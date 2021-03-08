Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 250.459,00 10,00 23,19 İş Bankası (B) 49.500,00 10,00 22,22 İş Bankası (C) 5,74 -3,37 -18,00 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 9,17 31,58 İş Fin.Kir. 3,90 -1,27 1,04 İş Girişim 24,00 -3,30 26,65 İş GMYO 2,25 -1,32 -11,42 İş Y. Men. Değ. 20,10 -2,80 13,82 İş Yat. Ort. 3,76 -1,05 6,82 İşbir Holding 8.051,00 4,56 193,83 Işık Plastik Sanayi 37,50 -0,85 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,67 -2,34 46,49 İttifak Holding 2,72 -4,23 21,97 İz Hayvancılık Tarım 25,76 9,99 43,11 İzmir Demir Çelik 3,30 5,43 -0,29 İzmir Fırça 7,66 6,98 37,77 Jantsa Jant Sanayi 512,00 0,59 54,36 Kafein Yazılım 30,96 6,32 44,81 Kaplamin 24,54 -1,84 -27,40 Kardemir (A) 6,06 0,66 1,85 Kardemir (B) 6,04 0,50 14,61 Kardemir (D) 7,26 -0,55 25,61 Karel Elektronik 28,40 -2,07 23,16 Karsan Otomotiv 4,37 -2,24 34,46 Karsu Tekstil 13,42 -1,90 56,96 Kartonsan 73,70 -1,21 -22,87 Katmerciler Ekipman 4,92 -3,91 59,74 Kent Gıda 350,80 -9,98 -1,35 Kerevitaş Gıda 5,55 -1,60 -15,65 Kervan Gıda 17,57 -1,84 32,90 Kervansaray Yat. Holding 0,92 0,00 -26,98 Kiler GMYO 2,46 -0,81 -1,99 Klimasan Klima 24,06 1,09 41,78 Koç Holding 22,56 -2,25 6,82 Konfrut Gıda 20,16 0,30 19,29 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 103,00 5,21 334,97 Konya Çimento 1.187,00 -2,06 5,04 Kordsa Teknik Tekstil 24,18 -2,18 55,50 Koza Altın 132,80 3,03 37,33 Koza Madencilik 16,15 0,25 4,26 Körfez GMYO 8,24 3,00 42,07 Kristal Kola 3,30 -3,51 -15,82 Kron Telekomünikasyon 57,00 -4,76 54,72 Kuştur Kuşadası Turizm 343,00 -10,00 118,05 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,29 0,88 -0,43 Kütahya Porselen 58,90 9,99 16,75 Lider Faktoring 3,99 -3,16 17,01 Link Bilgisayar 47,80 1,75 49,96 Logo Yazılım 135,00 -1,68 7,57 Lokman Hekim Sağlık 18,91 1,29 75,87 Lüks Kadife 45,32 -2,75 56,82 Makina Takım 5,20 5,91 52,49 Marka Yatırım Holding 5,87 -2,17 -8,71 Marmaris Altınyunus 255,00 -3,77 129,52 Marshall 311,00 -0,64 1,40 Martı GMYO 2,73 0,00 -0,73 Martı Otel 2,66 -1,48 24,88 Mavi Giyim 51,80 -0,96 -0,77 Mazhar Zorlu Holding 42,32 -10,00 34,43 Mega Polietilen 7,93 0,00 3,52 Menderes Tekstil 3,62 2,84 17,15 Merit Turizm 276,50 -3,76 230,35 Merko Gıda 7,42 2,63 -14,12 Metemtur Otelcilik 37,98 2,76 71,86 Metro Holding 2,36 -1,67 13,46 Metro Petrol ve Tesisleri 3,15 -0,63 9,00 Metro Yatırım Ortaklığı 2,29 -1,29 -1,72 Migros Ticaret 39,18 -0,25 -8,46 Milpa 5,51 4,16 19,78 Mistral GMYO 5,18 5,28 9,98 MLP Sağlık 25,94 -0,99 30,55 MMC San. ve Tic. Yat. 6,00 -3,85 30,43 Mondi Tire Kutsan 7,88 3,96 3,68 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 41,50 -1,38 16,44 Net Holding 5,13 3,64 49,56 Netaş Telekom. 