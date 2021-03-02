Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|227.690,00
|10,00
|11,99
|İş Bankası (B)
|46.693,00
|9,85
|15,29
|İş Bankası (C)
|5,79
|-1,53
|-17,29
|İş Bankası (Kur.)
|458.000,00
|9,83
|20,53
|İş Fin.Kir.
|3,87
|-0,77
|0,26
|İş Girişim
|24,70
|1,65
|30,34
|İş GMYO
|2,31
|-1,28
|-9,06
|İş Y. Men. Değ.
|21,08
|-2,23
|19,37
|İş Yat. Ort.
|3,78
|0,53
|7,39
|İşbir Holding
|6.050,00
|10,00
|120,80
|Işık Plastik Sanayi
|36,72
|-0,22
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,69
|-1,17
|48,25
|İttifak Holding
|2,90
|5,45
|30,04
|İz Hayvancılık Tarım
|23,26
|-1,77
|29,22
|İzmir Demir Çelik
|3,17
|-2,76
|-4,22
|İzmir Fırça
|6,62
|-1,49
|19,06
|Jantsa Jant Sanayi
|516,00
|-5,06
|55,56
|Kafein Yazılım
|29,80
|-2,36
|39,38
|Kaplamin
|25,46
|-4,36
|-24,67
|Kardemir (A)
|5,55
|2,21
|-6,72
|Kardemir (B)
|5,58
|2,76
|5,88
|Kardemir (D)
|6,83
|-1,01
|18,17
|Karel Elektronik
|29,64
|1,30
|28,53
|Karsan Otomotiv
|4,70
|5,86
|44,62
|Karsu Tekstil
|14,06
|2,03
|64,44
|Kartonsan
|74,75
|-3,86
|-21,77
|Katmerciler Ekipman
|4,81
|4,11
|56,17
|Kent Gıda
|358,90
|9,99
|0,93
|Kerevitaş Gıda
|5,75
|1,77
|-12,61
|Kervan Gıda
|15,37
|-0,77
|16,26
|Kervansaray Yat. Holding
|0,92
|-7,07
|-26,98
|Kiler GMYO
|2,52
|-1,56
|0,40
|Klimasan Klima
|24,00
|-4,00
|41,43
|Koç Holding
|22,98
|-0,17
|8,81
|Konfrut Gıda
|18,52
|-1,07
|9,59
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|89,90
|9,97
|279,65
|Konya Çimento
|1.214,00
|-5,19
|7,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,22
|3,80
|68,62
|Koza Altın
|130,60
|-4,18
|35,06
|Koza Madencilik
|16,76
|-5,63
|8,20
|Körfez GMYO
|8,20
|1,23
|41,38
|Kristal Kola
|3,40
|-2,58
|-13,27
|Kron Telekomünikasyon
|56,00
|-3,45
|52,01
|Kuştur Kuşadası Turizm
|352,20
|-9,99
|123,90
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,20
|-1,35
|-4,35
|Kütahya Porselen
|52,40
|0,10
|3,87
|Lider Faktoring
|4,24
|-0,24
|24,34
|Link Bilgisayar
|59,00
|9,97
|85,10
|Logo Yazılım
|138,00
|-1,43
|9,96
|Lokman Hekim Sağlık
|17,30
|-1,48
|60,90
|Lüks Kadife
|45,54
|-2,23
|57,58
|Makina Takım
|4,55
|-1,09
|33,43
|Marka Yatırım Holding
|6,01
|-0,99
|-6,53
|Marmaris Altınyunus
|280,70
|9,99
|152,66
|Marshall
|312,00
|-3,11
|1,73
|Martı GMYO
|2,82
|-3,75
|2,55
|Martı Otel
|2,82
|1,44
|32,39
|Mavi Giyim
|53,35
|0,38
|2,20
|Mazhar Zorlu Holding
|48,02
|8,40
|52,54
|Mega Polietilen
|8,55
|1,79
|11,62
|Menderes Tekstil
|3,62
|4,02
|17,15
|Merit Turizm
|324,50
|-9,99
|287,69
|Merko Gıda
|7,08
|-1,53
|-18,06
|Metemtur Otelcilik
|33,34
|5,91
|50,86
|Metro Holding
|2,38
|-1,24
|14,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,14
|1,95
|8,65
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,31
|0,87
|-0,86
|Migros Ticaret
|39,68
|-2,02
|-7,29
|Milpa
|5,12
|-0,78
|11,30
|Mistral GMYO
|4,93
|-0,20
|4,67
|MLP Sağlık
|24,32
|-2,17
|22,40
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,85
|0,29
|48,91
|Mondi Tire Kutsan
|7,55
|-1,95
|-0,66
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|43,66
|-0,55
|22,50
|Net Holding
|4,90
|1,24
|42,86
|Netaş Telekom.
|31,34
|1,10
|11,61
|Niğbaş Niğde Beton
|25,50
|-3,04
|-50,96
|Nuh Çimento
|65,40
|0,15
|32,82
|Nurol GMYO
|13,95
|1,82
|91,36
|Odaş Elektrik
|3,88
|-1,02
|-0,51
|Olmuksan-IP
|8,46
|2,55
|-28,61
|Orge Enerji Elektrik
|10,70
|1,33
|44,99
|Orma Orman Mahsulleri
|20,00
|-5,21
|35,87
|Osmanlı Menkul
|40,50
|-0,49
|30,90
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,57
|-5,51
|-37,01
|Otokar
|380,00
|-3,23
|19,35
|Oyak Çimento
|7,82
|-0,89
|-10,93
|Oyak Yat. Ort.
|9,04
|-0,66
|30,07
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,65
|-1,06
|-1,27
|Özak GMYO
|5,28
|-0,75
|3,53
|Özbal Çelik Boru
|7,82
|-3,58
|19,39
|Özderici GMYO
|2,21
|0,91
|-0,45
|Özerden Plastik
|12,10
|1,17
|34,44
|Pamukova Elektrik
|26,50
|-7,73
|24,30
|Panora GMYO
|6,34
|-0,31
|2,42
|Papilon Savunma
|21,80
|-1,71
|-4,22
|Park Elek.Madencilik
|5,69
|-0,87
|5,96
|Parsan
|33,36
|-2,57
|37,28
|Pegasus
|92,10
|4,07
|23,46
|Peker GMYO
|2,23
|0,45
|-14,56
|Penguen Gıda
|4,75
|-1,04
|-5,94
|Pera GMYO
|2,14
|-1,83
|22,17
|Pergamon Dış Ticaret
|30,38
|-1,87
|59,18
|Petkim
|5,54
|2,97
|11,24
|Petrokent Turizm
|1.800,00
|4,72
|98,59
|Pınar Et ve Un
|24,14
|1,77
|3,69
|Pınar Su
|8,10
|-1,46
|9,02
|Pınar Süt
|23,20
|-1,44
|0,52
|Plastikkart
|16,29
|-1,21
|12,73
|Polisan Holding
|3,79
|-3,56
|-1,81
|Politeknik Metal
|357,70
|-2,80
|-12,33
|Prizma Press Matbaacılık
|5,19
|0,00
|-5,29
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,60
|-2,56
|3,43
|QNB Finansbank
|62,95
|-0,08
|-10,52
|Ral Yatırım Holding
|4,18
|-0,71
|-5,86
|Ray Sigorta
|14,90
|0,27
|-3,56
|Reysaş GMYO
|5,27
|-0,94
|-3,30
|Reysaş Lojistik
|8,08
|2,80
|-12,55
|Rhea Girişim
|3,17
|-3,94
|-14,78
|Rodrigo Tekstil
|20,00
|-3,19
|45,88
|Royal Halı
|3,80
|2,70
|10,47
|RTA Laboratuvarları
|21,86
|3,70
|-27,81
|Sabancı Holding
|10,67
|-0,65
|-6,89
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,31
|-2,25
|3,95
|Sanel Mühendislik
|4,56
|-2,77
|33,33
|Sanifoam Sünger
|18,92
|-1,97
|39,12
|Sanko Pazarlama
|8,85
|-1,34
|-5,75
|Saray Matbaacılık
|5,98
|-5,08
|-31,81
|Sarkuysan
|11,08
|-3,15
|25,34
|Sasa Polyester
|38,70
|-3,97
|91,39
|Say Yenilenebilir Enerji
|18,15
|-4,72
|113,28
|Sekuro Plastik
|39,50
|-9,98
|182,95
|Selçuk Ecza Deposu
|11,51
|-2,37
|-15,68
|Selçuk Gıda
|4,66
|1,30
|-6,43
|Senkron Güvenlik
|24,70
|-8,52
|-5,94
|Serve Film Prodüksiyon
|18,05
|0,00
|12,81
|Servet GMYO
|113,50
|-1,30
|44,77
|Seyitler Kimya
|38,28
|-7,54
|52,57
|Silverline Endüstri
|6,64
|-1,48
|-22,79
|Sinpaş GMYO
|4,56
|-1,51
|9,09
|Smartiks Yazılım
|8,22
|2,88
|-7,22
|Sodaş Sodyum Sanayii
|41,24
|0,00
|54,61
|Sok Marketler Ticaret
|11,70
|1,47
|-7,29
|Söktaş
|5,38
|-0,19
|5,70
|Sönmez Filament
|88,40
|1,14
|25,93
|Sönmez Pamuklu
|23,44
|-0,76
|-2,33
|Sumaş Suni Tahta
|73,00
|1,39
|42,44
|Şeker Fin. Kir.
|12,98
|10,00
|102,81
|Şekerbank
|1,38
|-1,43
|-8,61
|Şişe Cam
|7,73
|1,84
|5,75
|T. Halk Bankası
|5,41
|-0,55
|-2,70
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,08
|-2,97
|-3,16
|T.S.K.B.
|1,72
|-0,58
|-3,37
|T.Tuborg
|22,20
|1,28
|22,86
|Taç Tarım Ürünleri
|26,40
|-2,22
|150,71
|Tat Gıda
|10,87
|2,55
|-8,35
|TAV Havalimanları
|26,74
|1,29
|25,54
|Taze Kuru Gıda
|291,00
|-3,00
|34,54
|Tek-Art Turizm
|2,18
|0,93
|7,92
|Tekfen Holding
|17,01
|3,72
|3,72
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|16,24
|3,31
|27,07
|Temapol Polimer Plastik
|21,22
|-3,11
|84,52
|TGS Dış Ticaret
|20,40
|-4,49
|60,50
|Tofaş Oto. Fab.
|38,38
|4,29
|13,15
|Torunlar GMYO
|3,59
|0,00
|-7,95
|Trabzon Liman
|33,42
|-4,46
|4,05
|Trabzonspor Sportif
|2,39
|0,00
|-2,05
|Trend GMYO
|8,06
|-2,89
|-35,88
|TSKB GMYO
|5,69
|-1,39
|-1,04
|Tuğçelik
|7,75
|-0,13
|-4,08
|Tukaş
|8,80
|-2,11
|-9,18
|Turcas Petrol
|5,18
|-1,15
|6,80
|Turkcell
|16,10
|-0,12
|0,00
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,40
|-3,21
|30,77
|Tüpraş
|107,60
|1,70
|-0,37
|Türk Hava Yolları
|14,81
|7,32
|14,72
|Türk Prysmian Kablo
|13,08
|-0,61
|8,10
|Türk Telekom
|7,88
|-1,01
|-7,73
|Türk Traktör
|219,40
|-2,66
|20,09
|Türker Proje Gayrimenkul
|164,00
|-0,61
|45,26
|Türkiye Sigorta
|7,15
|-2,05
|8,33
|Ufuk Yatırım
|26,94
|9,96
|101,04
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,17
|-1,18
|-1,65
|Ulusoy Elektrik
|61,30
|-0,33
|19,38
|Ulusoy Un Sanayi
|18,04
|-0,88
|56,87
|Umpaş Holding
|1,26
|-10,00
|-51,72
|Uşak Seramik
|2,49
|2,05
|6,41
|Utopya Turizm
|35,86
|-2,02
|-7,58
|Uzertaş Boya
|70,00
|-2,10
|23,67
|Ülker Bisküvi
|21,04
|-0,38
|-9,08
|Vakıf Fin. Kir.
|19,48
|9,99
|357,28
|Vakıf GMYO
|3,43
|-0,87
|-5,25
|Vakıf Yat. Ort.
|7,65
|-1,80
|3,94
|Vakıflar Bankası
|4,26
|0,00
|-9,55
|Vakko Tekstil
|8,45
|-1,29
|29,60
|Vanet Gıda
|7,06
|-1,94
|-8,67
|Verusa Holding
|61,50
|-4,21
|36,36
|Verusaturk Girisim
|30,90
|-6,65
|136,24
|Vestel
|28,42
|3,20
|34,95
|Vestel Beyaz Eşya
|53,20
|-0,09
|30,14
|Viking Kağıt
|8,40
|7,28
|-6,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,13
|2,17
|37,75
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,75
|-1,43
|-10,71
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|123,00
|-2,38
|69,89
|Yataş
|16,83
|2,43
|16,47
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,80
|-1,23
|9,09
|Yeni Gimat GMYO
|15,14
|0,60
|21,80
|Yeşil GMYO
|1,72
|-2,82
|24,64
|Yeşil Yapı
|2,45
|-5,77
|33,15
|Yeşil Yatırım Holding
|164,00
|-1,38
|72,00
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.949,90
|-0,33
|-4,17
|Yonga Mobilya
|31,46
|1,48
|5,06
|Yükselen Çelik
|4,99
|-1,96
|-4,62
|Yünsa
|17,84
|-3,04
|21,69
|Zorlu Enerji
|2,72
|0,74
|-1,81
(Son)
Kaynak: AA
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