Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|275.499,90
|10,00
|35,50
|İş Bankası (B)
|49.000,00
|-1,01
|20,99
|İş Bankası (C)
|5,81
|1,22
|-17,00
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|0,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,95
|1,28
|2,33
|İş Girişim
|21,60
|-10,00
|13,98
|İş GMYO
|2,32
|3,11
|-8,66
|İş Y. Men. Değ.
|19,88
|-1,09
|12,57
|İş Yat. Ort.
|3,75
|-0,27
|6,53
|İşbir Holding
|8.050,00
|-0,01
|193,80
|Işık Plastik Sanayi
|39,86
|6,29
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,71
|2,40
|50,00
|İttifak Holding
|2,78
|2,21
|24,66
|İz Hayvancılık Tarım
|25,54
|-0,85
|41,89
|İzmir Demir Çelik
|3,23
|-2,12
|-2,40
|İzmir Fırça
|8,42
|9,92
|51,44
|Jantsa Jant Sanayi
|512,00
|0,00
|54,36
|Kafein Yazılım
|29,86
|-3,55
|39,66
|Kaplamin
|24,42
|-0,49
|-27,75
|Kardemir (A)
|6,20
|2,31
|4,20
|Kardemir (B)
|6,17
|2,15
|17,08
|Kardemir (D)
|7,38
|1,65
|27,68
|Karel Elektronik
|29,38
|3,45
|27,41
|Karsan Otomotiv
|4,50
|2,97
|38,46
|Karsu Tekstil
|13,89
|3,50
|62,46
|Kartonsan
|74,90
|1,63
|-21,61
|Katmerciler Ekipman
|4,84
|-1,63
|57,14
|Kent Gıda
|373,80
|6,56
|5,12
|Kerevitaş Gıda
|5,89
|6,13
|-10,49
|Kervan Gıda
|17,59
|0,11
|33,06
|Kervansaray Yat. Holding
|0,87
|-5,43
|-30,95
|Kiler GMYO
|2,46
|0,00
|-1,99
|Klimasan Klima
|23,94
|-0,50
|41,07
|Koç Holding
|23,26
|3,10
|10,13
|Konfrut Gıda
|19,83
|-1,64
|17,34
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|98,10
|-4,76
|314,27
|Konya Çimento
|1.166,70
|-1,71
|3,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,06
|3,64
|61,16
|Koza Altın
|131,00
|-1,36
|35,47
|Koza Madencilik
|15,92
|-1,42
|2,78
|Körfez GMYO
|8,14
|-1,21
|40,34
|Kristal Kola
|3,42
|3,64
|-12,76
|Kron Telekomünikasyon
|56,50
|-0,88
|53,37
|Kuştur Kuşadası Turizm
|308,70
|-10,00
|96,25
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,30
|0,44
|0,00
|Kütahya Porselen
|55,25
|-6,20
|9,51
|Lider Faktoring
|3,89
|-2,51
|14,08
|Link Bilgisayar
|43,62
|-8,74
|36,85
|Logo Yazılım
|134,90
|-0,07
|7,49
|Lokman Hekim Sağlık
|18,90
|-0,05
|75,78
|Lüks Kadife
|44,44
|-1,94
|53,77
|Makina Takım
|5,15
|-0,96
|51,03
|Marka Yatırım Holding
|5,77
|-1,70
|-10,26
|Marmaris Altınyunus
|242,10
|-5,06
|117,91
|Marshall
|308,50
|-0,80
|0,59
|Martı GMYO
|2,72
|-0,37
|-1,09
|Martı Otel
|2,57
|-3,38
|20,66
|Mavi Giyim
|52,90
|2,12
|1,34
|Mazhar Zorlu Holding
|42,32
|0,00
|34,43
|Mega Polietilen
|8,20
|3,40
|7,05
|Menderes Tekstil
|3,47
|-4,14
|12,30
|Merit Turizm
|276,00
|-0,18
|229,75
|Merko Gıda
|8,16
|9,97
|-5,56
|Metemtur Otelcilik
|38,34
|0,95
|73,48
|Metro Holding
|2,38
|0,85
|14,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,17
|0,63
|9,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,29
|0,00
|-1,72
|Migros Ticaret
|39,84
|1,68
|-6,92
|Milpa
|5,47
|-0,73
|18,91
|Mistral GMYO
|5,40
|4,25
|14,65
|MLP Sağlık
|24,82
|-4,32
|24,91
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,70
|-5,00
|23,91
|Mondi Tire Kutsan
|7,70
|-2,28
|1,32
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|41,40
|-0,24
|16,16
|Net Holding
|5,06
|-1,36
|47,52
|Netaş Telekom.
|32,78
|3,73
|16,74
|Niğbaş Niğde Beton
|28,02
|-9,14
|-46,12
|Nuh Çimento
|65,00
|1,88
|32,01
|Nurol GMYO
|14,00
|0,94
|92,04
|Odaş Elektrik
|3,92
|0,26
|0,51
|Olmuksan-IP
|8,24
|-0,72
|-30,46
|Orge Enerji Elektrik
|11,04
|4,94
|49,59
|Orma Orman Mahsulleri
|20,50
|-1,91
|39,27
|Osmanlı Menkul
|38,04
|-2,66
|22,95
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,75
|4,56
|-32,60
|Otokar
|379,70
|0,72
|19,25
|Oyak Çimento
|8,07
|0,50
|-8,09
|Oyak Yat. Ort.
|9,59
|1,80
|37,99
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,79
|-5,71
|1,70
|Özak GMYO
|5,86
|3,53
|14,90
|Özbal Çelik Boru
|7,96
|-1,97
|21,53
|Özderici GMYO
|2,24
|0,90
|0,90
|Özerden Plastik
|11,99
|10,00
|33,22
|Pamukova Elektrik
|34,20
|3,39
|60,41
|Panora GMYO
|6,82
|4,60
|10,18
|Papilon Savunma
|22,72
|3,18
|-0,18
|Park Elek.Madencilik
|6,05
|-1,47
|12,66
|Parsan
|32,54
|-0,79
|33,91
|Pegasus
|88,80
|3,26
|19,03
|Peker GMYO
|2,23
|0,45
|-14,56
|Penguen Gıda
|4,74
|-0,63
|-6,14
|Pera GMYO
|2,27
|6,07
|29,59
|Pergamon Dış Ticaret
|28,58
|-2,06
|49,75
|Petkim
|6,24
|0,16
|25,30
|Petrokent Turizm
|2.281,00
|9,49
|151,65
|Pınar Et ve Un
|23,34
|0,00
|0,26
|Pınar Su
|8,03
|0,37
|8,08
|Pınar Süt
|23,70
|0,59
|2,69
|Plastikkart
|16,52
|0,36
|14,33
|Polisan Holding
|3,84
|-0,26
|-0,52
|Politeknik Metal
|341,10
|-2,79
|-15,93
|Prizma Press Matbaacılık
|5,42
|0,74
|-1,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,30
|-0,47
|0,80
|QNB Finansbank
|62,15
|-0,56
|-11,66
|Ral Yatırım Holding
|4,32
|-2,26
|-2,70
|Ray Sigorta
|15,04
|-1,12
|-2,65
|Reysaş GMYO
|5,53
|2,98
|1,47
|Reysaş Lojistik
|8,09
|-2,06
|-12,45
|Rhea Girişim
|3,35
|-2,05
|-9,95
|Rodrigo Tekstil
|22,50
|0,81
|64,11
|Royal Halı
|3,43
|-2,00
|-0,29
|RTA Laboratuvarları
|21,56
|0,94
|-28,80
|Sabancı Holding
|10,92
|1,58
|-4,71
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,60
|-2,27
|6,62
|Sanel Mühendislik
|5,02
|9,85
|46,78
|Sanifoam Sünger
|19,41
|-4,29
|42,72
|Sanko Pazarlama
|9,88
|8,33
|5,22
|Saray Matbaacılık
|6,38
|0,16
|-27,25
|Sarkuysan
|12,00
|2,56
|35,75
|Sasa Polyester
|42,24
|10,00
|108,90
|Say Yenilenebilir Enerji
|18,78
|-3,64
|120,68
|Sekuro Plastik
|34,70
|-3,93
|148,57
|Selçuk Ecza Deposu
|11,45
|1,69
|-16,12
|Selçuk Gıda
|4,55
|1,34
|-8,63
|Senkron Güvenlik
|33,88
|10,00
|29,02
|Serve Film Prodüksiyon
|18,50
|0,00
|15,63
|Servet GMYO
|129,50
|9,93
|65,18
|Seyitler Kimya
|35,20
|7,91
|40,29
|Silverline Endüstri
|6,44
|0,16
|-25,12
|Sinpaş GMYO
|5,15
|9,81
|23,21
|Smartiks Yazılım
|8,14
|-1,81
|-8,13
|Sodaş Sodyum Sanayii
|39,62
|-0,65
|48,53
|Söktaş
|5,12
|-0,58
|0,59
|Sönmez Filament
|79,10
|-3,06
|12,68
|Sönmez Pamuklu
|22,70
|-1,30
|-5,42
|Sumaş Suni Tahta
|70,20
|-2,50
|36,98
|Şeker Fin. Kir.
|11,20
|-4,27
|75,00
|Şekerbank
|1,38
|0,73
|-8,61
|Şişe Cam
|7,65
|0,79
|4,65
|Şok Marketler Ticaret
|12,33
|3,70
|-2,30
|T. Halk Bankası
|5,39
|0,56
|-3,06
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,90
|3,17
|-3,73
|T.S.K.B.
|1,71
|0,00
|-3,93
|T.Tuborg
|21,32
|0,57
|17,99
|Taç Tarım Ürünleri
|25,62
|-7,84
|143,30
|Tat Gıda
|10,87
|4,02
|-8,35
|TAV Havalimanları
|25,90
|1,97
|21,60
|Taze Kuru Gıda
|270,90
|-2,41
|25,24
|Tek-Art Turizm
|2,11
|-0,47
|4,46
|Tekfen Holding
|17,06
|0,95
|4,03
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,15
|-0,39
|18,54
|Temapol Polimer Plastik
|19,00
|-7,32
|65,22
|TGS Dış Ticaret
|19,30
|-1,33
|51,85
|Tofaş Oto. Fab.
|37,62
|-1,00
|10,91
|Torunlar GMYO
|3,64
|1,96
|-6,67
|Trabzon Liman
|33,72
|0,84
|4,98
|Trabzonspor Sportif
|2,31
|-1,28
|-5,33
|Trend GMYO
|7,93
|1,28
|-36,91
|TSKB GMYO
|5,73
|-4,18
|-0,35
|Tuğçelik
|8,02
|1,39
|-0,74
|Tukaş
|8,71
|0,00
|-10,11
|Turcas Petrol
|5,38
|1,51
|10,93
|Turkcell
|16,48
|0,92
|2,36
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,15
|0,16
|36,11
|Tüpraş
|107,10
|-0,37
|-0,83
|Türk Hava Yolları
|15,02
|2,53
|16,34
|Türk İlaç Serum
|13,31
|10,00
|Türk Prysmian Kablo
|13,61
|-1,38
|12,48
|Türk Telekom
|7,94
|1,15
|-7,03
|Türk Traktör
|215,90
|-1,28
|18,17
|Türker Proje Gayrimenkul
|155,00
|-3,43
|37,29
|Türkiye Sigorta
|6,77
|0,15
|2,58
|Ufuk Yatırım
|24,80
|-0,80
|85,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,01
|-0,99
|-5,42
|Ulusoy Elektrik
|64,85
|-2,48
|26,29
|Ulusoy Un Sanayi
|18,65
|-2,20
|62,17
|Umpaş Holding
|1,10
|2,80
|-57,85
|Uşak Seramik
|2,46
|0,82
|5,13
|Utopya Turizm
|39,50
|-0,95
|1,80
|Uzertaş Boya
|63,35
|1,69
|11,93
|Ülker Bisküvi
|23,42
|6,17
|1,21
|Vakıf Fin. Kir.
|20,16
|-10,00
|373,24
|Vakıf GMYO
|3,75
|5,04
|3,59
|Vakıf Yat. Ort.
|9,80
|9,99
|33,15
|Vakıflar Bankası
|4,22
|0,24
|-10,40
|Vakko Tekstil
|11,93
|9,95
|82,98
|Vanet Gıda
|7,20
|0,84
|-6,86
|Verusa Holding
|59,15
|-1,66
|31,15
|Verusaturk Girisim
|28,72
|-2,51
|119,57
|Vestel
|29,76
|-1,98
|41,31
|Vestel Beyaz Eşya
|53,45
|1,52
|30,75
|Viking Kağıt
|8,63
|2,37
|-4,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,82
|-2,57
|53,26
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,73
|1,11
|-11,36
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|126,00
|1,86
|74,03
|Yataş
|16,95
|-0,12
|17,30
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,50
|-10,00
|2,27
|Yeni Gimat GMYO
|15,30
|1,32
|23,09
|Yeşil GMYO
|1,65
|-0,60
|19,57
|Yeşil Yapı
|2,29
|1,78
|24,46
|Yeşil Yatırım Holding
|138,50
|2,29
|45,25
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.997,00
|4,39
|15,36
|Yonga Mobilya
|31,90
|10,00
|6,53
|Yükselen Çelik
|5,12
|-0,58
|-2,14
|Yünsa
|17,50
|-2,40
|19,37
|Zorlu Enerji
|2,61
|0,38
|-5,78
(Son)
Kaynak: AA
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