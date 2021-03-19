Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

19.03.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00

32,80
İş Bankası (B)42.990,003,476,15
İş Bankası (C)5,73-2,88-18,14
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,74-2,35-3,11
İş Girişim19,23-4,041,48
İş GMYO2,08-3,26-18,11
İş Y. Men. Değ.17,30-0,97-2,04
İş Yat. Ort.3,50-4,63-0,57
İşbir Holding8.000,000,12191,97
Işık Plastik Sanayi41,949,96

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,862,7663,16
İttifak Holding2,64-2,9418,39
İz Hayvancılık Tarım27,008,4350,00
İzmir Demir Çelik2,50-1,57-24,46
İzmir Fırça7,40-2,7633,09
Jantsa Jant Sanayi584,902,4376,33
Kafein Yazılım29,14-2,6136,30
Kaplamin29,709,76-12,13
Kardemir (A)5,99-3,070,67
Kardemir (B)5,93-4,5112,52
Kardemir (D)7,33-3,4326,82
Karel Elektronik33,90-1,6347,01
Karsan Otomotiv4,10-3,0726,15
Karsu Tekstil14,151,0765,50
Kartonsan71,50-2,05-25,17
Katmerciler Ekipman4,10-1,9133,12
Kent Gıda342,500,44-3,68
Kerevitaş Gıda5,92-0,67-10,03
Kervan Gıda17,28-2,3730,71
Kervansaray Yat. Holding0,821,23-34,92
Kiler GMYO2,30-1,29-8,37
Klimasan Klima23,22-2,3536,83
Koç Holding22,94-3,538,62
Konfrut Gıda18,100,117,10
Kontrolmatik Teknoloji Enerji86,50-3,78265,29
Konya Çimento1.181,00-1,584,51
Kordsa Teknik Tekstil24,64-2,2258,46
Koza Altın122,00-1,5326,16
Koza Madencilik14,56-2,93-6,00
Körfez GMYO7,186,5323,79
Kristal Kola2,94-1,34-25,00
Kron Telekomünikasyon52,90-2,0443,59
Kuştur Kuşadası Turizm281,50-6,2078,96
Kuyumcukent Gayrimenkul2,24-0,44-2,61
Kütahya Porselen52,15-2,073,37
Lider Faktoring3,79-2,5711,14
Link Bilgisayar42,30-2,8032,71
Logo Yazılım170,401,8535,78
Lokman Hekim Sağlık18,27-3,9469,92
Lüks Kadife81,758,93182,87
Makina Takım4,39-4,3628,74
Marka Yatırım Holding5,21-0,57-18,97
Marmaris Altınyunus246,001,57121,42
Marshall295,80-1,40-3,55
Martı GMYO2,71-2,17-1,45
Martı Otel2,480,4016,43
Mavi Giyim57,70-2,2010,54
Mazhar Zorlu Holding40,04-1,8627,19
Mega Polietilen8,05-1,595,09
Menderes Tekstil3,40-6,8510,03
Merit Turizm285,00-1,72240,50
Merko Gıda7,380,00-14,58
Metemtur Otelcilik32,40-3,5746,61
Metro Holding2,11-1,401,44
Metro Petrol ve Tesisleri2,79-3,12-3,46
Metro Yatırım Ortaklığı2,20-1,79-5,58
Migros Ticaret38,86-1,07-9,21
Milpa5,10-3,2310,87
Mistral GMYO4,95-1,005,10
MLP Sağlık24,00-3,6120,79
MMC San. ve Tic. Yat.5,750,0025,00
Mondi Tire Kutsan7,24-2,95-4,74
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret44,00-2,1423,46
Net Holding5,79-0,8668,80
Netaş Telekom.30,92-2,4610,11
Niğbaş Niğde Beton20,98-5,58-59,65
Nuh Çimento62,75-0,2427,44
Nurol GMYO17,526,57140,33
Odaş Elektrik3,76-6,47-3,59
Olmuksan-IP7,78-2,02-34,35
Orge Enerji Elektrik10,73-1,5645,39
Orma Orman Mahsulleri18,7010,0027,04
Osmanlı Menkul34,42-1,7111,25
Ostim Endüstriyel Yat2,77-4,810,59
Otokar393,10-0,7823,46
Oyak Çimento7,59-3,07-13,55
Oyak Yat. Ort.9,10-2,1530,94
Oylum Sınai Yatırımlar4,38-3,74-7,01
Özak GMYO5,291,933,73
Özbal Çelik Boru7,601,7416,03
Özderici GMYO2,09-1,88-5,86
Özerden Plastik10,00-4,8511,11
Pamukova Elektrik30,00-3,2940,71
Panora GMYO6,67-0,459,21
Papilon Savunma21,46-2,63-5,71
Park Elek.Madencilik5,711,066,33
Parsan35,22-3,2944,94
Pegasus81,50-2,579,25
Peker GMYO2,16-1,82-17,24
Penguen Gıda4,15-3,71-17,82
Pera GMYO2,03-2,8715,89
Pergamon Dış Ticaret26,900,3740,94
Petkim6,05-0,6621,49
Petrokent Turizm2.400,60-1,61164,85
Pınar Et ve Un22,66-2,33-2,66
Pınar Su7,68-1,293,36
Pınar Süt22,70-1,56-1,65
Plastikkart17,243,3619,31
Polisan Holding3,54-1,94-8,29
Politeknik Metal324,00-1,73-20,14
Prizma Press Matbaacılık4,95-1,79-9,67
QNB Finans Fin. Kir.123,801,81-1,20
QNB Finansbank60,70-1,22-13,72
Ral Yatırım Holding4,002,56-9,91
Ray Sigorta13,89-2,73-10,10
Reysaş GMYO5,350,38-1,83
Reysaş Lojistik7,50-2,22-18,83
Rhea Girişim3,38-3,15-9,14
Rodrigo Tekstil20,10-2,9046,61
Royal Halı3,61-3,734,94
RTA Laboratuvarları20,70-0,67-31,64
Sabancı Holding9,99-4,13-12,83
Safkar Ege Soğutmacılık11,64-3,006,99
Sanel Mühendislik5,97-4,1774,56
Sanifoam Sünger18,74-1,1137,79
Sanko Pazarlama13,29-7,6441,53
Saray Matbaacılık6,00-0,17-31,58
Sarkuysan13,15-2,3048,76
Sasa Polyester43,32-0,55114,24
Say Yenilenebilir Enerji19,773,89132,31
Sekuro Plastik31,30-6,29124,21
Selçuk Ecza Deposu11,00-2,05-19,41
Selçuk Gıda4,53-1,52-9,04
Senkron Güvenlik39,00-4,7448,51
Serve Film Prodüksiyon17,750,5710,94
Servet GMYO108,00-4,2637,76
Seyitler Kimya34,60-6,1837,90
Silverline Endüstri6,54-2,24-23,95
Sinpaş GMYO4,75-0,2113,64
Smartiks Yazılım7,810,26-11,85
Sodaş Sodyum Sanayii43,509,3063,08
Söktaş5,32-4,144,52
Sönmez Filament72,10-4,122,71
Sönmez Pamuklu24,341,001,42
Sumaş Suni Tahta69,004,5534,63
Şeker Fin. Kir.11,232,2875,47
Şekerbank1,30-2,99-13,91
Şişe Cam7,70-1,665,34
Şok Marketler Ticaret13,692,098,48
T. Halk Bankası5,19-2,81-6,65
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,580,28-7,98
T.S.K.B.1,63-4,12-8,43
T.Tuborg20,28-2,2212,23
Taç Tarım Ürünleri24,800,00135,52
Tat Gıda10,18-4,59-14,17
TAV Havalimanları24,00-4,4612,68
Taze Kuru Gıda252,506,9916,74
Tek-Art Turizm1,88-4,08-6,93
Tekfen Holding16,19-3,57-1,28
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,13-0,2110,56
Temapol Polimer Plastik20,521,5878,43
TGS Dış Ticaret18,22-4,3643,35
Tofaş Oto. Fab.37,000,389,08
Torunlar GMYO3,792,43-2,82
Trabzon Liman31,98-2,44-0,44
Trabzonspor Sportif2,230,90-8,61
Trend GMYO7,56-3,08-39,86
TSKB GMYO6,166,217,13
Tuğçelik7,46-1,84-7,67
Tukaş8,27-1,66-14,65
Turcas Petrol4,97-2,552,47
Turkcell15,85-2,22-1,55
Tümosan Motor ve Traktör23,08-3,7564,04
Tüpraş100,60-1,66-6,85
Türk Hava Yolları13,79-1,086,82
Türk İlaç Serum28,489,96

Türk Prysmian Kablo12,68-2,914,79
Türk Telekom7,67-3,64-10,19
Türk Traktör241,40-2,2332,13
Türker Proje Gayrimenkul137,30-3,3121,61
Türkiye Sigorta6,56-5,07-0,61
Ufuk Yatırım22,68-7,2069,25
Ulaşlar Turizm Yat.5,80-7,0536,79
Ulusoy Elektrik57,451,4111,88
Ulusoy Un Sanayi16,98-1,7947,65
Umpaş Holding1,829,64-30,27
Uşak Seramik2,44-2,794,27
Utopya Turizm41,00-2,385,67
Uzertaş Boya56,700,000,18
Ülker Bisküvi24,641,406,48
Vakıf Fin. Kir.29,080,00582,63
Vakıf GMYO3,34-2,62-7,73
Vakıf Yat. Ort.9,00-0,5522,28
Vakıflar Bankası4,07-1,69-13,59
Vakko Tekstil16,453,85152,30
Vanet Gıda6,871,48-11,13
Verusa Holding64,40-2,7942,79
Verusaturk Girisim29,16-2,86122,94
Vestel31,648,5050,24
Vestel Beyaz Eşya55,30-2,2135,27
Viking Kağıt7,80-5,22-13,33
Yapı Kredi Koray GMYO6,98-1,2756,85
Yapı ve Kredi Bank.2,65-3,64-13,96
Yaprak Süt ve Besi Çift.109,000,9350,55
Yataş17,391,1020,35
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,17-0,24-5,23
Yeni Gimat GMYO15,16-5,1921,96
Yeşil GMYO1,40-3,451,45
Yeşil Yapı2,06-3,2911,96
Yeşil Yatırım Holding105,30-7,9510,44
Yibitaş İnşaat Malzeme16.449,90-0,305,45
Yonga Mobilya29,30-2,27-2,15
Yükselen Çelik5,06-1,17-3,28
Yünsa17,250,3517,67
Zorlu Enerji2,42-2,02-12,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Instagram, veri gizliliğini en fazla ihlal eden uygulama oldu ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü Ece Seçkin yeni klibi için çamurlara yattı, duvarları kırdı ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var
Gözünü kırpmadan ablasını öldürdü! Katil kardeş kaçarken kameralara yakalandı Gözünü kırpmadan ablasını öldürdü! Katil kardeş kaçarken kameralara yakalandı         
19:45
Biden'dan Putin'in talebine yanıt: Bir noktada görüşeceğimize eminim Biden'dan Putin'in talebine yanıt: Bir noktada görüşeceğimize eminim         
19:37
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mart günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 21 bin 30 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Mart günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 21 bin 30 yeni vaka tespit edildi         
19:14
Galatasaray zirve yolunda 3 puan hedefliyor! Canlı anlatım Galatasaray zirve yolunda 3 puan hedefliyor! Canlı anlatım         
18:50
Katie Price altıncı kez hamile kaldı Katie Price altıncı kez hamile kaldı         
17:49
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı         
15:51
Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı         
15:15
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı         
14:02
Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi         
13:53
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 20:14:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei