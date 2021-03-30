Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|250.000,00
|-7,41
|22,96
|İş Bankası (B)
|41.907,80
|-2,49
|3,48
|İş Bankası (C)
|4,82
|-0,41
|-31,14
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,24
|-2,99
|-16,06
|İş Girişim
|18,77
|-3,55
|-0,95
|İş GMYO
|1,94
|-3,00
|-23,62
|İş Y. Men. Değ.
|16,62
|-0,24
|-5,89
|İş Yat. Ort.
|3,24
|-2,99
|-3,66
|İşbir Holding
|7.490,00
|-0,76
|173,36
|Işık Plastik Sanayi
|45,20
|0,85
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,49
|-6,29
|30,70
|İttifak Holding
|2,71
|0,00
|21,52
|İz Hayvancılık Tarım
|19,30
|-3,79
|7,22
|İzmir Demir Çelik
|2,48
|-3,50
|-25,07
|İzmir Fırça
|9,63
|-10,00
|73,20
|Jantsa Jant Sanayi
|621,50
|10,00
|87,37
|Kafein Yazılım
|25,76
|-1,68
|20,49
|Kaplamin
|31,00
|0,39
|-8,28
|Kardemir (A)
|6,41
|5,60
|7,73
|Kardemir (B)
|6,40
|5,09
|21,44
|Kardemir (D)
|7,08
|3,06
|22,49
|Karel Elektronik
|28,98
|-1,56
|25,67
|Karsan Otomotiv
|3,97
|1,28
|22,15
|Karsu Tekstil
|19,30
|9,66
|125,73
|Kartonsan
|69,05
|-0,22
|-27,73
|Katmerciler Ekipman
|3,66
|-2,66
|18,83
|Kent Gıda
|338,00
|-2,03
|-4,95
|Kerevitaş Gıda
|5,62
|0,36
|-14,59
|Kervan Gıda
|18,43
|6,22
|39,41
|Kervansaray Yat. Holding
|0,73
|0,00
|-42,06
|Kiler GMYO
|2,22
|-5,53
|-11,55
|Klimasan Klima
|20,76
|-0,67
|22,33
|Koç Holding
|19,50
|2,09
|-7,67
|Konfrut Gıda
|18,47
|-1,49
|9,29
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|65,75
|-6,87
|177,66
|Konya Çimento
|1.108,00
|0,42
|-1,95
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,96
|-2,60
|54,08
|Koza Altın
|115,20
|-2,37
|19,13
|Koza Madencilik
|13,80
|-1,78
|-10,91
|Körfez GMYO
|6,68
|-2,91
|15,17
|Kristal Kola
|2,74
|-1,08
|-30,10
|Kron Telekomünikasyon
|49,18
|-1,64
|33,50
|Kuştur Kuşadası Turizm
|300,00
|-5,36
|90,72
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,13
|-0,93
|-7,39
|Kütahya Porselen
|52,90
|0,28
|4,86
|Lider Faktoring
|3,47
|3,89
|1,76
|Link Bilgisayar
|37,00
|-3,04
|16,08
|Logo Yazılım
|153,00
|-2,17
|21,91
|Lokman Hekim Sağlık
|16,82
|-0,59
|56,43
|Lüks Kadife
|80,50
|9,97
|178,55
|Makina Takım
|4,09
|-1,45
|19,94
|Marka Yatırım Holding
|5,49
|-0,36
|-14,62
|Marmaris Altınyunus
|214,90
|3,07
|93,43
|Marshall
|272,80
|-2,78
|-11,05
|Martı GMYO
|2,70
|-1,82
|-1,82
|Martı Otel
|2,34
|-3,31
|9,86
|Mavi Giyim
|47,78
|-1,77
|-8,47
|Mazhar Zorlu Holding
|38,98
|-4,93
|23,82
|Mega Polietilen
|7,81
|-1,64
|1,96
|Menderes Tekstil
|3,02
|0,33
|-2,27
|Merit Turizm
|241,00
|-9,06
|187,93
|Merko Gıda
|7,24
|0,98
|-16,20
|Metemtur Otelcilik
|26,74
|0,75
|21,00
|Metro Holding
|2,15
|-2,71
|3,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,49
|-2,35
|-13,84
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,08
|-3,70
|-10,73
|Migros Ticaret
|35,00
|1,10
|-18,22
|Milpa
|4,67
|-1,48
|1,52
|Mistral GMYO
|4,86
|-1,22
|3,18
|MLP Sağlık
|20,98
|1,06
|5,59
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,70
|-5,00
|23,91
|Mondi Tire Kutsan
|6,41
|-0,62
|-15,66
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|40,62
|-2,07
|13,97
|Net Holding
|4,93
|-3,33
|43,73
|Netaş Telekom.
