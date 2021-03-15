Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|275.499,90
|35,50
|İş Bankası (B)
|46.210,00
|-5,62
|14,10
|İş Bankası (C)
|5,78
|-1,20
|-17,43
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,84
|-1,03
|-0,52
|İş Girişim
|20,20
|-3,35
|6,60
|İş GMYO
|2,21
|-1,78
|-12,99
|İş Y. Men. Değ.
|18,43
|-3,00
|4,36
|İş Yat. Ort.
|3,71
|0,27
|5,40
|İşbir Holding
|8.000,00
|-1,84
|191,97
|Işık Plastik Sanayi
|38,68
|-2,42
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,82
|5,20
|59,65
|İttifak Holding
|2,71
|-0,73
|21,52
|İz Hayvancılık Tarım
|26,00
|-3,20
|44,44
|İzmir Demir Çelik
|2,72
|0,37
|-17,81
|İzmir Fırça
|8,28
|5,08
|48,92
|Jantsa Jant Sanayi
|624,20
|9,99
|88,18
|Kafein Yazılım
|31,82
|5,36
|48,83
|Kaplamin
|28,68
|9,97
|-15,15
|Kardemir (A)
|6,28
|-0,63
|5,55
|Kardemir (B)
|6,27
|-0,32
|18,98
|Kardemir (D)
|7,59
|-0,65
|31,31
|Karel Elektronik
|31,00
|-3,13
|34,43
|Karsan Otomotiv
|4,26
|-0,23
|31,08
|Karsu Tekstil
|12,30
|-7,52
|43,86
|Kartonsan
|74,25
|-0,54
|-22,29
|Katmerciler Ekipman
|4,34
|-2,03
|40,91
|Kent Gıda
|355,30
|-5,76
|-0,08
|Kerevitaş Gıda
|6,26
|-2,49
|-4,86
|Kervan Gıda
|18,24
|1,62
|37,97
|Kervansaray Yat. Holding
|0,84
|-3,45
|-33,33
|Kiler GMYO
|2,39
|-1,65
|-4,78
|Klimasan Klima
|24,60
|5,40
|44,96
|Koç Holding
|23,28
|0,00
|10,23
|Konfrut Gıda
|19,19
|0,00
|13,55
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|88,45
|-5,25
|273,52
|Konya Çimento
|1.231,00
|2,33
|8,94
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,20
|-1,87
|62,06
|Koza Altın
|123,50
|-1,67
|27,71
|Koza Madencilik
|15,43
|-1,72
|-0,39
|Körfez GMYO
|7,51
|-4,70
|29,48
|Kristal Kola
|3,19
|-1,54
|-18,62
|Kron Telekomünikasyon
|57,00
|-0,96
|54,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|324,90
|-5,83
|106,55
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,25
|-0,88
|-2,17
|Kütahya Porselen
|52,90
|-0,19
|4,86
|Lider Faktoring
|4,29
|5,93
|25,81
|Link Bilgisayar
|48,12
|4,07
|50,96
|Logo Yazılım
|162,10
|9,97
|29,16
|Lokman Hekim Sağlık
|19,10
|-0,42
|77,64
|Lüks Kadife
|56,45
|9,93
|95,33
|Makina Takım
|4,90
|1,24
|43,70
|Marka Yatırım Holding
|5,68
|-2,41
|-11,66
|Marmaris Altınyunus
|256,50
|1,38
|130,87
|Marshall
|304,90
|-1,01
|-0,59
|Martı GMYO
|2,73
|0,37
|-0,73
|Martı Otel
|2,49
|-3,11
|16,90
|Mavi Giyim
|52,65
|-0,09
|0,86
|Mazhar Zorlu Holding
|42,98
|-1,01
|36,53
|Mega Polietilen
|7,93
|-1,12
|3,52
|Menderes Tekstil
|3,35
|-2,33
|8,41
|Merit Turizm
|299,00
|-4,01
|257,23
|Merko Gıda
|7,55
|1,75
|-12,62
|Metemtur Otelcilik
|32,98
|-4,24
|49,23
|Metro Holding
|2,24
|-2,61
|7,69
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,95
|-1,67
|2,08
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,25
|-1,32
|-3,43
|Migros Ticaret
|39,62
|-0,80
|-7,43
|Milpa
|5,14
|-2,47
|11,74
|Mistral GMYO
|5,30
|-0,75
|12,53
|MLP Sağlık
|23,82
|-3,33
|19,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,99
|0,67
|30,22
|Mondi Tire Kutsan
|7,55
|-0,66
|-0,66
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|46,60
|9,24
|30,75
|Net Holding
|5,71
|6,93
|66,47
|Netaş Telekom.
