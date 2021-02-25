Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

25.02.2021 19:01
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)207.000,101,81İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)207.000,10

1,81
İş Bankası (B)41.000,00-2,581,23
İş Bankası (C)5,761,05-17,71
İş Bankası (Kur.)384.000,00

1,05
İş Fin.Kir.3,81-1,30-1,30
İş Girişim24,560,2429,60
İş GMYO2,23-1,76-12,20
İş Y. Men. Değ.21,30-0,4720,61
İş Yat. Ort.3,76-1,056,82
İşbir Holding4.900,000,2978,83
Işık Plastik Sanayi33,600,96

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,55-1,2735,96
İttifak Holding2,554,5114,35
İz Hayvancılık Tarım24,520,9136,22
İzmir Demir Çelik3,223,54-2,71
İzmir Fırça6,521,2417,27
Jantsa Jant Sanayi524,00-5,0757,97
Kafein Yazılım29,30-4,3737,04
Kaplamin25,96-3,13-23,20
Kardemir (A)5,351,52-10,08
Kardemir (B)5,341,331,33
Kardemir (D)6,541,7113,15
Karel Elektronik26,88-2,6116,57
Karsan Otomotiv4,23-10,0030,15
Karsu Tekstil12,12-1,4641,75
Kartonsan72,55-2,49-24,07
Katmerciler Ekipman4,39-1,3542,53
Kent Gıda300,00-0,92-15,64
Kerevitaş Gıda5,47-4,87-16,87
Kervan Gıda14,84-2,3012,25
Kervansaray Yat. Holding1,039,57-18,25
Kiler GMYO2,41-0,41-3,98
Klimasan Klima23,660,2539,42
Koç Holding22,601,997,01
Konfrut Gıda18,38-4,918,76
Kontrolmatik Teknoloji Enerji77,00-3,14225,17
Konya Çimento1.204,00-4,146,55
Kordsa Teknik Tekstil24,66-6,5258,59
Koza Altın128,20-3,9732,57
Koza Madencilik17,05-3,9410,07
Körfez GMYO7,464,9228,62
Kristal Kola3,36-1,75-14,29
Kron Telekomünikasyon58,80-7,2659,61
Kuştur Kuşadası Turizm346,6010,00120,34
Kuyumcukent Gayrimenkul2,15-1,83-6,52
Kütahya Porselen53,101,925,25
Lider Faktoring4,01-5,4217,60
Link Bilgisayar51,7010,0062,20
Logo Yazılım130,80-3,474,22
Lokman Hekim Sağlık17,27-0,4060,62
Lüks Kadife45,96-2,4259,03
Makina Takım4,30-3,1526,10
Marka Yatırım Holding5,96-1,81-7,31
Marmaris Altınyunus216,70-1,7295,05
Marshall307,00-4,210,10
Martı GMYO2,73-5,54-0,73
Martı Otel2,30-6,507,98
Mavi Giyim50,75-1,26-2,78
Mazhar Zorlu Holding40,007,3527,06
Mega Polietilen8,150,746,40
Menderes Tekstil3,50-9,7913,27
Merit Turizm414,7010,00395,46
Merko Gıda6,83-2,01-20,95
Metemtur Otelcilik30,661,3938,73
Metro Holding2,25-3,438,17
Metro Petrol ve Tesisleri3,01-2,274,15
Metro Yatırım Ortaklığı2,220,91-4,72
Migros Ticaret41,22-0,58-3,69
Milpa4,96-3,887,83
Mistral GMYO4,800,421,91
MLP Sağlık23,86-2,1320,08
MMC San. ve Tic. Yat.5,84-7,3026,96
Mondi Tire Kutsan7,290,55-4,08
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret39,48-1,6410,77
Net Holding4,565,0732,94
Netaş Telekom.29,94-1,256,62
Niğbaş Niğde Beton25,68-9,96-50,62
Nuh Çimento59,10-3,1920,02
Nurol GMYO13,55-3,6385,87
Odaş Elektrik3,82-4,50-2,05
Olmuksan-IP8,051,00-32,07
Orge Enerji Elektrik10,06-2,4236,31
Orma Orman Mahsulleri19,51-1,5132,54
Osmanlı Menkul43,36-0,2840,14
Ostim Endüstriyel Yat4,16-3,931,96
Otokar368,00-1,8715,58
Oyak Çimento7,701,18-12,30
Oyak Yat. Ort.8,86-2,1027,48
Oylum Sınai Yatırımlar4,67-0,43-0,85
Özak GMYO5,05-1,94-0,98
Özbal Çelik Boru7,66-4,0116,95
Özderici GMYO2,13-0,47-4,05
Özerden Plastik11,74-3,6130,44
Pamukova Elektrik23,7610,0011,44
Panora GMYO6,250,160,97
Papilon Savunma21,900,64-3,78
Park Elek.Madencilik5,68-5,805,77
Parsan32,08-4,7532,02
Pegasus88,406,7618,50
Peker GMYO2,19-2,23-16,09
Penguen Gıda4,57-1,30-9,50
Pera GMYO2,171,4023,88
Pergamon Dış Ticaret27,30-8,0243,04
Petkim5,282,336,02
Petrokent Turizm1.838,404,45102,82
