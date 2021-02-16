Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|207.000,10
|-10,00
|1,81
|İş Bankası (B)
|40.999,80
|2,22
|1,23
|İş Bankası (C)
|6,40
|-1,99
|-8,57
|İş Bankası (Kur.)
|399.989,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|4,04
|-2,42
|4,66
|İş Girişim
|24,68
|-0,32
|30,24
|İş GMYO
|2,50
|-2,34
|-1,57
|İş Y. Men. Değ.
|19,87
|3,27
|12,51
|İş Yat. Ort.
|4,07
|-0,97
|15,63
|İşbir Holding
|4.826,60
|0,00
|76,15
|Işık Plastik Sanayi
|38,66
|9,95
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,67
|-1,18
|46,49
|İttifak Holding
|3,05
|-2,56
|36,77
|İz Hayvancılık Tarım
|26,02
|-3,27
|44,56
|İzmir Demir Çelik
|4,86
|9,95
|46,85
|İzmir Fırça
|6,83
|-1,73
|22,84
|Jantsa Jant Sanayi
|610,00
|-3,17
|83,90
|Kafein Yazılım
|33,80
|8,61
|58,09
|Kaplamin
|31,40
|-6,38
|-7,10
|Kardemir (A)
|5,70
|-1,55
|-4,20
|Kardemir (B)
|5,65
|-1,74
|7,21
|Kardemir (D)
|6,72
|-3,17
|16,26
|Karel Elektronik
|29,44
|0,14
|27,67
|Karsan Otomotiv
|4,91
|-1,41
|51,08
|Karsu Tekstil
|13,56
|8,39
|58,60
|Kartonsan
|77,40
|-3,25
|-19,00
|Katmerciler Ekipman
|4,98
|8,03
|61,69
|Kent Gıda
|316,00
|1,77
|-11,14
|Kerevitaş Gıda
|6,47
|-2,12
|-1,67
|Kervan Gıda
|15,50
|-1,90
|17,25
|Kervansaray Yat. Holding
|1,03
|-5,50
|-18,25
|Kiler GMYO
|2,79
|-2,45
|11,16
|Klimasan Klima
|21,50
|4,17
|26,69
|Koç Holding
|22,34
|-0,98
|5,78
|Konfrut Gıda
|21,36
|-3,78
|26,39
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|98,85
|5,22
|317,44
|Konya Çimento
|1.486,00
|-1,35
|31,50
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,12
|7,10
|55,11
|Koza Altın
|144,80
|-2,62
|49,74
|Koza Madencilik
|20,10
|1,77
|29,76
|Körfez GMYO
|6,36
|-7,02
|9,66
|Kristal Kola
|4,11
|-3,07
|4,85
|Kron Telekomünikasyon
|74,50
|-0,73
|102,23
|Kuştur Kuşadası Turizm
|199,90
|-7,88
|27,08
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,40
|-2,04
|4,35
|Kütahya Porselen
|50,40
|-0,40
|-0,10
|Lider Faktoring
|4,45
|3,01
|30,50
|Link Bilgisayar
|32,18
|-1,29
|0,96
|Logo Yazılım
|144,00
|-3,03
|14,74
|Lokman Hekim Sağlık
|17,34
|-1,98
|61,27
|Lüks Kadife
|46,98
|1,03
|62,56
|Makina Takım
|4,04
|-2,42
|18,48
|Marka Yatırım Holding
|6,61
|-0,60
|2,80
|Marmaris Altınyunus
|314,20
|-3,02
|182,81
|Marshall
|321,80
|-1,50
|4,92
|Martı GMYO
|2,81
|-1,40
|2,18
|Martı Otel
|2,24
|-1,32
|5,16
|Mavi Giyim
|52,00
|-1,70
|-0,38
|Mazhar Zorlu Holding
|40,02
|-1,67
|27,13
|Mega Polietilen
|9,94
|0,10
|29,77
|Menderes Tekstil
|3,27
|-1,80
|5,83
|Merit Turizm
|213,00
|-2,74
|154,48
|Merko Gıda
|7,80
|-2,50
|-9,72
|Metemtur Otelcilik
|30,60
|-0,71
|38,46
|Metro Holding
|2,34
|-1,68
|12,50
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,17
|-3,06
|9,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,36
|-2,48
|1,29
|Migros Ticaret
|43,88
|0,69
|2,52
|Milpa
|5,80
|-1,02
|26,09
|Mistral GMYO
|5,00
|-0,40
|6,16
|MLP Sağlık
|25,18
|5,53
|26,72
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,80
|0,00
|69,57
|Mondi Tire Kutsan
|8,43
|4,33
|10,92
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|44,00
|-4,14
|23,46
|Net Holding
|4,24
|-0,70
|23,62
|Netaş Telekom.
