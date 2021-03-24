Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|270.000,00
|32,80
|İş Bankası (B)
|41.900,00
|4,75
|3,46
|İş Bankası (C)
|4,95
|2,91
|-29,29
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,41
|5,25
|-11,66
|İş Girişim
|18,70
|10,00
|-1,32
|İş GMYO
|2,04
|8,51
|-19,69
|İş Y. Men. Değ.
|16,44
|9,97
|-6,91
|İş Yat. Ort.
|3,49
|5,76
|-0,85
|İşbir Holding
|7.920,10
|0,00
|189,05
|Işık Plastik Sanayi
|41,34
|6,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,71
|4,27
|50,00
|İttifak Holding
|2,48
|2,48
|11,21
|İz Hayvancılık Tarım
|23,96
|2,31
|33,11
|İzmir Demir Çelik
|2,56
|9,87
|-22,65
|İzmir Fırça
|8,05
|9,97
|44,78
|Jantsa Jant Sanayi
|592,00
|7,17
|78,47
|Kafein Yazılım
|26,80
|3,08
|25,35
|Kaplamin
|31,18
|7,52
|-7,75
|Kardemir (A)
|5,43
|5,64
|-8,74
|Kardemir (B)
|5,43
|5,44
|3,04
|Kardemir (D)
|6,70
|6,69
|15,92
|Karel Elektronik
|30,82
|5,91
|33,65
|Karsan Otomotiv
|3,91
|3,71
|20,31
|Karsu Tekstil
|15,02
|9,96
|75,67
|Kartonsan
|71,00
|7,25
|-25,69
|Katmerciler Ekipman
|3,84
|4,63
|24,68
|Kent Gıda
|367,50
|7,77
|3,35
|Kerevitaş Gıda
|5,58
|5,88
|-15,20
|Kervan Gıda
|17,46
|7,91
|32,07
|Kervansaray Yat. Holding
|0,78
|5,41
|-38,10
|Kiler GMYO
|2,20
|3,77
|-12,35
|Klimasan Klima
|21,42
|5,10
|26,22
|Koç Holding
|20,32
|-0,20
|-3,79
|Konfrut Gıda
|17,59
|6,61
|4,08
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|81,55
|2,26
|244,38
|Konya Çimento
|1.171,60
|10,00
|3,68
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,72
|7,48
|58,97
|Koza Altın
|118,80
|2,77
|22,85
|Koza Madencilik
|13,32
|1,37
|-14,01
|Körfez GMYO
|7,04
|3,53
|21,38
|Kristal Kola
|2,84
|8,40
|-27,55
|Kron Telekomünikasyon
|53,05
|9,74
|44,00
|Kuştur Kuşadası Turizm
|286,00
|10,00
|81,82
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,13
|7,58
|-7,39
|Kütahya Porselen
|56,75
|9,98
|12,49
|Lider Faktoring
|3,51
|5,09
|2,93
|Link Bilgisayar
|41,66
|3,63
|30,70
|Logo Yazılım
|161,30
|3,73
|28,53
|Lokman Hekim Sağlık
|16,44
|4,05
|52,90
|Lüks Kadife
|70,00
|-5,34
|142,21
|Makina Takım
|4,28
|7,00
|25,51
|Marka Yatırım Holding
|5,66
|9,90
|-11,98
|Marmaris Altınyunus
|224,00
|2,89
|101,62
|Marshall
|297,80
|6,78
|-2,90
|Martı GMYO
|2,62
|7,82
|-4,73
|Martı Otel
|2,37
|2,60
|11,27
|Mavi Giyim
|49,84
|3,83
|-4,52
|Mazhar Zorlu Holding
|39,98
|3,84
|27,00
|Mega Polietilen
|7,84
|8,59
|2,35
|Menderes Tekstil
|3,17
|5,67
|2,59
|Merit Turizm
|253,90
|9,96
|203,35
|Merko Gıda
|7,77
|9,90
|-10,07
|Metemtur Otelcilik
|29,92
|3,67
|35,38
|Metro Holding
|2,17
|6,90
|4,33
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,59
|3,60
|-10,38
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,12
|5,47
|-9,01
|Migros Ticaret
|37,10
|3,86
|-13,32
|Milpa
|4,73
|6,29
|2,83
|Mistral GMYO
|5,07
|5,63
|7,64
|MLP Sağlık
|20,96
|3,35
|5,49
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,25
|9,84
|35,87
|Mondi Tire Kutsan
|6,67
|2,93
|-12,24
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,28
|4,09
|18,63
|Net Holding
|5,36
|6,99
|56,27
|Netaş Telekom.
