Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 275.499,90 35,50 İş Bankası (B) 48.899,90 3,38 20,74 İş Bankası (C) 5,77 -1,70 -17,57 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,88 -1,77 0,52 İş Girişim 19,85 -4,57 4,75 İş GMYO 2,28 -0,44 -10,24 İş Y. Men. Değ. 19,13 -2,89 8,32 İş Yat. Ort. 3,66 -1,08 3,98 İşbir Holding 8.450,00 8,62 208,39 Işık Plastik Sanayi 40,00 -2,06 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,75 4,17 53,51 İttifak Holding 2,71 -1,09 21,52 İz Hayvancılık Tarım 27,00 -0,59 50,00 İzmir Demir Çelik 2,78 -9,74 -16,00 İzmir Fırça 7,87 -8,91 41,55 Jantsa Jant Sanayi 533,00 0,02 60,69 Kafein Yazılım 28,58 -2,46 33,68 Kaplamin 23,72 -2,47 -29,82 Kardemir (A) 6,28 -3,68 5,55 Kardemir (B) 6,25 -3,40 18,60 Kardemir (D) 7,48 -2,48 29,41 Karel Elektronik 33,98 5,20 47,35 Karsan Otomotiv 4,29 -2,05 32,00 Karsu Tekstil 13,65 0,00 59,65 Kartonsan 73,80 -1,93 -22,76 Katmerciler Ekipman 4,51 -9,80 46,43 Kent Gıda 378,30 0,00 6,38 Kerevitaş Gıda 6,31 9,93 -4,10 Kervan Gıda 18,18 -4,97 37,52 Kervansaray Yat. Holding 0,88 2,33 -30,16 Kiler GMYO 2,43 -2,41 -3,19 Klimasan Klima 23,50 -1,51 38,48 Koç Holding 23,36 -0,34 10,61 Konfrut Gıda 19,48 -2,79 15,27 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 97,65 0,67 312,37 Konya Çimento 1.192,20 -4,39 5,50 Kordsa Teknik Tekstil 26,76 5,52 72,09 Koza Altın 127,00 -1,55 31,33 Koza Madencilik 15,78 -2,41 1,87 Körfez GMYO 8,29 0,00 42,93 Kristal Kola 3,28 -2,96 -16,33 Kron Telekomünikasyon 57,50 -2,54 56,08 Kuştur Kuşadası Turizm 324,40 -4,45 106,23 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,27 -1,73 -1,30 Kütahya Porselen 53,70 -1,29 6,44 Lider Faktoring 3,98 0,00 16,72 Link Bilgisayar 42,06 -2,14 31,95 Logo Yazılım 141,10 1,51 12,43 Lokman Hekim Sağlık 18,56 -3,03 72,61 Lüks Kadife 46,72 2,28 61,66 Makina Takım 4,73 -4,64 38,71 Marka Yatırım Holding 5,68 -1,22 -11,66 Marmaris Altınyunus 237,80 -2,14 114,04 Marshall 308,90 -0,99 0,72 Martı GMYO 2,75 1,48 0,00 Martı Otel 2,71 9,72 27,23 Mavi Giyim 53,10 -2,75 1,72 Mazhar Zorlu Holding 40,70 2,42 29,29 Mega Polietilen 7,94 -1,98 3,66 Menderes Tekstil 3,45 0,00 11,65 Merit Turizm 283,20 -6,72 238,35 Merko Gıda 7,57 -4,18 -12,38 Metemtur Otelcilik 35,66 -9,90 61,36 Metro Holding 2,35 -3,29 12,98 Metro Petrol ve Tesisleri 3,06 -4,38 5,88 Metro Yatırım Ortaklığı 2,25 -1,75 -3,43 Migros Ticaret 40,32 2,13 -5,79 Milpa 5,26 -2,59 14,35 Mistral GMYO 5,23 -0,76 11,04 MLP Sağlık 24,52 -4,22 23,40 MMC San. ve Tic. Yat. 5,81 -0,68 26,30 Mondi Tire Kutsan 7,64 -1,55 0,53 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 42,28 1,39 18,63 Net Holding 5,30 -1,67 54,52 Netaş Telekom. 