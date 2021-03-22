Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

22.03.2021 18:45
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00

32,80
İş Bankası (B)39.600,00-7,89-2,22
İş Bankası (C)5,16-9,95-26,29
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,37-9,89-12,69
İş Girişim17,31-9,98-8,65
İş GMYO1,88-9,62-25,98
İş Y. Men. Değ.15,57-10,00-11,83
İş Yat. Ort.3,15-10,00-10,51
İşbir Holding7.200,00-10,00162,77
Işık Plastik Sanayi37,84-9,78

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,68-9,6847,37
İttifak Holding2,38-9,856,73
İz Hayvancılık Tarım24,50-9,2636,11
İzmir Demir Çelik2,25-10,00-32,02
İzmir Fırça6,66-10,0019,78
Jantsa Jant Sanayi526,50-9,9858,73
Kafein Yazılım26,24-9,9522,73
Kaplamin26,74-9,97-20,89
Kardemir (A)5,40-9,85-9,24
Kardemir (B)5,34-9,951,33
Kardemir (D)6,60-9,9614,19
Karel Elektronik30,52-9,9732,35
Karsan Otomotiv3,69-10,0013,54
Karsu Tekstil13,39-5,3756,61
Kartonsan64,35-10,00-32,65
Katmerciler Ekipman3,69-10,0019,81
Kent Gıda310,00-9,49-12,82
Kerevitaş Gıda5,33-9,97-19,00
Kervan Gıda15,56-9,9517,70
Kervansaray Yat. Holding0,74-9,76-41,27
Kiler GMYO2,07-10,00-17,53
Klimasan Klima20,90-9,9923,16
Koç Holding20,66-9,94-2,18
Konfrut Gıda16,29-10,00-3,61
Kontrolmatik Teknoloji Enerji77,85-10,00228,76
Konya Çimento1.062,90-10,00-5,94
Kordsa Teknik Tekstil22,18-9,9842,64
Koza Altın109,80-10,0013,55
Koza Madencilik13,11-9,96-15,36
Körfez GMYO6,47-9,8911,55
Kristal Kola2,65-9,86-32,40
Kron Telekomünikasyon47,62-9,9829,26
Kuştur Kuşadası Turizm253,40-9,9861,09
Kuyumcukent Gayrimenkul2,02-9,82-12,17
Kütahya Porselen46,94-9,99-6,96
Lider Faktoring3,42-9,760,29
Link Bilgisayar38,08-9,9819,47
Logo Yazılım153,40-9,9822,23
Lokman Hekim Sağlık16,45-9,9652,99
Lüks Kadife73,60-9,97154,67
Makina Takım3,96-9,7916,13
Marka Yatırım Holding4,69-9,98-27,06
Marmaris Altınyunus221,40-10,0099,28
Marshall266,30-9,97-13,17
Martı GMYO2,44-9,96-11,27
Martı Otel2,24-9,685,16
Mavi Giyim51,95-9,97-0,48
Mazhar Zorlu Holding36,04-9,9914,49
Mega Polietilen7,25-9,94-5,35
Menderes Tekstil3,06-10,00-0,97
Merit Turizm256,50-10,00206,45
Merko Gıda6,65-9,89-23,03
Metemtur Otelcilik29,16-10,0031,95
Metro Holding1,90-9,95-8,65
Metro Petrol ve Tesisleri2,52-9,68-12,80
Metro Yatırım Ortaklığı1,98-10,00-15,02
Migros Ticaret34,98-9,98-18,27
Milpa4,59-10,00-0,22
Mistral GMYO4,46-9,90-5,31
MLP Sağlık21,60-10,008,71
MMC San. ve Tic. Yat.5,18-9,9112,61
Mondi Tire Kutsan6,52-9,94-14,21
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret39,60-10,0011,11
Net Holding5,22-9,8452,19
Netaş Telekom.27,84-9,96-0,85
Niğbaş Niğde Beton18,89-9,96-63,67
Nuh Çimento56,50-9,9614,74
Nurol GMYO15,77-9,99116,32
Odaş Elektrik3,39-9,84-13,08
Olmuksan-IP7,01-9,90-40,84
Orge Enerji Elektrik9,66-9,9730,89
Orma Orman Mahsulleri16,83-10,0014,33
Osmanlı Menkul30,98-9,990,13
Ostim Endüstriyel Yat2,50-9,75-9,22
Otokar353,80-10,0011,12
Oyak Çimento6,84-9,88-22,10
Oyak Yat. Ort.8,19-10,0017,84
Oylum Sınai Yatırımlar3,95-9,82-16,14
Özak GMYO4,77-9,83-6,47
Özbal Çelik Boru6,84-10,004,43
Özderici GMYO1,89-9,57-14,86
Özerden Plastik9,00-10,000,00
Pamukova Elektrik27,00-10,0026,64
Panora GMYO6,01-9,90-1,60
Papilon Savunma19,32-9,97-15,11
Park Elek.Madencilik5,14-9,98-4,28
Parsan31,70-9,9930,45
Pegasus73,35-10,00-1,68
Peker GMYO1,95-9,72-25,29
Penguen Gıda3,74-9,88-25,94
Pera GMYO1,83-9,854,47
Pergamon Dış Ticaret24,22-9,9626,90
Petkim5,45-9,929,44
Petrokent Turizm2.351,30-2,05159,41
Pınar Et ve Un20,40-9,97-12,37
Pınar Su6,92-9,90-6,86
Pınar Süt20,44-9,96-11,44
Plastikkart15,52-9,987,40
Polisan Holding3,19-9,89-17,36
Politeknik Metal291,60-10,00-28,13
Prizma Press Matbaacılık4,46-9,90-18,61
QNB Finans Fin. Kir.115,00-7,11-8,22
QNB Finansbank57,00-6,10-18,98
Ral Yatırım Holding3,60-10,00-18,92
Ray Sigorta12,51-9,94-19,03
Reysaş GMYO4,82-9,91-11,56
Reysaş Lojistik6,75-10,00-26,95
Rhea Girişim3,05-9,76-18,01
Rodrigo Tekstil18,09-10,0031,95
Royal Halı3,29-8,86-4,36
RTA Laboratuvarları18,63-10,00-38,47
Sabancı Holding9,00-9,91-21,47
Safkar Ege Soğutmacılık10,48-9,97-3,68
Sanel Mühendislik5,38-9,8857,31
Sanifoam Sünger16,87-9,9824,04
Sanko Pazarlama11,97-9,9327,48
Saray Matbaacılık5,40-10,00-38,43
Sarkuysan11,84-9,9633,94
Sasa Polyester39,68-8,4096,24
Say Yenilenebilir Enerji17,80-9,96109,17
Sekuro Plastik28,18-9,97101,86
Selçuk Ecza Deposu9,90-10,00-27,47
Selçuk Gıda4,08-9,93-18,07
Senkron Güvenlik35,10-10,0033,66
Serve Film Prodüksiyon16,47-7,212,94
Servet GMYO97,20-10,0023,98
Seyitler Kimya31,14-10,0024,11
Silverline Endüstri5,89-9,94-31,51
Sinpaş GMYO4,28-9,892,39
Smartiks Yazılım7,03-9,99-20,65
Sodaş Sodyum Sanayii39,16-9,9846,81
Söktaş4,79-9,96-5,89
Sönmez Filament64,90-9,99-7,55
Sönmez Pamuklu21,92-9,94-8,67
Sumaş Suni Tahta62,10-10,0021,17
Şeker Fin. Kir.10,11-9,9757,97
Şekerbank1,17-10,00-22,52
Şişe Cam6,93-10,00-5,20
Şok Marketler Ticaret12,33-9,93-2,30
T. Halk Bankası4,68-9,83-15,83
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,74-9,94-17,13
T.S.K.B.1,47-9,82-17,42
T.Tuborg18,26-9,961,05
Taç Tarım Ürünleri24,50-1,21132,67
Tat Gıda9,17-9,92-22,68
TAV Havalimanları21,60-10,001,41
Taze Kuru Gıda227,30-9,985,09
Tek-Art Turizm1,70-9,57-15,84
Tekfen Holding14,58-9,94-11,10
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,72-9,98-0,47
Temapol Polimer Plastik18,47-9,9960,61
TGS Dış Ticaret16,40-9,9929,03
Tofaş Oto. Fab.33,82-8,59-0,29
Torunlar GMYO3,42-9,76-12,31
Trabzon Liman28,80-9,94-10,34
Trabzonspor Sportif2,01-9,87-17,62
Trend GMYO6,81-9,92-45,82
TSKB GMYO5,55-9,90-3,48
Tuğçelik6,72-9,92-16,83
Tukaş7,45-9,92-23,12
Turcas Petrol4,48-9,86-7,63
Turkcell14,27-9,97-11,37
Tümosan Motor ve Traktör20,78-9,9747,69
Tüpraş90,55-9,99-16,16
Türk Hava Yolları12,42-9,93-3,80
Türk İlaç Serum31,329,97

