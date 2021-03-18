Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

18.03.2021 18:45
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00

32,80
İş Bankası (B)41.550,00-3,372,59
İş Bankası (C)5,902,79-15,71
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,830,00-0,78
İş Girişim20,04-2,055,75
İş GMYO2,15-1,83-15,35
İş Y. Men. Değ.17,47-5,31-1,08
İş Yat. Ort.3,67-0,274,26
İşbir Holding7.990,803,78191,64
Işık Plastik Sanayi38,14-3,05

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,810,5658,77
İttifak Holding2,72-1,8121,97
İz Hayvancılık Tarım24,90-2,1238,33
İzmir Demir Çelik2,54-3,05-23,25
İzmir Fırça7,61-3,4336,87
Jantsa Jant Sanayi571,00-3,0672,14
Kafein Yazılım29,92-1,8439,94
Kaplamin27,06-3,43-19,94
Kardemir (A)6,18-0,803,87
Kardemir (B)6,21-0,6417,84
Kardemir (D)7,59-0,2631,31
Karel Elektronik34,465,3249,44
Karsan Otomotiv4,23-3,8630,15
Karsu Tekstil14,001,5263,74
Kartonsan73,00-1,48-23,60
Katmerciler Ekipman4,181,4635,71
Kent Gıda341,001,13-4,11
Kerevitaş Gıda5,960,00-9,42
Kervan Gıda17,700,6333,89
Kervansaray Yat. Holding0,81-2,41-35,71
Kiler GMYO2,33-1,27-7,17
Klimasan Klima23,78-6,7540,13
Koç Holding23,78-1,2512,59
Konfrut Gıda18,08-0,716,98
Kontrolmatik Teknoloji Enerji89,906,01279,65
Konya Çimento1.200,00-0,506,19
Kordsa Teknik Tekstil25,20-1,6462,06
Koza Altın123,900,0828,13
Koza Madencilik15,00-0,60-3,16
Körfez GMYO6,74-4,2616,21
Kristal Kola2,98-4,49-23,98
Kron Telekomünikasyon54,00-2,0946,58
Kuştur Kuşadası Turizm300,10-3,5090,78
Kuyumcukent Gayrimenkul2,25-1,32-2,17
Kütahya Porselen53,25-0,475,55
Lider Faktoring3,89-0,7714,08
Link Bilgisayar43,521,0236,53
Logo Yazılım167,301,5833,31
Lokman Hekim Sağlık19,02-3,3076,89
Lüks Kadife75,059,96159,69
Makina Takım4,59-2,9634,60
Marka Yatırım Holding5,24-3,68-18,51
Marmaris Altınyunus242,20-2,93118,00
Marshall300,00-1,64-2,18
Martı GMYO2,77-2,120,73
Martı Otel2,47-4,6315,96
Mavi Giyim59,006,4013,03
Mazhar Zorlu Holding40,80-0,0529,61
Mega Polietilen8,180,256,79
Menderes Tekstil3,651,1118,12
Merit Turizm290,00-4,61246,48
Merko Gıda7,38-1,60-14,58
Metemtur Otelcilik33,600,1252,04
Metro Holding2,14-1,382,88
Metro Petrol ve Tesisleri2,88-0,35-0,35
Metro Yatırım Ortaklığı2,240,90-3,86
Migros Ticaret39,281,13-8,22
Milpa5,27-1,8614,57
Mistral GMYO5,00-1,576,16
MLP Sağlık24,900,1625,31
MMC San. ve Tic. Yat.5,751,0525,00
Mondi Tire Kutsan7,46-0,93-1,84
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret44,963,5926,15
Net Holding5,84-1,6870,26
Netaş Telekom.31,70-2,5812,89
Niğbaş Niğde Beton22,22-4,80-57,27
Nuh Çimento62,90-0,5527,74
Nurol GMYO16,445,18125,51
Odaş Elektrik4,027,773,08
Olmuksan-IP7,94-1,49-33,00
Orge Enerji Elektrik10,90-3,4547,70
Orma Orman Mahsulleri17,00-1,1615,49
Osmanlı Menkul35,02-2,4513,19
Ostim Endüstriyel Yat2,915,055,67
Otokar396,20-4,8524,43
Oyak Çimento7,83-0,89-10,82
Oyak Yat. Ort.9,303,3333,81
Oylum Sınai Yatırımlar4,55-0,22-3,40
Özak GMYO5,19-2,631,76
Özbal Çelik Boru7,47-0,5314,05
Özderici GMYO2,13-0,93-4,05
Özerden Plastik10,51-3,5816,78
Pamukova Elektrik31,0210,0045,50
Panora GMYO6,701,069,70
Papilon Savunma22,04-0,90-3,16
Park Elek.Madencilik5,651,075,21
Parsan36,422,1949,88
Pegasus83,65-2,7312,13
Peker GMYO2,200,00-15,71
Penguen Gıda4,31-1,37-14,65
Pera GMYO2,09-3,2419,31
Pergamon Dış Ticaret26,80-3,7440,42
Petkim6,091,3322,29
Petrokent Turizm2.440,00-0,61169,20
Pınar Et ve Un23,200,69-0,34
Pınar Su7,780,004,71
Pınar Süt23,06-1,20-0,09
Plastikkart16,682,2715,43
Polisan Holding3,61-1,10-6,48
Politeknik Metal329,701,07-18,74
Prizma Press Matbaacılık5,04-0,20-8,03
QNB Finans Fin. Kir.121,60-4,18-2,95
QNB Finansbank61,45-3,98-12,65
Ral Yatırım Holding3,90-2,01-12,16
Ray Sigorta14,281,06-7,57
Reysaş GMYO5,330,00-2,20
Reysaş Lojistik7,67-1,67-16,99
Rhea Girişim3,49-1,69-6,18
Rodrigo Tekstil20,70-3,0950,98
Royal Halı3,758,709,01
RTA Laboratuvarları20,84-2,07-31,18
Sabancı Holding10,422,06-9,08
Safkar Ege Soğutmacılık12,00-6,4710,29
Sanel Mühendislik6,230,9782,16
Sanifoam Sünger18,95-2,2739,34
Sanko Pazarlama14,39-9,9553,25
Saray Matbaacılık6,01-0,99-31,47
Sarkuysan13,460,6752,26
Sasa Polyester43,56-3,24115,43
Say Yenilenebilir Enerji19,03-0,16123,62
Sekuro Plastik33,40-2,34139,26
Selçuk Ecza Deposu11,23-4,26-17,73
Selçuk Gıda4,602,22-7,63
Senkron Güvenlik40,944,7155,90
Serve Film Prodüksiyon17,65-1,9410,31
Servet GMYO112,801,3543,88
Seyitler Kimya36,88-0,8146,99
Silverline Endüstri6,69-2,48-22,21
Sinpaş GMYO4,76-0,2113,88
Smartiks Yazılım7,79-1,27-12,08
Sodaş Sodyum Sanayii39,803,4349,21
Söktaş5,55-2,979,04
Sönmez Filament75,209,947,12
Sönmez Pamuklu24,10-0,250,42
Sumaş Suni Tahta66,00-2,9428,78
Şeker Fin. Kir.10,98-5,3471,56
Şekerbank1,340,75-11,26
Şişe Cam7,83-1,397,11
Şok Marketler Ticaret13,415,186,26
T. Halk Bankası5,340,56-3,96
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,500,21-8,24
T.S.K.B.1,700,59-4,49
T.Tuborg20,740,5814,78
Taç Tarım Ürünleri24,80-1,20135,52
Tat Gıda10,670,19-10,03
TAV Havalimanları25,12-3,7517,93
Taze Kuru Gıda236,00-4,419,11
Tek-Art Turizm1,96-1,01-2,97
Tekfen Holding16,79-1,002,38
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,16-3,0110,80
Temapol Polimer Plastik20,20-0,3075,65
TGS Dış Ticaret19,05-2,7649,88
Tofaş Oto. Fab.36,86-4,758,67
Torunlar GMYO3,700,00-5,13
Trabzon Liman32,78-2,562,05
Trabzonspor Sportif2,21-1,34-9,43
Trend GMYO7,80-1,76-37,95
TSKB GMYO5,80-0,340,87
Tuğçelik7,60-2,06-5,94
Tukaş8,41-1,06-13,21
Turcas Petrol5,10-2,115,15
Turkcell16,21-1,520,68
Tümosan Motor ve Traktör23,985,6470,43
Tüpraş102,30-0,68-5,28
Türk Hava Yolları13,94-4,197,98
Türk İlaç Serum25,909,93

Türk Prysmian Kablo13,06-0,467,93
Türk Telekom7,960,63-6,79
Türk Traktör246,900,7335,14
Türker Proje Gayrimenkul142,00-0,4925,78
Türkiye Sigorta6,91-1,004,70
Ufuk Yatırım24,44-2,2482,39
Ulaşlar Turizm Yat.6,249,8647,17
Ulusoy Elektrik56,65-2,3310,32
Ulusoy Un Sanayi17,290,9350,35
Umpaş Holding1,669,93-36,40
Uşak Seramik2,51-3,097,26
Utopya Turizm42,002,698,25
Uzertaş Boya56,70-10,000,18
Ülker Bisküvi24,301,675,01
Vakıf Fin. Kir.29,08-4,40582,63
Vakıf GMYO3,43-1,72-5,25
Vakıf Yat. Ort.9,059,9622,96
Vakıflar Bankası4,140,73-12,10
Vakko Tekstil15,84-10,00142,94
Vanet Gıda6,77-1,60-12,42
Verusa Holding66,253,9246,90
Verusaturk Girisim30,020,33129,51
Vestel29,16-5,0238,46
Vestel Beyaz Eşya56,55-1,9938,33
Viking Kağıt8,23-1,20-8,56
Yapı Kredi Koray GMYO7,072,0258,88
Yapı ve Kredi Bank.2,752,23-10,71
Yaprak Süt ve Besi Çift.108,00-5,2649,17
Yataş17,20-0,5219,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,18-1,18-5,00
Yeni Gimat GMYO15,991,7828,64
Yeşil GMYO1,45-3,335,07
Yeşil Yapı2,13-4,0515,76
Yeşil Yatırım Holding114,40-4,6719,98
Yibitaş İnşaat Malzeme16.500,00-7,825,77
Yonga Mobilya29,98-0,730,12
Yükselen Çelik5,12-0,58-2,14
Yünsa17,19-4,1317,26
Zorlu Enerji2,470,00-10,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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