33,04 2,86 17,66 Niğbaş Niğde Beton 24,78 -6,84 -52,35 Nuh Çimento 64,05 -2,44 30,08 Nurol GMYO 14,50 1,47 98,90 Odaş Elektrik 3,82 -1,29 -2,05 Olmuksan-IP 8,05 -1,35 -32,07 Orge Enerji Elektrik 10,65 -0,47 44,31 Orma Orman Mahsulleri 19,56 -2,20 32,88 Osmanlı Menkul 38,06 0,21 23,01 Ostim Endüstriyel Yat 2,62 -1,13 -35,78 Otokar 386,30 -3,26 21,33 Oyak Çimento 7,95 -1,24 -9,45 Oyak Yat. Ort. 9,45 -2,88 35,97 Oylum Sınai Yatırımlar 4,67 -1,27 -0,85 Özak GMYO 5,61 -2,26 10,00 Özbal Çelik Boru 7,93 -0,88 21,07 Özderici GMYO 2,21 -1,78 -0,45 Özerden Plastik 12,09 -3,20 34,33 Pamukova Elektrik 31,70 -5,93 48,69 Panora GMYO 6,64 -2,35 7,27 Papilon Savunma 22,74 -3,73 -0,09 Park Elek.Madencilik 5,83 -4,11 8,57 Parsan 34,20 -4,42 40,74 Pegasus 89,15 1,60 19,50 Peker GMYO 2,23 0,45 -14,56 Penguen Gıda 4,65 -1,06 -7,92 Pera GMYO 2,22 -6,33 26,73 Pergamon Dış Ticaret 28,94 1,54 51,63 Petkim 6,26 0,48 25,70 Petrokent Turizm 2.350,20 -6,33 159,29 Pınar Et ve Un 23,32 -0,51 0,17 Pınar Su 7,90 -1,13 6,33 Pınar Süt 23,30 -0,94 0,95 Plastikkart 17,12 2,51 18,48 Polisan Holding 3,83 -1,79 -0,78 Politeknik Metal 360,00 -4,05 -11,27 Prizma Press Matbaacılık 5,25 -2,78 -4,20 QNB Finans Fin. Kir. 124,90 0,73 -0,32 QNB Finansbank 62,30 0,16 -11,44 Ral Yatırım Holding 4,15 -1,19 -6,53 Ray Sigorta 14,58 -2,08 -5,63 Reysaş GMYO 5,33 -1,66 -2,20 Reysaş Lojistik 8,17 0,86 -11,58 Rhea Girişim 3,28 -2,09 -11,83 Rodrigo Tekstil 23,02 -4,95 67,91 Royal Halı 3,42 -2,29 -0,58 RTA Laboratuvarları 23,60 9,97 -22,06 Sabancı Holding 10,65 -1,93 -7,07 Safkar Ege Soğutmacılık 11,95 -1,89 9,83 Sanel Mühendislik 5,78 9,89 69,01 Sanifoam Sünger 18,40 -1,08 35,29 Sanko Pazarlama 10,92 9,97 16,29 Saray Matbaacılık 6,23 -3,11 -28,96 Sarkuysan 13,09 1,63 48,08 Sasa Polyester 44,90 -3,36 122,06 Say Yenilenebilir Enerji 17,95 -1,05 110,93 Sekuro Plastik 36,32 -2,31 160,17 Selçuk Ecza Deposu 12,03 -4,45 -11,87 Selçuk Gıda 4,41 -8,12 -11,45 Senkron Güvenlik 40,80 9,50 55,37 Serve Film Prodüksiyon 18,50 -3,09 15,63 Servet GMYO 126,40 -2,02 61,22 Seyitler Kimya 33,70 -1,75 34,31 Silverline Endüstri 6,69 -2,34 -22,21 Sinpaş GMYO 4,89 -4,49 16,99 Smartiks Yazılım 7,98 -0,87 -9,93 Sodaş Sodyum Sanayii 38,74 0,10 45,23 Söktaş 5,15 -0,77 1,18 Sönmez Filament 77,00 -1,03 9,69 Sönmez Pamuklu 21,70 -2,60 -9,58 Sumaş Suni Tahta 70,00 -0,28 36,59 Şeker Fin. Kir. 12,05 9,95 88,28 Şekerbank 1,38 -1,43 -8,61 Şişe Cam 7,72 0,39 5,61 Şok Marketler Ticaret 12,61 3,11 -0,08 T. Halk Bankası 5,36 -0,19 -3,60 