Pınar Et ve Un22,42-1,41-3,69
Pınar Su7,93-2,706,73
Pınar Süt22,96-2,05-0,52
Plastikkart16,190,4312,04
Polisan Holding3,60-1,37-6,74
Politeknik Metal370,00-0,32-9,31
Prizma Press Matbaacılık5,02-3,28-8,39
QNB Finans Fin. Kir.125,00-1,96-0,24
QNB Finansbank63,750,00-9,38
Ral Yatırım Holding4,11-0,24-7,43
Ray Sigorta14,22-0,56-7,96
Reysaş GMYO5,170,00-5,14
Reysaş Lojistik7,53-2,21-18,51
Rhea Girişim3,05-1,61-18,01
Rodrigo Tekstil21,16-9,9654,34
Royal Halı3,392,73-1,45
RTA Laboratuvarları21,083,33-30,38
Sabancı Holding11,00-1,35-4,01
Safkar Ege Soğutmacılık10,81-5,59-0,64
Sanel Mühendislik4,592,4634,21
Sanifoam Sünger19,480,9343,24
Sanko Pazarlama8,72-3,43-7,14
Saray Matbaacılık5,66-3,90-35,46
Sarkuysan10,88-2,8623,08
Sasa Polyester41,704,41106,23
Say Yenilenebilir Enerji19,089,97124,21
Sekuro Plastik36,3010,00160,03
Selçuk Ecza Deposu11,20-0,80-17,95
Selçuk Gıda4,702,17-5,62
Senkron Güvenlik25,00-5,66-4,80
Serve Film Prodüksiyon19,709,4423,12
Servet GMYO113,009,9244,13
Seyitler Kimya42,966,1371,22
Silverline Endüstri6,05-0,82-29,65
Sinpaş GMYO4,61-2,3310,29
Smartiks Yazılım8,090,75-8,69
Sodaş Sodyum Sanayii38,40-3,8643,96
Sok Marketler Ticaret11,71-2,50-7,21
Söktaş5,20-3,172,16
Sönmez Filament83,40-1,4218,80
Sönmez Pamuklu23,20-4,21-3,33
Sumaş Suni Tahta65,004,8426,83
Şeker Fin. Kir.10,18-2,4959,06
Şekerbank1,36-0,73-9,93
Şişe Cam7,24-0,41-0,96
T. Halk Bankası5,420,93-2,52
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,802,56-7,28
T.S.K.B.1,72-1,15-3,37
T.Tuborg21,001,7416,21
Taç Tarım Ürünleri27,980,00165,72
Tat Gıda10,31-0,87-13,07
TAV Havalimanları24,763,6016,24
Taze Kuru Gıda292,50-2,5035,23
Tek-Art Turizm2,02-1,940,00
Tekfen Holding17,00-1,283,66
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,59-4,3021,99
Temapol Polimer Plastik18,10-4,4957,39
TGS Dış Ticaret19,59-7,1654,13
Tofaş Oto. Fab.36,00-1,266,13
Torunlar GMYO3,45-2,27-11,54
Trabzon Liman32,50-2,111,18
Trabzonspor Sportif2,39-0,42-2,05
Trend GMYO8,58-3,27-31,74
TSKB GMYO5,771,410,35
Tuğçelik7,62-1,68-5,69
Tukaş8,59-1,94-11,35
Turcas Petrol5,08-1,364,74
Turkcell15,891,53-1,30
Tümosan Motor ve Traktör17,36-3,9323,38
Tüpraş102,900,29-4,72
Türk Hava Yolları13,394,363,72
Türk Prysmian Kablo12,78-4,915,62
Türk Telekom7,941,02-7,03
Türk Traktör209,50-0,6614,67
Türker Proje Gayrimenkul147,90-5,6831,00
Türkiye Sigorta7,002,496,06
Ufuk Yatırım24,986,3086,42
Ulaşlar Turizm Yat.4,03-3,12-4,95
Ulusoy Elektrik60,15-2,9817,14
Ulusoy Un Sanayi17,58-1,7352,87
Umpaş Holding1,696,29-35,25
Uşak Seramik2,30-0,86-1,71
Utopya Turizm35,64-1,11-8,14
Uzertaş Boya65,00-2,1814,84
Ülker Bisküvi20,46-0,29-11,58
Vakıf Fin. Kir.17,80-7,77317,84
Vakıf GMYO3,32-2,06-8,29
Vakıf Yat. Ort.7,65-2,553,94
Vakıflar Bankası4,260,71-9,55
Vakko Tekstil7,099,928,74
Vanet Gıda7,09-2,61-8,28
Verusa Holding62,05-1,7437,58
Verusaturk Girisim29,32-6,68124,16
Vestel26,50-2,0025,83
Vestel Beyaz Eşya52,900,1929,40
Viking Kağıt7,50-2,85-16,67
Yapı Kredi Koray GMYO5,984,0034,38
Yapı ve Kredi Bank.2,701,50-12,34
Yaprak Süt ve Besi Çift.122,503,4669,20
Yataş15,901,4710,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,71-0,217,05
Yeni Gimat GMYO14,710,0718,34
Yeşil GMYO1,73-6,4925,36
Yeşil Yapı2,481,6434,78
Yeşil Yatırım Holding167,90-6,2576,09
Yibitaş İnşaat Malzeme15.500,005,08-0,64
Yonga Mobilya30,000,000,18
Yükselen Çelik4,82-2,43-7,87
Yünsa17,85-0,0621,76
Zorlu Enerji2,57-3,02-7,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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