Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 207.000,10 1,81 İş Bankası (B) 40.089,80 -2,22 -1,01 İş Bankası (C) 6,25 -2,34 -10,71 İş Bankası (Kur.) 399.999,00 0,00 5,26 İş Fin.Kir. 4,00 -0,99 3,63 İş Girişim 25,64 3,89 35,30 İş GMYO 2,47 -1,20 -2,76 İş Y. Men. Değ. 20,34 2,37 15,18 İş Yat. Ort. 4,09 0,49 16,19 İşbir Holding 5.079,00 5,23 85,36 Işık Plastik Sanayi 42,52 9,98 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,75 4,79 53,51 İttifak Holding 3,14 2,95 40,81 İz Hayvancılık Tarım 25,62 -1,54 42,33 İzmir Demir Çelik 4,44 -8,64 34,16 İzmir Fırça 7,18 5,12 29,14 Jantsa Jant Sanayi 614,00 0,66 85,11 Kafein Yazılım 34,92 3,31 63,33 Kaplamin 30,84 -1,78 -8,76 Kardemir (A) 5,67 -0,53 -4,71 Kardemir (B) 5,67 0,35 7,59 Kardemir (D) 6,80 1,19 17,65 Karel Elektronik 28,30 -3,87 22,72 Karsan Otomotiv 5,27 7,33 62,15 Karsu Tekstil 14,91 9,96 74,39 Kartonsan 77,05 -0,45 -19,36 Katmerciler Ekipman 4,83 -3,01 56,82 Kent Gıda 313,40 -0,82 -11,87 Kerevitaş Gıda 6,32 -2,32 -3,95 Kervan Gıda 16,13 4,06 22,01 Kervansaray Yat. Holding 1,02 -0,97 -19,05 Kiler GMYO 2,69 -3,58 7,17 Klimasan Klima 23,64 9,95 39,30 Koç Holding 21,96 -1,70 3,98 Konfrut Gıda 20,92 -2,06 23,79 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 98,80 -0,05 317,23 Konya Çimento 1.452,00 -2,29 28,50 Kordsa Teknik Tekstil 26,52 9,95 70,55 Koza Altın 142,30 -1,73 47,16 Koza Madencilik 19,39 -3,53 25,18 Körfez GMYO 6,46 1,57 11,38 Kristal Kola 4,04 -1,70 3,06 Kron Telekomünikasyon 73,00 -2,01 98,15 Kuştur Kuşadası Turizm 219,80 9,95 39,73 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,42 0,83 5,22 Kütahya Porselen 50,00 -0,79 -0,89 Lider Faktoring 4,34 -2,47 27,27 Link Bilgisayar 32,10 -0,25 0,71 Logo Yazılım 141,90 -1,46 13,07 Lokman Hekim Sağlık 17,30 -0,23 60,90 Lüks Kadife 47,00 0,04 62,63 Makina Takım 4,01 -0,74 17,60 Marka Yatırım Holding 6,55 -0,91 1,87 Marmaris Altınyunus 290,00 -7,70 161,03 Marshall 321,40 -0,12 4,79 Martı GMYO 2,80 -0,36 1,82 Martı Otel 2,23 -0,45 4,69 Mavi Giyim 51,35 -1,25 -1,63 Mazhar Zorlu Holding 41,86 4,60 32,97 Mega Polietilen 10,33 3,92 34,86 Menderes Tekstil 3,34 2,14 8,09 Merit Turizm 234,30 10,00 179,93 Merko Gıda 7,78 -0,26 -9,95 Metemtur Otelcilik 28,54 -6,73 29,14 Metro Holding 2,52 7,69 21,15 Metro Petrol ve Tesisleri 3,40 7,26 17,65 Metro Yatırım Ortaklığı 2,38 0,85 2,15 Migros Ticaret 44,46 1,32 3,88 Milpa 6,02 3,79 30,87 Mistral GMYO 4,95 -1,00 5,10 MLP Sağlık 24,24 -3,73 21,99 MMC San. ve Tic. Yat. 8,00 2,56 73,91 Mondi Tire Kutsan 8,08 -4,15 6,32 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 44,36 0,82 24,47 Net Holding 4,55 7,31 32,65 Netaş Telekom. 33,32 -3,08 18,66 Niğbaş Niğde Beton 33,98 -9,96 -34,65 Nuh Çimento 60,00 -5,59 21,85 Nurol GMYO 13,40 -0,07 83,81 Odaş Elektrik 4,10 2,76 5,13 Olmuksan-IP 8,63 -0,80 -27,17 Orge Enerji Elektrik 10,96 -3,35 48,51 Orma Orman Mahsulleri 22,00 -2,22 49,46 Osmanlı Menkul 35,24 0,69 13,90 Ostim Endüstriyel Yat 4,18 -6,70 2,45 Otokar 383,00 1,06 20,29 Oyak Çimento 8,29 -2,01 -5,58 Oyak Yat. Ort. 10,00 2,04 43,88 Oylum Sınai Yatırımlar 5,30 0,38 12,53 Özak GMYO 5,56 -5,60 9,02 Özbal Çelik Boru 8,48 -0,70 29,47 Özderici GMYO 2,38 -0,42 7,21 Özerden Plastik 15,14 0,07 68,22 Pamukova Elektrik 22,88 -0,44 7,32 Panora GMYO 6,65 1,22 7,43 Papilon Savunma 25,90 8,10 13,80 Park Elek.Madencilik 6,35 2,42 18,25 Parsan 37,64 -3,88 54,90 Pegasus 72,25 -0,62 -3,15 Peker GMYO 2,36 1,29 -9,58 Penguen Gıda 4,90 -1,80 -2,97 Pera GMYO 2,20 0,00 25,59 Pergamon Dış Ticaret 31,78 -4,56 66,51 Petkim 5,05 -0,98 1,41 Petrokent Turizm 1.845,80 1,82 103,64 Pınar Et ve Un 24,40 -2,17 4,81 Pınar Su 8,43 -0,71 13,46 Pınar Süt 25,70 -3,02 11,35 Plastikkart 17,50 0,81 21,11 Polisan Holding 3,98 0,00 3,11 Politeknik Metal 372,10 -1,77 -8,80 Prizma Press Matbaacılık 5,72 -0,87 4,38 QNB Finans Fin. Kir. 132,50 4,33 5,75 QNB Finansbank 66,10 0,30 -6,04 Ral Yatırım Holding 4,49 -0,88 1,13 Ray Sigorta 15,79 -0,57 2,20 Reysaş GMYO 5,44 -1,09 -0,18 Reysaş Lojistik 8,27 -1,19 -10,50 Rhea Girişim 3,57 -0,28 -4,03 Rodrigo Tekstil 29,72 -9,99 116,78 Royal Halı 3,60 -2,44 4,65 RTA Laboratuvarları 26,18 -0,08 -13,54 Sabancı Holding 11,05 -0,99 -3,58 Safkar Ege Soğutmacılık 12,36 1,15 13,60 Sanel Mühendislik 4,48 2,75 30,99 Sanifoam Sünger 19,70 1,03 44,85 Sanko Pazarlama 9,68 0,21 3,09 Saray Matbaacılık 6,63 -2,64 -24,40 Sarkuysan 10,27 -0,58 16,18 Sasa Polyester 45,28 9,96 123,94 Say Yenilenebilir Enerji 14,97 9,99 75,91 Sekuro Plastik 41,00 -6,61 193,70 Selçuk Ecza Deposu 12,55 -1,34 -8,06 Selçuk Gıda 4,69 -0,85 -5,82 Senkron Güvenlik 27,70 0,73 5,48 Serve Film Prodüksiyon 17,46 -9,95 9,13 Servet GMYO 126,80 -3,21 61,73 Seyitler Kimya 40,40 0,45 61,01 Silverline Endüstri 7,09 -1,39 -17,56 Sinpaş GMYO 5,26 0,96 25,84 Smartiks Yazılım 8,80 -2,00 -0,68 Sodaş Sodyum Sanayii 42,36 9,97 58,80 Sok Marketler Ticaret 13,03 1,64 3,25 Söktaş 6,06 -3,04 19,06 Sönmez Filament 97,50 2,74 