Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 207.000,10 1,81 İş Bankası (B) 40.000,00 0,00 -1,23 İş Bankası (C) 6,06 0,33 -13,43 İş Bankası (Kur.) 384.000,00 -4,00 1,05 İş Fin.Kir. 3,94 1,03 2,07 İş Girişim 28,98 2,77 52,93 İş GMYO 2,48 0,81 -2,36 İş Y. Men. Değ. 21,00 -1,87 18,91 İş Yat. Ort. 4,07 -0,49 15,63 İşbir Holding 4.951,70 -2,51 80,72 Işık Plastik Sanayi 37,70 -1,52 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,67 -7,22 46,49 İttifak Holding 2,99 -1,64 34,08 İz Hayvancılık Tarım 25,30 -1,56 40,56 İzmir Demir Çelik 3,69 -7,75 11,49 İzmir Fırça 7,18 1,13 29,14 Jantsa Jant Sanayi 580,00 -3,32 74,86 Kafein Yazılım 32,52 -4,35 52,10 Kaplamin 29,74 -0,73 -12,01 Kardemir (A) 5,61 -0,88 -5,71 Kardemir (B) 5,62 0,00 6,64 Kardemir (D) 6,82 1,04 17,99 Karel Elektronik 29,90 3,32 29,66 Karsan Otomotiv 5,21 1,96 60,31 Karsu Tekstil 15,19 1,95 77,66 Kartonsan 76,35 -1,23 -20,09 Katmerciler Ekipman 4,73 0,42 53,57 Kent Gıda 318,00 -0,78 -10,57 Kerevitaş Gıda 6,20 -0,64 -5,78 Kervan Gıda 16,05 -1,53 21,41 Kervansaray Yat. Holding 1,06 0,00 -15,87 Kiler GMYO 2,63 1,15 4,78 Klimasan Klima 25,72 -1,08 51,56 Koç Holding 22,48 0,27 6,44 Konfrut Gıda 20,40 -4,05 20,71 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 94,45 3,79 298,86 Konya Çimento 1.385,00 -2,88 22,57 Kordsa Teknik Tekstil 26,58 -8,85 70,93 Koza Altın 144,90 -4,73 49,84 Koza Madencilik 19,58 -4,39 26,40 Körfez GMYO 6,38 0,63 10,00 Kristal Kola 4,10 0,99 4,59 Kron Telekomünikasyon 69,25 -1,14 87,98 Kuştur Kuşadası Turizm 236,90 -1,99 50,60 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,40 -0,41 4,35 Kütahya Porselen 52,10 4,20 3,27 Lider Faktoring 4,46 -6,50 30,79 Link Bilgisayar 38,82 9,97 21,79 Logo Yazılım 146,90 3,60 17,05 Lokman Hekim Sağlık 18,27 6,41 69,92 Lüks Kadife 48,98 2,04 69,48 Makina Takım 4,66 9,91 36,66 Marka Yatırım Holding 6,44 0,47 0,16 Marmaris Altınyunus 260,00 -5,11 134,02 Marshall 318,50 0,47 3,85 Martı GMYO 2,75 -1,43 0,00 Martı Otel 2,23 0,00 4,69 Mavi Giyim 53,80 3,56 3,07 Mazhar Zorlu Holding 42,08 2,53 33,67 Mega Polietilen 9,96 0,50 30,03 Menderes Tekstil 3,52 2,33 13,92 Merit Turizm 283,40 9,97 238,59 Merko Gıda 7,61 -1,17 -11,92 Metemtur Otelcilik 30,10 0,67 36,20 Metro Holding 2,54 5,83 22,12 Metro Petrol ve Tesisleri 3,38 3,05 16,96 Metro Yatırım Ortaklığı 2,37 0,00 1,72 Migros Ticaret 44,08 0,82 2,99 Milpa 5,68 -2,07 23,48 Mistral GMYO 4,97 2,05 5,52 MLP Sağlık 24,22 2,11 21,89 MMC San. ve Tic. Yat. 7,16 -9,94 55,65 Mondi Tire Kutsan 7,94 -0,25 4,47 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 43,94 -1,66 23,29 Net Holding 4,69 5,63 36,73 Netaş Telekom. 