Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 270.000,00 -2,00 32,80 İş Bankası (B) 43.000,00 -4,44 6,17 İş Bankası (C) 5,74 -1,37 -18,00 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,83 -2,30 -0,78 İş Girişim 20,46 1,29 7,97 İş GMYO 2,19 -3,10 -13,78 İş Y. Men. Değ. 18,45 -2,38 4,47 İş Yat. Ort. 3,68 -1,08 4,55 İşbir Holding 7.699,90 -1,95 181,02 Işık Plastik Sanayi 39,34 3,47 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,80 -1,10 57,89 İttifak Holding 2,77 1,47 24,22 İz Hayvancılık Tarım 25,44 -1,17 41,33 İzmir Demir Çelik 2,62 -1,87 -20,84 İzmir Fırça 7,88 -1,25 41,73 Jantsa Jant Sanayi 589,00 -6,21 77,57 Kafein Yazılım 30,48 -1,30 42,56 Kaplamin 28,02 -5,02 -17,10 Kardemir (A) 6,23 -2,81 4,71 Kardemir (B) 6,25 -2,80 18,60 Kardemir (D) 7,61 -2,81 31,66 Karel Elektronik 32,72 6,58 41,89 Karsan Otomotiv 4,40 3,04 35,38 Karsu Tekstil 13,79 1,92 61,29 Kartonsan 74,10 -2,63 -22,45 Katmerciler Ekipman 4,12 -4,63 33,77 Kent Gıda 337,20 -4,48 -5,17 Kerevitaş Gıda 5,96 -4,18 -9,42 Kervan Gıda 17,59 -3,25 33,06 Kervansaray Yat. Holding 0,83 0,00 -34,13 Kiler GMYO 2,36 -1,67 -5,98 Klimasan Klima 25,50 4,94 50,27 Koç Holding 24,08 2,56 14,02 Konfrut Gıda 18,21 -5,40 7,75 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 84,80 -4,40 258,11 Konya Çimento 1.206,00 -1,92 6,73 Kordsa Teknik Tekstil 25,62 -1,00 64,76 Koza Altın 123,80 -1,98 28,02 Koza Madencilik 15,09 -3,33 -2,58 Körfez GMYO 7,04 -0,56 21,38 Kristal Kola 3,12 -3,11 -20,41 Kron Telekomünikasyon 55,15 -3,25 49,70 Kuştur Kuşadası Turizm 311,00 0,00 97,71 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 0,44 -0,87 Kütahya Porselen 53,50 1,42 6,05 Lider Faktoring 3,92 -2,97 14,96 Link Bilgisayar 43,08 -3,84 35,15 Logo Yazılım 164,70 -3,97 31,24 Lokman Hekim Sağlık 19,67 4,29 82,94 Lüks Kadife 68,25 9,99 136,16 Makina Takım 4,73 -4,06 38,71 Marka Yatırım Holding 5,44 -2,68 -15,40 Marmaris Altınyunus 249,50 -3,82 124,57 Marshall 305,00 0,36 -0,55 Martı GMYO 2,83 3,28 2,91 Martı Otel 2,59 6,58 21,60 Mavi Giyim 55,45 0,54 6,23 Mazhar Zorlu Holding 40,82 -2,53 29,67 Mega Polietilen 8,16 0,74 6,53 Menderes Tekstil 3,61 -1,90 16,83 Merit Turizm 304,00 3,09 263,20 Merko Gıda 7,50 1,08 -13,19 Metemtur Otelcilik 33,56 -3,01 51,86 Metro Holding 2,17 -3,13 4,33 Metro Petrol ve Tesisleri 2,89 -2,36 0,00 Metro Yatırım Ortaklığı 2,22 -0,89 -4,72 Migros Ticaret 38,84 -0,87 -9,25 Milpa 5,37 2,09 16,74 Mistral GMYO 5,08 -3,61 7,86 MLP Sağlık 24,86 -0,16 25,11 MMC San. ve Tic. Yat. 5,69 -0,18 23,70 Mondi Tire Kutsan 7,53 -3,95 -0,92 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 43,40 -3,12 21,77 Net Holding 5,94 4,03 73,18 Netaş Telekom. 32,54 -4,80 15,88 Niğbaş Niğde Beton 23,34 -3,79 -55,12 Nuh Çimento 63,25 -3,07 28,45 Nurol GMYO 15,63 -1,70 114,40 Odaş Elektrik 3,73 -1,84 -4,36 Olmuksan-IP 8,06 -0,49 -31,98 Orge Enerji Elektrik 11,29 2,26 52,98 Orma Orman Mahsulleri 17,20 -4,23 16,85 Osmanlı Menkul 35,90 -5,43 16,03 Ostim Endüstriyel Yat 2,77 -3,82 0,59 Otokar 416,40 -5,17 30,78 Oyak Çimento 7,90 -2,83 -10,02 Oyak Yat. Ort. 9,00 -1,53 29,50 Oylum Sınai Yatırımlar 4,56 -1,94 -3,18 Özak GMYO 5,33 -2,20 4,51 Özbal Çelik Boru 7,51 -3,72 14,66 Özderici GMYO 2,15 -1,38 -3,15 Özerden Plastik 10,90 -1,80 21,11 Pamukova Elektrik 28,20 -7,54 32,27 Panora GMYO 6,63 -3,21 8,55 Papilon Savunma 22,24 -1,33 -2,28 Park Elek.Madencilik 5,59 -2,78 4,10 Parsan 35,64 -3,68 46,67 Pegasus 86,00 -0,58 15,28 Peker GMYO 2,20 0,00 -15,71 Penguen Gıda 4,37 -3,32 -13,47 Pera GMYO 2,16 -3,14 23,31 Pergamon Dış Ticaret 27,84 -1,49 45,87 Petkim 6,01 -2,44 20,68 Petrokent Turizm 2.455,00 5,86 170,85 Pınar Et ve Un 23,04 -1,62 -1,03 Pınar Su 7,78 -0,89 4,71 Pınar Süt 23,34 -0,17 1,13 Plastikkart 16,31 -2,34 12,87 Polisan Holding 3,65 -3,18 -5,44 Politeknik Metal 326,20 -1,45 -19,60 Prizma Press Matbaacılık 5,05 -1,94 -7,85 QNB Finans Fin. Kir. 126,90 1,12 1,28 QNB Finansbank 64,00 1,91 -9,03 Ral Yatırım Holding 3,98 -0,50 -10,36 Ray Sigorta 14,13 -1,60 -8,54 Reysaş GMYO 5,33 -3,44 -2,20 Reysaş Lojistik 7,80 -2,13 -15,58 Rhea Girişim 3,55 1,72 -4,57 Rodrigo Tekstil 21,36 -2,20 55,80 Royal Halı 3,45 1,47 0,29 RTA Laboratuvarları 21,28 -0,09 -29,72 Sabancı Holding 10,21 -2,11 -10,91 Safkar Ege Soğutmacılık 12,83 3,30 17,92 Sanel Mühendislik 6,17 -1,91 80,41 Sanifoam Sünger 19,39 -2,07 42,57 Sanko Pazarlama 15,98 9,98 70,18 Saray Matbaacılık 6,07 -3,65 -30,79 Sarkuysan 13,37 -2,19 51,24 Sasa Polyester 45,02 2,79 122,65 Say Yenilenebilir Enerji 19,06 -0,31 123,97 Sekuro Plastik 34,20 2,09 144,99 Selçuk Ecza Deposu 11,73 -2,49 -14,07 Selçuk Gıda 4,50 0,00 -9,64 Senkron Güvenlik 39,10 9,96 48,90 Serve Film Prodüksiyon 18,00 5,88 12,50 Servet GMYO 111,30 0,54 41,96 Seyitler Kimya 37,18 10,00 48,18 Silverline Endüstri 6,86 -3,79 -20,23 Sinpaş GMYO 4,77 -1,04 14,11 Smartiks Yazılım 7,89 -1,50 -10,95 Sodaş Sodyum Sanayii 38,48 0,21 44,26 Söktaş 5,72 1,24 12,38 Sönmez Filament 68,40 0,51 -2,56 Sönmez Pamuklu 24,16 -4,88 0,67 Sumaş Suni Tahta 68,00 -2,16 32,68 Şeker Fin. Kir. 11,60 -0,68 81,25 Şekerbank 1,33 -2,21 -11,92 Şişe Cam 7,94 1,66 8,62 Şok Marketler Ticaret 12,75 -0,55 1,03 T. Halk Bankası 5,31 -0,93 -4,50 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,44 0,14 -8,44 T.S.K.B. 1,69 -1,17 -5,06 T.Tuborg 20,62 0,59 14,11 Taç Tarım Ürünleri 25,10 -7,04 138,37 Tat Gıda 10,65 -1,84 -10,20 TAV Havalimanları 26,10 1,01 22,54 Taze Kuru Gıda 246,90 -0,84 14,15 Tek-Art Turizm 1,98 -1,98 -1,98 Tekfen Holding 16,96 -0,24 3,42 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,60 -2,99 14,24 Temapol Polimer Plastik 20,26 1,76 76,17 TGS Dış Ticaret 19,59 -2,54 54,13 Tofaş Oto. Fab. 38,70 -0,97 14,09 Torunlar GMYO 3,70 -3,39 -5,13 Trabzon Liman 33,64 -1,06 4,73 Trabzonspor Sportif 2,24 0,45 -8,20 Trend GMYO 7,94 -4,80 -36,83 TSKB GMYO 5,82 -1,52 1,22 Tuğçelik 7,76 -3,36 -3,96 Tukaş 8,50 -1,96 -12,28 Turcas Petrol 5,21 -4,23 7,42 Turkcell 16,46 -1,56 2,24 Tümosan Motor ve Traktör 22,70 4,03 61,34 Tüpraş 103,00 -2,46 -4,63 Türk Hava Yolları 14,55 -1,29 12,70 Türk İlaç Serum 23,56 9,99 Türk Prysmian Kablo 13,12 -1,35 8,43 Türk Telekom 7,91 -0,75 -7,38 Türk Traktör 245,10 4,30 34,15 Türker Proje Gayrimenkul 142,70 -1,99 26,40 Türkiye Sigorta 6,98 0,43 5,76 Ufuk Yatırım 25,00 -2,80 86,57 Ulaşlar Turizm Yat. 5,68 9,86 33,96 Ulusoy Elektrik 58,00 0,00 12,95 Ulusoy Un Sanayi 17,13 -1,15 48,96 Umpaş Holding 1,51 9,42 -42,15 Uşak Seramik 2,59 -2,63 10,68 Utopya Turizm 40,90 -3,86 5,41 Uzertaş Boya 63,00 8,62 11,31 Ülker Bisküvi 23,90 -0,17 3,28 Vakıf Fin. Kir. 30,42 1,88 614,08 Vakıf GMYO 3,49 -2,51 -3,59 Vakıf Yat. Ort. 8,23 -3,97 11,82 Vakıflar Bankası 4,11 -0,96 -12,74 Vakko Tekstil 17,60 2,21 169,94 Vanet Gıda 6,88 -1,71 -11,00 Verusa Holding 63,75 2,74 41,35 Verusaturk Girisim 29,92 -0,27 128,75 Vestel 30,70 -2,60 45,77 Vestel Beyaz Eşya 57,70 2,76 41,14 Viking Kağıt 8,33 -5,77 -7,44 Yapı Kredi Koray GMYO 6,93 -3,35 55,73 Yapı ve Kredi Bank. 2,69 -0,74 -12,66 Yaprak Süt ve Besi Çift. 114,00 -2,56 57,46 Yataş 17,29 1,29 19,65 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,23 2,42 -3,86 Yeni Gimat GMYO 15,71 1,88 26,39 Yeşil GMYO 1,50 -1,96 8,70 Yeşil Yapı 2,22 -1,33 20,65 Yeşil Yatırım Holding 120,00 -5,36 25,85 Yibitaş İnşaat Malzeme 17.899,90 -3,24 14,74 Yonga Mobilya 30,20 0,73 0,85 Yükselen Çelik 5,15 -3,20 -1,56 Yünsa 17,93 -3,08 22,31 Zorlu Enerji 2,47 -2,76 -10,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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