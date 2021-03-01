Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 207.000,10 1,81 İş Bankası (B) 42.505,10 6,26 4,95 İş Bankası (C) 5,88 2,62 -16,00 İş Bankası (Kur.) 417.000,00 8,59 9,74 İş Fin.Kir. 3,90 4,00 1,04 İş Girişim 24,30 2,27 28,23 İş GMYO 2,34 5,41 -7,87 İş Y. Men. Değ. 21,56 3,95 22,08 İş Yat. Ort. 3,76 3,58 6,82 İşbir Holding 5.500,00 8,22 100,73 Işık Plastik Sanayi 36,80 4,84 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,71 5,56 50,00 İttifak Holding 2,75 10,00 23,32 İz Hayvancılık Tarım 23,68 1,28 31,56 İzmir Demir Çelik 3,26 1,24 -1,50 İzmir Fırça 6,72 0,00 20,86 Jantsa Jant Sanayi 543,50 7,22 63,85 Kafein Yazılım 30,52 7,24 42,75 Kaplamin 26,62 6,99 -21,24 Kardemir (A) 5,43 4,02 -8,74 Kardemir (B) 5,43 4,62 3,04 Kardemir (D) 6,90 6,15 19,38 Karel Elektronik 29,26 10,00 26,89 Karsan Otomotiv 4,44 9,63 36,62 Karsu Tekstil 13,78 6,99 61,17 Kartonsan 77,75 9,97 -18,63 Katmerciler Ekipman 4,62 7,94 50,00 Kent Gıda 326,30 9,98 -8,24 Kerevitaş Gıda 5,65 1,07 -14,13 Kervan Gıda 15,49 6,02 17,17 Kervansaray Yat. Holding 0,99 1,02 -21,43 Kiler GMYO 2,56 3,64 1,99 Klimasan Klima 25,00 0,64 47,32 Koç Holding 23,02 6,67 9,00 Konfrut Gıda 18,72 4,76 10,77 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 81,75 9,95 245,23 Konya Çimento 1.280,40 10,00 13,31 Kordsa Teknik Tekstil 25,26 3,52 62,44 Koza Altın 136,30 5,50 40,95 Koza Madencilik 17,76 3,68 14,65 Körfez GMYO 8,10 9,31 39,66 Kristal Kola 3,49 3,87 -10,97 Kron Telekomünikasyon 58,00 3,20 57,44 Kuştur Kuşadası Turizm 391,30 9,95 148,76 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,23 5,19 -3,04 Kütahya Porselen 52,35 0,48 3,77 Lider Faktoring 4,25 4,42 24,63 Link Bilgisayar 53,65 9,94 68,31 Logo Yazılım 140,00 6,71 11,55 Lokman Hekim Sağlık 17,56 3,54 63,31 Lüks Kadife 46,58 1,66 61,18 Makina Takım 4,60 9,79 34,90 Marka Yatırım Holding 6,07 2,88 -5,60 Marmaris Altınyunus 255,20 10,00 129,70 Marshall 322,00 3,24 4,99 Martı GMYO 2,93 4,64 6,55 Martı Otel 2,78 9,88 30,52 Mavi Giyim 53,15 5,25 1,82 Mazhar Zorlu Holding 44,30 3,02 40,72 Mega Polietilen 8,40 5,93 9,66 Menderes Tekstil 3,48 0,29 12,62 Merit Turizm 360,50 -3,43 330,70 Merko Gıda 7,19 0,84 -16,78 Metemtur Otelcilik 31,48 2,34 42,44 Metro Holding 2,41 7,11 15,87 Metro Petrol ve Tesisleri 3,08 4,76 6,57 Metro Yatırım Ortaklığı 2,29 3,62 -1,72 Migros Ticaret 40,50 3,69 -5,37 Milpa 5,16 1,98 12,17 Mistral GMYO 4,94 5,33 4,88 MLP Sağlık 24,86 4,72 25,11 MMC San. ve Tic. Yat. 6,83 9,98 48,48 Mondi Tire Kutsan 7,70 4,76 1,32 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 43,90 8,93 23,18 Net Holding 4,84 10,00 41,11 Netaş Telekom. 31,00 5,59 10,40 Niğbaş Niğde Beton 26,30 5,20 -49,42 Nuh Çimento 65,30 3,24 32,62 Nurol GMYO 13,70 5,71 87,93 Odaş Elektrik 3,92 5,38 0,51 Olmuksan-IP 8,25 2,61 -30,38 Orge Enerji Elektrik 10,56 6,99 43,09 Orma Orman Mahsulleri 21,10 9,38 43,34 Osmanlı Menkul 40,70 -2,96 31,54 Ostim Endüstriyel Yat 2,72 -34,30 -33,33 Otokar 392,70 10,00 23,34 Oyak Çimento 7,89 4,37 -10,14 Oyak Yat. Ort. 9,10 3,76 30,94 Oylum Sınai Yatırımlar 4,70 5,86 -0,21 Özak GMYO 5,32 5,56 4,31 Özbal Çelik Boru 8,11 5,60 23,82 Özderici GMYO 2,19 4,78 -1,35 Özerden Plastik 11,96 9,93 32,89 Pamukova Elektrik 28,72 9,95 34,71 Panora GMYO 6,36 3,25 2,75 Papilon Savunma 22,18 5,82 -2,55 Park Elek.Madencilik 5,74 4,94 6,89 Parsan 34,24 4,14 40,91 Pegasus 88,50 -0,73 18,63 Peker GMYO 2,22 4,72 -14,94 Penguen Gıda 4,80 3,23 -4,95 Pera GMYO 2,18 2,35 24,45 Pergamon Dış Ticaret 30,96 3,13 62,22 Petkim 5,38 2,28 8,03 Petrokent Turizm 1.718,80 0,22 89,63 Pınar Et ve Un 23,72 6,27 1,89 Pınar Su 8,22 7,17 10,63 Pınar Süt 23,54 3,25 1,99 Plastikkart 16,49 5,03 14,12 Polisan Holding 3,93 9,78 1,81 Politeknik Metal 368,00 4,58 -9,80 Prizma Press Matbaacılık 5,19 6,35 -5,29 QNB Finans Fin. Kir. 133,00 3,10 6,15 QNB Finansbank 63,00 0,88 -10,45 Ral Yatırım Holding 4,21 2,68 -5,18 Ray Sigorta 14,86 7,29 -3,82 Reysaş GMYO 5,32 4,11 -2,39 Reysaş Lojistik 7,86 5,65 -14,94 Rhea Girişim 3,30 9,27 -11,29 Rodrigo Tekstil 20,66 -1,62 50,69 Royal Halı 3,70 6,32 7,56 RTA Laboratuvarları 21,08 -0,57 -30,38 Sabancı Holding 10,74 2,48 -6,28 Safkar Ege Soğutmacılık 11,57 5,18 6,34 Sanel Mühendislik 4,69 2,85 37,13 Sanifoam Sünger 19,30 2,44 41,91 Sanko Pazarlama 8,97 6,03 -4,47 Saray Matbaacılık 6,30 9,95 -28,16 Sarkuysan 11,44 8,75 29,41 Sasa Polyester 40,30 -0,15 99,31 Say Yenilenebilir Enerji 19,05 -3,93 123,85 Sekuro Plastik 43,88 9,97 214,33 Selçuk Ecza Deposu 11,79 2,97 -13,63 Selçuk Gıda 4,60 0,66 -7,63 Senkron Güvenlik 27,00 3,05 2,82 Serve Film Prodüksiyon 18,05 -8,38 12,81 Servet GMYO 115,00 0,88 46,68 Seyitler Kimya 41,40 -1,43 65,00 Silverline Endüstri 6,74 1,35 -21,63 Sinpaş GMYO 4,63 0,22 10,77 Smartiks Yazılım 7,99 2,04 -9,82 Sodaş Sodyum Sanayii 41,24 9,97 54,61 Sok Marketler Ticaret 11,53 2,04 -8,64 Söktaş 5,39 3,85 