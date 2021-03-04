Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|227.690,00
|11,99
|İş Bankası (B)
|45.000,00
|-5,28
|11,11
|İş Bankası (C)
|5,91
|2,25
|-15,57
|İş Bankası (Kur.)
|458.000,00
|20,53
|İş Fin.Kir.
|3,93
|0,51
|1,81
|İş Girişim
|25,14
|0,16
|32,66
|İş GMYO
|2,27
|0,44
|-10,63
|İş Y. Men. Değ.
|21,00
|-0,10
|18,91
|İş Yat. Ort.
|3,82
|-0,78
|8,52
|İşbir Holding
|7.000,00
|5,18
|155,47
|Işık Plastik Sanayi
|35,82
|-1,65
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,67
|-1,76
|46,49
|İttifak Holding
|2,86
|0,00
|28,25
|İz Hayvancılık Tarım
|21,30
|-6,00
|18,33
|İzmir Demir Çelik
|3,12
|-1,27
|-5,73
|İzmir Fırça
|7,08
|4,73
|27,34
|Jantsa Jant Sanayi
|507,40
|-2,14
|52,97
|Kafein Yazılım
|29,00
|-2,36
|35,64
|Kaplamin
|24,50
|-3,16
|-27,51
|Kardemir (A)
|6,00
|3,81
|0,84
|Kardemir (B)
|5,95
|2,59
|12,90
|Kardemir (D)
|7,36
|4,25
|27,34
|Karel Elektronik
|29,50
|0,34
|27,93
|Karsan Otomotiv
|4,60
|-2,54
|41,54
|Karsu Tekstil
|13,38
|-3,04
|56,49
|Kartonsan
|76,70
|3,51
|-19,73
|Katmerciler Ekipman
|5,10
|7,14
|65,58
|Kent Gıda
|433,00
|9,70
|21,77
|Kerevitaş Gıda
|5,71
|-0,35
|-13,22
|Kervan Gıda
|18,59
|10,00
|40,62
|Kervansaray Yat. Holding
|0,85
|-5,56
|-32,54
|Kiler GMYO
|2,49
|0,40
|-0,80
|Klimasan Klima
|23,92
|0,34
|40,95
|Koç Holding
|22,90
|-0,35
|8,43
|Konfrut Gıda
|18,96
|-2,47
|12,19
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|89,00
|-9,96
|275,84
|Konya Çimento
|1.226,60
|2,82
|8,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,28
|-1,02
|62,57
|Koza Altın
|127,70
|0,16
|32,06
|Koza Madencilik
|16,08
|-1,65
|3,81
|Körfez GMYO
|7,95
|2,45
|37,07
|Kristal Kola
|3,56
|2,30
|-9,18
|Kron Telekomünikasyon
|62,55
|1,54
|69,79
|Kuştur Kuşadası Turizm
|387,00
|-0,10
|146,03
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,29
|0,88
|-0,43
|Kütahya Porselen
|53,10
|0,85
|5,25
|Lider Faktoring
|4,20
|-0,47
|23,17
|Link Bilgisayar
|52,20
|-10,00
|63,76
|Logo Yazılım
|139,00
|-3,20
|10,76
|Lokman Hekim Sağlık
|18,32
|-0,97
|70,38
|Lüks Kadife
|46,84
|-2,29
|62,08
|Makina Takım
|4,66
|-0,21
|36,66
|Marka Yatırım Holding
|6,03
|1,17
|-6,22
|Marmaris Altınyunus
|261,00
|-3,33
|134,92
|Marshall
|312,10
|-0,41
|1,76
|Martı GMYO
|2,73
|-0,36
|-0,73
|Martı Otel
|2,75
|2,23
|29,11
|Mavi Giyim
|52,25
|-0,85
|0,10
|Mazhar Zorlu Holding
|45,50
|-1,09
|44,54
|Mega Polietilen
|8,10
|-1,82
|5,74
|Menderes Tekstil
|3,60
|3,15
|16,50
|Merit Turizm
|310,00
|-0,32
|270,37
|Merko Gıda
|7,39
|0,14
|-14,47
|Metemtur Otelcilik
|34,40
|-1,71
|55,66
|Metro Holding
|2,40
|2,13
|15,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,15
|2,94
|9,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,32
|0,43
|-0,43
|Migros Ticaret
|39,74
|-0,15
|-7,15
|Milpa
|5,32
|0,00
|15,65
|Mistral GMYO
|4,98
|0,81
|5,73
|MLP Sağlık
|25,40
|1,28
|27,83
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,10
|-1,13
|32,61
|Mondi Tire Kutsan
|7,73
|2,38
|1,71
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,84
|0,28
|20,20
|Net Holding
|4,97
|-4,05
|44,90
|Netaş Telekom.
