Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|207.000,10
|1,81
|İş Bankası (B)
|39.250,00
|-1,88
|-3,09
|İş Bankası (C)
|6,04
|-0,33
|-13,71
|İş Bankası (Kur.)
|384.000,00
|1,05
|İş Fin.Kir.
|4,10
|4,06
|6,22
|İş Girişim
|26,20
|-9,59
|38,26
|İş GMYO
|2,46
|-0,81
|-3,15
|İş Y. Men. Değ.
|21,28
|1,33
|20,50
|İş Yat. Ort.
|4,04
|-0,74
|14,77
|İşbir Holding
|4.900,00
|-1,04
|78,83
|Işık Plastik Sanayi
|38,00
|0,80
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,62
|-2,99
|42,11
|İttifak Holding
|2,93
|-2,01
|31,39
|İz Hayvancılık Tarım
|26,00
|2,77
|44,44
|İzmir Demir Çelik
|3,33
|-9,76
|0,62
|İzmir Fırça
|7,89
|9,89
|41,91
|Jantsa Jant Sanayi
|573,30
|-1,16
|72,84
|Kafein Yazılım
|31,58
|-2,89
|47,71
|Kaplamin
|28,62
|-3,77
|-15,33
|Kardemir (A)
|5,60
|-0,18
|-5,88
|Kardemir (B)
|5,59
|-0,53
|6,07
|Kardemir (D)
|6,81
|-0,15
|17,82
|Karel Elektronik
|30,80
|3,01
|33,56
|Karsan Otomotiv
|5,58
|7,10
|71,69
|Karsu Tekstil
|13,70
|-9,81
|60,23
|Kartonsan
|74,50
|-2,42
|-22,03
|Katmerciler Ekipman
|4,61
|-2,54
|49,68
|Kent Gıda
|307,00
|-3,46
|-13,67
|Kerevitaş Gıda
|6,16
|-0,65
|-6,38
|Kervan Gıda
|15,96
|-0,56
|20,73
|Kervansaray Yat. Holding
|1,01
|-4,72
|-19,84
|Kiler GMYO
|2,55
|-3,04
|1,59
|Klimasan Klima
|24,46
|-4,90
|44,14
|Koç Holding
|23,14
|2,94
|9,56
|Konfrut Gıda
|19,79
|-2,99
|17,10
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|89,30
|-5,45
|277,11
|Konya Çimento
|1.314,40
|-5,10
|16,32
|Kordsa Teknik Tekstil
|28,60
|7,60
|83,92
|Koza Altın
|138,50
|-4,42
|43,23
|Koza Madencilik
|18,85
|-3,73
|21,69
|Körfez GMYO
|7,01
|9,87
|20,86
|Kristal Kola
|4,02
|-1,95
|2,55
|Kron Telekomünikasyon
|66,90
|-3,39
|81,60
|Kuştur Kuşadası Turizm
|260,50
|9,96
|65,61
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,35
|-2,08
|2,17
|Kütahya Porselen
|51,50
|-1,15
|2,08
|Lider Faktoring
|4,42
|-0,90
|29,62
|Link Bilgisayar
|42,70
|9,99
|33,96
|Logo Yazılım
|145,20
|-1,16
|15,70
|Lokman Hekim Sağlık
|19,18
|4,98
|78,38
|Lüks Kadife
|47,50
|-3,02
|64,36
|Makina Takım
|4,90
|5,15
|43,70
|Marka Yatırım Holding
|6,20
|-3,73
|-3,58
|Marmaris Altınyunus
|241,00
|-7,31
|116,92
|Marshall
|313,50
|-1,57
|2,22
|Martı GMYO
|2,74
|-0,36
|-0,36
|Martı Otel
|2,27
|1,79
|6,57
|Mavi Giyim
|54,40
|1,12
|4,21
|Mazhar Zorlu Holding
|45,98
|9,27
|46,06
|Mega Polietilen
|9,97
|0,10
|30,16
|Menderes Tekstil
|3,75
|6,53
|21,36
|Merit Turizm
|311,70
|9,99
|272,40
|Merko Gıda
|7,44
|-2,23
|-13,89
|Metemtur Otelcilik
|28,40
|-5,65
|28,51
|Metro Holding
|2,44
|-3,94
|17,31
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,26
|-3,55
|12,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,35
|-0,84
|0,86
|Migros Ticaret
|43,80
|-0,64
|2,34
|Milpa
|5,58
|-1,76
|21,30
|Mistral GMYO
|4,91
|-1,21
|4,25
|MLP Sağlık
|25,52
|5,37
|28,43
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,20
|0,56
|56,52
|Mondi Tire Kutsan
|7,84
|-1,26
|3,16
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,40
|-3,50
|18,97
|Net Holding
|4,49
|-4,26
|30,90
|Netaş Telekom.
