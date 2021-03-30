Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

30.03.2021 18:59
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)250.000,00-7,4122,96İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)250.000,00-7,4122,96
İş Bankası (B)41.907,80-2,493,48
İş Bankası (C)4,82-0,41-31,14
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,24-2,99-16,06
İş Girişim18,77-3,55-0,95
İş GMYO1,94-3,00-23,62
İş Y. Men. Değ.16,62-0,24-5,89
İş Yat. Ort.3,24-2,99-3,66
İşbir Holding7.490,00-0,76173,36
Işık Plastik Sanayi45,200,85

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,49-6,2930,70
İttifak Holding2,710,0021,52
İz Hayvancılık Tarım19,30-3,797,22
İzmir Demir Çelik2,48-3,50-25,07
İzmir Fırça9,63-10,0073,20
Jantsa Jant Sanayi621,5010,0087,37
Kafein Yazılım25,76-1,6820,49
Kaplamin31,000,39-8,28
Kardemir (A)6,415,607,73
Kardemir (B)6,405,0921,44
Kardemir (D)7,083,0622,49
Karel Elektronik28,98-1,5625,67
Karsan Otomotiv3,971,2822,15
Karsu Tekstil19,309,66125,73
Kartonsan69,05-0,22-27,73
Katmerciler Ekipman3,66-2,6618,83
Kent Gıda338,00-2,03-4,95
Kerevitaş Gıda5,620,36-14,59
Kervan Gıda18,436,2239,41
Kervansaray Yat. Holding0,730,00-42,06
Kiler GMYO2,22-5,53-11,55
Klimasan Klima20,76-0,6722,33
Koç Holding19,502,09-7,67
Konfrut Gıda18,47-1,499,29
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,75-6,87177,66
Konya Çimento1.108,000,42-1,95
Kordsa Teknik Tekstil23,96-2,6054,08
Koza Altın115,20-2,3719,13
Koza Madencilik13,80-1,78-10,91
Körfez GMYO6,68-2,9115,17
Kristal Kola2,74-1,08-30,10
Kron Telekomünikasyon49,18-1,6433,50
Kuştur Kuşadası Turizm300,00-5,3690,72
Kuyumcukent Gayrimenkul2,13-0,93-7,39
Kütahya Porselen52,900,284,86
Lider Faktoring3,473,891,76
Link Bilgisayar37,00-3,0416,08
Logo Yazılım153,00-2,1721,91
Lokman Hekim Sağlık16,82-0,5956,43
Lüks Kadife80,509,97178,55
Makina Takım4,09-1,4519,94
Marka Yatırım Holding5,49-0,36-14,62
Marmaris Altınyunus214,903,0793,43
Marshall272,80-2,78-11,05
Martı GMYO2,70-1,82-1,82
Martı Otel2,34-3,319,86
Mavi Giyim47,78-1,77-8,47
Mazhar Zorlu Holding38,98-4,9323,82
Mega Polietilen7,81-1,641,96
Menderes Tekstil3,020,33-2,27
Merit Turizm241,00-9,06187,93
Merko Gıda7,240,98-16,20
Metemtur Otelcilik26,740,7521,00
Metro Holding2,15-2,713,37
Metro Petrol ve Tesisleri2,49-2,35-13,84
Metro Yatırım Ortaklığı2,08-3,70-10,73
Migros Ticaret35,001,10-18,22
Milpa4,67-1,481,52
Mistral GMYO4,86-1,223,18
MLP Sağlık20,981,065,59
MMC San. ve Tic. Yat.5,70-5,0023,91
Mondi Tire Kutsan6,41-0,62-15,66
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret40,62-2,0713,97
Net Holding4,93-3,3343,73
Netaş Telekom.28,04-0,07-0,14
Niğbaş Niğde Beton17,28-3,52-66,77
Nuh Çimento59,15-0,5023,16
Nurol GMYO16,570,79127,30
Odaş Elektrik3,44-1,15-11,79
Olmuksan-IP7,33-2,79-38,14
Orge Enerji Elektrik11,183,1451,49
Orma Orman Mahsulleri22,483,1252,72
Osmanlı Menkul32,341,444,52
Ostim Endüstriyel Yat2,94-1,676,76
Otokar373,905,7722,88
Oyak Çimento7,18-4,27-18,22
Oyak Yat. Ort.8,95-2,2928,78
Oylum Sınai Yatırımlar4,212,18-10,62
Özak GMYO5,16-0,961,18
Özbal Çelik Boru7,871,9420,15
Özderici GMYO1,97-3,43-11,26
Özerden Plastik9,00-4,260,00
Pamukova Elektrik30,581,6643,43
Panora GMYO7,060,5715,59
Papilon Savunma19,160,21-15,82
Park Elek.Madencilik5,21-0,38-2,98
Parsan33,122,5436,30
Pegasus73,35-1,08-1,68
Peker GMYO1,96-2,49-24,90
Penguen Gıda4,110,00-18,61
Pera GMYO1,93-3,5010,18
Pergamon Dış Ticaret26,140,5436,96
Petkim5,760,8815,66
Petrokent Turizm2.777,00-0,80206,38
Pınar Et ve Un22,181,09-4,73
Pınar Su7,91-2,356,46
Pınar Süt21,00-0,10-9,01
Plastikkart14,83-0,472,63
Polisan Holding3,16-2,17-18,13
Politeknik Metal325,000,00-19,90
Prizma Press Matbaacılık5,582,761,82
QNB Finans Fin. Kir.116,00-2,52-7,42
QNB Finansbank56,50-2,59-19,69
Ral Yatırım Holding4,01-2,43-9,68
Ray Sigorta11,57-5,01-25,11
Reysaş GMYO4,73-2,27-13,21
Reysaş Lojistik6,79-1,16-26,52
Rhea Girişim3,02-2,58-18,82
Rodrigo Tekstil20,20-3,0747,34
Royal Halı3,39-1,74-1,45
RTA Laboratuvarları27,889,94-7,93
Sabancı Holding8,59-0,35-25,04
Safkar Ege Soğutmacılık10,25-2,10-5,79
Sanel Mühendislik5,10-8,6049,12
Sanifoam Sünger16,60-2,2422,06
Sanko Pazarlama13,21-6,4440,68
Saray Matbaacılık5,889,91-32,95
Sarkuysan12,96-2,6346,61
Sasa Polyester44,460,23119,88
Say Yenilenebilir Enerji26,40-4,97210,22
Sekuro Plastik31,481,03125,50
Selçuk Ecza Deposu10,612,12-22,27
Selçuk Gıda4,65-3,53-6,63
Senkron Güvenlik34,50-5,7431,38
Serve Film Prodüksiyon16,10-5,290,63
Servet GMYO100,00-0,2027,55
Seyitler Kimya34,18-0,8736,22
Silverline Endüstri6,05-2,26-29,65
Sinpaş GMYO4,274,152,15
Smartiks Yazılım7,00-1,96-20,99
Sodaş Sodyum Sanayii37,70-5,7543,15
Söktaş4,16-2,80-18,27
Sönmez Filament60,00-3,61-14,53
Sönmez Pamuklu21,46-6,70-10,58
Sumaş Suni Tahta78,00-2,5052,20
Şeker Fin. Kir.8,95-4,8939,84
Şekerbank1,200,84-20,53
Şişe Cam7,36-0,670,68
Şok Marketler Ticaret11,94-2,21-5,39
T. Halk Bankası4,34-1,81-21,94
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası26,50-2,29-14,68
T.S.K.B.1,35-2,17-22,70
T.Tuborg18,59-1,742,88
Taç Tarım Ürünleri23,50-2,08123,17
Tat Gıda9,51-2,06-17,74
TAV Havalimanları21,04-3,22-1,22
Taze Kuru Gıda228,00-0,485,41
Tek-Art Turizm1,80-2,70-10,89
Tekfen Holding14,95-0,40-8,84
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,25-4,333,68
Temapol Polimer Plastik17,68-9,9853,74
TGS Dış Ticaret16,30-5,1828,25
Tofaş Oto. Fab.34,067,5810,19
Torunlar GMYO3,20-3,90-17,95
Trabzon Liman29,00-1,09-9,71
Trabzonspor Sportif2,12-0,47-13,11
Trend GMYO7,10-3,01-43,52
TSKB GMYO5,89-2,322,43
Tuğçelik7,560,93-6,44
Tukaş7,780,78-19,71
Turcas Petrol4,491,35-7,42
Turkcell14,911,43-7,39
Tümosan Motor ve Traktör24,964,8777,40
Tüpraş90,50-2,43-16,20
Türk Hava Yolları12,711,84-1,55
Türk İlaç Serum55,409,92

Türk Prysmian Kablo11,48-2,79-5,12
Türk Telekom6,75-0,44-20,96
Türk Traktör210,001,5023,26
Türker Proje Gayrimenkul125,40-2,4111,07
Türkiye Sigorta6,181,31-6,36
Ufuk Yatırım19,53-4,7345,75
Ulaşlar Turizm Yat.5,171,5721,93
Ulusoy Elektrik53,20-1,483,60
Ulusoy Un Sanayi16,442,9442,96
Umpaş Holding1,97-9,63-24,52
Uşak Seramik2,320,00-0,85
Utopya Turizm41,001,235,67
Uzertaş Boya50,00-7,66-11,66
Ülker Bisküvi21,60-0,46-6,66
Vakıf Fin. Kir.24,14-9,99466,67
Vakıf GMYO3,15-3,67-12,98
Vakıf Yat. Ort.7,70-3,024,62
Vakıflar Bankası3,46-1,70-26,54
Vakko Tekstil12,57-9,9692,79
Vanet Gıda6,9310,00-10,35
Verusa Holding57,100,9726,61
Verusaturk Girisim25,06-6,2891,59
Vestel38,120,4281,01
Vestel Beyaz Eşya57,700,7041,14
Viking Kağıt7,15-1,11-20,56
Yapı Kredi Koray GMYO6,89-1,0154,83
Yapı ve Kredi Bank.2,190,00-28,90
Yaprak Süt ve Besi Çift.98,00-5,5035,36
Yataş14,84-0,932,70
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,020,50-8,64
Yeni Gimat GMYO13,43-5,7515,85
Yeşil GMYO1,31-2,96-5,07
Yeşil Yapı1,84-4,660,00
Yeşil Yatırım Holding108,00-10,0013,27
Yibitaş İnşaat Malzeme15.250,000,00-2,24
Yonga Mobilya27,00-3,57-9,83
Yükselen Çelik4,68-1,89-10,55
Yünsa15,13-0,723,21
Zorlu Enerji2,29-1,29-17,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurdu Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurdu Son Dakika: İstanbul'da halı saha, yüzme havuzu, lunapark, hamam, sauna gibi işletmeler açıldı Son Dakika: İstanbul'da halı saha, yüzme havuzu, lunapark, hamam, sauna gibi işletmeler açıldı Koronaya yakalanan Wilma Elles'in yaşadığı korku, eski hastalığını nüksettirdi Koronaya yakalanan Wilma Elles'in yaşadığı korku, eski hastalığını nüksettirdi Merkez Bankası Meclisi'nde değişiklik! PPK üyesi Ömer Duman görevden alındı Merkez Bankası Meclisi'nde değişiklik! PPK üyesi Ömer Duman görevden alındı Doğu Anadolu'nun Batı'ya açılan kapısı Malatya, saklı kalmış zenginlikleriyle gezgincileri mest ediyor Doğu Anadolu'nun Batı'ya açılan kapısı Malatya, saklı kalmış zenginlikleriyle gezgincileri mest ediyor 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi AYM raportörü, HDP'nin kapatılma iddianamesini usûl eksikliklerinin giderilmesi için reddetti AYM raportörü, HDP'nin kapatılma iddianamesini usûl eksikliklerinin giderilmesi için reddetti Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak
A Milli Takım'a çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı A Milli Takım'a çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı         
19:41
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda 20 kişi koronavirüse yakalandı Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda 20 kişi koronavirüse yakalandı         
18:57
Polisin intiharına neden olan kayıp gözlük faciasında yeni gelişme! Komiser yardımcısı izne gönderildi Polisin intiharına neden olan kayıp gözlük faciasında yeni gelişme! Komiser yardımcısı izne gönderildi         
18:53
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler, A takımla idmanlara çıkmaya başladı Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler, A takımla idmanlara çıkmaya başladı         
18:35
Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı         
17:59
16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi         
17:15
Tuba Ünsal'ın 'yaralama' suçundan 1 yıl hapsi istendiği davada karar Tuba Ünsal'ın 'yaralama' suçundan 1 yıl hapsi istendiği davada karar         
16:36
Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu         
16:14
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber         
13:45
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 19:47:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei