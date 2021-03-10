Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

10.03.2021 18:55
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)275.499,9035,50İş Bankası (B)47.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)275.499,90

35,50
İş Bankası (B)47.301,00-3,4716,79
İş Bankası (C)5,871,03-16,14
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,950,002,33
İş Girişim20,80-3,709,76
İş GMYO2,29-1,29-9,84
İş Y. Men. Değ.19,70-0,9111,55
İş Yat. Ort.3,70-1,335,11
İşbir Holding7.779,40-3,36183,92
Işık Plastik Sanayi40,842,46

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,68-1,7547,37
İttifak Holding2,74-1,4422,87
İz Hayvancılık Tarım27,166,3450,89
İzmir Demir Çelik3,08-4,64-6,94
İzmir Fırça8,642,6155,40
Jantsa Jant Sanayi532,904,0860,66
Kafein Yazılım29,30-1,8837,04
Kaplamin24,32-0,41-28,05
Kardemir (A)6,525,169,58
Kardemir (B)6,474,8622,77
Kardemir (D)7,673,9332,70
Karel Elektronik32,309,9440,07
Karsan Otomotiv4,38-2,6734,77
Karsu Tekstil13,65-1,7359,65
Kartonsan75,250,47-21,25
Katmerciler Ekipman5,003,3162,34
Kent Gıda378,301,206,38
Kerevitaş Gıda5,74-2,55-12,77
Kervan Gıda19,138,7544,70
Kervansaray Yat. Holding0,86-1,15-31,75
Kiler GMYO2,491,22-0,80
Klimasan Klima23,86-0,3340,60
Koç Holding23,440,7710,98
Konfrut Gıda20,041,0618,58
Kontrolmatik Teknoloji Enerji97,00-1,12309,63
Konya Çimento1.247,006,8810,35
Kordsa Teknik Tekstil25,361,2063,09
Koza Altın129,00-1,5333,40
Koza Madencilik16,171,574,39
Körfez GMYO8,291,8442,93
Kristal Kola3,38-1,17-13,78
Kron Telekomünikasyon59,004,4260,15
Kuştur Kuşadası Turizm339,509,98115,83
Kuyumcukent Gayrimenkul2,310,430,43
Kütahya Porselen54,40-1,547,83
Lider Faktoring3,982,3116,72
Link Bilgisayar42,98-1,4734,84
Logo Yazılım139,003,0410,76
Lokman Hekim Sağlık19,141,2778,01
Lüks Kadife45,682,7958,06
Makina Takım4,96-3,6945,45
Marka Yatırım Holding5,75-0,35-10,58
Marmaris Altınyunus243,000,37118,72
Marshall312,001,131,73
Martı GMYO2,71-0,37-1,45
Martı Otel2,47-3,8915,96
Mavi Giyim54,603,214,60
Mazhar Zorlu Holding39,74-6,1026,24
Mega Polietilen8,10-1,225,74
Menderes Tekstil3,45-0,5811,65
Merit Turizm303,6010,00262,72
Merko Gıda7,90-3,19-8,56
Metemtur Otelcilik39,583,2379,10
Metro Holding2,432,1016,83
Metro Petrol ve Tesisleri3,200,9510,73
Metro Yatırım Ortaklığı2,290,00-1,72
Migros Ticaret39,48-0,90-7,76
Milpa5,40-1,2817,39
Mistral GMYO5,27-2,4111,89
MLP Sağlık25,603,1428,84
MMC San. ve Tic. Yat.5,852,6327,17
Mondi Tire Kutsan7,760,782,11
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret41,700,7217,00
Net Holding5,396,5257,14
Netaş Telekom.32,12-2,0114,39
Niğbaş Niğde Beton26,60-5,07-48,85
Nuh Çimento65,651,0033,33
Nurol GMYO14,292,0796,02
Odaş Elektrik3,87-1,28-0,77
Olmuksan-IP8,16-0,97-31,14
Orge Enerji Elektrik10,70-3,0844,99
Orma Orman Mahsulleri20,00-2,4435,87
Osmanlı Menkul37,98-0,1622,75
Ostim Endüstriyel Yat2,65-3,64-35,05
Otokar399,305,1625,41
Oyak Çimento8,05-0,25-8,31
Oyak Yat. Ort.9,731,4640,00
Oylum Sınai Yatırımlar4,73-1,250,42
Özak GMYO5,74-2,0512,55
Özbal Çelik Boru8,000,5022,14
Özderici GMYO2,250,451,35
Özerden Plastik12,494,1738,78
Pamukova Elektrik33,70-1,4658,07
Panora GMYO6,80-0,299,85
Papilon Savunma23,623,963,78
Park Elek.Madencilik6,080,5013,22
Parsan35,789,9647,24
Pegasus87,75-1,1817,63
Peker GMYO2,22-0,45-14,94
Penguen Gıda4,70-0,84-6,93
Pera GMYO2,374,4135,30
Pergamon Dış Ticaret28,50-0,2849,33
Petkim6,23-0,1625,10
Petrokent Turizm2.509,1010,00176,82
Pınar Et ve Un23,440,430,69
Pınar Su7,99-0,507,54
Pınar Süt23,52-0,761,91
Plastikkart16,701,0915,57
Polisan Holding3,901,561,04
Politeknik Metal375,2010,00-7,52
Prizma Press Matbaacılık5,40-0,37-1,46
QNB Finans Fin. Kir.124,00-1,82-1,04
QNB Finansbank62,200,08-11,58
Ral Yatırım Holding4,20-2,78-5,41
Ray Sigorta14,89-1,00-3,62
Reysaş GMYO5,42-1,99-0,55
Reysaş Lojistik8,100,12-12,34
Rhea Girişim3,350,00-9,95
Rodrigo Tekstil24,227,6476,66
Royal Halı3,502,041,74
RTA Laboratuvarları21,46-0,46-29,13
Sabancı Holding10,86-0,55-5,24
Safkar Ege Soğutmacılık12,185,0011,95
Sanel Mühendislik5,264,7853,80
Sanifoam Sünger18,60-4,1736,76
Sanko Pazarlama9,930,515,75
Saray Matbaacılık6,430,78-26,68
Sarkuysan12,887,3345,70
Sasa Polyester46,469,99129,77
Say Yenilenebilir Enerji18,14-3,41113,16
Sekuro Plastik37,187,15166,33
Selçuk Ecza Deposu12,599,96-7,77
Selçuk Gıda4,805,49-3,61
Senkron Güvenlik37,269,9841,89
Serve Film Prodüksiyon19,093,1919,31
Servet GMYO129,00-0,3964,54
Seyitler Kimya34,30-2,5636,70
Silverline Endüstri6,856,37-20,35
Sinpaş GMYO5,12-0,5822,49
Smartiks Yazılım8,05-1,11-9,14
Sodaş Sodyum Sanayii38,70-2,3245,08
Söktaş5,191,371,96
Sönmez Filament77,80-1,6410,83
Sönmez Pamuklu22,28-1,85-7,17
Sumaş Suni Tahta70,200,0036,98
Şeker Fin. Kir.10,96-2,1471,25
Şekerbank1,401,45-7,28
Şişe Cam7,690,525,20
Şok Marketler Ticaret12,23-0,81-3,09
T. Halk Bankası5,37-0,37-3,42
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,52-1,27-4,96
T.S.K.B.1,710,00-3,93
T.Tuborg21,320,0017,99
Taç Tarım Ürünleri25,00-2,42137,42
Tat Gıda10,991,10-7,34
TAV Havalimanları26,060,6222,35
Taze Kuru Gıda273,000,7826,21
Tek-Art Turizm2,10-0,473,96
Tekfen Holding17,502,586,71
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,230,5319,17
Temapol Polimer Plastik19,361,8968,35
TGS Dış Ticaret19,702,0755,00
Tofaş Oto. Fab.37,50-0,3210,55
Torunlar GMYO3,855,77-1,28
Trabzon Liman34,221,486,54
Trabzonspor Sportif2,30-0,43-5,74
Trend GMYO7,90-0,38-37,15
TSKB GMYO5,58-2,62-2,96
Tuğçelik8,020,00-0,74
Tukaş8,740,34-9,80
Turcas Petrol5,390,1911,13
Turkcell16,701,333,73
Tümosan Motor ve Traktör20,446,7445,27
Tüpraş106,70-0,37-1,20
Türk Hava Yolları14,90-0,8015,41
Türk İlaç Serum14,649,99

