Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 227.690,00 10,00 11,99 İş Bankası (B) 46.693,00 9,85 15,29 İş Bankası (C) 5,79 -1,53 -17,29 İş Bankası (Kur.) 458.000,00 9,83 20,53 İş Fin.Kir. 3,87 -0,77 0,26 İş Girişim 24,70 1,65 30,34 İş GMYO 2,31 -1,28 -9,06 İş Y. Men. Değ. 21,08 -2,23 19,37 İş Yat. Ort. 3,78 0,53 7,39 İşbir Holding 6.050,00 10,00 120,80 Işık Plastik Sanayi 36,72 -0,22 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,69 -1,17 48,25 İttifak Holding 2,90 5,45 30,04 İz Hayvancılık Tarım 23,26 -1,77 29,22 İzmir Demir Çelik 3,17 -2,76 -4,22 İzmir Fırça 6,62 -1,49 19,06 Jantsa Jant Sanayi 516,00 -5,06 55,56 Kafein Yazılım 29,80 -2,36 39,38 Kaplamin 25,46 -4,36 -24,67 Kardemir (A) 5,55 2,21 -6,72 Kardemir (B) 5,58 2,76 5,88 Kardemir (D) 6,83 -1,01 18,17 Karel Elektronik 29,64 1,30 28,53 Karsan Otomotiv 4,70 5,86 44,62 Karsu Tekstil 14,06 2,03 64,44 Kartonsan 74,75 -3,86 -21,77 Katmerciler Ekipman 4,81 4,11 56,17 Kent Gıda 358,90 9,99 0,93 Kerevitaş Gıda 5,75 1,77 -12,61 Kervan Gıda 15,37 -0,77 16,26 Kervansaray Yat. Holding 0,92 -7,07 -26,98 Kiler GMYO 2,52 -1,56 0,40 Klimasan Klima 24,00 -4,00 41,43 Koç Holding 22,98 -0,17 8,81 Konfrut Gıda 18,52 -1,07 9,59 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 89,90 9,97 279,65 Konya Çimento 1.214,00 -5,19 7,43 Kordsa Teknik Tekstil 26,22 3,80 68,62 Koza Altın 130,60 -4,18 35,06 Koza Madencilik 16,76 -5,63 8,20 Körfez GMYO 8,20 1,23 41,38 Kristal Kola 3,40 -2,58 -13,27 Kron Telekomünikasyon 56,00 -3,45 52,01 Kuştur Kuşadası Turizm 352,20 -9,99 123,90 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,20 -1,35 -4,35 Kütahya Porselen 52,40 0,10 3,87 Lider Faktoring 4,24 -0,24 24,34 Link Bilgisayar 59,00 9,97 85,10 Logo Yazılım 138,00 -1,43 9,96 Lokman Hekim Sağlık 17,30 -1,48 60,90 Lüks Kadife 45,54 -2,23 57,58 Makina Takım 4,55 -1,09 33,43 Marka Yatırım Holding 6,01 -0,99 -6,53 Marmaris Altınyunus 280,70 9,99 152,66 Marshall 312,00 -3,11 1,73 Martı GMYO 2,82 -3,75 2,55 Martı Otel 2,82 1,44 32,39 Mavi Giyim 53,35 0,38 2,20 Mazhar Zorlu Holding 48,02 8,40 52,54 Mega Polietilen 8,55 1,79 11,62 Menderes Tekstil 3,62 4,02 17,15 Merit Turizm 324,50 -9,99 287,69 Merko Gıda 7,08 -1,53 -18,06 Metemtur Otelcilik 33,34 5,91 50,86 Metro Holding 2,38 -1,24 14,42 Metro Petrol ve Tesisleri 3,14 1,95 8,65 Metro Yatırım Ortaklığı 2,31 0,87 -0,86 Migros Ticaret 39,68 -2,02 -7,29 Milpa 5,12 -0,78 11,30 Mistral GMYO 4,93 -0,20 4,67 MLP Sağlık 24,32 -2,17 22,40 MMC San. ve Tic. Yat. 6,85 0,29 48,91 Mondi Tire Kutsan 7,55 -1,95 -0,66 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 43,66 -0,55 22,50 Net Holding 4,90 1,24 42,86 Netaş Telekom. 31,34 1,10 11,61 Niğbaş Niğde Beton 25,50 -3,04 -50,96 Nuh Çimento 65,40 0,15 32,82 Nurol GMYO 13,95 1,82 91,36 Odaş Elektrik 3,88 -1,02 -0,51 Olmuksan-IP 8,46 2,55 -28,61 Orge Enerji Elektrik 10,70 1,33 44,99 Orma Orman Mahsulleri 20,00 -5,21 35,87 Osmanlı Menkul 40,50 -0,49 30,90 Ostim Endüstriyel Yat 2,57 -5,51 -37,01 Otokar 380,00 -3,23 19,35 Oyak Çimento 7,82 -0,89 -10,93 Oyak Yat. Ort. 9,04 -0,66 30,07 Oylum Sınai Yatırımlar 4,65 -1,06 -1,27 Özak GMYO 5,28 -0,75 3,53 Özbal Çelik Boru 7,82 -3,58 19,39 Özderici GMYO 2,21 0,91 -0,45 Özerden Plastik 12,10 1,17 34,44 Pamukova Elektrik 26,50 -7,73 24,30 Panora GMYO 6,34 -0,31 2,42 Papilon Savunma 21,80 -1,71 -4,22 Park Elek.Madencilik 5,69 -0,87 5,96 Parsan 33,36 -2,57 37,28 Pegasus 92,10 4,07 23,46 Peker GMYO 2,23 0,45 -14,56 Penguen Gıda 4,75 -1,04 -5,94 Pera GMYO 2,14 -1,83 22,17 Pergamon Dış Ticaret 30,38 -1,87 59,18 Petkim 5,54 2,97 11,24 Petrokent Turizm 1.800,00 4,72 98,59 Pınar Et ve Un 24,14 1,77 3,69 Pınar Su 8,10 -1,46 9,02 Pınar Süt 23,20 -1,44 0,52 Plastikkart 16,29 -1,21 12,73 Polisan Holding 3,79 -3,56 -1,81 Politeknik Metal 357,70 -2,80 -12,33 Prizma Press Matbaacılık 5,19 0,00 -5,29 QNB Finans Fin. Kir. 129,60 -2,56 3,43 QNB Finansbank 62,95 -0,08 -10,52 Ral Yatırım Holding 4,18 -0,71 -5,86 Ray Sigorta 14,90 0,27 -3,56 Reysaş GMYO 5,27 -0,94 -3,30 Reysaş Lojistik 8,08 2,80 -12,55 Rhea Girişim 3,17 -3,94 -14,78 Rodrigo Tekstil 20,00 -3,19 45,88 Royal Halı 3,80 2,70 10,47 RTA Laboratuvarları 21,86 3,70 -27,81 Sabancı Holding 10,67 -0,65 -6,89 Safkar Ege Soğutmacılık 11,31 -2,25 3,95 Sanel Mühendislik 4,56 -2,77 33,33 Sanifoam Sünger 18,92 -1,97 39,12 Sanko Pazarlama 8,85 -1,34 -5,75 Saray Matbaacılık 5,98 -5,08 -31,81 Sarkuysan 11,08 -3,15 25,34 Sasa Polyester 38,70 -3,97 91,39 Say Yenilenebilir Enerji 18,15 -4,72 113,28 Sekuro Plastik 39,50 -9,98 182,95 Selçuk Ecza Deposu 11,51 -2,37 -15,68 Selçuk Gıda 4,66 1,30 -6,43 Senkron Güvenlik 24,70 -8,52 -5,94 Serve Film Prodüksiyon 18,05 0,00 12,81 Servet GMYO 113,50 -1,30 44,77 Seyitler Kimya 38,28 -7,54 52,57 Silverline Endüstri 6,64 -1,48 -22,79 Sinpaş GMYO 4,56 -1,51 9,09 Smartiks Yazılım 8,22 2,88 -7,22 Sodaş Sodyum Sanayii 41,24 0,00 54,61 Sok Marketler Ticaret 11,70 1,47 -7,29 Söktaş 5,38 -0,19 5,70 Sönmez Filament 88,40 1,14 25,93 