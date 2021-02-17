Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

17.02.2021 18:53
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)207.000,101,81İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)207.000,10

1,81
İş Bankası (B)40.089,80-2,22-1,01
İş Bankası (C)6,25-2,34-10,71
İş Bankası (Kur.)399.999,000,005,26
İş Fin.Kir.4,00-0,993,63
İş Girişim25,643,8935,30
İş GMYO2,47-1,20-2,76
İş Y. Men. Değ.20,342,3715,18
İş Yat. Ort.4,090,4916,19
İşbir Holding5.079,005,2385,36
Işık Plastik Sanayi42,529,98

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,754,7953,51
İttifak Holding3,142,9540,81
İz Hayvancılık Tarım25,62-1,5442,33
İzmir Demir Çelik4,44-8,6434,16
İzmir Fırça7,185,1229,14
Jantsa Jant Sanayi614,000,6685,11
Kafein Yazılım34,923,3163,33
Kaplamin30,84-1,78-8,76
Kardemir (A)5,67-0,53-4,71
Kardemir (B)5,670,357,59
Kardemir (D)6,801,1917,65
Karel Elektronik28,30-3,8722,72
Karsan Otomotiv5,277,3362,15
Karsu Tekstil14,919,9674,39
Kartonsan77,05-0,45-19,36
Katmerciler Ekipman4,83-3,0156,82
Kent Gıda313,40-0,82-11,87
Kerevitaş Gıda6,32-2,32-3,95
Kervan Gıda16,134,0622,01
Kervansaray Yat. Holding1,02-0,97-19,05
Kiler GMYO2,69-3,587,17
Klimasan Klima23,649,9539,30
Koç Holding21,96-1,703,98
Konfrut Gıda20,92-2,0623,79
Kontrolmatik Teknoloji Enerji98,80-0,05317,23
Konya Çimento1.452,00-2,2928,50
Kordsa Teknik Tekstil26,529,9570,55
Koza Altın142,30-1,7347,16
Koza Madencilik19,39-3,5325,18
Körfez GMYO6,461,5711,38
Kristal Kola4,04-1,703,06
Kron Telekomünikasyon73,00-2,0198,15
Kuştur Kuşadası Turizm219,809,9539,73
Kuyumcukent Gayrimenkul2,420,835,22
Kütahya Porselen50,00-0,79-0,89
Lider Faktoring4,34-2,4727,27
Link Bilgisayar32,10-0,250,71
Logo Yazılım141,90-1,4613,07
Lokman Hekim Sağlık17,30-0,2360,90
Lüks Kadife47,000,0462,63
Makina Takım4,01-0,7417,60
Marka Yatırım Holding6,55-0,911,87
Marmaris Altınyunus290,00-7,70161,03
Marshall321,40-0,124,79
Martı GMYO2,80-0,361,82
Martı Otel2,23-0,454,69
Mavi Giyim51,35-1,25-1,63
Mazhar Zorlu Holding41,864,6032,97
Mega Polietilen10,333,9234,86
Menderes Tekstil3,342,148,09
Merit Turizm234,3010,00179,93
Merko Gıda7,78-0,26-9,95
Metemtur Otelcilik28,54-6,7329,14
Metro Holding2,527,6921,15
Metro Petrol ve Tesisleri3,407,2617,65
Metro Yatırım Ortaklığı2,380,852,15
Migros Ticaret44,461,323,88
Milpa6,023,7930,87
Mistral GMYO4,95-1,005,10
MLP Sağlık24,24-3,7321,99
MMC San. ve Tic. Yat.8,002,5673,91
Mondi Tire Kutsan8,08-4,156,32
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret44,360,8224,47
Net Holding4,557,3132,65
Netaş Telekom.33,32-3,0818,66
Niğbaş Niğde Beton33,98-9,96-34,65
Nuh Çimento60,00-5,5921,85
Nurol GMYO13,40-0,0783,81
Odaş Elektrik4,102,765,13
Olmuksan-IP8,63-0,80-27,17
Orge Enerji Elektrik10,96-3,3548,51
Orma Orman Mahsulleri22,00-2,2249,46
Osmanlı Menkul35,240,6913,90
Ostim Endüstriyel Yat4,18-6,702,45
Otokar383,001,0620,29
Oyak Çimento8,29-2,01-5,58
Oyak Yat. Ort.10,002,0443,88
Oylum Sınai Yatırımlar5,300,3812,53
Özak GMYO5,56-5,609,02
Özbal Çelik Boru8,48-0,7029,47
Özderici GMYO2,38-0,427,21
Özerden Plastik15,140,0768,22
Pamukova Elektrik22,88-0,447,32
Panora GMYO6,651,227,43
Papilon Savunma25,908,1013,80
Park Elek.Madencilik6,352,4218,25
Parsan37,64-3,8854,90
Pegasus72,25-0,62-3,15
Peker GMYO2,361,29-9,58
Penguen Gıda4,90-1,80-2,97
Pera GMYO2,200,0025,59
Pergamon Dış Ticaret31,78-4,5666,51
Petkim5,05-0,981,41