31,60 -4,30 12,54 Niğbaş Niğde Beton 30,84 9,99 -40,69 Nuh Çimento 63,80 -1,09 29,57 Nurol GMYO 13,87 1,17 90,26 Odaş Elektrik 3,91 0,00 0,26 Olmuksan-IP 8,30 0,00 -29,96 Orge Enerji Elektrik 10,52 -2,14 42,55 Orma Orman Mahsulleri 20,90 4,40 41,98 Osmanlı Menkul 39,08 3,06 26,31 Ostim Endüstriyel Yat 2,63 -0,38 -35,54 Otokar 377,00 0,27 18,40 Oyak Çimento 8,03 -2,78 -8,54 Oyak Yat. Ort. 9,42 2,50 35,54 Oylum Sınai Yatırımlar 5,08 7,63 7,86 Özak GMYO 5,66 -2,58 10,98 Özbal Çelik Boru 8,12 1,12 23,97 Özderici GMYO 2,22 -1,33 0,00 Özerden Plastik 10,90 -0,46 21,11 Pamukova Elektrik 33,08 -5,49 55,16 Panora GMYO 6,52 -1,95 5,33 Papilon Savunma 22,02 0,09 -3,25 Park Elek.Madencilik 6,14 1,32 14,34 Parsan 32,80 -1,97 34,98 Pegasus 86,00 -2,33 15,28 Peker GMYO 2,22 -1,33 -14,94 Penguen Gıda 4,77 2,14 -5,54 Pera GMYO 2,14 1,42 22,17 Pergamon Dış Ticaret 29,18 0,21 52,89 Petkim 6,23 3,49 25,10 Petrokent Turizm 2.083,30 7,76 129,84 Pınar Et ve Un 23,34 -0,93 0,26 Pınar Su 8,00 -0,87 7,67 Pınar Süt 23,56 -3,05 2,08 Plastikkart 16,46 0,98 13,91 Polisan Holding 3,85 1,05 -0,26 Politeknik Metal 350,90 -1,98 -13,51 Prizma Press Matbaacılık 5,38 0,56 -1,82 QNB Finans Fin. Kir. 126,90 -0,16 1,28 QNB Finansbank 62,50 -0,71 -11,16 Ral Yatırım Holding 4,42 6,76 -0,45 Ray Sigorta 15,21 4,97 -1,55 Reysaş GMYO 5,37 0,19 -1,47 Reysaş Lojistik 8,26 3,77 -10,61 Rhea Girişim 3,42 -3,39 -8,06 Rodrigo Tekstil 22,32 9,95 62,80 Royal Halı 3,50 -0,85 1,74 RTA Laboratuvarları 21,36 -2,73 -29,46 Sabancı Holding 10,75 -1,47 -6,20 Safkar Ege Soğutmacılık 11,87 -1,00 9,10 Sanel Mühendislik 4,57 0,00 33,63 Sanifoam Sünger 20,28 1,71 49,12 Sanko Pazarlama 9,12 -1,19 -2,88 Saray Matbaacılık 6,37 5,12 -27,37 Sarkuysan 11,70 5,12 32,35 Sasa Polyester 38,40 -2,19 89,91 Say Yenilenebilir Enerji 19,49 -0,15 129,02 Sekuro Plastik 36,12 -4,19 158,74 Selçuk Ecza Deposu 11,26 -2,00 -17,51 Selçuk Gıda 4,49 -1,97 -9,84 Senkron Güvenlik 30,80 10,00 17,29 Serve Film Prodüksiyon 18,50 0,00 15,63 Servet GMYO 117,80 3,42 50,26 Seyitler Kimya 32,62 -0,85 30,01 Silverline Endüstri 6,43 -2,28 -25,23 Sinpaş GMYO 4,69 1,30 12,20 Smartiks Yazılım 8,29 0,61 -6,43 Sodaş Sodyum Sanayii 39,88 2,26 49,51 Söktaş 5,15 -1,34 1,18 Sönmez Filament 81,60 -5,34 16,24 