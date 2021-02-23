Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

23.02.2021 18:51
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)207.000,101,81İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)207.000,10

1,81
İş Bankası (B)38.260,00-2,52-5,53
İş Bankası (C)5,92-1,99-15,43
İş Bankası (Kur.)384.000,00

1,05
İş Fin.Kir.3,94-3,902,07
İş Girişim25,80-1,5336,15
İş GMYO2,34-4,88-7,87
İş Y. Men. Değ.21,26-0,0920,39
İş Yat. Ort.3,94-2,4811,93
İşbir Holding4.882,00-0,3778,18
Işık Plastik Sanayi36,06-5,11

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,57-3,0937,72
İttifak Holding2,66-9,2219,28
İz Hayvancılık Tarım25,00-3,8538,89
İzmir Demir Çelik3,28-1,50-0,89
İzmir Fırça7,11-9,8927,88
Jantsa Jant Sanayi575,000,3073,35
Kafein Yazılım29,92-5,2639,94
Kaplamin28,50-0,42-15,68
Kardemir (A)5,40-3,57-9,24
Kardemir (B)5,42-3,042,85
Kardemir (D)6,64-2,5014,88
Karel Elektronik28,82-6,4324,98
Karsan Otomotiv5,22-6,4560,62
Karsu Tekstil13,64-0,4459,53
Kartonsan75,551,41-20,93
Katmerciler Ekipman4,722,3953,25
Kent Gıda305,00-0,65-14,23
Kerevitaş Gıda5,96-3,25-9,42
Kervan Gıda15,63-2,0718,23
Kervansaray Yat. Holding0,93-7,92-26,19
Kiler GMYO2,44-4,31-2,79
Klimasan Klima24,921,8846,85
Koç Holding22,48-2,856,44
Konfrut Gıda18,85-4,7511,54
Kontrolmatik Teknoloji Enerji85,00-4,82258,95
Konya Çimento1.260,00-4,1411,50
Kordsa Teknik Tekstil26,84-6,1572,60
Koza Altın133,40-3,6837,95
Koza Madencilik17,90-5,0415,56
Körfez GMYO7,719,9932,93
Kristal Kola3,71-7,71-5,36
Kron Telekomünikasyon64,35-3,8174,67
Kuştur Kuşadası Turizm286,509,9882,14
Kuyumcukent Gayrimenkul2,24-4,68-2,61
Kütahya Porselen51,550,102,18
Lider Faktoring4,25-3,8524,63
Link Bilgisayar46,969,9847,33
Logo Yazılım141,40-2,6212,67
Lokman Hekim Sağlık17,98-6,2667,22
Lüks Kadife47,600,2164,71
Makina Takım4,78-2,4540,18
Marka Yatırım Holding5,95-4,03-7,47
Marmaris Altınyunus218,70-9,2596,85
Marshall307,00-2,070,10
Martı GMYO2,63-4,01-4,36
Martı Otel2,24-1,325,16
Mavi Giyim53,95-0,833,35
Mazhar Zorlu Holding41,40-9,9631,51
Mega Polietilen8,98-9,9317,23
Menderes Tekstil3,74-0,2721,04
Merit Turizm342,809,98309,56
Merko Gıda7,14-4,03-17,36
Metemtur Otelcilik27,50-3,1724,43
Metro Holding2,40-1,6415,38
Metro Petrol ve Tesisleri3,20-1,8410,73
Metro Yatırım Ortaklığı2,28-2,98-2,15
Migros Ticaret42,60-2,74-0,47
Milpa5,22-6,4513,48
Mistral GMYO4,90-0,204,03
MLP Sağlık24,12-5,4921,39
MMC San. ve Tic. Yat.6,80-5,5647,83
Mondi Tire Kutsan7,53-3,95-0,92
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret42,20-0,4718,41
Net Holding4,663,7935,86
Netaş Telekom.32,02-7,1914,03
Niğbaş Niğde Beton25,944,60-50,12
Nuh Çimento60,05-3,7721,95
Nurol GMYO14,50-0,2898,90
Odaş Elektrik3,98-3,402,05
Olmuksan-IP8,34-2,46-29,62
Orge Enerji Elektrik10,44-5,0941,46
Orma Orman Mahsulleri21,90-0,4548,78
Osmanlı Menkul41,981,7935,68
Ostim Endüstriyel Yat4,213,193,19
Otokar407,003,6727,83
Oyak Çimento7,85-3,92-10,59
Oyak Yat. Ort.9,561,7037,55
Oylum Sınai Yatırımlar4,88-6,873,61
Özak GMYO5,34-4,304,71
Özbal Çelik Boru7,95-3,0521,37
Özderici GMYO2,21-3,91-0,45
Özerden Plastik13,28-9,9747,56
Pamukova Elektrik21,60-5,681,31
Panora GMYO6,31-4,391,94
Papilon Savunma22,70-4,62-0,26
Park Elek.Madencilik5,93-2,7910,43
Parsan34,50-6,9641,98
Pegasus84,1510,0012,80
Peker GMYO2,24-1,75-14,18
Penguen Gıda4,66-3,12-7,72
Pera GMYO2,29-7,6630,73
Pergamon Dış Ticaret30,32-3,7558,86
Petkim5,436,059,04
Petrokent Turizm1.600,00-4,7676,52