|34,50
|1,00
|22,86
|Niğbaş Niğde Beton
|24,80
|-9,95
|-52,31
|Nuh Çimento
|62,40
|-2,73
|26,73
|Nurol GMYO
|14,54
|2,61
|99,45
|Odaş Elektrik
|4,12
|3,00
|5,64
|Olmuksan-IP
|8,55
|0,12
|-27,85
|Orge Enerji Elektrik
|11,00
|-3,34
|49,05
|Orma Orman Mahsulleri
|22,00
|10,00
|49,46
|Osmanlı Menkul
|41,24
|9,97
|33,29
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,08
|0,49
|0,00
|Otokar
|392,60
|3,15
|23,30
|Oyak Çimento
|8,17
|-1,21
|-6,95
|Oyak Yat. Ort.
|9,40
|-2,89
|35,25
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,24
|-1,69
|11,25
|Özak GMYO
|5,58
|-4,12
|9,41
|Özbal Çelik Boru
|8,20
|0,37
|25,19
|Özderici GMYO
|2,30
|-1,29
|3,60
|Özerden Plastik
|14,75
|-5,14
|63,89
|Pamukova Elektrik
|22,90
|-0,17
|7,41
|Panora GMYO
|6,60
|-0,45
|6,62
|Papilon Savunma
|23,80
|-5,10
|4,57
|Park Elek.Madencilik
|6,10
|-3,02
|13,59
|Parsan
|37,08
|-2,93
|52,59
|Pegasus
|76,50
|4,15
|2,55
|Peker GMYO
|2,28
|-1,72
|-12,64
|Penguen Gıda
|4,81
|-0,41
|-4,75
|Pera GMYO
|2,48
|5,08
|41,58
|Pergamon Dış Ticaret
|31,50
|1,68
|65,04
|Petkim
|5,12
|-1,35
|2,81
|Petrokent Turizm
|1.680,00
|-4,55
|85,35
|Pınar Et ve Un
|24,34
|-1,85
|4,55
|Pınar Su
|8,33
|-1,19
|12,11
|Pınar Süt
|25,40
|-1,24
|10,05
|Plastikkart
|17,25
|-1,43
|19,38
|Polisan Holding
|3,90
|-1,02
|1,04
|Politeknik Metal
|347,20
|-2,69
|-14,90
|Prizma Press Matbaacılık
|5,52
|-2,13
|0,73
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,80
|1,38
|5,19
|QNB Finansbank
|62,05
|-5,70
|-11,80
|Ral Yatırım Holding
|4,39
|-1,79
|-1,13
|Ray Sigorta
|15,41
|-2,34
|-0,26
|Reysaş GMYO
|5,47
|-2,15
|0,37
|Reysaş Lojistik
|8,22
|-1,32
|-11,04
|Rhea Girişim
|3,46
|-1,70
|-6,99
|Rodrigo Tekstil
|24,04
|-9,96
|75,35
|Royal Halı
|3,70
|2,21
|7,56
|RTA Laboratuvarları
|22,64
|-6,37
|-25,23
|Sabancı Holding
|11,28
|1,90
|-1,57
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,60
|-2,17
|15,81
|Sanel Mühendislik
|4,44
|-1,33
|29,82
|Sanifoam Sünger
|20,00
|6,95
|47,06
|Sanko Pazarlama
|9,77
|1,56
|4,05
|Saray Matbaacılık
|6,30
|-0,79
|-28,16
|Sarkuysan
|11,26
|4,74
|27,38
|Sasa Polyester
|40,34
|-10,00
|99,51
|Say Yenilenebilir Enerji
|17,52
|9,98
|105,88
|Sekuro Plastik
|38,60
|2,60
|176,50
|Selçuk Ecza Deposu
|12,58
|-1,64
|-7,84
|Selçuk Gıda
|4,80
|3,23
|-3,61
|Senkron Güvenlik
|28,00
|1,82
|6,63
|Serve Film Prodüksiyon
|20,00
|-4,31
|25,00
|Servet GMYO
|117,90
|-6,21
|50,38
|Seyitler Kimya
|39,48
|1,02
|57,35
|Silverline Endüstri
|6,68
|-3,05
|-22,33
|Sinpaş GMYO
|5,10
|-2,86
|22,01
|Smartiks Yazılım
|8,62
|-2,05
|-2,71
|Sodaş Sodyum Sanayii
|46,44
|0,52
|74,10
|Sok Marketler Ticaret
|12,92
|-0,39
|2,38
|Söktaş
|5,80
|1,22
|13,95
|Sönmez Filament
|93,85
|0,91
|33,69
|Sönmez Pamuklu
|25,40
|0,00
|5,83
|Sumaş Suni Tahta
|62,50
|0,81
|21,95
|Şeker Fin. Kir.