34,16 -3,23 21,65 Niğbaş Niğde Beton 27,54 -10,00 -47,04 Nuh Çimento 64,15 -2,80 30,28 Nurol GMYO 14,17 5,75 94,38 Odaş Elektrik 4,00 -1,72 2,56 Olmuksan-IP 8,54 -0,23 -27,93 Orge Enerji Elektrik 11,38 6,85 54,20 Orma Orman Mahsulleri 20,00 -7,41 35,87 Osmanlı Menkul 37,50 4,75 21,20 Ostim Endüstriyel Yat 4,06 0,50 -0,49 Otokar 380,60 -0,83 19,54 Oyak Çimento 8,27 -0,24 -5,81 Oyak Yat. Ort. 9,68 -0,82 39,28 Oylum Sınai Yatırımlar 5,33 -1,30 13,16 Özak GMYO 5,82 3,74 14,12 Özbal Çelik Boru 8,17 -3,77 24,73 Özderici GMYO 2,33 -0,85 4,95 Özerden Plastik 15,55 3,67 72,78 Pamukova Elektrik 22,94 5,71 7,60 Panora GMYO 6,63 -0,15 7,11 Papilon Savunma 25,08 -1,03 10,19 Park Elek.Madencilik 6,29 -0,32 17,13 Parsan 38,20 2,47 57,20 Pegasus 73,45 0,48 -1,54 Peker GMYO 2,32 -0,85 -11,11 Penguen Gıda 4,83 -1,43 -4,36 Pera GMYO 2,36 5,36 34,73 Pergamon Dış Ticaret 30,98 -1,65 62,32 Petkim 5,19 1,57 4,22 Petrokent Turizm 1.760,00 -3,36 94,17 Pınar Et ve Un 24,80 -0,48 6,53 Pınar Su 8,43 -1,52 13,46 Pınar Süt 25,72 -1,23 11,44 Plastikkart 17,50 4,79 21,11 Polisan Holding 3,94 0,51 2,07 Politeknik Metal 356,80 -2,38 -12,55 Prizma Press Matbaacılık 5,64 -0,35 2,92 QNB Finans Fin. Kir. 130,00 1,56 3,75 QNB Finansbank 65,80 1,23 -6,47 Ral Yatırım Holding 4,47 1,13 0,68 Ray Sigorta 15,78 -1,87 2,14 Reysaş GMYO 5,59 3,33 2,57 Reysaş Lojistik 8,33 2,33 -9,85 Rhea Girişim 3,52 -0,56 -5,38 Rodrigo Tekstil 26,70 -0,22 94,75 Royal Halı 3,62 0,84 5,23 RTA Laboratuvarları 24,18 -5,77 -20,15 Sabancı Holding 11,07 0,91 -3,40 Safkar Ege Soğutmacılık 12,88 -5,22 18,38 Sanel Mühendislik 4,50 -2,17 31,58 Sanifoam Sünger 18,70 -1,58 37,50 Sanko Pazarlama 9,62 -0,62 2,45 Saray Matbaacılık 6,35 0,00 -27,59 Sarkuysan 10,75 -4,78 21,61 Sasa Polyester 44,82 -10,00 121,66 Say Yenilenebilir Enerji 15,93 -3,22 87,19 Sekuro Plastik 37,62 -9,96 169,48 Selçuk Ecza Deposu 12,79 2,48 -6,30 Selçuk Gıda 4,65 -1,06 -6,63 Senkron Güvenlik 27,50 1,85 4,72 Serve Film Prodüksiyon 20,90 8,85 30,62 Servet GMYO 125,70 -1,49 60,33 Seyitler Kimya 39,08 2,68 55,75 Silverline Endüstri 6,89 -1,15 -19,88 Sinpaş GMYO 5,25 0,19 25,60 Smartiks Yazılım 8,80 3,29 -0,68 Sodaş Sodyum Sanayii 46,20 10,00 73,20 Sok Marketler Ticaret 12,97 0,39 2,77 Söktaş 5,73 -2,05 12,57 Sönmez Filament 