38,89 Sönmez Pamuklu 26,92 4,67 12,17 Sumaş Suni Tahta 64,00 -5,88 24,88 Şeker Fin. Kir. 9,84 9,94 53,75 Şekerbank 1,49 -2,61 -1,32 Şişe Cam 7,50 -1,19 2,60 T. Halk Bankası 5,77 9,90 3,78 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,70 0,68 -4,38 T.S.K.B. 1,73 -1,14 -2,81 T.Tuborg 24,16 5,04 33,70 Taç Tarım Ürünleri 27,00 -5,33 156,41 Tat Gıda 11,36 -0,70 -4,22 TAV Havalimanları 23,36 1,04 9,67 Taze Kuru Gıda 340,70 -9,29 57,51 Tek-Art Turizm 2,17 1,88 7,43 Tekfen Holding 17,87 1,42 8,97 Teknosa İç ve Dış Ticaret 18,99 3,21 48,59 Temapol Polimer Plastik 20,70 9,93 80,00 TGS Dış Ticaret 25,00 3,31 96,70 Tofaş Oto. Fab. 37,30 4,48 9,96 Torunlar GMYO 3,84 -1,03 -1,54 Trabzon Liman 35,78 -1,97 11,39 Trabzonspor Sportif 2,50 0,40 2,46 Trend GMYO 9,19 -0,54 -26,89 TSKB GMYO 6,28 -0,63 9,22 Tuğçelik 8,57 3,50 6,06 Tukaş 9,42 -1,05 -2,79 Turcas Petrol 5,73 -3,86 18,14 Turkcell 16,64 -1,30 3,35 Tümosan Motor ve Traktör 17,61 0,63 25,16 Tüpraş 102,10 -1,54 -5,46 Türk Hava Yolları 12,20 0,16 -5,50 Türk Prysmian Kablo 14,82 2,07 22,48 Türk Telekom 8,43 -0,24 -1,29 Türk Traktör 216,60 7,12 18,56 Türker Proje Gayrimenkul 175,40 -1,52 55,36 Türkiye Sigorta 7,50 2,46 13,64 Ufuk Yatırım 26,98 9,94 101,34 Ulaşlar Turizm Yat. 4,55 6,81 7,31 Ulusoy Elektrik 50,20 -0,10 -2,24 Ulusoy Un Sanayi 16,76 0,66 45,74 Umpaş Holding 2,10 -6,67 -19,54 Uşak Seramik 2,51 1,21 7,26 Utopya Turizm 38,20 3,24 -1,55 Uzertaş Boya 67,05 -4,15 18,46 Ülker Bisküvi 21,80 -1,00 -5,79 Vakıf Fin. Kir. 14,90 9,96 249,77 Vakıf GMYO 3,78 0,53 4,42 Vakıf Yat. Ort. 7,83 -0,76 6,39 Vakıflar Bankası 4,53 3,66 -3,82 Vakko Tekstil 6,56 2,66 0,61 Vanet Gıda 7,94 1,02 2,72 Verusa Holding 71,00 2,90 57,43 Verusaturk Girisim 32,14 -5,69 145,72 Vestel 29,04 2,04 37,89 Vestel Beyaz Eşya 50,85 0,00 24,39 Viking Kağıt 8,43 -2,32 -6,33 Yapı Kredi Koray GMYO 6,34 -1,71 42,47 Yapı ve Kredi Bank. 2,79 -2,11 -9,42 Yaprak Süt ve Besi Çift. 132,00 -5,71 82,32 Yataş 17,12 -1,61 18,48 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,08 -0,73 -7,27 Yeni Gimat GMYO 15,43 -0,45 24,14 Yeşil GMYO 1,78 -2,73 28,99 Yeşil Yapı 2,25 -3,02 22,28 Yeşil Yatırım Holding 193,00 -5,39 102,41 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.715,10 1,39 0,74 Yonga Mobilya 32,50 -1,52 8,53 Yükselen Çelik 5,23 -0,95 -0,04 Yünsa 16,76 9,97 14,32 Zorlu Enerji 2,79 -1,06 0,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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