Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

19.02.2021 18:55
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)207.000,101,81İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)207.000,10

1,81
İş Bankası (B)40.000,000,00-1,23
İş Bankası (C)6,060,33-13,43
İş Bankası (Kur.)384.000,00-4,001,05
İş Fin.Kir.3,941,032,07
İş Girişim28,982,7752,93
İş GMYO2,480,81-2,36
İş Y. Men. Değ.21,00-1,8718,91
İş Yat. Ort.4,07-0,4915,63
İşbir Holding4.951,70-2,5180,72
Işık Plastik Sanayi37,70-1,52

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,67-7,2246,49
İttifak Holding2,99-1,6434,08
İz Hayvancılık Tarım25,30-1,5640,56
İzmir Demir Çelik3,69-7,7511,49
İzmir Fırça7,181,1329,14
Jantsa Jant Sanayi580,00-3,3274,86
Kafein Yazılım32,52-4,3552,10
Kaplamin29,74-0,73-12,01
Kardemir (A)5,61-0,88-5,71
Kardemir (B)5,620,006,64
Kardemir (D)6,821,0417,99
Karel Elektronik29,903,3229,66
Karsan Otomotiv5,211,9660,31
Karsu Tekstil15,191,9577,66
Kartonsan76,35-1,23-20,09
Katmerciler Ekipman4,730,4253,57
Kent Gıda318,00-0,78-10,57
Kerevitaş Gıda6,20-0,64-5,78
Kervan Gıda16,05-1,5321,41
Kervansaray Yat. Holding1,060,00-15,87
Kiler GMYO2,631,154,78
Klimasan Klima25,72-1,0851,56
Koç Holding22,480,276,44
Konfrut Gıda20,40-4,0520,71
Kontrolmatik Teknoloji Enerji94,453,79298,86
Konya Çimento1.385,00-2,8822,57
Kordsa Teknik Tekstil26,58-8,8570,93
Koza Altın144,90-4,7349,84
Koza Madencilik19,58-4,3926,40
Körfez GMYO6,380,6310,00
Kristal Kola4,100,994,59
Kron Telekomünikasyon69,25-1,1487,98
Kuştur Kuşadası Turizm236,90-1,9950,60
Kuyumcukent Gayrimenkul2,40-0,414,35
Kütahya Porselen52,104,203,27
Lider Faktoring4,46-6,5030,79
Link Bilgisayar38,829,9721,79
Logo Yazılım146,903,6017,05
Lokman Hekim Sağlık18,276,4169,92
Lüks Kadife48,982,0469,48
Makina Takım4,669,9136,66
Marka Yatırım Holding6,440,470,16
Marmaris Altınyunus260,00-5,11134,02
Marshall318,500,473,85
Martı GMYO2,75-1,430,00
Martı Otel2,230,004,69
Mavi Giyim53,803,563,07
Mazhar Zorlu Holding42,082,5333,67
Mega Polietilen9,960,5030,03
Menderes Tekstil3,522,3313,92
Merit Turizm283,409,97238,59
Merko Gıda7,61-1,17-11,92
Metemtur Otelcilik30,100,6736,20
Metro Holding2,545,8322,12
Metro Petrol ve Tesisleri3,383,0516,96
Metro Yatırım Ortaklığı2,370,001,72
Migros Ticaret44,080,822,99
Milpa5,68-2,0723,48
Mistral GMYO4,972,055,52
MLP Sağlık24,222,1121,89
MMC San. ve Tic. Yat.7,16-9,9455,65
Mondi Tire Kutsan7,94-0,254,47
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret43,94-1,6623,29
Net Holding4,695,6336,73
Netaş Telekom.34,16-3,2321,65
Niğbaş Niğde Beton27,54-10,00-47,04
Nuh Çimento64,15-2,8030,28
Nurol GMYO14,175,7594,38
Odaş Elektrik4,00-1,722,56
Olmuksan-IP8,54-0,23-27,93
Orge Enerji Elektrik11,386,8554,20
Orma Orman Mahsulleri20,00-7,4135,87
Osmanlı Menkul37,504,7521,20
Ostim Endüstriyel Yat4,060,50-0,49
Otokar380,60-0,8319,54
Oyak Çimento8,27-0,24-5,81
Oyak Yat. Ort.9,68-0,8239,28
Oylum Sınai Yatırımlar5,33-1,3013,16
Özak GMYO5,823,7414,12
Özbal Çelik Boru8,17-3,7724,73
Özderici GMYO2,33-0,854,95
Özerden Plastik15,553,6772,78
Pamukova Elektrik22,945,717,60
Panora GMYO6,63-0,157,11
Papilon Savunma25,08-1,0310,19
Park Elek.Madencilik6,29-0,3217,13
Parsan38,202,4757,20
Pegasus73,450,48-1,54
Peker GMYO2,32-0,85-11,11
Penguen Gıda4,83-1,43-4,36
Pera GMYO2,365,3634,73
Pergamon Dış Ticaret30,98-1,6562,32
Petkim5,191,574,22
Petrokent Turizm1.760,00-3,3694,17
Pınar Et ve Un24,80-0,486,53
