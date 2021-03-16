Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

16.03.2021 18:55
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)275.499,9035,50İş Bankası (B)45.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)275.499,90

35,50
İş Bankası (B)45.000,00-2,6211,11
İş Bankası (C)5,820,69-16,86
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,922,081,55
İş Girişim20,200,006,60
İş GMYO2,262,26-11,02
İş Y. Men. Değ.18,902,557,02
İş Yat. Ort.3,720,275,68
İşbir Holding7.853,00-1,84186,61
Işık Plastik Sanayi38,02-1,71

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,820,0059,65
İttifak Holding2,730,7422,42
İz Hayvancılık Tarım25,74-1,0043,00
İzmir Demir Çelik2,67-1,84-19,32
İzmir Fırça7,98-3,6243,53
Jantsa Jant Sanayi628,000,6189,33
Kafein Yazılım30,88-2,9544,43
Kaplamin29,502,86-12,72
Kardemir (A)6,412,077,73
Kardemir (B)6,432,5522,01
Kardemir (D)7,833,1635,47
Karel Elektronik30,70-0,9733,13
Karsan Otomotiv4,270,2331,38
Karsu Tekstil13,5310,0058,25
Kartonsan76,102,49-20,36
Katmerciler Ekipman4,32-0,4640,26
Kent Gıda353,00-0,65-0,73
Kerevitaş Gıda6,22-0,64-5,47
Kervan Gıda18,18-0,3337,52
Kervansaray Yat. Holding0,83-1,19-34,13
Kiler GMYO2,400,42-4,38
Klimasan Klima24,30-1,2243,19
Koç Holding23,480,8611,17
Konfrut Gıda19,250,3113,91
Kontrolmatik Teknoloji Enerji88,700,28274,58
Konya Çimento1.229,60-0,118,81
Kordsa Teknik Tekstil25,882,7066,43
Koza Altın126,302,2730,61
Koza Madencilik15,611,170,77
Körfez GMYO7,08-5,7322,07
Kristal Kola3,220,94-17,86
Kron Telekomünikasyon57,000,0054,72
Kuştur Kuşadası Turizm311,00-4,2897,71
Kuyumcukent Gayrimenkul2,270,89-1,30
Kütahya Porselen52,75-0,284,56
Lider Faktoring4,04-5,8318,48
Link Bilgisayar44,80-6,9040,55
Logo Yazılım171,505,8036,65
Lokman Hekim Sağlık18,86-1,2675,40
Lüks Kadife62,059,92114,71
Makina Takım4,930,6144,57
Marka Yatırım Holding5,59-1,58-13,06
Marmaris Altınyunus259,401,13133,48
Marshall303,90-0,33-0,91
Martı GMYO2,740,37-0,36
Martı Otel2,43-2,4114,08
Mavi Giyim55,154,755,65
Mazhar Zorlu Holding41,88-2,5633,04
Mega Polietilen8,102,145,74
Menderes Tekstil3,689,8519,09
Merit Turizm294,90-1,37252,33
Merko Gıda7,42-1,72-14,12
Metemtur Otelcilik34,604,9156,56
Metro Holding2,240,007,69
Metro Petrol ve Tesisleri2,960,342,42
Metro Yatırım Ortaklığı2,24-0,44-3,86
Migros Ticaret39,18-1,11-8,46
Milpa5,262,3314,35
Mistral GMYO5,27-0,5711,89
MLP Sağlık24,904,5325,31
MMC San. ve Tic. Yat.5,70-4,8423,91
Mondi Tire Kutsan7,843,843,16
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret44,80-3,8625,70
Net Holding5,710,0066,47
Netaş Telekom.34,181,8521,72
Niğbaş Niğde Beton24,262,02-53,35
Nuh Çimento65,252,0332,51
Nurol GMYO15,901,34118,11
Odaş Elektrik3,801,33-2,56
Olmuksan-IP8,10-0,86-31,65
Orge Enerji Elektrik11,04-2,2149,59
Orma Orman Mahsulleri17,96-0,2222,01
Osmanlı Menkul37,96-0,1622,69
Ostim Endüstriyel Yat2,88-4,004,58
Otokar439,100,7137,91
Oyak Çimento8,132,52-7,40
Oyak Yat. Ort.9,14-0,9831,51
Oylum Sınai Yatırımlar4,65-0,64-1,27
Özak GMYO5,45-1,096,86
Özbal Çelik Boru7,803,4519,08
Özderici GMYO2,180,46-1,80
Özerden Plastik11,100,0023,33
Pamukova Elektrik30,50-2,1843,06
Panora GMYO6,85-0,8312,15
Papilon Savunma22,54-1,14-0,97
Park Elek.Madencilik5,75-1,207,08
Parsan37,006,3252,26
Pegasus86,500,9915,95
Peker GMYO2,20-0,45-15,71
Penguen Gıda4,52-1,31-10,50
Pera GMYO2,232,2927,30
Pergamon Dış Ticaret28,26-1,1948,07
Petkim6,160,1623,69
Petrokent Turizm2.319,000,83155,85
Pınar Et ve Un23,42-1,100,60
Pınar Su7,85-0,765,65
Pınar Süt23,38-0,601,30
Plastikkart16,70-0,0615,57
Polisan Holding3,770,00-2,33
Politeknik Metal331,00-0,87-18,42
Prizma Press Matbaacılık5,150,78-6,02
QNB Finans Fin. Kir.125,500,480,16
QNB Finansbank62,803,04-10,73
Ral Yatırım Holding4,00-0,74-9,91
Ray Sigorta14,36-0,35-7,06
Reysaş GMYO5,523,371,28
Reysaş Lojistik7,970,89-13,74
Rhea Girişim3,491,16-6,18
Rodrigo Tekstil21,84-5,0459,30
Royal Halı3,400,29-1,16
RTA Laboratuvarları21,30-2,38-29,66
Sabancı Holding10,43-0,10-8,99
Safkar Ege Soğutmacılık12,421,3114,15
Sanel Mühendislik6,296,4383,92
Sanifoam Sünger19,802,1145,59
Sanko Pazarlama14,539,9954,74
Saray Matbaacılık6,300,32-28,16
Sarkuysan13,670,8954,64
Sasa Polyester43,80-3,05116,62
Say Yenilenebilir Enerji19,12-3,48124,68
Sekuro Plastik33,50-1,47139,97
Selçuk Ecza Deposu12,03-0,82-11,87
Selçuk Gıda4,50-5,26-9,64
Senkron Güvenlik35,56-9,9735,42
Serve Film Prodüksiyon17,00-7,316,25
Servet GMYO110,70-4,5741,20
Seyitler Kimya33,80-0,1834,71
Silverline Endüstri7,135,47-17,09
Sinpaş GMYO4,821,2615,31
Smartiks Yazılım8,01-1,72-9,59
Sodaş Sodyum Sanayii38,401,0543,96
Söktaş5,652,1711,00
Sönmez Filament68,05-0,51-3,06
Sönmez Pamuklu25,40-2,465,83
Sumaş Suni Tahta69,50-2,0435,61
Şeker Fin. Kir.11,681,5782,50
Şekerbank1,36-0,73-9,93
Şişe Cam7,810,266,84
Şok Marketler Ticaret12,820,711,58
T. Halk Bankası5,360,37-3,60
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,40-3,07-8,56
T.S.K.B.1,711,18-3,93
T.Tuborg20,500,0013,45
Taç Tarım Ürünleri27,00-1,82156,41
Tat Gıda10,85-0,18-8,52
TAV Havalimanları25,841,6521,31
Taze Kuru Gıda249,00-0,7615,12
Tek-Art Turizm2,020,000,00
Tekfen Holding17,000,063,66
Teknosa İç ve Dış Ticaret15,053,7217,76
Temapol Polimer Plastik19,910,9673,13
TGS Dış Ticaret20,101,1158,14
Tofaş Oto. Fab.39,084,3215,21
Torunlar GMYO3,83-2,79-1,79
Trabzon Liman34,00-0,475,85
Trabzonspor Sportif2,231,36-8,61
Trend GMYO8,344,38-33,65
TSKB GMYO5,911,552,78
Tuğçelik8,030,37-0,62
Tukaş8,670,12-10,53
Turcas Petrol5,444,8212,16
Turkcell16,720,663,85
Tümosan Motor ve Traktör21,820,8355,08
Tüpraş105,60-0,75-2,22
Türk Hava Yolları14,740,3414,18
Türk İlaç Serum21,429,96

