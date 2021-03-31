Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 275.499,90 35,50 İş Bankası (B) 47.301,00 -3,47 16,79 İş Bankası (C) 5,87 1,03 -16,14 İş Bankası (Kur.) 500.000,00 31,58 İş Fin.Kir. 3,95 0,00 2,33 İş Girişim 20,80 -3,70 9,76 İş GMYO 2,29 -1,29 -9,84 İş Y. Men. Değ. 19,70 -0,91 11,55 İş Yat. Ort. 3,70 -1,33 5,11 İşbir Holding 7.779,40 -3,36 183,92 Işık Plastik Sanayi 40,84 2,46 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,68 -1,75 47,37 İttifak Holding 2,74 -1,44 22,87 İz Hayvancılık Tarım 27,16 6,34 50,89 İzmir Demir Çelik 3,08 -4,64 -6,94 İzmir Fırça 8,64 2,61 55,40 Jantsa Jant Sanayi 532,90 4,08 60,66 Kafein Yazılım 29,30 -1,88 37,04 Kaplamin 24,32 -0,41 -28,05 Kardemir (A) 6,52 5,16 9,58 Kardemir (B) 6,47 4,86 22,77 Kardemir (D) 7,67 3,93 32,70 Karel Elektronik 32,30 9,94 40,07 Karsan Otomotiv 4,38 -2,67 34,77 Karsu Tekstil 13,65 -1,73 59,65 Kartonsan 75,25 0,47 -21,25 Katmerciler Ekipman 5,00 3,31 62,34 Kent Gıda 378,30 1,20 6,38 Kerevitaş Gıda 5,74 -2,55 -12,77 Kervan Gıda 19,13 8,75 44,70 Kervansaray Yat. Holding 0,86 -1,15 -31,75 Kiler GMYO 2,49 1,22 -0,80 Klimasan Klima 23,86 -0,33 40,60 Koç Holding 23,44 0,77 10,98 Konfrut Gıda 20,04 1,06 18,58 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 97,00 -1,12 309,63 Konya Çimento 1.247,00 6,88 10,35 Kordsa Teknik Tekstil 25,36 1,20 63,09 Koza Altın 129,00 -1,53 33,40 Koza Madencilik 16,17 1,57 4,39 Körfez GMYO 8,29 1,84 42,93 Kristal Kola 3,38 -1,17 -13,78 Kron Telekomünikasyon 59,00 4,42 60,15 Kuştur Kuşadası Turizm 339,50 9,98 115,83 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,31 0,43 0,43 Kütahya Porselen 54,40 -1,54 7,83 Lider Faktoring 3,98 2,31 16,72 Link Bilgisayar 42,98 -1,47 34,84 Logo Yazılım 139,00 3,04 10,76 Lokman Hekim Sağlık 19,14 1,27 78,01 Lüks Kadife 45,68 2,79 58,06 Makina Takım 4,96 -3,69 45,45 Marka Yatırım Holding 5,75 -0,35 -10,58 Marmaris Altınyunus 243,00 0,37 118,72 Marshall 312,00 1,13 1,73 Martı GMYO 2,71 -0,37 -1,45 Martı Otel 2,47 -3,89 15,96 Mavi Giyim 54,60 3,21 4,60 Mazhar Zorlu Holding 39,74 -6,10 26,24 Mega Polietilen 8,10 -1,22 5,74 Menderes Tekstil 3,45 -0,58 11,65 Merit Turizm 303,60 10,00 262,72 Merko Gıda 7,90 -3,19 -8,56 Metemtur Otelcilik 39,58 3,23 79,10 Metro Holding 2,43 2,10 16,83 Metro Petrol ve Tesisleri 3,20 0,95 10,73 Metro Yatırım Ortaklığı 2,29 0,00 -1,72 Migros Ticaret 39,48 -0,90 -7,76 Milpa 5,40 -1,28 17,39 Mistral GMYO 5,27 -2,41 11,89 MLP Sağlık 25,60 3,14 28,84 MMC San. ve Tic. Yat. 5,85 2,63 27,17 Mondi Tire Kutsan 7,76 0,78 2,11 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 41,70 0,72 17,00 Net Holding 5,39 6,52 57,14 Netaş Telekom. 