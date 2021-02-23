Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 207.000,10 1,81 İş Bankası (B) 38.260,00 -2,52 -5,53 İş Bankası (C) 5,92 -1,99 -15,43 İş Bankası (Kur.) 384.000,00 1,05 İş Fin.Kir. 3,94 -3,90 2,07 İş Girişim 25,80 -1,53 36,15 İş GMYO 2,34 -4,88 -7,87 İş Y. Men. Değ. 21,26 -0,09 20,39 İş Yat. Ort. 3,94 -2,48 11,93 İşbir Holding 4.882,00 -0,37 78,18 Işık Plastik Sanayi 36,06 -5,11 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,57 -3,09 37,72 İttifak Holding 2,66 -9,22 19,28 İz Hayvancılık Tarım 25,00 -3,85 38,89 İzmir Demir Çelik 3,28 -1,50 -0,89 İzmir Fırça 7,11 -9,89 27,88 Jantsa Jant Sanayi 575,00 0,30 73,35 Kafein Yazılım 29,92 -5,26 39,94 Kaplamin 28,50 -0,42 -15,68 Kardemir (A) 5,40 -3,57 -9,24 Kardemir (B) 5,42 -3,04 2,85 Kardemir (D) 6,64 -2,50 14,88 Karel Elektronik 28,82 -6,43 24,98 Karsan Otomotiv 5,22 -6,45 60,62 Karsu Tekstil 13,64 -0,44 59,53 Kartonsan 75,55 1,41 -20,93 Katmerciler Ekipman 4,72 2,39 53,25 Kent Gıda 305,00 -0,65 -14,23 Kerevitaş Gıda 5,96 -3,25 -9,42 Kervan Gıda 15,63 -2,07 18,23 Kervansaray Yat. Holding 0,93 -7,92 -26,19 Kiler GMYO 2,44 -4,31 -2,79 Klimasan Klima 24,92 1,88 46,85 Koç Holding 22,48 -2,85 6,44 Konfrut Gıda 18,85 -4,75 11,54 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 85,00 -4,82 258,95 Konya Çimento 1.260,00 -4,14 11,50 Kordsa Teknik Tekstil 26,84 -6,15 72,60 Koza Altın 133,40 -3,68 37,95 Koza Madencilik 17,90 -5,04 15,56 Körfez GMYO 7,71 9,99 32,93 Kristal Kola 3,71 -7,71 -5,36 Kron Telekomünikasyon 64,35 -3,81 74,67 Kuştur Kuşadası Turizm 286,50 9,98 82,14 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,24 -4,68 -2,61 Kütahya Porselen 51,55 0,10 2,18 Lider Faktoring 4,25 -3,85 24,63 Link Bilgisayar 46,96 9,98 47,33 Logo Yazılım 141,40 -2,62 12,67 Lokman Hekim Sağlık 17,98 -6,26 67,22 Lüks Kadife 47,60 0,21 64,71 Makina Takım 4,78 -2,45 40,18 Marka Yatırım Holding 5,95 -4,03 -7,47 Marmaris Altınyunus 218,70 -9,25 96,85 Marshall 307,00 -2,07 0,10 Martı GMYO 2,63 -4,01 -4,36 Martı Otel 2,24 -1,32 5,16 Mavi Giyim 53,95 -0,83 3,35 Mazhar Zorlu Holding 41,40 -9,96 31,51 Mega Polietilen 8,98 -9,93 17,23 Menderes Tekstil 3,74 -0,27 21,04 Merit Turizm 342,80 9,98 309,56 Merko Gıda 7,14 -4,03 -17,36 Metemtur Otelcilik 27,50 -3,17 24,43 Metro Holding 2,40 -1,64 15,38 Metro Petrol ve Tesisleri 3,20 -1,84 10,73 Metro Yatırım Ortaklığı 2,28 -2,98 -2,15 Migros Ticaret 42,60 -2,74 -0,47 Milpa 5,22 -6,45 13,48 Mistral GMYO 4,90 -0,20 4,03 MLP Sağlık 24,12 -5,49 21,39 MMC San. ve Tic. Yat. 6,80 -5,56 47,83 Mondi Tire Kutsan 7,53 -3,95 -0,92 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 42,20 -0,47 18,41 Net Holding 4,66 3,79 35,86 Netaş Telekom. 32,02 -7,19 14,03 Niğbaş Niğde Beton 25,94 4,60 -50,12 Nuh Çimento 60,05 -3,77 21,95 Nurol GMYO 14,50 -0,28 98,90 Odaş Elektrik 3,98 -3,40 2,05 Olmuksan-IP 8,34 -2,46 -29,62 Orge Enerji Elektrik 10,44 -5,09 41,46 Orma Orman Mahsulleri 21,90 -0,45 48,78 Osmanlı Menkul 41,98 1,79 35,68 Ostim Endüstriyel Yat 4,21 3,19 3,19 Otokar 407,00 3,67 27,83 Oyak Çimento 7,85 -3,92 -10,59 Oyak Yat. Ort. 9,56 1,70 37,55 Oylum Sınai Yatırımlar 4,88 -6,87 3,61 Özak GMYO 5,34 -4,30 4,71 Özbal Çelik Boru 7,95 -3,05 21,37 Özderici GMYO 2,21 -3,91 -0,45 Özerden Plastik 13,28 -9,97 47,56 Pamukova Elektrik 21,60 -5,68 1,31 Panora GMYO 6,31 -4,39 1,94 Papilon Savunma 22,70 -4,62 -0,26 Park Elek.Madencilik 5,93 -2,79 10,43 Parsan 34,50 -6,96 41,98 Pegasus 84,15 10,00 12,80 Peker GMYO 2,24 -1,75 -14,18 Penguen Gıda 4,66 -3,12 -7,72 Pera GMYO 2,29 -7,66 30,73 Pergamon Dış Ticaret 30,32 -3,75 58,86 Petkim 5,43 6,05 9,04 Petrokent Turizm 1.600,00 -4,76 76,52 Pınar Et ve Un 23,18 -4,77 -0,43 Pınar Su 8,14 -2,28 9,56 Pınar Süt 24,68 -2,83 6,93 Plastikkart 16,10 -6,67 11,42 Polisan Holding 3,75 -3,85 -2,85 Politeknik Metal 337,50 -2,79 -17,28 Prizma Press Matbaacılık 5,18 -6,16 -5,47 QNB Finans Fin. Kir. 128,00 -2,88 2,15 QNB Finansbank 64,00 3,14 -9,03 Ral Yatırım Holding 4,23 -3,64 -4,73 Ray Sigorta 14,80 -3,96 -4,21 Reysaş GMYO 5,30 -3,11 -2,75 Reysaş Lojistik 7,94 -3,41 -14,07 Rhea Girişim 3,30 -4,62 -11,29 Rodrigo Tekstil 21,64 -9,98 57,84 Royal Halı 3,47 -6,22 0,87 RTA Laboratuvarları 21,98 -2,92 -27,41 Sabancı Holding 11,27 -0,09 -1,66 Safkar Ege Soğutmacılık 12,00 -4,76 10,29 Sanel Mühendislik 4,42 -0,45 29,24 Sanifoam Sünger 18,85 -5,75 38,60 Sanko Pazarlama 9,41 -3,68 0,21 Saray Matbaacılık 6,11 -3,02 -30,33 Sarkuysan 11,88 5,51 34,39 Sasa Polyester 36,32 -9,97 79,62 Say Yenilenebilir Enerji 19,27 9,99 126,44 Sekuro Plastik 35,98 -6,79 157,74 Selçuk Ecza Deposu 12,03 -4,37 -11,87 Selçuk Gıda 4,70 -2,08 -5,62 Senkron Güvenlik 29,00 3,57 10,43 Serve Film Prodüksiyon 18,10 -9,50 13,13 Servet GMYO 106,20 -9,92 35,46 Seyitler Kimya 39,80 0,81 58,62 Silverline Endüstri 6,34 -5,09 -26,28 Sinpaş GMYO 4,77 -6,47 14,11 Smartiks Yazılım 8,36 -3,02 -5,64 Sodaş Sodyum Sanayii 41,80 -9,99 56,70 Sok Marketler Ticaret 12,40 -4,02 -1,74 Söktaş 5,56 -4,14 