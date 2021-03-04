Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 227.690,00 11,99 İş Bankası (B) 45.000,00 -5,28 11,11 İş Bankası (C) 5,91 2,25 -15,57 İş Bankası (Kur.) 458.000,00 20,53 İş Fin.Kir. 3,93 0,51 1,81 İş Girişim 25,14 0,16 32,66 İş GMYO 2,27 0,44 -10,63 İş Y. Men. Değ. 21,00 -0,10 18,91 İş Yat. Ort. 3,82 -0,78 8,52 İşbir Holding 7.000,00 5,18 155,47 Işık Plastik Sanayi 35,82 -1,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,67 -1,76 46,49 İttifak Holding 2,86 0,00 28,25 İz Hayvancılık Tarım 21,30 -6,00 18,33 İzmir Demir Çelik 3,12 -1,27 -5,73 İzmir Fırça 7,08 4,73 27,34 Jantsa Jant Sanayi 507,40 -2,14 52,97 Kafein Yazılım 29,00 -2,36 35,64 Kaplamin 24,50 -3,16 -27,51 Kardemir (A) 6,00 3,81 0,84 Kardemir (B) 5,95 2,59 12,90 Kardemir (D) 7,36 4,25 27,34 Karel Elektronik 29,50 0,34 27,93 Karsan Otomotiv 4,60 -2,54 41,54 Karsu Tekstil 13,38 -3,04 56,49 Kartonsan 76,70 3,51 -19,73 Katmerciler Ekipman 5,10 7,14 65,58 Kent Gıda 433,00 9,70 21,77 Kerevitaş Gıda 5,71 -0,35 -13,22 Kervan Gıda 18,59 10,00 40,62 Kervansaray Yat. Holding 0,85 -5,56 -32,54 Kiler GMYO 2,49 0,40 -0,80 Klimasan Klima 23,92 0,34 40,95 Koç Holding 22,90 -0,35 8,43 Konfrut Gıda 18,96 -2,47 12,19 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 89,00 -9,96 275,84 Konya Çimento 1.226,60 2,82 8,55 Kordsa Teknik Tekstil 25,28 -1,02 62,57 Koza Altın 127,70 0,16 32,06 Koza Madencilik 16,08 -1,65 3,81 Körfez GMYO 7,95 2,45 37,07 Kristal Kola 3,56 2,30 -9,18 Kron Telekomünikasyon 62,55 1,54 69,79 Kuştur Kuşadası Turizm 387,00 -0,10 146,03 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,29 0,88 -0,43 Kütahya Porselen 53,10 0,85 5,25 Lider Faktoring 4,20 -0,47 23,17 Link Bilgisayar 52,20 -10,00 63,76 Logo Yazılım 139,00 -3,20 10,76 Lokman Hekim Sağlık 18,32 -0,97 70,38 Lüks Kadife 46,84 -2,29 62,08 Makina Takım 4,66 -0,21 36,66 Marka Yatırım Holding 6,03 1,17 -6,22 Marmaris Altınyunus 261,00 -3,33 134,92 Marshall 312,10 -0,41 1,76 Martı GMYO 2,73 -0,36 -0,73 Martı Otel 2,75 2,23 29,11 Mavi Giyim 52,25 -0,85 0,10 Mazhar Zorlu Holding 45,50 -1,09 44,54 Mega Polietilen 8,10 -1,82 5,74 Menderes Tekstil 3,60 3,15 16,50 Merit Turizm 310,00 -0,32 270,37 Merko Gıda 7,39 0,14 -14,47 Metemtur Otelcilik 34,40 -1,71 55,66 Metro Holding 2,40 2,13 15,38 Metro Petrol ve Tesisleri 3,15 2,94 9,00 Metro Yatırım Ortaklığı 2,32 0,43 -0,43 Migros Ticaret 39,74 -0,15 -7,15 Milpa 5,32 0,00 15,65 Mistral GMYO 4,98 0,81 5,73 MLP Sağlık 25,40 1,28 27,83 MMC San. ve Tic. Yat. 6,10 -1,13 32,61 Mondi Tire Kutsan 7,73 2,38 1,71 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 42,84 0,28 20,20 Net Holding 4,97 -4,05 44,90 Netaş Telekom. 