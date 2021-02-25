Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 207.000,10 1,81 İş Bankası (B) 41.000,00 -2,58 1,23 İş Bankası (C) 5,76 1,05 -17,71 İş Bankası (Kur.) 384.000,00 1,05 İş Fin.Kir. 3,81 -1,30 -1,30 İş Girişim 24,56 0,24 29,60 İş GMYO 2,23 -1,76 -12,20 İş Y. Men. Değ. 21,30 -0,47 20,61 İş Yat. Ort. 3,76 -1,05 6,82 İşbir Holding 4.900,00 0,29 78,83 Işık Plastik Sanayi 33,60 0,96 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,55 -1,27 35,96 İttifak Holding 2,55 4,51 14,35 İz Hayvancılık Tarım 24,52 0,91 36,22 İzmir Demir Çelik 3,22 3,54 -2,71 İzmir Fırça 6,52 1,24 17,27 Jantsa Jant Sanayi 524,00 -5,07 57,97 Kafein Yazılım 29,30 -4,37 37,04 Kaplamin 25,96 -3,13 -23,20 Kardemir (A) 5,35 1,52 -10,08 Kardemir (B) 5,34 1,33 1,33 Kardemir (D) 6,54 1,71 13,15 Karel Elektronik 26,88 -2,61 16,57 Karsan Otomotiv 4,23 -10,00 30,15 Karsu Tekstil 12,12 -1,46 41,75 Kartonsan 72,55 -2,49 -24,07 Katmerciler Ekipman 4,39 -1,35 42,53 Kent Gıda 300,00 -0,92 -15,64 Kerevitaş Gıda 5,47 -4,87 -16,87 Kervan Gıda 14,84 -2,30 12,25 Kervansaray Yat. Holding 1,03 9,57 -18,25 Kiler GMYO 2,41 -0,41 -3,98 Klimasan Klima 23,66 0,25 39,42 Koç Holding 22,60 1,99 7,01 Konfrut Gıda 18,38 -4,91 8,76 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 77,00 -3,14 225,17 Konya Çimento 1.204,00 -4,14 6,55 Kordsa Teknik Tekstil 24,66 -6,52 58,59 Koza Altın 128,20 -3,97 32,57 Koza Madencilik 17,05 -3,94 10,07 Körfez GMYO 7,46 4,92 28,62 Kristal Kola 3,36 -1,75 -14,29 Kron Telekomünikasyon 58,80 -7,26 59,61 Kuştur Kuşadası Turizm 346,60 10,00 120,34 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,15 -1,83 -6,52 Kütahya Porselen 53,10 1,92 5,25 Lider Faktoring 4,01 -5,42 17,60 Link Bilgisayar 51,70 10,00 62,20 Logo Yazılım 130,80 -3,47 4,22 Lokman Hekim Sağlık 17,27 -0,40 60,62 Lüks Kadife 45,96 -2,42 59,03 Makina Takım 4,30 -3,15 26,10 Marka Yatırım Holding 5,96 -1,81 -7,31 Marmaris Altınyunus 216,70 -1,72 95,05 Marshall 307,00 -4,21 0,10 Martı GMYO 2,73 -5,54 -0,73 Martı Otel 2,30 -6,50 7,98 Mavi Giyim 50,75 -1,26 -2,78 Mazhar Zorlu Holding 40,00 7,35 27,06 Mega Polietilen 8,15 0,74 6,40 Menderes Tekstil 3,50 -9,79 13,27 Merit Turizm 414,70 10,00 395,46 Merko Gıda 6,83 -2,01 -20,95 Metemtur Otelcilik 30,66 1,39 38,73 Metro Holding 2,25 -3,43 8,17 Metro Petrol ve Tesisleri 3,01 -2,27 4,15 Metro Yatırım Ortaklığı 2,22 0,91 -4,72 Migros Ticaret 41,22 -0,58 -3,69 Milpa 4,96 -3,88 7,83 Mistral GMYO 4,80 0,42 1,91 MLP Sağlık 23,86 -2,13 20,08 MMC San. ve Tic. Yat. 5,84 -7,30 26,96 Mondi Tire Kutsan 7,29 0,55 -4,08 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 39,48 -1,64 10,77 Net Holding 4,56 5,07 32,94 Netaş Telekom. 