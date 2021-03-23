Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 270.000,00 32,80 İş Bankası (B) 39.999,90 1,01 -1,23 İş Bankası (C) 4,81 -6,78 -31,29 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,24 -3,86 -16,06 İş Girişim 17,00 -1,79 -10,29 İş GMYO 1,88 0,00 -25,98 İş Y. Men. Değ. 14,95 -3,98 -15,35 İş Yat. Ort. 3,30 4,76 -6,25 İşbir Holding 7.920,00 10,00 189,05 Işık Plastik Sanayi 38,88 2,75 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,64 -2,38 43,86 İttifak Holding 2,42 1,68 8,52 İz Hayvancılık Tarım 23,42 -4,41 30,11 İzmir Demir Çelik 2,33 3,56 -29,60 İzmir Fırça 7,32 9,91 31,65 Jantsa Jant Sanayi 552,40 4,92 66,54 Kafein Yazılım 26,00 -0,91 21,61 Kaplamin 29,00 8,45 -14,20 Kardemir (A) 5,14 -4,81 -13,61 Kardemir (B) 5,15 -3,56 -2,28 Kardemir (D) 6,28 -4,85 8,65 Karel Elektronik 29,10 -4,65 26,19 Karsan Otomotiv 3,77 2,17 16,00 Karsu Tekstil 13,66 2,02 59,77 Kartonsan 66,20 2,87 -30,72 Katmerciler Ekipman 3,67 -0,54 19,16 Kent Gıda 341,00 10,00 -4,11 Kerevitaş Gıda 5,27 -1,13 -19,91 Kervan Gıda 16,18 3,98 22,39 Kervansaray Yat. Holding 0,74 0,00 -41,27 Kiler GMYO 2,12 2,42 -15,54 Klimasan Klima 20,38 -2,49 20,09 Koç Holding 20,36 -1,45 -3,60 Konfrut Gıda 16,50 1,29 -2,37 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 79,75 2,44 236,78 Konya Çimento 1.065,10 0,21 -5,74 Kordsa Teknik Tekstil 23,00 3,70 47,91 Koza Altın 115,60 5,28 19,54 Koza Madencilik 13,14 0,23 -15,17 Körfez GMYO 6,80 5,10 17,24 Kristal Kola 2,62 -1,13 -33,16 Kron Telekomünikasyon 48,34 1,51 31,22 Kuştur Kuşadası Turizm 260,00 2,60 65,29 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,98 -1,98 -13,91 Kütahya Porselen 51,60 9,93 2,28 Lider Faktoring 3,34 -2,34 -2,05 Link Bilgisayar 40,20 5,57 26,12 Logo Yazılım 155,50 1,37 23,90 Lokman Hekim Sağlık 15,80 -3,95 46,95 Lüks Kadife 73,95 0,48 155,88 Makina Takım 4,00 1,01 17,30 Marka Yatırım Holding 5,15 9,81 -19,91 Marmaris Altınyunus 217,70 -1,67 95,95 Marshall 278,90 4,73 -9,06 Martı GMYO 2,43 -0,41 -11,64 Martı Otel 2,31 3,12 8,45 Mavi Giyim 48,00 -7,60 -8,05 Mazhar Zorlu Holding 38,50 6,83 22,30 Mega Polietilen 7,22 -0,41 -5,74 Menderes Tekstil 3,00 -1,96 -2,91 Merit Turizm 230,90 -9,98 175,87 Merko Gıda 7,07 6,32 -18,17 Metemtur Otelcilik 28,86 -1,03 30,59 Metro Holding 2,03 6,84 -2,40 Metro Petrol ve Tesisleri 2,50 -0,79 -13,49 Metro Yatırım Ortaklığı 2,01 1,52 -13,73 Migros Ticaret 35,72 2,12 -16,54 Milpa 4,45 -3,05 -3,26 Mistral GMYO 4,80 7,62 1,91 MLP Sağlık 20,28 -6,11 2,06 MMC San. ve Tic. Yat. 5,69 9,85 23,70 Mondi Tire Kutsan 6,48 -0,61 -14,74 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 40,62 2,58 13,97 Net Holding 5,01 -4,02 46,06 Netaş Telekom. 27,26 -2,08 -2,92 Niğbaş Niğde Beton 18,38 -2,70 -64,65 Nuh Çimento 58,00 2,65 17,79 Nurol GMYO 16,80 6,53 130,45 Odaş Elektrik 3,27 -3,54 -16,15 Olmuksan-IP 7,50 6,99 -36,71 Orge Enerji Elektrik 10,35 7,14 40,24 Orma Orman Mahsulleri 18,51 9,98 25,75 Osmanlı Menkul 31,98 3,23 3,36 Ostim Endüstriyel Yat 2,55 2,00 -7,40 Otokar 376,00 6,27 18,09 Oyak Çimento 6,89 0,73 -21,53 Oyak Yat. Ort. 8,35 1,95 20,14 Oylum Sınai Yatırımlar 3,98 0,76 -15,50 Özak GMYO 4,86 1,89 -4,71 Özbal Çelik Boru 7,25 5,99 10,69 Özderici GMYO 1,86 -1,59 -16,22 Özerden Plastik 8,75 -2,78 -2,78 Pamukova Elektrik 29,00 7,41 36,02 Panora GMYO 6,06 0,83 -0,78 Papilon Savunma 18,95 -1,92 -16,74 Park Elek.Madencilik 5,02 -2,33 -6,52 Parsan 32,24 1,70 32,67 Pegasus 70,85 -3,41 -5,03 Peker GMYO 2,00 2,56 -23,37 Penguen Gıda 3,86 3,21 -23,56 Pera GMYO 1,84 0,55 5,04 Pergamon Dış Ticaret 24,88 2,73 30,36 Petkim 5,37 -1,47 7,83 Petrokent Turizm 2.425,00 3,13 167,54 Pınar Et ve Un 20,22 -0,88 -13,14 Pınar Su 7,08 2,31 -4,71 Pınar Süt 20,00 -2,15 -13,34 Plastikkart 14,70 -5,28 1,73 Polisan Holding 3,17 -0,63 -17,88 Politeknik Metal 310,10 6,34 -23,57 Prizma Press Matbaacılık 4,90 9,87 -10,58 QNB Finans Fin. Kir. 118,00 2,61 -5,83 QNB Finansbank 56,65 -0,61 -19,47 Ral Yatırım Holding 3,66 1,67 -17,57 Ray Sigorta 12,40 -0,88 -19,74 Reysaş GMYO 4,68 -2,90 -14,13 Reysaş Lojistik 6,51 -3,56 -29,55 Rhea Girişim 3,10 1,64 -16,67 Rodrigo Tekstil 19,88 9,89 45,00 Royal Halı 3,61 9,73 4,94 RTA Laboratuvarları 18,24 -2,09 -39,76 Sabancı Holding 8,44 -6,22 -26,35 Safkar Ege Soğutmacılık 10,43 -0,48 -4,14 Sanel Mühendislik 5,47 1,67 59,94 Sanifoam Sünger 17,10 1,36 25,74 Sanko Pazarlama 12,01 0,33 27,90 Saray Matbaacılık 5,43 0,56 -38,08 Sarkuysan 12,32 4,05 39,37 Sasa Polyester 43,64 9,98 115,83 Say Yenilenebilir Enerji 19,00 6,74 123,27 Sekuro Plastik 30,98 9,94 121,92 Selçuk Ecza Deposu 10,08 1,82 -26,15 Selçuk Gıda 4,45 9,07 -10,64 Senkron Güvenlik 36,00 2,56 37,09 Serve Film Prodüksiyon 16,96 2,98 6,00 Servet GMYO 95,00 -2,26 21,17 Seyitler Kimya 30,72 -1,35 22,43 Silverline Endüstri 5,92 0,51 -31,16 Sinpaş GMYO 4,02 -6,07 -3,83 Smartiks Yazılım 7,09 0,85 -19,98 Sodaş Sodyum Sanayii 43,06 9,96 61,43 Söktaş 4,32 -9,81 -15,13 Sönmez Filament 71,35 9,94 1,64 Sönmez Pamuklu 22,74 3,74 -5,25 Sumaş Suni Tahta 65,00 4,67 26,83 Şeker Fin. Kir. 10,49 3,76 63,91 Şekerbank 1,11 -5,13 -26,49 Şişe Cam 7,07 2,02 -3,28 Şok Marketler Ticaret 12,06 -2,19 -4,44 T. Halk Bankası 4,45 -4,91 -19,96 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,90 0,62 -16,61 T.S.K.B. 1,38 -6,12 -22,47 T.Tuborg 19,00 4,05 5,15 Taç Tarım Ürünleri 23,00 -6,12 118,42 Tat Gıda 8,83 -3,71 -25,55 TAV Havalimanları 21,16 -2,04 -0,66 Taze Kuru Gıda 243,30 7,04 12,48 Tek-Art Turizm 1,66 -2,35 -17,82 Tekfen Holding 14,48 -0,69 -11,71 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,40 5,35 4,85 Temapol Polimer Plastik 18,18 -1,57 58,09 TGS Dış Ticaret 15,56 -5,12 22,42 Tofaş Oto. Fab. 32,32 4,87 4,56 Torunlar GMYO 3,24 -5,26 -16,92 Trabzon Liman 29,06 0,90 -9,53 Trabzonspor Sportif 2,00 -0,50 -18,03 Trend GMYO 6,62 -2,79 -47,33 TSKB GMYO 5,94 7,03 3,30 Tuğçelik 6,74 0,30 -16,58 Tukaş 7,60 2,01 -21,57 Turcas Petrol 4,39 -2,01 -9,48 Turkcell 14,89 4,34 -7,52 Tümosan Motor ve Traktör 21,66 4,23 53,94 Tüpraş 88,65 -2,10 -17,92 Türk Hava Yolları 12,21 -1,69 -5,42 Türk İlaç Serum 34,44 9,96 Türk Prysmian Kablo 11,46 0,35 -5,29 Türk Telekom 6,73 -2,60 -21,19 Türk Traktör 215,80 -0,69 18,12 Türker Proje Gayrimenkul 122,20 -1,13 8,24 Türkiye Sigorta 5,80 -1,86 -12,12 Ufuk Yatırım 21,00 2,84 56,72 Ulaşlar Turizm Yat. 5,23 0,19 23,35 Ulusoy Elektrik 52,00 0,48 1,27 Ulusoy Un Sanayi 15,28 -0,07 32,87 Umpaş Holding 1,82 9,64 -30,27 Uşak Seramik 2,15 -2,27 -8,12 Utopya Turizm 39,24 6,34 1,13 Uzertaş Boya 56,15 9,99 -0,80 Ülker Bisküvi 22,00 -0,81 -4,93 Vakıf Fin. Kir. 28,70 9,63 573,71 Vakıf GMYO 2,94 -2,33 -18,78 Vakıf Yat. Ort. 7,94 -1,98 7,88 Vakıflar Bankası 3,45 -5,99 -26,75 Vakko Tekstil 16,29 9,99 149,85 Vanet Gıda 6,38 3,07 -17,46 Verusa Holding 53,60 -7,59 18,85 Verusaturk Girisim 26,00 -0,99 98,78 Vestel 31,90 9,85 51,47 Vestel Beyaz Eşya 51,85 4,16 26,83 Viking Kağıt 7,10 1,14 -21,11 Yapı Kredi Koray GMYO 6,50 3,34 46,07 Yapı ve Kredi Bank. 2,19 -8,37 -28,90 Yaprak Süt ve Besi Çift. 107,90 9,99 49,03 Yataş 14,75 -5,81 2,08 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,72 -1,06 -15,45 Yeni Gimat GMYO 14,90 3,40 19,87 Yeşil GMYO 1,27 0,79 -7,97 Yeşil Yapı 1,93 3,76 4,89 Yeşil Yatırım Holding 104,20 9,92 9,28 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.492,00 4,64 -0,69 Yonga Mobilya 28,00 6,14 -6,49 Yükselen Çelik 4,70 3,07 -10,17 Yünsa 15,06 -3,03 2,73 Zorlu Enerji 2,17 -0,46 -21,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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