Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|275.499,90
|35,50
|İş Bankası (B)
|48.899,90
|3,38
|20,74
|İş Bankası (C)
|5,77
|-1,70
|-17,57
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,88
|-1,77
|0,52
|İş Girişim
|19,85
|-4,57
|4,75
|İş GMYO
|2,28
|-0,44
|-10,24
|İş Y. Men. Değ.
|19,13
|-2,89
|8,32
|İş Yat. Ort.
|3,66
|-1,08
|3,98
|İşbir Holding
|8.450,00
|8,62
|208,39
|Işık Plastik Sanayi
|40,00
|-2,06
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,75
|4,17
|53,51
|İttifak Holding
|2,71
|-1,09
|21,52
|İz Hayvancılık Tarım
|27,00
|-0,59
|50,00
|İzmir Demir Çelik
|2,78
|-9,74
|-16,00
|İzmir Fırça
|7,87
|-8,91
|41,55
|Jantsa Jant Sanayi
|533,00
|0,02
|60,69
|Kafein Yazılım
|28,58
|-2,46
|33,68
|Kaplamin
|23,72
|-2,47
|-29,82
|Kardemir (A)
|6,28
|-3,68
|5,55
|Kardemir (B)
|6,25
|-3,40
|18,60
|Kardemir (D)
|7,48
|-2,48
|29,41
|Karel Elektronik
|33,98
|5,20
|47,35
|Karsan Otomotiv
|4,29
|-2,05
|32,00
|Karsu Tekstil
|13,65
|0,00
|59,65
|Kartonsan
|73,80
|-1,93
|-22,76
|Katmerciler Ekipman
|4,51
|-9,80
|46,43
|Kent Gıda
|378,30
|0,00
|6,38
|Kerevitaş Gıda
|6,31
|9,93
|-4,10
|Kervan Gıda
|18,18
|-4,97
|37,52
|Kervansaray Yat. Holding
|0,88
|2,33
|-30,16
|Kiler GMYO
|2,43
|-2,41
|-3,19
|Klimasan Klima
|23,50
|-1,51
|38,48
|Koç Holding
|23,36
|-0,34
|10,61
|Konfrut Gıda
|19,48
|-2,79
|15,27
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|97,65
|0,67
|312,37
|Konya Çimento
|1.192,20
|-4,39
|5,50
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,76
|5,52
|72,09
|Koza Altın
|127,00
|-1,55
|31,33
|Koza Madencilik
|15,78
|-2,41
|1,87
|Körfez GMYO
|8,29
|0,00
|42,93
|Kristal Kola
|3,28
|-2,96
|-16,33
|Kron Telekomünikasyon
|57,50
|-2,54
|56,08
|Kuştur Kuşadası Turizm
|324,40
|-4,45
|106,23
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,27
|-1,73
|-1,30
|Kütahya Porselen
|53,70
|-1,29
|6,44
|Lider Faktoring
|3,98
|0,00
|16,72
|Link Bilgisayar
|42,06
|-2,14
|31,95
|Logo Yazılım
|141,10
|1,51
|12,43
|Lokman Hekim Sağlık
|18,56
|-3,03
|72,61
|Lüks Kadife
|46,72
|2,28
|61,66
|Makina Takım
|4,73
|-4,64
|38,71
|Marka Yatırım Holding
|5,68
|-1,22
|-11,66
|Marmaris Altınyunus
|237,80
|-2,14
|114,04
|Marshall
|308,90
|-0,99
|0,72
|Martı GMYO
|2,75
|1,48
|0,00
|Martı Otel
|2,71
|9,72
|27,23
|Mavi Giyim
|53,10
|-2,75
|1,72
|Mazhar Zorlu Holding
|40,70
|2,42
|29,29
|Mega Polietilen
|7,94
|-1,98
|3,66
|Menderes Tekstil
|3,45
|0,00
|11,65
|Merit Turizm
|283,20
|-6,72
|238,35
|Merko Gıda
|7,57
|-4,18
|-12,38
|Metemtur Otelcilik
|35,66
|-9,90
|61,36
|Metro Holding
|2,35
|-3,29
|12,98
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,06
|-4,38
|5,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,25
|-1,75
|-3,43
|Migros Ticaret
|40,32
|2,13
|-5,79
|Milpa
|5,26
|-2,59
|14,35
|Mistral GMYO
|5,23
|-0,76
|11,04
|MLP Sağlık
|24,52
|-4,22
|23,40
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,81
|-0,68
|26,30
|Mondi Tire Kutsan
|7,64
|-1,55
|0,53
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,28
|1,39
|18,63
|Net Holding
|5,30
|-1,67
|54,52
|Netaş Telekom.