32,84 3,47 16,95 Niğbaş Niğde Beton 25,50 2,16 -50,96 Nuh Çimento 63,00 -2,40 27,94 Nurol GMYO 13,68 -1,30 87,65 Odaş Elektrik 3,87 -1,02 -0,77 Olmuksan-IP 8,45 -1,52 -28,69 Orge Enerji Elektrik 10,88 2,64 47,43 Orma Orman Mahsulleri 19,80 -0,75 34,51 Osmanlı Menkul 40,78 4,78 31,80 Ostim Endüstriyel Yat 2,62 -1,13 -35,78 Otokar 375,90 -0,21 18,06 Oyak Çimento 7,87 0,90 -10,36 Oyak Yat. Ort. 9,20 -0,33 32,37 Oylum Sınai Yatırımlar 4,66 0,65 -1,06 Özak GMYO 6,19 9,95 21,37 Özbal Çelik Boru 7,93 -2,34 21,07 Özderici GMYO 2,25 2,74 1,35 Özerden Plastik 11,00 -6,38 22,22 Pamukova Elektrik 32,04 9,95 50,28 Panora GMYO 6,46 1,89 4,36 Papilon Savunma 22,10 -0,90 -2,90 Park Elek.Madencilik 5,69 -0,87 5,96 Parsan 33,86 -1,74 39,34 Pegasus 89,55 -1,05 20,04 Peker GMYO 2,31 5,48 -11,49 Penguen Gıda 4,68 -1,47 -7,33 Pera GMYO 2,13 0,47 21,60 Pergamon Dış Ticaret 29,98 -1,38 57,08 Petkim 5,89 2,79 18,27 Petrokent Turizm 1.833,90 7,28 102,33 Pınar Et ve Un 23,58 -1,50 1,29 Pınar Su 8,10 0,00 9,02 Pınar Süt 23,66 -0,84 2,51 Plastikkart 16,69 -1,42 15,50 Polisan Holding 3,83 1,86 -0,78 Politeknik Metal 352,70 -1,43 -13,55 Prizma Press Matbaacılık 5,25 1,55 -4,20 QNB Finans Fin. Kir. 129,00 -0,39 2,95 QNB Finansbank 63,35 1,36 -9,95 Ral Yatırım Holding 4,12 -0,96 -7,21 Ray Sigorta 14,50 -1,63 -6,15 Reysaş GMYO 5,46 2,44 0,18 Reysaş Lojistik 8,31 5,46 -10,06 Rhea Girişim 3,29 5,45 -11,56 Rodrigo Tekstil 18,46 -5,33 34,65 Royal Halı 3,47 -4,41 0,87 RTA Laboratuvarları 22,60 -1,82 -25,36 Sabancı Holding 10,68 1,14 -6,81 Safkar Ege Soğutmacılık 11,22 0,27 3,12 Sanel Mühendislik 4,65 0,87 35,96 Sanifoam Sünger 18,13 -4,53 33,31 Sanko Pazarlama 9,55 7,30 1,70 Saray Matbaacılık 6,13 0,16 -30,10 Sarkuysan 11,20 3,13 26,70 Sasa Polyester 39,80 1,58 96,83 Say Yenilenebilir Enerji 19,87 5,92 133,49 Sekuro Plastik 36,80 -3,41 163,61 Selçuk Ecza Deposu 11,56 0,52 -15,31 Selçuk Gıda 4,61 -1,50 -7,43 Senkron Güvenlik 26,78 3,40 1,98 Serve Film Prodüksiyon 18,50 1,93 15,63 Servet GMYO 113,20 0,00 44,39 Seyitler Kimya 35,00 1,57 39,49 Silverline Endüstri 6,63 0,76 -22,91 Sinpaş GMYO 4,65 0,87 11,24 Smartiks Yazılım 8,35 2,58 -5,76 Sodaş Sodyum Sanayii 39,34 -3,58 47,48 Sok Marketler Ticaret 12,01 0,84 -4,83 Söktaş 5,30 0,19 4,13 Sönmez Filament 89,00 -1,11 26,78 Sönmez Pamuklu 22,78 -0,96 -5,08 Sumaş Suni Tahta 69,00 -4,17 34,63 Şeker Fin. Kir. 12,47 3,40 94,84 Şekerbank 1,41 0,71 -6,62 Şişe Cam 7,68 0,79 5,06 T. Halk Bankası 5,46 0,74 -1,80 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,82 -0,13 -3,99 T.S.K.B. 1,72 1,18 -3,37 T.Tuborg 21,50 -1,56 18,98 Taç Tarım Ürünleri 26,00 0,00 146,91 Tat Gıda 10,68 -0,56 -9,95 TAV Havalimanları 26,24 0,92 23,19 Taze Kuru Gıda 291,40 3,15 34,72 Tek-Art Turizm 2,14 1,42 5,94 Tekfen Holding 17,03 -1,45 3,84 Teknosa İç ve Dış Ticaret 16,34 2,51 27,86 Temapol Polimer Plastik 20,50 -2,10 78,26 TGS Dış Ticaret 19,86 -2,46 56,25 Tofaş Oto. Fab. 37,60 -0,74 10,85 Torunlar GMYO 3,58 0,00 -8,21 Trabzon Liman 33,82 1,87 5,29 Trabzonspor Sportif 2,42 2,11 -0,82 Trend GMYO 7,83 -1,63 -37,71 TSKB GMYO 5,56 -0,89 -3,30 Tuğçelik 8,20 4,86 1,49 Tukaş 8,81 0,57 -9,08 Turcas Petrol 5,08 -0,97 4,74 Turkcell 16,12 -0,25 0,12 Tümosan Motor ve Traktör 18,61 -3,22 32,27 Tüpraş 105,80 0,00 -2,04 Türk Hava Yolları 14,72 -1,34 14,02 Türk Prysmian Kablo 13,22 -1,34 9,26 Türk Telekom 7,91 -0,50 -7,38 Türk Traktör 220,20 -1,26 20,53 Türker Proje Gayrimenkul 164,00 2,31 45,26 Türkiye Sigorta 7,04 -1,26 6,67 Ufuk Yatırım 25,00 -2,19 86,57 Ulaşlar Turizm Yat. 4,13 -0,48 -2,59 Ulusoy Elektrik 69,30 10,00 34,96 Ulusoy Un Sanayi 18,39 -2,34 59,91 Umpaş Holding 1,15 -9,45 -55,94 Uşak Seramik 2,44 -2,01 4,27 Utopya Turizm 38,20 -3,14 -1,55 Uzertaş Boya 64,50 -3,73 13,96 Ülker Bisküvi 22,32 2,57 -3,54 Vakıf Fin. Kir. 23,56 9,99 453,05 Vakıf GMYO 3,49 -1,13 -3,59 Vakıf Yat. Ort. 7,96 -0,50 8,15 Vakıflar Bankası 4,27 0,95 -9,34 Vakko Tekstil 8,98 9,91 37,73 Vanet Gıda 7,47 5,06 -3,36 Verusa Holding 59,60 -2,61 32,15 Verusaturk Girisim 29,10 -4,21 122,48 Vestel 29,96 3,38 42,26 Vestel Beyaz Eşya 53,50 1,52 30,87 Viking Kağıt 8,44 1,56 -6,22 Yapı Kredi Koray GMYO 6,20 1,14 39,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,77 1,84 -10,06 Yaprak Süt ve Besi Çift. 117,00 -0,09 61,60 Yataş 16,83 -1,64 16,47 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,92 5,13 11,82 Yeni Gimat GMYO 15,20 0,00 22,28 Yeşil GMYO 1,67 -0,60 21,01 Yeşil Yapı 2,28 -1,30 23,91 Yeşil Yatırım Holding 149,30 -5,80 56,58 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.209,00 5,88 3,90 Yonga Mobilya 29,84 -3,68 -0,35 Yükselen Çelik 4,92 -0,61 -5,96 Yünsa 18,16 -7,44 23,87 Zorlu Enerji 2,65 -2,21 -4,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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