Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 275.499,90 10,00 35,50 İş Bankası (B) 49.000,00 -1,01 20,99 İş Bankası (C) 5,81 1,22 -17,00 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 0,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,95 1,28 2,33 İş Girişim 21,60 -10,00 13,98 İş GMYO 2,32 3,11 -8,66 İş Y. Men. Değ. 19,88 -1,09 12,57 İş Yat. Ort. 3,75 -0,27 6,53 İşbir Holding 8.050,00 -0,01 193,80 Işık Plastik Sanayi 39,86 6,29 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,71 2,40 50,00 İttifak Holding 2,78 2,21 24,66 İz Hayvancılık Tarım 25,54 -0,85 41,89 İzmir Demir Çelik 3,23 -2,12 -2,40 İzmir Fırça 8,42 9,92 51,44 Jantsa Jant Sanayi 512,00 0,00 54,36 Kafein Yazılım 29,86 -3,55 39,66 Kaplamin 24,42 -0,49 -27,75 Kardemir (A) 6,20 2,31 4,20 Kardemir (B) 6,17 2,15 17,08 Kardemir (D) 7,38 1,65 27,68 Karel Elektronik 29,38 3,45 27,41 Karsan Otomotiv 4,50 2,97 38,46 Karsu Tekstil 13,89 3,50 62,46 Kartonsan 74,90 1,63 -21,61 Katmerciler Ekipman 4,84 -1,63 57,14 Kent Gıda 373,80 6,56 5,12 Kerevitaş Gıda 5,89 6,13 -10,49 Kervan Gıda 17,59 0,11 33,06 Kervansaray Yat. Holding 0,87 -5,43 -30,95 Kiler GMYO 2,46 0,00 -1,99 Klimasan Klima 23,94 -0,50 41,07 Koç Holding 23,26 3,10 10,13 Konfrut Gıda 19,83 -1,64 17,34 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 98,10 -4,76 314,27 Konya Çimento 1.166,70 -1,71 3,25 Kordsa Teknik Tekstil 25,06 3,64 61,16 Koza Altın 131,00 -1,36 35,47 Koza Madencilik 15,92 -1,42 2,78 Körfez GMYO 8,14 -1,21 40,34 Kristal Kola 3,42 3,64 -12,76 Kron Telekomünikasyon 56,50 -0,88 53,37 Kuştur Kuşadası Turizm 308,70 -10,00 96,25 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,30 0,44 0,00 Kütahya Porselen 55,25 -6,20 9,51 Lider Faktoring 3,89 -2,51 14,08 Link Bilgisayar 43,62 -8,74 36,85 Logo Yazılım 134,90 -0,07 7,49 Lokman Hekim Sağlık 18,90 -0,05 75,78 Lüks Kadife 44,44 -1,94 53,77 Makina Takım 5,15 -0,96 51,03 Marka Yatırım Holding 5,77 -1,70 -10,26 Marmaris Altınyunus 242,10 -5,06 117,91 Marshall 308,50 -0,80 0,59 Martı GMYO 2,72 -0,37 -1,09 Martı Otel 2,57 -3,38 20,66 Mavi Giyim 52,90 2,12 1,34 Mazhar Zorlu Holding 42,32 0,00 34,43 Mega Polietilen 8,20 3,40 7,05 Menderes Tekstil 3,47 -4,14 12,30 Merit Turizm 276,00 -0,18 229,75 Merko Gıda 8,16 9,97 -5,56 Metemtur Otelcilik 38,34 0,95 73,48 Metro Holding 2,38 0,85 14,42 Metro Petrol ve Tesisleri 3,17 0,63 9,69 Metro Yatırım Ortaklığı 2,29 0,00 -1,72 Migros Ticaret 39,84 1,68 -6,92 Milpa 5,47 -0,73 18,91 Mistral GMYO 5,40 4,25 14,65 MLP Sağlık 24,82 -4,32 24,91 MMC San. ve Tic. Yat. 5,70 -5,00 23,91 Mondi Tire Kutsan 7,70 -2,28 1,32 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 41,40 -0,24 16,16 Net Holding 5,06 -1,36 47,52 Netaş Telekom. 32,78 3,73 16,74 Niğbaş Niğde Beton 28,02 -9,14 -46,12 Nuh Çimento 65,00 1,88 32,01 Nurol GMYO 14,00 0,94 92,04 Odaş Elektrik 3,92 0,26 0,51 Olmuksan-IP 8,24 -0,72 -30,46 Orge Enerji Elektrik 11,04 4,94 49,59 Orma Orman Mahsulleri 20,50 -1,91 39,27 Osmanlı Menkul 38,04 -2,66 22,95 Ostim Endüstriyel Yat 2,75 4,56 -32,60 Otokar 379,70 0,72 19,25 Oyak Çimento 8,07 0,50 -8,09 Oyak Yat. Ort. 9,59 1,80 37,99 Oylum Sınai Yatırımlar 4,79 -5,71 1,70 Özak GMYO 5,86 3,53 14,90 Özbal Çelik Boru 7,96 -1,97 21,53 Özderici GMYO 2,24 0,90 0,90 Özerden Plastik 11,99 10,00 33,22 Pamukova Elektrik 34,20 3,39 60,41 Panora GMYO 6,82 4,60 10,18 Papilon Savunma 22,72 3,18 -0,18 Park Elek.Madencilik 6,05 -1,47 12,66 Parsan 32,54 -0,79 33,91 Pegasus 88,80 3,26 19,03 Peker GMYO 2,23 0,45 -14,56 Penguen Gıda 4,74 -0,63 -6,14 Pera GMYO 2,27 6,07 29,59 Pergamon Dış Ticaret 28,58 -2,06 49,75 Petkim 6,24 0,16 25,30 Petrokent Turizm 2.281,00 9,49 151,65 Pınar Et ve Un 23,34 0,00 0,26 Pınar Su 8,03 0,37 8,08 Pınar Süt 23,70 0,59 2,69 Plastikkart 16,52 0,36 14,33 Polisan Holding 3,84 -0,26 -0,52 Politeknik Metal 341,10 -2,79 -15,93 Prizma Press Matbaacılık 5,42 0,74 -1,09 QNB Finans Fin. Kir. 126,30 -0,47 0,80 QNB Finansbank 62,15 -0,56 -11,66 Ral Yatırım Holding 4,32 -2,26 -2,70 Ray Sigorta 15,04 -1,12 -2,65 Reysaş GMYO 5,53 2,98 1,47 Reysaş Lojistik 8,09 -2,06 -12,45 Rhea Girişim 3,35 -2,05 -9,95 Rodrigo Tekstil 22,50 0,81 64,11 Royal Halı 3,43 -2,00 -0,29 RTA Laboratuvarları 21,56 0,94 -28,80 Sabancı Holding 10,92 1,58 -4,71 Safkar Ege Soğutmacılık 11,60 -2,27 6,62 Sanel Mühendislik 5,02 9,85 46,78 Sanifoam Sünger 19,41 -4,29 42,72 Sanko Pazarlama 9,88 8,33 5,22 Saray Matbaacılık 6,38 0,16 -27,25 Sarkuysan 12,00 2,56 35,75 Sasa Polyester 42,24 10,00 108,90 Say Yenilenebilir Enerji 18,78 -3,64 120,68 Sekuro Plastik 34,70 -3,93 148,57 Selçuk Ecza Deposu 11,45 1,69 -16,12 Selçuk Gıda 4,55 1,34 -8,63 Senkron Güvenlik 33,88 10,00 29,02 Serve Film Prodüksiyon 18,50 0,00 15,63 Servet GMYO 129,50 9,93 65,18 Seyitler Kimya 35,20 7,91 40,29 Silverline Endüstri 6,44 0,16 -25,12 Sinpaş GMYO 5,15 9,81 23,21 Smartiks Yazılım 8,14 -1,81 -8,13 Sodaş Sodyum Sanayii 39,62 -0,65 48,53 Söktaş 5,12 -0,58 0,59 Sönmez Filament 79,10 -3,06 12,68 Sönmez Pamuklu 22,70 -1,30 -5,42 Sumaş Suni Tahta 70,20 -2,50 36,98 Şeker Fin. Kir. 11,20 -4,27 75,00 Şekerbank 1,38 0,73 -8,61 Şişe Cam 7,65 0,79 4,65 Şok Marketler Ticaret 12,33 3,70 -2,30 T. Halk Bankası 5,39 0,56 -3,06 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,90 3,17 -3,73 T.S.K.B. 1,71 0,00 -3,93 T.Tuborg 21,32 0,57 17,99 Taç Tarım Ürünleri 25,62 -7,84 143,30 Tat Gıda 10,87 4,02 -8,35 TAV Havalimanları 25,90 1,97 21,60 Taze Kuru Gıda 270,90 -2,41 25,24 Tek-Art Turizm 2,11 -0,47 4,46 Tekfen Holding 17,06 0,95 4,03 Teknosa İç ve Dış Ticaret 15,15 -0,39 18,54 Temapol Polimer Plastik 19,00 -7,32 65,22 TGS Dış Ticaret 19,30 -1,33 51,85 Tofaş Oto. Fab. 37,62 -1,00 10,91 Torunlar GMYO 3,64 1,96 -6,67 Trabzon Liman 33,72 0,84 4,98 Trabzonspor Sportif 2,31 -1,28 -5,33 Trend GMYO 7,93 1,28 -36,91 TSKB GMYO 5,73 -4,18 -0,35 Tuğçelik 8,02 1,39 -0,74 Tukaş 8,71 0,00 -10,11 Turcas Petrol 5,38 1,51 10,93 Turkcell 16,48 0,92 2,36 Tümosan Motor ve Traktör 19,15 0,16 36,11 Tüpraş 107,10 -0,37 -0,83 Türk Hava Yolları 15,02 2,53 16,34 Türk İlaç Serum 13,31 10,00 Türk Prysmian Kablo 13,61 -1,38 12,48 Türk Telekom 7,94 1,15 -7,03 Türk Traktör 215,90 -1,28 18,17 Türker Proje Gayrimenkul 155,00 -3,43 37,29 Türkiye Sigorta 6,77 0,15 2,58 Ufuk Yatırım 24,80 -0,80 85,07 Ulaşlar Turizm Yat. 4,01 -0,99 -5,42 Ulusoy Elektrik 64,85 -2,48 26,29 Ulusoy Un Sanayi 18,65 -2,20 62,17 Umpaş Holding 1,10 2,80 -57,85 Uşak Seramik 2,46 0,82 5,13 Utopya Turizm 39,50 -0,95 1,80 Uzertaş Boya 63,35 1,69 11,93 Ülker Bisküvi 23,42 6,17 1,21 Vakıf Fin. Kir. 20,16 -10,00 373,24 Vakıf GMYO 3,75 5,04 3,59 Vakıf Yat. Ort. 9,80 9,99 33,15 Vakıflar Bankası 4,22 0,24 -10,40 Vakko Tekstil 11,93 9,95 82,98 Vanet Gıda 7,20 0,84 -6,86 Verusa Holding 59,15 -1,66 31,15 Verusaturk Girisim 28,72 -2,51 119,57 Vestel 29,76 -1,98 41,31 Vestel Beyaz Eşya 53,45 1,52 30,75 Viking Kağıt 8,63 2,37 -4,11 Yapı Kredi Koray GMYO 6,82 -2,57 53,26 Yapı ve Kredi Bank. 2,73 1,11 -11,36 Yaprak Süt ve Besi Çift. 126,00 1,86 74,03 Yataş 16,95 -0,12 17,30 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,50 -10,00 2,27 Yeni Gimat GMYO 15,30 1,32 23,09 Yeşil GMYO 1,65 -0,60 19,57 Yeşil Yapı 2,29 1,78 24,46 Yeşil Yatırım Holding 138,50 2,29 45,25 Yibitaş İnşaat Malzeme 17.997,00 4,39 15,36 Yonga Mobilya 31,90 10,00 6,53 Yükselen Çelik 5,12 -0,58 -2,14 Yünsa 17,50 -2,40 19,37 Zorlu Enerji 2,61 0,38 -5,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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