Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|270.000,00
|32,80
|İş Bankası (B)
|41.550,00
|-3,37
|2,59
|İş Bankası (C)
|5,90
|2,79
|-15,71
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,83
|0,00
|-0,78
|İş Girişim
|20,04
|-2,05
|5,75
|İş GMYO
|2,15
|-1,83
|-15,35
|İş Y. Men. Değ.
|17,47
|-5,31
|-1,08
|İş Yat. Ort.
|3,67
|-0,27
|4,26
|İşbir Holding
|7.990,80
|3,78
|191,64
|Işık Plastik Sanayi
|38,14
|-3,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,81
|0,56
|58,77
|İttifak Holding
|2,72
|-1,81
|21,97
|İz Hayvancılık Tarım
|24,90
|-2,12
|38,33
|İzmir Demir Çelik
|2,54
|-3,05
|-23,25
|İzmir Fırça
|7,61
|-3,43
|36,87
|Jantsa Jant Sanayi
|571,00
|-3,06
|72,14
|Kafein Yazılım
|29,92
|-1,84
|39,94
|Kaplamin
|27,06
|-3,43
|-19,94
|Kardemir (A)
|6,18
|-0,80
|3,87
|Kardemir (B)
|6,21
|-0,64
|17,84
|Kardemir (D)
|7,59
|-0,26
|31,31
|Karel Elektronik
|34,46
|5,32
|49,44
|Karsan Otomotiv
|4,23
|-3,86
|30,15
|Karsu Tekstil
|14,00
|1,52
|63,74
|Kartonsan
|73,00
|-1,48
|-23,60
|Katmerciler Ekipman
|4,18
|1,46
|35,71
|Kent Gıda
|341,00
|1,13
|-4,11
|Kerevitaş Gıda
|5,96
|0,00
|-9,42
|Kervan Gıda
|17,70
|0,63
|33,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,81
|-2,41
|-35,71
|Kiler GMYO
|2,33
|-1,27
|-7,17
|Klimasan Klima
|23,78
|-6,75
|40,13
|Koç Holding
|23,78
|-1,25
|12,59
|Konfrut Gıda
|18,08
|-0,71
|6,98
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|89,90
|6,01
|279,65
|Konya Çimento
|1.200,00
|-0,50
|6,19
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,20
|-1,64
|62,06
|Koza Altın
|123,90
|0,08
|28,13
|Koza Madencilik
|15,00
|-0,60
|-3,16
|Körfez GMYO
|6,74
|-4,26
|16,21
|Kristal Kola
|2,98
|-4,49
|-23,98
|Kron Telekomünikasyon
|54,00
|-2,09
|46,58
|Kuştur Kuşadası Turizm
|300,10
|-3,50
|90,78
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,25
|-1,32
|-2,17
|Kütahya Porselen
|53,25
|-0,47
|5,55
|Lider Faktoring
|3,89
|-0,77
|14,08
|Link Bilgisayar
|43,52
|1,02
|36,53
|Logo Yazılım
|167,30
|1,58
|33,31
|Lokman Hekim Sağlık
|19,02
|-3,30
|76,89
|Lüks Kadife
|75,05
|9,96
|159,69
|Makina Takım
|4,59
|-2,96
|34,60
|Marka Yatırım Holding
|5,24
|-3,68
|-18,51
|Marmaris Altınyunus
|242,20
|-2,93
|118,00
|Marshall
|300,00
|-1,64
|-2,18
|Martı GMYO
|2,77
|-2,12
|0,73
|Martı Otel
|2,47
|-4,63
|15,96
|Mavi Giyim
|59,00
|6,40
|13,03
|Mazhar Zorlu Holding
|40,80
|-0,05
|29,61
|Mega Polietilen
|8,18
|0,25
|6,79
|Menderes Tekstil
|3,65
|1,11
|18,12
|Merit Turizm
|290,00
|-4,61
|246,48
|Merko Gıda
|7,38
|-1,60
|-14,58
|Metemtur Otelcilik
|33,60
|0,12
|52,04
|Metro Holding
|2,14
|-1,38
|2,88
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,88
|-0,35
|-0,35
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,24
|0,90
|-3,86
|Migros Ticaret
|39,28
|1,13
|-8,22
|Milpa
|5,27
|-1,86
|14,57
|Mistral GMYO
|5,00
|-1,57
|6,16
|MLP Sağlık
|24,90
|0,16
|25,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,75
|1,05
|25,00
|Mondi Tire Kutsan
|7,46
|-0,93
|-1,84
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|44,96
|3,59
|26,15
|Net Holding
|5,84
|-1,68
|70,26
|Netaş Telekom.
|31,70
|-2,58
|12,89
|Niğbaş Niğde Beton
|22,22
|-4,80
|-57,27
|Nuh Çimento
|62,90
|-0,55
|27,74
|Nurol GMYO
|16,44
|5,18
|125,51
|Odaş Elektrik
|4,02
|7,77
|3,08
|Olmuksan-IP
|7,94
|-1,49
|-33,00
|Orge Enerji Elektrik
|10,90
|-3,45
|47,70
|Orma Orman Mahsulleri
|17,00
|-1,16
|15,49
|Osmanlı Menkul
|35,02
|-2,45
|13,19
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,91
|5,05
|5,67
|Otokar
|396,20
|-4,85
|24,43
|Oyak Çimento
|7,83
|-0,89
|-10,82
|Oyak Yat. Ort.
|9,30
|3,33
|33,81
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,55
|-0,22
|-3,40
|Özak GMYO
|5,19
|-2,63
|1,76
|Özbal Çelik Boru
|7,47
|-0,53
|14,05
|Özderici GMYO
|2,13
|-0,93
|-4,05
|Özerden Plastik
|10,51
|-3,58
|16,78
|Pamukova Elektrik
|31,02
|10,00
|45,50
|Panora GMYO
|6,70
|1,06
|9,70
|Papilon Savunma
|22,04
|-0,90
|-3,16
|Park Elek.Madencilik
|5,65
|1,07
|5,21
|Parsan
|36,42
|2,19
|49,88
|Pegasus
|83,65
|-2,73
|12,13
|Peker GMYO
|2,20
|0,00
|-15,71
|Penguen Gıda
|4,31
|-1,37
|-14,65
|Pera GMYO
|2,09
|-3,24
|19,31
|Pergamon Dış Ticaret
|26,80
|-3,74
|40,42
|Petkim
|6,09
|1,33
|22,29
|Petrokent Turizm
|2.440,00
|-0,61
|169,20
|Pınar Et ve Un
|23,20
|0,69
|-0,34
|Pınar Su
|7,78
|0,00
|4,71
|Pınar Süt
|23,06
|-1,20
|-0,09
|Plastikkart
|16,68
|2,27
|15,43
|Polisan Holding
|3,61
|-1,10
|-6,48
|Politeknik Metal
|329,70
|1,07
|-18,74
|Prizma Press Matbaacılık
|5,04
|-0,20
|-8,03
|QNB Finans Fin. Kir.
|121,60
|-4,18
|-2,95
|QNB Finansbank
|61,45
|-3,98
|-12,65
|Ral Yatırım Holding
|3,90
|-2,01
|-12,16
|Ray Sigorta
|14,28
|1,06
|-7,57
|Reysaş GMYO
|5,33
|0,00
|-2,20
|Reysaş Lojistik
|7,67
|-1,67
|-16,99
|Rhea Girişim
|3,49
|-1,69
|-6,18
|Rodrigo Tekstil
|20,70
|-3,09
|50,98
|Royal Halı
|3,75
|8,70
|9,01
|RTA Laboratuvarları
|20,84
|-2,07
|-31,18
|Sabancı Holding
|10,42
|2,06
|-9,08
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,00
|-6,47
|10,29
|Sanel Mühendislik
|6,23
|0,97
|82,16
|Sanifoam Sünger
|18,95
|-2,27
|39,34
|Sanko Pazarlama
|14,39
|-9,95
|53,25
|Saray Matbaacılık
|6,01
|-0,99
|-31,47
|Sarkuysan
|13,46
|0,67
|52,26
|Sasa Polyester
|43,56
|-3,24
|115,43
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,03
|-0,16
|123,62
|Sekuro Plastik
|33,40
|-2,34
|139,26
|Selçuk Ecza Deposu
|11,23
|-4,26
|-17,73
|Selçuk Gıda
|4,60
|2,22
|-7,63
|Senkron Güvenlik
|40,94
|4,71
|55,90
|Serve Film Prodüksiyon
|17,65
|-1,94
|10,31
|Servet GMYO
|112,80
|1,35
|43,88
|Seyitler Kimya
|36,88
|-0,81
|46,99
|Silverline Endüstri
|6,69
|-2,48
|-22,21
|Sinpaş GMYO
|4,76
|-0,21
|13,88
|Smartiks Yazılım
|7,79
|-1,27
|-12,08
|Sodaş Sodyum Sanayii
|39,80
|3,43
|49,21
|Söktaş
|5,55
|-2,97
|9,04
|Sönmez Filament
|75,20
|9,94
|7,12
|Sönmez Pamuklu
|24,10
|-0,25
|0,42
|Sumaş Suni Tahta
|66,00
|-2,94
|28,78
|Şeker Fin. Kir.
|10,98
|-5,34
|71,56
|Şekerbank
|1,34
|0,75
|-11,26
|Şişe Cam
|7,83
|-1,39
|7,11
|Şok Marketler Ticaret
|13,41
|5,18
|6,26
|T. Halk Bankası
|5,34
|0,56
|-3,96
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,50
|0,21
|-8,24
|T.S.K.B.
|1,70
|0,59
|-4,49
|T.Tuborg
|20,74
|0,58
|14,78
|Taç Tarım Ürünleri
|24,80
|-1,20
|135,52
|Tat Gıda
|10,67
|0,19
|-10,03
|TAV Havalimanları
|25,12
|-3,75
|17,93
|Taze Kuru Gıda
|236,00
|-4,41
|9,11
|Tek-Art Turizm
|1,96
|-1,01
|-2,97
|Tekfen Holding
|16,79
|-1,00
|2,38
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,16
|-3,01
|10,80
|Temapol Polimer Plastik
|20,20
|-0,30
|75,65
|TGS Dış Ticaret
|19,05
|-2,76
|49,88
|Tofaş Oto. Fab.
|36,86
|-4,75
|8,67
|Torunlar GMYO
|3,70
|0,00
|-5,13
|Trabzon Liman
|32,78
|-2,56
|2,05
|Trabzonspor Sportif
|2,21
|-1,34
|-9,43
|Trend GMYO
|7,80
|-1,76
|-37,95
|TSKB GMYO
|5,80
|-0,34
|0,87
|Tuğçelik
|7,60
|-2,06
|-5,94
|Tukaş
|8,41
|-1,06
|-13,21
|Turcas Petrol
|5,10
|-2,11
|5,15
|Turkcell
|16,21
|-1,52
|0,68
|Tümosan Motor ve Traktör
|23,98
|5,64
|70,43
|Tüpraş
|102,30
|-0,68
|-5,28
|Türk Hava Yolları
|13,94
|-4,19
|7,98
|Türk İlaç Serum
|25,90
|9,93
|Türk Prysmian Kablo
|13,06
|-0,46
|7,93
|Türk Telekom
|7,96
|0,63
|-6,79
|Türk Traktör
|246,90
|0,73
|35,14
|Türker Proje Gayrimenkul
|142,00
|-0,49
|25,78
|Türkiye Sigorta
|6,91
|-1,00
|4,70
|Ufuk Yatırım
|24,44
|-2,24
|82,39
|Ulaşlar Turizm Yat.
|6,24
|9,86
|47,17
|Ulusoy Elektrik
|56,65
|-2,33
|10,32
|Ulusoy Un Sanayi
|17,29
|0,93
|50,35
|Umpaş Holding
|1,66
|9,93
|-36,40
|Uşak Seramik
|2,51
|-3,09
|7,26
|Utopya Turizm
|42,00
|2,69
|8,25
|Uzertaş Boya
|56,70
|-10,00
|0,18
|Ülker Bisküvi
|24,30
|1,67
|5,01
|Vakıf Fin. Kir.
|29,08
|-4,40
|582,63
|Vakıf GMYO
|3,43
|-1,72
|-5,25
|Vakıf Yat. Ort.
|9,05
|9,96
|22,96
|Vakıflar Bankası
|4,14
|0,73
|-12,10
|Vakko Tekstil
|15,84
|-10,00
|142,94
|Vanet Gıda
|6,77
|-1,60
|-12,42
|Verusa Holding
|66,25
|3,92
|46,90
|Verusaturk Girisim
|30,02
|0,33
|129,51
|Vestel
|29,16
|-5,02
|38,46
|Vestel Beyaz Eşya
|56,55
|-1,99
|38,33
|Viking Kağıt
|8,23
|-1,20
|-8,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,07
|2,02
|58,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,75
|2,23
|-10,71
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|108,00
|-5,26
|49,17
|Yataş
|17,20
|-0,52
|19,03
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,18
|-1,18
|-5,00
|Yeni Gimat GMYO
|15,99
|1,78
|28,64
|Yeşil GMYO
|1,45
|-3,33
|5,07
|Yeşil Yapı
|2,13
|-4,05
|15,76
|Yeşil Yatırım Holding
|114,40
|-4,67
|19,98
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.500,00
|-7,82
|5,77
|Yonga Mobilya
|29,98
|-0,73
|0,12
|Yükselen Çelik
|5,12
|-0,58
|-2,14
|Yünsa
|17,19
|-4,13
|17,26
|Zorlu Enerji
|2,47
|0,00
|-10,83
(Son)
Kaynak: AA
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