Pınar Su8,43-1,5213,46
Pınar Süt25,72-1,2311,44
Plastikkart17,504,7921,11
Polisan Holding3,940,512,07
Politeknik Metal356,80-2,38-12,55
Prizma Press Matbaacılık5,64-0,352,92
QNB Finans Fin. Kir.130,001,563,75
QNB Finansbank65,801,23-6,47
Ral Yatırım Holding4,471,130,68
Ray Sigorta15,78-1,872,14
Reysaş GMYO5,593,332,57
Reysaş Lojistik8,332,33-9,85
Rhea Girişim3,52-0,56-5,38
Rodrigo Tekstil26,70-0,2294,75
Royal Halı3,620,845,23
RTA Laboratuvarları24,18-5,77-20,15
Sabancı Holding11,070,91-3,40
Safkar Ege Soğutmacılık12,88-5,2218,38
Sanel Mühendislik4,50-2,1731,58
Sanifoam Sünger18,70-1,5837,50
Sanko Pazarlama9,62-0,622,45
Saray Matbaacılık6,350,00-27,59
Sarkuysan10,75-4,7821,61
Sasa Polyester44,82-10,00121,66
Say Yenilenebilir Enerji15,93-3,2287,19
Sekuro Plastik37,62-9,96169,48
Selçuk Ecza Deposu12,792,48-6,30
Selçuk Gıda4,65-1,06-6,63
Senkron Güvenlik27,501,854,72
Serve Film Prodüksiyon20,908,8530,62
Servet GMYO125,70-1,4960,33
Seyitler Kimya39,082,6855,75
Silverline Endüstri6,89-1,15-19,88
Sinpaş GMYO5,250,1925,60
Smartiks Yazılım8,803,29-0,68
Sodaş Sodyum Sanayii46,2010,0073,20
Sok Marketler Ticaret12,970,392,77
Söktaş5,73-2,0512,57
Sönmez Filament93,005,9832,48
Sönmez Pamuklu25,40-0,475,83
Sumaş Suni Tahta62,00-3,1320,98
Şeker Fin. Kir.10,392,1662,34
Şekerbank1,48-0,67-1,99
Şişe Cam7,440,001,78
T. Halk Bankası5,833,374,86
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,901,01-3,73
T.S.K.B.1,741,16-2,25
T.Tuborg23,140,2628,06
Taç Tarım Ürünleri24,10-6,66128,87
Tat Gıda11,36-2,91-4,22
TAV Havalimanları23,060,528,26
Taze Kuru Gıda337,309,9855,94
Tek-Art Turizm2,08-0,952,97
Tekfen Holding18,121,2310,49
Teknosa İç ve Dış Ticaret20,689,9461,82
Temapol Polimer Plastik21,069,9783,13
TGS Dış Ticaret23,20-0,7782,53
Tofaş Oto. Fab.37,680,2111,08
Torunlar GMYO3,81-0,26-2,31
Trabzon Liman36,18-1,4212,64
Trabzonspor Sportif2,450,000,41
Trend GMYO9,100,66-27,61
TSKB GMYO6,11-2,406,26
Tuğçelik8,44-0,714,46
Tukaş9,40-0,53-2,99
Turcas Petrol5,65-2,2516,49
Turkcell17,083,086,09
Tümosan Motor ve Traktör20,103,7742,86
Tüpraş102,901,28-4,72
Türk Hava Yolları12,300,24-4,73
Türk Prysmian Kablo14,53-2,4820,08
Türk Telekom8,400,36-1,64
Türk Traktör219,80-3,1720,31
Türker Proje Gayrimenkul181,10-3,2160,41
Türkiye Sigorta7,340,1411,21
Ufuk Yatırım30,509,32127,61
Ulaşlar Turizm Yat.4,380,233,30
Ulusoy Elektrik60,709,9618,21
Ulusoy Un Sanayi17,77-3,5854,52
Umpaş Holding1,73-8,47-33,72
Uşak Seramik2,450,414,70
Utopya Turizm38,802,590,00
Uzertaş Boya70,007,6923,67
Ülker Bisküvi21,880,46-5,45
Vakıf Fin. Kir.16,039,95276,29
Vakıf GMYO3,791,614,70
Vakıf Yat. Ort.7,943,257,88
Vakıflar Bankası4,809,841,91
Vakko Tekstil6,71-3,732,91
Vanet Gıda8,05-0,374,14
Verusa Holding72,655,1461,09
Verusaturk Girisim33,909,99159,17
Vestel29,983,4542,36
Vestel Beyaz Eşya55,909,9336,74
Viking Kağıt8,39-1,06-6,78
Yapı Kredi Koray GMYO6,10-0,1637,08
Yapı ve Kredi Bank.2,832,91-8,12
Yaprak Süt ve Besi Çift.129,501,6578,87
Yataş16,86-0,2416,68
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,567,293,64
Yeni Gimat GMYO15,640,9025,82
Yeşil GMYO1,810,5631,16
Yeşil Yapı2,270,0023,37
Yeşil Yatırım Holding198,301,33107,97
Yibitaş İnşaat Malzeme15.849,800,001,60
Yonga Mobilya31,70-1,185,86
Yükselen Çelik5,280,760,92
Yünsa20,269,9338,20
Zorlu Enerji2,861,063,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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