32,12 -2,01 14,39 Niğbaş Niğde Beton 26,60 -5,07 -48,85 Nuh Çimento 65,65 1,00 33,33 Nurol GMYO 14,29 2,07 96,02 Odaş Elektrik 3,87 -1,28 -0,77 Olmuksan-IP 8,16 -0,97 -31,14 Orge Enerji Elektrik 10,70 -3,08 44,99 Orma Orman Mahsulleri 20,00 -2,44 35,87 Osmanlı Menkul 37,98 -0,16 22,75 Ostim Endüstriyel Yat 2,65 -3,64 -35,05 Otokar 399,30 5,16 25,41 Oyak Çimento 8,05 -0,25 -8,31 Oyak Yat. Ort. 9,73 1,46 40,00 Oylum Sınai Yatırımlar 4,73 -1,25 0,42 Özak GMYO 5,74 -2,05 12,55 Özbal Çelik Boru 8,00 0,50 22,14 Özderici GMYO 2,25 0,45 1,35 Özerden Plastik 12,49 4,17 38,78 Pamukova Elektrik 33,70 -1,46 58,07 Panora GMYO 6,80 -0,29 9,85 Papilon Savunma 23,62 3,96 3,78 Park Elek.Madencilik 6,08 0,50 13,22 Parsan 35,78 9,96 47,24 Pegasus 87,75 -1,18 17,63 Peker GMYO 2,22 -0,45 -14,94 Penguen Gıda 4,70 -0,84 -6,93 Pera GMYO 2,37 4,41 35,30 Pergamon Dış Ticaret 28,50 -0,28 49,33 Petkim 6,23 -0,16 25,10 Petrokent Turizm 2.509,10 10,00 176,82 Pınar Et ve Un 23,44 0,43 0,69 Pınar Su 7,99 -0,50 7,54 Pınar Süt 23,52 -0,76 1,91 Plastikkart 16,70 1,09 15,57 Polisan Holding 3,90 1,56 1,04 Politeknik Metal 375,20 10,00 -7,52 Prizma Press Matbaacılık 5,40 -0,37 -1,46 QNB Finans Fin. Kir. 124,00 -1,82 -1,04 QNB Finansbank 62,20 0,08 -11,58 Ral Yatırım Holding 4,20 -2,78 -5,41 Ray Sigorta 14,89 -1,00 -3,62 Reysaş GMYO 5,42 -1,99 -0,55 Reysaş Lojistik 8,10 0,12 -12,34 Rhea Girişim 3,35 0,00 -9,95 Rodrigo Tekstil 24,22 7,64 76,66 Royal Halı 3,50 2,04 1,74 RTA Laboratuvarları 21,46 -0,46 -29,13 Sabancı Holding 10,86 -0,55 -5,24 Safkar Ege Soğutmacılık 12,18 5,00 11,95 Sanel Mühendislik 5,26 4,78 53,80 Sanifoam Sünger 18,60 -4,17 36,76 Sanko Pazarlama 9,93 0,51 5,75 Saray Matbaacılık 6,43 0,78 -26,68 Sarkuysan 12,88 7,33 45,70 Sasa Polyester 46,46 9,99 129,77 Say Yenilenebilir Enerji 18,14 -3,41 113,16 Sekuro Plastik 37,18 7,15 166,33 Selçuk Ecza Deposu 12,59 9,96 -7,77 Selçuk Gıda 4,80 5,49 -3,61 Senkron Güvenlik 37,26 9,98 41,89 Serve Film Prodüksiyon 19,09 3,19 19,31 Servet GMYO 129,00 -0,39 64,54 Seyitler Kimya 34,30 -2,56 36,70 Silverline Endüstri 6,85 6,37 -20,35 Sinpaş GMYO 5,12 -0,58 22,49 Smartiks Yazılım 8,05 -1,11 -9,14 Sodaş Sodyum Sanayii 38,70 -2,32 45,08 Söktaş 5,19 1,37 1,96 Sönmez Filament 77,80 -1,64 10,83 Sönmez Pamuklu 22,28 -1,85 -7,17 Sumaş Suni Tahta 70,20 0,00 36,98 Şeker Fin. Kir. 10,96 -2,14 71,25 Şekerbank 1,40 1,45 -7,28 Şişe Cam 7,69 0,52 5,20 Şok Marketler Ticaret 12,23 -0,81 -3,09 T. Halk Bankası 5,37 -0,37 -3,42 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,52 -1,27 -4,96 T.S.K.B. 1,71 0,00 -3,93 T.Tuborg 21,32 0,00 17,99 Taç Tarım Ürünleri 25,00 -2,42 137,42 Tat Gıda 10,99 1,10 -7,34 TAV Havalimanları 26,06 0,62 22,35 Taze Kuru Gıda 273,00 0,78 26,21 Tek-Art Turizm 2,10 -0,47 3,96 Tekfen Holding 17,50 2,58 6,71 Teknosa İç ve Dış Ticaret 15,23 0,53 19,17 Temapol Polimer Plastik 19,36 1,89 68,35 TGS Dış Ticaret 19,70 2,07 55,00 Tofaş Oto. Fab. 37,50 -0,32 10,55 Torunlar GMYO 3,85 5,77 -1,28 Trabzon Liman 34,22 1,48 6,54 Trabzonspor Sportif 2,30 -0,43 -5,74 Trend GMYO 7,90 -0,38 -37,15 TSKB GMYO 5,58 -2,62 -2,96 Tuğçelik 8,02 0,00 -0,74 Tukaş 8,74 0,34 -9,80 Turcas Petrol 5,39 0,19 11,13 Turkcell 16,70 1,33 3,73 Tümosan Motor ve Traktör 20,44 6,74 45,27 Tüpraş 106,70 -0,37 -1,20 Türk Hava Yolları 14,90 -0,80 15,41 Türk İlaç Serum 14,64 9,99 Türk Prysmian Kablo 13,96 2,57 15,37 Türk Telekom 7,89 -0,63 -7,61 Türk Traktör 221,70 2,69 21,35 Türker Proje Gayrimenkul 155,70 0,45 37,91 Türkiye Sigorta 6,85 1,18 3,79 Ufuk Yatırım 23,70 -4,44 76,87 Ulaşlar Turizm Yat. 3,99 -0,50 -5,90 Ulusoy Elektrik 65,25 0,62 27,07 Ulusoy Un Sanayi 19,10 2,41 66,09 Umpaş Holding 1,09 -0,91 -58,24 Uşak Seramik 2,61 6,10 11,54 Utopya Turizm 39,98 1,22 3,04 Uzertaş Boya 63,20 -0,24 11,66 Ülker Bisküvi 23,64 0,94 2,16 Vakıf Fin. Kir. 20,76 2,98 387,32 Vakıf GMYO 3,64 -2,93 0,55 Vakıf Yat. Ort. 9,32 -4,90 26,63 Vakıflar Bankası 4,25 0,71 -9,77 Vakko Tekstil 13,12 9,97 101,23 Vanet Gıda 7,21 0,14 -6,73 Verusa Holding 64,00 8,20 41,91 Verusaturk Girisim 31,30 8,98 139,30 Vestel 30,90 3,83 46,72 Vestel Beyaz Eşya 53,40 -0,09 30,63 Viking Kağıt 8,59 -0,46 -4,56 Yapı Kredi Koray GMYO 7,00 2,64 57,30 Yapı ve Kredi Bank. 2,79 2,20 -9,42 Yaprak Süt ve Besi Çift. 121,90 -3,25 68,37 Yataş 17,00 0,29 17,65 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,28 -4,89 -2,73 Yeni Gimat GMYO 15,26 -0,26 22,77 Yeşil GMYO 1,63 -1,21 18,12 Yeşil Yapı 2,27 -0,87 23,37 Yeşil Yatırım Holding 134,60 -2,82 41,16 Yibitaş İnşaat Malzeme 19.796,70 10,00 26,90 Yonga Mobilya 34,00 6,58 13,54 Yükselen Çelik 5,08 -0,78 -2,90 Yünsa 17,97 2,69 22,58 Zorlu Enerji 2,58 -1,15 -6,86 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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