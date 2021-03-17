Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|270.000,00
|-2,00
|32,80
|İş Bankası (B)
|43.000,00
|-4,44
|6,17
|İş Bankası (C)
|5,74
|-1,37
|-18,00
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,83
|-2,30
|-0,78
|İş Girişim
|20,46
|1,29
|7,97
|İş GMYO
|2,19
|-3,10
|-13,78
|İş Y. Men. Değ.
|18,45
|-2,38
|4,47
|İş Yat. Ort.
|3,68
|-1,08
|4,55
|İşbir Holding
|7.699,90
|-1,95
|181,02
|Işık Plastik Sanayi
|39,34
|3,47
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,80
|-1,10
|57,89
|İttifak Holding
|2,77
|1,47
|24,22
|İz Hayvancılık Tarım
|25,44
|-1,17
|41,33
|İzmir Demir Çelik
|2,62
|-1,87
|-20,84
|İzmir Fırça
|7,88
|-1,25
|41,73
|Jantsa Jant Sanayi
|589,00
|-6,21
|77,57
|Kafein Yazılım
|30,48
|-1,30
|42,56
|Kaplamin
|28,02
|-5,02
|-17,10
|Kardemir (A)
|6,23
|-2,81
|4,71
|Kardemir (B)
|6,25
|-2,80
|18,60
|Kardemir (D)
|7,61
|-2,81
|31,66
|Karel Elektronik
|32,72
|6,58
|41,89
|Karsan Otomotiv
|4,40
|3,04
|35,38
|Karsu Tekstil
|13,79
|1,92
|61,29
|Kartonsan
|74,10
|-2,63
|-22,45
|Katmerciler Ekipman
|4,12
|-4,63
|33,77
|Kent Gıda
|337,20
|-4,48
|-5,17
|Kerevitaş Gıda
|5,96
|-4,18
|-9,42
|Kervan Gıda
|17,59
|-3,25
|33,06
|Kervansaray Yat. Holding
|0,83
|0,00
|-34,13
|Kiler GMYO
|2,36
|-1,67
|-5,98
|Klimasan Klima
|25,50
|4,94
|50,27
|Koç Holding
|24,08
|2,56
|14,02
|Konfrut Gıda
|18,21
|-5,40
|7,75
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|84,80
|-4,40
|258,11
|Konya Çimento
|1.206,00
|-1,92
|6,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,62
|-1,00
|64,76
|Koza Altın
|123,80
|-1,98
|28,02
|Koza Madencilik
|15,09
|-3,33
|-2,58
|Körfez GMYO
|7,04
|-0,56
|21,38
|Kristal Kola
|3,12
|-3,11
|-20,41
|Kron Telekomünikasyon
|55,15
|-3,25
|49,70
|Kuştur Kuşadası Turizm
|311,00
|0,00
|97,71
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|0,44
|-0,87
|Kütahya Porselen
|53,50
|1,42
|6,05
|Lider Faktoring
|3,92
|-2,97
|14,96
|Link Bilgisayar
|43,08
|-3,84
|35,15
|Logo Yazılım
|164,70
|-3,97
|31,24
|Lokman Hekim Sağlık
|19,67
|4,29
|82,94
|Lüks Kadife
|68,25
|9,99
|136,16
|Makina Takım
|4,73
|-4,06
|38,71
|Marka Yatırım Holding
|5,44
|-2,68
|-15,40
|Marmaris Altınyunus
|249,50
|-3,82
|124,57
|Marshall
|305,00
|0,36
|-0,55
|Martı GMYO
|2,83
|3,28
|2,91
|Martı Otel
|2,59
|6,58
|21,60
|Mavi Giyim
|55,45
|0,54
|6,23
|Mazhar Zorlu Holding
|40,82
|-2,53
|29,67
|Mega Polietilen
|8,16
|0,74
|6,53
|Menderes Tekstil
|3,61
|-1,90
|16,83
|Merit Turizm
|304,00
|3,09
|263,20
|Merko Gıda
|7,50
|1,08
|-13,19
|Metemtur Otelcilik
|33,56
|-3,01
|51,86
|Metro Holding
|2,17
|-3,13
|4,33
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,89
|-2,36
|0,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,22
|-0,89
|-4,72
|Migros Ticaret
|38,84
|-0,87
|-9,25
|Milpa
|5,37
|2,09
|16,74
|Mistral GMYO
|5,08
|-3,61
|7,86
|MLP Sağlık
|24,86
|-0,16
|25,11
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,69
|-0,18
|23,70
|Mondi Tire Kutsan
|7,53
|-3,95
|-0,92
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|43,40
|-3,12
|21,77
|Net Holding
|5,94
|4,03
|73,18
|Netaş Telekom.
|32,54
|-4,80
|15,88
|Niğbaş Niğde Beton
|23,34
|-3,79
|-55,12
|Nuh Çimento
|63,25
|-3,07
|28,45
|Nurol GMYO
|15,63
|-1,70
|114,40
|Odaş Elektrik
|3,73
|-1,84
|-4,36
|Olmuksan-IP
|8,06
|-0,49
|-31,98
|Orge Enerji Elektrik
|11,29
|2,26
|52,98
|Orma Orman Mahsulleri
|17,20
|-4,23
|16,85
|Osmanlı Menkul
|35,90
|-5,43
|16,03
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,77
|-3,82
|0,59
|Otokar
|416,40
|-5,17
|30,78
|Oyak Çimento
|7,90
|-2,83
|-10,02
|Oyak Yat. Ort.
|9,00
|-1,53
|29,50
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,56
|-1,94
|-3,18
|Özak GMYO
|5,33
|-2,20
|4,51
|Özbal Çelik Boru
|7,51
|-3,72
|14,66
|Özderici GMYO
|2,15
|-1,38
|-3,15
|Özerden Plastik
|10,90
|-1,80
|21,11
|Pamukova Elektrik
|28,20
|-7,54
|32,27
|Panora GMYO
|6,63
|-3,21
|8,55
|Papilon Savunma
|22,24
|-1,33
|-2,28
|Park Elek.Madencilik
|5,59
|-2,78
|4,10
|Parsan
|35,64
|-3,68
|46,67
|Pegasus
|86,00
|-0,58
|15,28
|Peker GMYO
|2,20
|0,00
|-15,71
|Penguen Gıda
|4,37
|-3,32
|-13,47
|Pera GMYO
|2,16
|-3,14
|23,31
|Pergamon Dış Ticaret
|27,84
|-1,49
|45,87
|Petkim
|6,01
|-2,44
|20,68
|Petrokent Turizm
|2.455,00
|5,86
|170,85
|Pınar Et ve Un
|23,04
|-1,62
|-1,03
|Pınar Su
|7,78
|-0,89
|4,71
|Pınar Süt
|23,34
|-0,17
|1,13
|Plastikkart
|16,31
|-2,34
|12,87
|Polisan Holding
|3,65
|-3,18
|-5,44
|Politeknik Metal
|326,20
|-1,45
|-19,60
|Prizma Press Matbaacılık
|5,05
|-1,94
|-7,85
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,90
|1,12
|1,28
|QNB Finansbank
|64,00
|1,91
|-9,03
|Ral Yatırım Holding
|3,98
|-0,50
|-10,36
|Ray Sigorta
|14,13
|-1,60
|-8,54
|Reysaş GMYO
|5,33
|-3,44
|-2,20
|Reysaş Lojistik
|7,80
|-2,13
|-15,58
|Rhea Girişim
|3,55
|1,72
|-4,57
|Rodrigo Tekstil
|21,36
|-2,20
|55,80
|Royal Halı
|3,45
|1,47
|0,29
|RTA Laboratuvarları
|21,28
|-0,09
|-29,72
|Sabancı Holding
|10,21
|-2,11
|-10,91
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,83
|3,30
|17,92
|Sanel Mühendislik
|6,17
|-1,91
|80,41
|Sanifoam Sünger
|19,39
|-2,07
|42,57
|Sanko Pazarlama
|15,98
|9,98
|70,18
|Saray Matbaacılık
|6,07
|-3,65
|-30,79
|Sarkuysan
|13,37
|-2,19
|51,24
|Sasa Polyester
|45,02
|2,79
|122,65
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,06
|-0,31
|123,97
|Sekuro Plastik
|34,20
|2,09
|144,99
|Selçuk Ecza Deposu
|11,73
|-2,49
|-14,07
|Selçuk Gıda
|4,50
|0,00
|-9,64
|Senkron Güvenlik
|39,10
|9,96
|48,90
|Serve Film Prodüksiyon
|18,00
|5,88
|12,50
|Servet GMYO
|111,30
|0,54
|41,96
|Seyitler Kimya
|37,18
|10,00
|48,18
|Silverline Endüstri
|6,86
|-3,79
|-20,23
|Sinpaş GMYO
|4,77
|-1,04
|14,11
|Smartiks Yazılım
|7,89
|-1,50
|-10,95
|Sodaş Sodyum Sanayii
|38,48
|0,21
|44,26
|Söktaş
|5,72
|1,24
|12,38
|Sönmez Filament
|68,40
|0,51
|-2,56
|Sönmez Pamuklu
|24,16
|-4,88
|0,67
|Sumaş Suni Tahta
|68,00
|-2,16
|32,68
|Şeker Fin. Kir.
|11,60
|-0,68
|81,25
|Şekerbank
|1,33
|-2,21
|-11,92
|Şişe Cam
|7,94
|1,66
|8,62
|Şok Marketler Ticaret
|12,75
|-0,55
|1,03
|T. Halk Bankası
|5,31
|-0,93
|-4,50
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,44
|0,14
|-8,44
|T.S.K.B.
|1,69
|-1,17
|-5,06
|T.Tuborg
|20,62
|0,59
|14,11
|Taç Tarım Ürünleri
|25,10
|-7,04
|138,37
|Tat Gıda
|10,65
|-1,84
|-10,20
|TAV Havalimanları
|26,10
|1,01
|22,54
|Taze Kuru Gıda
|246,90
|-0,84
|14,15
|Tek-Art Turizm
|1,98
|-1,98
|-1,98
|Tekfen Holding
|16,96
|-0,24
|3,42
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,60
|-2,99
|14,24
|Temapol Polimer Plastik
|20,26
|1,76
|76,17
|TGS Dış Ticaret
|19,59
|-2,54
|54,13
|Tofaş Oto. Fab.
|38,70
|-0,97
|14,09
|Torunlar GMYO
|3,70
|-3,39
|-5,13
|Trabzon Liman
|33,64
|-1,06
|4,73
|Trabzonspor Sportif
|2,24
|0,45
|-8,20
|Trend GMYO
|7,94
|-4,80
|-36,83
|TSKB GMYO
|5,82
|-1,52
|1,22
|Tuğçelik
|7,76
|-3,36
|-3,96
|Tukaş
|8,50
|-1,96
|-12,28
|Turcas Petrol
|5,21
|-4,23
|7,42
|Turkcell
|16,46
|-1,56
|2,24
|Tümosan Motor ve Traktör
|22,70
|4,03
|61,34
|Tüpraş
|103,00
|-2,46
|-4,63
|Türk Hava Yolları
|14,55
|-1,29
|12,70
|Türk İlaç Serum
|23,56
|9,99
|Türk Prysmian Kablo
|13,12
|-1,35
|8,43
|Türk Telekom
|7,91
|-0,75
|-7,38
|Türk Traktör
|245,10
|4,30
|34,15
|Türker Proje Gayrimenkul
|142,70
|-1,99
|26,40
|Türkiye Sigorta
|6,98
|0,43
|5,76
|Ufuk Yatırım
|25,00
|-2,80
|86,57
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,68
|9,86
|33,96
|Ulusoy Elektrik
|58,00
|0,00
|12,95
|Ulusoy Un Sanayi
|17,13
|-1,15
|48,96
|Umpaş Holding
|1,51
|9,42
|-42,15
|Uşak Seramik
|2,59
|-2,63
|10,68
|Utopya Turizm
|40,90
|-3,86
|5,41
|Uzertaş Boya
|63,00
|8,62
|11,31
|Ülker Bisküvi
|23,90
|-0,17
|3,28
|Vakıf Fin. Kir.
|30,42
|1,88
|614,08
|Vakıf GMYO
|3,49
|-2,51
|-3,59
|Vakıf Yat. Ort.
|8,23
|-3,97
|11,82
|Vakıflar Bankası
|4,11
|-0,96
|-12,74
|Vakko Tekstil
|17,60
|2,21
|169,94
|Vanet Gıda
|6,88
|-1,71
|-11,00
|Verusa Holding
|63,75
|2,74
|41,35
|Verusaturk Girisim
|29,92
|-0,27
|128,75
|Vestel
|30,70
|-2,60
|45,77
|Vestel Beyaz Eşya
|57,70
|2,76
|41,14
|Viking Kağıt
|8,33
|-5,77
|-7,44
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,93
|-3,35
|55,73
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,69
|-0,74
|-12,66
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|114,00
|-2,56
|57,46
|Yataş
|17,29
|1,29
|19,65
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,23
|2,42
|-3,86
|Yeni Gimat GMYO
|15,71
|1,88
|26,39
|Yeşil GMYO
|1,50
|-1,96
|8,70
|Yeşil Yapı
|2,22
|-1,33
|20,65
|Yeşil Yatırım Holding
|120,00
|-5,36
|25,85
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.899,90
|-3,24
|14,74
|Yonga Mobilya
|30,20
|0,73
|0,85
|Yükselen Çelik
|5,15
|-3,20
|-1,56
|Yünsa
|17,93
|-3,08
|22,31
|Zorlu Enerji
|2,47
|-2,76
|-10,83
(Son)
Kaynak: AA
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