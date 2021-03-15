Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 275.499,90 35,50 İş Bankası (B) 46.210,00 -5,62 14,10 İş Bankası (C) 5,78 -1,20 -17,43 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,84 -1,03 -0,52 İş Girişim 20,20 -3,35 6,60 İş GMYO 2,21 -1,78 -12,99 İş Y. Men. Değ. 18,43 -3,00 4,36 İş Yat. Ort. 3,71 0,27 5,40 İşbir Holding 8.000,00 -1,84 191,97 Işık Plastik Sanayi 38,68 -2,42 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,82 5,20 59,65 İttifak Holding 2,71 -0,73 21,52 İz Hayvancılık Tarım 26,00 -3,20 44,44 İzmir Demir Çelik 2,72 0,37 -17,81 İzmir Fırça 8,28 5,08 48,92 Jantsa Jant Sanayi 624,20 9,99 88,18 Kafein Yazılım 31,82 5,36 48,83 Kaplamin 28,68 9,97 -15,15 Kardemir (A) 6,28 -0,63 5,55 Kardemir (B) 6,27 -0,32 18,98 Kardemir (D) 7,59 -0,65 31,31 Karel Elektronik 31,00 -3,13 34,43 Karsan Otomotiv 4,26 -0,23 31,08 Karsu Tekstil 12,30 -7,52 43,86 Kartonsan 74,25 -0,54 -22,29 Katmerciler Ekipman 4,34 -2,03 40,91 Kent Gıda 355,30 -5,76 -0,08 Kerevitaş Gıda 6,26 -2,49 -4,86 Kervan Gıda 18,24 1,62 37,97 Kervansaray Yat. Holding 0,84 -3,45 -33,33 Kiler GMYO 2,39 -1,65 -4,78 Klimasan Klima 24,60 5,40 44,96 Koç Holding 23,28 0,00 10,23 Konfrut Gıda 19,19 0,00 13,55 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 88,45 -5,25 273,52 Konya Çimento 1.231,00 2,33 8,94 Kordsa Teknik Tekstil 25,20 -1,87 62,06 Koza Altın 123,50 -1,67 27,71 Koza Madencilik 15,43 -1,72 -0,39 Körfez GMYO 7,51 -4,70 29,48 Kristal Kola 3,19 -1,54 -18,62 Kron Telekomünikasyon 57,00 -0,96 54,72 Kuştur Kuşadası Turizm 324,90 -5,83 106,55 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,25 -0,88 -2,17 Kütahya Porselen 52,90 -0,19 4,86 Lider Faktoring 4,29 5,93 25,81 Link Bilgisayar 48,12 4,07 50,96 Logo Yazılım 162,10 9,97 29,16 Lokman Hekim Sağlık 19,10 -0,42 77,64 Lüks Kadife 56,45 9,93 95,33 Makina Takım 4,90 1,24 43,70 Marka Yatırım Holding 5,68 -2,41 -11,66 Marmaris Altınyunus 256,50 1,38 130,87 Marshall 304,90 -1,01 -0,59 Martı GMYO 2,73 0,37 -0,73 Martı Otel 2,49 -3,11 16,90 Mavi Giyim 52,65 -0,09 0,86 Mazhar Zorlu Holding 42,98 -1,01 36,53 Mega Polietilen 7,93 -1,12 3,52 Menderes Tekstil 3,35 -2,33 8,41 Merit Turizm 299,00 -4,01 257,23 Merko Gıda 7,55 1,75 -12,62 Metemtur Otelcilik 32,98 -4,24 49,23 Metro Holding 2,24 -2,61 7,69 Metro Petrol ve Tesisleri 2,95 -1,67 2,08 Metro Yatırım Ortaklığı 2,25 -1,32 -3,43 Migros Ticaret 39,62 -0,80 -7,43 Milpa 5,14 -2,47 11,74 Mistral GMYO 5,30 -0,75 12,53 MLP Sağlık 23,82 -3,33 19,88 MMC San. ve Tic. Yat. 5,99 0,67 30,22 Mondi Tire Kutsan 7,55 -0,66 -0,66 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 46,60 9,24 30,75 Net Holding 5,71 6,93 66,47 Netaş Telekom. 33,56 1,70 19,52 Niğbaş Niğde Beton 23,78 -2,86 -54,27 Nuh Çimento 63,95 0,31 29,87 Nurol GMYO 15,69 2,21 115,23 Odaş Elektrik 3,75 0,00 -3,85 Olmuksan-IP 8,17 0,12 -31,05 Orge Enerji Elektrik 11,29 4,06 52,98 Orma Orman Mahsulleri 18,00 -1,26 22,28 Osmanlı Menkul 38,02 0,53 22,88 Ostim Endüstriyel Yat 3,00 6,01 -26,47 Otokar 436,00 8,22 36,93 Oyak Çimento 7,93 -0,13 -9,68 Oyak Yat. Ort. 9,23 -1,60 32,81 Oylum Sınai Yatırımlar 4,68 0,00 -0,64 Özak GMYO 5,51 -0,18 8,04 Özbal Çelik Boru 7,54 -3,46 15,11 Özderici GMYO 2,17 -0,91 -2,25 Özerden Plastik 11,10 -3,48 23,33 Pamukova Elektrik 31,18 -3,77 46,25 Panora GMYO 7,00 2,64 13,09 Papilon Savunma 22,80 2,24 0,18 Park Elek.Madencilik 5,82 1,04 8,38 Parsan 34,80 -1,69 43,21 Pegasus 85,65 1,00 14,81 Peker GMYO 2,21 -3,49 -15,33 Penguen Gıda 4,58 -0,43 -9,31 Pera GMYO 2,18 -0,91 24,45 Pergamon Dış Ticaret 28,60 -0,35 49,85 Petkim 6,15 -0,65 23,49 Petrokent Turizm 2.300,00 -1,08 153,75 Pınar Et ve Un 23,68 1,63 1,72 Pınar Su 7,91 1,15 6,46 Pınar Süt 23,52 0,94 1,91 Plastikkart 16,71 -1,59 15,64 Polisan Holding 3,77 -0,79 -2,33 Politeknik Metal 333,90 -10,00 -17,70 Prizma Press Matbaacılık 5,11 -1,73 -6,75 QNB Finans Fin. Kir. 124,90 -1,58 -0,32 QNB Finansbank 60,95 -1,06 -13,36 Ral Yatırım Holding 4,03 -2,18 -9,23 Ray Sigorta 14,41 -1,97 -6,73 Reysaş GMYO 5,34 0,75 -2,02 Reysaş Lojistik 7,90 -0,63 -14,50 Rhea Girişim 3,45 5,50 -7,26 Rodrigo Tekstil 23,00 -2,13 67,76 Royal Halı 3,39 -0,88 -1,45 RTA Laboratuvarları 21,82 -5,13 -27,94 Sabancı Holding 10,44 -1,14 -8,90 Safkar Ege Soğutmacılık 12,26 1,32 12,68 Sanel Mühendislik 5,91 6,87 72,81 Sanifoam Sünger 19,39 5,84 42,57 Sanko Pazarlama 13,21 9,99 40,68 Saray Matbaacılık 6,28 -0,32 -28,39 Sarkuysan 13,55 4,23 53,28 Sasa Polyester 45,18 0,22 123,44 Say Yenilenebilir Enerji 19,81 9,99 132,78 Sekuro Plastik 34,00 -4,23 143,55 Selçuk Ecza Deposu 12,13 -0,08 -11,14 Selçuk Gıda 4,75 5,56 -4,62 Senkron Güvenlik 39,50 -3,19 50,42 Serve Film Prodüksiyon 18,34 -0,05 14,63 Servet GMYO 116,00 -6,07 47,96 Seyitler Kimya 33,86 0,12 34,95 Silverline Endüstri 6,76 0,90 -21,40 Sinpaş GMYO 4,76 -1,86 13,88 Smartiks Yazılım 8,15 1,62 -8,01 Sodaş Sodyum Sanayii 38,00 -1,91 42,46 Söktaş 5,53 8,01 8,64 Sönmez Filament 68,40 -9,94 -2,56 Sönmez Pamuklu 26,04 9,50 8,50 Sumaş Suni Tahta 70,95 -2,27 38,44 Şeker Fin. Kir. 11,50 -7,63 79,69 Şekerbank 1,37 -0,72 -9,27 Şişe Cam 7,79 1,70 6,57 Şok Marketler Ticaret 12,73 1,27 0,87 T. Halk Bankası 5,34 -0,56 -3,96 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,30 -2,20 -5,67 T.S.K.B. 1,69 -0,59 -5,06 T.Tuborg 20,50 -2,47 13,45 Taç Tarım Ürünleri 27,50 7,00 161,16 Tat Gıda 10,87 1,40 -8,35 TAV Havalimanları 25,42 -0,31 19,34 Taze Kuru Gıda 250,90 -4,96 16,00 Tek-Art Turizm 2,02 -0,49 0,00 Tekfen Holding 16,99 -0,82 3,60 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,51 -2,75 13,54 Temapol Polimer Plastik 19,72 1,23 71,48 TGS Dış Ticaret 19,88 -0,70 56,41 Tofaş Oto. Fab. 37,46 -1,68 10,44 Torunlar GMYO 3,94 1,29 1,03 Trabzon Liman 34,16 -0,99 6,35 Trabzonspor Sportif 2,20 -2,65 -9,84 Trend GMYO 7,99 1,27 -36,44 TSKB GMYO 5,82 -1,36 1,22 Tuğçelik 8,00 2,96 -0,99 Tukaş 8,66 -0,80 -10,63 Turcas Petrol 5,19 0,39 7,01 Turkcell 16,61 0,24 3,17 Tümosan Motor ve Traktör 21,64 5,05 53,80 Tüpraş 106,40 -0,84 -1,48 Türk Hava Yolları 14,69 1,31 13,79 Türk İlaç Serum 19,48 9,99 Türk Prysmian Kablo 13,15 -1,05 8,68 Türk Telekom 7,88 -0,13 -7,73 Türk Traktör 224,60 -0,58 22,93 Türker Proje Gayrimenkul 146,30 -1,68 29,58 Türkiye Sigorta 6,91 -0,14 4,70 Ufuk Yatırım 24,52 -2,70 82,99 Ulaşlar Turizm Yat. 4,70 9,81 10,85 Ulusoy Elektrik 57,65 -3,51 12,27 Ulusoy Un Sanayi 17,70 0,74 53,91 Umpaş Holding 1,26 9,57 -51,72 Uşak Seramik 2,75 4,17 17,52 Utopya Turizm 39,24 -8,53 1,13 Uzertaş Boya 52,75 -9,98 -6,80 Ülker Bisküvi 23,94 -0,25 3,46 Vakıf Fin. Kir. 27,16 9,96 537,56 Vakıf GMYO 3,54 0,00 -2,21 Vakıf Yat. Ort. 8,81 -3,93 19,70 Vakıflar Bankası 4,13 -1,20 -12,31 Vakko Tekstil 15,66 9,97 140,18 Vanet Gıda 7,06 0,86 -8,67 Verusa Holding 61,00 0,00 35,25 Verusaturk Girisim 29,84 -1,52 128,13 Vestel 30,66 -0,07 45,58 Vestel Beyaz Eşya 52,95 0,47 29,53 Viking Kağıt 8,80 0,92 -2,22 Yapı Kredi Koray GMYO 7,22 0,28 62,25 Yapı ve Kredi Bank. 2,69 -1,82 -12,66 Yaprak Süt ve Besi Çift. 115,80 -5,85 59,94 Yataş 17,25 1,29 19,38 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,07 -2,16 -7,50 Yeni Gimat GMYO 15,26 0,79 22,77 Yeşil GMYO 1,56 0,00 13,04 Yeşil Yapı 2,24 0,45 21,74 Yeşil Yatırım Holding 127,20 -2,60 33,40 Yibitaş İnşaat Malzeme 18.850,00 -5,28 20,83 Yonga Mobilya 30,78 0,00 2,79 Yükselen Çelik 5,15 0,98 -1,56 Yünsa 18,18 3,12 24,01 Zorlu Enerji 2,54 1,20 -8,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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