16-1,67-2,62
Safkar Ege Soğutmacılık12,22-1,9312,32
Sanel Mühendislik4,360,2327,49
Sanifoam Sünger19,50-6,2543,38
Sanko Pazarlama9,66-1,532,88
Saray Matbaacılık6,81-1,87-22,35
Sarkuysan10,33-3,3716,86
Sasa Polyester41,188,77103,66
Say Yenilenebilir Enerji13,619,9459,93
Sekuro Plastik43,90-2,44214,47
Selçuk Ecza Deposu12,72-1,01-6,81
Selçuk Gıda4,73-5,02-5,02
Senkron Güvenlik27,502,154,72
Serve Film Prodüksiyon19,396,3621,19
Servet GMYO131,00-2,9667,09
Seyitler Kimya40,220,1060,30
Silverline Endüstri7,190,98-16,40
Sinpaş GMYO5,210,7724,64
Smartiks Yazılım8,981,351,35
Sodaş Sodyum Sanayii38,529,9944,41
Sok Marketler Ticaret12,82-0,161,58
Söktaş6,251,3022,79
Sönmez Filament94,901,8235,19
Sönmez Pamuklu25,72-5,797,17
Sumaş Suni Tahta68,000,0032,68
Şeker Fin. Kir.8,953,4739,84
Şekerbank1,532,681,32
Şişe Cam7,59-1,563,83
T. Halk Bankası5,25-2,05-5,58
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,50-1,86-5,02
T.S.K.B.1,75-0,57-1,69
T.Tuborg23,003,9827,28
Taç Tarım Ürünleri28,52-9,97170,85
Tat Gıda11,44-1,80-3,54
TAV Havalimanları23,121,858,54
Taze Kuru Gıda375,60-7,2673,65
Tek-Art Turizm2,13-1,845,45
Tekfen Holding17,62-2,387,44
Teknosa İç ve Dış Ticaret18,408,3043,97
Temapol Polimer Plastik18,839,9963,74
TGS Dış Ticaret24,20-7,4290,40
Tofaş Oto. Fab.35,70-1,985,25
Torunlar GMYO3,88-1,77-0,51
Trabzon Liman36,500,9413,64
Trabzonspor Sportif2,49-1,972,05
Trend GMYO9,240,11-26,49
TSKB GMYO6,320,169,91
Tuğçelik8,280,242,48
Tukaş9,52-1,75-1,75
Turcas Petrol5,96-2,6122,89
Turkcell16,86-1,584,72
Tümosan Motor ve Traktör17,50-2,1324,38
Tüpraş103,70-1,43-3,98
Türk Hava Yolları12,18-1,77-5,65
Türk Prysmian Kablo14,5210,0020,00
Türk Telekom8,45-1,05-1,05
Türk Traktör202,20-1,5610,67
Türker Proje Gayrimenkul178,101,5457,75
Türkiye Sigorta7,32-1,8810,91
Ufuk Yatırım24,549,9583,13
Ulaşlar Turizm Yat.4,26-2,070,47
Ulusoy Elektrik50,252,55-2,14
Ulusoy Un Sanayi16,65-2,9244,78
Umpaş Holding2,250,00-13,79
Uşak Seramik2,48-3,135,98
Utopya Turizm37,00-4,93-4,64
Uzertaş Boya69,950,3623,59
Ülker Bisküvi22,02-1,96-4,84
Vakıf Fin. Kir.13,559,98218,08
Vakıf GMYO3,760,003,87
Vakıf Yat. Ort.7,893,687,20
Vakıflar Bankası4,37-2,02-7,22
Vakko Tekstil6,39-1,84-1,99
Vanet Gıda7,86-2,121,68
Verusa Holding69,003,5352,99
Verusaturk Girisim34,08-0,06160,55
Vestel28,460,4235,14
Vestel Beyaz Eşya50,851,6024,39
Viking Kağıt8,63-3,03-4,11
Yapı Kredi Koray GMYO6,457,5044,94
Yapı ve Kredi Bank.2,85-2,40-7,47
Yaprak Süt ve Besi Çift.140,001,4593,37
Yataş17,400,8720,42
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,11-2,61-6,59
Yeni Gimat GMYO15,504,6624,70
Yeşil GMYO1,83-2,6632,61
Yeşil Yapı2,32-2,5226,09
Yeşil Yatırım Holding204,00-2,25113,95
Yibitaş İnşaat Malzeme15.500,00-3,12-0,64
Yonga Mobilya33,00-4,3510,20
Yükselen Çelik5,28-1,120,92
Yünsa15,241,403,96
Zorlu Enerji2,82-1,401,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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