|32,84
|3,47
|16,95
|Niğbaş Niğde Beton
|25,50
|2,16
|-50,96
|Nuh Çimento
|63,00
|-2,40
|27,94
|Nurol GMYO
|13,68
|-1,30
|87,65
|Odaş Elektrik
|3,87
|-1,02
|-0,77
|Olmuksan-IP
|8,45
|-1,52
|-28,69
|Orge Enerji Elektrik
|10,88
|2,64
|47,43
|Orma Orman Mahsulleri
|19,80
|-0,75
|34,51
|Osmanlı Menkul
|40,78
|4,78
|31,80
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,62
|-1,13
|-35,78
|Otokar
|375,90
|-0,21
|18,06
|Oyak Çimento
|7,87
|0,90
|-10,36
|Oyak Yat. Ort.
|9,20
|-0,33
|32,37
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,66
|0,65
|-1,06
|Özak GMYO
|6,19
|9,95
|21,37
|Özbal Çelik Boru
|7,93
|-2,34
|21,07
|Özderici GMYO
|2,25
|2,74
|1,35
|Özerden Plastik
|11,00
|-6,38
|22,22
|Pamukova Elektrik
|32,04
|9,95
|50,28
|Panora GMYO
|6,46
|1,89
|4,36
|Papilon Savunma
|22,10
|-0,90
|-2,90
|Park Elek.Madencilik
|5,69
|-0,87
|5,96
|Parsan
|33,86
|-1,74
|39,34
|Pegasus
|89,55
|-1,05
|20,04
|Peker GMYO
|2,31
|5,48
|-11,49
|Penguen Gıda
|4,68
|-1,47
|-7,33
|Pera GMYO
|2,13
|0,47
|21,60
|Pergamon Dış Ticaret
|29,98
|-1,38
|57,08
|Petkim
|5,89
|2,79
|18,27
|Petrokent Turizm
|1.833,90
|7,28
|102,33
|Pınar Et ve Un
|23,58
|-1,50
|1,29
|Pınar Su
|8,10
|0,00
|9,02
|Pınar Süt
|23,66
|-0,84
|2,51
|Plastikkart
|16,69
|-1,42
|15,50
|Polisan Holding
|3,83
|1,86
|-0,78
|Politeknik Metal
|352,70
|-1,43
|-13,55
|Prizma Press Matbaacılık
|5,25
|1,55
|-4,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,00
|-0,39
|2,95
|QNB Finansbank
|63,35
|1,36
|-9,95
|Ral Yatırım Holding
|4,12
|-0,96
|-7,21
|Ray Sigorta
|14,50
|-1,63
|-6,15
|Reysaş GMYO
|5,46
|2,44
|0,18
|Reysaş Lojistik
|8,31
|5,46
|-10,06
|Rhea Girişim
|3,29
|5,45
|-11,56
|Rodrigo Tekstil
|18,46
|-5,33
|34,65
|Royal Halı
|3,47
|-4,41
|0,87
|RTA Laboratuvarları
|22,60
|-1,82
|-25,36
|Sabancı Holding
|10,68
|1,14
|-6,81
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,22
|0,27
|3,12
|Sanel Mühendislik
|4,65
|0,87
|35,96
|Sanifoam Sünger
|18,13
|-4,53
|33,31
|Sanko Pazarlama
|9,55
|7,30
|1,70
|Saray Matbaacılık
|6,13
|0,16
|-30,10
|Sarkuysan
|11,20
|3,13
|26,70
|Sasa Polyester
|39,80
|1,58
|96,83
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,87
|5,92
|133,49
|Sekuro Plastik
|36,80
|-3,41
|163,61
|Selçuk Ecza Deposu
|11,56
|0,52
|-15,31
|Selçuk Gıda
|4,61
|-1,50
|-7,43
|Senkron Güvenlik
|26,78
|3,40
|1,98
|Serve Film Prodüksiyon
|18,50
|1,93
|15,63
|Servet GMYO
|113,20
|0,00
|44,39
|Seyitler Kimya
|35,00
|1,57
|39,49
|Silverline Endüstri
|6,63
|0,76
|-22,91
|Sinpaş GMYO
|4,65
|0,87
|11,24
|Smartiks Yazılım
|8,35
|2,58
|-5,76
|Sodaş Sodyum Sanayii
|39,34
|-3,58
|47,48
|Sok Marketler Ticaret
|12,01
|0,84
|-4,83
|Söktaş
|5,30
|0,19
|4,13
|Sönmez Filament
|89,00
|-1,11
|26,78
|Sönmez Pamuklu
|22,78
|-0,96
|-5,08
|Sumaş Suni Tahta
|69,00
|-4,17
|34,63
|Şeker Fin. Kir.