Petrokent Turizm1.845,801,82103,64
Pınar Et ve Un24,40-2,174,81
Pınar Su8,43-0,7113,46
Pınar Süt25,70-3,0211,35
Plastikkart17,500,8121,11
Polisan Holding3,980,003,11
Politeknik Metal372,10-1,77-8,80
Prizma Press Matbaacılık5,72-0,874,38
QNB Finans Fin. Kir.132,504,335,75
QNB Finansbank66,100,30-6,04
Ral Yatırım Holding4,49-0,881,13
Ray Sigorta15,79-0,572,20
Reysaş GMYO5,44-1,09-0,18
Reysaş Lojistik8,27-1,19-10,50
Rhea Girişim3,57-0,28-4,03
Rodrigo Tekstil29,72-9,99116,78
Royal Halı3,60-2,444,65
RTA Laboratuvarları26,18-0,08-13,54
Sabancı Holding11,05-0,99-3,58
Safkar Ege Soğutmacılık12,361,1513,60
Sanel Mühendislik4,482,7530,99
Sanifoam Sünger19,701,0344,85
Sanko Pazarlama9,680,213,09
Saray Matbaacılık6,63-2,64-24,40
Sarkuysan10,27-0,5816,18
Sasa Polyester45,289,96123,94
Say Yenilenebilir Enerji14,979,9975,91
Sekuro Plastik41,00-6,61193,70
Selçuk Ecza Deposu12,55-1,34-8,06
Selçuk Gıda4,69-0,85-5,82
Senkron Güvenlik27,700,735,48
Serve Film Prodüksiyon17,46-9,959,13
Servet GMYO126,80-3,2161,73
Seyitler Kimya40,400,4561,01
Silverline Endüstri7,09-1,39-17,56
Sinpaş GMYO5,260,9625,84
Smartiks Yazılım8,80-2,00-0,68
Sodaş Sodyum Sanayii42,369,9758,80
Sok Marketler Ticaret13,031,643,25
Söktaş6,06-3,0419,06
Sönmez Filament97,502,7438,89
Sönmez Pamuklu26,924,6712,17
Sumaş Suni Tahta64,00-5,8824,88
Şeker Fin. Kir.9,849,9453,75
Şekerbank1,49-2,61-1,32
Şişe Cam7,50-1,192,60
T. Halk Bankası5,779,903,78
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,700,68-4,38
T.S.K.B.1,73-1,14-2,81
T.Tuborg24,165,0433,70
Taç Tarım Ürünleri27,00-5,33156,41
Tat Gıda11,36-0,70-4,22
TAV Havalimanları23,361,049,67
Taze Kuru Gıda340,70-9,2957,51
Tek-Art Turizm2,171,887,43
Tekfen Holding17,871,428,97
Teknosa İç ve Dış Ticaret18,993,2148,59
Temapol Polimer Plastik20,709,9380,00
TGS Dış Ticaret25,003,3196,70
Tofaş Oto. Fab.37,304,489,96
Torunlar GMYO3,84-1,03-1,54
Trabzon Liman35,78-1,9711,39
Trabzonspor Sportif2,500,402,46
Trend GMYO9,19-0,54-26,89
TSKB GMYO6,28-0,639,22
Tuğçelik8,573,506,06
Tukaş9,42-1,05-2,79
Turcas Petrol5,73-3,8618,14
Turkcell16,64-1,303,35
Tümosan Motor ve Traktör17,610,6325,16
Tüpraş102,10-1,54-5,46
Türk Hava Yolları12,200,16-5,50
Türk Prysmian Kablo14,822,0722,48
Türk Telekom8,43-0,24-1,29
Türk Traktör216,607,1218,56
Türker Proje Gayrimenkul175,40-1,5255,36
Türkiye Sigorta7,502,4613,64
Ufuk Yatırım26,989,94101,34
Ulaşlar Turizm Yat.4,556,817,31
Ulusoy Elektrik50,20-0,10-2,24
Ulusoy Un Sanayi16,760,6645,74
Umpaş Holding2,10-6,67-19,54
Uşak Seramik2,511,217,26
Utopya Turizm38,203,24-1,55
Uzertaş Boya67,05-4,1518,46
Ülker Bisküvi21,80-1,00-5,79
Vakıf Fin. Kir.14,909,96249,77
Vakıf GMYO3,780,534,42
Vakıf Yat. Ort.7,83-0,766,39
Vakıflar Bankası4,533,66-3,82
Vakko Tekstil6,562,660,61
Vanet Gıda7,941,022,72
Verusa Holding71,002,9057,43
Verusaturk Girisim32,14-5,69145,72
Vestel29,042,0437,89
Vestel Beyaz Eşya50,850,0024,39
Viking Kağıt8,43-2,32-6,33
Yapı Kredi Koray GMYO6,34-1,7142,47
Yapı ve Kredi Bank.2,79-2,11-9,42
Yaprak Süt ve Besi Çift.132,00-5,7182,32
Yataş17,12-1,6118,48
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,08-0,73-7,27
Yeni Gimat GMYO15,43-0,4524,14
Yeşil GMYO1,78-2,7328,99
Yeşil Yapı2,25-3,0222,28
Yeşil Yatırım Holding193,00-5,39102,41
Yibitaş İnşaat Malzeme15.715,101,390,74
Yonga Mobilya32,50-1,528,53
Yükselen Çelik5,23-0,95-0,04
Yünsa16,769,9714,32
Zorlu Enerji2,79-1,060,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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