9,23 Sönmez Filament 94,00 0,16 33,90 Sönmez Pamuklu 24,54 -3,39 2,25 Sumaş Suni Tahta 59,70 -4,48 16,49 Şeker Fin. Kir. 11,00 -3,68 71,87 Şekerbank 1,43 -3,38 -5,30 Şişe Cam 7,37 -1,21 0,82 T. Halk Bankası 5,50 -2,65 -1,08 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,02 -2,94 -6,57 T.S.K.B. 1,80 1,12 1,12 T.Tuborg 20,64 -8,19 14,22 Taç Tarım Ürünleri 25,88 -2,34 145,77 Tat Gıda 10,70 -4,72 -9,78 TAV Havalimanları 24,04 2,04 12,86 Taze Kuru Gıda 295,00 -6,35 36,38 Tek-Art Turizm 2,00 -4,76 -0,99 Tekfen Holding 17,94 -2,50 9,39 Teknosa İç ve Dış Ticaret 18,09 -10,00 41,55 Temapol Polimer Plastik 20,86 -9,93 81,39 TGS Dış Ticaret 22,50 1,72 77,03 Tofaş Oto. Fab. 37,26 -4,17 9,85 Torunlar GMYO 3,67 -2,91 -5,90 Trabzon Liman 34,38 -3,70 7,04 Trabzonspor Sportif 2,44 -2,40 0,00 Trend GMYO 8,75 -2,78 -30,39 TSKB GMYO 5,42 -7,35 -5,74 Tuğçelik 7,96 -3,63 -1,49 Tukaş 8,98 -3,23 -7,33 Turcas Petrol 5,40 -1,64 11,34 Turkcell 16,10 -2,78 0,00 Tümosan Motor ve Traktör 18,52 -3,49 31,63 Tüpraş 101,80 0,89 -5,74 Türk Hava Yolları 13,02 3,01 0,85 Türk Prysmian Kablo 13,43 -5,42 10,99 Türk Telekom 8,04 -3,25 -5,85 Türk Traktör 219,10 -3,05 19,92 Türker Proje Gayrimenkul 170,60 -6,67 51,11 Türkiye Sigorta 7,01 -2,64 6,21 Ufuk Yatırım 24,72 -9,98 84,48 Ulaşlar Turizm Yat. 4,25 0,47 0,24 Ulusoy Elektrik 61,95 -7,19 20,64 Ulusoy Un Sanayi 17,84 3,06 55,13 Umpaş Holding 1,70 -6,08 -34,87 Uşak Seramik 2,45 -4,67 4,70 Utopya Turizm 36,52 -2,04 -5,88 Uzertaş Boya 65,00 -7,14 14,84 Ülker Bisküvi 21,00 -2,78 -9,25 Vakıf Fin. Kir. 19,39 9,98 355,16 Vakıf GMYO 3,59 -3,75 -0,83 Vakıf Yat. Ort. 7,86 -3,79 6,79 Vakıflar Bankası 4,37 -4,38 -7,22 Vakko Tekstil 6,77 -8,27 3,83 Vanet Gıda 7,53 -4,44 -2,59 Verusa Holding 66,40 -2,92 47,23 Verusaturk Girisim 32,50 6,00 148,47 Vestel 28,56 -4,23 35,61 Vestel Beyaz Eşya 53,80 -3,84 31,60 Viking Kağıt 7,92 -4,35 -12,00 Yapı Kredi Koray GMYO 5,88 -2,81 32,13 Yapı ve Kredi Bank. 2,72 -1,45 -11,69 Yaprak Süt ve Besi Çift. 131,50 9,95 81,63 Yataş 16,19 -3,34 12,04 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,76 3,70 8,18 Yeni Gimat GMYO 14,96 -2,54 20,35 Yeşil GMYO 1,71 -5,00 23,91 Yeşil Yapı 2,22 0,91 20,65 Yeşil Yatırım Holding 174,30 -7,78 82,80 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.410,00 -2,73 -1,22 Yonga Mobilya 30,00 -2,41 0,18 Yükselen Çelik 5,09 -2,12 -2,71 Yünsa 18,97 1,44 29,40 Zorlu Enerji 2,77 -2,81 0,00 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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