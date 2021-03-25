Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|270.000,00
|32,80
|İş Bankası (B)
|42.000,00
|0,24
|3,70
|İş Bankası (C)
|4,88
|-1,41
|-30,29
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,34
|-2,05
|-13,47
|İş Girişim
|20,56
|9,95
|8,50
|İş GMYO
|1,96
|-3,92
|-22,83
|İş Y. Men. Değ.
|15,90
|-3,28
|-9,97
|İş Yat. Ort.
|3,54
|1,43
|0,57
|İşbir Holding
|8.053,40
|1,68
|193,92
|Işık Plastik Sanayi
|45,46
|9,97
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,77
|3,51
|55,26
|İttifak Holding
|2,50
|0,81
|12,11
|İz Hayvancılık Tarım
|22,94
|-4,26
|27,44
|İzmir Demir Çelik
|2,66
|3,91
|-19,63
|İzmir Fırça
|8,85
|9,94
|59,17
|Jantsa Jant Sanayi
|573,50
|-3,13
|72,90
|Kafein Yazılım
|26,52
|-1,04
|24,04
|Kaplamin
|29,86
|-4,23
|-11,66
|Kardemir (A)
|5,52
|1,66
|-7,23
|Kardemir (B)
|5,52
|1,66
|4,74
|Kardemir (D)
|6,46
|-3,58
|11,76
|Karel Elektronik
|30,80
|-0,06
|33,56
|Karsan Otomotiv
|3,87
|-1,02
|19,08
|Karsu Tekstil
|16,21
|7,92
|89,59
|Kartonsan
|69,55
|-2,04
|-27,21
|Katmerciler Ekipman
|3,86
|0,52
|25,32
|Kent Gıda
|358,00
|-2,59
|0,67
|Kerevitaş Gıda
|5,82
|4,30
|-11,55
|Kervan Gıda
|16,81
|-3,72
|27,16
|Kervansaray Yat. Holding
|0,79
|1,28
|-37,30
|Kiler GMYO
|2,18
|-0,91
|-13,15
|Klimasan Klima
|20,62
|-3,73
|21,51
|Koç Holding
|20,02
|-1,48
|-5,21
|Konfrut Gıda
|17,41
|-1,02
|3,02
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|76,90
|-5,70
|224,75
|Konya Çimento
|1.077,60
|-8,02
|-4,64
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,36
|2,59
|63,09
|Koza Altın
|120,10
|1,09
|24,20
|Koza Madencilik
|13,84
|3,90
|-10,65
|Körfez GMYO
|6,75
|-4,12
|16,38
|Kristal Kola
|2,86
|0,70
|-27,04
|Kron Telekomünikasyon
|51,10
|-3,68
|38,71
|Kuştur Kuşadası Turizm
|314,60
|10,00
|100,00
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,09
|-1,88
|-9,13
|Kütahya Porselen
|52,80
|-6,96
|4,66
|Lider Faktoring
|3,42
|-2,56
|0,29
|Link Bilgisayar
|39,92
|-4,18
|25,24
|Logo Yazılım
|163,50
|1,36
|30,28
|Lokman Hekim Sağlık
|15,90
|-3,28
|47,88
|Lüks Kadife
|69,50
|-0,71
|140,48
|Makina Takım
|4,34
|1,40
|27,27
|Marka Yatırım Holding
|5,74
|1,41
|-10,73
|Marmaris Altınyunus
|215,10
|-3,97
|93,61
|Marshall
|291,00
|-2,28
|-5,12
|Martı GMYO
|2,71
|3,44
|-1,45
|Martı Otel
|2,32
|-2,11
|8,92
|Mavi Giyim
|49,24
|-1,20
|-5,67
|Mazhar Zorlu Holding
|38,98
|-2,50
|23,82
|Mega Polietilen
|7,88
|0,51
|2,87
|Menderes Tekstil
|3,06
|-3,47
|-0,97
|Merit Turizm
|279,20
|9,96
|233,57
|Merko Gıda
|7,47
|-3,86
|-13,54
|Metemtur Otelcilik
|30,00
|0,27
|35,75
|Metro Holding
|2,15
|-0,92
|3,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,56
|-1,16
|-11,42
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,08
|-1,89
|-10,73
|Migros Ticaret
|35,80
|-3,50
|-16,36
|Milpa
|4,65
|-1,69
|1,09
|Mistral GMYO
|5,00
|-1,38
|6,16
|MLP Sağlık
|20,00
|-4,58
|0,65
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,49
|3,84
|41,09
|Mondi Tire Kutsan
|6,49
|-2,70
|-14,61
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|41,34
|-2,22
|15,99
|Net Holding
|5,26
|-1,87
|53,35
|Netaş Telekom.
|27,90
|-3,33
|-0,64
|Niğbaş Niğde Beton
|18,46
|-5,04
|-64,50
|Nuh Çimento
|59,00
|-3,83
|19,82
|Nurol GMYO
|16,31
|-2,92
|123,73
|Odaş Elektrik
|3,39
|-3,69
|-13,08
|Olmuksan-IP
|7,65
|0,00
|-35,44
|Orge Enerji Elektrik
|11,04
|0,64
|49,59
|Orma Orman Mahsulleri
|20,70
|1,67
|40,62
|Osmanlı Menkul
|33,50
|-2,95
|8,27
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,76
|-1,43
|0,23
|Otokar
|368,00
|-2,00
|20,94
|Oyak Çimento
|7,26
|-1,49
|-17,31
|Oyak Yat. Ort.
|9,44
|2,83
|35,83
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,16
|-1,19
|-11,68
|Özak GMYO
|5,13
|-2,29
|0,59
|Özbal Çelik Boru
|7,33
|-2,27
|11,91
|Özderici GMYO
|1,97
|-2,48
|-11,26
|Özerden Plastik
|8,51
|-7,50
|-5,44
|Pamukova Elektrik
|31,68
|2,19
|48,59
|Panora GMYO
|6,35
|-0,31
|3,97
|Papilon Savunma
|19,02
|-3,01
|-16,43
|Park Elek.Madencilik
|5,16
|-0,96
|-3,91
|Parsan
|32,70
|-3,54
|34,57
|Pegasus
|74,00
|-1,14
|-0,80
|Peker GMYO
|2,04
|-7,27
|-21,84
|Penguen Gıda
|4,02
|-5,19
|-20,40
|Pera GMYO
|1,92
|-1,54
|9,61
|Pergamon Dış Ticaret
|26,60
|-2,78
|39,37
|Petkim
|5,63
|0,18
|13,05
|Petrokent Turizm
|2.522,90
|-0,93
|178,34
|Pınar Et ve Un
|21,50
|-1,19
|-7,65
|Pınar Su
|7,47
|-2,35
|0,54
|Pınar Süt
|20,96
|-3,41
|-9,19
|Plastikkart
|14,80
|-2,31
|2,42
|Polisan Holding
|3,26
|-1,51
|-15,54
|Politeknik Metal
|325,00
|1,69
|-19,90
|Prizma Press Matbaacılık
|5,03
|-6,68
|-8,21
|QNB Finans Fin. Kir.
|124,00
|-3,80
|-1,04
|QNB Finansbank
|60,50
|-0,82
|-14,00
|Ral Yatırım Holding
|3,64
|-3,70
|-18,02
|Ray Sigorta
|12,61
|-2,02
|-18,38
|Reysaş GMYO
|4,76
|-2,06
|-12,66
|Reysaş Lojistik
|6,87
|-1,15
|-25,65
|Rhea Girişim
|3,12
|0,65
|-16,13
|Rodrigo Tekstil
|20,10
|-6,16
|46,61
|Royal Halı
|3,56
|-3,00
|3,49
|RTA Laboratuvarları
|20,98
|9,90
|-30,71
|Sabancı Holding
|8,86
|1,26
|-22,69
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,59
|-2,58
|-2,67
|Sanel Mühendislik
|6,05
|4,85
|76,90
|Sanifoam Sünger
|17,19
|-2,61
|26,40
|Sanko Pazarlama
|11,90
|-4,42
|26,73
|Saray Matbaacılık
|5,87
|4,82
|-33,07
|Sarkuysan
|12,87
|-1,91
|45,59
|Sasa Polyester
|45,36
|-4,10
|124,33
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,98
|9,95
|170,04
|Sekuro Plastik
|35,48
|4,17
|154,15
|Selçuk Ecza Deposu
|10,89
|4,71
|-20,22
|Selçuk Gıda
|4,68
|-1,47
|-6,02
|Senkron Güvenlik
|38,00
|-2,56
|44,71
|Serve Film Prodüksiyon
|16,95
|9,35
|5,94
|Servet GMYO
|100,50
|-1,37
|28,19
|Seyitler Kimya
|35,00
|9,99
|39,49
|Silverline Endüstri
|6,29
|0,80
|-26,86
|Sinpaş GMYO
|4,20
|-0,71
|0,48
|Smartiks Yazılım
|7,21
|-1,37
|-18,62
|Sodaş Sodyum Sanayii
|39,52
|-9,15
|48,16
|Söktaş
|4,25
|-3,63
|-16,50
|Sönmez Filament
|72,30
|-4,87
|2,99
|Sönmez Pamuklu
|21,50
|-8,51
|-10,42
|Sumaş Suni Tahta
|74,50
|4,20
|45,37
|Şeker Fin. Kir.
|10,15
|-5,84
|58,59
|Şekerbank
|1,21
|1,68
|-19,87
|Şişe Cam
|7,22
|-2,17
|-1,23
|Şok Marketler Ticaret
|12,05
|-2,35
|-4,52
|T. Halk Bankası
|4,52
|-3,42
|-18,71
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,00
|0,00
|-9,85
|T.S.K.B.
|1,39
|-4,79
|-21,91
|T.Tuborg
|19,00
|-4,04
|5,15
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|0,84
|127,92
|Tat Gıda
|9,93
|2,58
|-16,27
|TAV Havalimanları
|21,86
|-0,64
|2,63
|Taze Kuru Gıda
|245,50
|-0,61
|13,50
|Tek-Art Turizm
|1,73
|-2,81
|-14,36
|Tekfen Holding
|14,79
|-1,07
|-9,82
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,66
|-0,58
|6,89
|Temapol Polimer Plastik
|18,25
|-3,95
|58,70
|TGS Dış Ticaret
|18,82
|9,99
|48,07
|Tofaş Oto. Fab.
|32,24
|-5,40
|4,30
|Torunlar GMYO
|3,31
|-1,78
|-15,13
|Trabzon Liman
|30,02
|-3,16
|-6,54
|Trabzonspor Sportif
|2,06
|-0,48
|-15,57
|Trend GMYO
|7,11
|3,34
|-43,44
|TSKB GMYO
|5,88
|-2,97
|2,26
|Tuğçelik
|7,28
|1,11
|-9,90
|Tukaş
|7,84
|-2,61
|-19,09
|Turcas Petrol
|4,57
|-0,44
|-5,77
|Turkcell
|14,98
|-1,12
|-6,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|25,18
|9,96
|78,96
|Tüpraş
|94,40
|2,50
|-12,59
|Türk Hava Yolları
|12,67
|-2,61
|-1,86
|Türk İlaç Serum
|41,66
|9,98
|Türk Prysmian Kablo
|12,05
|2,12
|-0,41
|Türk Telekom
|6,93
|-0,43
|-18,85
|Türk Traktör
|209,90
|-4,62
|23,20
|Türker Proje Gayrimenkul
|126,70
|-5,09
|12,22
|Türkiye Sigorta
|6,17
|-2,68
|-6,52
|Ufuk Yatırım
|21,00
|-8,62
|56,72
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,25
|-6,08
|23,82
|Ulusoy Elektrik
|51,80
|-2,54
|0,88
|Ulusoy Un Sanayi
|16,04
|-0,68
|39,48
|Umpaş Holding
|2,20
|10,00
|-15,71
|Uşak Seramik
|2,22
|-2,20
|-5,13
|Utopya Turizm
|42,00
|1,69
|8,25
|Uzertaş Boya
|54,45
|-6,44
|-3,80
|Ülker Bisküvi
|21,68
|-3,13
|-6,31
|Vakıf Fin. Kir.
|27,98
|-0,92
|556,81
|Vakıf GMYO
|3,18
|0,00
|-12,15
|Vakıf Yat. Ort.
|8,01
|-2,91
|8,83
|Vakıflar Bankası
|3,52
|-2,49
|-25,27
|Vakko Tekstil
|16,67
|-6,92
|155,67
|Vanet Gıda
|6,51
|-3,12
|-15,78
|Verusa Holding
|60,40
|7,28
|33,92
|Verusaturk Girisim
|29,26
|10,00
|123,70
|Vestel
|37,10
|8,48
|76,16
|Vestel Beyaz Eşya
|55,45
|3,07
|35,64
|Viking Kağıt
|7,28
|-2,80
|-19,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,92
|0,14
|55,51
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|-3,14
|-29,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|110,00
|-4,84
|51,93
|Yataş
|15,05
|-1,31
|4,15
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,79
|-1,56
|-13,86
|Yeni Gimat GMYO
|15,19
|0,93
|22,20
|Yeşil GMYO
|1,34
|-3,60
|-2,90
|Yeşil Yapı
|2,03
|-4,25
|10,33
|Yeşil Yatırım Holding
|126,00
|9,95
|32,14
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.500,00
|-2,52
|-0,64
|Yonga Mobilya
|27,78
|-2,18
|-7,23
|Yükselen Çelik
|4,76
|-2,66
|-9,02
|Yünsa
|15,24
|-2,06
|3,96
|Zorlu Enerji
|2,38
|5,78
|-14,08
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi