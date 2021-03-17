Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

17.03.2021 18:45
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,00-2,0032,80İş Bankası (B)43.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00-2,0032,80
İş Bankası (B)43.000,00-4,446,17
İş Bankası (C)5,74-1,37-18,00
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,83-2,30-0,78
İş Girişim20,461,297,97
İş GMYO2,19-3,10-13,78
İş Y. Men. Değ.18,45-2,384,47
İş Yat. Ort.3,68-1,084,55
İşbir Holding7.699,90-1,95181,02
Işık Plastik Sanayi39,343,47

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,80-1,1057,89
İttifak Holding2,771,4724,22
İz Hayvancılık Tarım25,44-1,1741,33
İzmir Demir Çelik2,62-1,87-20,84
İzmir Fırça7,88-1,2541,73
Jantsa Jant Sanayi589,00-6,2177,57
Kafein Yazılım30,48-1,3042,56
Kaplamin28,02-5,02-17,10
Kardemir (A)6,23-2,814,71
Kardemir (B)6,25-2,8018,60
Kardemir (D)7,61-2,8131,66
Karel Elektronik32,726,5841,89
Karsan Otomotiv4,403,0435,38
Karsu Tekstil13,791,9261,29
Kartonsan74,10-2,63-22,45
Katmerciler Ekipman4,12-4,6333,77
Kent Gıda337,20-4,48-5,17
Kerevitaş Gıda5,96-4,18-9,42
Kervan Gıda17,59-3,2533,06
Kervansaray Yat. Holding0,830,00-34,13
Kiler GMYO2,36-1,67-5,98
Klimasan Klima25,504,9450,27
Koç Holding24,082,5614,02
Konfrut Gıda18,21-5,407,75
Kontrolmatik Teknoloji Enerji84,80-4,40258,11
Konya Çimento1.206,00-1,926,73
Kordsa Teknik Tekstil25,62-1,0064,76
Koza Altın123,80-1,9828,02
Koza Madencilik15,09-3,33-2,58
Körfez GMYO7,04-0,5621,38
Kristal Kola3,12-3,11-20,41
Kron Telekomünikasyon55,15-3,2549,70
Kuştur Kuşadası Turizm311,000,0097,71
Kuyumcukent Gayrimenkul2,280,44-0,87
Kütahya Porselen53,501,426,05
Lider Faktoring3,92-2,9714,96
Link Bilgisayar43,08-3,8435,15
Logo Yazılım164,70-3,9731,24
Lokman Hekim Sağlık19,674,2982,94
Lüks Kadife68,259,99136,16
Makina Takım4,73-4,0638,71
Marka Yatırım Holding5,44-2,68-15,40
Marmaris Altınyunus249,50-3,82124,57
Marshall305,000,36-0,55
Martı GMYO2,833,282,91
Martı Otel2,596,5821,60
Mavi Giyim55,450,546,23
Mazhar Zorlu Holding40,82-2,5329,67
Mega Polietilen8,160,746,53
Menderes Tekstil3,61-1,9016,83
Merit Turizm304,003,09263,20
Merko Gıda7,501,08-13,19
Metemtur Otelcilik33,56-3,0151,86
Metro Holding2,17-3,134,33
Metro Petrol ve Tesisleri2,89-2,360,00
Metro Yatırım Ortaklığı2,22-0,89-4,72
Migros Ticaret38,84-0,87-9,25
Milpa5,372,0916,74
Mistral GMYO5,08-3,617,86
MLP Sağlık24,86-0,1625,11
MMC San. ve Tic. Yat.5,69-0,1823,70
Mondi Tire Kutsan7,53-3,95-0,92
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret43,40-3,1221,77
Net Holding5,944,0373,18
Netaş Telekom.32,54-4,8015,88
Niğbaş Niğde Beton23,34-3,79-55,12
Nuh Çimento63,25-3,0728,45
Nurol GMYO15,63-1,70114,40
Odaş Elektrik3,73-1,84-4,36
Olmuksan-IP8,06-0,49-31,98
Orge Enerji Elektrik11,292,2652,98
Orma Orman Mahsulleri17,20-4,2316,85
Osmanlı Menkul35,90-5,4316,03
Ostim Endüstriyel Yat2,77-3,820,59
Otokar416,40-5,1730,78
Oyak Çimento7,90-2,83-10,02
Oyak Yat. Ort.9,00-1,5329,50
Oylum Sınai Yatırımlar4,56-1,94-3,18
Özak GMYO5,33-2,204,51
Özbal Çelik Boru7,51-3,7214,66
Özderici GMYO2,15-1,38-3,15
Özerden Plastik10,90-1,8021,11
Pamukova Elektrik28,20-7,5432,27
Panora GMYO6,63-3,218,55
Papilon Savunma22,24-1,33-2,28
Park Elek.Madencilik5,59-2,784,10
Parsan35,64-3,6846,67
Pegasus86,00-0,5815,28
Peker GMYO2,200,00-15,71
Penguen Gıda4,37-3,32-13,47
Pera GMYO2,16-3,1423,31
Pergamon Dış Ticaret27,84-1,4945,87
Petkim6,01-2,4420,68
Petrokent Turizm2.455,005,86170,85
Pınar Et ve Un23,04-1,62-1,03
Pınar Su7,78-0,894,71
Pınar Süt23,34-0,171,13
Plastikkart16,31-2,3412,87
Polisan Holding3,65-3,18-5,44
Politeknik Metal326,20-1,45-19,60
Prizma Press Matbaacılık5,05-1,94-7,85
QNB Finans Fin. Kir.126,901,121,28
QNB Finansbank64,001,91-9,03
Ral Yatırım Holding3,98-0,50-10,36
Ray Sigorta14,13-1,60-8,54
Reysaş GMYO5,33-3,44-2,20
Reysaş Lojistik7,80-2,13-15,58
Rhea Girişim3,551,72-4,57
Rodrigo Tekstil21,36-2,2055,80
Royal Halı3,451,470,29
RTA Laboratuvarları21,28-0,09-29,72
Sabancı Holding10,21-2,11-10,91
Safkar Ege Soğutmacılık12,833,3017,92
Sanel Mühendislik6,17-1,9180,41
Sanifoam Sünger19,39-2,0742,57
Sanko Pazarlama15,989,9870,18
Saray Matbaacılık6,07-3,65-30,79
Sarkuysan13,37-2,1951,24
Sasa Polyester45,022,79122,65
Say Yenilenebilir Enerji19,06-0,31123,97
Sekuro Plastik34,202,09144,99
Selçuk Ecza Deposu11,73-2,49-14,07
Selçuk Gıda4,500,00-9,64
Senkron Güvenlik39,109,9648,90
Serve Film Prodüksiyon18,005,8812,50
Servet GMYO111,300,5441,96
Seyitler Kimya37,1810,0048,18
Silverline Endüstri6,86-3,79-20,23
Sinpaş GMYO4,77-1,0414,11
Smartiks Yazılım7,89-1,50-10,95
Sodaş Sodyum Sanayii38,480,2144,26
Söktaş5,721,2412,38
Sönmez Filament68,400,51-2,56
Sönmez Pamuklu24,16-4,880,67
Sumaş Suni Tahta68,00-2,1632,68
Şeker Fin. Kir.11,60-0,6881,25
Şekerbank1,33-2,21-11,92
Şişe Cam7,941,668,62
Şok Marketler Ticaret12,75-0,551,03
T. Halk Bankası5,31-0,93-4,50
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,440,14-8,44
T.S.K.B.1,69-1,17-5,06
T.Tuborg20,620,5914,11
Taç Tarım Ürünleri25,10-7,04138,37
Tat Gıda10,65-1,84-10,20
TAV Havalimanları26,101,0122,54
Taze Kuru Gıda246,90-0,8414,15
Tek-Art Turizm1,98-1,98-1,98
Tekfen Holding16,96-0,243,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,60-2,9914,24
Temapol Polimer Plastik20,261,7676,17
TGS Dış Ticaret19,59-2,5454,13
Tofaş Oto. Fab.38,70-0,9714,09
Torunlar GMYO3,70-3,39-5,13
Trabzon Liman33,64-1,064,73
Trabzonspor Sportif2,240,45-8,20
Trend GMYO7,94-4,80-36,83
TSKB GMYO5,82-1,521,22
Tuğçelik7,76-3,36-3,96
Tukaş8,50-1,96-12,28
Turcas Petrol5,21-4,237,42
Turkcell16,46-1,562,24
Tümosan Motor ve Traktör22,704,0361,34
Tüpraş103,00-2,46-4,63
Türk Hava Yolları14,55-1,2912,70
Türk İlaç Serum23,569,99

