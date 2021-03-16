Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 275.499,90 35,50 İş Bankası (B) 45.000,00 -2,62 11,11 İş Bankası (C) 5,82 0,69 -16,86 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,92 2,08 1,55 İş Girişim 20,20 0,00 6,60 İş GMYO 2,26 2,26 -11,02 İş Y. Men. Değ. 18,90 2,55 7,02 İş Yat. Ort. 3,72 0,27 5,68 İşbir Holding 7.853,00 -1,84 186,61 Işık Plastik Sanayi 38,02 -1,71 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,82 0,00 59,65 İttifak Holding 2,73 0,74 22,42 İz Hayvancılık Tarım 25,74 -1,00 43,00 İzmir Demir Çelik 2,67 -1,84 -19,32 İzmir Fırça 7,98 -3,62 43,53 Jantsa Jant Sanayi 628,00 0,61 89,33 Kafein Yazılım 30,88 -2,95 44,43 Kaplamin 29,50 2,86 -12,72 Kardemir (A) 6,41 2,07 7,73 Kardemir (B) 6,43 2,55 22,01 Kardemir (D) 7,83 3,16 35,47 Karel Elektronik 30,70 -0,97 33,13 Karsan Otomotiv 4,27 0,23 31,38 Karsu Tekstil 13,53 10,00 58,25 Kartonsan 76,10 2,49 -20,36 Katmerciler Ekipman 4,32 -0,46 40,26 Kent Gıda 353,00 -0,65 -0,73 Kerevitaş Gıda 6,22 -0,64 -5,47 Kervan Gıda 18,18 -0,33 37,52 Kervansaray Yat. Holding 0,83 -1,19 -34,13 Kiler GMYO 2,40 0,42 -4,38 Klimasan Klima 24,30 -1,22 43,19 Koç Holding 23,48 0,86 11,17 Konfrut Gıda 19,25 0,31 13,91 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 88,70 0,28 274,58 Konya Çimento 1.229,60 -0,11 8,81 Kordsa Teknik Tekstil 25,88 2,70 66,43 Koza Altın 126,30 2,27 30,61 Koza Madencilik 15,61 1,17 0,77 Körfez GMYO 7,08 -5,73 22,07 Kristal Kola 3,22 0,94 -17,86 Kron Telekomünikasyon 57,00 0,00 54,72 Kuştur Kuşadası Turizm 311,00 -4,28 97,71 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,27 0,89 -1,30 Kütahya Porselen 52,75 -0,28 4,56 Lider Faktoring 4,04 -5,83 18,48 Link Bilgisayar 44,80 -6,90 40,55 Logo Yazılım 171,50 5,80 36,65 Lokman Hekim Sağlık 18,86 -1,26 75,40 Lüks Kadife 62,05 9,92 114,71 Makina Takım 4,93 0,61 44,57 Marka Yatırım Holding 5,59 -1,58 -13,06 Marmaris Altınyunus 259,40 1,13 133,48 Marshall 303,90 -0,33 -0,91 Martı GMYO 2,74 0,37 -0,36 Martı Otel 2,43 -2,41 14,08 Mavi Giyim 55,15 4,75 5,65 Mazhar Zorlu Holding 41,88 -2,56 33,04 Mega Polietilen 8,10 2,14 5,74 Menderes Tekstil 3,68 9,85 19,09 Merit Turizm 294,90 -1,37 252,33 Merko Gıda 7,42 -1,72 -14,12 Metemtur Otelcilik 34,60 4,91 56,56 Metro Holding 2,24 0,00 7,69 Metro Petrol ve Tesisleri 2,96 0,34 2,42 Metro Yatırım Ortaklığı 2,24 -0,44 -3,86 Migros Ticaret 39,18 -1,11 -8,46 Milpa 5,26 2,33 14,35 Mistral GMYO 5,27 -0,57 11,89 MLP Sağlık 24,90 4,53 25,31 MMC San. ve Tic. Yat. 5,70 -4,84 23,91 Mondi Tire Kutsan 7,84 3,84 3,16 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 44,80 -3,86 25,70 Net Holding 5,71 0,00 66,47 Netaş Telekom. 34,18 1,85 21,72 Niğbaş Niğde Beton 24,26 2,02 -53,35 Nuh Çimento 65,25 2,03 32,51 Nurol GMYO 15,90 1,34 118,11 Odaş Elektrik 3,80 1,33 -2,56 Olmuksan-IP 8,10 -0,86 -31,65 Orge Enerji Elektrik 11,04 -2,21 49,59 Orma Orman Mahsulleri 17,96 -0,22 22,01 Osmanlı Menkul 37,96 -0,16 22,69 Ostim Endüstriyel Yat 2,88 -4,00 4,58 Otokar 439,10 0,71 37,91 Oyak Çimento 8,13 2,52 -7,40 Oyak Yat. Ort. 9,14 -0,98 31,51 Oylum Sınai Yatırımlar 4,65 -0,64 -1,27 Özak GMYO 5,45 -1,09 6,86 Özbal Çelik Boru 7,80 3,45 19,08 Özderici GMYO 2,18 0,46 -1,80 Özerden Plastik 11,10 0,00 23,33 Pamukova Elektrik 30,50 -2,18 43,06 Panora GMYO 6,85 -0,83 12,15 Papilon Savunma 22,54 -1,14 -0,97 Park Elek.Madencilik 5,75 -1,20 7,08 Parsan 37,00 6,32 52,26 Pegasus 86,50 0,99 15,95 Peker GMYO 2,20 -0,45 -15,71 Penguen Gıda 4,52 -1,31 -10,50 Pera GMYO 2,23 2,29 27,30 Pergamon Dış Ticaret 28,26 -1,19 48,07 Petkim 6,16 0,16 23,69 Petrokent Turizm 2.319,00 0,83 155,85 Pınar Et ve Un 23,42 -1,10 0,60 Pınar Su 7,85 -0,76 5,65 Pınar Süt 23,38 -0,60 1,30 Plastikkart 16,70 -0,06 15,57 Polisan Holding 3,77 0,00 -2,33 Politeknik Metal 331,00 -0,87 -18,42 Prizma Press Matbaacılık 5,15 0,78 -6,02 QNB Finans Fin. Kir. 125,50 0,48 0,16 QNB Finansbank 62,80 3,04 -10,73 Ral Yatırım Holding 4,00 -0,74 -9,91 Ray Sigorta 14,36 -0,35 -7,06 Reysaş GMYO 5,52 3,37 1,28 Reysaş Lojistik 7,97 0,89 -13,74 Rhea Girişim 3,49 1,16 -6,18 Rodrigo Tekstil 21,84 -5,04 59,30 Royal Halı 3,40 0,29 -1,16 RTA Laboratuvarları 21,30 -2,38 -29,66 Sabancı Holding 10,43 -0,10 -8,99 Safkar Ege Soğutmacılık 12,42 1,31 14,15 Sanel Mühendislik 6,29 6,43 83,92 Sanifoam Sünger 19,80 2,11 45,59 Sanko Pazarlama 14,53 9,99 54,74 Saray Matbaacılık 6,30 0,32 -28,16 Sarkuysan 13,67 0,89 54,64 Sasa Polyester 43,80 -3,05 116,62 Say Yenilenebilir Enerji 19,12 -3,48 124,68 Sekuro Plastik 33,50 -1,47 139,97 Selçuk Ecza Deposu 12,03 -0,82 -11,87 Selçuk Gıda 4,50 -5,26 -9,64 Senkron Güvenlik 35,56 -9,97 35,42 Serve Film Prodüksiyon 17,00 -7,31 6,25 Servet GMYO 110,70 -4,57 41,20 Seyitler Kimya 33,80 -0,18 34,71 Silverline Endüstri 7,13 5,47 -17,09 Sinpaş GMYO 4,82 1,26 15,31 Smartiks Yazılım 8,01 -1,72 -9,59 Sodaş Sodyum Sanayii 38,40 1,05 43,96 Söktaş 5,65 2,17 11,00 Sönmez Filament 68,05 -0,51 -3,06 Sönmez Pamuklu 25,40 -2,46 5,83 Sumaş Suni Tahta 69,50 -2,04 35,61 Şeker Fin. Kir. 11,68 1,57 82,50 Şekerbank 1,36 -0,73 -9,93 Şişe Cam 7,81 0,26 6,84 Şok Marketler Ticaret 12,82 0,71 1,58 T. Halk Bankası 5,36 0,37 -3,60 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,40 -3,07 -8,56 T.S.K.B. 1,71 1,18 -3,93 T.Tuborg 20,50 0,00 13,45 Taç Tarım Ürünleri 27,00 -1,82 156,41 Tat Gıda 10,85 -0,18 -8,52 TAV Havalimanları 25,84 1,65 21,31 Taze Kuru Gıda 249,00 -0,76 15,12 Tek-Art Turizm 2,02 0,00 0,00 Tekfen Holding 17,00 0,06 3,66 Teknosa İç ve Dış Ticaret 15,05 3,72 17,76 Temapol Polimer Plastik 19,91 0,96 73,13 TGS Dış Ticaret 20,10 1,11 58,14 Tofaş Oto. Fab. 39,08 4,32 15,21 Torunlar GMYO 3,83 -2,79 -1,79 Trabzon Liman 34,00 -0,47 5,85 Trabzonspor Sportif 2,23 1,36 -8,61 Trend GMYO 8,34 4,38 -33,65 TSKB GMYO 5,91 1,55 2,78 Tuğçelik 8,03 0,37 -0,62 Tukaş 8,67 0,12 -10,53 Turcas Petrol 5,44 4,82 12,16 Turkcell 16,72 0,66 3,85 Tümosan Motor ve Traktör 21,82 0,83 55,08 Tüpraş 105,60 -0,75 -2,22 Türk Hava Yolları 14,74 0,34 14,18 Türk İlaç Serum 21,42 9,96 Türk Prysmian Kablo 13,30 1,14 9,92 Türk Telekom 7,97 1,14 -6,67 Türk Traktör 235,00 4,63 28,63 Türker Proje Gayrimenkul 145,60 -0,48 28,96 Türkiye Sigorta 6,95 0,58 5,30 Ufuk Yatırım 25,72 4,89 91,94 Ulaşlar Turizm Yat. 5,17 10,00 21,93 Ulusoy Elektrik 58,00 0,61 12,95 Ulusoy Un Sanayi 17,33 -2,09 50,70 Umpaş Holding 1,38 9,52 -47,13 Uşak Seramik 2,66 -3,27 13,68 Utopya Turizm 42,54 8,41 9,64 Uzertaş Boya 58,00 9,95 2,47 Ülker Bisküvi 23,94 0,00 3,46 Vakıf Fin. Kir. 29,86 9,94 600,94 Vakıf GMYO 3,58 1,13 -1,10 Vakıf Yat. Ort. 8,57 -2,72 16,44 Vakıflar Bankası 4,15 0,48 -11,89 Vakko Tekstil 17,22 9,96 164,11 Vanet Gıda 7,00 -0,85 -9,44 Verusa Holding 62,05 1,72 37,58 Verusaturk Girisim 30,00 0,54 129,36 Vestel 31,52 2,80 49,67 Vestel Beyaz Eşya 56,15 6,04 37,35 Viking Kağıt 8,84 0,45 -1,78 Yapı Kredi Koray GMYO 7,17 -0,69 61,12 Yapı ve Kredi Bank. 2,71 0,74 -12,01 Yaprak Süt ve Besi Çift. 117,00 1,04 61,60 Yataş 17,07 -1,04 18,13 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,13 1,47 -6,14 Yeni Gimat GMYO 15,42 1,05 24,05 Yeşil GMYO 1,53 -1,92 10,87 Yeşil Yapı 2,25 0,45 22,28 Yeşil Yatırım Holding 126,80 -0,31 32,98 Yibitaş İnşaat Malzeme 18.500,00 -1,86 18,59 Yonga Mobilya 29,98 -2,60 0,12 Yükselen Çelik 5,32 3,30 1,68 Yünsa 18,50 1,76 26,19 Zorlu Enerji 2,54 0,00 -8,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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