93,00 5,98 32,48 Sönmez Pamuklu 25,40 -0,47 5,83 Sumaş Suni Tahta 62,00 -3,13 20,98 Şeker Fin. Kir. 10,39 2,16 62,34 Şekerbank 1,48 -0,67 -1,99 Şişe Cam 7,44 0,00 1,78 T. Halk Bankası 5,83 3,37 4,86 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,90 1,01 -3,73 T.S.K.B. 1,74 1,16 -2,25 T.Tuborg 23,14 0,26 28,06 Taç Tarım Ürünleri 24,10 -6,66 128,87 Tat Gıda 11,36 -2,91 -4,22 TAV Havalimanları 23,06 0,52 8,26 Taze Kuru Gıda 337,30 9,98 55,94 Tek-Art Turizm 2,08 -0,95 2,97 Tekfen Holding 18,12 1,23 10,49 Teknosa İç ve Dış Ticaret 20,68 9,94 61,82 Temapol Polimer Plastik 21,06 9,97 83,13 TGS Dış Ticaret 23,20 -0,77 82,53 Tofaş Oto. Fab. 37,68 0,21 11,08 Torunlar GMYO 3,81 -0,26 -2,31 Trabzon Liman 36,18 -1,42 12,64 Trabzonspor Sportif 2,45 0,00 0,41 Trend GMYO 9,10 0,66 -27,61 TSKB GMYO 6,11 -2,40 6,26 Tuğçelik 8,44 -0,71 4,46 Tukaş 9,40 -0,53 -2,99 Turcas Petrol 5,65 -2,25 16,49 Turkcell 17,08 3,08 6,09 Tümosan Motor ve Traktör 20,10 3,77 42,86 Tüpraş 102,90 1,28 -4,72 Türk Hava Yolları 12,30 0,24 -4,73 Türk Prysmian Kablo 14,53 -2,48 20,08 Türk Telekom 8,40 0,36 -1,64 Türk Traktör 219,80 -3,17 20,31 Türker Proje Gayrimenkul 181,10 -3,21 60,41 Türkiye Sigorta 7,34 0,14 11,21 Ufuk Yatırım 30,50 9,32 127,61 Ulaşlar Turizm Yat. 4,38 0,23 3,30 Ulusoy Elektrik 60,70 9,96 18,21 Ulusoy Un Sanayi 17,77 -3,58 54,52 Umpaş Holding 1,73 -8,47 -33,72 Uşak Seramik 2,45 0,41 4,70 Utopya Turizm 38,80 2,59 0,00 Uzertaş Boya 70,00 7,69 23,67 Ülker Bisküvi 21,88 0,46 -5,45 Vakıf Fin. Kir. 16,03 9,95 276,29 Vakıf GMYO 3,79 1,61 4,70 Vakıf Yat. Ort. 7,94 3,25 7,88 Vakıflar Bankası 4,80 9,84 1,91 Vakko Tekstil 6,71 -3,73 2,91 Vanet Gıda 8,05 -0,37 4,14 Verusa Holding 72,65 5,14 61,09 Verusaturk Girisim 33,90 9,99 159,17 Vestel 29,98 3,45 42,36 Vestel Beyaz Eşya 55,90 9,93 36,74 Viking Kağıt 8,39 -1,06 -6,78 Yapı Kredi Koray GMYO 6,10 -0,16 37,08 Yapı ve Kredi Bank. 2,83 2,91 -8,12 Yaprak Süt ve Besi Çift. 129,50 1,65 78,87 Yataş 16,86 -0,24 16,68 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,56 7,29 3,64 Yeni Gimat GMYO 15,64 0,90 25,82 Yeşil GMYO 1,81 0,56 31,16 Yeşil Yapı 2,27 0,00 23,37 Yeşil Yatırım Holding 198,30 1,33 107,97 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.849,80 0,00 1,60 Yonga Mobilya 31,70 -1,18 5,86 Yükselen Çelik 5,28 0,76 0,92 Yünsa 20,26 9,93 38,20 Zorlu Enerji 2,86 1,06 3,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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