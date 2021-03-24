Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 270.000,00 32,80 İş Bankası (B) 41.900,00 4,75 3,46 İş Bankası (C) 4,95 2,91 -29,29 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,41 5,25 -11,66 İş Girişim 18,70 10,00 -1,32 İş GMYO 2,04 8,51 -19,69 İş Y. Men. Değ. 16,44 9,97 -6,91 İş Yat. Ort. 3,49 5,76 -0,85 İşbir Holding 7.920,10 0,00 189,05 Işık Plastik Sanayi 41,34 6,33 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,71 4,27 50,00 İttifak Holding 2,48 2,48 11,21 İz Hayvancılık Tarım 23,96 2,31 33,11 İzmir Demir Çelik 2,56 9,87 -22,65 İzmir Fırça 8,05 9,97 44,78 Jantsa Jant Sanayi 592,00 7,17 78,47 Kafein Yazılım 26,80 3,08 25,35 Kaplamin 31,18 7,52 -7,75 Kardemir (A) 5,43 5,64 -8,74 Kardemir (B) 5,43 5,44 3,04 Kardemir (D) 6,70 6,69 15,92 Karel Elektronik 30,82 5,91 33,65 Karsan Otomotiv 3,91 3,71 20,31 Karsu Tekstil 15,02 9,96 75,67 Kartonsan 71,00 7,25 -25,69 Katmerciler Ekipman 3,84 4,63 24,68 Kent Gıda 367,50 7,77 3,35 Kerevitaş Gıda 5,58 5,88 -15,20 Kervan Gıda 17,46 7,91 32,07 Kervansaray Yat. Holding 0,78 5,41 -38,10 Kiler GMYO 2,20 3,77 -12,35 Klimasan Klima 21,42 5,10 26,22 Koç Holding 20,32 -0,20 -3,79 Konfrut Gıda 17,59 6,61 4,08 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 81,55 2,26 244,38 Konya Çimento 1.171,60 10,00 3,68 Kordsa Teknik Tekstil 24,72 7,48 58,97 Koza Altın 118,80 2,77 22,85 Koza Madencilik 13,32 1,37 -14,01 Körfez GMYO 7,04 3,53 21,38 Kristal Kola 2,84 8,40 -27,55 Kron Telekomünikasyon 53,05 9,74 44,00 Kuştur Kuşadası Turizm 286,00 10,00 81,82 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,13 7,58 -7,39 Kütahya Porselen 56,75 9,98 12,49 Lider Faktoring 3,51 5,09 2,93 Link Bilgisayar 41,66 3,63 30,70 Logo Yazılım 161,30 3,73 28,53 Lokman Hekim Sağlık 16,44 4,05 52,90 Lüks Kadife 70,00 -5,34 142,21 Makina Takım 4,28 7,00 25,51 Marka Yatırım Holding 5,66 9,90 -11,98 Marmaris Altınyunus 224,00 2,89 101,62 Marshall 297,80 6,78 -2,90 Martı GMYO 2,62 7,82 -4,73 Martı Otel 2,37 2,60 11,27 Mavi Giyim 49,84 3,83 -4,52 Mazhar Zorlu Holding 39,98 3,84 27,00 Mega Polietilen 7,84 8,59 2,35 Menderes Tekstil 3,17 5,67 2,59 Merit Turizm 253,90 9,96 203,35 Merko Gıda 7,77 9,90 -10,07 Metemtur Otelcilik 29,92 3,67 35,38 Metro Holding 2,17 6,90 4,33 Metro Petrol ve Tesisleri 2,59 3,60 -10,38 Metro Yatırım Ortaklığı 2,12 5,47 -9,01 Migros Ticaret 37,10 3,86 -13,32 Milpa 4,73 6,29 2,83 Mistral GMYO 5,07 5,63 7,64 MLP Sağlık 20,96 3,35 5,49 MMC San. ve Tic. Yat. 6,25 9,84 35,87 Mondi Tire Kutsan 6,67 2,93 -12,24 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 42,28 4,09 18,63 Net Holding 5,36 6,99 56,27 Netaş Telekom. 28,86 5,87 2,78 Niğbaş Niğde Beton 19,44 5,77 -62,62 Nuh Çimento 61,35 5,78 24,59 Nurol GMYO 16,80 0,00 130,45 Odaş Elektrik 3,52 7,65 -9,74 Olmuksan-IP 7,65 2,00 -35,44 Orge Enerji Elektrik 10,97 5,99 48,64 Orma Orman Mahsulleri 20,36 9,99 38,32 Osmanlı Menkul 34,52 7,94 11,57 Ostim Endüstriyel Yat 2,80 9,80 1,68 Otokar 375,50 4,50 23,40 Oyak Çimento 7,37 6,97 -16,06 Oyak Yat. Ort. 9,18 9,94 32,09 Oylum Sınai Yatırımlar 4,21 5,78 -10,62 Özak GMYO 5,25 8,02 2,94 Özbal Çelik Boru 7,50 3,45 14,50 Özderici GMYO 2,02 8,60 -9,01 Özerden Plastik 9,20 5,14 2,22 Pamukova Elektrik 31,00 6,90 45,40 Panora GMYO 6,37 5,12 4,29 Papilon Savunma 19,61 3,48 -13,84 Park Elek.Madencilik 5,21 3,78 -2,98 Parsan 33,90 5,15 39,51 Pegasus 74,85 5,65 0,34 Peker GMYO 2,20 10,00 -15,71 Penguen Gıda 4,24 9,84 -16,04 Pera GMYO 1,95 5,98 11,32 Pergamon Dış Ticaret 27,36 9,97 43,35 Petkim 5,62 4,66 12,85 Petrokent Turizm 2.546,60 5,01 180,96 Pınar Et ve Un 21,76 7,62 -6,53 Pınar Su 7,65 8,05 2,96 Pınar Süt 21,70 8,50 -5,98 Plastikkart 15,15 3,06 4,84 Polisan Holding 3,31 4,42 -14,25 Politeknik Metal 319,60 3,06 -21,23 Prizma Press Matbaacılık 5,39 10,00 -1,64 QNB Finans Fin. Kir. 128,90 9,24 2,87 QNB Finansbank 61,00 7,68 -13,29 Ral Yatırım Holding 3,78 3,28 -14,86 Ray Sigorta 12,87 3,79 -16,70 Reysaş GMYO 4,86 3,85 -10,83 Reysaş Lojistik 6,95 6,76 -24,78 Rhea Girişim 3,10 0,00 -16,67 Rodrigo Tekstil 21,42 7,75 56,24 Royal Halı 3,67 1,66 6,69 RTA Laboratuvarları 19,09 4,66 -36,96 Sabancı Holding 8,75 3,67 -23,65 Safkar Ege Soğutmacılık 10,87 4,22 -0,09 Sanel Mühendislik 5,77 5,48 68,71 Sanifoam Sünger 17,65 3,22 29,78 Sanko Pazarlama 12,45 3,66 32,59 Saray Matbaacılık 5,60 3,13 -36,15 Sarkuysan 13,12 6,49 48,42 Sasa Polyester 47,30 8,39 133,93 Say Yenilenebilir Enerji 20,90 10,00 145,59 Sekuro Plastik 34,06 9,94 143,98 Selçuk Ecza Deposu 10,40 3,17 -23,81 Selçuk Gıda 4,75 6,74 -4,62 Senkron Güvenlik 39,00 8,33 48,51 Serve Film Prodüksiyon 15,50 -8,61 -3,13 Servet GMYO 101,90 7,26 29,97 Seyitler Kimya 31,82 3,58 26,82 Silverline Endüstri 6,24 5,41 -27,44 Sinpaş GMYO 4,23 5,22 1,20 Smartiks Yazılım 7,31 3,10 -17,49 Sodaş Sodyum Sanayii 43,50 1,02 63,08 Söktaş 4,41 2,08 -13,36 Sönmez Filament 76,00 6,52 8,26 Sönmez Pamuklu 23,50 3,34 -2,08 Sumaş Suni Tahta 71,50 10,00 39,51 Şeker Fin. Kir. 10,78 2,76 68,44 Şekerbank 1,19 7,21 -21,19 Şişe Cam 7,38 4,38 0,96 Şok Marketler Ticaret 12,34 2,32 -2,22 T. Halk Bankası 4,68 5,17 -15,83 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,00 8,11 -9,85 T.S.K.B. 1,46 5,80 -17,98 T.Tuborg 19,80 4,21 9,57 Taç Tarım Ürünleri 23,80 3,48 126,02 Tat Gıda 9,68 9,63 -18,38 TAV Havalimanları 22,00 3,97 3,29 Taze Kuru Gıda 247,00 1,52 14,19 Tek-Art Turizm 1,78 7,23 -11,88 Tekfen Holding 14,95 3,25 -8,84 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,74 2,54 7,51 Temapol Polimer Plastik 19,00 4,51 65,22 TGS Dış Ticaret 17,11 9,96 34,62 Tofaş Oto. Fab. 34,08 5,45 10,25 Torunlar GMYO 3,37 4,01 -13,59 Trabzon Liman 31,00 6,68 -3,49 Trabzonspor Sportif 2,07 3,50 -15,16 Trend GMYO 6,88 3,93 -45,27 TSKB GMYO 6,06 2,02 5,39 Tuğçelik 7,20 6,82 -10,89 Tukaş 8,05 5,92 -16,92 Turcas Petrol 4,59 4,56 -5,36 Turkcell 15,15 1,75 -5,90 Tümosan Motor ve Traktör 22,90 5,72 62,76 Tüpraş 92,10 3,89 -14,72 Türk Hava Yolları 13,01 6,55 0,77 Türk İlaç Serum 37,88 9,99 Türk Prysmian Kablo 11,80 2,97 -2,48 Türk Telekom 6,96 3,42 -18,50 Türk Traktör 236,00 9,36 29,17 Türker Proje Gayrimenkul 133,50 9,25 18,25 Türkiye Sigorta 6,34 9,31 -3,94 Ufuk Yatırım 22,98 9,43 71,49 Ulaşlar Turizm Yat. 5,59 6,88 31,84 Ulusoy Elektrik 53,15 2,21 3,51 Ulusoy Un Sanayi 16,15 5,69 40,43 Umpaş Holding 2,00 9,89 -23,37 Uşak Seramik 2,27 5,58 -2,99 Utopya Turizm 41,30 5,25 6,44 Uzertaş Boya 58,20 3,65 2,83 Ülker Bisküvi 22,38 1,73 -3,28 Vakıf Fin. Kir. 28,24 -1,60 562,91 Vakıf GMYO 3,18 8,16 -12,15 Vakıf Yat. Ort. 8,25 3,90 12,09 Vakıflar Bankası 3,61 4,64 -23,35 Vakko Tekstil 17,91 9,94 174,69 Vanet Gıda 6,72 5,33 -13,07 Verusa Holding 56,30 5,04 24,83 Verusaturk Girisim 26,60 2,31 103,36 Vestel 34,20 7,21 62,39 Vestel Beyaz Eşya 53,80 3,76 31,60 Viking Kağıt 7,49 5,49 -16,78 Yapı Kredi Koray GMYO 6,91 6,31 55,28 Yapı ve Kredi Bank. 2,23 1,83 -27,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 115,60 7,14 59,67 Yataş 15,25 3,39 5,54 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,85 3,49 -12,50 Yeni Gimat GMYO 15,05 1,01 21,08 Yeşil GMYO 1,39 9,45 0,72 Yeşil Yapı 2,12 9,84 15,22 Yeşil Yatırım Holding 114,60 9,98 20,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.900,00 2,63 1,92 Yonga Mobilya 28,40 1,43 -5,16 Yükselen Çelik 4,89 4,04 -6,53 Yünsa 15,56 3,32 6,14 Zorlu Enerji 2,25 3,69 -18,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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