|28,86
|5,87
|2,78
|Niğbaş Niğde Beton
|19,44
|5,77
|-62,62
|Nuh Çimento
|61,35
|5,78
|24,59
|Nurol GMYO
|16,80
|0,00
|130,45
|Odaş Elektrik
|3,52
|7,65
|-9,74
|Olmuksan-IP
|7,65
|2,00
|-35,44
|Orge Enerji Elektrik
|10,97
|5,99
|48,64
|Orma Orman Mahsulleri
|20,36
|9,99
|38,32
|Osmanlı Menkul
|34,52
|7,94
|11,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,80
|9,80
|1,68
|Otokar
|375,50
|4,50
|23,40
|Oyak Çimento
|7,37
|6,97
|-16,06
|Oyak Yat. Ort.
|9,18
|9,94
|32,09
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,21
|5,78
|-10,62
|Özak GMYO
|5,25
|8,02
|2,94
|Özbal Çelik Boru
|7,50
|3,45
|14,50
|Özderici GMYO
|2,02
|8,60
|-9,01
|Özerden Plastik
|9,20
|5,14
|2,22
|Pamukova Elektrik
|31,00
|6,90
|45,40
|Panora GMYO
|6,37
|5,12
|4,29
|Papilon Savunma
|19,61
|3,48
|-13,84
|Park Elek.Madencilik
|5,21
|3,78
|-2,98
|Parsan
|33,90
|5,15
|39,51
|Pegasus
|74,85
|5,65
|0,34
|Peker GMYO
|2,20
|10,00
|-15,71
|Penguen Gıda
|4,24
|9,84
|-16,04
|Pera GMYO
|1,95
|5,98
|11,32
|Pergamon Dış Ticaret
|27,36
|9,97
|43,35
|Petkim
|5,62
|4,66
|12,85
|Petrokent Turizm
|2.546,60
|5,01
|180,96
|Pınar Et ve Un
|21,76
|7,62
|-6,53
|Pınar Su
|7,65
|8,05
|2,96
|Pınar Süt
|21,70
|8,50
|-5,98
|Plastikkart
|15,15
|3,06
|4,84
|Polisan Holding
|3,31
|4,42
|-14,25
|Politeknik Metal
|319,60
|3,06
|-21,23
|Prizma Press Matbaacılık
|5,39
|10,00
|-1,64
|QNB Finans Fin. Kir.
|128,90
|9,24
|2,87
|QNB Finansbank
|61,00
|7,68
|-13,29
|Ral Yatırım Holding
|3,78
|3,28
|-14,86
|Ray Sigorta
|12,87
|3,79
|-16,70
|Reysaş GMYO
|4,86
|3,85
|-10,83
|Reysaş Lojistik
|6,95
|6,76
|-24,78
|Rhea Girişim
|3,10
|0,00
|-16,67
|Rodrigo Tekstil
|21,42
|7,75
|56,24
|Royal Halı
|3,67
|1,66
|6,69
|RTA Laboratuvarları
|19,09
|4,66
|-36,96
|Sabancı Holding
|8,75
|3,67
|-23,65
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,87
|4,22
|-0,09
|Sanel Mühendislik
|5,77
|5,48
|68,71
|Sanifoam Sünger
|17,65
|3,22
|29,78
|Sanko Pazarlama
|12,45
|3,66
|32,59
|Saray Matbaacılık
|5,60
|3,13
|-36,15
|Sarkuysan
|13,12
|6,49
|48,42
|Sasa Polyester
|47,30
|8,39
|133,93
|Say Yenilenebilir Enerji
|20,90
|10,00
|145,59
|Sekuro Plastik
|34,06
|9,94
|143,98
|Selçuk Ecza Deposu
|10,40
|3,17
|-23,81
|Selçuk Gıda
|4,75
|6,74
|-4,62
|Senkron Güvenlik
|39,00
|8,33
|48,51
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|-8,61
|-3,13
|Servet GMYO
|101,90
|7,26
|29,97
|Seyitler Kimya
|31,82
|3,58
|26,82
|Silverline Endüstri
|6,24
|5,41
|-27,44
|Sinpaş GMYO
|4,23
|5,22
|1,20
|Smartiks Yazılım
|7,31
|3,10
|-17,49
|Sodaş Sodyum Sanayii
|43,50
|1,02
|63,08
|Söktaş
|4,41
|2,08
|-13,36
|Sönmez Filament
|76,00
|6,52
|8,26
|Sönmez Pamuklu
|23,50
|3,34
|-2,08
|Sumaş Suni Tahta
|71,50
|10,00
|39,51
|Şeker Fin. Kir.
|10,78
|2,76
|68,44
|Şekerbank
|1,19
|7,21
|-21,19
|Şişe Cam
|7,38
|4,38
|0,96
|Şok Marketler Ticaret
|12,34
|2,32
|-2,22
|T. Halk Bankası
|4,68
|5,17
|-15,83
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,00
|8,11
|-9,85
|T.S.K.B.
|1,46
|5,80
|-17,98
|T.Tuborg
|19,80
|4,21
|9,57
|Taç Tarım Ürünleri
|23,80
|3,48
|126,02
|Tat Gıda
|9,68
|9,63
|-18,38
|TAV Havalimanları
|22,00
|3,97
|3,29
|Taze Kuru Gıda
|247,00
|1,52
|14,19
|Tek-Art Turizm
|1,78
|7,23
|-11,88
|Tekfen Holding
|14,95
|3,25
|-8,84
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,74
|2,54
|7,51
|Temapol Polimer Plastik
|19,00
|4,51
|65,22
|TGS Dış Ticaret
|17,11
|9,96
|34,62
|Tofaş Oto. Fab.
|34,08
|5,45
|10,25
|Torunlar GMYO
|3,37
|4,01
|-13,59
|Trabzon Liman
|31,00
|6,68
|-3,49
|Trabzonspor Sportif
|2,07
|3,50
|-15,16
|Trend GMYO
|6,88
|3,93
|-45,27
|TSKB GMYO
|6,06
|2,02
|5,39
|Tuğçelik
|7,20
|6,82
|-10,89
|Tukaş
|8,05
|5,92
|-16,92
|Turcas Petrol
|4,59
|4,56
|-5,36
|Turkcell
|15,15
|1,75
|-5,90
|Tümosan Motor ve Traktör
|22,90
|5,72
|62,76
|Tüpraş
|92,10
|3,89
|-14,72
|Türk Hava Yolları
|13,01
|6,55
|0,77
|Türk İlaç Serum
|37,88
|9,99
|Türk Prysmian Kablo
|11,80
|2,97
|-2,48
|Türk Telekom
|6,96
|3,42
|-18,50
|Türk Traktör
|236,00
|9,36
|29,17
|Türker Proje Gayrimenkul
|133,50
|9,25
|18,25
|Türkiye Sigorta
|6,34
|9,31
|-3,94
|Ufuk Yatırım
|22,98
|9,43
|71,49
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,59
|6,88
|31,84
|Ulusoy Elektrik
|53,15
|2,21
|3,51
|Ulusoy Un Sanayi
|16,15
|5,69
|40,43
|Umpaş Holding
|2,00
|9,89
|-23,37
|Uşak Seramik
|2,27
|5,58
|-2,99
|Utopya Turizm
|41,30
|5,25
|6,44
|Uzertaş Boya
|58,20
|3,65
|2,83
|Ülker Bisküvi
|22,38
|1,73
|-3,28
|Vakıf Fin. Kir.
|28,24
|-1,60
|562,91
|Vakıf GMYO
|3,18
|8,16
|-12,15
|Vakıf Yat. Ort.
|8,25
|3,90
|12,09
|Vakıflar Bankası
|3,61
|4,64
|-23,35
|Vakko Tekstil
|17,91
|9,94
|174,69
|Vanet Gıda
|6,72
|5,33
|-13,07
|Verusa Holding
|56,30
|5,04
|24,83
|Verusaturk Girisim
|26,60
|2,31
|103,36
|Vestel
|34,20
|7,21
|62,39
|Vestel Beyaz Eşya
|53,80
|3,76
|31,60
|Viking Kağıt
|7,49
|5,49
|-16,78
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,91
|6,31
|55,28
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,23
|1,83
|-27,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|115,60
|7,14
|59,67
|Yataş
|15,25
|3,39
|5,54
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,85
|3,49
|-12,50
|Yeni Gimat GMYO
|15,05
|1,01
|21,08
|Yeşil GMYO
|1,39
|9,45
|0,72
|Yeşil Yapı
|2,12
|9,84
|15,22
|Yeşil Yatırım Holding
|114,60
|9,98
|20,19
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.900,00
|2,63
|1,92
|Yonga Mobilya
|28,40
|1,43
|-5,16
|Yükselen Çelik
|4,89
|4,04
|-6,53
|Yünsa
|15,56
|3,32
|6,14
|Zorlu Enerji
|2,25
|3,69
|-18,77
(Son)
Kaynak: AA
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