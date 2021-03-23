Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|270.000,00
|32,80
|İş Bankası (B)
|39.999,90
|1,01
|-1,23
|İş Bankası (C)
|4,81
|-6,78
|-31,29
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,24
|-3,86
|-16,06
|İş Girişim
|17,00
|-1,79
|-10,29
|İş GMYO
|1,88
|0,00
|-25,98
|İş Y. Men. Değ.
|14,95
|-3,98
|-15,35
|İş Yat. Ort.
|3,30
|4,76
|-6,25
|İşbir Holding
|7.920,00
|10,00
|189,05
|Işık Plastik Sanayi
|38,88
|2,75
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,64
|-2,38
|43,86
|İttifak Holding
|2,42
|1,68
|8,52
|İz Hayvancılık Tarım
|23,42
|-4,41
|30,11
|İzmir Demir Çelik
|2,33
|3,56
|-29,60
|İzmir Fırça
|7,32
|9,91
|31,65
|Jantsa Jant Sanayi
|552,40
|4,92
|66,54
|Kafein Yazılım
|26,00
|-0,91
|21,61
|Kaplamin
|29,00
|8,45
|-14,20
|Kardemir (A)
|5,14
|-4,81
|-13,61
|Kardemir (B)
|5,15
|-3,56
|-2,28
|Kardemir (D)
|6,28
|-4,85
|8,65
|Karel Elektronik
|29,10
|-4,65
|26,19
|Karsan Otomotiv
|3,77
|2,17
|16,00
|Karsu Tekstil
|13,66
|2,02
|59,77
|Kartonsan
|66,20
|2,87
|-30,72
|Katmerciler Ekipman
|3,67
|-0,54
|19,16
|Kent Gıda
|341,00
|10,00
|-4,11
|Kerevitaş Gıda
|5,27
|-1,13
|-19,91
|Kervan Gıda
|16,18
|3,98
|22,39
|Kervansaray Yat. Holding
|0,74
|0,00
|-41,27
|Kiler GMYO
|2,12
|2,42
|-15,54
|Klimasan Klima
|20,38
|-2,49
|20,09
|Koç Holding
|20,36
|-1,45
|-3,60
|Konfrut Gıda
|16,50
|1,29
|-2,37
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|79,75
|2,44
|236,78
|Konya Çimento
|1.065,10
|0,21
|-5,74
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,00
|3,70
|47,91
|Koza Altın
|115,60
|5,28
|19,54
|Koza Madencilik
|13,14
|0,23
|-15,17
|Körfez GMYO
|6,80
|5,10
|17,24
|Kristal Kola
|2,62
|-1,13
|-33,16
|Kron Telekomünikasyon
|48,34
|1,51
|31,22
|Kuştur Kuşadası Turizm
|260,00
|2,60
|65,29
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,98
|-1,98
|-13,91
|Kütahya Porselen
|51,60
|9,93
|2,28
|Lider Faktoring
|3,34
|-2,34
|-2,05
|Link Bilgisayar
|40,20
|5,57
|26,12
|Logo Yazılım
|155,50
|1,37
|23,90
|Lokman Hekim Sağlık
|15,80
|-3,95
|46,95
|Lüks Kadife
|73,95
|0,48
|155,88
|Makina Takım
|4,00
|1,01
|17,30
|Marka Yatırım Holding
|5,15
|9,81
|-19,91
|Marmaris Altınyunus
|217,70
|-1,67
|95,95
|Marshall
|278,90
|4,73
|-9,06
|Martı GMYO
|2,43
|-0,41
|-11,64
|Martı Otel
|2,31
|3,12
|8,45
|Mavi Giyim
|48,00
|-7,60
|-8,05
|Mazhar Zorlu Holding
|38,50
|6,83
|22,30
|Mega Polietilen
|7,22
|-0,41
|-5,74
|Menderes Tekstil
|3,00
|-1,96
|-2,91
|Merit Turizm
|230,90
|-9,98
|175,87
|Merko Gıda
|7,07
|6,32
|-18,17
|Metemtur Otelcilik
|28,86
|-1,03
|30,59
|Metro Holding
|2,03
|6,84
|-2,40
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,50
|-0,79
|-13,49
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,01
|1,52
|-13,73
|Migros Ticaret
|35,72
|2,12
|-16,54
|Milpa
|4,45
|-3,05
|-3,26
|Mistral GMYO
|4,80
|7,62
|1,91
|MLP Sağlık
|20,28
|-6,11
|2,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,69
|9,85
|23,70
|Mondi Tire Kutsan
|6,48
|-0,61
|-14,74
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|40,62
|2,58
|13,97
|Net Holding
|5,01
|-4,02
|46,06
|Netaş Telekom.
|27,26
|-2,08
|-2,92
|Niğbaş Niğde Beton
|18,38
|-2,70
|-64,65
|Nuh Çimento
|58,00
|2,65
|17,79
|Nurol GMYO
|16,80
|6,53
|130,45
|Odaş Elektrik
|3,27
|-3,54
|-16,15
|Olmuksan-IP
|7,50
|6,99
|-36,71
|Orge Enerji Elektrik
|10,35
|7,14
|40,24
|Orma Orman Mahsulleri
|18,51
|9,98
|25,75
|Osmanlı Menkul
|31,98
|3,23
|3,36
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,55
|2,00
|-7,40
|Otokar
|376,00
|6,27
|18,09
|Oyak Çimento
|6,89
|0,73
|-21,53
|Oyak Yat. Ort.
|8,35
|1,95
|20,14
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,98
|0,76
|-15,50
|Özak GMYO
|4,86
|1,89
|-4,71
|Özbal Çelik Boru
|7,25
|5,99
|10,69
|Özderici GMYO
|1,86
|-1,59
|-16,22
|Özerden Plastik
|8,75
|-2,78
|-2,78
|Pamukova Elektrik
|29,00
|7,41
|36,02
|Panora GMYO
|6,06
|0,83
|-0,78
|Papilon Savunma
|18,95
|-1,92
|-16,74
|Park Elek.Madencilik
|5,02
|-2,33
|-6,52
|Parsan
|32,24
|1,70
|32,67
|Pegasus
|70,85
|-3,41
|-5,03
|Peker GMYO
|2,00
|2,56
|-23,37
|Penguen Gıda
|3,86
|3,21
|-23,56
|Pera GMYO
|1,84
|0,55
|5,04
|Pergamon Dış Ticaret
|24,88
|2,73
|30,36
|Petkim
|5,37
|-1,47
|7,83
|Petrokent Turizm
|2.425,00
|3,13
|167,54
|Pınar Et ve Un
|20,22
|-0,88
|-13,14
|Pınar Su
|7,08
|2,31
|-4,71
|Pınar Süt
|20,00
|-2,15
|-13,34
|Plastikkart
|14,70
|-5,28
|1,73
|Polisan Holding
|3,17
|-0,63
|-17,88
|Politeknik Metal
|310,10
|6,34
|-23,57
|Prizma Press Matbaacılık
|4,90
|9,87
|-10,58
|QNB Finans Fin. Kir.
|118,00
|2,61
|-5,83
|QNB Finansbank
|56,65
|-0,61
|-19,47
|Ral Yatırım Holding
|3,66
|1,67
|-17,57
|Ray Sigorta
|12,40
|-0,88
|-19,74
|Reysaş GMYO
|4,68
|-2,90
|-14,13
|Reysaş Lojistik
|6,51
|-3,56
|-29,55
|Rhea Girişim
|3,10
|1,64
|-16,67
|Rodrigo Tekstil
|19,88
|9,89
|45,00
|Royal Halı
|3,61
|9,73
|4,94
|RTA Laboratuvarları
|18,24
|-2,09
|-39,76
|Sabancı Holding
|8,44
|-6,22
|-26,35
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,43
|-0,48
|-4,14
|Sanel Mühendislik
|5,47
|1,67
|59,94
|Sanifoam Sünger
|17,10
|1,36
|25,74
|Sanko Pazarlama
|12,01
|0,33
|27,90
|Saray Matbaacılık
|5,43
|0,56
|-38,08
|Sarkuysan
|12,32
|4,05
|39,37
|Sasa Polyester
|43,64
|9,98
|115,83
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,00
|6,74
|123,27
|Sekuro Plastik
|30,98
|9,94
|121,92
|Selçuk Ecza Deposu
|10,08
|1,82
|-26,15
|Selçuk Gıda
|4,45
|9,07
|-10,64
|Senkron Güvenlik
|36,00
|2,56
|37,09
|Serve Film Prodüksiyon
|16,96
|2,98
|6,00
|Servet GMYO
|95,00
|-2,26
|21,17
|Seyitler Kimya
|30,72
|-1,35
|22,43
|Silverline Endüstri
|5,92
|0,51
|-31,16
|Sinpaş GMYO
|4,02
|-6,07
|-3,83
|Smartiks Yazılım
|7,09
|0,85
|-19,98
|Sodaş Sodyum Sanayii
|43,06
|9,96
|61,43
|Söktaş
|4,32
|-9,81
|-15,13
|Sönmez Filament
|71,35
|9,94
|1,64
|Sönmez Pamuklu
|22,74
|3,74
|-5,25
|Sumaş Suni Tahta
|65,00
|4,67
|26,83
|Şeker Fin. Kir.