Sönmez Pamuklu 23,00 -0,86 -4,17 Sumaş Suni Tahta 72,00 0,28 40,49 Şeker Fin. Kir. 11,70 -7,66 82,81 Şekerbank 1,37 -2,84 -9,27 Şişe Cam 7,59 -0,78 3,83 Şok Marketler Ticaret 11,89 -2,22 -5,78 T. Halk Bankası 5,36 -0,56 -3,60 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,98 -1,70 -6,70 T.S.K.B. 1,71 -1,72 -3,93 T.Tuborg 21,20 0,19 17,32 Taç Tarım Ürünleri 27,80 8,59 164,01 Tat Gıda 10,45 -1,51 -11,89 TAV Havalimanları 25,40 -1,78 19,25 Taze Kuru Gıda 277,60 -3,44 28,34 Tek-Art Turizm 2,12 -0,47 4,95 Tekfen Holding 16,90 -0,65 3,05 Teknosa İç ve Dış Ticaret 15,21 -3,98 19,01 Temapol Polimer Plastik 20,50 -1,63 78,26 TGS Dış Ticaret 19,56 -1,46 53,89 Tofaş Oto. Fab. 38,00 -2,76 12,03 Torunlar GMYO 3,57 -1,38 -8,46 Trabzon Liman 33,44 -0,36 4,11 Trabzonspor Sportif 2,34 -2,50 -4,10 Trend GMYO 7,83 1,82 -37,71 TSKB GMYO 5,98 0,67 4,00 Tuğçelik 7,91 -0,13 -2,10 Tukaş 8,71 -1,25 -10,11 Turcas Petrol 5,30 1,53 9,28 Turkcell 16,33 0,55 1,43 Tümosan Motor ve Traktör 19,12 1,86 35,89 Tüpraş 107,50 0,75 -0,46 Türk Hava Yolları 14,65 -0,88 13,48 Türk İlaç Serum 12,10 10,00 Türk Prysmian Kablo 13,80 3,92 14,05 Türk Telekom 7,85 -1,01 -8,08 Türk Traktör 218,70 0,23 19,70 Türker Proje Gayrimenkul 160,50 -3,08 42,16 Türkiye Sigorta 6,76 -1,89 2,42 Ufuk Yatırım 25,00 -5,66 86,57 Ulaşlar Turizm Yat. 4,05 -0,98 -4,48 Ulusoy Elektrik 66,50 -0,97 29,50 Ulusoy Un Sanayi 19,07 2,20 65,83 Umpaş Holding 1,07 -6,96 -59,00 Uşak Seramik 2,44 0,00 4,27 Utopya Turizm 39,88 -0,30 2,78 Uzertaş Boya 62,30 -4,15 10,07 Ülker Bisküvi 22,06 -0,72 -4,67 Vakıf Fin. Kir. 22,40 -6,12 425,82 Vakıf GMYO 3,57 3,48 -1,38 Vakıf Yat. Ort. 8,91 10,00 21,06 Vakıflar Bankası 4,21 -1,17 -10,62 Vakko Tekstil 10,85 9,93 66,41 Vanet Gıda 7,14 -1,92 -7,63 Verusa Holding 60,15 0,59 33,37 Verusaturk Girisim 29,46 -1,73 125,23 Vestel 30,36 -0,33 44,16 Vestel Beyaz Eşya 52,65 -1,40 28,79 Viking Kağıt 8,43 0,24 -6,33 Yapı Kredi Koray GMYO 7,00 2,64 57,30 Yapı ve Kredi Bank. 2,70 -2,53 -12,34 Yaprak Süt ve Besi Çift. 123,70 -3,36 70,86 Yataş 16,97 0,71 17,44 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 5,00 3,09 13,64 Yeni Gimat GMYO 15,10 -0,40 21,48 Yeşil GMYO 1,66 0,00 20,29 Yeşil Yapı 2,25 -1,32 22,28 Yeşil Yatırım Holding 135,40 -7,32 42,00 Yibitaş İnşaat Malzeme 17.240,00 3,39 10,51 Yonga Mobilya 29,00 -3,33 -3,16 Yükselen Çelik 5,15 4,25 -1,56 Yünsa 17,93 0,50 22,31 Zorlu Enerji 2,60 -1,14 -6,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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