Türk Prysmian Kablo13,301,149,92
Türk Telekom7,971,14-6,67
Türk Traktör235,004,6328,63
Türker Proje Gayrimenkul145,60-0,4828,96
Türkiye Sigorta6,950,585,30
Ufuk Yatırım25,724,8991,94
Ulaşlar Turizm Yat.5,1710,0021,93
Ulusoy Elektrik58,000,6112,95
Ulusoy Un Sanayi17,33-2,0950,70
Umpaş Holding1,389,52-47,13
Uşak Seramik2,66-3,2713,68
Utopya Turizm42,548,419,64
Uzertaş Boya58,009,952,47
Ülker Bisküvi23,940,003,46
Vakıf Fin. Kir.29,869,94600,94
Vakıf GMYO3,581,13-1,10
Vakıf Yat. Ort.8,57-2,7216,44
Vakıflar Bankası4,150,48-11,89
Vakko Tekstil17,229,96164,11
Vanet Gıda7,00-0,85-9,44
Verusa Holding62,051,7237,58
Verusaturk Girisim30,000,54129,36
Vestel31,522,8049,67
Vestel Beyaz Eşya56,156,0437,35
Viking Kağıt8,840,45-1,78
Yapı Kredi Koray GMYO7,17-0,6961,12
Yapı ve Kredi Bank.2,710,74-12,01
Yaprak Süt ve Besi Çift.117,001,0461,60
Yataş17,07-1,0418,13
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,131,47-6,14
Yeni Gimat GMYO15,421,0524,05
Yeşil GMYO1,53-1,9210,87
Yeşil Yapı2,250,4522,28
Yeşil Yatırım Holding126,80-0,3132,98
Yibitaş İnşaat Malzeme18.500,00-1,8618,59
Yonga Mobilya29,98-2,600,12
Yükselen Çelik5,323,301,68
Yünsa18,501,7626,19
Zorlu Enerji2,540,00-8,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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