|10,49
|3,76
|63,91
|Şekerbank
|1,11
|-5,13
|-26,49
|Şişe Cam
|7,07
|2,02
|-3,28
|Şok Marketler Ticaret
|12,06
|-2,19
|-4,44
|T. Halk Bankası
|4,45
|-4,91
|-19,96
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,90
|0,62
|-16,61
|T.S.K.B.
|1,38
|-6,12
|-22,47
|T.Tuborg
|19,00
|4,05
|5,15
|Taç Tarım Ürünleri
|23,00
|-6,12
|118,42
|Tat Gıda
|8,83
|-3,71
|-25,55
|TAV Havalimanları
|21,16
|-2,04
|-0,66
|Taze Kuru Gıda
|243,30
|7,04
|12,48
|Tek-Art Turizm
|1,66
|-2,35
|-17,82
|Tekfen Holding
|14,48
|-0,69
|-11,71
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,40
|5,35
|4,85
|Temapol Polimer Plastik
|18,18
|-1,57
|58,09
|TGS Dış Ticaret
|15,56
|-5,12
|22,42
|Tofaş Oto. Fab.
|32,32
|4,87
|4,56
|Torunlar GMYO
|3,24
|-5,26
|-16,92
|Trabzon Liman
|29,06
|0,90
|-9,53
|Trabzonspor Sportif
|2,00
|-0,50
|-18,03
|Trend GMYO
|6,62
|-2,79
|-47,33
|TSKB GMYO
|5,94
|7,03
|3,30
|Tuğçelik
|6,74
|0,30
|-16,58
|Tukaş
|7,60
|2,01
|-21,57
|Turcas Petrol
|4,39
|-2,01
|-9,48
|Turkcell
|14,89
|4,34
|-7,52
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,66
|4,23
|53,94
|Tüpraş
|88,65
|-2,10
|-17,92
|Türk Hava Yolları
|12,21
|-1,69
|-5,42
|Türk İlaç Serum
|34,44
|9,96
|Türk Prysmian Kablo
|11,46
|0,35
|-5,29
|Türk Telekom
|6,73
|-2,60
|-21,19
|Türk Traktör
|215,80
|-0,69
|18,12
|Türker Proje Gayrimenkul
|122,20
|-1,13
|8,24
|Türkiye Sigorta
|5,80
|-1,86
|-12,12
|Ufuk Yatırım
|21,00
|2,84
|56,72
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,23
|0,19
|23,35
|Ulusoy Elektrik
|52,00
|0,48
|1,27
|Ulusoy Un Sanayi
|15,28
|-0,07
|32,87
|Umpaş Holding
|1,82
|9,64
|-30,27
|Uşak Seramik
|2,15
|-2,27
|-8,12
|Utopya Turizm
|39,24
|6,34
|1,13
|Uzertaş Boya
|56,15
|9,99
|-0,80
|Ülker Bisküvi
|22,00
|-0,81
|-4,93
|Vakıf Fin. Kir.
|28,70
|9,63
|573,71
|Vakıf GMYO
|2,94
|-2,33
|-18,78
|Vakıf Yat. Ort.
|7,94
|-1,98
|7,88
|Vakıflar Bankası
|3,45
|-5,99
|-26,75
|Vakko Tekstil
|16,29
|9,99
|149,85
|Vanet Gıda
|6,38
|3,07
|-17,46
|Verusa Holding
|53,60
|-7,59
|18,85
|Verusaturk Girisim
|26,00
|-0,99
|98,78
|Vestel
|31,90
|9,85
|51,47
|Vestel Beyaz Eşya
|51,85
|4,16
|26,83
|Viking Kağıt
|7,10
|1,14
|-21,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,50
|3,34
|46,07
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,19
|-8,37
|-28,90
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|107,90
|9,99
|49,03
|Yataş
|14,75
|-5,81
|2,08
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,72
|-1,06
|-15,45
|Yeni Gimat GMYO
|14,90
|3,40
|19,87
|Yeşil GMYO
|1,27
|0,79
|-7,97
|Yeşil Yapı
|1,93
|3,76
|4,89
|Yeşil Yatırım Holding
|104,20
|9,92
|9,28
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.492,00
|4,64
|-0,69
|Yonga Mobilya
|28,00
|6,14
|-6,49
|Yükselen Çelik
|4,70
|3,07
|-10,17
|Yünsa
|15,06
|-3,03
|2,73
|Zorlu Enerji
|2,17
|-0,46
|-21,66
(Son)
Kaynak: AA
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