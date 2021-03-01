Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

01.03.2021 18:59
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)207.000,101,81İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)207.000,10

1,81
İş Bankası (B)42.505,106,264,95
İş Bankası (C)5,882,62-16,00
İş Bankası (Kur.)417.000,008,599,74
İş Fin.Kir.3,904,001,04
İş Girişim24,302,2728,23
İş GMYO2,345,41-7,87
İş Y. Men. Değ.21,563,9522,08
İş Yat. Ort.3,763,586,82
İşbir Holding5.500,008,22100,73
Işık Plastik Sanayi36,804,84

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,715,5650,00
İttifak Holding2,7510,0023,32
İz Hayvancılık Tarım23,681,2831,56
İzmir Demir Çelik3,261,24-1,50
İzmir Fırça6,720,0020,86
Jantsa Jant Sanayi543,507,2263,85
Kafein Yazılım30,527,2442,75
Kaplamin26,626,99-21,24
Kardemir (A)5,434,02-8,74
Kardemir (B)5,434,623,04
Kardemir (D)6,906,1519,38
Karel Elektronik29,2610,0026,89
Karsan Otomotiv4,449,6336,62
Karsu Tekstil13,786,9961,17
Kartonsan77,759,97-18,63
Katmerciler Ekipman4,627,9450,00
Kent Gıda326,309,98-8,24
Kerevitaş Gıda5,651,07-14,13
Kervan Gıda15,496,0217,17
Kervansaray Yat. Holding0,991,02-21,43
Kiler GMYO2,563,641,99
Klimasan Klima25,000,6447,32
Koç Holding23,026,679,00
Konfrut Gıda18,724,7610,77
Kontrolmatik Teknoloji Enerji81,759,95245,23
Konya Çimento1.280,4010,0013,31
Kordsa Teknik Tekstil25,263,5262,44
Koza Altın136,305,5040,95
Koza Madencilik17,763,6814,65
Körfez GMYO8,109,3139,66
Kristal Kola3,493,87-10,97
Kron Telekomünikasyon58,003,2057,44
Kuştur Kuşadası Turizm391,309,95148,76
Kuyumcukent Gayrimenkul2,235,19-3,04
Kütahya Porselen52,350,483,77
Lider Faktoring4,254,4224,63
Link Bilgisayar53,659,9468,31
Logo Yazılım140,006,7111,55
Lokman Hekim Sağlık17,563,5463,31
Lüks Kadife46,581,6661,18
Makina Takım4,609,7934,90
Marka Yatırım Holding6,072,88-5,60
Marmaris Altınyunus255,2010,00129,70
Marshall322,003,244,99
Martı GMYO2,934,646,55
Martı Otel2,789,8830,52
Mavi Giyim53,155,251,82
Mazhar Zorlu Holding44,303,0240,72
Mega Polietilen8,405,939,66
Menderes Tekstil3,480,2912,62
Merit Turizm360,50-3,43330,70
Merko Gıda7,190,84-16,78
Metemtur Otelcilik31,482,3442,44
Metro Holding2,417,1115,87
Metro Petrol ve Tesisleri3,084,766,57
Metro Yatırım Ortaklığı2,293,62-1,72
Migros Ticaret40,503,69-5,37
Milpa5,161,9812,17
Mistral GMYO4,945,334,88
MLP Sağlık24,864,7225,11
MMC San. ve Tic. Yat.6,839,9848,48
Mondi Tire Kutsan7,704,761,32
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret43,908,9323,18
Net Holding4,8410,0041,11
Netaş Telekom.31,005,5910,40
Niğbaş Niğde Beton26,305,20-49,42
Nuh Çimento65,303,2432,62
Nurol GMYO13,705,7187,93
Odaş Elektrik3,925,380,51
Olmuksan-IP8,252,61-30,38
Orge Enerji Elektrik10,566,9943,09
Orma Orman Mahsulleri21,109,3843,34
Osmanlı Menkul40,70-2,9631,54
Ostim Endüstriyel Yat2,72-34,30-33,33
Otokar392,7010,0023,34
Oyak Çimento7,894,37-10,14
Oyak Yat. Ort.9,103,7630,94
Oylum Sınai Yatırımlar4,705,86-0,21
Özak GMYO5,325,564,31
Özbal Çelik Boru8,115,6023,82
Özderici GMYO2,194,78-1,35
Özerden Plastik11,969,9332,89
Pamukova Elektrik28,729,9534,71
Panora GMYO6,363,252,75
Papilon Savunma22,185,82-2,55
Park Elek.Madencilik5,744,946,89
Parsan34,244,1440,91
Pegasus88,50-0,7318,63
Peker GMYO2,224,72-14,94
Penguen Gıda4,803,23-4,95
Pera GMYO2,182,3524,45
Pergamon Dış Ticaret30,963,1362,22
Petkim5,382,288,03
Petrokent Turizm1.718,800,2289,63
Pınar Et ve Un23,726,271,89
Pınar Su8,227,1710,63
Pınar Süt23,543,251,99
Plastikkart16,495,0314,12
Polisan Holding3,939,781,81
Politeknik Metal368,004,58-9,80
Prizma Press Matbaacılık5,196,35-5,29
QNB Finans Fin. Kir.133,003,106,15
QNB Finansbank63,000,88-10,45
Ral Yatırım Holding4,212,68-5,18
Ray Sigorta14,867,29-3,82
Reysaş GMYO5,324,11-2,39
Reysaş Lojistik7,865,65-14,94
Rhea Girişim3,309,27-11,29
Rodrigo Tekstil20,66-1,6250,69
Royal Halı3,706,327,56
RTA Laboratuvarları21,08-0,57-30,38
Sabancı Holding10,742,48-6,28
Safkar Ege Soğutmacılık11,575,186,34
Sanel Mühendislik4,692,8537,13
Sanifoam Sünger19,302,4441,91
Sanko Pazarlama8,976,03-4,47
Saray Matbaacılık6,309,95-28,16
Sarkuysan11,448,7529,41
Sasa Polyester40,30-0,1599,31
Say Yenilenebilir Enerji19,05-3,93123,85
Sekuro Plastik43,889,97214,33
Selçuk Ecza Deposu11,792,97-13,63
Selçuk Gıda4,600,66-7,63
Senkron Güvenlik27,003,052,82
Serve Film Prodüksiyon18,05-8,3812,81
Servet GMYO115,000,8846,68
Seyitler Kimya41,40-1,4365,00
Silverline Endüstri6,741,35-21,63
Sinpaş GMYO4,630,2210,77
Smartiks Yazılım7,992,04-9,82
Sodaş Sodyum Sanayii41,249,9754,61
Sok Marketler Ticaret11,532,04-8,64
Söktaş5,393,855,89
Sönmez Filament87,404,1724,50
Sönmez Pamuklu23,622,96-1,58
Sumaş Suni Tahta72,000,7040,49
Şeker Fin. Kir.11,809,9784,38
Şekerbank1,406,06-7,28
Şişe Cam7,596,453,83
T. Halk Bankası5,441,68-2,16
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası31,003,33-0,19
T.S.K.B.1,734,85-2,81
T.Tuborg21,925,5921,31
Taç Tarım Ürünleri27,003,85156,41
Tat Gıda10,604,33-10,62
TAV Havalimanları26,405,8523,94
Taze Kuru Gıda300,001,4538,70
Tek-Art Turizm2,165,376,93
Tekfen Holding16,402,180,00
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,723,6923,00
Temapol Polimer Plastik21,909,9990,43
TGS Dış Ticaret21,36-0,8468,06
Tofaş Oto. Fab.36,806,178,49
Torunlar GMYO3,593,46-7,95
Trabzon Liman34,988,238,90
Trabzonspor Sportif2,39-3,63-2,05
Trend GMYO8,303,11-33,97
TSKB GMYO5,772,300,35
Tuğçelik7,764,86-3,96
Tukaş8,992,98-7,22
Turcas Petrol5,246,078,04
Turkcell16,121,700,12
Tümosan Motor ve Traktör19,019,9535,11
Tüpraş105,804,65-2,04
Türk Hava Yolları13,802,306,89
Türk Prysmian Kablo13,167,608,76
Türk Telekom7,963,65-6,79
Türk Traktör225,404,6923,37
Türker Proje Gayrimenkul165,0010,0046,15
Türkiye Sigorta7,303,6910,61
Ufuk Yatırım24,502,0882,84
Ulaşlar Turizm Yat.4,224,20-0,47
Ulusoy Elektrik61,504,2419,77
Ulusoy Un Sanayi18,207,8858,26
Umpaş Holding1,40-9,68-46,36
Uşak Seramik2,442,094,27
Utopya Turizm36,60-0,81-5,67
Uzertaş Boya71,5010,0026,33
Ülker Bisküvi21,122,42-8,73
Vakıf Fin. Kir.17,7110,00315,73
Vakıf GMYO3,464,22-4,42
Vakıf Yat. Ort.7,794,995,84
Vakıflar Bankası4,262,65-9,55
Vakko Tekstil8,569,8831,29
Vanet Gıda7,202,27-6,86
Verusa Holding64,205,2542,35
Verusaturk Girisim33,109,97153,06
Vestel27,543,6130,77
Vestel Beyaz Eşya53,252,4030,26
Viking Kağıt7,835,81-13,00
Yapı Kredi Koray GMYO6,003,8134,83
Yapı ve Kredi Bank.2,795,28-9,42
Yaprak Süt ve Besi Çift.126,001,9474,03
Yataş16,435,5213,70
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,860,4110,45
Yeni Gimat GMYO15,052,7321,08
Yeşil GMYO1,774,7328,26
Yeşil Yapı2,608,7941,30
Yeşil Yatırım Holding166,309,9974,41
Yibitaş İnşaat Malzeme15.000,000,00-3,85
Yonga Mobilya31,006,533,52
Yükselen Çelik5,097,84-2,71
Yünsa18,406,7925,51
Zorlu Enerji2,705,88-2,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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