5,89 Sönmez Filament 87,40 4,17 24,50 Sönmez Pamuklu 23,62 2,96 -1,58 Sumaş Suni Tahta 72,00 0,70 40,49 Şeker Fin. Kir. 11,80 9,97 84,38 Şekerbank 1,40 6,06 -7,28 Şişe Cam 7,59 6,45 3,83 T. Halk Bankası 5,44 1,68 -2,16 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 31,00 3,33 -0,19 T.S.K.B. 1,73 4,85 -2,81 T.Tuborg 21,92 5,59 21,31 Taç Tarım Ürünleri 27,00 3,85 156,41 Tat Gıda 10,60 4,33 -10,62 TAV Havalimanları 26,40 5,85 23,94 Taze Kuru Gıda 300,00 1,45 38,70 Tek-Art Turizm 2,16 5,37 6,93 Tekfen Holding 16,40 2,18 0,00 Teknosa İç ve Dış Ticaret 15,72 3,69 23,00 Temapol Polimer Plastik 21,90 9,99 90,43 TGS Dış Ticaret 21,36 -0,84 68,06 Tofaş Oto. Fab. 36,80 6,17 8,49 Torunlar GMYO 3,59 3,46 -7,95 Trabzon Liman 34,98 8,23 8,90 Trabzonspor Sportif 2,39 -3,63 -2,05 Trend GMYO 8,30 3,11 -33,97 TSKB GMYO 5,77 2,30 0,35 Tuğçelik 7,76 4,86 -3,96 Tukaş 8,99 2,98 -7,22 Turcas Petrol 5,24 6,07 8,04 Turkcell 16,12 1,70 0,12 Tümosan Motor ve Traktör 19,01 9,95 35,11 Tüpraş 105,80 4,65 -2,04 Türk Hava Yolları 13,80 2,30 6,89 Türk Prysmian Kablo 13,16 7,60 8,76 Türk Telekom 7,96 3,65 -6,79 Türk Traktör 225,40 4,69 23,37 Türker Proje Gayrimenkul 165,00 10,00 46,15 Türkiye Sigorta 7,30 3,69 10,61 Ufuk Yatırım 24,50 2,08 82,84 Ulaşlar Turizm Yat. 4,22 4,20 -0,47 Ulusoy Elektrik 61,50 4,24 19,77 Ulusoy Un Sanayi 18,20 7,88 58,26 Umpaş Holding 1,40 -9,68 -46,36 Uşak Seramik 2,44 2,09 4,27 Utopya Turizm 36,60 -0,81 -5,67 Uzertaş Boya 71,50 10,00 26,33 Ülker Bisküvi 21,12 2,42 -8,73 Vakıf Fin. Kir. 17,71 10,00 315,73 Vakıf GMYO 3,46 4,22 -4,42 Vakıf Yat. Ort. 7,79 4,99 5,84 Vakıflar Bankası 4,26 2,65 -9,55 Vakko Tekstil 8,56 9,88 31,29 Vanet Gıda 7,20 2,27 -6,86 Verusa Holding 64,20 5,25 42,35 Verusaturk Girisim 33,10 9,97 153,06 Vestel 27,54 3,61 30,77 Vestel Beyaz Eşya 53,25 2,40 30,26 Viking Kağıt 7,83 5,81 -13,00 Yapı Kredi Koray GMYO 6,00 3,81 34,83 Yapı ve Kredi Bank. 2,79 5,28 -9,42 Yaprak Süt ve Besi Çift. 126,00 1,94 74,03 Yataş 16,43 5,52 13,70 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,86 0,41 10,45 Yeni Gimat GMYO 15,05 2,73 21,08 Yeşil GMYO 1,77 4,73 28,26 Yeşil Yapı 2,60 8,79 41,30 Yeşil Yatırım Holding 166,30 9,99 74,41 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.000,00 0,00 -3,85 Yonga Mobilya 31,00 6,53 3,52 Yükselen Çelik 5,09 7,84 -2,71 Yünsa 18,40 6,79 25,51 Zorlu Enerji 2,70 5,88 -2,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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