Pınar Et ve Un23,18-4,77-0,43
Pınar Su8,14-2,289,56
Pınar Süt24,68-2,836,93
Plastikkart16,10-6,6711,42
Polisan Holding3,75-3,85-2,85
Politeknik Metal337,50-2,79-17,28
Prizma Press Matbaacılık5,18-6,16-5,47
QNB Finans Fin. Kir.128,00-2,882,15
QNB Finansbank64,003,14-9,03
Ral Yatırım Holding4,23-3,64-4,73
Ray Sigorta14,80-3,96-4,21
Reysaş GMYO5,30-3,11-2,75
Reysaş Lojistik7,94-3,41-14,07
Rhea Girişim3,30-4,62-11,29
Rodrigo Tekstil21,64-9,9857,84
Royal Halı3,47-6,220,87
RTA Laboratuvarları21,98-2,92-27,41
Sabancı Holding11,27-0,09-1,66
Safkar Ege Soğutmacılık12,00-4,7610,29
Sanel Mühendislik4,42-0,4529,24
Sanifoam Sünger18,85-5,7538,60
Sanko Pazarlama9,41-3,680,21
Saray Matbaacılık6,11-3,02-30,33
Sarkuysan11,885,5134,39
Sasa Polyester36,32-9,9779,62
Say Yenilenebilir Enerji19,279,99126,44
Sekuro Plastik35,98-6,79157,74
Selçuk Ecza Deposu12,03-4,37-11,87
Selçuk Gıda4,70-2,08-5,62
Senkron Güvenlik29,003,5710,43
Serve Film Prodüksiyon18,10-9,5013,13
Servet GMYO106,20-9,9235,46
Seyitler Kimya39,800,8158,62
Silverline Endüstri6,34-5,09-26,28
Sinpaş GMYO4,77-6,4714,11
Smartiks Yazılım8,36-3,02-5,64
Sodaş Sodyum Sanayii41,80-9,9956,70
Sok Marketler Ticaret12,40-4,02-1,74
Söktaş5,56-4,149,23
Sönmez Filament94,000,1633,90
Sönmez Pamuklu24,54-3,392,25
Sumaş Suni Tahta59,70-4,4816,49
Şeker Fin. Kir.11,00-3,6871,87
Şekerbank1,43-3,38-5,30
Şişe Cam7,37-1,210,82
T. Halk Bankası5,50-2,65-1,08
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,02-2,94-6,57
T.S.K.B.1,801,121,12
T.Tuborg20,64-8,1914,22
Taç Tarım Ürünleri25,88-2,34145,77
Tat Gıda10,70-4,72-9,78
TAV Havalimanları24,042,0412,86
Taze Kuru Gıda295,00-6,3536,38
Tek-Art Turizm2,00-4,76-0,99
Tekfen Holding17,94-2,509,39
Teknosa İç ve Dış Ticaret18,09-10,0041,55
Temapol Polimer Plastik20,86-9,9381,39
TGS Dış Ticaret22,501,7277,03
Tofaş Oto. Fab.37,26-4,179,85
Torunlar GMYO3,67-2,91-5,90
Trabzon Liman34,38-3,707,04
Trabzonspor Sportif2,44-2,400,00
Trend GMYO8,75-2,78-30,39
TSKB GMYO5,42-7,35-5,74
Tuğçelik7,96-3,63-1,49
Tukaş8,98-3,23-7,33
Turcas Petrol5,40-1,6411,34
Turkcell16,10-2,780,00
Tümosan Motor ve Traktör18,52-3,4931,63
Tüpraş101,800,89-5,74
Türk Hava Yolları13,023,010,85
Türk Prysmian Kablo13,43-5,4210,99
Türk Telekom8,04-3,25-5,85
Türk Traktör219,10-3,0519,92
Türker Proje Gayrimenkul170,60-6,6751,11
Türkiye Sigorta7,01-2,646,21
Ufuk Yatırım24,72-9,9884,48
Ulaşlar Turizm Yat.4,250,470,24
Ulusoy Elektrik61,95-7,1920,64
Ulusoy Un Sanayi17,843,0655,13
Umpaş Holding1,70-6,08-34,87
Uşak Seramik2,45-4,674,70
Utopya Turizm36,52-2,04-5,88
Uzertaş Boya65,00-7,1414,84
Ülker Bisküvi21,00-2,78-9,25
Vakıf Fin. Kir.19,399,98355,16
Vakıf GMYO3,59-3,75-0,83
Vakıf Yat. Ort.7,86-3,796,79
Vakıflar Bankası4,37-4,38-7,22
Vakko Tekstil6,77-8,273,83
Vanet Gıda7,53-4,44-2,59
Verusa Holding66,40-2,9247,23
Verusaturk Girisim32,506,00148,47
Vestel28,56-4,2335,61
Vestel Beyaz Eşya53,80-3,8431,60
Viking Kağıt7,92-4,35-12,00
Yapı Kredi Koray GMYO5,88-2,8132,13
Yapı ve Kredi Bank.2,72-1,45-11,69
Yaprak Süt ve Besi Çift.131,509,9581,63
Yataş16,19-3,3412,04
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,763,708,18
Yeni Gimat GMYO14,96-2,5420,35
Yeşil GMYO1,71-5,0023,91
Yeşil Yapı2,220,9120,65
Yeşil Yatırım Holding174,30-7,7882,80
Yibitaş İnşaat Malzeme15.410,00-2,73-1,22
Yonga Mobilya30,00-2,410,18
Yükselen Çelik5,09-2,12-2,71
Yünsa18,971,4429,40
Zorlu Enerji2,77-2,810,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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