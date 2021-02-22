Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 207.000,10 1,81 İş Bankası (B) 39.250,00 -1,88 -3,09 İş Bankası (C) 6,04 -0,33 -13,71 İş Bankası (Kur.) 384.000,00 1,05 İş Fin.Kir. 4,10 4,06 6,22 İş Girişim 26,20 -9,59 38,26 İş GMYO 2,46 -0,81 -3,15 İş Y. Men. Değ. 21,28 1,33 20,50 İş Yat. Ort. 4,04 -0,74 14,77 İşbir Holding 4.900,00 -1,04 78,83 Işık Plastik Sanayi 38,00 0,80 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,62 -2,99 42,11 İttifak Holding 2,93 -2,01 31,39 İz Hayvancılık Tarım 26,00 2,77 44,44 İzmir Demir Çelik 3,33 -9,76 0,62 İzmir Fırça 7,89 9,89 41,91 Jantsa Jant Sanayi 573,30 -1,16 72,84 Kafein Yazılım 31,58 -2,89 47,71 Kaplamin 28,62 -3,77 -15,33 Kardemir (A) 5,60 -0,18 -5,88 Kardemir (B) 5,59 -0,53 6,07 Kardemir (D) 6,81 -0,15 17,82 Karel Elektronik 30,80 3,01 33,56 Karsan Otomotiv 5,58 7,10 71,69 Karsu Tekstil 13,70 -9,81 60,23 Kartonsan 74,50 -2,42 -22,03 Katmerciler Ekipman 4,61 -2,54 49,68 Kent Gıda 307,00 -3,46 -13,67 Kerevitaş Gıda 6,16 -0,65 -6,38 Kervan Gıda 15,96 -0,56 20,73 Kervansaray Yat. Holding 1,01 -4,72 -19,84 Kiler GMYO 2,55 -3,04 1,59 Klimasan Klima 24,46 -4,90 44,14 Koç Holding 23,14 2,94 9,56 Konfrut Gıda 19,79 -2,99 17,10 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 89,30 -5,45 277,11 Konya Çimento 1.314,40 -5,10 16,32 Kordsa Teknik Tekstil 28,60 7,60 83,92 Koza Altın 138,50 -4,42 43,23 Koza Madencilik 18,85 -3,73 21,69 Körfez GMYO 7,01 9,87 20,86 Kristal Kola 4,02 -1,95 2,55 Kron Telekomünikasyon 66,90 -3,39 81,60 Kuştur Kuşadası Turizm 260,50 9,96 65,61 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,35 -2,08 2,17 Kütahya Porselen 51,50 -1,15 2,08 Lider Faktoring 4,42 -0,90 29,62 Link Bilgisayar 42,70 9,99 33,96 Logo Yazılım 145,20 -1,16 15,70 Lokman Hekim Sağlık 19,18 4,98 78,38 Lüks Kadife 47,50 -3,02 64,36 Makina Takım 4,90 5,15 43,70 Marka Yatırım Holding 6,20 -3,73 -3,58 Marmaris Altınyunus 241,00 -7,31 116,92 Marshall 313,50 -1,57 2,22 Martı GMYO 2,74 -0,36 -0,36 Martı Otel 2,27 1,79 6,57 Mavi Giyim 54,40 1,12 4,21 Mazhar Zorlu Holding 45,98 9,27 46,06 Mega Polietilen 9,97 0,10 30,16 Menderes Tekstil 3,75 6,53 21,36 Merit Turizm 311,70 9,99 272,40 Merko Gıda 7,44 -2,23 -13,89 Metemtur Otelcilik 28,40 -5,65 28,51 Metro Holding 2,44 -3,94 17,31 Metro Petrol ve Tesisleri 3,26 -3,55 12,80 Metro Yatırım Ortaklığı 2,35 -0,84 0,86 Migros Ticaret 43,80 -0,64 2,34 Milpa 5,58 -1,76 21,30 Mistral GMYO 4,91 -1,21 4,25 MLP Sağlık 25,52 5,37 28,43 MMC San. ve Tic. Yat. 7,20 0,56 56,52 Mondi Tire Kutsan 7,84 -1,26 3,16 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 42,40 -3,50 18,97 Net Holding 4,49 -4,26 30,90 Netaş Telekom. 34,50 1,00 22,86 Niğbaş Niğde Beton 24,80 -9,95 -52,31 Nuh Çimento 62,40 -2,73 26,73 Nurol GMYO 14,54 2,61 99,45 Odaş Elektrik 4,12 3,00 5,64 Olmuksan-IP 8,55 0,12 -27,85 Orge Enerji Elektrik 11,00 -3,34 49,05 Orma Orman Mahsulleri 22,00 10,00 49,46 Osmanlı Menkul 41,24 9,97 33,29 Ostim Endüstriyel Yat 4,08 0,49 0,00 Otokar 392,60 3,15 23,30 Oyak Çimento 8,17 -1,21 -6,95 Oyak Yat. Ort. 9,40 -2,89 35,25 Oylum Sınai Yatırımlar 5,24 -1,69 11,25 Özak GMYO 5,58 -4,12 9,41 Özbal Çelik Boru 8,20 0,37 25,19 Özderici GMYO 2,30 -1,29 3,60 Özerden Plastik 14,75 -5,14 63,89 Pamukova Elektrik 22,90 -0,17 7,41 Panora GMYO 6,60 -0,45 6,62 Papilon Savunma 23,80 -5,10 4,57 Park Elek.Madencilik 6,10 -3,02 13,59 Parsan 37,08 -2,93 52,59 Pegasus 76,50 4,15 2,55 Peker GMYO 2,28 -1,72 -12,64 Penguen Gıda 4,81 -0,41 -4,75 Pera GMYO 2,48 5,08 41,58 Pergamon Dış Ticaret 31,50 1,68 65,04 Petkim 5,12 -1,35 2,81 Petrokent Turizm 1.680,00 -4,55 85,35 Pınar Et ve Un 24,34 -1,85 4,55 Pınar Su 8,33 -1,19 12,11 Pınar Süt 25,40 -1,24 10,05 Plastikkart 17,25 -1,43 19,38 Polisan Holding 3,90 -1,02 1,04 Politeknik Metal 347,20 -2,69 -14,90 Prizma Press Matbaacılık 5,52 -2,13 0,73 QNB Finans Fin. Kir. 131,80 1,38 5,19 QNB Finansbank 62,05 -5,70 -11,80 Ral Yatırım Holding 4,39 -1,79 -1,13 Ray Sigorta 15,41 -2,34 -0,26 Reysaş GMYO 5,47 -2,15 0,37 Reysaş Lojistik 8,22 -1,32 -11,04 Rhea Girişim 3,46 -1,70 -6,99 Rodrigo Tekstil 24,04 -9,96 75,35 Royal Halı 3,70 2,21 7,56 RTA Laboratuvarları 22,64 -6,37 -25,23 Sabancı Holding 11,28 1,90 -1,57 Safkar Ege Soğutmacılık 12,60 -2,17 15,81 Sanel Mühendislik 4,44 -1,33 29,82 Sanifoam Sünger 20,00 6,95 47,06 Sanko Pazarlama 9,77 1,56 4,05 Saray Matbaacılık 6,30 -0,79 -28,16 Sarkuysan 11,26 4,74 27,38 Sasa Polyester 40,34 -10,00 99,51 Say Yenilenebilir Enerji 17,52 9,98 105,88 Sekuro Plastik 38,60 2,60 176,50 Selçuk Ecza Deposu 12,58 -1,64 -7,84 Selçuk Gıda 4,80 3,23 -3,61 Senkron Güvenlik 28,00 1,82 6,63 Serve Film Prodüksiyon 20,00 -4,31 25,00 Servet GMYO 117,90 -6,21 50,38 Seyitler Kimya 39,48 1,02 57,35 Silverline Endüstri 6,68 -3,05 -22,33 Sinpaş GMYO 5,10 -2,86 22,01 Smartiks Yazılım 8,62 -2,05 -2,71 Sodaş Sodyum Sanayii 46,44 0,52 74,10 Sok Marketler Ticaret 12,92 -0,39 2,38 Söktaş 5,80 1,22 13,95 Sönmez Filament 93,85 0,91 33,69 Sönmez Pamuklu 25,40 0,00 5,83 Sumaş Suni Tahta 62,50 0,81 21,95 Şeker Fin. Kir. 11,42 9,91 78,44 Şekerbank 1,48 0,00 -1,99 Şişe Cam 7,46 0,27 2,05 T. Halk Bankası 5,65 -3,09 1,62 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,90 0,00 -3,73 T.S.K.B. 1,78 2,30 0,00 T.Tuborg 22,48 -2,85 24,41 Taç Tarım Ürünleri 26,50 9,96 151,66 Tat Gıda 11,23 -1,14 -5,31 TAV Havalimanları 23,56 2,17 10,61 Taze Kuru Gıda 315,00 -6,61 45,63 Tek-Art Turizm 2,10 0,96 3,96 Tekfen Holding 18,40 1,55 12,20 Teknosa İç ve Dış Ticaret 20,10 -2,80 57,28 Temapol Polimer Plastik 23,16 9,97 101,39 TGS Dış Ticaret 22,12 -4,66 74,04 Tofaş Oto. Fab. 38,88 3,18 14,62 Torunlar GMYO 3,78 -0,79 -3,08 Trabzon Liman 35,70 -1,33 11,15 Trabzonspor Sportif 2,50 2,04 2,46 Trend GMYO 9,00 -1,10 -28,40 TSKB GMYO 5,85 -4,26 1,74 Tuğçelik 8,26 -2,13 2,23 Tukaş 9,28 -1,28 -4,23 Turcas Petrol 5,49 -2,83 13,20 Turkcell 16,56 -3,04 2,86 Tümosan Motor ve Traktör 19,19 -4,53 36,39 Tüpraş 100,90 -1,94 -6,57 Türk Hava Yolları 12,64 2,76 -2,09 Türk Prysmian Kablo 14,20 -2,27 17,36 Türk Telekom 8,31 -1,07 -2,69 Türk Traktör 226,00 2,82 23,70 Türker Proje Gayrimenkul 182,80 0,94 61,91 Türkiye Sigorta 7,20 -1,91 9,09 Ufuk Yatırım 27,46 -9,97 104,93 Ulaşlar Turizm Yat. 4,23 -3,42 -0,24 Ulusoy Elektrik 66,75 9,97 29,99 Ulusoy Un Sanayi 17,31 -2,59 50,52 Umpaş Holding 1,81 4,62 -30,65 Uşak Seramik 2,57 4,90 9,83 Utopya Turizm 37,28 -3,92 -3,92 Uzertaş Boya 70,00 0,00 23,67 Ülker Bisküvi 21,60 -1,28 -6,66 Vakıf Fin. Kir. 17,63 9,98 313,85 Vakıf GMYO 3,73 -1,58 3,04 Vakıf Yat. Ort. 8,17 2,90 11,01 Vakıflar Bankası 4,57 -4,79 -2,97 Vakko Tekstil 7,38 9,99 13,19 Vanet Gıda 7,88 -2,11 1,94 Verusa Holding 68,40 -5,85 51,66 Verusaturk Girisim 30,66 -9,56 134,40 Vestel 29,82 -0,53 41,60 Vestel Beyaz Eşya 55,95 0,09 36,86 Viking Kağıt 8,28 -1,31 -8,00 Yapı Kredi Koray GMYO 6,05 -0,82 35,96 Yapı ve Kredi Bank. 2,76 -2,47 -10,39 Yaprak Süt ve Besi Çift. 119,60 -7,64 65,19 Yataş 16,75 -0,65 15,92 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,59 0,66 4,32 Yeni Gimat GMYO 15,35 -1,85 23,49 Yeşil GMYO 1,80 -0,55 30,43 Yeşil Yapı 2,20 -3,08 19,57 Yeşil Yatırım Holding 189,00 -4,69 98,22 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.842,20 -0,05 1,55 Yonga Mobilya 30,74 -3,03 2,66 Yükselen Çelik 5,20 -1,52 -0,61 Yünsa 18,70 -7,70 27,56 Zorlu Enerji 2,85 -0,35 2,89 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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