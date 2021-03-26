Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

26.03.2021 18:49
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,0032,80İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00

32,80
İş Bankası (B)42.391,100,934,67
İş Bankası (C)4,84-0,82-30,86
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,340,00-13,47
İş Girişim19,88-3,314,91
İş GMYO1,960,00-22,83
İş Y. Men. Değ.16,282,39-7,81
İş Yat. Ort.3,50-1,13-0,57
İşbir Holding7.700,00-4,39181,02
Işık Plastik Sanayi45,800,75

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,66-6,2145,61
İttifak Holding2,604,0016,59
İz Hayvancılık Tarım21,52-6,1919,56
İzmir Demir Çelik2,63-1,13-20,53
İzmir Fırça9,739,9475,00
Jantsa Jant Sanayi576,300,4973,74
Kafein Yazılım26,520,0024,04
Kaplamin29,58-0,94-12,49
Kardemir (A)5,520,00-7,23
Kardemir (B)5,540,365,12
Kardemir (D)6,592,0114,01
Karel Elektronik30,02-2,5330,18
Karsan Otomotiv3,83-1,0317,85
Karsu Tekstil16,00-1,3087,13
Kartonsan70,651,58-26,06
Katmerciler Ekipman3,77-2,3322,40
Kent Gıda353,50-1,26-0,59
Kerevitaş Gıda5,66-2,75-13,98
Kervan Gıda16,900,5427,84
Kervansaray Yat. Holding0,76-3,80-39,68
Kiler GMYO2,14-1,83-14,74
Klimasan Klima20,901,3623,16
Koç Holding19,25-3,85-8,85
Konfrut Gıda17,05-2,070,89
Kontrolmatik Teknoloji Enerji74,50-3,12214,61
Konya Çimento1.085,000,69-3,98
Kordsa Teknik Tekstil24,70-2,6058,84
Koza Altın116,60-2,9120,58
Koza Madencilik13,51-2,38-12,78
Körfez GMYO6,65-1,4814,66
Kristal Kola2,79-2,45-28,83
Kron Telekomünikasyon49,90-2,3535,45
Kuştur Kuşadası Turizm340,008,07116,15
Kuyumcukent Gayrimenkul2,121,44-7,83
Kütahya Porselen53,200,765,45
Lider Faktoring3,33-2,63-2,35
Link Bilgisayar39,10-2,0522,67
Logo Yazılım153,80-5,9322,55
Lokman Hekim Sağlık16,131,4550,01
Lüks Kadife66,55-4,24130,28
Makina Takım4,24-2,3024,34
Marka Yatırım Holding5,57-2,96-13,37
Marmaris Altınyunus214,90-0,0993,43
Marshall284,00-2,41-7,40
Martı GMYO2,741,11-0,36
Martı Otel2,445,1714,55
Mavi Giyim48,36-1,79-7,36
Mazhar Zorlu Holding40,002,6227,06
Mega Polietilen8,011,654,57
Menderes Tekstil3,01-1,63-2,59
Merit Turizm260,00-6,88210,63
Merko Gıda7,25-2,95-16,09
Metemtur Otelcilik29,48-1,7333,39
Metro Holding2,12-1,401,92
Metro Petrol ve Tesisleri2,51-1,95-13,15
Metro Yatırım Ortaklığı2,04-1,92-12,45
Migros Ticaret34,94-2,40-18,36
Milpa4,62-0,650,43
Mistral GMYO4,94-1,204,88
MLP Sağlık20,804,004,68
MMC San. ve Tic. Yat.6,05-6,7831,52
Mondi Tire Kutsan6,45-0,62-15,13
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret41,00-0,8215,04
Net Holding5,15-2,0950,15
Netaş Telekom.28,602,511,85
Niğbaş Niğde Beton18,17-1,57-65,06
Nuh Çimento57,60-2,3716,98
Nurol GMYO15,70-3,74115,36
Odaş Elektrik3,420,88-12,31
Olmuksan-IP7,61-0,52-35,78
Orge Enerji Elektrik10,86-1,6347,15
Orma Orman Mahsulleri20,38-1,5538,45
Osmanlı Menkul32,36-3,404,59
Ostim Endüstriyel Yat2,72-1,45-1,23
Otokar361,10-1,8718,67
Oyak Çimento7,04-3,03-19,82
Oyak Yat. Ort.9,15-3,0731,65
Oylum Sınai Yatırımlar4,14-0,48-12,10
Özak GMYO5,160,581,18
Özbal Çelik Boru7,19-1,919,77
Özderici GMYO1,95-1,02-12,16
Özerden Plastik9,005,760,00
Pamukova Elektrik30,60-3,4143,53
Panora GMYO6,390,634,62
Papilon Savunma19,341,68-15,03
Park Elek.Madencilik5,10-1,16-5,03
Parsan32,42-0,8633,42
Pegasus74,901,220,40
Peker GMYO2,03-0,49-22,22
Penguen Gıda4,01-0,25-20,59
Pera GMYO1,951,5611,32
Pergamon Dış Ticaret26,16-1,6537,07
Petkim5,44-3,379,24
Petrokent Turizm2.775,1010,00206,17
Pınar Et ve Un21,48-0,09-7,73
Pınar Su7,37-1,34-0,81
Pınar Süt20,80-0,76-9,88
Plastikkart15,202,705,19
Polisan Holding3,20-1,84-17,10
Politeknik Metal320,00-1,54-21,13
Prizma Press Matbaacılık4,94-1,79-9,85
QNB Finans Fin. Kir.121,70-1,85-2,87
QNB Finansbank57,90-4,30-17,70
Ral Yatırım Holding3,866,04-13,06
Ray Sigorta12,50-0,87-19,09
Reysaş GMYO4,71-1,05-13,58
Reysaş Lojistik6,76-1,60-26,84
Rhea Girişim3,181,92-14,52
Rodrigo Tekstil20,100,0046,61
Royal Halı3,50-1,691,74
RTA Laboratuvarları23,069,91-23,84
Sabancı Holding8,69-1,92-24,17
Safkar Ege Soğutmacılık10,47-1,13-3,77
Sanel Mühendislik5,99-0,9975,15
Sanifoam Sünger17,320,7627,35
Sanko Pazarlama12,847,9036,74
Saray Matbaacılık5,46-6,98-37,74
Sarkuysan12,67-1,5543,33
Sasa Polyester44,34-2,25119,29
Say Yenilenebilir Enerji25,269,92196,83
Sekuro Plastik32,60-8,12133,52
Selçuk Ecza Deposu10,50-3,58-23,08
Selçuk Gıda5,078,331,81
Senkron Güvenlik36,04-5,1637,24
Serve Film Prodüksiyon16,50-2,653,13
Servet GMYO100,00-0,5027,55
Seyitler Kimya35,020,0639,57
Silverline Endüstri6,08-3,34-29,30
Sinpaş GMYO4,19-0,240,24
Smartiks Yazılım7,17-0,55-19,07
Sodaş Sodyum Sanayii40,201,7250,71
Söktaş4,16-2,12-18,27
Sönmez Filament65,10-9,96-7,26
Sönmez Pamuklu22,002,33-8,33
Sumaş Suni Tahta79,006,0454,15
Şeker Fin. Kir.9,75-3,9452,34
Şekerbank1,19-1,65-21,19
Şişe Cam7,392,351,09
Şok Marketler Ticaret11,83-1,83-6,26
T. Halk Bankası4,45-1,55-19,96
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası27,50-1,79-11,46
T.S.K.B.1,390,00-21,91
T.Tuborg18,50-2,632,38
Taç Tarım Ürünleri23,50-2,08123,17
Tat Gıda9,43-2,58-18,44
TAV Havalimanları22,241,744,41
Taze Kuru Gıda239,30-2,5310,63
Tek-Art Turizm1,782,89-11,88
Tekfen Holding14,71-0,54-10,30
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,23-3,153,52
Temapol Polimer Plastik17,86-2,1455,30
TGS Dış Ticaret17,90-4,8940,83
Tofaş Oto. Fab.31,30-2,921,26
Torunlar GMYO3,22-2,72-17,44
Trabzon Liman29,32-2,33-8,72
Trabzonspor Sportif2,133,40-12,70
Trend GMYO7,03-1,13-44,07
TSKB GMYO5,900,342,61
Tuğçelik7,300,27-9,65
Tukaş7,73-1,40-20,23
Turcas Petrol4,48-1,97-7,63
Turkcell14,78-1,34-8,20
Tümosan Motor ve Traktör24,56-2,4674,56
Tüpraş93,60-0,85-13,33
Türk Hava Yolları12,66-0,08-1,94
Türk İlaç Serum45,829,99

Türk Prysmian Kablo11,87-1,49-1,90
Türk Telekom6,77-2,31-20,73
Türk Traktör208,70-0,5722,50
Türker Proje Gayrimenkul130,302,8415,41
Türkiye Sigorta6,07-1,62-8,03
Ufuk Yatırım21,120,5757,61
Ulaşlar Turizm Yat.5,341,7125,94
Ulusoy Elektrik53,904,054,97
Ulusoy Un Sanayi16,402,2442,61
Umpaş Holding2,4210,00-7,28
Uşak Seramik2,314,05-1,28
Utopya Turizm41,80-0,487,73
Uzertaş Boya57,004,680,71
Ülker Bisküvi21,20-2,21-8,38
Vakıf Fin. Kir.28,020,14557,75
Vakıf GMYO3,10-2,52-14,36
Vakıf Yat. Ort.7,86-1,876,79
Vakıflar Bankası3,520,00-25,27
Vakko Tekstil15,01-9,96130,21
Vanet Gıda6,36-2,30-17,72
Verusa Holding57,70-4,4727,94
Verusaturk Girisim27,90-4,65113,30
Vestel36,60-1,3573,79
Vestel Beyaz Eşya54,80-1,1734,05
Viking Kağıt7,381,37-18,00
Yapı Kredi Koray GMYO7,082,3159,10
Yapı ve Kredi Bank.2,191,39-28,90
Yaprak Süt ve Besi Çift.105,30-4,2745,44
Yataş15,100,334,50
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,861,85-12,27
Yeni Gimat GMYO15,602,7025,50
Yeşil GMYO1,340,00-2,90
Yeşil Yapı1,97-2,967,07
Yeşil Yatırım Holding130,003,1736,34
Yibitaş İnşaat Malzeme15.999,103,222,56
Yonga Mobilya27,00-2,81-9,83
Yükselen Çelik4,760,00-9,02
Yünsa15,14-0,663,27
Zorlu Enerji2,33-2,10-15,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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