|33,04
|2,86
|17,66
|Niğbaş Niğde Beton
|24,78
|-6,84
|-52,35
|Nuh Çimento
|64,05
|-2,44
|30,08
|Nurol GMYO
|14,50
|1,47
|98,90
|Odaş Elektrik
|3,82
|-1,29
|-2,05
|Olmuksan-IP
|8,05
|-1,35
|-32,07
|Orge Enerji Elektrik
|10,65
|-0,47
|44,31
|Orma Orman Mahsulleri
|19,56
|-2,20
|32,88
|Osmanlı Menkul
|38,06
|0,21
|23,01
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,62
|-1,13
|-35,78
|Otokar
|386,30
|-3,26
|21,33
|Oyak Çimento
|7,95
|-1,24
|-9,45
|Oyak Yat. Ort.
|9,45
|-2,88
|35,97
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,67
|-1,27
|-0,85
|Özak GMYO
|5,61
|-2,26
|10,00
|Özbal Çelik Boru
|7,93
|-0,88
|21,07
|Özderici GMYO
|2,21
|-1,78
|-0,45
|Özerden Plastik
|12,09
|-3,20
|34,33
|Pamukova Elektrik
|31,70
|-5,93
|48,69
|Panora GMYO
|6,64
|-2,35
|7,27
|Papilon Savunma
|22,74
|-3,73
|-0,09
|Park Elek.Madencilik
|5,83
|-4,11
|8,57
|Parsan
|34,20
|-4,42
|40,74
|Pegasus
|89,15
|1,60
|19,50
|Peker GMYO
|2,23
|0,45
|-14,56
|Penguen Gıda
|4,65
|-1,06
|-7,92
|Pera GMYO
|2,22
|-6,33
|26,73
|Pergamon Dış Ticaret
|28,94
|1,54
|51,63
|Petkim
|6,26
|0,48
|25,70
|Petrokent Turizm
|2.350,20
|-6,33
|159,29
|Pınar Et ve Un
|23,32
|-0,51
|0,17
|Pınar Su
|7,90
|-1,13
|6,33
|Pınar Süt
|23,30
|-0,94
|0,95
|Plastikkart
|17,12
|2,51
|18,48
|Polisan Holding
|3,83
|-1,79
|-0,78
|Politeknik Metal
|360,00
|-4,05
|-11,27
|Prizma Press Matbaacılık
|5,25
|-2,78
|-4,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|124,90
|0,73
|-0,32
|QNB Finansbank
|62,30
|0,16
|-11,44
|Ral Yatırım Holding
|4,15
|-1,19
|-6,53
|Ray Sigorta
|14,58
|-2,08
|-5,63
|Reysaş GMYO
|5,33
|-1,66
|-2,20
|Reysaş Lojistik
|8,17
|0,86
|-11,58
|Rhea Girişim
|3,28
|-2,09
|-11,83
|Rodrigo Tekstil
|23,02
|-4,95
|67,91
|Royal Halı
|3,42
|-2,29
|-0,58
|RTA Laboratuvarları
|23,60
|9,97
|-22,06
|Sabancı Holding
|10,65
|-1,93
|-7,07
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,95
|-1,89
|9,83
|Sanel Mühendislik
|5,78
|9,89
|69,01
|Sanifoam Sünger
|18,40
|-1,08
|35,29
|Sanko Pazarlama
|10,92
|9,97
|16,29
|Saray Matbaacılık
|6,23
|-3,11
|-28,96
|Sarkuysan
|13,09
|1,63
|48,08
|Sasa Polyester
|44,90
|-3,36
|122,06
|Say Yenilenebilir Enerji
|17,95
|-1,05
|110,93
|Sekuro Plastik
|36,32
|-2,31
|160,17
|Selçuk Ecza Deposu
|12,03
|-4,45
|-11,87
|Selçuk Gıda
|4,41
|-8,12
|-11,45
|Senkron Güvenlik
|40,80
|9,50
|55,37
|Serve Film Prodüksiyon
|18,50
|-3,09
|15,63
|Servet GMYO
|126,40
|-2,02
|61,22
|Seyitler Kimya
|33,70
|-1,75
|34,31
|Silverline Endüstri
|6,69
|-2,34
|-22,21
|Sinpaş GMYO
|4,89
|-4,49
|16,99
|Smartiks Yazılım
|7,98
|-0,87
|-9,93
|Sodaş Sodyum Sanayii
|38,74
|0,10
|45,23
|Söktaş
|5,15
|-0,77
|1,18
|Sönmez Filament
|77,00
|-1,03
|9,69
|Sönmez Pamuklu
|21,70
|-2,60
|-9,58
|Sumaş Suni Tahta
|70,00
|-0,28
|36,59
|Şeker Fin. Kir.
