Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 270.000,00 32,80 İş Bankası (B) 42.990,00 3,47 6,15 İş Bankası (C) 5,73 -2,88 -18,14 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,74 -2,35 -3,11 İş Girişim 19,23 -4,04 1,48 İş GMYO 2,08 -3,26 -18,11 İş Y. Men. Değ. 17,30 -0,97 -2,04 İş Yat. Ort. 3,50 -4,63 -0,57 İşbir Holding 8.000,00 0,12 191,97 Işık Plastik Sanayi 41,94 9,96 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,86 2,76 63,16 İttifak Holding 2,64 -2,94 18,39 İz Hayvancılık Tarım 27,00 8,43 50,00 İzmir Demir Çelik 2,50 -1,57 -24,46 İzmir Fırça 7,40 -2,76 33,09 Jantsa Jant Sanayi 584,90 2,43 76,33 Kafein Yazılım 29,14 -2,61 36,30 Kaplamin 29,70 9,76 -12,13 Kardemir (A) 5,99 -3,07 0,67 Kardemir (B) 5,93 -4,51 12,52 Kardemir (D) 7,33 -3,43 26,82 Karel Elektronik 33,90 -1,63 47,01 Karsan Otomotiv 4,10 -3,07 26,15 Karsu Tekstil 14,15 1,07 65,50 Kartonsan 71,50 -2,05 -25,17 Katmerciler Ekipman 4,10 -1,91 33,12 Kent Gıda 342,50 0,44 -3,68 Kerevitaş Gıda 5,92 -0,67 -10,03 Kervan Gıda 17,28 -2,37 30,71 Kervansaray Yat. Holding 0,82 1,23 -34,92 Kiler GMYO 2,30 -1,29 -8,37 Klimasan Klima 23,22 -2,35 36,83 Koç Holding 22,94 -3,53 8,62 Konfrut Gıda 18,10 0,11 7,10 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 86,50 -3,78 265,29 Konya Çimento 1.181,00 -1,58 4,51 Kordsa Teknik Tekstil 24,64 -2,22 58,46 Koza Altın 122,00 -1,53 26,16 Koza Madencilik 14,56 -2,93 -6,00 Körfez GMYO 7,18 6,53 23,79 Kristal Kola 2,94 -1,34 -25,00 Kron Telekomünikasyon 52,90 -2,04 43,59 Kuştur Kuşadası Turizm 281,50 -6,20 78,96 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,24 -0,44 -2,61 Kütahya Porselen 52,15 -2,07 3,37 Lider Faktoring 3,79 -2,57 11,14 Link Bilgisayar 42,30 -2,80 32,71 Logo Yazılım 170,40 1,85 35,78 Lokman Hekim Sağlık 18,27 -3,94 69,92 Lüks Kadife 81,75 8,93 182,87 Makina Takım 4,39 -4,36 28,74 Marka Yatırım Holding 5,21 -0,57 -18,97 Marmaris Altınyunus 246,00 1,57 121,42 Marshall 295,80 -1,40 -3,55 Martı GMYO 2,71 -2,17 -1,45 Martı Otel 2,48 0,40 16,43 Mavi Giyim 57,70 -2,20 10,54 Mazhar Zorlu Holding 40,04 -1,86 27,19 Mega Polietilen 8,05 -1,59 5,09 Menderes Tekstil 3,40 -6,85 10,03 Merit Turizm 285,00 -1,72 240,50 Merko Gıda 7,38 0,00 -14,58 Metemtur Otelcilik 32,40 -3,57 46,61 Metro Holding 2,11 -1,40 1,44 Metro Petrol ve Tesisleri 2,79 -3,12 -3,46 Metro Yatırım Ortaklığı 2,20 -1,79 -5,58 Migros Ticaret 38,86 -1,07 -9,21 Milpa 5,10 -3,23 10,87 Mistral GMYO 4,95 -1,00 5,10 MLP Sağlık 24,00 -3,61 20,79 MMC San. ve Tic. Yat. 5,75 0,00 25,00 Mondi Tire Kutsan 7,24 -2,95 -4,74 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 44,00 -2,14 23,46 Net Holding 5,79 -0,86 68,80 Netaş Telekom. 30,92 -2,46 10,11 Niğbaş Niğde Beton 20,98 -5,58 -59,65 Nuh Çimento 62,75 -0,24 27,44 Nurol GMYO 17,52 6,57 140,33 Odaş Elektrik 3,76 -6,47 -3,59 Olmuksan-IP 7,78 -2,02 -34,35 Orge Enerji Elektrik 10,73 -1,56 45,39 Orma Orman Mahsulleri 18,70 10,00 27,04 Osmanlı Menkul 34,42 -1,71 11,25 Ostim Endüstriyel Yat 2,77 -4,81 0,59 Otokar 393,10 -0,78 23,46 Oyak Çimento 7,59 -3,07 -13,55 Oyak Yat. Ort. 9,10 -2,15 30,94 Oylum Sınai Yatırımlar 4,38 -3,74 -7,01 Özak GMYO 5,29 1,93 3,73 Özbal Çelik Boru 7,60 1,74 16,03 Özderici GMYO 2,09 -1,88 -5,86 Özerden Plastik 10,00 -4,85 11,11 Pamukova Elektrik 30,00 -3,29 40,71 Panora GMYO 6,67 -0,45 9,21 Papilon Savunma 21,46 -2,63 -5,71 Park Elek.Madencilik 5,71 1,06 6,33 Parsan 35,22 -3,29 44,94 Pegasus 81,50 -2,57 9,25 Peker GMYO 2,16 -1,82 -17,24 Penguen Gıda 4,15 -3,71 -17,82 Pera GMYO 2,03 -2,87 15,89 Pergamon Dış Ticaret 26,90 0,37 40,94 Petkim 6,05 -0,66 21,49 Petrokent Turizm 2.400,60 -1,61 164,85 Pınar Et ve Un 22,66 -2,33 -2,66 Pınar Su 7,68 -1,29 3,36 Pınar Süt 22,70 -1,56 -1,65 Plastikkart 17,24 3,36 19,31 Polisan Holding 3,54 -1,94 -8,29 Politeknik Metal 324,00 -1,73 -20,14 Prizma Press Matbaacılık 4,95 -1,79 -9,67 QNB Finans Fin. Kir. 123,80 1,81 -1,20 QNB Finansbank 60,70 -1,22 -13,72 Ral Yatırım Holding 4,00 2,56 -9,91 Ray Sigorta 13,89 -2,73 -10,10 Reysaş GMYO 5,35 0,38 -1,83 Reysaş Lojistik 7,50 -2,22 -18,83 Rhea Girişim 3,38 -3,15 -9,14 Rodrigo Tekstil 20,10 -2,90 46,61 Royal Halı 3,61 -3,73 4,94 RTA Laboratuvarları 20,70 -0,67 -31,64 Sabancı Holding 9,99 -4,13 -12,83 Safkar Ege Soğutmacılık 11,64 -3,00 6,99 Sanel Mühendislik 5,97 -4,17 74,56 Sanifoam Sünger 18,74 -1,11 37,79 Sanko Pazarlama 13,29 -7,64 41,53 Saray Matbaacılık 6,00 -0,17 -31,58 Sarkuysan 13,15 -2,30 48,76 Sasa Polyester 43,32 -0,55 114,24 Say Yenilenebilir Enerji 19,77 3,89 132,31 Sekuro Plastik 31,30 -6,29 124,21 Selçuk Ecza Deposu 11,00 -2,05 -19,41 Selçuk Gıda 4,53 -1,52 -9,04 Senkron Güvenlik 39,00 -4,74 48,51 Serve Film Prodüksiyon 17,75 0,57 10,94 Servet GMYO 108,00 -4,26 37,76 Seyitler Kimya 34,60 -6,18 37,90 Silverline Endüstri 6,54 -2,24 -23,95 Sinpaş GMYO 4,75 -0,21 13,64 Smartiks Yazılım 7,81 0,26 -11,85 Sodaş Sodyum Sanayii 43,50 9,30 63,08 Söktaş 5,32 -4,14 4,52 Sönmez Filament 72,10 -4,12 2,71 Sönmez Pamuklu 24,34 1,00 1,42 Sumaş Suni Tahta 