Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|207.000,10
|1,81
|İş Bankası (B)
|38.260,00
|-2,52
|-5,53
|İş Bankası (C)
|5,92
|-1,99
|-15,43
|İş Bankası (Kur.)
|384.000,00
|1,05
|İş Fin.Kir.
|3,94
|-3,90
|2,07
|İş Girişim
|25,80
|-1,53
|36,15
|İş GMYO
|2,34
|-4,88
|-7,87
|İş Y. Men. Değ.
|21,26
|-0,09
|20,39
|İş Yat. Ort.
|3,94
|-2,48
|11,93
|İşbir Holding
|4.882,00
|-0,37
|78,18
|Işık Plastik Sanayi
|36,06
|-5,11
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,57
|-3,09
|37,72
|İttifak Holding
|2,66
|-9,22
|19,28
|İz Hayvancılık Tarım
|25,00
|-3,85
|38,89
|İzmir Demir Çelik
|3,28
|-1,50
|-0,89
|İzmir Fırça
|7,11
|-9,89
|27,88
|Jantsa Jant Sanayi
|575,00
|0,30
|73,35
|Kafein Yazılım
|29,92
|-5,26
|39,94
|Kaplamin
|28,50
|-0,42
|-15,68
|Kardemir (A)
|5,40
|-3,57
|-9,24
|Kardemir (B)
|5,42
|-3,04
|2,85
|Kardemir (D)
|6,64
|-2,50
|14,88
|Karel Elektronik
|28,82
|-6,43
|24,98
|Karsan Otomotiv
|5,22
|-6,45
|60,62
|Karsu Tekstil
|13,64
|-0,44
|59,53
|Kartonsan
|75,55
|1,41
|-20,93
|Katmerciler Ekipman
|4,72
|2,39
|53,25
|Kent Gıda
|305,00
|-0,65
|-14,23
|Kerevitaş Gıda
|5,96
|-3,25
|-9,42
|Kervan Gıda
|15,63
|-2,07
|18,23
|Kervansaray Yat. Holding
|0,93
|-7,92
|-26,19
|Kiler GMYO
|2,44
|-4,31
|-2,79
|Klimasan Klima
|24,92
|1,88
|46,85
|Koç Holding
|22,48
|-2,85
|6,44
|Konfrut Gıda
|18,85
|-4,75
|11,54
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|85,00
|-4,82
|258,95
|Konya Çimento
|1.260,00
|-4,14
|11,50
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,84
|-6,15
|72,60
|Koza Altın
|133,40
|-3,68
|37,95
|Koza Madencilik
|17,90
|-5,04
|15,56
|Körfez GMYO
|7,71
|9,99
|32,93
|Kristal Kola
|3,71
|-7,71
|-5,36
|Kron Telekomünikasyon
|64,35
|-3,81
|74,67
|Kuştur Kuşadası Turizm
|286,50
|9,98
|82,14
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,24
|-4,68
|-2,61
|Kütahya Porselen
|51,55
|0,10
|2,18
|Lider Faktoring
|4,25
|-3,85
|24,63
|Link Bilgisayar
|46,96
|9,98
|47,33
|Logo Yazılım
|141,40
|-2,62
|12,67
|Lokman Hekim Sağlık
|17,98
|-6,26
|67,22
|Lüks Kadife
|47,60
|0,21
|64,71
|Makina Takım
|4,78
|-2,45
|40,18
|Marka Yatırım Holding
|5,95
|-4,03
|-7,47
|Marmaris Altınyunus
|218,70
|-9,25
|96,85
|Marshall
|307,00
|-2,07
|0,10
|Martı GMYO
|2,63
|-4,01
|-4,36
|Martı Otel
|2,24
|-1,32
|5,16
|Mavi Giyim
|53,95
|-0,83
|3,35
|Mazhar Zorlu Holding
|41,40
|-9,96
|31,51
|Mega Polietilen
|8,98
|-9,93
|17,23
|Menderes Tekstil
|3,74
|-0,27
|21,04
|Merit Turizm
|342,80
|9,98
|309,56
|Merko Gıda
|7,14
|-4,03
|-17,36
|Metemtur Otelcilik
|27,50
|-3,17
|24,43
|Metro Holding
|2,40
|-1,64
|15,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,20
|-1,84
|10,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,28
|-2,98
|-2,15
|Migros Ticaret
|42,60
|-2,74
|-0,47
|Milpa
|5,22
|-6,45
|13,48
|Mistral GMYO
|4,90
|-0,20
|4,03
|MLP Sağlık
|24,12
|-5,49
|21,39
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,80
|-5,56
|47,83
|Mondi Tire Kutsan
|7,53
|-3,95
|-0,92
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,20
|-0,47
|18,41
|Net Holding
|4,66
|3,79
|35,86
|Netaş Telekom.