|12,05
|9,95
|88,28
|Şekerbank
|1,38
|-1,43
|-8,61
|Şişe Cam
|7,72
|0,39
|5,61
|Şok Marketler Ticaret
|12,61
|3,11
|-0,08
|T. Halk Bankası
|5,36
|-0,19
|-3,60
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,98
|1,56
|-3,48
|T.S.K.B.
|1,70
|-0,58
|-4,49
|T.Tuborg
|21,50
|0,84
|18,98
|Taç Tarım Ürünleri
|27,50
|10,00
|161,16
|Tat Gıda
|10,81
|-1,64
|-8,85
|TAV Havalimanları
|25,76
|-1,15
|20,94
|Taze Kuru Gıda
|276,00
|1,10
|27,60
|Tek-Art Turizm
|2,05
|-2,38
|1,49
|Tekfen Holding
|17,10
|-2,29
|4,27
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,88
|-2,30
|16,43
|Temapol Polimer Plastik
|18,77
|-3,05
|63,22
|TGS Dış Ticaret
|20,36
|3,35
|60,19
|Tofaş Oto. Fab.
|38,52
|2,72
|13,56
|Torunlar GMYO
|3,86
|0,26
|-1,03
|Trabzon Liman
|33,78
|-1,29
|5,17
|Trabzonspor Sportif
|2,28
|-0,87
|-6,56
|Trend GMYO
|7,75
|-1,90
|-38,35
|TSKB GMYO
|5,59
|0,18
|-2,78
|Tuğçelik
|7,84
|-2,24
|-2,97
|Tukaş
|8,95
|2,40
|-7,64
|Turcas Petrol
|5,23
|-2,97
|7,84
|Turkcell
|16,55
|-0,90
|2,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,66
|-3,82
|39,73
|Tüpraş
|107,00
|0,28
|-0,93
|Türk Hava Yolları
|14,75
|-1,01
|14,25
|Türk İlaç Serum
|16,10
|9,97
|Türk Prysmian Kablo
|13,57
|-2,79
|12,15
|Türk Telekom
|8,03
|1,77
|-5,97
|Türk Traktör
|217,50
|-1,89
|19,05
|Türker Proje Gayrimenkul
|149,90
|-3,73
|32,77
|Türkiye Sigorta
|6,81
|-0,58
|3,18
|Ufuk Yatırım
|26,00
|9,70
|94,03
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,03
|1,00
|-4,95
|Ulusoy Elektrik
|63,00
|-3,45
|22,69
|Ulusoy Un Sanayi
|18,24
|-4,50
|58,61
|Umpaş Holding
|1,05
|-3,67
|-59,77
|Uşak Seramik
|2,53
|-3,07
|8,12
|Utopya Turizm
|40,00
|0,05
|3,09
|Uzertaş Boya
|61,00
|-3,48
|7,77
|Ülker Bisküvi
|23,98
|1,44
|3,63
|Vakıf Fin. Kir.
|22,82
|9,92
|435,68
|Vakıf GMYO
|3,59
|-1,37
|-0,83
|Vakıf Yat. Ort.
|9,46
|1,50
|28,53
|Vakıflar Bankası
|4,19
|-1,41
|-11,04
|Vakko Tekstil
|12,95
|-1,30
|98,62
|Vanet Gıda
|7,09
|-1,66
|-8,28
|Verusa Holding
|61,30
|-4,22
|35,92
|Verusaturk Girisim
|30,20
|-3,51
|130,89
|Vestel
|30,44
|-1,49
|44,54
|Vestel Beyaz Eşya
|53,00
|-0,75
|29,65
|Viking Kağıt
|8,39
|-2,33
|-6,78
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,03
|0,43
|57,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,72
|-2,51
|-11,69
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|129,50
|6,23
|78,87
|Yataş
|17,35
|2,06
|20,07
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,15
|-3,04
|-5,68
|Yeni Gimat GMYO
|15,00
|-1,70
|20,68
|Yeşil GMYO
|1,57
|-3,68
|13,77
|Yeşil Yapı
|2,22
|-2,20
|20,65
|Yeşil Yatırım Holding
|128,40
|-4,61
|34,66
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|19.800,00
|0,02
|26,92
|Yonga Mobilya
|31,66
|-6,88
|5,73
|Yükselen Çelik
|5,02
|-1,18
|-4,05
|Yünsa
|17,79
|-1,00
|21,35
|Zorlu Enerji
|2,55
|-1,16
|-7,94
(Son)
Kaynak: AA
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