Türk Prysmian Kablo13,12-1,358,43
Türk Telekom7,91-0,75-7,38
Türk Traktör245,104,3034,15
Türker Proje Gayrimenkul142,70-1,9926,40
Türkiye Sigorta6,980,435,76
Ufuk Yatırım25,00-2,8086,57
Ulaşlar Turizm Yat.5,689,8633,96
Ulusoy Elektrik58,000,0012,95
Ulusoy Un Sanayi17,13-1,1548,96
Umpaş Holding1,519,42-42,15
Uşak Seramik2,59-2,6310,68
Utopya Turizm40,90-3,865,41
Uzertaş Boya63,008,6211,31
Ülker Bisküvi23,90-0,173,28
Vakıf Fin. Kir.30,421,88614,08
Vakıf GMYO3,49-2,51-3,59
Vakıf Yat. Ort.8,23-3,9711,82
Vakıflar Bankası4,11-0,96-12,74
Vakko Tekstil17,602,21169,94
Vanet Gıda6,88-1,71-11,00
Verusa Holding63,752,7441,35
Verusaturk Girisim29,92-0,27128,75
Vestel30,70-2,6045,77
Vestel Beyaz Eşya57,702,7641,14
Viking Kağıt8,33-5,77-7,44
Yapı Kredi Koray GMYO6,93-3,3555,73
Yapı ve Kredi Bank.2,69-0,74-12,66
Yaprak Süt ve Besi Çift.114,00-2,5657,46
Yataş17,291,2919,65
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,232,42-3,86
Yeni Gimat GMYO15,711,8826,39
Yeşil GMYO1,50-1,968,70
Yeşil Yapı2,22-1,3320,65
Yeşil Yatırım Holding120,00-5,3625,85
Yibitaş İnşaat Malzeme17.899,90-3,2414,74
Yonga Mobilya30,200,730,85
Yükselen Çelik5,15-3,20-1,56
Yünsa17,93-3,0822,31
Zorlu Enerji2,47-2,76-10,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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