29,94 -1,25 6,62 Niğbaş Niğde Beton 25,68 -9,96 -50,62 Nuh Çimento 59,10 -3,19 20,02 Nurol GMYO 13,55 -3,63 85,87 Odaş Elektrik 3,82 -4,50 -2,05 Olmuksan-IP 8,05 1,00 -32,07 Orge Enerji Elektrik 10,06 -2,42 36,31 Orma Orman Mahsulleri 19,51 -1,51 32,54 Osmanlı Menkul 43,36 -0,28 40,14 Ostim Endüstriyel Yat 4,16 -3,93 1,96 Otokar 368,00 -1,87 15,58 Oyak Çimento 7,70 1,18 -12,30 Oyak Yat. Ort. 8,86 -2,10 27,48 Oylum Sınai Yatırımlar 4,67 -0,43 -0,85 Özak GMYO 5,05 -1,94 -0,98 Özbal Çelik Boru 7,66 -4,01 16,95 Özderici GMYO 2,13 -0,47 -4,05 Özerden Plastik 11,74 -3,61 30,44 Pamukova Elektrik 23,76 10,00 11,44 Panora GMYO 6,25 0,16 0,97 Papilon Savunma 21,90 0,64 -3,78 Park Elek.Madencilik 5,68 -5,80 5,77 Parsan 32,08 -4,75 32,02 Pegasus 88,40 6,76 18,50 Peker GMYO 2,19 -2,23 -16,09 Penguen Gıda 4,57 -1,30 -9,50 Pera GMYO 2,17 1,40 23,88 Pergamon Dış Ticaret 27,30 -8,02 43,04 Petkim 5,28 2,33 6,02 Petrokent Turizm 1.838,40 4,45 102,82 Pınar Et ve Un 22,42 -1,41 -3,69 Pınar Su 7,93 -2,70 6,73 Pınar Süt 22,96 -2,05 -0,52 Plastikkart 16,19 0,43 12,04 Polisan Holding 3,60 -1,37 -6,74 Politeknik Metal 370,00 -0,32 -9,31 Prizma Press Matbaacılık 5,02 -3,28 -8,39 QNB Finans Fin. Kir. 125,00 -1,96 -0,24 QNB Finansbank 63,75 0,00 -9,38 Ral Yatırım Holding 4,11 -0,24 -7,43 Ray Sigorta 14,22 -0,56 -7,96 Reysaş GMYO 5,17 0,00 -5,14 Reysaş Lojistik 7,53 -2,21 -18,51 Rhea Girişim 3,05 -1,61 -18,01 Rodrigo Tekstil 21,16 -9,96 54,34 Royal Halı 3,39 2,73 -1,45 RTA Laboratuvarları 21,08 3,33 -30,38 Sabancı Holding 11,00 -1,35 -4,01 Safkar Ege Soğutmacılık 10,81 -5,59 -0,64 Sanel Mühendislik 4,59 2,46 34,21 Sanifoam Sünger 19,48 0,93 43,24 Sanko Pazarlama 8,72 -3,43 -7,14 Saray Matbaacılık 5,66 -3,90 -35,46 Sarkuysan 10,88 -2,86 23,08 Sasa Polyester 41,70 4,41 106,23 Say Yenilenebilir Enerji 19,08 9,97 124,21 Sekuro Plastik 36,30 10,00 160,03 Selçuk Ecza Deposu 11,20 -0,80 -17,95 Selçuk Gıda 4,70 2,17 -5,62 Senkron Güvenlik 25,00 -5,66 -4,80 Serve Film Prodüksiyon 19,70 9,44 23,12 Servet GMYO 113,00 9,92 44,13 Seyitler Kimya 42,96 6,13 71,22 Silverline Endüstri 6,05 -0,82 -29,65 Sinpaş GMYO 4,61 -2,33 10,29 Smartiks Yazılım 8,09 0,75 -8,69 Sodaş Sodyum Sanayii 38,40 -3,86 43,96 Sok Marketler Ticaret 11,71 -2,50 -7,21 Söktaş 5,20 -3,17 