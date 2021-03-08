Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|250.459,00
|10,00
|23,19
|İş Bankası (B)
|49.500,00
|10,00
|22,22
|İş Bankası (C)
|5,74
|-3,37
|-18,00
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|9,17
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,90
|-1,27
|1,04
|İş Girişim
|24,00
|-3,30
|26,65
|İş GMYO
|2,25
|-1,32
|-11,42
|İş Y. Men. Değ.
|20,10
|-2,80
|13,82
|İş Yat. Ort.
|3,76
|-1,05
|6,82
|İşbir Holding
|8.051,00
|4,56
|193,83
|Işık Plastik Sanayi
|37,50
|-0,85
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,67
|-2,34
|46,49
|İttifak Holding
|2,72
|-4,23
|21,97
|İz Hayvancılık Tarım
|25,76
|9,99
|43,11
|İzmir Demir Çelik
|3,30
|5,43
|-0,29
|İzmir Fırça
|7,66
|6,98
|37,77
|Jantsa Jant Sanayi
|512,00
|0,59
|54,36
|Kafein Yazılım
|30,96
|6,32
|44,81
|Kaplamin
|24,54
|-1,84
|-27,40
|Kardemir (A)
|6,06
|0,66
|1,85
|Kardemir (B)
|6,04
|0,50
|14,61
|Kardemir (D)
|7,26
|-0,55
|25,61
|Karel Elektronik
|28,40
|-2,07
|23,16
|Karsan Otomotiv
|4,37
|-2,24
|34,46
|Karsu Tekstil
|13,42
|-1,90
|56,96
|Kartonsan
|73,70
|-1,21
|-22,87
|Katmerciler Ekipman
|4,92
|-3,91
|59,74
|Kent Gıda
|350,80
|-9,98
|-1,35
|Kerevitaş Gıda
|5,55
|-1,60
|-15,65
|Kervan Gıda
|17,57
|-1,84
|32,90
|Kervansaray Yat. Holding
|0,92
|0,00
|-26,98
|Kiler GMYO
|2,46
|-0,81
|-1,99
|Klimasan Klima
|24,06
|1,09
|41,78
|Koç Holding
|22,56
|-2,25
|6,82
|Konfrut Gıda
|20,16
|0,30
|19,29
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|103,00
|5,21
|334,97
|Konya Çimento
|1.187,00
|-2,06
|5,04
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,18
|-2,18
|55,50
|Koza Altın
|132,80
|3,03
|37,33
|Koza Madencilik
|16,15
|0,25
|4,26
|Körfez GMYO
|8,24
|3,00
|42,07
|Kristal Kola
|3,30
|-3,51
|-15,82
|Kron Telekomünikasyon
|57,00
|-4,76
|54,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|343,00
|-10,00
|118,05
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,29
|0,88
|-0,43
|Kütahya Porselen
|58,90
|9,99
|16,75
|Lider Faktoring
|3,99
|-3,16
|17,01
|Link Bilgisayar
|47,80
|1,75
|49,96
|Logo Yazılım
|135,00
|-1,68
|7,57
|Lokman Hekim Sağlık
|18,91
|1,29
|75,87
|Lüks Kadife
|45,32
|-2,75
|56,82
|Makina Takım
|5,20
|5,91
|52,49
|Marka Yatırım Holding
|5,87
|-2,17
|-8,71
|Marmaris Altınyunus
|255,00
|-3,77
|129,52
|Marshall
|311,00
|-0,64
|1,40
|Martı GMYO
|2,73
|0,00
|-0,73
|Martı Otel
|2,66
|-1,48
|24,88
|Mavi Giyim
|51,80
|-0,96
|-0,77
|Mazhar Zorlu Holding
|42,32
|-10,00
|34,43
|Mega Polietilen
|7,93
|0,00
|3,52
|Menderes Tekstil
|3,62
|2,84
|17,15
|Merit Turizm
|276,50
|-3,76
|230,35
|Merko Gıda
|7,42
|2,63
|-14,12
|Metemtur Otelcilik
|37,98
|2,76
|71,86
|Metro Holding
|2,36
|-1,67
|13,46
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,15
|-0,63
|9,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,29
|-1,29
|-1,72
|Migros Ticaret
|39,18
|-0,25
|-8,46
|Milpa
|5,51
|4,16
|19,78
|Mistral GMYO
|5,18
|5,28
|9,98
|MLP Sağlık
|25,94
|-0,99
|30,55
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,00
|-3,85
|30,43
|Mondi Tire Kutsan
|7,88
|3,96
|3,68
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|41,50
|-1,38
|16,44
|Net Holding
|5,13
|3,64
|49,56
|Netaş Telekom.