Türk Prysmian Kablo11,42-9,94-5,62
Türk Telekom6,91-9,91-19,09
Türk Traktör217,30-9,9818,94
Türker Proje Gayrimenkul123,60-9,989,48
Türkiye Sigorta5,91-9,91-10,45
Ufuk Yatırım20,42-9,9652,39
Ulaşlar Turizm Yat.5,22-10,0023,11
Ulusoy Elektrik51,75-9,920,78
Ulusoy Un Sanayi15,29-9,9532,96
Umpaş Holding1,66-8,79-36,40
Uşak Seramik2,20-9,84-5,98
Utopya Turizm36,90-10,00-4,90
Uzertaş Boya51,05-9,96-9,81
Ülker Bisküvi22,18-9,98-4,15
Vakıf Fin. Kir.26,18-9,97514,55
Vakıf GMYO3,01-9,88-16,85
Vakıf Yat. Ort.8,10-10,0010,05
Vakıflar Bankası3,67-9,83-22,08
Vakko Tekstil14,81-9,97127,15
Vanet Gıda6,19-9,90-19,92
Verusa Holding58,00-9,9428,60
Verusaturk Girisim26,26-9,95100,76
Vestel29,04-8,2237,89
Vestel Beyaz Eşya49,78-9,9821,77
Viking Kağıt7,02-10,00-22,00
Yapı Kredi Koray GMYO6,29-9,8941,35
Yapı ve Kredi Bank.2,39-9,81-22,40
Yaprak Süt ve Besi Çift.98,10-10,0035,50
Yataş15,66-9,958,37
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,76-9,83-14,55
Yeni Gimat GMYO14,41-4,9515,93
Yeşil GMYO1,26-10,00-8,70
Yeşil Yapı1,86-9,711,09
Yeşil Yatırım Holding94,80-9,97-0,58
Yibitaş İnşaat Malzeme14.805,00-10,00-5,10
Yonga Mobilya26,38-9,97-11,90
Yükselen Çelik4,56-9,88-12,84
Yünsa15,53-9,975,93
Zorlu Enerji2,18-9,92-21,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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