2,16 Sönmez Filament 83,40 -1,42 18,80 Sönmez Pamuklu 23,20 -4,21 -3,33 Sumaş Suni Tahta 65,00 4,84 26,83 Şeker Fin. Kir. 10,18 -2,49 59,06 Şekerbank 1,36 -0,73 -9,93 Şişe Cam 7,24 -0,41 -0,96 T. Halk Bankası 5,42 0,93 -2,52 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,80 2,56 -7,28 T.S.K.B. 1,72 -1,15 -3,37 T.Tuborg 21,00 1,74 16,21 Taç Tarım Ürünleri 27,98 0,00 165,72 Tat Gıda 10,31 -0,87 -13,07 TAV Havalimanları 24,76 3,60 16,24 Taze Kuru Gıda 292,50 -2,50 35,23 Tek-Art Turizm 2,02 -1,94 0,00 Tekfen Holding 17,00 -1,28 3,66 Teknosa İç ve Dış Ticaret 15,59 -4,30 21,99 Temapol Polimer Plastik 18,10 -4,49 57,39 TGS Dış Ticaret 19,59 -7,16 54,13 Tofaş Oto. Fab. 36,00 -1,26 6,13 Torunlar GMYO 3,45 -2,27 -11,54 Trabzon Liman 32,50 -2,11 1,18 Trabzonspor Sportif 2,39 -0,42 -2,05 Trend GMYO 8,58 -3,27 -31,74 TSKB GMYO 5,77 1,41 0,35 Tuğçelik 7,62 -1,68 -5,69 Tukaş 8,59 -1,94 -11,35 Turcas Petrol 5,08 -1,36 4,74 Turkcell 15,89 1,53 -1,30 Tümosan Motor ve Traktör 17,36 -3,93 23,38 Tüpraş 102,90 0,29 -4,72 Türk Hava Yolları 13,39 4,36 3,72 Türk Prysmian Kablo 12,78 -4,91 5,62 Türk Telekom 7,94 1,02 -7,03 Türk Traktör 209,50 -0,66 14,67 Türker Proje Gayrimenkul 147,90 -5,68 31,00 Türkiye Sigorta 7,00 2,49 6,06 Ufuk Yatırım 24,98 6,30 86,42 Ulaşlar Turizm Yat. 4,03 -3,12 -4,95 Ulusoy Elektrik 60,15 -2,98 17,14 Ulusoy Un Sanayi 17,58 -1,73 52,87 Umpaş Holding 1,69 6,29 -35,25 Uşak Seramik 2,30 -0,86 -1,71 Utopya Turizm 35,64 -1,11 -8,14 Uzertaş Boya 65,00 -2,18 14,84 Ülker Bisküvi 20,46 -0,29 -11,58 Vakıf Fin. Kir. 17,80 -7,77 317,84 Vakıf GMYO 3,32 -2,06 -8,29 Vakıf Yat. Ort. 7,65 -2,55 3,94 Vakıflar Bankası 4,26 0,71 -9,55 Vakko Tekstil 7,09 9,92 8,74 Vanet Gıda 7,09 -2,61 -8,28 Verusa Holding 62,05 -1,74 37,58 Verusaturk Girisim 29,32 -6,68 124,16 Vestel 26,50 -2,00 25,83 Vestel Beyaz Eşya 52,90 0,19 29,40 Viking Kağıt 7,50 -2,85 -16,67 Yapı Kredi Koray GMYO 5,98 4,00 34,38 Yapı ve Kredi Bank. 2,70 1,50 -12,34 Yaprak Süt ve Besi Çift. 122,50 3,46 69,20 Yataş 15,90 1,47 10,03 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,71 -0,21 7,05 Yeni Gimat GMYO 14,71 0,07 18,34 Yeşil GMYO 1,73 -6,49 25,36 Yeşil Yapı 2,48 1,64 34,78 Yeşil Yatırım Holding 167,90 -6,25 76,09 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.500,00 5,08 -0,64 Yonga Mobilya 30,00 0,00 0,18 Yükselen Çelik 4,82 -2,43 -7,87 Yünsa 17,85 -0,06 21,76 Zorlu Enerji 2,57 -3,02 -7,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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