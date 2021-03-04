Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

04.03.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)227.690,0011,99İş Bankası (B)45.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)227.690,00

11,99
İş Bankası (B)45.000,00-5,2811,11
İş Bankası (C)5,912,25-15,57
İş Bankası (Kur.)458.000,00

20,53
İş Fin.Kir.3,930,511,81
İş Girişim25,140,1632,66
İş GMYO2,270,44-10,63
İş Y. Men. Değ.21,00-0,1018,91
İş Yat. Ort.3,82-0,788,52
İşbir Holding7.000,005,18155,47
Işık Plastik Sanayi35,82-1,65

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,67-1,7646,49
İttifak Holding2,860,0028,25
İz Hayvancılık Tarım21,30-6,0018,33
İzmir Demir Çelik3,12-1,27-5,73
İzmir Fırça7,084,7327,34
Jantsa Jant Sanayi507,40-2,1452,97
Kafein Yazılım29,00-2,3635,64
Kaplamin24,50-3,16-27,51
Kardemir (A)6,003,810,84
Kardemir (B)5,952,5912,90
Kardemir (D)7,364,2527,34
Karel Elektronik29,500,3427,93
Karsan Otomotiv4,60-2,5441,54
Karsu Tekstil13,38-3,0456,49
Kartonsan76,703,51-19,73
Katmerciler Ekipman5,107,1465,58
Kent Gıda433,009,7021,77
Kerevitaş Gıda5,71-0,35-13,22
Kervan Gıda18,5910,0040,62
Kervansaray Yat. Holding0,85-5,56-32,54
Kiler GMYO2,490,40-0,80
Klimasan Klima23,920,3440,95
Koç Holding22,90-0,358,43
Konfrut Gıda18,96-2,4712,19
Kontrolmatik Teknoloji Enerji89,00-9,96275,84
Konya Çimento1.226,602,828,55
Kordsa Teknik Tekstil25,28-1,0262,57
Koza Altın127,700,1632,06
Koza Madencilik16,08-1,653,81
Körfez GMYO7,952,4537,07
Kristal Kola3,562,30-9,18
Kron Telekomünikasyon62,551,5469,79
Kuştur Kuşadası Turizm387,00-0,10146,03
Kuyumcukent Gayrimenkul2,290,88-0,43
Kütahya Porselen53,100,855,25
Lider Faktoring4,20-0,4723,17
Link Bilgisayar52,20-10,0063,76
Logo Yazılım139,00-3,2010,76
Lokman Hekim Sağlık18,32-0,9770,38
Lüks Kadife46,84-2,2962,08
Makina Takım4,66-0,2136,66
Marka Yatırım Holding6,031,17-6,22
Marmaris Altınyunus261,00-3,33134,92
Marshall312,10-0,411,76
Martı GMYO2,73-0,36-0,73
Martı Otel2,752,2329,11
Mavi Giyim52,25-0,850,10
Mazhar Zorlu Holding45,50-1,0944,54
Mega Polietilen8,10-1,825,74
Menderes Tekstil3,603,1516,50
Merit Turizm310,00-0,32270,37
Merko Gıda7,390,14-14,47
Metemtur Otelcilik34,40-1,7155,66
Metro Holding2,402,1315,38
Metro Petrol ve Tesisleri3,152,949,00
Metro Yatırım Ortaklığı2,320,43-0,43
Migros Ticaret39,74-0,15-7,15
Milpa5,320,0015,65
Mistral GMYO4,980,815,73
MLP Sağlık25,401,2827,83
MMC San. ve Tic. Yat.6,10-1,1332,61
Mondi Tire Kutsan7,732,381,71
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret42,840,2820,20
Net Holding4,97-4,0544,90
Netaş Telekom.32,843,4716,95
Niğbaş Niğde Beton25,502,16-50,96
Nuh Çimento63,00-2,4027,94
Nurol GMYO13,68-1,3087,65
Odaş Elektrik3,87-1,02-0,77
Olmuksan-IP8,45-1,52-28,69
Orge Enerji Elektrik10,882,6447,43
Orma Orman Mahsulleri19,80-0,7534,51
Osmanlı Menkul40,784,7831,80
Ostim Endüstriyel Yat2,62-1,13-35,78
Otokar375,90-0,2118,06
Oyak Çimento7,870,90-10,36
Oyak Yat. Ort.9,20-0,3332,37
Oylum Sınai Yatırımlar4,660,65-1,06
Özak GMYO6,199,9521,37
Özbal Çelik Boru7,93-2,3421,07
Özderici GMYO2,252,741,35
Özerden Plastik11,00-6,3822,22
Pamukova Elektrik32,049,9550,28
Panora GMYO6,461,894,36
Papilon Savunma22,10-0,90-2,90
Park Elek.Madencilik5,69-0,875,96
Parsan33,86-1,7439,34
Pegasus89,55-1,0520,04
Peker GMYO2,315,48-11,49
Penguen Gıda4,68-1,47-7,33
Pera GMYO2,130,4721,60
Pergamon Dış Ticaret29,98-1,3857,08
Petkim5,892,7918,27
Petrokent Turizm1.833,907,28102,33
Pınar Et ve Un23,58-1,501,29
Pınar Su8,100,009,02
Pınar Süt23,66-0,842,51
Plastikkart16,69-1,4215,50
Polisan Holding3,831,86-0,78
Politeknik Metal352,70-1,43-13,55
Prizma Press Matbaacılık5,251,55-4,20
QNB Finans Fin. Kir.129,00-0,392,95
QNB Finansbank63,351,36-9,95
Ral Yatırım Holding4,12-0,96-7,21
Ray Sigorta14,50-1,63-6,15
Reysaş GMYO5,462,440,18
Reysaş Lojistik8,315,46-10,06
Rhea Girişim3,295,45-11,56
Rodrigo Tekstil18,46-5,3334,65
Royal Halı3,47-4,410,87
RTA Laboratuvarları22,60-1,82-25,36
Sabancı Holding10,681,14-6,81
Safkar Ege Soğutmacılık11,220,273,12
Sanel Mühendislik4,650,8735,96
Sanifoam Sünger18,13-4,5333,31
Sanko Pazarlama9,557,301,70
Saray Matbaacılık6,130,16-30,10
Sarkuysan11,203,1326,70
Sasa Polyester39,801,5896,83
Say Yenilenebilir Enerji19,875,92133,49
Sekuro Plastik36,80-3,41163,61
Selçuk Ecza Deposu11,560,52-15,31
Selçuk Gıda4,61-1,50-7,43
Senkron Güvenlik26,783,401,98
Serve Film Prodüksiyon18,501,9315,63
Servet GMYO113,200,0044,39
Seyitler Kimya35,001,5739,49
Silverline Endüstri6,630,76-22,91
Sinpaş GMYO4,650,8711,24
Smartiks Yazılım8,352,58-5,76
Sodaş Sodyum Sanayii39,34-3,5847,48
Sok Marketler Ticaret12,010,84-4,83
Söktaş5,300,194,13
Sönmez Filament89,00-1,1126,78
Sönmez Pamuklu22,78-0,96-5,08
Sumaş Suni Tahta69,00-4,1734,63
Şeker Fin. Kir.12,473,4094,84
Şekerbank1,410,71-6,62
Şişe Cam7,680,795,06
T. Halk Bankası5,460,74-1,80
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,82-0,13-3,99
T.S.K.B.1,721,18-3,37
T.Tuborg21,50-1,5618,98
Taç Tarım Ürünleri26,000,00146,91
Tat Gıda10,68-0,56-9,95
TAV Havalimanları26,240,9223,19
Taze Kuru Gıda291,403,1534,72
Tek-Art Turizm2,141,425,94
Tekfen Holding17,03-1,453,84
Teknosa İç ve Dış Ticaret16,342,5127,86
Temapol Polimer Plastik20,50-2,1078,26
TGS Dış Ticaret19,86-2,4656,25
Tofaş Oto. Fab.37,60-0,7410,85
Torunlar GMYO3,580,00-8,21
Trabzon Liman33,821,875,29
Trabzonspor Sportif2,422,11-0,82
Trend GMYO7,83-1,63-37,71
TSKB GMYO5,56-0,89-3,30
Tuğçelik8,204,861,49
Tukaş8,810,57-9,08
Turcas Petrol5,08-0,974,74
Turkcell16,12-0,250,12
Tümosan Motor ve Traktör18,61-3,2232,27
Tüpraş105,800,00-2,04
Türk Hava Yolları14,72-1,3414,02
Türk Prysmian Kablo13,22-1,349,26
Türk Telekom7,91-0,50-7,38
Türk Traktör220,20-1,2620,53
Türker Proje Gayrimenkul164,002,3145,26
Türkiye Sigorta7,04-1,266,67
Ufuk Yatırım25,00-2,1986,57
Ulaşlar Turizm Yat.4,13-0,48-2,59
Ulusoy Elektrik69,3010,0034,96
Ulusoy Un Sanayi18,39-2,3459,91
Umpaş Holding1,15-9,45-55,94
Uşak Seramik2,44-2,014,27
Utopya Turizm38,20-3,14-1,55
Uzertaş Boya64,50-3,7313,96
Ülker Bisküvi22,322,57-3,54
Vakıf Fin. Kir.23,569,99453,05
Vakıf GMYO3,49-1,13-3,59
Vakıf Yat. Ort.7,96-0,508,15
Vakıflar Bankası4,270,95-9,34
Vakko Tekstil8,989,9137,73
Vanet Gıda7,475,06-3,36
Verusa Holding59,60-2,6132,15
Verusaturk Girisim29,10-4,21122,48
Vestel29,963,3842,26
Vestel Beyaz Eşya53,501,5230,87
Viking Kağıt8,441,56-6,22
Yapı Kredi Koray GMYO6,201,1439,33
Yapı ve Kredi Bank.2,771,84-10,06
Yaprak Süt ve Besi Çift.117,00-0,0961,60
Yataş16,83-1,6416,47
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,925,1311,82
Yeni Gimat GMYO15,200,0022,28
Yeşil GMYO1,67-0,6021,01
Yeşil Yapı2,28-1,3023,91
Yeşil Yatırım Holding149,30-5,8056,58
Yibitaş İnşaat Malzeme16.209,005,883,90
Yonga Mobilya29,84-3,68-0,35
Yükselen Çelik4,92-0,61-5,96
Yünsa18,16-7,4423,87
Zorlu Enerji2,65-2,21-4,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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