Sönmez Pamuklu 23,44 -0,76 -2,33 Sumaş Suni Tahta 73,00 1,39 42,44 Şeker Fin. Kir. 12,98 10,00 102,81 Şekerbank 1,38 -1,43 -8,61 Şişe Cam 7,73 1,84 5,75 T. Halk Bankası 5,41 -0,55 -2,70 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 30,08 -2,97 -3,16 T.S.K.B. 1,72 -0,58 -3,37 T.Tuborg 22,20 1,28 22,86 Taç Tarım Ürünleri 26,40 -2,22 150,71 Tat Gıda 10,87 2,55 -8,35 TAV Havalimanları 26,74 1,29 25,54 Taze Kuru Gıda 291,00 -3,00 34,54 Tek-Art Turizm 2,18 0,93 7,92 Tekfen Holding 17,01 3,72 3,72 Teknosa İç ve Dış Ticaret 16,24 3,31 27,07 Temapol Polimer Plastik 21,22 -3,11 84,52 TGS Dış Ticaret 20,40 -4,49 60,50 Tofaş Oto. Fab. 38,38 4,29 13,15 Torunlar GMYO 3,59 0,00 -7,95 Trabzon Liman 33,42 -4,46 4,05 Trabzonspor Sportif 2,39 0,00 -2,05 Trend GMYO 8,06 -2,89 -35,88 TSKB GMYO 5,69 -1,39 -1,04 Tuğçelik 7,75 -0,13 -4,08 Tukaş 8,80 -2,11 -9,18 Turcas Petrol 5,18 -1,15 6,80 Turkcell 16,10 -0,12 0,00 Tümosan Motor ve Traktör 18,40 -3,21 30,77 Tüpraş 107,60 1,70 -0,37 Türk Hava Yolları 14,81 7,32 14,72 Türk Prysmian Kablo 13,08 -0,61 8,10 Türk Telekom 7,88 -1,01 -7,73 Türk Traktör 219,40 -2,66 20,09 Türker Proje Gayrimenkul 164,00 -0,61 45,26 Türkiye Sigorta 7,15 -2,05 8,33 Ufuk Yatırım 26,94 9,96 101,04 Ulaşlar Turizm Yat. 4,17 -1,18 -1,65 Ulusoy Elektrik 61,30 -0,33 19,38 Ulusoy Un Sanayi 18,04 -0,88 56,87 Umpaş Holding 1,26 -10,00 -51,72 Uşak Seramik 2,49 2,05 6,41 Utopya Turizm 35,86 -2,02 -7,58 Uzertaş Boya 70,00 -2,10 23,67 Ülker Bisküvi 21,04 -0,38 -9,08 Vakıf Fin. Kir. 19,48 9,99 357,28 Vakıf GMYO 3,43 -0,87 -5,25 Vakıf Yat. Ort. 7,65 -1,80 3,94 Vakıflar Bankası 4,26 0,00 -9,55 Vakko Tekstil 8,45 -1,29 29,60 Vanet Gıda 7,06 -1,94 -8,67 Verusa Holding 61,50 -4,21 36,36 Verusaturk Girisim 30,90 -6,65 136,24 Vestel 28,42 3,20 34,95 Vestel Beyaz Eşya 53,20 -0,09 30,14 Viking Kağıt 8,40 7,28 -6,67 Yapı Kredi Koray GMYO 6,13 2,17 37,75 Yapı ve Kredi Bank. 2,75 -1,43 -10,71 Yaprak Süt ve Besi Çift. 123,00 -2,38 69,89 Yataş 16,83 2,43 16,47 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,80 -1,23 9,09 Yeni Gimat GMYO 15,14 0,60 21,80 Yeşil GMYO 1,72 -2,82 24,64 Yeşil Yapı 2,45 -5,77 33,15 Yeşil Yatırım Holding 164,00 -1,38 72,00 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.949,90 -0,33 -4,17 Yonga Mobilya 31,46 1,48 5,06 Yükselen Çelik 4,99 -1,96 -4,62 Yünsa 17,84 -3,04 21,69 Zorlu Enerji 2,72 0,74 -1,81 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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