|31,60
|-4,30
|12,54
|Niğbaş Niğde Beton
|30,84
|9,99
|-40,69
|Nuh Çimento
|63,80
|-1,09
|29,57
|Nurol GMYO
|13,87
|1,17
|90,26
|Odaş Elektrik
|3,91
|0,00
|0,26
|Olmuksan-IP
|8,30
|0,00
|-29,96
|Orge Enerji Elektrik
|10,52
|-2,14
|42,55
|Orma Orman Mahsulleri
|20,90
|4,40
|41,98
|Osmanlı Menkul
|39,08
|3,06
|26,31
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,63
|-0,38
|-35,54
|Otokar
|377,00
|0,27
|18,40
|Oyak Çimento
|8,03
|-2,78
|-8,54
|Oyak Yat. Ort.
|9,42
|2,50
|35,54
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,08
|7,63
|7,86
|Özak GMYO
|5,66
|-2,58
|10,98
|Özbal Çelik Boru
|8,12
|1,12
|23,97
|Özderici GMYO
|2,22
|-1,33
|0,00
|Özerden Plastik
|10,90
|-0,46
|21,11
|Pamukova Elektrik
|33,08
|-5,49
|55,16
|Panora GMYO
|6,52
|-1,95
|5,33
|Papilon Savunma
|22,02
|0,09
|-3,25
|Park Elek.Madencilik
|6,14
|1,32
|14,34
|Parsan
|32,80
|-1,97
|34,98
|Pegasus
|86,00
|-2,33
|15,28
|Peker GMYO
|2,22
|-1,33
|-14,94
|Penguen Gıda
|4,77
|2,14
|-5,54
|Pera GMYO
|2,14
|1,42
|22,17
|Pergamon Dış Ticaret
|29,18
|0,21
|52,89
|Petkim
|6,23
|3,49
|25,10
|Petrokent Turizm
|2.083,30
|7,76
|129,84
|Pınar Et ve Un
|23,34
|-0,93
|0,26
|Pınar Su
|8,00
|-0,87
|7,67
|Pınar Süt
|23,56
|-3,05
|2,08
|Plastikkart
|16,46
|0,98
|13,91
|Polisan Holding
|3,85
|1,05
|-0,26
|Politeknik Metal
|350,90
|-1,98
|-13,51
|Prizma Press Matbaacılık
|5,38
|0,56
|-1,82
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,90
|-0,16
|1,28
|QNB Finansbank
|62,50
|-0,71
|-11,16
|Ral Yatırım Holding
|4,42
|6,76
|-0,45
|Ray Sigorta
|15,21
|4,97
|-1,55
|Reysaş GMYO
|5,37
|0,19
|-1,47
|Reysaş Lojistik
|8,26
|3,77
|-10,61
|Rhea Girişim
|3,42
|-3,39
|-8,06
|Rodrigo Tekstil
|22,32
|9,95
|62,80
|Royal Halı
|3,50
|-0,85
|1,74
|RTA Laboratuvarları
|21,36
|-2,73
|-29,46
|Sabancı Holding
|10,75
|-1,47
|-6,20
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,87
|-1,00
|9,10
|Sanel Mühendislik
|4,57
|0,00
|33,63
|Sanifoam Sünger
|20,28
|1,71
|49,12
|Sanko Pazarlama
|9,12
|-1,19
|-2,88
|Saray Matbaacılık
|6,37
|5,12
|-27,37
|Sarkuysan
|11,70
|5,12
|32,35
|Sasa Polyester
|38,40
|-2,19
|89,91
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,49
|-0,15
|129,02
|Sekuro Plastik
|36,12
|-4,19
|158,74
|Selçuk Ecza Deposu
|11,26
|-2,00
|-17,51
|Selçuk Gıda
|4,49
|-1,97
|-9,84
|Senkron Güvenlik
|30,80
|10,00
|17,29
|Serve Film Prodüksiyon
|18,50
|0,00
|15,63
|Servet GMYO
|117,80
|3,42
|50,26
|Seyitler Kimya
|32,62
|-0,85
|30,01
|Silverline Endüstri
|6,43
|-2,28
|-25,23
|Sinpaş GMYO
|4,69
|1,30
|12,20
|Smartiks Yazılım
|8,29
|0,61
|-6,43
|Sodaş Sodyum Sanayii
|39,88
|2,26
|49,51
|Söktaş
|5,15
|-1,34
|1,18
|Sönmez Filament
|81,60
|-5,34
|16,24
|Sönmez Pamuklu
|23,00
|-0,86
|-4,17
|Sumaş Suni Tahta
|72,00
|0,28
|40,49
|Şeker Fin. Kir.
|11,70
|-7,66
|82,81
|Şekerbank
|1,37
|-2,84
|-9,27
|Şişe Cam
|7,59
|-0,78
|3,83
|Şok Marketler Ticaret
|11,89
|-2,22
|-5,78
|T. Halk Bankası
|5,36
|-0,56
|-3,60
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,98
|-1,70
|-6,70
|T.S.K.B.
|1,71
|-1,72
|-3,93
|T.Tuborg
|21,20
|0,19
|17,32
|Taç Tarım Ürünleri
|27,80
|8,59
|164,01
|Tat Gıda
|10,45
|-1,51
|-11,89
|TAV Havalimanları
|25,40
|-1,78
|19,25
|Taze Kuru Gıda
|277,60
|-3,44
|28,34
|Tek-Art Turizm
|2,12
|-0,47
|4,95
|Tekfen Holding
|16,90
|-0,65
|3,05
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,21
|-3,98
|19,01
|Temapol Polimer Plastik
|20,50
|-1,63
|78,26
|TGS Dış Ticaret
|19,56
|-1,46
|53,89
|Tofaş Oto. Fab.
|38,00
|-2,76
|12,03
|Torunlar GMYO
|3,57
|-1,38
|-8,46
|Trabzon Liman
|33,44
|-0,36
|4,11
|Trabzonspor Sportif
|2,34
|-2,50
|-4,10
|Trend GMYO
|7,83
|1,82
|-37,71
|TSKB GMYO
|5,98
|0,67
|4,00
|Tuğçelik
|7,91
|-0,13
|-2,10
|Tukaş
|8,71
|-1,25
|-10,11
|Turcas Petrol
|5,30
|1,53
|9,28
|Turkcell
|16,33
|0,55
|1,43
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,12
|1,86
|35,89
|Tüpraş
|107,50
|0,75
|-0,46
|Türk Hava Yolları
|14,65
|-0,88
|13,48
|Türk İlaç Serum
|12,10
|10,00
|Türk Prysmian Kablo
|13,80
|3,92
|14,05
|Türk Telekom
|7,85
|-1,01
|-8,08
|Türk Traktör
|218,70
|0,23
|19,70
|Türker Proje Gayrimenkul
|160,50
|-3,08
|42,16
|Türkiye Sigorta
|6,76
|-1,89
|2,42
|Ufuk Yatırım
|25,00
|-5,66
|86,57
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,05
|-0,98
|-4,48
|Ulusoy Elektrik
|66,50
|-0,97
|29,50
|Ulusoy Un Sanayi
|19,07
|2,20
|65,83
|Umpaş Holding
|1,07
|-6,96
|-59,00
|Uşak Seramik
|2,44
|0,00
|4,27
|Utopya Turizm
|39,88
|-0,30
|2,78
|Uzertaş Boya
|62,30
|-4,15
|10,07
|Ülker Bisküvi
|22,06
|-0,72
|-4,67
|Vakıf Fin. Kir.
|22,40
|-6,12
|425,82
|Vakıf GMYO
|3,57
|3,48
|-1,38
|Vakıf Yat. Ort.
|8,91
|10,00
|21,06
|Vakıflar Bankası
|4,21
|-1,17
|-10,62
|Vakko Tekstil
|10,85
|9,93
|66,41
|Vanet Gıda
|7,14
|-1,92
|-7,63
|Verusa Holding
|60,15
|0,59
|33,37
|Verusaturk Girisim
|29,46
|-1,73
|125,23
|Vestel
|30,36
|-0,33
|44,16
|Vestel Beyaz Eşya
|52,65
|-1,40
|28,79
|Viking Kağıt
|8,43
|0,24
|-6,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,00
|2,64
|57,30
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,70
|-2,53
|-12,34
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|123,70
|-3,36
|70,86
|Yataş
|16,97
|0,71
|17,44
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|5,00
|3,09
|13,64
|Yeni Gimat GMYO
|15,10
|-0,40
|21,48
|Yeşil GMYO
|1,66
|0,00
|20,29
|Yeşil Yapı
|2,25
|-1,32
|22,28
|Yeşil Yatırım Holding
|135,40
|-7,32
|42,00
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.240,00
|3,39
|10,51
|Yonga Mobilya
|29,00
|-3,33
|-3,16
|Yükselen Çelik
|5,15
|4,25
|-1,56
|Yünsa
|17,93
|0,50
|22,31
|Zorlu Enerji
|2,60
|-1,14
|-6,14
(Son)
Kaynak: AA
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