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,98 1,56 -3,48 T.S.K.B. 1,70 -0,58 -4,49 T.Tuborg 21,50 0,84 18,98 Taç Tarım Ürünleri 27,50 10,00 161,16 Tat Gıda 10,81 -1,64 -8,85 TAV Havalimanları 25,76 -1,15 20,94 Taze Kuru Gıda 276,00 1,10 27,60 Tek-Art Turizm 2,05 -2,38 1,49 Tekfen Holding 17,10 -2,29 4,27 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,88 -2,30 16,43 Temapol Polimer Plastik 18,77 -3,05 63,22 TGS Dış Ticaret 20,36 3,35 60,19 Tofaş Oto. Fab. 38,52 2,72 13,56 Torunlar GMYO 3,86 0,26 -1,03 Trabzon Liman 33,78 -1,29 5,17 Trabzonspor Sportif 2,28 -0,87 -6,56 Trend GMYO 7,75 -1,90 -38,35 TSKB GMYO 5,59 0,18 -2,78 Tuğçelik 7,84 -2,24 -2,97 Tukaş 8,95 2,40 -7,64 Turcas Petrol 5,23 -2,97 7,84 Turkcell 16,55 -0,90 2,80 Tümosan Motor ve Traktör 19,66 -3,82 39,73 Tüpraş 107,00 0,28 -0,93 Türk Hava Yolları 14,75 -1,01 14,25 Türk İlaç Serum 16,10 9,97 Türk Prysmian Kablo 13,57 -2,79 12,15 Türk Telekom 8,03 1,77 -5,97 Türk Traktör 217,50 -1,89 19,05 Türker Proje Gayrimenkul 149,90 -3,73 32,77 Türkiye Sigorta 6,81 -0,58 3,18 Ufuk Yatırım 26,00 9,70 94,03 Ulaşlar Turizm Yat. 4,03 1,00 -4,95 Ulusoy Elektrik 63,00 -3,45 22,69 Ulusoy Un Sanayi 18,24 -4,50 58,61 Umpaş Holding 1,05 -3,67 -59,77 Uşak Seramik 2,53 -3,07 8,12 Utopya Turizm 40,00 0,05 3,09 Uzertaş Boya 61,00 -3,48 7,77 Ülker Bisküvi 23,98 1,44 3,63 Vakıf Fin. Kir. 22,82 9,92 435,68 Vakıf GMYO 3,59 -1,37 -0,83 Vakıf Yat. Ort. 9,46 1,50 28,53 Vakıflar Bankası 4,19 -1,41 -11,04 Vakko Tekstil 12,95 -1,30 98,62 Vanet Gıda 7,09 -1,66 -8,28 Verusa Holding 61,30 -4,22 35,92 Verusaturk Girisim 30,20 -3,51 130,89 Vestel 30,44 -1,49 44,54 Vestel Beyaz Eşya 53,00 -0,75 29,65 Viking Kağıt 8,39 -2,33 -6,78 Yapı Kredi Koray GMYO 7,03 0,43 57,98 Yapı ve Kredi Bank. 2,72 -2,51 -11,69 Yaprak Süt ve Besi Çift. 129,50 6,23 78,87 Yataş 17,35 2,06 20,07 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,15 -3,04 -5,68 Yeni Gimat GMYO 15,00 -1,70 20,68 Yeşil GMYO 1,57 -3,68 13,77 Yeşil Yapı 2,22 -2,20 20,65 Yeşil Yatırım Holding 128,40 -4,61 34,66 Yibitaş İnşaat Malzeme 19.800,00 0,02 26,92 Yonga Mobilya 31,66 -6,88 5,73 Yükselen Çelik 5,02 -1,18 -4,05 Yünsa 17,79 -1,00 21,35 Zorlu Enerji 2,55 -1,16 -7,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu

Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi

Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi

İstanbul'da bazı işletmelere girişte HES kodu şartı getirildi

Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı

Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek

60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı