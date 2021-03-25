Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 270.000,00 32,80 İş Bankası (B) 42.000,00 0,24 3,70 İş Bankası (C) 4,88 -1,41 -30,29 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,34 -2,05 -13,47 İş Girişim 20,56 9,95 8,50 İş GMYO 1,96 -3,92 -22,83 İş Y. Men. Değ. 15,90 -3,28 -9,97 İş Yat. Ort. 3,54 1,43 0,57 İşbir Holding 8.053,40 1,68 193,92 Işık Plastik Sanayi 45,46 9,97 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,77 3,51 55,26 İttifak Holding 2,50 0,81 12,11 İz Hayvancılık Tarım 22,94 -4,26 27,44 İzmir Demir Çelik 2,66 3,91 -19,63 İzmir Fırça 8,85 9,94 59,17 Jantsa Jant Sanayi 573,50 -3,13 72,90 Kafein Yazılım 26,52 -1,04 24,04 Kaplamin 29,86 -4,23 -11,66 Kardemir (A) 5,52 1,66 -7,23 Kardemir (B) 5,52 1,66 4,74 Kardemir (D) 6,46 -3,58 11,76 Karel Elektronik 30,80 -0,06 33,56 Karsan Otomotiv 3,87 -1,02 19,08 Karsu Tekstil 16,21 7,92 89,59 Kartonsan 69,55 -2,04 -27,21 Katmerciler Ekipman 3,86 0,52 25,32 Kent Gıda 358,00 -2,59 0,67 Kerevitaş Gıda 5,82 4,30 -11,55 Kervan Gıda 16,81 -3,72 27,16 Kervansaray Yat. Holding 0,79 1,28 -37,30 Kiler GMYO 2,18 -0,91 -13,15 Klimasan Klima 20,62 -3,73 21,51 Koç Holding 20,02 -1,48 -5,21 Konfrut Gıda 17,41 -1,02 3,02 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 76,90 -5,70 224,75 Konya Çimento 1.077,60 -8,02 -4,64 Kordsa Teknik Tekstil 25,36 2,59 63,09 Koza Altın 120,10 1,09 24,20 Koza Madencilik 13,84 3,90 -10,65 Körfez GMYO 6,75 -4,12 16,38 Kristal Kola 2,86 0,70 -27,04 Kron Telekomünikasyon 51,10 -3,68 38,71 Kuştur Kuşadası Turizm 314,60 10,00 100,00 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,09 -1,88 -9,13 Kütahya Porselen 52,80 -6,96 4,66 Lider Faktoring 3,42 -2,56 0,29 Link Bilgisayar 39,92 -4,18 25,24 Logo Yazılım 163,50 1,36 30,28 Lokman Hekim Sağlık 15,90 -3,28 47,88 Lüks Kadife 69,50 -0,71 140,48 Makina Takım 4,34 1,40 27,27 Marka Yatırım Holding 5,74 1,41 -10,73 Marmaris Altınyunus 215,10 -3,97 93,61 Marshall 291,00 -2,28 -5,12 Martı GMYO 2,71 3,44 -1,45 Martı Otel 2,32 -2,11 8,92 Mavi Giyim 49,24 -1,20 -5,67 Mazhar Zorlu Holding 38,98 -2,50 23,82 Mega Polietilen 7,88 0,51 2,87 Menderes Tekstil 3,06 -3,47 -0,97 Merit Turizm 279,20 9,96 233,57 Merko Gıda 7,47 -3,86 -13,54 Metemtur Otelcilik 30,00 0,27 35,75 Metro Holding 2,15 -0,92 3,37 Metro Petrol ve Tesisleri 2,56 -1,16 -11,42 Metro Yatırım Ortaklığı 2,08 -1,89 -10,73 Migros Ticaret 35,80 -3,50 -16,36 Milpa 4,65 -1,69 1,09 Mistral GMYO 5,00 -1,38 6,16 MLP Sağlık 20,00 -4,58 0,65 MMC San. ve Tic. Yat. 6,49 3,84 41,09 Mondi Tire Kutsan 6,49 -2,70 -14,61 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 41,34 -2,22 15,99 Net Holding 5,26 -1,87 53,35 Netaş Telekom. 27,90 -3,33 -0,64 Niğbaş Niğde Beton 18,46 -5,04 -64,50 Nuh Çimento 59,00 -3,83 19,82 Nurol GMYO 16,31 -2,92 123,73 Odaş Elektrik 3,39 -3,69 -13,08 Olmuksan-IP 7,65 0,00 -35,44 Orge Enerji Elektrik 11,04 0,64 49,59 Orma Orman Mahsulleri 20,70 1,67 40,62 Osmanlı Menkul 33,50 -2,95 8,27 Ostim Endüstriyel Yat 2,76 -1,43 0,23 Otokar 368,00 -2,00 20,94 Oyak Çimento 7,26 -1,49 -17,31 Oyak Yat. Ort. 9,44 2,83 35,83 Oylum Sınai Yatırımlar 4,16 -1,19 -11,68 Özak GMYO 5,13 -2,29 0,59 Özbal Çelik Boru 7,33 -2,27 11,91 Özderici GMYO 1,97 -2,48 -11,26 Özerden Plastik 8,51 -7,50 -5,44 Pamukova Elektrik 31,68 2,19 48,59 Panora GMYO 6,35 -0,31 3,97 Papilon Savunma 19,02 -3,01 -16,43 Park Elek.Madencilik 5,16 -0,96 -3,91 Parsan 32,70 -3,54 34,57 Pegasus 74,00 -1,14 -0,80 Peker GMYO 2,04 -7,27 -21,84 Penguen Gıda 4,02 -5,19 -20,40 Pera GMYO 1,92 -1,54 9,61 Pergamon Dış Ticaret 26,60 -2,78 39,37 Petkim 5,63 0,18 13,05 Petrokent Turizm 2.522,90 -0,93 178,34 Pınar Et ve Un 21,50 -1,19 -7,65 Pınar Su 7,47 -2,35 0,54 Pınar Süt 20,96 -3,41 -9,19 Plastikkart 14,80 -2,31 2,42 Polisan Holding 3,26 -1,51 -15,54 Politeknik Metal 325,00 1,69 -19,90 Prizma Press Matbaacılık 5,03 -6,68 -8,21 QNB Finans Fin. Kir. 124,00 -3,80 -1,04 QNB Finansbank 60,50 -0,82 -14,00 Ral Yatırım Holding 3,64 -3,70 -18,02 Ray Sigorta 12,61 -2,02 -18,38 Reysaş GMYO 4,76 -2,06 -12,66 Reysaş Lojistik 6,87 -1,15 -25,65 Rhea Girişim 3,12 0,65 -16,13 Rodrigo Tekstil 20,10 -6,16 46,61 Royal Halı 3,56 -3,00 3,49 RTA Laboratuvarları 20,98 9,90 -30,71 Sabancı Holding 8,86 1,26 -22,69 Safkar Ege Soğutmacılık 10,59 -2,58 -2,67 Sanel Mühendislik 6,05 4,85 76,90 Sanifoam Sünger 17,19 -2,61 26,40 Sanko Pazarlama 11,90 -4,42 26,73 Saray Matbaacılık 5,87 4,82 -33,07 Sarkuysan 12,87 -1,91 45,59 Sasa Polyester 45,36 -4,10 124,33 Say Yenilenebilir Enerji 22,98 9,95 170,04 Sekuro Plastik 35,48 4,17 154,15 Selçuk Ecza Deposu 10,89 4,71 -20,22 Selçuk Gıda 4,68 -1,47 -6,02 Senkron Güvenlik 38,00 -2,56 44,71 Serve Film Prodüksiyon 16,95 9,35 5,94 Servet GMYO 100,50 -1,37 28,19 Seyitler Kimya 35,00 9,99 39,49 Silverline Endüstri 6,29 0,80 -26,86 Sinpaş GMYO 4,20 -0,71 0,48 Smartiks Yazılım 7,21 -1,37 -18,62 Sodaş Sodyum Sanayii 39,52 -9,15 48,16 Söktaş 4,25 -3,63 -16,50 Sönmez Filament 72,30 -4,87 2,99 Sönmez Pamuklu 21,50 -8,51 -10,42 Sumaş Suni Tahta 74,50 4,20 45,37 Şeker Fin. Kir. 10,15 -5,84 58,59 Şekerbank 1,21 1,68 -19,87 Şişe Cam 7,22 -2,17 -1,23 Şok Marketler Ticaret 12,05 -2,35 -4,52 T. Halk Bankası 4,52 -3,42 -18,71 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 28,00 0,00 -9,85 T.S.K.B. 1,39 -4,79 -21,91 T.Tuborg 19,00 -4,04 5,15 Taç Tarım Ürünleri 24,00 0,84 127,92 Tat Gıda 9,93 2,58 -16,27 TAV Havalimanları 21,86 -0,64 2,63 Taze Kuru Gıda 245,50 -0,61 13,50 Tek-Art Turizm 1,73 -2,81 -14,36 Tekfen Holding 14,79 -1,07 -9,82 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,66 -0,58 6,89 Temapol Polimer Plastik 18,25 -3,95 58,70 TGS Dış Ticaret 18,82 9,99 48,07 Tofaş Oto. Fab. 32,24 -5,40 4,30 Torunlar GMYO 3,31 -1,78 -15,13 Trabzon Liman 30,02 -3,16 -6,54 Trabzonspor Sportif 2,06 -0,48 -15,57 Trend GMYO 7,11 3,34 -43,44 TSKB GMYO 5,88 -2,97 2,26 Tuğçelik 7,28 1,11 -9,90 Tukaş 7,84 -2,61 -19,09 Turcas Petrol 4,57 -0,44 -5,77 Turkcell 14,98 -1,12 -6,96 Tümosan Motor ve Traktör 25,18 9,96 78,96 Tüpraş 94,40 2,50 -12,59 Türk Hava Yolları 12,67 -2,61 -1,86 Türk İlaç Serum 41,66 9,98 Türk Prysmian Kablo 12,05 2,12 -0,41 Türk Telekom 6,93 -0,43 -18,85 Türk Traktör 209,90 -4,62 23,20 Türker Proje Gayrimenkul 126,70 -5,09 12,22 Türkiye Sigorta 6,17 -2,68 -6,52 Ufuk Yatırım 21,00 -8,62 56,72 Ulaşlar Turizm Yat. 5,25 -6,08 23,82 Ulusoy Elektrik 51,80 -2,54 0,88 Ulusoy Un Sanayi 16,04 -0,68 39,48 Umpaş Holding 2,20 10,00 -15,71 Uşak Seramik 2,22 -2,20 -5,13 Utopya Turizm 42,00 1,69 8,25 Uzertaş Boya 54,45 -6,44 -3,80 Ülker Bisküvi 21,68 -3,13 -6,31 Vakıf Fin. Kir. 27,98 -0,92 556,81 Vakıf GMYO 3,18 0,00 -12,15 Vakıf Yat. Ort. 8,01 -2,91 8,83 Vakıflar Bankası 3,52 -2,49 -25,27 Vakko Tekstil 16,67 -6,92 155,67 Vanet Gıda 6,51 -3,12 -15,78 Verusa Holding 60,40 7,28 33,92 Verusaturk Girisim 29,26 10,00 123,70 Vestel 37,10 8,48 76,16 Vestel Beyaz Eşya 55,45 3,07 35,64 Viking Kağıt 7,28 -2,80 -19,11 Yapı Kredi Koray GMYO 6,92 0,14 55,51 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 -3,14 -29,87 Yaprak Süt ve Besi Çift. 110,00 -4,84 51,93 Yataş 15,05 -1,31 4,15 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,79 -1,56 -13,86 Yeni Gimat GMYO 15,19 0,93 22,20 Yeşil GMYO 1,34 -3,60 -2,90 Yeşil Yapı 2,03 -4,25 10,33 Yeşil Yatırım Holding 126,00 9,95 32,14 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.500,00 -2,52 -0,64 Yonga Mobilya 27,78 -2,18 -7,23 Yükselen Çelik 4,76 -2,66 -9,02 Yünsa 15,24 -2,06 3,96 Zorlu Enerji 2,38 5,78 -14,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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