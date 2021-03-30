Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 250.000,00 -7,41 22,96 İş Bankası (B) 41.907,80 -2,49 3,48 İş Bankası (C) 4,82 -0,41 -31,14 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,24 -2,99 -16,06 İş Girişim 18,77 -3,55 -0,95 İş GMYO 1,94 -3,00 -23,62 İş Y. Men. Değ. 16,62 -0,24 -5,89 İş Yat. Ort. 3,24 -2,99 -3,66 İşbir Holding 7.490,00 -0,76 173,36 Işık Plastik Sanayi 45,20 0,85 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,49 -6,29 30,70 İttifak Holding 2,71 0,00 21,52 İz Hayvancılık Tarım 19,30 -3,79 7,22 İzmir Demir Çelik 2,48 -3,50 -25,07 İzmir Fırça 9,63 -10,00 73,20 Jantsa Jant Sanayi 621,50 10,00 87,37 Kafein Yazılım 25,76 -1,68 20,49 Kaplamin 31,00 0,39 -8,28 Kardemir (A) 6,41 5,60 7,73 Kardemir (B) 6,40 5,09 21,44 Kardemir (D) 7,08 3,06 22,49 Karel Elektronik 28,98 -1,56 25,67 Karsan Otomotiv 3,97 1,28 22,15 Karsu Tekstil 19,30 9,66 125,73 Kartonsan 69,05 -0,22 -27,73 Katmerciler Ekipman 3,66 -2,66 18,83 Kent Gıda 338,00 -2,03 -4,95 Kerevitaş Gıda 5,62 0,36 -14,59 Kervan Gıda 18,43 6,22 39,41 Kervansaray Yat. Holding 0,73 0,00 -42,06 Kiler GMYO 2,22 -5,53 -11,55 Klimasan Klima 20,76 -0,67 22,33 Koç Holding 19,50 2,09 -7,67 Konfrut Gıda 18,47 -1,49 9,29 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 65,75 -6,87 177,66 Konya Çimento 1.108,00 0,42 -1,95 Kordsa Teknik Tekstil 23,96 -2,60 54,08 Koza Altın 115,20 -2,37 19,13 Koza Madencilik 13,80 -1,78 -10,91 Körfez GMYO 6,68 -2,91 15,17 Kristal Kola 2,74 -1,08 -30,10 Kron Telekomünikasyon 49,18 -1,64 33,50 Kuştur Kuşadası Turizm 300,00 -5,36 90,72 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,13 -0,93 -7,39 Kütahya Porselen 52,90 0,28 4,86 Lider Faktoring 3,47 3,89 1,76 Link Bilgisayar 37,00 -3,04 16,08 Logo Yazılım 153,00 -2,17 21,91 Lokman Hekim Sağlık 16,82 -0,59 56,43 Lüks Kadife 80,50 9,97 178,55 Makina Takım 4,09 -1,45 19,94 Marka Yatırım Holding 5,49 -0,36 -14,62 Marmaris Altınyunus 214,90 3,07 93,43 Marshall 272,80 -2,78 -11,05 Martı GMYO 2,70 -1,82 -1,82 Martı Otel 2,34 -3,31 9,86 Mavi Giyim 47,78 -1,77 -8,47 Mazhar Zorlu Holding 38,98 -4,93 23,82 Mega Polietilen 7,81 -1,64 1,96 Menderes Tekstil 3,02 0,33 -2,27 Merit Turizm 241,00 -9,06 187,93 Merko Gıda 7,24 0,98 -16,20 Metemtur Otelcilik 26,74 0,75 21,00 Metro Holding 2,15 -2,71 3,37 Metro Petrol ve Tesisleri 2,49 -2,35 -13,84 Metro Yatırım Ortaklığı 2,08 -3,70 -10,73 Migros Ticaret 35,00 1,10 -18,22 Milpa 4,67 -1,48 1,52 Mistral GMYO 4,86 -1,22 3,18 MLP Sağlık 20,98 1,06 5,59 MMC San. ve Tic. Yat. 5,70 -5,00 23,91 Mondi Tire Kutsan 6,41 -0,62 -15,66 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 40,62 -2,07 13,97 Net Holding 4,93 -3,33 43,73 Netaş Telekom. 