Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

15.03.2021 18:53
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)275.499,9035,50İş Bankası (B)46.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)275.499,90

35,50
İş Bankası (B)46.210,00-5,6214,10
İş Bankası (C)5,78-1,20-17,43
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,84-1,03-0,52
İş Girişim20,20-3,356,60
İş GMYO2,21-1,78-12,99
İş Y. Men. Değ.18,43-3,004,36
İş Yat. Ort.3,710,275,40
İşbir Holding8.000,00-1,84191,97
Işık Plastik Sanayi38,68-2,42

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,825,2059,65
İttifak Holding2,71-0,7321,52
İz Hayvancılık Tarım26,00-3,2044,44
İzmir Demir Çelik2,720,37-17,81
İzmir Fırça8,285,0848,92
Jantsa Jant Sanayi624,209,9988,18
Kafein Yazılım31,825,3648,83
Kaplamin28,689,97-15,15
Kardemir (A)6,28-0,635,55
Kardemir (B)6,27-0,3218,98
Kardemir (D)7,59-0,6531,31
Karel Elektronik31,00-3,1334,43
Karsan Otomotiv4,26-0,2331,08
Karsu Tekstil12,30-7,5243,86
Kartonsan74,25-0,54-22,29
Katmerciler Ekipman4,34-2,0340,91
Kent Gıda355,30-5,76-0,08
Kerevitaş Gıda6,26-2,49-4,86
Kervan Gıda18,241,6237,97
Kervansaray Yat. Holding0,84-3,45-33,33
Kiler GMYO2,39-1,65-4,78
Klimasan Klima24,605,4044,96
Koç Holding23,280,0010,23
Konfrut Gıda19,190,0013,55
Kontrolmatik Teknoloji Enerji88,45-5,25273,52
Konya Çimento1.231,002,338,94
Kordsa Teknik Tekstil25,20-1,8762,06
Koza Altın123,50-1,6727,71
Koza Madencilik15,43-1,72-0,39
Körfez GMYO7,51-4,7029,48
Kristal Kola3,19-1,54-18,62
Kron Telekomünikasyon57,00-0,9654,72
Kuştur Kuşadası Turizm324,90-5,83106,55
Kuyumcukent Gayrimenkul2,25-0,88-2,17
Kütahya Porselen52,90-0,194,86
Lider Faktoring4,295,9325,81
Link Bilgisayar48,124,0750,96
Logo Yazılım162,109,9729,16
Lokman Hekim Sağlık19,10-0,4277,64
Lüks Kadife56,459,9395,33
Makina Takım4,901,2443,70
Marka Yatırım Holding5,68-2,41-11,66
Marmaris Altınyunus256,501,38130,87
Marshall304,90-1,01-0,59
Martı GMYO2,730,37-0,73
Martı Otel2,49-3,1116,90
Mavi Giyim52,65-0,090,86
Mazhar Zorlu Holding42,98-1,0136,53
Mega Polietilen7,93-1,123,52
Menderes Tekstil3,35-2,338,41
Merit Turizm299,00-4,01257,23
Merko Gıda7,551,75-12,62
Metemtur Otelcilik32,98-4,2449,23
Metro Holding2,24-2,617,69
Metro Petrol ve Tesisleri2,95-1,672,08
Metro Yatırım Ortaklığı2,25-1,32-3,43
Migros Ticaret39,62-0,80-7,43
Milpa5,14-2,4711,74
Mistral GMYO5,30-0,7512,53
MLP Sağlık23,82-3,3319,88
MMC San. ve Tic. Yat.5,990,6730,22
Mondi Tire Kutsan7,55-0,66-0,66
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret46,609,2430,75
Net Holding5,716,9366,47
Netaş Telekom.33,561,7019,52
Niğbaş Niğde Beton23,78-2,86-54,27
Nuh Çimento63,950,3129,87
Nurol GMYO15,692,21115,23
Odaş Elektrik3,750,00-3,85
Olmuksan-IP8,170,12-31,05
Orge Enerji Elektrik11,294,0652,98
Orma Orman Mahsulleri18,00-1,2622,28
Osmanlı Menkul38,020,5322,88
Ostim Endüstriyel Yat3,006,01-26,47
Otokar436,008,2236,93
Oyak Çimento7,93-0,13-9,68
Oyak Yat. Ort.9,23-1,6032,81
Oylum Sınai Yatırımlar4,680,00-0,64
Özak GMYO5,51-0,188,04
Özbal Çelik Boru7,54-3,4615,11
Özderici GMYO2,17-0,91-2,25
Özerden Plastik11,10-3,4823,33
Pamukova Elektrik31,18-3,7746,25
Panora GMYO7,002,6413,09
Papilon Savunma22,802,240,18
Park Elek.Madencilik5,821,048,38
Parsan34,80-1,6943,21
Pegasus85,651,0014,81
Peker GMYO2,21-3,49-15,33
Penguen Gıda4,58-0,43-9,31
Pera GMYO2,18-0,9124,45
Pergamon Dış Ticaret28,60-0,3549,85
Petkim6,15-0,6523,49
Petrokent Turizm2.300,00-1,08153,75
Pınar Et ve Un23,681,631,72
Pınar Su7,911,156,46
Pınar Süt23,520,941,91
Plastikkart16,71-1,5915,64
Polisan Holding3,77-0,79-2,33
Politeknik Metal333,90-10,00-17,70
Prizma Press Matbaacılık5,11-1,73-6,75
QNB Finans Fin. Kir.124,90-1,58-0,32
QNB Finansbank60,95-1,06-13,36
Ral Yatırım Holding4,03-2,18-9,23
Ray Sigorta14,41-1,97-6,73
Reysaş GMYO5,340,75-2,02
Reysaş Lojistik7,90-0,63-14,50
Rhea Girişim3,455,50-7,26
Rodrigo Tekstil23,00-2,1367,76
Royal Halı3,39-0,88-1,45
RTA Laboratuvarları21,82-5,13-27,94
Sabancı Holding10,44-1,14-8,90
Safkar Ege Soğutmacılık12,261,3212,68
Sanel Mühendislik5,916,8772,81
Sanifoam Sünger19,395,8442,57
Sanko Pazarlama13,219,9940,68
Saray Matbaacılık6,28-0,32-28,39
Sarkuysan13,554,2353,28
Sasa Polyester45,180,22123,44
Say Yenilenebilir Enerji19,819,99132,78
Sekuro Plastik34,00-4,23143,55
Selçuk Ecza Deposu12,13-0,08-11,14
Selçuk Gıda4,755,56-4,62
Senkron Güvenlik39,50-3,1950,42
Serve Film Prodüksiyon18,34-0,0514,63
Servet GMYO116,00-6,0747,96
Seyitler Kimya33,860,1234,95
Silverline Endüstri6,760,90-21,40
Sinpaş GMYO4,76-1,8613,88
Smartiks Yazılım8,151,62-8,01
Sodaş Sodyum Sanayii38,00-1,9142,46
Söktaş5,538,018,64
Sönmez Filament68,40-9,94-2,56
Sönmez Pamuklu26,049,508,50
Sumaş Suni Tahta70,95-2,2738,44
Şeker Fin. Kir.11,50-7,6379,69
Şekerbank1,37-0,72-9,27
Şişe Cam7,791,706,57
Şok Marketler Ticaret12,731,270,87
T. Halk Bankası5,34-0,56-3,96
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,30-2,20-5,67
T.S.K.B.1,69-0,59-5,06
T.Tuborg20,50-2,4713,45
Taç Tarım Ürünleri27,507,00161,16
Tat Gıda10,871,40-8,35
TAV Havalimanları25,42-0,3119,34
Taze Kuru Gıda250,90-4,9616,00
Tek-Art Turizm2,02-0,490,00
Tekfen Holding16,99-0,823,60
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,51-2,7513,54
Temapol Polimer Plastik19,721,2371,48
TGS Dış Ticaret19,88-0,7056,41
Tofaş Oto. Fab.37,46-1,6810,44
Torunlar GMYO3,941,291,03
Trabzon Liman34,16-0,996,35
Trabzonspor Sportif2,20-2,65-9,84
Trend GMYO7,991,27-36,44
TSKB GMYO5,82-1,361,22
Tuğçelik8,002,96-0,99
Tukaş8,66-0,80-10,63
Turcas Petrol5,190,397,01
Turkcell16,610,243,17
Tümosan Motor ve Traktör21,645,0553,80
Tüpraş106,40-0,84-1,48
Türk Hava Yolları14,691,3113,79
Türk İlaç Serum19,489,99

Türk Prysmian Kablo13,15-1,058,68
Türk Telekom7,88-0,13-7,73
Türk Traktör224,60-0,5822,93
Türker Proje Gayrimenkul146,30-1,6829,58
Türkiye Sigorta6,91-0,144,70
Ufuk Yatırım24,52-2,7082,99
Ulaşlar Turizm Yat.4,709,8110,85
Ulusoy Elektrik57,65-3,5112,27
Ulusoy Un Sanayi17,700,7453,91
Umpaş Holding1,269,57-51,72
Uşak Seramik2,754,1717,52
Utopya Turizm39,24-8,531,13
Uzertaş Boya52,75-9,98-6,80
Ülker Bisküvi23,94-0,253,46
Vakıf Fin. Kir.27,169,96537,56
Vakıf GMYO3,540,00-2,21
Vakıf Yat. Ort.8,81-3,9319,70
Vakıflar Bankası4,13-1,20-12,31
Vakko Tekstil15,669,97140,18
Vanet Gıda7,060,86-8,67
Verusa Holding61,000,0035,25
Verusaturk Girisim29,84-1,52128,13
Vestel30,66-0,0745,58
Vestel Beyaz Eşya52,950,4729,53
Viking Kağıt8,800,92-2,22
Yapı Kredi Koray GMYO7,220,2862,25
Yapı ve Kredi Bank.2,69-1,82-12,66
Yaprak Süt ve Besi Çift.115,80-5,8559,94
Yataş17,251,2919,38
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,07-2,16-7,50
Yeni Gimat GMYO15,260,7922,77
Yeşil GMYO1,560,0013,04
Yeşil Yapı2,240,4521,74
Yeşil Yatırım Holding127,20-2,6033,40
Yibitaş İnşaat Malzeme18.850,00-5,2820,83
Yonga Mobilya30,780,002,79
Yükselen Çelik5,150,98-1,56
Yünsa18,183,1224,01
Zorlu Enerji2,541,20-8,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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