|12,47
|3,40
|94,84
|Şekerbank
|1,41
|0,71
|-6,62
|Şişe Cam
|7,68
|0,79
|5,06
|T. Halk Bankası
|5,46
|0,74
|-1,80
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,82
|-0,13
|-3,99
|T.S.K.B.
|1,72
|1,18
|-3,37
|T.Tuborg
|21,50
|-1,56
|18,98
|Taç Tarım Ürünleri
|26,00
|0,00
|146,91
|Tat Gıda
|10,68
|-0,56
|-9,95
|TAV Havalimanları
|26,24
|0,92
|23,19
|Taze Kuru Gıda
|291,40
|3,15
|34,72
|Tek-Art Turizm
|2,14
|1,42
|5,94
|Tekfen Holding
|17,03
|-1,45
|3,84
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|16,34
|2,51
|27,86
|Temapol Polimer Plastik
|20,50
|-2,10
|78,26
|TGS Dış Ticaret
|19,86
|-2,46
|56,25
|Tofaş Oto. Fab.
|37,60
|-0,74
|10,85
|Torunlar GMYO
|3,58
|0,00
|-8,21
|Trabzon Liman
|33,82
|1,87
|5,29
|Trabzonspor Sportif
|2,42
|2,11
|-0,82
|Trend GMYO
|7,83
|-1,63
|-37,71
|TSKB GMYO
|5,56
|-0,89
|-3,30
|Tuğçelik
|8,20
|4,86
|1,49
|Tukaş
|8,81
|0,57
|-9,08
|Turcas Petrol
|5,08
|-0,97
|4,74
|Turkcell
|16,12
|-0,25
|0,12
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,61
|-3,22
|32,27
|Tüpraş
|105,80
|0,00
|-2,04
|Türk Hava Yolları
|14,72
|-1,34
|14,02
|Türk Prysmian Kablo
|13,22
|-1,34
|9,26
|Türk Telekom
|7,91
|-0,50
|-7,38
|Türk Traktör
|220,20
|-1,26
|20,53
|Türker Proje Gayrimenkul
|164,00
|2,31
|45,26
|Türkiye Sigorta
|7,04
|-1,26
|6,67
|Ufuk Yatırım
|25,00
|-2,19
|86,57
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,13
|-0,48
|-2,59
|Ulusoy Elektrik
|69,30
|10,00
|34,96
|Ulusoy Un Sanayi
|18,39
|-2,34
|59,91
|Umpaş Holding
|1,15
|-9,45
|-55,94
|Uşak Seramik
|2,44
|-2,01
|4,27
|Utopya Turizm
|38,20
|-3,14
|-1,55
|Uzertaş Boya
|64,50
|-3,73
|13,96
|Ülker Bisküvi
|22,32
|2,57
|-3,54
|Vakıf Fin. Kir.
|23,56
|9,99
|453,05
|Vakıf GMYO
|3,49
|-1,13
|-3,59
|Vakıf Yat. Ort.
|7,96
|-0,50
|8,15
|Vakıflar Bankası
|4,27
|0,95
|-9,34
|Vakko Tekstil
|8,98
|9,91
|37,73
|Vanet Gıda
|7,47
|5,06
|-3,36
|Verusa Holding
|59,60
|-2,61
|32,15
|Verusaturk Girisim
|29,10
|-4,21
|122,48
|Vestel
|29,96
|3,38
|42,26
|Vestel Beyaz Eşya
|53,50
|1,52
|30,87
|Viking Kağıt
|8,44
|1,56
|-6,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,20
|1,14
|39,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,77
|1,84
|-10,06
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|117,00
|-0,09
|61,60
|Yataş
|16,83
|-1,64
|16,47
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,92
|5,13
|11,82
|Yeni Gimat GMYO
|15,20
|0,00
|22,28
|Yeşil GMYO
|1,67
|-0,60
|21,01
|Yeşil Yapı
|2,28
|-1,30
|23,91
|Yeşil Yatırım Holding
|149,30
|-5,80
|56,58
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.209,00
|5,88
|3,90
|Yonga Mobilya
|29,84
|-3,68
|-0,35
|Yükselen Çelik
|4,92
|-0,61
|-5,96
|Yünsa
|18,16
|-7,44
|23,87
|Zorlu Enerji
|2,65
|-2,21
|-4,33
(Son)
Kaynak: AA
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