28,04 -0,07 -0,14 Niğbaş Niğde Beton 17,28 -3,52 -66,77 Nuh Çimento 59,15 -0,50 23,16 Nurol GMYO 16,57 0,79 127,30 Odaş Elektrik 3,44 -1,15 -11,79 Olmuksan-IP 7,33 -2,79 -38,14 Orge Enerji Elektrik 11,18 3,14 51,49 Orma Orman Mahsulleri 22,48 3,12 52,72 Osmanlı Menkul 32,34 1,44 4,52 Ostim Endüstriyel Yat 2,94 -1,67 6,76 Otokar 373,90 5,77 22,88 Oyak Çimento 7,18 -4,27 -18,22 Oyak Yat. Ort. 8,95 -2,29 28,78 Oylum Sınai Yatırımlar 4,21 2,18 -10,62 Özak GMYO 5,16 -0,96 1,18 Özbal Çelik Boru 7,87 1,94 20,15 Özderici GMYO 1,97 -3,43 -11,26 Özerden Plastik 9,00 -4,26 0,00 Pamukova Elektrik 30,58 1,66 43,43 Panora GMYO 7,06 0,57 15,59 Papilon Savunma 19,16 0,21 -15,82 Park Elek.Madencilik 5,21 -0,38 -2,98 Parsan 33,12 2,54 36,30 Pegasus 73,35 -1,08 -1,68 Peker GMYO 1,96 -2,49 -24,90 Penguen Gıda 4,11 0,00 -18,61 Pera GMYO 1,93 -3,50 10,18 Pergamon Dış Ticaret 26,14 0,54 36,96 Petkim 5,76 0,88 15,66 Petrokent Turizm 2.777,00 -0,80 206,38 Pınar Et ve Un 22,18 1,09 -4,73 Pınar Su 7,91 -2,35 6,46 Pınar Süt 21,00 -0,10 -9,01 Plastikkart 14,83 -0,47 2,63 Polisan Holding 3,16 -2,17 -18,13 Politeknik Metal 325,00 0,00 -19,90 Prizma Press Matbaacılık 5,58 2,76 1,82 QNB Finans Fin. Kir. 116,00 -2,52 -7,42 QNB Finansbank 56,50 -2,59 -19,69 Ral Yatırım Holding 4,01 -2,43 -9,68 Ray Sigorta 11,57 -5,01 -25,11 Reysaş GMYO 4,73 -2,27 -13,21 Reysaş Lojistik 6,79 -1,16 -26,52 Rhea Girişim 3,02 -2,58 -18,82 Rodrigo Tekstil 20,20 -3,07 47,34 Royal Halı 3,39 -1,74 -1,45 RTA Laboratuvarları 27,88 9,94 -7,93 Sabancı Holding 8,59 -0,35 -25,04 Safkar Ege Soğutmacılık 10,25 -2,10 -5,79 Sanel Mühendislik 5,10 -8,60 49,12 Sanifoam Sünger 16,60 -2,24 22,06 Sanko Pazarlama 13,21 -6,44 40,68 Saray Matbaacılık 5,88 9,91 -32,95 Sarkuysan 12,96 -2,63 46,61 Sasa Polyester 44,46 0,23 119,88 Say Yenilenebilir Enerji 26,40 -4,97 210,22 Sekuro Plastik 31,48 1,03 125,50 Selçuk Ecza Deposu 10,61 2,12 -22,27 Selçuk Gıda 4,65 -3,53 -6,63 Senkron Güvenlik 34,50 -5,74 31,38 Serve Film Prodüksiyon 16,10 -5,29 0,63 Servet GMYO 100,00 -0,20 27,55 Seyitler Kimya 34,18 -0,87 36,22 Silverline Endüstri 6,05 -2,26 -29,65 Sinpaş GMYO 4,27 4,15 2,15 Smartiks Yazılım 7,00 -1,96 -20,99 Sodaş Sodyum Sanayii 37,70 -5,75 43,15 Söktaş 4,16 -2,80 -18,27 Sönmez Filament 60,00 -3,61 -14,53 Sönmez Pamuklu 21,46 -6,70 -10,58 