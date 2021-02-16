Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 207.000,10 -10,00 1,81 İş Bankası (B) 40.999,80 2,22 1,23 İş Bankası (C) 6,40 -1,99 -8,57 İş Bankası (Kur.) 399.989,00 5,26 İş Fin.Kir. 4,04 -2,42 4,66 İş Girişim 24,68 -0,32 30,24 İş GMYO 2,50 -2,34 -1,57 İş Y. Men. Değ. 19,87 3,27 12,51 İş Yat. Ort. 4,07 -0,97 15,63 İşbir Holding 4.826,60 0,00 76,15 Işık Plastik Sanayi 38,66 9,95 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,67 -1,18 46,49 İttifak Holding 3,05 -2,56 36,77 İz Hayvancılık Tarım 26,02 -3,27 44,56 İzmir Demir Çelik 4,86 9,95 46,85 İzmir Fırça 6,83 -1,73 22,84 Jantsa Jant Sanayi 610,00 -3,17 83,90 Kafein Yazılım 33,80 8,61 58,09 Kaplamin 31,40 -6,38 -7,10 Kardemir (A) 5,70 -1,55 -4,20 Kardemir (B) 5,65 -1,74 7,21 Kardemir (D) 6,72 -3,17 16,26 Karel Elektronik 29,44 0,14 27,67 Karsan Otomotiv 4,91 -1,41 51,08 Karsu Tekstil 13,56 8,39 58,60 Kartonsan 77,40 -3,25 -19,00 Katmerciler Ekipman 4,98 8,03 61,69 Kent Gıda 316,00 1,77 -11,14 Kerevitaş Gıda 6,47 -2,12 -1,67 Kervan Gıda 15,50 -1,90 17,25 Kervansaray Yat. Holding 1,03 -5,50 -18,25 Kiler GMYO 2,79 -2,45 11,16 Klimasan Klima 21,50 4,17 26,69 Koç Holding 22,34 -0,98 5,78 Konfrut Gıda 21,36 -3,78 26,39 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 98,85 5,22 317,44 Konya Çimento 1.486,00 -1,35 31,50 Kordsa Teknik Tekstil 24,12 7,10 55,11 Koza Altın 144,80 -2,62 49,74 Koza Madencilik 20,10 1,77 29,76 Körfez GMYO 6,36 -7,02 9,66 Kristal Kola 4,11 -3,07 4,85 Kron Telekomünikasyon 74,50 -0,73 102,23 Kuştur Kuşadası Turizm 199,90 -7,88 27,08 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,40 -2,04 4,35 Kütahya Porselen 50,40 -0,40 -0,10 Lider Faktoring 4,45 3,01 30,50 Link Bilgisayar 32,18 -1,29 0,96 Logo Yazılım 144,00 -3,03 14,74 Lokman Hekim Sağlık 17,34 -1,98 61,27 Lüks Kadife 46,98 1,03 62,56 Makina Takım 4,04 -2,42 18,48 Marka Yatırım Holding 6,61 -0,60 2,80 Marmaris Altınyunus 314,20 -3,02 182,81 Marshall 321,80 -1,50 4,92 Martı GMYO 2,81 -1,40 2,18 Martı Otel 2,24 -1,32 5,16 Mavi Giyim 52,00 -1,70 -0,38 Mazhar Zorlu Holding 40,02 -1,67 27,13 Mega Polietilen 9,94 0,10 29,77 Menderes Tekstil 3,27 -1,80 5,83 Merit Turizm 213,00 -2,74 154,48 Merko Gıda 7,80 -2,50 -9,72 Metemtur Otelcilik 30,60 -0,71 38,46 Metro Holding 2,34 -1,68 12,50 Metro Petrol ve Tesisleri 3,17 -3,06 9,69 Metro Yatırım Ortaklığı 2,36 -2,48 1,29 Migros Ticaret 43,88 0,69 2,52 Milpa 5,80 -1,02 26,09 Mistral GMYO 5,00 -0,40 6,16 MLP Sağlık 25,18 5,53 26,72 MMC San. ve Tic. Yat. 7,80 0,00 69,57 Mondi Tire Kutsan 8,43 4,33 10,92 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 44,00 -4,14 23,46 Net Holding 4,24 -0,70 23,62 Netaş Telekom. 34,38 -2,33 22,44 Niğbaş Niğde Beton 37,74 0,48 -27,42 Nuh Çimento 63,55 9,95 29,06 Nurol GMYO 13,41 -0,15 83,95 Odaş Elektrik 3,99 -1,97 2,31 Olmuksan-IP 8,70 0,69 -26,58 Orge Enerji Elektrik 11,34 7,59 53,66 Orma Orman Mahsulleri 22,50 -2,17 52,85 Osmanlı Menkul 35,00 0,00 13,12 Ostim Endüstriyel Yat 4,48 9,80 9,80 Otokar 379,00 -2,32 19,03 Oyak Çimento 8,46 1,44 -3,64 Oyak Yat. Ort. 9,80 -1,31 41,01 Oylum Sınai Yatırımlar 5,28 -1,86 12,10 Özak GMYO 5,89 5,56 15,49 Özbal Çelik Boru 8,54 -4,26 30,38 Özderici GMYO 2,39 -1,65 7,66 Özerden Plastik 15,13 0,60 68,11 Pamukova Elektrik 22,98 0,09 7,79 Panora GMYO 6,57 -2,52 6,14 Papilon Savunma 23,96 0,17 5,27 Park Elek.Madencilik 6,20 -2,21 15,46 Parsan 39,16 8,96 61,15 Pegasus 72,70 -2,22 -2,55 Peker GMYO 2,33 -1,69 -10,73 Penguen Gıda 4,99 -1,77 -1,19 Pera GMYO 2,20 -3,51 25,59 Pergamon Dış Ticaret 33,30 0,30 74,48 Petkim 5,10 -0,58 2,41 Petrokent Turizm 1.812,80 0,14 100,00 Pınar Et ve Un 24,94 -2,27 7,13 Pınar Su 8,49 -1,96 14,27 Pınar Süt 26,50 -5,69 14,82 Plastikkart 17,36 -5,03 20,14 Polisan Holding 3,98 -1,73 3,11 Politeknik Metal 378,80 -3,22 -7,16 Prizma Press Matbaacılık 5,77 -1,03 5,29 QNB Finans Fin. Kir. 127,00 -2,91 1,36 QNB Finansbank 65,90 -2,08 -6,33 Ral Yatırım Holding 4,53 -1,95 2,03 Ray Sigorta 15,88 -0,75 2,78 Reysaş GMYO 5,50 -1,79 0,92 Reysaş Lojistik 8,37 0,48 -9,42 Rhea Girişim 3,58 -0,56 -3,76 Rodrigo Tekstil 33,02 7,56 140,85 Royal Halı 3,69 -0,54 7,27 RTA Laboratuvarları 26,20 -0,46 -13,47 Sabancı Holding 11,16 -1,67 -2,62 Safkar Ege Soğutmacılık 12,22 -1,93 12,32 Sanel Mühendislik 4,36 0,23 27,49 Sanifoam Sünger 19,50 -6,25 43,38 Sanko Pazarlama 9,66 -1,53 2,88 Saray Matbaacılık 6,81 -1,87 -22,35 Sarkuysan 10,33 -3,37 16,86 Sasa Polyester 41,18 8,77 103,66 Say Yenilenebilir Enerji 13,61 9,94 59,93 Sekuro Plastik 43,90 -2,44 214,47 Selçuk Ecza Deposu 12,72 -1,01 -6,81 Selçuk Gıda 4,73 -5,02 -5,02 Senkron Güvenlik 27,50 2,15 4,72 Serve Film Prodüksiyon 19,39 6,36 21,19 Servet GMYO 131,00 -2,96 67,09 Seyitler Kimya 40,22 0,10 60,30 Silverline Endüstri 7,19 0,98 -16,40 Sinpaş GMYO 5,21 0,77 24,64 Smartiks Yazılım 8,98 1,35 1,35 Sodaş Sodyum Sanayii 38,52 9,99 44,41 Sok Marketler Ticaret 12,82 -0,16 1,58 Söktaş 6,25 1,30 22,79 Sönmez Filament 94,90 1,82 35,19 Sönmez Pamuklu 25,72 -5,79 7,17 Sumaş Suni Tahta 68,00 0,00 32,68 Şeker Fin. Kir. 8,95 3,47 39,84 Şekerbank 1,53 2,68 1,32 Şişe Cam 7,59 -1,56 3,83 T. Halk Bankası 5,25 -2,05 -5,58 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,50 -1,86 -5,02 T.S.K.B. 1,75 -0,57 -1,69 T.Tuborg 23,00 3,98 27,28 Taç Tarım Ürünleri 28,52 -9,97 170,85 Tat Gıda 11,44 -1,80 -3,54 TAV Havalimanları 23,12 1,85 8,54 Taze Kuru Gıda 375,60 -7,26 73,65 Tek-Art Turizm 2,13 -1,84 5,45 Tekfen Holding 17,62 -2,38 7,44 Teknosa İç ve Dış Ticaret 18,40 8,30 43,97 Temapol Polimer Plastik 18,83 9,99 63,74 TGS Dış Ticaret 24,20 -7,42 90,40 Tofaş Oto. Fab. 35,70 -1,98 5,25 Torunlar GMYO 3,88 -1,77 -0,51 Trabzon Liman 36,50 0,94 13,64 Trabzonspor Sportif 2,49 -1,97 2,05 Trend GMYO 9,24 0,11 -26,49 TSKB GMYO 6,32 0,16 9,91 Tuğçelik 8,28 0,24 2,48 Tukaş 9,52 -1,75 -1,75 Turcas Petrol 5,96 -2,61 22,89 Turkcell 16,86 -1,58 4,72 Tümosan Motor ve Traktör 17,50 -2,13 24,38 Tüpraş 103,70 -1,43 -3,98 Türk Hava Yolları 12,18 -1,77 -5,65 Türk Prysmian Kablo 14,52 10,00 20,00 Türk Telekom 8,45 -1,05 -1,05 Türk Traktör 202,20 -1,56 10,67 Türker Proje Gayrimenkul 178,10 1,54 57,75 Türkiye Sigorta 7,32 -1,88 10,91 Ufuk Yatırım 24,54 9,95 83,13 Ulaşlar Turizm Yat. 4,26 -2,07 0,47 Ulusoy Elektrik 50,25 2,55 -2,14 Ulusoy Un Sanayi 16,65 -2,92 44,78 Umpaş Holding 2,25 0,00 -13,79 Uşak Seramik 2,48 -3,13 5,98 Utopya Turizm 37,00 -4,93 -4,64 Uzertaş Boya 69,95 0,36 23,59 Ülker Bisküvi 22,02 -1,96 -4,84 Vakıf Fin. Kir. 13,55 9,98 218,08 Vakıf GMYO 3,76 0,00 3,87 Vakıf Yat. Ort. 7,89 3,68 7,20 Vakıflar Bankası 4,37 -2,02 -7,22 Vakko Tekstil 6,39 -1,84 -1,99 Vanet Gıda 7,86 -2,12 1,68 Verusa Holding 69,00 3,53 52,99 Verusaturk Girisim 34,08 -0,06 160,55 Vestel 28,46 0,42 35,14 Vestel Beyaz Eşya 50,85 1,60 24,39 Viking Kağıt 8,63 -3,03 -4,11 Yapı Kredi Koray GMYO 6,45 7,50 44,94 Yapı ve Kredi Bank. 2,85 -2,40 -7,47 Yaprak Süt ve Besi Çift. 140,00 1,45 93,37 Yataş 17,40 0,87 20,42 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,11 -2,61 -6,59 Yeni Gimat GMYO 15,50 4,66 24,70 Yeşil GMYO 1,83 -2,66 32,61 Yeşil Yapı 2,32 -2,52 26,09 Yeşil Yatırım Holding 204,00 -2,25 113,95 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.500,00 -3,12 -0,64 Yonga Mobilya 33,00 -4,35 10,20 Yükselen Çelik 5,28 -1,12 0,92 Yünsa 15,24 1,40 3,96 Zorlu Enerji 2,82 -1,40 1,81 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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