|28,04
|-0,07
|-0,14
|Niğbaş Niğde Beton
|17,28
|-3,52
|-66,77
|Nuh Çimento
|59,15
|-0,50
|23,16
|Nurol GMYO
|16,57
|0,79
|127,30
|Odaş Elektrik
|3,44
|-1,15
|-11,79
|Olmuksan-IP
|7,33
|-2,79
|-38,14
|Orge Enerji Elektrik
|11,18
|3,14
|51,49
|Orma Orman Mahsulleri
|22,48
|3,12
|52,72
|Osmanlı Menkul
|32,34
|1,44
|4,52
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,94
|-1,67
|6,76
|Otokar
|373,90
|5,77
|22,88
|Oyak Çimento
|7,18
|-4,27
|-18,22
|Oyak Yat. Ort.
|8,95
|-2,29
|28,78
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,21
|2,18
|-10,62
|Özak GMYO
|5,16
|-0,96
|1,18
|Özbal Çelik Boru
|7,87
|1,94
|20,15
|Özderici GMYO
|1,97
|-3,43
|-11,26
|Özerden Plastik
|9,00
|-4,26
|0,00
|Pamukova Elektrik
|30,58
|1,66
|43,43
|Panora GMYO
|7,06
|0,57
|15,59
|Papilon Savunma
|19,16
|0,21
|-15,82
|Park Elek.Madencilik
|5,21
|-0,38
|-2,98
|Parsan
|33,12
|2,54
|36,30
|Pegasus
|73,35
|-1,08
|-1,68
|Peker GMYO
|1,96
|-2,49
|-24,90
|Penguen Gıda
|4,11
|0,00
|-18,61
|Pera GMYO
|1,93
|-3,50
|10,18
|Pergamon Dış Ticaret
|26,14
|0,54
|36,96
|Petkim
|5,76
|0,88
|15,66
|Petrokent Turizm
|2.777,00
|-0,80
|206,38
|Pınar Et ve Un
|22,18
|1,09
|-4,73
|Pınar Su
|7,91
|-2,35
|6,46
|Pınar Süt
|21,00
|-0,10
|-9,01
|Plastikkart
|14,83
|-0,47
|2,63
|Polisan Holding
|3,16
|-2,17
|-18,13
|Politeknik Metal
|325,00
|0,00
|-19,90
|Prizma Press Matbaacılık
|5,58
|2,76
|1,82
|QNB Finans Fin. Kir.
|116,00
|-2,52
|-7,42
|QNB Finansbank
|56,50
|-2,59
|-19,69
|Ral Yatırım Holding
|4,01
|-2,43
|-9,68
|Ray Sigorta
|11,57
|-5,01
|-25,11
|Reysaş GMYO
|4,73
|-2,27
|-13,21
|Reysaş Lojistik
|6,79
|-1,16
|-26,52
|Rhea Girişim
|3,02
|-2,58
|-18,82
|Rodrigo Tekstil
|20,20
|-3,07
|47,34
|Royal Halı
|3,39
|-1,74
|-1,45
|RTA Laboratuvarları
|27,88
|9,94
|-7,93
|Sabancı Holding
|8,59
|-0,35
|-25,04
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,25
|-2,10
|-5,79
|Sanel Mühendislik
|5,10
|-8,60
|49,12
|Sanifoam Sünger
|16,60
|-2,24
|22,06
|Sanko Pazarlama
|13,21
|-6,44
|40,68
|Saray Matbaacılık
|5,88
|9,91
|-32,95
|Sarkuysan
|12,96
|-2,63
|46,61
|Sasa Polyester
|44,46
|0,23
|119,88
|Say Yenilenebilir Enerji
|26,40
|-4,97
|210,22
|Sekuro Plastik
|31,48
|1,03
|125,50
|Selçuk Ecza Deposu
|10,61
|2,12
|-22,27
|Selçuk Gıda
|4,65
|-3,53
|-6,63
|Senkron Güvenlik
|34,50
|-5,74
|31,38
|Serve Film Prodüksiyon
|16,10
|-5,29
|0,63
|Servet GMYO
|100,00
|-0,20
|27,55
|Seyitler Kimya
|34,18
|-0,87
|36,22
|Silverline Endüstri
|6,05
|-2,26
|-29,65
|Sinpaş GMYO
|4,27
|4,15
|2,15
|Smartiks Yazılım
|7,00
|-1,96
|-20,99
|Sodaş Sodyum Sanayii
|37,70
|-5,75
|43,15
|Söktaş
|4,16
|-2,80
|-18,27
|Sönmez Filament
|60,00
|-3,61
|-14,53
|Sönmez Pamuklu
|21,46
|-6,70
|-10,58
|Sumaş Suni Tahta
|78,00
|-2,50
|52,20
|Şeker Fin. Kir.