Sumaş Suni Tahta 78,00 -2,50 52,20 Şeker Fin. Kir. 8,95 -4,89 39,84 Şekerbank 1,20 0,84 -20,53 Şişe Cam 7,36 -0,67 0,68 Şok Marketler Ticaret 11,94 -2,21 -5,39 T. Halk Bankası 4,34 -1,81 -21,94 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,50 -2,29 -14,68 T.S.K.B. 1,35 -2,17 -22,70 T.Tuborg 18,59 -1,74 2,88 Taç Tarım Ürünleri 23,50 -2,08 123,17 Tat Gıda 9,51 -2,06 -17,74 TAV Havalimanları 21,04 -3,22 -1,22 Taze Kuru Gıda 228,00 -0,48 5,41 Tek-Art Turizm 1,80 -2,70 -10,89 Tekfen Holding 14,95 -0,40 -8,84 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,25 -4,33 3,68 Temapol Polimer Plastik 17,68 -9,98 53,74 TGS Dış Ticaret 16,30 -5,18 28,25 Tofaş Oto. Fab. 34,06 7,58 10,19 Torunlar GMYO 3,20 -3,90 -17,95 Trabzon Liman 29,00 -1,09 -9,71 Trabzonspor Sportif 2,12 -0,47 -13,11 Trend GMYO 7,10 -3,01 -43,52 TSKB GMYO 5,89 -2,32 2,43 Tuğçelik 7,56 0,93 -6,44 Tukaş 7,78 0,78 -19,71 Turcas Petrol 4,49 1,35 -7,42 Turkcell 14,91 1,43 -7,39 Tümosan Motor ve Traktör 24,96 4,87 77,40 Tüpraş 90,50 -2,43 -16,20 Türk Hava Yolları 12,71 1,84 -1,55 Türk İlaç Serum 55,40 9,92 Türk Prysmian Kablo 11,48 -2,79 -5,12 Türk Telekom 6,75 -0,44 -20,96 Türk Traktör 210,00 1,50 23,26 Türker Proje Gayrimenkul 125,40 -2,41 11,07 Türkiye Sigorta 6,18 1,31 -6,36 Ufuk Yatırım 19,53 -4,73 45,75 Ulaşlar Turizm Yat. 5,17 1,57 21,93 Ulusoy Elektrik 53,20 -1,48 3,60 Ulusoy Un Sanayi 16,44 2,94 42,96 Umpaş Holding 1,97 -9,63 -24,52 Uşak Seramik 2,32 0,00 -0,85 Utopya Turizm 41,00 1,23 5,67 Uzertaş Boya 50,00 -7,66 -11,66 Ülker Bisküvi 21,60 -0,46 -6,66 Vakıf Fin. Kir. 24,14 -9,99 466,67 Vakıf GMYO 3,15 -3,67 -12,98 Vakıf Yat. Ort. 7,70 -3,02 4,62 Vakıflar Bankası 3,46 -1,70 -26,54 Vakko Tekstil 12,57 -9,96 92,79 Vanet Gıda 6,93 10,00 -10,35 Verusa Holding 57,10 0,97 26,61 Verusaturk Girisim 25,06 -6,28 91,59 Vestel 38,12 0,42 81,01 Vestel Beyaz Eşya 57,70 0,70 41,14 Viking Kağıt 7,15 -1,11 -20,56 Yapı Kredi Koray GMYO 6,89 -1,01 54,83 Yapı ve Kredi Bank. 2,19 0,00 -28,90 Yaprak Süt ve Besi Çift. 98,00 -5,50 35,36 Yataş 14,84 -0,93 2,70 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,02 0,50 -8,64 Yeni Gimat GMYO 13,43 -5,75 15,85 Yeşil GMYO 1,31 -2,96 -5,07 Yeşil Yapı 1,84 -4,66 0,00 Yeşil Yatırım Holding 108,00 -10,00 13,27 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.250,00 0,00 -2,24 Yonga Mobilya 27,00 -3,57 -9,83 Yükselen Çelik 4,68 -1,89 -10,55 Yünsa 15,13 -0,72 3,21 Zorlu Enerji 2,29 -1,29 -17,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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