|33,56
|1,70
|19,52
|Niğbaş Niğde Beton
|23,78
|-2,86
|-54,27
|Nuh Çimento
|63,95
|0,31
|29,87
|Nurol GMYO
|15,69
|2,21
|115,23
|Odaş Elektrik
|3,75
|0,00
|-3,85
|Olmuksan-IP
|8,17
|0,12
|-31,05
|Orge Enerji Elektrik
|11,29
|4,06
|52,98
|Orma Orman Mahsulleri
|18,00
|-1,26
|22,28
|Osmanlı Menkul
|38,02
|0,53
|22,88
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,00
|6,01
|-26,47
|Otokar
|436,00
|8,22
|36,93
|Oyak Çimento
|7,93
|-0,13
|-9,68
|Oyak Yat. Ort.
|9,23
|-1,60
|32,81
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,68
|0,00
|-0,64
|Özak GMYO
|5,51
|-0,18
|8,04
|Özbal Çelik Boru
|7,54
|-3,46
|15,11
|Özderici GMYO
|2,17
|-0,91
|-2,25
|Özerden Plastik
|11,10
|-3,48
|23,33
|Pamukova Elektrik
|31,18
|-3,77
|46,25
|Panora GMYO
|7,00
|2,64
|13,09
|Papilon Savunma
|22,80
|2,24
|0,18
|Park Elek.Madencilik
|5,82
|1,04
|8,38
|Parsan
|34,80
|-1,69
|43,21
|Pegasus
|85,65
|1,00
|14,81
|Peker GMYO
|2,21
|-3,49
|-15,33
|Penguen Gıda
|4,58
|-0,43
|-9,31
|Pera GMYO
|2,18
|-0,91
|24,45
|Pergamon Dış Ticaret
|28,60
|-0,35
|49,85
|Petkim
|6,15
|-0,65
|23,49
|Petrokent Turizm
|2.300,00
|-1,08
|153,75
|Pınar Et ve Un
|23,68
|1,63
|1,72
|Pınar Su
|7,91
|1,15
|6,46
|Pınar Süt
|23,52
|0,94
|1,91
|Plastikkart
|16,71
|-1,59
|15,64
|Polisan Holding
|3,77
|-0,79
|-2,33
|Politeknik Metal
|333,90
|-10,00
|-17,70
|Prizma Press Matbaacılık
|5,11
|-1,73
|-6,75
|QNB Finans Fin. Kir.
|124,90
|-1,58
|-0,32
|QNB Finansbank
|60,95
|-1,06
|-13,36
|Ral Yatırım Holding
|4,03
|-2,18
|-9,23
|Ray Sigorta
|14,41
|-1,97
|-6,73
|Reysaş GMYO
|5,34
|0,75
|-2,02
|Reysaş Lojistik
|7,90
|-0,63
|-14,50
|Rhea Girişim
|3,45
|5,50
|-7,26
|Rodrigo Tekstil
|23,00
|-2,13
|67,76
|Royal Halı
|3,39
|-0,88
|-1,45
|RTA Laboratuvarları
|21,82
|-5,13
|-27,94
|Sabancı Holding
|10,44
|-1,14
|-8,90
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,26
|1,32
|12,68
|Sanel Mühendislik
|5,91
|6,87
|72,81
|Sanifoam Sünger
|19,39
|5,84
|42,57
|Sanko Pazarlama
|13,21
|9,99
|40,68
|Saray Matbaacılık
|6,28
|-0,32
|-28,39
|Sarkuysan
|13,55
|4,23
|53,28
|Sasa Polyester
|45,18
|0,22
|123,44
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,81
|9,99
|132,78
|Sekuro Plastik
|34,00
|-4,23
|143,55
|Selçuk Ecza Deposu
|12,13
|-0,08
|-11,14
|Selçuk Gıda
|4,75
|5,56
|-4,62
|Senkron Güvenlik
|39,50
|-3,19
|50,42
|Serve Film Prodüksiyon
|18,34
|-0,05
|14,63
|Servet GMYO
|116,00
|-6,07
|47,96
|Seyitler Kimya
|33,86
|0,12
|34,95
|Silverline Endüstri
|6,76
|0,90
|-21,40
|Sinpaş GMYO
|4,76
|-1,86
|13,88
|Smartiks Yazılım
|8,15
|1,62
|-8,01
|Sodaş Sodyum Sanayii
|38,00
|-1,91
|42,46
|Söktaş
|5,53
|8,01
|8,64
|Sönmez Filament
|68,40
|-9,94
|-2,56
|Sönmez Pamuklu
|26,04
|9,50
|8,50
|Sumaş Suni Tahta
|70,95
|-2,27
|38,44
|Şeker Fin. Kir.
|11,50
|-7,63
|79,69
|Şekerbank
|1,37
|-0,72
|-9,27
|Şişe Cam
|7,79
|1,70
|6,57
|Şok Marketler Ticaret
|12,73
|1,27
|0,87
|T. Halk Bankası
|5,34
|-0,56
|-3,96
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,30
|-2,20
|-5,67
|T.S.K.B.
|1,69
|-0,59
|-5,06
|T.Tuborg
|20,50
|-2,47
|13,45
|Taç Tarım Ürünleri
|27,50
|7,00
|161,16
|Tat Gıda
|10,87
|1,40
|-8,35
|TAV Havalimanları
|25,42
|-0,31
|19,34
|Taze Kuru Gıda
|250,90
|-4,96
|16,00
|Tek-Art Turizm
|2,02
|-0,49
|0,00
|Tekfen Holding
|16,99
|-0,82
|3,60
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,51
|-2,75
|13,54
|Temapol Polimer Plastik
|19,72
|1,23
|71,48
|TGS Dış Ticaret
|19,88
|-0,70
|56,41
|Tofaş Oto. Fab.
|37,46
|-1,68
|10,44
|Torunlar GMYO
|3,94
|1,29
|1,03
|Trabzon Liman
|34,16
|-0,99
|6,35
|Trabzonspor Sportif
|2,20
|-2,65
|-9,84
|Trend GMYO
|7,99
|1,27
|-36,44
|TSKB GMYO
|5,82
|-1,36
|1,22
|Tuğçelik
|8,00
|2,96
|-0,99
|Tukaş
|8,66
|-0,80
|-10,63
|Turcas Petrol
|5,19
|0,39
|7,01
|Turkcell
|16,61
|0,24
|3,17
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,64
|5,05
|53,80
|Tüpraş
|106,40
|-0,84
|-1,48
|Türk Hava Yolları
|14,69
|1,31
|13,79
|Türk İlaç Serum
|19,48
|9,99
|Türk Prysmian Kablo
|13,15
|-1,05
|8,68
|Türk Telekom
|7,88
|-0,13
|-7,73
|Türk Traktör
|224,60
|-0,58
|22,93
|Türker Proje Gayrimenkul
|146,30
|-1,68
|29,58
|Türkiye Sigorta
|6,91
|-0,14
|4,70
|Ufuk Yatırım
|24,52
|-2,70
|82,99
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,70
|9,81
|10,85
|Ulusoy Elektrik
|57,65
|-3,51
|12,27
|Ulusoy Un Sanayi
|17,70
|0,74
|53,91
|Umpaş Holding
|1,26
|9,57
|-51,72
|Uşak Seramik
|2,75
|4,17
|17,52
|Utopya Turizm
|39,24
|-8,53
|1,13
|Uzertaş Boya
|52,75
|-9,98
|-6,80
|Ülker Bisküvi
|23,94
|-0,25
|3,46
|Vakıf Fin. Kir.
|27,16
|9,96
|537,56
|Vakıf GMYO
|3,54
|0,00
|-2,21
|Vakıf Yat. Ort.
|8,81
|-3,93
|19,70
|Vakıflar Bankası
|4,13
|-1,20
|-12,31
|Vakko Tekstil
|15,66
|9,97
|140,18
|Vanet Gıda
|7,06
|0,86
|-8,67
|Verusa Holding
|61,00
|0,00
|35,25
|Verusaturk Girisim
|29,84
|-1,52
|128,13
|Vestel
|30,66
|-0,07
|45,58
|Vestel Beyaz Eşya
|52,95
|0,47
|29,53
|Viking Kağıt
|8,80
|0,92
|-2,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,22
|0,28
|62,25
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,69
|-1,82
|-12,66
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|115,80
|-5,85
|59,94
|Yataş
|17,25
|1,29
|19,38
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,07
|-2,16
|-7,50
|Yeni Gimat GMYO
|15,26
|0,79
|22,77
|Yeşil GMYO
|1,56
|0,00
|13,04
|Yeşil Yapı
|2,24
|0,45
|21,74
|Yeşil Yatırım Holding
|127,20
|-2,60
|33,40
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|18.850,00
|-5,28
|20,83
|Yonga Mobilya
|30,78
|0,00
|2,79
|Yükselen Çelik
|5,15
|0,98
|-1,56
|Yünsa
|18,18
|3,12
|24,01
|Zorlu Enerji
|2,54
|1,20
|-8,30
(Son)
Kaynak: AA
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