69,00 4,55 34,63 Şeker Fin. Kir. 11,23 2,28 75,47 Şekerbank 1,30 -2,99 -13,91 Şişe Cam 7,70 -1,66 5,34 Şok Marketler Ticaret 13,69 2,09 8,48 T. Halk Bankası 5,19 -2,81 -6,65 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,58 0,28 -7,98 T.S.K.B. 1,63 -4,12 -8,43 T.Tuborg 20,28 -2,22 12,23 Taç Tarım Ürünleri 24,80 0,00 135,52 Tat Gıda 10,18 -4,59 -14,17 TAV Havalimanları 24,00 -4,46 12,68 Taze Kuru Gıda 252,50 6,99 16,74 Tek-Art Turizm 1,88 -4,08 -6,93 Tekfen Holding 16,19 -3,57 -1,28 Teknosa İç ve Dış Ticaret 14,13 -0,21 10,56 Temapol Polimer Plastik 20,52 1,58 78,43 TGS Dış Ticaret 18,22 -4,36 43,35 Tofaş Oto. Fab. 37,00 0,38 9,08 Torunlar GMYO 3,79 2,43 -2,82 Trabzon Liman 31,98 -2,44 -0,44 Trabzonspor Sportif 2,23 0,90 -8,61 Trend GMYO 7,56 -3,08 -39,86 TSKB GMYO 6,16 6,21 7,13 Tuğçelik 7,46 -1,84 -7,67 Tukaş 8,27 -1,66 -14,65 Turcas Petrol 4,97 -2,55 2,47 Turkcell 15,85 -2,22 -1,55 Tümosan Motor ve Traktör 23,08 -3,75 64,04 Tüpraş 100,60 -1,66 -6,85 Türk Hava Yolları 13,79 -1,08 6,82 Türk İlaç Serum 28,48 9,96 Türk Prysmian Kablo 12,68 -2,91 4,79 Türk Telekom 7,67 -3,64 -10,19 Türk Traktör 241,40 -2,23 32,13 Türker Proje Gayrimenkul 137,30 -3,31 21,61 Türkiye Sigorta 6,56 -5,07 -0,61 Ufuk Yatırım 22,68 -7,20 69,25 Ulaşlar Turizm Yat. 5,80 -7,05 36,79 Ulusoy Elektrik 57,45 1,41 11,88 Ulusoy Un Sanayi 16,98 -1,79 47,65 Umpaş Holding 1,82 9,64 -30,27 Uşak Seramik 2,44 -2,79 4,27 Utopya Turizm 41,00 -2,38 5,67 Uzertaş Boya 56,70 0,00 0,18 Ülker Bisküvi 24,64 1,40 6,48 Vakıf Fin. Kir. 29,08 0,00 582,63 Vakıf GMYO 3,34 -2,62 -7,73 Vakıf Yat. Ort. 9,00 -0,55 22,28 Vakıflar Bankası 4,07 -1,69 -13,59 Vakko Tekstil 16,45 3,85 152,30 Vanet Gıda 6,87 1,48 -11,13 Verusa Holding 64,40 -2,79 42,79 Verusaturk Girisim 29,16 -2,86 122,94 Vestel 31,64 8,50 50,24 Vestel Beyaz Eşya 55,30 -2,21 35,27 Viking Kağıt 7,80 -5,22 -13,33 Yapı Kredi Koray GMYO 6,98 -1,27 56,85 Yapı ve Kredi Bank. 2,65 -3,64 -13,96 Yaprak Süt ve Besi Çift. 109,00 0,93 50,55 Yataş 17,39 1,10 20,35 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,17 -0,24 -5,23 Yeni Gimat GMYO 15,16 -5,19 21,96 Yeşil GMYO 1,40 -3,45 1,45 Yeşil Yapı 2,06 -3,29 11,96 Yeşil Yatırım Holding 105,30 -7,95 10,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.449,90 -0,30 5,45 Yonga Mobilya 29,30 -2,27 -2,15 Yükselen Çelik 5,06 -1,17 -3,28 Yünsa 17,25 0,35 17,67 Zorlu Enerji 2,42 -2,02 -12,64 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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