Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

24.03.2021 18:53
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00

32,80
İş Bankası (B)41.900,004,753,46
İş Bankası (C)4,952,91-29,29
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,415,25-11,66
İş Girişim18,7010,00-1,32
İş GMYO2,048,51-19,69
İş Y. Men. Değ.16,449,97-6,91
İş Yat. Ort.3,495,76-0,85
İşbir Holding7.920,100,00189,05
Işık Plastik Sanayi41,346,33

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,714,2750,00
İttifak Holding2,482,4811,21
İz Hayvancılık Tarım23,962,3133,11
İzmir Demir Çelik2,569,87-22,65
İzmir Fırça8,059,9744,78
Jantsa Jant Sanayi592,007,1778,47
Kafein Yazılım26,803,0825,35
Kaplamin31,187,52-7,75
Kardemir (A)5,435,64-8,74
Kardemir (B)5,435,443,04
Kardemir (D)6,706,6915,92
Karel Elektronik30,825,9133,65
Karsan Otomotiv3,913,7120,31
Karsu Tekstil15,029,9675,67
Kartonsan71,007,25-25,69
Katmerciler Ekipman3,844,6324,68
Kent Gıda367,507,773,35
Kerevitaş Gıda5,585,88-15,20
Kervan Gıda17,467,9132,07
Kervansaray Yat. Holding0,785,41-38,10
Kiler GMYO2,203,77-12,35
Klimasan Klima21,425,1026,22
Koç Holding20,32-0,20-3,79
Konfrut Gıda17,596,614,08
Kontrolmatik Teknoloji Enerji81,552,26244,38
Konya Çimento1.171,6010,003,68
Kordsa Teknik Tekstil24,727,4858,97
Koza Altın118,802,7722,85
Koza Madencilik13,321,37-14,01
Körfez GMYO7,043,5321,38
Kristal Kola2,848,40-27,55
Kron Telekomünikasyon53,059,7444,00
Kuştur Kuşadası Turizm286,0010,0081,82
Kuyumcukent Gayrimenkul2,137,58-7,39
Kütahya Porselen56,759,9812,49
Lider Faktoring3,515,092,93
Link Bilgisayar41,663,6330,70
Logo Yazılım161,303,7328,53
Lokman Hekim Sağlık16,444,0552,90
Lüks Kadife70,00-5,34142,21
Makina Takım4,287,0025,51
Marka Yatırım Holding5,669,90-11,98
Marmaris Altınyunus224,002,89101,62
Marshall297,806,78-2,90
Martı GMYO2,627,82-4,73
Martı Otel2,372,6011,27
Mavi Giyim49,843,83-4,52
Mazhar Zorlu Holding39,983,8427,00
Mega Polietilen7,848,592,35
Menderes Tekstil3,175,672,59
Merit Turizm253,909,96203,35
Merko Gıda7,779,90-10,07
Metemtur Otelcilik29,923,6735,38
Metro Holding2,176,904,33
Metro Petrol ve Tesisleri2,593,60-10,38
Metro Yatırım Ortaklığı2,125,47-9,01
Migros Ticaret37,103,86-13,32
Milpa4,736,292,83
Mistral GMYO5,075,637,64
MLP Sağlık20,963,355,49
MMC San. ve Tic. Yat.6,259,8435,87
Mondi Tire Kutsan6,672,93-12,24
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret42,284,0918,63
Net Holding5,366,9956,27
Netaş Telekom.28,865,872,78
Niğbaş Niğde Beton19,445,77-62,62
Nuh Çimento61,355,7824,59
Nurol GMYO16,800,00130,45
Odaş Elektrik3,527,65-9,74
Olmuksan-IP7,652,00-35,44
Orge Enerji Elektrik10,975,9948,64
Orma Orman Mahsulleri20,369,9938,32
Osmanlı Menkul34,527,9411,57
Ostim Endüstriyel Yat2,809,801,68
Otokar375,504,5023,40
Oyak Çimento7,376,97-16,06
Oyak Yat. Ort.9,189,9432,09
Oylum Sınai Yatırımlar4,215,78-10,62
Özak GMYO5,258,022,94
Özbal Çelik Boru7,503,4514,50
Özderici GMYO2,028,60-9,01
Özerden Plastik9,205,142,22
Pamukova Elektrik31,006,9045,40
Panora GMYO6,375,124,29
Papilon Savunma19,613,48-13,84
Park Elek.Madencilik5,213,78-2,98
Parsan33,905,1539,51
Pegasus74,855,650,34
Peker GMYO2,2010,00-15,71
Penguen Gıda4,249,84-16,04
Pera GMYO1,955,9811,32
Pergamon Dış Ticaret27,369,9743,35
Petkim5,624,6612,85
Petrokent Turizm2.546,605,01180,96
Pınar Et ve Un21,767,62-6,53
Pınar Su7,658,052,96
Pınar Süt21,708,50-5,98
Plastikkart15,153,064,84
Polisan Holding3,314,42-14,25
Politeknik Metal319,603,06-21,23
Prizma Press Matbaacılık5,3910,00-1,64
QNB Finans Fin. Kir.128,909,242,87
QNB Finansbank61,007,68-13,29
Ral Yatırım Holding3,783,28-14,86
Ray Sigorta12,873,79-16,70
Reysaş GMYO4,863,85-10,83
Reysaş Lojistik6,956,76-24,78
Rhea Girişim3,100,00-16,67
Rodrigo Tekstil21,427,7556,24
Royal Halı3,671,666,69
RTA Laboratuvarları19,094,66-36,96
Sabancı Holding8,753,67-23,65
Safkar Ege Soğutmacılık10,874,22-0,09
Sanel Mühendislik5,775,4868,71
Sanifoam Sünger17,653,2229,78
Sanko Pazarlama12,453,6632,59
Saray Matbaacılık5,603,13-36,15
Sarkuysan13,126,4948,42
Sasa Polyester47,308,39133,93
Say Yenilenebilir Enerji20,9010,00145,59
Sekuro Plastik34,069,94143,98
Selçuk Ecza Deposu10,403,17-23,81
Selçuk Gıda4,756,74-4,62
Senkron Güvenlik39,008,3348,51
Serve Film Prodüksiyon15,50-8,61-3,13
Servet GMYO101,907,2629,97
Seyitler Kimya31,823,5826,82
Silverline Endüstri6,245,41-27,44
Sinpaş GMYO4,235,221,20
Smartiks Yazılım7,313,10-17,49
Sodaş Sodyum Sanayii43,501,0263,08
Söktaş4,412,08-13,36
Sönmez Filament76,006,528,26
Sönmez Pamuklu23,503,34-2,08
Sumaş Suni Tahta71,5010,0039,51
Şeker Fin. Kir.10,782,7668,44
Şekerbank1,197,21-21,19
Şişe Cam7,384,380,96
Şok Marketler Ticaret12,342,32-2,22
T. Halk Bankası4,685,17-15,83
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,008,11-9,85
T.S.K.B.1,465,80-17,98
T.Tuborg19,804,219,57
Taç Tarım Ürünleri23,803,48126,02
Tat Gıda9,689,63-18,38
TAV Havalimanları22,003,973,29
Taze Kuru Gıda247,001,5214,19
Tek-Art Turizm1,787,23-11,88
Tekfen Holding14,953,25-8,84
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,742,547,51
Temapol Polimer Plastik19,004,5165,22
TGS Dış Ticaret17,119,9634,62
Tofaş Oto. Fab.34,085,4510,25
Torunlar GMYO3,374,01-13,59
Trabzon Liman31,006,68-3,49
Trabzonspor Sportif2,073,50-15,16
Trend GMYO6,883,93-45,27
TSKB GMYO6,062,025,39
Tuğçelik7,206,82-10,89
Tukaş8,055,92-16,92
Turcas Petrol4,594,56-5,36
Turkcell15,151,75-5,90
Tümosan Motor ve Traktör22,905,7262,76
Tüpraş92,103,89-14,72
Türk Hava Yolları13,016,550,77
Türk İlaç Serum37,889,99

Türk Prysmian Kablo11,802,97-2,48
Türk Telekom6,963,42-18,50
Türk Traktör236,009,3629,17
Türker Proje Gayrimenkul133,509,2518,25
Türkiye Sigorta6,349,31-3,94
Ufuk Yatırım22,989,4371,49
Ulaşlar Turizm Yat.5,596,8831,84
Ulusoy Elektrik53,152,213,51
Ulusoy Un Sanayi16,155,6940,43
Umpaş Holding2,009,89-23,37
Uşak Seramik2,275,58-2,99
Utopya Turizm41,305,256,44
Uzertaş Boya58,203,652,83
Ülker Bisküvi22,381,73-3,28
Vakıf Fin. Kir.28,24-1,60562,91
Vakıf GMYO3,188,16-12,15
Vakıf Yat. Ort.8,253,9012,09
Vakıflar Bankası3,614,64-23,35
Vakko Tekstil17,919,94174,69
Vanet Gıda6,725,33-13,07
Verusa Holding56,305,0424,83
Verusaturk Girisim26,602,31103,36
Vestel34,207,2162,39
Vestel Beyaz Eşya53,803,7631,60
Viking Kağıt7,495,49-16,78
Yapı Kredi Koray GMYO6,916,3155,28
Yapı ve Kredi Bank.2,231,83-27,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.115,607,1459,67
Yataş15,253,395,54
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,853,49-12,50
Yeni Gimat GMYO15,051,0121,08
Yeşil GMYO1,399,450,72
Yeşil Yapı2,129,8415,22
Yeşil Yatırım Holding114,609,9820,19
Yibitaş İnşaat Malzeme15.900,002,631,92
Yonga Mobilya28,401,43-5,16
Yükselen Çelik4,894,04-6,53
Yünsa15,563,326,14
Zorlu Enerji2,253,69-18,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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