|11,42
|9,91
|78,44
|Şekerbank
|1,48
|0,00
|-1,99
|Şişe Cam
|7,46
|0,27
|2,05
|T. Halk Bankası
|5,65
|-3,09
|1,62
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,90
|0,00
|-3,73
|T.S.K.B.
|1,78
|2,30
|0,00
|T.Tuborg
|22,48
|-2,85
|24,41
|Taç Tarım Ürünleri
|26,50
|9,96
|151,66
|Tat Gıda
|11,23
|-1,14
|-5,31
|TAV Havalimanları
|23,56
|2,17
|10,61
|Taze Kuru Gıda
|315,00
|-6,61
|45,63
|Tek-Art Turizm
|2,10
|0,96
|3,96
|Tekfen Holding
|18,40
|1,55
|12,20
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|20,10
|-2,80
|57,28
|Temapol Polimer Plastik
|23,16
|9,97
|101,39
|TGS Dış Ticaret
|22,12
|-4,66
|74,04
|Tofaş Oto. Fab.
|38,88
|3,18
|14,62
|Torunlar GMYO
|3,78
|-0,79
|-3,08
|Trabzon Liman
|35,70
|-1,33
|11,15
|Trabzonspor Sportif
|2,50
|2,04
|2,46
|Trend GMYO
|9,00
|-1,10
|-28,40
|TSKB GMYO
|5,85
|-4,26
|1,74
|Tuğçelik
|8,26
|-2,13
|2,23
|Tukaş
|9,28
|-1,28
|-4,23
|Turcas Petrol
|5,49
|-2,83
|13,20
|Turkcell
|16,56
|-3,04
|2,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,19
|-4,53
|36,39
|Tüpraş
|100,90
|-1,94
|-6,57
|Türk Hava Yolları
|12,64
|2,76
|-2,09
|Türk Prysmian Kablo
|14,20
|-2,27
|17,36
|Türk Telekom
|8,31
|-1,07
|-2,69
|Türk Traktör
|226,00
|2,82
|23,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|182,80
|0,94
|61,91
|Türkiye Sigorta
|7,20
|-1,91
|9,09
|Ufuk Yatırım
|27,46
|-9,97
|104,93
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,23
|-3,42
|-0,24
|Ulusoy Elektrik
|66,75
|9,97
|29,99
|Ulusoy Un Sanayi
|17,31
|-2,59
|50,52
|Umpaş Holding
|1,81
|4,62
|-30,65
|Uşak Seramik
|2,57
|4,90
|9,83
|Utopya Turizm
|37,28
|-3,92
|-3,92
|Uzertaş Boya
|70,00
|0,00
|23,67
|Ülker Bisküvi
|21,60
|-1,28
|-6,66
|Vakıf Fin. Kir.
|17,63
|9,98
|313,85
|Vakıf GMYO
|3,73
|-1,58
|3,04
|Vakıf Yat. Ort.
|8,17
|2,90
|11,01
|Vakıflar Bankası
|4,57
|-4,79
|-2,97
|Vakko Tekstil
|7,38
|9,99
|13,19
|Vanet Gıda
|7,88
|-2,11
|1,94
|Verusa Holding
|68,40
|-5,85
|51,66
|Verusaturk Girisim
|30,66
|-9,56
|134,40
|Vestel
|29,82
|-0,53
|41,60
|Vestel Beyaz Eşya
|55,95
|0,09
|36,86
|Viking Kağıt
|8,28
|-1,31
|-8,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,05
|-0,82
|35,96
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,76
|-2,47
|-10,39
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|119,60
|-7,64
|65,19
|Yataş
|16,75
|-0,65
|15,92
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,59
|0,66
|4,32
|Yeni Gimat GMYO
|15,35
|-1,85
|23,49
|Yeşil GMYO
|1,80
|-0,55
|30,43
|Yeşil Yapı
|2,20
|-3,08
|19,57
|Yeşil Yatırım Holding
|189,00
|-4,69
|98,22
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.842,20
|-0,05
|1,55
|Yonga Mobilya
|30,74
|-3,03
|2,66
|Yükselen Çelik
|5,20
|-1,52
|-0,61
|Yünsa
|18,70
|-7,70
|27,56
|Zorlu Enerji
|2,85
|-0,35
|2,89
(Son)
Kaynak: AA
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