|8,95
|-4,89
|39,84
|Şekerbank
|1,20
|0,84
|-20,53
|Şişe Cam
|7,36
|-0,67
|0,68
|Şok Marketler Ticaret
|11,94
|-2,21
|-5,39
|T. Halk Bankası
|4,34
|-1,81
|-21,94
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,50
|-2,29
|-14,68
|T.S.K.B.
|1,35
|-2,17
|-22,70
|T.Tuborg
|18,59
|-1,74
|2,88
|Taç Tarım Ürünleri
|23,50
|-2,08
|123,17
|Tat Gıda
|9,51
|-2,06
|-17,74
|TAV Havalimanları
|21,04
|-3,22
|-1,22
|Taze Kuru Gıda
|228,00
|-0,48
|5,41
|Tek-Art Turizm
|1,80
|-2,70
|-10,89
|Tekfen Holding
|14,95
|-0,40
|-8,84
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,25
|-4,33
|3,68
|Temapol Polimer Plastik
|17,68
|-9,98
|53,74
|TGS Dış Ticaret
|16,30
|-5,18
|28,25
|Tofaş Oto. Fab.
|34,06
|7,58
|10,19
|Torunlar GMYO
|3,20
|-3,90
|-17,95
|Trabzon Liman
|29,00
|-1,09
|-9,71
|Trabzonspor Sportif
|2,12
|-0,47
|-13,11
|Trend GMYO
|7,10
|-3,01
|-43,52
|TSKB GMYO
|5,89
|-2,32
|2,43
|Tuğçelik
|7,56
|0,93
|-6,44
|Tukaş
|7,78
|0,78
|-19,71
|Turcas Petrol
|4,49
|1,35
|-7,42
|Turkcell
|14,91
|1,43
|-7,39
|Tümosan Motor ve Traktör
|24,96
|4,87
|77,40
|Tüpraş
|90,50
|-2,43
|-16,20
|Türk Hava Yolları
|12,71
|1,84
|-1,55
|Türk İlaç Serum
|55,40
|9,92
|Türk Prysmian Kablo
|11,48
|-2,79
|-5,12
|Türk Telekom
|6,75
|-0,44
|-20,96
|Türk Traktör
|210,00
|1,50
|23,26
|Türker Proje Gayrimenkul
|125,40
|-2,41
|11,07
|Türkiye Sigorta
|6,18
|1,31
|-6,36
|Ufuk Yatırım
|19,53
|-4,73
|45,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,17
|1,57
|21,93
|Ulusoy Elektrik
|53,20
|-1,48
|3,60
|Ulusoy Un Sanayi
|16,44
|2,94
|42,96
|Umpaş Holding
|1,97
|-9,63
|-24,52
|Uşak Seramik
|2,32
|0,00
|-0,85
|Utopya Turizm
|41,00
|1,23
|5,67
|Uzertaş Boya
|50,00
|-7,66
|-11,66
|Ülker Bisküvi
|21,60
|-0,46
|-6,66
|Vakıf Fin. Kir.
|24,14
|-9,99
|466,67
|Vakıf GMYO
|3,15
|-3,67
|-12,98
|Vakıf Yat. Ort.
|7,70
|-3,02
|4,62
|Vakıflar Bankası
|3,46
|-1,70
|-26,54
|Vakko Tekstil
|12,57
|-9,96
|92,79
|Vanet Gıda
|6,93
|10,00
|-10,35
|Verusa Holding
|57,10
|0,97
|26,61
|Verusaturk Girisim
|25,06
|-6,28
|91,59
|Vestel
|38,12
|0,42
|81,01
|Vestel Beyaz Eşya
|57,70
|0,70
|41,14
|Viking Kağıt
|7,15
|-1,11
|-20,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,89
|-1,01
|54,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,19
|0,00
|-28,90
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|98,00
|-5,50
|35,36
|Yataş
|14,84
|-0,93
|2,70
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,02
|0,50
|-8,64
|Yeni Gimat GMYO
|13,43
|-5,75
|15,85
|Yeşil GMYO
|1,31
|-2,96
|-5,07
|Yeşil Yapı
|1,84
|-4,66
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|108,00
|-10,00
|13,27
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.250,00
|0,00
|-2,24
|Yonga Mobilya
|27,00
|-3,57
|-9,83
|Yükselen Çelik
|4,68
|-1,89
|-10,55
|Yünsa
|15,13
|-0,72
|3,21
|Zorlu Enerji
|2,29
|-1,29
|-17,33
(Son)
Kaynak: AA
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