|32,02
|-7,19
|14,03
|Niğbaş Niğde Beton
|25,94
|4,60
|-50,12
|Nuh Çimento
|60,05
|-3,77
|21,95
|Nurol GMYO
|14,50
|-0,28
|98,90
|Odaş Elektrik
|3,98
|-3,40
|2,05
|Olmuksan-IP
|8,34
|-2,46
|-29,62
|Orge Enerji Elektrik
|10,44
|-5,09
|41,46
|Orma Orman Mahsulleri
|21,90
|-0,45
|48,78
|Osmanlı Menkul
|41,98
|1,79
|35,68
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,21
|3,19
|3,19
|Otokar
|407,00
|3,67
|27,83
|Oyak Çimento
|7,85
|-3,92
|-10,59
|Oyak Yat. Ort.
|9,56
|1,70
|37,55
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,88
|-6,87
|3,61
|Özak GMYO
|5,34
|-4,30
|4,71
|Özbal Çelik Boru
|7,95
|-3,05
|21,37
|Özderici GMYO
|2,21
|-3,91
|-0,45
|Özerden Plastik
|13,28
|-9,97
|47,56
|Pamukova Elektrik
|21,60
|-5,68
|1,31
|Panora GMYO
|6,31
|-4,39
|1,94
|Papilon Savunma
|22,70
|-4,62
|-0,26
|Park Elek.Madencilik
|5,93
|-2,79
|10,43
|Parsan
|34,50
|-6,96
|41,98
|Pegasus
|84,15
|10,00
|12,80
|Peker GMYO
|2,24
|-1,75
|-14,18
|Penguen Gıda
|4,66
|-3,12
|-7,72
|Pera GMYO
|2,29
|-7,66
|30,73
|Pergamon Dış Ticaret
|30,32
|-3,75
|58,86
|Petkim
|5,43
|6,05
|9,04
|Petrokent Turizm
|1.600,00
|-4,76
|76,52
|Pınar Et ve Un
|23,18
|-4,77
|-0,43
|Pınar Su
|8,14
|-2,28
|9,56
|Pınar Süt
|24,68
|-2,83
|6,93
|Plastikkart
|16,10
|-6,67
|11,42
|Polisan Holding
|3,75
|-3,85
|-2,85
|Politeknik Metal
|337,50
|-2,79
|-17,28
|Prizma Press Matbaacılık
|5,18
|-6,16
|-5,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|128,00
|-2,88
|2,15
|QNB Finansbank
|64,00
|3,14
|-9,03
|Ral Yatırım Holding
|4,23
|-3,64
|-4,73
|Ray Sigorta
|14,80
|-3,96
|-4,21
|Reysaş GMYO
|5,30
|-3,11
|-2,75
|Reysaş Lojistik
|7,94
|-3,41
|-14,07
|Rhea Girişim
|3,30
|-4,62
|-11,29
|Rodrigo Tekstil
|21,64
|-9,98
|57,84
|Royal Halı
|3,47
|-6,22
|0,87
|RTA Laboratuvarları
|21,98
|-2,92
|-27,41
|Sabancı Holding
|11,27
|-0,09
|-1,66
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,00
|-4,76
|10,29
|Sanel Mühendislik
|4,42
|-0,45
|29,24
|Sanifoam Sünger
|18,85
|-5,75
|38,60
|Sanko Pazarlama
|9,41
|-3,68
|0,21
|Saray Matbaacılık
|6,11
|-3,02
|-30,33
|Sarkuysan
|11,88
|5,51
|34,39
|Sasa Polyester
|36,32
|-9,97
|79,62
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,27
|9,99
|126,44
|Sekuro Plastik
|35,98
|-6,79
|157,74
|Selçuk Ecza Deposu
|12,03
|-4,37
|-11,87
|Selçuk Gıda
|4,70
|-2,08
|-5,62
|Senkron Güvenlik
|29,00
|3,57
|10,43
|Serve Film Prodüksiyon
|18,10
|-9,50
|13,13
|Servet GMYO
|106,20
|-9,92
|35,46
|Seyitler Kimya
|39,80
|0,81
|58,62
|Silverline Endüstri
|6,34
|-5,09
|-26,28
|Sinpaş GMYO
|4,77
|-6,47
|14,11
|Smartiks Yazılım
|8,36
|-3,02
|-5,64
|Sodaş Sodyum Sanayii
|41,80
|-9,99
|56,70
|Sok Marketler Ticaret
|12,40
|-4,02
|-1,74
|Söktaş
|5,56
|-4,14
|9,23
|Sönmez Filament
|94,00
|0,16
|33,90
|Sönmez Pamuklu
|24,54
|-3,39
|2,25
|Sumaş Suni Tahta
|59,70
|-4,48
|16,49
|Şeker Fin. Kir.
|11,00
|-3,68
|71,87
|Şekerbank
|1,43
|-3,38
|-5,30
|Şişe Cam
|7,37
|-1,21
|0,82
|T. Halk Bankası
|5,50
|-2,65
|-1,08
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,02
|-2,94
|-6,57
|T.S.K.B.
|1,80
|1,12
|1,12
|T.Tuborg
|20,64
|-8,19
|14,22
|Taç Tarım Ürünleri
|25,88
|-2,34
|145,77
|Tat Gıda
|10,70
|-4,72
|-9,78
|TAV Havalimanları
|24,04
|2,04
|12,86
|Taze Kuru Gıda
|295,00
|-6,35
|36,38
|Tek-Art Turizm
|2,00
|-4,76
|-0,99
|Tekfen Holding
|17,94
|-2,50
|9,39
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|18,09
|-10,00
|41,55
|Temapol Polimer Plastik
|20,86
|-9,93
|81,39
|TGS Dış Ticaret
|22,50
|1,72
|77,03
|Tofaş Oto. Fab.
|37,26
|-4,17
|9,85
|Torunlar GMYO
|3,67
|-2,91
|-5,90
|Trabzon Liman
|34,38
|-3,70
|7,04
|Trabzonspor Sportif
|2,44
|-2,40
|0,00
|Trend GMYO
|8,75
|-2,78
|-30,39
|TSKB GMYO
|5,42
|-7,35
|-5,74
|Tuğçelik
|7,96
|-3,63
|-1,49
|Tukaş
|8,98
|-3,23
|-7,33
|Turcas Petrol
|5,40
|-1,64
|11,34
|Turkcell
|16,10
|-2,78
|0,00
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,52
|-3,49
|31,63
|Tüpraş
|101,80
|0,89
|-5,74
|Türk Hava Yolları
|13,02
|3,01
|0,85
|Türk Prysmian Kablo
|13,43
|-5,42
|10,99
|Türk Telekom
|8,04
|-3,25
|-5,85
|Türk Traktör
|219,10
|-3,05
|19,92
|Türker Proje Gayrimenkul
|170,60
|-6,67
|51,11
|Türkiye Sigorta
|7,01
|-2,64
|6,21
|Ufuk Yatırım
|24,72
|-9,98
|84,48
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,25
|0,47
|0,24
|Ulusoy Elektrik
|61,95
|-7,19
|20,64
|Ulusoy Un Sanayi
|17,84
|3,06
|55,13
|Umpaş Holding
|1,70
|-6,08
|-34,87
|Uşak Seramik
|2,45
|-4,67
|4,70
|Utopya Turizm
|36,52
|-2,04
|-5,88
|Uzertaş Boya
|65,00
|-7,14
|14,84
|Ülker Bisküvi
|21,00
|-2,78
|-9,25
|Vakıf Fin. Kir.
|19,39
|9,98
|355,16
|Vakıf GMYO
|3,59
|-3,75
|-0,83
|Vakıf Yat. Ort.
|7,86
|-3,79
|6,79
|Vakıflar Bankası
|4,37
|-4,38
|-7,22
|Vakko Tekstil
|6,77
|-8,27
|3,83
|Vanet Gıda
|7,53
|-4,44
|-2,59
|Verusa Holding
|66,40
|-2,92
|47,23
|Verusaturk Girisim
|32,50
|6,00
|148,47
|Vestel
|28,56
|-4,23
|35,61
|Vestel Beyaz Eşya
|53,80
|-3,84
|31,60
|Viking Kağıt
|7,92
|-4,35
|-12,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,88
|-2,81
|32,13
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,72
|-1,45
|-11,69
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|131,50
|9,95
|81,63
|Yataş
|16,19
|-3,34
|12,04
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,76
|3,70
|8,18
|Yeni Gimat GMYO
|14,96
|-2,54
|20,35
|Yeşil GMYO
|1,71
|-5,00
|23,91
|Yeşil Yapı
|2,22
|0,91
|20,65
|Yeşil Yatırım Holding
|174,30
|-7,78
|82,80
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.410,00
|-2,73
|-1,22
|Yonga Mobilya
|30,00
|-2,41
|0,18
|Yükselen Çelik
|5,09
|-2,12
|-2,71
|Yünsa
|18,97
|1,44
|29,40
|Zorlu Enerji
|2,77
|-2,81
|0,00
(Son)
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