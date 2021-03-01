Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|207.000,10
|1,81
|İş Bankası (B)
|42.505,10
|6,26
|4,95
|İş Bankası (C)
|5,88
|2,62
|-16,00
|İş Bankası (Kur.)
|417.000,00
|8,59
|9,74
|İş Fin.Kir.
|3,90
|4,00
|1,04
|İş Girişim
|24,30
|2,27
|28,23
|İş GMYO
|2,34
|5,41
|-7,87
|İş Y. Men. Değ.
|21,56
|3,95
|22,08
|İş Yat. Ort.
|3,76
|3,58
|6,82
|İşbir Holding
|5.500,00
|8,22
|100,73
|Işık Plastik Sanayi
|36,80
|4,84
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,71
|5,56
|50,00
|İttifak Holding
|2,75
|10,00
|23,32
|İz Hayvancılık Tarım
|23,68
|1,28
|31,56
|İzmir Demir Çelik
|3,26
|1,24
|-1,50
|İzmir Fırça
|6,72
|0,00
|20,86
|Jantsa Jant Sanayi
|543,50
|7,22
|63,85
|Kafein Yazılım
|30,52
|7,24
|42,75
|Kaplamin
|26,62
|6,99
|-21,24
|Kardemir (A)
|5,43
|4,02
|-8,74
|Kardemir (B)
|5,43
|4,62
|3,04
|Kardemir (D)
|6,90
|6,15
|19,38
|Karel Elektronik
|29,26
|10,00
|26,89
|Karsan Otomotiv
|4,44
|9,63
|36,62
|Karsu Tekstil
|13,78
|6,99
|61,17
|Kartonsan
|77,75
|9,97
|-18,63
|Katmerciler Ekipman
|4,62
|7,94
|50,00
|Kent Gıda
|326,30
|9,98
|-8,24
|Kerevitaş Gıda
|5,65
|1,07
|-14,13
|Kervan Gıda
|15,49
|6,02
|17,17
|Kervansaray Yat. Holding
|0,99
|1,02
|-21,43
|Kiler GMYO
|2,56
|3,64
|1,99
|Klimasan Klima
|25,00
|0,64
|47,32
|Koç Holding
|23,02
|6,67
|9,00
|Konfrut Gıda
|18,72
|4,76
|10,77
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|81,75
|9,95
|245,23
|Konya Çimento
|1.280,40
|10,00
|13,31
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,26
|3,52
|62,44
|Koza Altın
|136,30
|5,50
|40,95
|Koza Madencilik
|17,76
|3,68
|14,65
|Körfez GMYO
|8,10
|9,31
|39,66
|Kristal Kola
|3,49
|3,87
|-10,97
|Kron Telekomünikasyon
|58,00
|3,20
|57,44
|Kuştur Kuşadası Turizm
|391,30
|9,95
|148,76
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,23
|5,19
|-3,04
|Kütahya Porselen
|52,35
|0,48
|3,77
|Lider Faktoring
|4,25
|4,42
|24,63
|Link Bilgisayar
|53,65
|9,94
|68,31
|Logo Yazılım
|140,00
|6,71
|11,55
|Lokman Hekim Sağlık
|17,56
|3,54
|63,31
|Lüks Kadife
|46,58
|1,66
|61,18
|Makina Takım
|4,60
|9,79
|34,90
|Marka Yatırım Holding
|6,07
|2,88
|-5,60
|Marmaris Altınyunus
|255,20
|10,00
|129,70
|Marshall
|322,00
|3,24
|4,99
|Martı GMYO
|2,93
|4,64
|6,55
|Martı Otel
|2,78
|9,88
|30,52
|Mavi Giyim
|53,15
|5,25
|1,82
|Mazhar Zorlu Holding
|44,30
|3,02
|40,72
|Mega Polietilen
|8,40
|5,93
|9,66
|Menderes Tekstil
|3,48
|0,29
|12,62
|Merit Turizm
|360,50
|-3,43
|330,70
|Merko Gıda
|7,19
|0,84
|-16,78
|Metemtur Otelcilik
|31,48
|2,34
|42,44
|Metro Holding
|2,41
|7,11
|15,87
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,08
|4,76
|6,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,29
|3,62
|-1,72
|Migros Ticaret
|40,50
|3,69
|-5,37
|Milpa
|5,16
|1,98
|12,17
|Mistral GMYO
|4,94
|5,33
|4,88
|MLP Sağlık
|24,86
|4,72
|25,11
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,83
|9,98
|48,48
|Mondi Tire Kutsan
|7,70
|4,76
|1,32
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|43,90
|8,93
|23,18
|Net Holding
|4,84
|10,00
|41,11
|Netaş Telekom.
|31,00
|5,59
|10,40
|Niğbaş Niğde Beton
|26,30
|5,20
|-49,42
|Nuh Çimento
|65,30
|3,24
|32,62
|Nurol GMYO
|13,70
|5,71
|87,93
|Odaş Elektrik
|3,92
|5,38
|0,51
|Olmuksan-IP
|8,25
|2,61
|-30,38
|Orge Enerji Elektrik
|10,56
|6,99
|43,09
|Orma Orman Mahsulleri
|21,10
|9,38
|43,34
|Osmanlı Menkul
|40,70
|-2,96
|31,54
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,72
|-34,30
|-33,33
|Otokar
|392,70
|10,00
|23,34
|Oyak Çimento
|7,89
|4,37
|-10,14
|Oyak Yat. Ort.
|9,10
|3,76
|30,94
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,70
|5,86
|-0,21
|Özak GMYO
|5,32
|5,56
|4,31
|Özbal Çelik Boru
|8,11
|5,60
|23,82
|Özderici GMYO
|2,19
|4,78
|-1,35
|Özerden Plastik
|11,96
|9,93
|32,89
|Pamukova Elektrik
|28,72
|9,95
|34,71
|Panora GMYO
|6,36
|3,25
|2,75
|Papilon Savunma
|22,18
|5,82
|-2,55
|Park Elek.Madencilik
|5,74
|4,94
|6,89
|Parsan
|34,24
|4,14
|40,91
|Pegasus
|88,50
|-0,73
|18,63
|Peker GMYO
|2,22
|4,72
|-14,94
|Penguen Gıda
|4,80
|3,23
|-4,95
|Pera GMYO
|2,18
|2,35
|24,45
|Pergamon Dış Ticaret
|30,96
|3,13
|62,22
|Petkim
|5,38
|2,28
|8,03
|Petrokent Turizm
|1.718,80
|0,22
|89,63
|Pınar Et ve Un
|23,72
|6,27
|1,89
|Pınar Su
|8,22
|7,17
|10,63
|Pınar Süt
|23,54
|3,25
|1,99
|Plastikkart
|16,49
|5,03
|14,12
|Polisan Holding
|3,93
|9,78
|1,81
|Politeknik Metal
|368,00
|4,58
|-9,80
|Prizma Press Matbaacılık
|5,19
|6,35
|-5,29
|QNB Finans Fin. Kir.
|133,00
|3,10
|6,15
|QNB Finansbank
|63,00
|0,88
|-10,45
|Ral Yatırım Holding
|4,21
|2,68
|-5,18
|Ray Sigorta
|14,86
|7,29
|-3,82
|Reysaş GMYO
|5,32
|4,11
|-2,39
|Reysaş Lojistik
|7,86
|5,65
|-14,94
|Rhea Girişim
|3,30
|9,27
|-11,29
|Rodrigo Tekstil
|20,66
|-1,62
|50,69
|Royal Halı
|3,70
|6,32
|7,56
|RTA Laboratuvarları
|21,08
|-0,57
|-30,38
|Sabancı Holding
|10,74
|2,48
|-6,28
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,57
|5,18
|6,34
|Sanel Mühendislik
|4,69
|2,85
|37,13
|Sanifoam Sünger
|19,30
|2,44
|41,91
|Sanko Pazarlama
|8,97
|6,03
|-4,47
|Saray Matbaacılık
|6,30
|9,95
|-28,16
|Sarkuysan
|11,44
|8,75
|29,41
|Sasa Polyester
|40,30
|-0,15
|99,31
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,05
|-3,93
|123,85
|Sekuro Plastik
|43,88
|9,97
|214,33
|Selçuk Ecza Deposu
|11,79
|2,97
|-13,63
|Selçuk Gıda
|4,60
|0,66
|-7,63
|Senkron Güvenlik
|27,00
|3,05
|2,82
|Serve Film Prodüksiyon
|18,05
|-8,38
|12,81
|Servet GMYO
|115,00
|0,88
|46,68
|Seyitler Kimya
|41,40
|-1,43
|65,00
|Silverline Endüstri
|6,74
|1,35
|-21,63
|Sinpaş GMYO
|4,63
|0,22
|10,77
|Smartiks Yazılım
|7,99
|2,04
|-9,82
|Sodaş Sodyum Sanayii
|41,24
|9,97
|54,61
|Sok Marketler Ticaret
|11,53
|2,04
|-8,64
|Söktaş
|5,39
|3,85
|5,89
|Sönmez Filament
|87,40
|4,17
|24,50
|Sönmez Pamuklu
|23,62
|2,96
|-1,58
|Sumaş Suni Tahta
|72,00
|0,70
|40,49
|Şeker Fin. Kir.
|11,80
|9,97
|84,38
|Şekerbank
|1,40
|6,06
|-7,28
|Şişe Cam
|7,59
|6,45
|3,83
|T. Halk Bankası
|5,44
|1,68
|-2,16
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,00
|3,33
|-0,19
|T.S.K.B.
|1,73
|4,85
|-2,81
|T.Tuborg
|21,92
|5,59
|21,31
|Taç Tarım Ürünleri
|27,00
|3,85
|156,41
|Tat Gıda
|10,60
|4,33
|-10,62
|TAV Havalimanları
|26,40
|5,85
|23,94
|Taze Kuru Gıda
|300,00
|1,45
|38,70
|Tek-Art Turizm
|2,16
|5,37
|6,93
|Tekfen Holding
|16,40
|2,18
|0,00
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,72
|3,69
|23,00
|Temapol Polimer Plastik
|21,90
|9,99
|90,43
|TGS Dış Ticaret
|21,36
|-0,84
|68,06
|Tofaş Oto. Fab.
|36,80
|6,17
|8,49
|Torunlar GMYO
|3,59
|3,46
|-7,95
|Trabzon Liman
|34,98
|8,23
|8,90
|Trabzonspor Sportif
|2,39
|-3,63
|-2,05
|Trend GMYO
|8,30
|3,11
|-33,97
|TSKB GMYO
|5,77
|2,30
|0,35
|Tuğçelik
|7,76
|4,86
|-3,96
|Tukaş
|8,99
|2,98
|-7,22
|Turcas Petrol
|5,24
|6,07
|8,04
|Turkcell
|16,12
|1,70
|0,12
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,01
|9,95
|35,11
|Tüpraş
|105,80
|4,65
|-2,04
|Türk Hava Yolları
|13,80
|2,30
|6,89
|Türk Prysmian Kablo
|13,16
|7,60
|8,76
|Türk Telekom
|7,96
|3,65
|-6,79
|Türk Traktör
|225,40
|4,69
|23,37
|Türker Proje Gayrimenkul
|165,00
|10,00
|46,15
|Türkiye Sigorta
|7,30
|3,69
|10,61
|Ufuk Yatırım
|24,50
|2,08
|82,84
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,22
|4,20
|-0,47
|Ulusoy Elektrik
|61,50
|4,24
|19,77
|Ulusoy Un Sanayi
|18,20
|7,88
|58,26
|Umpaş Holding
|1,40
|-9,68
|-46,36
|Uşak Seramik
|2,44
|2,09
|4,27
|Utopya Turizm
|36,60
|-0,81
|-5,67
|Uzertaş Boya
|71,50
|10,00
|26,33
|Ülker Bisküvi
|21,12
|2,42
|-8,73
|Vakıf Fin. Kir.
|17,71
|10,00
|315,73
|Vakıf GMYO
|3,46
|4,22
|-4,42
|Vakıf Yat. Ort.
|7,79
|4,99
|5,84
|Vakıflar Bankası
|4,26
|2,65
|-9,55
|Vakko Tekstil
|8,56
|9,88
|31,29
|Vanet Gıda
|7,20
|2,27
|-6,86
|Verusa Holding
|64,20
|5,25
|42,35
|Verusaturk Girisim
|33,10
|9,97
|153,06
|Vestel
|27,54
|3,61
|30,77
|Vestel Beyaz Eşya
|53,25
|2,40
|30,26
|Viking Kağıt
|7,83
|5,81
|-13,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,00
|3,81
|34,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,79
|5,28
|-9,42
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|126,00
|1,94
|74,03
|Yataş
|16,43
|5,52
|13,70
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,86
|0,41
|10,45
|Yeni Gimat GMYO
|15,05
|2,73
|21,08
|Yeşil GMYO
|1,77
|4,73
|28,26
|Yeşil Yapı
|2,60
|8,79
|41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|166,30
|9,99
|74,41
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.000,00
|0,00
|-3,85
|Yonga Mobilya
|31,00
|6,53
|3,52
|Yükselen Çelik
|5,09
|7,84
|-2,71
|Yünsa
|18,40
|6,79
|25,51
|Zorlu Enerji
|2,70
|5,88
|-2,53
(Son)
Kaynak: AA
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