Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

09.03.2021 18:57
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)275.499,9010,0035,50İş Bankası (B)49.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)275.499,9010,0035,50
İş Bankası (B)49.000,00-1,0120,99
İş Bankası (C)5,811,22-17,00
İş Bankası (Kur.)500.000,000,0031,58
İş Fin.Kir.3,951,282,33
İş Girişim21,60-10,0013,98
İş GMYO2,323,11-8,66
İş Y. Men. Değ.19,88-1,0912,57
İş Yat. Ort.3,75-0,276,53
İşbir Holding8.050,00-0,01193,80
Işık Plastik Sanayi39,866,29

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,712,4050,00
İttifak Holding2,782,2124,66
İz Hayvancılık Tarım25,54-0,8541,89
İzmir Demir Çelik3,23-2,12-2,40
İzmir Fırça8,429,9251,44
Jantsa Jant Sanayi512,000,0054,36
Kafein Yazılım29,86-3,5539,66
Kaplamin24,42-0,49-27,75
Kardemir (A)6,202,314,20
Kardemir (B)6,172,1517,08
Kardemir (D)7,381,6527,68
Karel Elektronik29,383,4527,41
Karsan Otomotiv4,502,9738,46
Karsu Tekstil13,893,5062,46
Kartonsan74,901,63-21,61
Katmerciler Ekipman4,84-1,6357,14
Kent Gıda373,806,565,12
Kerevitaş Gıda5,896,13-10,49
Kervan Gıda17,590,1133,06
Kervansaray Yat. Holding0,87-5,43-30,95
Kiler GMYO2,460,00-1,99
Klimasan Klima23,94-0,5041,07
Koç Holding23,263,1010,13
Konfrut Gıda19,83-1,6417,34
Kontrolmatik Teknoloji Enerji98,10-4,76314,27
Konya Çimento1.166,70-1,713,25
Kordsa Teknik Tekstil25,063,6461,16
Koza Altın131,00-1,3635,47
Koza Madencilik15,92-1,422,78
Körfez GMYO8,14-1,2140,34
Kristal Kola3,423,64-12,76
Kron Telekomünikasyon56,50-0,8853,37
Kuştur Kuşadası Turizm308,70-10,0096,25
Kuyumcukent Gayrimenkul2,300,440,00
Kütahya Porselen55,25-6,209,51
Lider Faktoring3,89-2,5114,08
Link Bilgisayar43,62-8,7436,85
Logo Yazılım134,90-0,077,49
Lokman Hekim Sağlık18,90-0,0575,78
Lüks Kadife44,44-1,9453,77
Makina Takım5,15-0,9651,03
Marka Yatırım Holding5,77-1,70-10,26
Marmaris Altınyunus242,10-5,06117,91
Marshall308,50-0,800,59
Martı GMYO2,72-0,37-1,09
Martı Otel2,57-3,3820,66
Mavi Giyim52,902,121,34
Mazhar Zorlu Holding42,320,0034,43
Mega Polietilen8,203,407,05
Menderes Tekstil3,47-4,1412,30
Merit Turizm276,00-0,18229,75
Merko Gıda8,169,97-5,56
Metemtur Otelcilik38,340,9573,48
Metro Holding2,380,8514,42
Metro Petrol ve Tesisleri3,170,639,69
Metro Yatırım Ortaklığı2,290,00-1,72
Migros Ticaret39,841,68-6,92
Milpa5,47-0,7318,91
Mistral GMYO5,404,2514,65
MLP Sağlık24,82-4,3224,91
MMC San. ve Tic. Yat.5,70-5,0023,91
Mondi Tire Kutsan7,70-2,281,32
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret41,40-0,2416,16
Net Holding5,06-1,3647,52
Netaş Telekom.32,783,7316,74
Niğbaş Niğde Beton28,02-9,14-46,12
Nuh Çimento65,001,8832,01
Nurol GMYO14,000,9492,04
Odaş Elektrik3,920,260,51
Olmuksan-IP8,24-0,72-30,46
Orge Enerji Elektrik11,044,9449,59
Orma Orman Mahsulleri20,50-1,9139,27
Osmanlı Menkul38,04-2,6622,95