|34,38
|-2,33
|22,44
|Niğbaş Niğde Beton
|37,74
|0,48
|-27,42
|Nuh Çimento
|63,55
|9,95
|29,06
|Nurol GMYO
|13,41
|-0,15
|83,95
|Odaş Elektrik
|3,99
|-1,97
|2,31
|Olmuksan-IP
|8,70
|0,69
|-26,58
|Orge Enerji Elektrik
|11,34
|7,59
|53,66
|Orma Orman Mahsulleri
|22,50
|-2,17
|52,85
|Osmanlı Menkul
|35,00
|0,00
|13,12
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,48
|9,80
|9,80
|Otokar
|379,00
|-2,32
|19,03
|Oyak Çimento
|8,46
|1,44
|-3,64
|Oyak Yat. Ort.
|9,80
|-1,31
|41,01
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,28
|-1,86
|12,10
|Özak GMYO
|5,89
|5,56
|15,49
|Özbal Çelik Boru
|8,54
|-4,26
|30,38
|Özderici GMYO
|2,39
|-1,65
|7,66
|Özerden Plastik
|15,13
|0,60
|68,11
|Pamukova Elektrik
|22,98
|0,09
|7,79
|Panora GMYO
|6,57
|-2,52
|6,14
|Papilon Savunma
|23,96
|0,17
|5,27
|Park Elek.Madencilik
|6,20
|-2,21
|15,46
|Parsan
|39,16
|8,96
|61,15
|Pegasus
|72,70
|-2,22
|-2,55
|Peker GMYO
|2,33
|-1,69
|-10,73
|Penguen Gıda
|4,99
|-1,77
|-1,19
|Pera GMYO
|2,20
|-3,51
|25,59
|Pergamon Dış Ticaret
|33,30
|0,30
|74,48
|Petkim
|5,10
|-0,58
|2,41
|Petrokent Turizm
|1.812,80
|0,14
|100,00
|Pınar Et ve Un
|24,94
|-2,27
|7,13
|Pınar Su
|8,49
|-1,96
|14,27
|Pınar Süt
|26,50
|-5,69
|14,82
|Plastikkart
|17,36
|-5,03
|20,14
|Polisan Holding
|3,98
|-1,73
|3,11
|Politeknik Metal
|378,80
|-3,22
|-7,16
|Prizma Press Matbaacılık
|5,77
|-1,03
|5,29
|QNB Finans Fin. Kir.
|127,00
|-2,91
|1,36
|QNB Finansbank
|65,90
|-2,08
|-6,33
|Ral Yatırım Holding
|4,53
|-1,95
|2,03
|Ray Sigorta
|15,88
|-0,75
|2,78
|Reysaş GMYO
|5,50
|-1,79
|0,92
|Reysaş Lojistik
|8,37
|0,48
|-9,42
|Rhea Girişim
|3,58
|-0,56
|-3,76
|Rodrigo Tekstil
|33,02
|7,56
|140,85
|Royal Halı
|3,69
|-0,54
|7,27
|RTA Laboratuvarları
|26,20
|-0,46
|-13,47
|Sabancı Holding
|11,16
|-1,67
|-2,62
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,22
|-1,93
|12,32
|Sanel Mühendislik
|4,36
|0,23
|27,49
|Sanifoam Sünger
|19,50
|-6,25
|43,38
|Sanko Pazarlama
|9,66
|-1,53
|2,88
|Saray Matbaacılık
|6,81
|-1,87
|-22,35
|Sarkuysan
|10,33
|-3,37
|16,86
|Sasa Polyester
|41,18
|8,77
|103,66
|Say Yenilenebilir Enerji
|13,61
|9,94
|59,93
|Sekuro Plastik
|43,90
|-2,44
|214,47
|Selçuk Ecza Deposu
|12,72
|-1,01
|-6,81
|Selçuk Gıda
|4,73
|-5,02
|-5,02
|Senkron Güvenlik
|27,50
|2,15
|4,72
|Serve Film Prodüksiyon
|19,39
|6,36
|21,19
|Servet GMYO
|131,00
|-2,96
|67,09
|Seyitler Kimya
|40,22
|0,10
|60,30
|Silverline Endüstri
|7,19
|0,98
|-16,40
|Sinpaş GMYO
|5,21
|0,77
|24,64
|Smartiks Yazılım
|8,98
|1,35
|1,35
|Sodaş Sodyum Sanayii
|38,52
|9,99
|44,41
|Sok Marketler Ticaret
|12,82
|-0,16
|1,58
|Söktaş
|6,25
|1,30
|22,79
|Sönmez Filament
|94,90
|1,82
|35,19
|Sönmez Pamuklu
|25,72
|-5,79
|7,17
|Sumaş Suni Tahta
|68,00
|0,00
|32,68
|Şeker Fin. Kir.
|8,95
|3,47
|39,84
|Şekerbank
|1,53
|2,68
|1,32
|Şişe Cam
|7,59
|-1,56
|3,83
|T. Halk Bankası
|5,25
|-2,05
|-5,58
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,50
|-1,86
|-5,02
|T.S.K.B.
|1,75
|-0,57
|-1,69
|T.Tuborg
|23,00
|3,98
|27,28
|Taç Tarım Ürünleri
|28,52
|-9,97
|170,85
|Tat Gıda
|11,44
|-1,80
|-3,54
|TAV Havalimanları
|23,12
|1,85
|8,54
|Taze Kuru Gıda
|375,60
|-7,26
|73,65
|Tek-Art Turizm
|2,13
|-1,84
|5,45
|Tekfen Holding
|17,62
|-2,38
|7,44
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|18,40
|8,30
|43,97
|Temapol Polimer Plastik
|18,83
|9,99
|63,74
|TGS Dış Ticaret
|24,20
|-7,42
|90,40
|Tofaş Oto. Fab.
|35,70
|-1,98
|5,25
|Torunlar GMYO
|3,88
|-1,77
|-0,51
|Trabzon Liman
|36,50
|0,94
|13,64
|Trabzonspor Sportif
|2,49
|-1,97
|2,05
|Trend GMYO
|9,24
|0,11
|-26,49
|TSKB GMYO
|6,32
|0,16
|9,91
|Tuğçelik
|8,28
|0,24
|2,48
|Tukaş
|9,52
|-1,75
|-1,75
|Turcas Petrol
|5,96
|-2,61
|22,89
|Turkcell
|16,86
|-1,58
|4,72
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,50
|-2,13
|24,38
|Tüpraş
|103,70
|-1,43
|-3,98
|Türk Hava Yolları
|12,18
|-1,77
|-5,65
|Türk Prysmian Kablo
|14,52
|10,00
|20,00
|Türk Telekom
|8,45
|-1,05
|-1,05
|Türk Traktör
|202,20
|-1,56
|10,67
|Türker Proje Gayrimenkul
|178,10
|1,54
|57,75
|Türkiye Sigorta
|7,32
|-1,88
|10,91
|Ufuk Yatırım
|24,54
|9,95
|83,13
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,26
|-2,07
|0,47
|Ulusoy Elektrik
|50,25
|2,55
|-2,14
|Ulusoy Un Sanayi
|16,65
|-2,92
|44,78
|Umpaş Holding
|2,25
|0,00
|-13,79
|Uşak Seramik
|2,48
|-3,13
|5,98
|Utopya Turizm
|37,00
|-4,93
|-4,64
|Uzertaş Boya
|69,95
|0,36
|23,59
|Ülker Bisküvi
|22,02
|-1,96
|-4,84
|Vakıf Fin. Kir.
|13,55
|9,98
|218,08
|Vakıf GMYO
|3,76
|0,00
|3,87
|Vakıf Yat. Ort.
|7,89
|3,68
|7,20
|Vakıflar Bankası
|4,37
|-2,02
|-7,22
|Vakko Tekstil
|6,39
|-1,84
|-1,99
|Vanet Gıda
|7,86
|-2,12
|1,68
|Verusa Holding
|69,00
|3,53
|52,99
|Verusaturk Girisim
|34,08
|-0,06
|160,55
|Vestel
|28,46
|0,42
|35,14
|Vestel Beyaz Eşya
|50,85
|1,60
|24,39
|Viking Kağıt
|8,63
|-3,03
|-4,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,45
|7,50
|44,94
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,85
|-2,40
|-7,47
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|140,00
|1,45
|93,37
|Yataş
|17,40
|0,87
|20,42
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,11
|-2,61
|-6,59
|Yeni Gimat GMYO
|15,50
|4,66
|24,70
|Yeşil GMYO
|1,83
|-2,66
|32,61
|Yeşil Yapı
|2,32
|-2,52
|26,09
|Yeşil Yatırım Holding
|204,00
|-2,25
|113,95
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.500,00
|-3,12
|-0,64
|Yonga Mobilya
|33,00
|-4,35
|10,20
|Yükselen Çelik
|5,28
|-1,12
|0,92
|Yünsa
|15,24
|1,40
|3,96
|Zorlu Enerji
|2,82
|-1,40
|1,81
(Son)
Kaynak: AA
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