Türk Prysmian Kablo13,962,5715,37
Türk Telekom7,89-0,63-7,61
Türk Traktör221,702,6921,35
Türker Proje Gayrimenkul155,700,4537,91
Türkiye Sigorta6,851,183,79
Ufuk Yatırım23,70-4,4476,87
Ulaşlar Turizm Yat.3,99-0,50-5,90
Ulusoy Elektrik65,250,6227,07
Ulusoy Un Sanayi19,102,4166,09
Umpaş Holding1,09-0,91-58,24
Uşak Seramik2,616,1011,54
Utopya Turizm39,981,223,04
Uzertaş Boya63,20-0,2411,66
Ülker Bisküvi23,640,942,16
Vakıf Fin. Kir.20,762,98387,32
Vakıf GMYO3,64-2,930,55
Vakıf Yat. Ort.9,32-4,9026,63
Vakıflar Bankası4,250,71-9,77
Vakko Tekstil13,129,97101,23
Vanet Gıda7,210,14-6,73
Verusa Holding64,008,2041,91
Verusaturk Girisim31,308,98139,30
Vestel30,903,8346,72
Vestel Beyaz Eşya53,40-0,0930,63
Viking Kağıt8,59-0,46-4,56
Yapı Kredi Koray GMYO7,002,6457,30
Yapı ve Kredi Bank.2,792,20-9,42
Yaprak Süt ve Besi Çift.121,90-3,2568,37
Yataş17,000,2917,65
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,28-4,89-2,73
Yeni Gimat GMYO15,26-0,2622,77
Yeşil GMYO1,63-1,2118,12
Yeşil Yapı2,27-0,8723,37
Yeşil Yatırım Holding134,60-2,8241,16
Yibitaş İnşaat Malzeme19.796,7010,0026,90
Yonga Mobilya34,006,5813,54
Yükselen Çelik5,08-0,78-2,90
Yünsa17,972,6922,58
Zorlu Enerji2,58-1,15-6,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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