Ostim Endüstriyel Yat2,754,56-32,60
Otokar379,700,7219,25
Oyak Çimento8,070,50-8,09
Oyak Yat. Ort.9,591,8037,99
Oylum Sınai Yatırımlar4,79-5,711,70
Özak GMYO5,863,5314,90
Özbal Çelik Boru7,96-1,9721,53
Özderici GMYO2,240,900,90
Özerden Plastik11,9910,0033,22
Pamukova Elektrik34,203,3960,41
Panora GMYO6,824,6010,18
Papilon Savunma22,723,18-0,18
Park Elek.Madencilik6,05-1,4712,66
Parsan32,54-0,7933,91
Pegasus88,803,2619,03
Peker GMYO2,230,45-14,56
Penguen Gıda4,74-0,63-6,14
Pera GMYO2,276,0729,59
Pergamon Dış Ticaret28,58-2,0649,75
Petkim6,240,1625,30
Petrokent Turizm2.281,009,49151,65
Pınar Et ve Un23,340,000,26
Pınar Su8,030,378,08
Pınar Süt23,700,592,69
Plastikkart16,520,3614,33
Polisan Holding3,84-0,26-0,52
Politeknik Metal341,10-2,79-15,93
Prizma Press Matbaacılık5,420,74-1,09
QNB Finans Fin. Kir.126,30-0,470,80
QNB Finansbank62,15-0,56-11,66
Ral Yatırım Holding4,32-2,26-2,70
Ray Sigorta15,04-1,12-2,65
Reysaş GMYO5,532,981,47
Reysaş Lojistik8,09-2,06-12,45
Rhea Girişim3,35-2,05-9,95
Rodrigo Tekstil22,500,8164,11
Royal Halı3,43-2,00-0,29
RTA Laboratuvarları21,560,94-28,80
Sabancı Holding10,921,58-4,71
Safkar Ege Soğutmacılık11,60-2,276,62
Sanel Mühendislik5,029,8546,78
Sanifoam Sünger19,41-4,2942,72
Sanko Pazarlama9,888,335,22
Saray Matbaacılık6,380,16-27,25
Sarkuysan12,002,5635,75
Sasa Polyester42,2410,00108,90
Say Yenilenebilir Enerji18,78-3,64120,68
Sekuro Plastik34,70-3,93148,57
Selçuk Ecza Deposu11,451,69-16,12
Selçuk Gıda4,551,34-8,63
Senkron Güvenlik33,8810,0029,02
Serve Film Prodüksiyon18,500,0015,63
Servet GMYO129,509,9365,18
Seyitler Kimya35,207,9140,29
Silverline Endüstri6,440,16-25,12
Sinpaş GMYO5,159,8123,21
Smartiks Yazılım8,14-1,81-8,13
Sodaş Sodyum Sanayii39,62-0,6548,53
Söktaş5,12-0,580,59
Sönmez Filament79,10-3,0612,68
Sönmez Pamuklu22,70-1,30-5,42
Sumaş Suni Tahta70,20-2,5036,98
Şeker Fin. Kir.11,20-4,2775,00
Şekerbank1,380,73-8,61
Şişe Cam7,650,794,65
Şok Marketler Ticaret12,333,70-2,30
T. Halk Bankası5,390,56-3,06
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,903,17-3,73
T.S.K.B.1,710,00-3,93
T.Tuborg21,320,5717,99
Taç Tarım Ürünleri25,62-7,84143,30
Tat Gıda10,874,02-8,35
TAV Havalimanları25,901,9721,60
Taze Kuru Gıda270,90-2,4125,24
Tek-Art Turizm2,11-0,474,46
Tekfen Holding17,060,954,03
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,15-0,3918,54
Temapol Polimer Plastik19,00-7,3265,22
TGS Dış Ticaret19,30-1,3351,85
Tofaş Oto. Fab.37,62-1,0010,91
Torunlar GMYO3,641,96-6,67
Trabzon Liman33,720,844,98
Trabzonspor Sportif2,31-1,28-5,33
Trend GMYO7,931,28-36,91
TSKB GMYO5,73-4,18-0,35
Tuğçelik8,021,39-0,74
Tukaş8,710,00-10,11
Turcas Petrol5,381,5110,93
Turkcell16,480,922,36
Tümosan Motor ve Traktör19,150,1636,11
Tüpraş107,10-0,37-0,83
Türk Hava Yolları15,022,5316,34
Türk İlaç Serum13,3110,00

Türk Prysmian Kablo13,61-1,3812,48
Türk Telekom7,941,15-7,03
Türk Traktör215,90-1,2818,17
Türker Proje Gayrimenkul155,00-3,4337,29
Türkiye Sigorta6,770,152,58
Ufuk Yatırım24,80-0,8085,07
Ulaşlar Turizm Yat.4,01-0,99-5,42
Ulusoy Elektrik64,85-2,4826,29
Ulusoy Un Sanayi18,65-2,2062,17
Umpaş Holding1,102,80-57,85
Uşak Seramik2,460,825,13
Utopya Turizm39,50-0,951,80
Uzertaş Boya63,351,6911,93
Ülker Bisküvi23,426,171,21
Vakıf Fin. Kir.20,16-10,00373,24
Vakıf GMYO3,755,043,59
Vakıf Yat. Ort.9,809,9933,15
Vakıflar Bankası4,220,24-10,40
Vakko Tekstil11,939,9582,98
Vanet Gıda7,200,84-6,86
Verusa Holding59,15-1,6631,15
Verusaturk Girisim28,72-2,51119,57
Vestel29,76-1,9841,31
Vestel Beyaz Eşya53,451,5230,75
Viking Kağıt8,632,37-4,11
Yapı Kredi Koray GMYO6,82-2,5753,26
Yapı ve Kredi Bank.2,731,11-11,36
Yaprak Süt ve Besi Çift.126,001,8674,03
Yataş16,95-0,1217,30
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,50-10,002,27
Yeni Gimat GMYO15,301,3223,09
Yeşil GMYO1,65-0,6019,57
Yeşil Yapı2,291,7824,46
Yeşil Yatırım Holding138,502,2945,25
Yibitaş İnşaat Malzeme17.997,004,3915,36
Yonga Mobilya31,9010,006,53
Yükselen Çelik5,12-0,58-2,14
Yünsa17,50-2,4019,37
Zorlu Enerji2,610,38-5,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi Yasak Elma'nın Mahmut'u Mert Altınışık diziye veda edecek Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti 16 yaşındaki genci, 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şüpheliler yakalandı Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk Eşiyle yasak aşk yaşayan şahsı öldürüp gömen astsubayın ifadesi ortaya çıktı: Bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu
Atina'da sokaklar savaş alanına döndü, bir polis ağır yaralı Atina'da sokaklar savaş alanına döndü, bir polis ağır yaralı         
00:58
Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı         
00:28
HDP'li Buldan'ın teröristlere destek verdiği sözlerine Bakan Soylu'dan tepki: Susarsam annem ve babam hakkını helal etmesin HDP'li Buldan'ın teröristlere destek verdiği sözlerine Bakan Soylu'dan tepki: Susarsam annem ve babam hakkını helal etmesin         
23:33
Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu         
23:07
Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu? Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu?         
20:01
Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti         
17:37
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti         
11:40
Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü         
11:24
Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı         
10:57
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:00
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak         
09:31
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 07:08:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei