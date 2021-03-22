Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 270.000,00 32,80 İş Bankası (B) 39.600,00 -7,89 -2,22 İş Bankası (C) 5,16 -9,95 -26,29 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,37 -9,89 -12,69 İş Girişim 17,31 -9,98 -8,65 İş GMYO 1,88 -9,62 -25,98 İş Y. Men. Değ. 15,57 -10,00 -11,83 İş Yat. Ort. 3,15 -10,00 -10,51 İşbir Holding 7.200,00 -10,00 162,77 Işık Plastik Sanayi 37,84 -9,78 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,68 -9,68 47,37 İttifak Holding 2,38 -9,85 6,73 İz Hayvancılık Tarım 24,50 -9,26 36,11 İzmir Demir Çelik 2,25 -10,00 -32,02 İzmir Fırça 6,66 -10,00 19,78 Jantsa Jant Sanayi 526,50 -9,98 58,73 Kafein Yazılım 26,24 -9,95 22,73 Kaplamin 26,74 -9,97 -20,89 Kardemir (A) 5,40 -9,85 -9,24 Kardemir (B) 5,34 -9,95 1,33 Kardemir (D) 6,60 -9,96 14,19 Karel Elektronik 30,52 -9,97 32,35 Karsan Otomotiv 3,69 -10,00 13,54 Karsu Tekstil 13,39 -5,37 56,61 Kartonsan 64,35 -10,00 -32,65 Katmerciler Ekipman 3,69 -10,00 19,81 Kent Gıda 310,00 -9,49 -12,82 Kerevitaş Gıda 5,33 -9,97 -19,00 Kervan Gıda 15,56 -9,95 17,70 Kervansaray Yat. Holding 0,74 -9,76 -41,27 Kiler GMYO 2,07 -10,00 -17,53 Klimasan Klima 20,90 -9,99 23,16 Koç Holding 20,66 -9,94 -2,18 Konfrut Gıda 16,29 -10,00 -3,61 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 77,85 -10,00 228,76 Konya Çimento 1.062,90 -10,00 -5,94 Kordsa Teknik Tekstil 22,18 -9,98 42,64 Koza Altın 109,80 -10,00 13,55 Koza Madencilik 13,11 -9,96 -15,36 Körfez GMYO 6,47 -9,89 11,55 Kristal Kola 2,65 -9,86 -32,40 Kron Telekomünikasyon 47,62 -9,98 29,26 Kuştur Kuşadası Turizm 253,40 -9,98 61,09 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,02 -9,82 -12,17 Kütahya Porselen 46,94 -9,99 -6,96 Lider Faktoring 3,42 -9,76 0,29 Link Bilgisayar 38,08 -9,98 19,47 Logo Yazılım 153,40 -9,98 22,23 Lokman Hekim Sağlık 16,45 -9,96 52,99 Lüks Kadife 73,60 -9,97 154,67 Makina Takım 3,96 -9,79 16,13 Marka Yatırım Holding 4,69 -9,98 -27,06 Marmaris Altınyunus 221,40 -10,00 99,28 Marshall 266,30 -9,97 -13,17 Martı GMYO 2,44 -9,96 -11,27 Martı Otel 2,24 -9,68 5,16 Mavi Giyim 51,95 -9,97 -0,48 Mazhar Zorlu Holding 36,04 -9,99 14,49 Mega Polietilen 7,25 -9,94 -5,35 Menderes Tekstil 3,06 -10,00 -0,97 Merit Turizm 256,50 -10,00 206,45 Merko Gıda 6,65 -9,89 -23,03 Metemtur Otelcilik 29,16 -10,00 31,95 Metro Holding 1,90 -9,95 -8,65 Metro Petrol ve Tesisleri 2,52 -9,68 -12,80 Metro Yatırım Ortaklığı 1,98 -10,00 -15,02 Migros Ticaret 34,98 -9,98 -18,27 Milpa 4,59 -10,00 -0,22 Mistral GMYO 4,46 -9,90 -5,31 MLP Sağlık 21,60 -10,00 8,71 MMC San. ve Tic. Yat. 5,18 -9,91 12,61 Mondi Tire Kutsan 6,52 -9,94 -14,21 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 39,60 -10,00 11,11 Net Holding 5,22 -9,84 52,19 Netaş Telekom. 27,84 -9,96 -0,85 Niğbaş Niğde Beton 18,89 -9,96 -63,67 Nuh Çimento 56,50 -9,96 14,74 Nurol GMYO 15,77 -9,99 116,32 Odaş Elektrik 3,39 -9,84 -13,08 Olmuksan-IP 7,01 -9,90 -40,84 Orge Enerji Elektrik 9,66 -9,97 30,89 Orma Orman Mahsulleri 16,83 -10,00 14,33 Osmanlı Menkul 30,98 -9,99 0,13 Ostim Endüstriyel Yat 2,50 -9,75 -9,22 Otokar 353,80 -10,00 11,12 Oyak Çimento 6,84 -9,88 -22,10 Oyak Yat. Ort. 8,19 -10,00 17,84 Oylum Sınai Yatırımlar 3,95 -9,82 -16,14 Özak GMYO 4,77 -9,83 -6,47 Özbal Çelik Boru 6,84 -10,00 4,43 Özderici GMYO 1,89 -9,57 -14,86 Özerden Plastik 9,00 -10,00 0,00 Pamukova Elektrik 27,00 -10,00 26,64 Panora GMYO 6,01 -9,90 -1,60 Papilon Savunma 19,32 -9,97 -15,11 Park Elek.Madencilik 5,14 -9,98 -4,28 Parsan 31,70 -9,99 30,45 Pegasus 73,35 -10,00 -1,68 Peker GMYO 1,95 -9,72 -25,29 Penguen Gıda 3,74 -9,88 -25,94 Pera GMYO 1,83 -9,85 4,47 Pergamon Dış Ticaret 24,22 -9,96 26,90 Petkim 5,45 -9,92 9,44 Petrokent Turizm 2.351,30 -2,05 159,41 Pınar Et ve Un 20,40 -9,97 -12,37 Pınar Su 6,92 -9,90 -6,86 Pınar Süt 20,44 -9,96 -11,44 Plastikkart 15,52 -9,98 7,40 Polisan Holding 3,19 -9,89 -17,36 Politeknik Metal 291,60 -10,00 -28,13 Prizma Press Matbaacılık 4,46 -9,90 -18,61 QNB Finans Fin. Kir. 115,00 -7,11 -8,22 QNB Finansbank 57,00 -6,10 -18,98 Ral Yatırım Holding 3,60 -10,00 -18,92 Ray Sigorta 12,51 -9,94 -19,03 Reysaş GMYO 4,82 -9,91 -11,56 Reysaş Lojistik 6,75 -10,00 -26,95 Rhea Girişim 3,05 -9,76 -18,01 Rodrigo Tekstil 18,09 -10,00 31,95 Royal Halı 3,29 -8,86 -4,36 RTA Laboratuvarları 18,63 -10,00 -38,47 Sabancı Holding 9,00 -9,91 -21,47 Safkar Ege Soğutmacılık 10,48 -9,97 -3,68 Sanel Mühendislik 5,38 -9,88 57,31 Sanifoam Sünger 16,87 -9,98 24,04 Sanko Pazarlama 11,97 -9,93 27,48 Saray Matbaacılık 5,40 -10,00 -38,43 Sarkuysan 11,84 -9,96 33,94 Sasa Polyester 39,68 -8,40 96,24 Say Yenilenebilir Enerji 17,80 -9,96 109,17 Sekuro Plastik 28,18 -9,97 101,86 Selçuk Ecza Deposu 9,90 -10,00 -27,47 Selçuk Gıda 4,08 -9,93 -18,07 Senkron Güvenlik 35,10 -10,00 33,66 Serve Film Prodüksiyon 16,47 -7,21 2,94 Servet GMYO 97,20 -10,00 23,98 Seyitler Kimya 31,14 -10,00 24,11 Silverline Endüstri 5,89 -9,94 -31,51 Sinpaş GMYO 4,28 -9,89 2,39 Smartiks Yazılım 7,03 -9,99 -20,65 Sodaş Sodyum Sanayii 39,16 -9,98 46,81 Söktaş 4,79 -9,96 -5,89 Sönmez Filament 64,90 -9,99 -7,55 Sönmez Pamuklu 21,92 -9,94 -8,67 Sumaş Suni Tahta 62,10 -10,00 21,17 Şeker Fin. Kir. 10,11 -9,97 57,97 Şekerbank 1,17 -10,00 -22,52 Şişe Cam 6,93 -10,00 -5,20 Şok Marketler Ticaret 12,33 -9,93 -2,30 T. Halk Bankası 4,68 -9,83 -15,83 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,74 -9,94 -17,13 T.S.K.B. 1,47 -9,82 -17,42 T.Tuborg 18,26 -9,96 1,05 Taç Tarım Ürünleri 24,50 -1,21 132,67 Tat Gıda 9,17 -9,92 -22,68 TAV Havalimanları 21,60 -10,00 1,41 Taze Kuru Gıda 227,30 -9,98 5,09 Tek-Art Turizm 1,70 -9,57 -15,84 Tekfen Holding 14,58 -9,94 -11,10 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,72 -9,98 -0,47 Temapol Polimer Plastik 18,47 -9,99 60,61 TGS Dış Ticaret 16,40 -9,99 29,03 Tofaş Oto. Fab. 33,82 -8,59 -0,29 Torunlar GMYO 3,42 -9,76 -12,31 Trabzon Liman 28,80 -9,94 -10,34 Trabzonspor Sportif 2,01 -9,87 -17,62 Trend GMYO 6,81 -9,92 -45,82 TSKB GMYO 5,55 -9,90 -3,48 Tuğçelik 6,72 -9,92 -16,83 Tukaş 7,45 -9,92 -23,12 Turcas Petrol 4,48 -9,86 -7,63 Turkcell 14,27 -9,97 -11,37 Tümosan Motor ve Traktör 20,78 -9,97 47,69 Tüpraş 90,55 -9,99 -16,16 Türk Hava Yolları 12,42 -9,93 -3,80 Türk İlaç Serum 31,32 9,97 Türk Prysmian Kablo 11,42 -9,94 -5,62 Türk Telekom 6,91 -9,91 -19,09 Türk Traktör 217,30 -9,98 18,94 Türker Proje Gayrimenkul 123,60 -9,98 9,48 Türkiye Sigorta 5,91 -9,91 -10,45 Ufuk Yatırım 20,42 -9,96 52,39 Ulaşlar Turizm Yat. 5,22 -10,00 23,11 Ulusoy Elektrik 51,75 -9,92 0,78 Ulusoy Un Sanayi 15,29 -9,95 32,96 Umpaş Holding 1,66 -8,79 -36,40 Uşak Seramik 2,20 -9,84 -5,98 Utopya Turizm 36,90 -10,00 -4,90 Uzertaş Boya 51,05 -9,96 -9,81 Ülker Bisküvi 22,18 -9,98 -4,15 Vakıf Fin. Kir. 26,18 -9,97 514,55 Vakıf GMYO 3,01 -9,88 -16,85 Vakıf Yat. Ort. 8,10 -10,00 10,05 Vakıflar Bankası 3,67 -9,83 -22,08 Vakko Tekstil 14,81 -9,97 127,15 Vanet Gıda 6,19 -9,90 -19,92 Verusa Holding 58,00 -9,94 28,60 Verusaturk Girisim 26,26 -9,95 100,76 Vestel 29,04 -8,22 37,89 Vestel Beyaz Eşya 49,78 -9,98 21,77 Viking Kağıt 7,02 -10,00 -22,00 Yapı Kredi Koray GMYO 6,29 -9,89 41,35 Yapı ve Kredi Bank. 2,39 -9,81 -22,40 Yaprak Süt ve Besi Çift. 98,10 -10,00 35,50 Yataş 15,66 -9,95 8,37 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,76 -9,83 -14,55 Yeni Gimat GMYO 14,41 -4,95 15,93 Yeşil GMYO 1,26 -10,00 -8,70 Yeşil Yapı 1,86 -9,71 1,09 Yeşil Yatırım Holding 94,80 -9,97 -0,58 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.805,00 -10,00 -5,10 Yonga Mobilya 26,38 -9,97 -11,90 Yükselen Çelik 4,56 -9,88 -12,84 Yünsa 15,53 -9,97 5,93 Zorlu Enerji 2,18 -9,92 -21,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan'dan dolar açıklaması: Kurlar kısa zamanda eski seviyesine dönecektir

Doğum günü kutlaması için bir araya gelen 13 kişi koronavirüse yakalandı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a Nevruz soruşturması

Koronaya yakalanan anne bebeği alındıktan sonra öldü, ailesi cenaze yolunda kaza geçirdi

Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj: Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız

F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak

Son Dakika: Selahattin Demirtaş'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapis

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar