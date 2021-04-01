Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|250.000,00
|22,96
|İş Bankası (B)
|42.041,30
|1,79
|3,81
|İş Bankası (C)
|5,11
|6,02
|-27,00
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,38
|3,36
|-12,44
|İş Girişim
|19,77
|4,27
|4,33
|İş GMYO
|2,01
|2,03
|-20,87
|İş Y. Men. Değ.
|16,23
|3,38
|-2,21
|İş Yat. Ort.
|3,25
|0,93
|-3,36
|İşbir Holding
|8.750,00
|9,38
|219,34
|Işık Plastik Sanayi
|45,36
|-1,99
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,48
|0,00
|29,82
|İttifak Holding
|2,76
|-0,72
|23,77
|İz Hayvancılık Tarım
|20,28
|9,92
|12,67
|İzmir Demir Çelik
|2,57
|1,18
|-22,35
|İzmir Fırça
|10,74
|4,78
|93,17
|Jantsa Jant Sanayi
|751,90
|9,99
|126,68
|Kafein Yazılım
|27,00
|2,51
|26,29
|Kaplamin
|31,76
|-2,87
|-6,04
|Kardemir (A)
|6,32
|1,94
|6,22
|Kardemir (B)
|6,33
|-1,40
|20,11
|Kardemir (D)
|7,25
|2,40
|25,43
|Karel Elektronik
|29,30
|1,52
|27,06
|Karsan Otomotiv
|4,01
|2,30
|23,38
|Karsu Tekstil
|19,69
|6,37
|130,29
|Kartonsan
|70,90
|0,93
|-25,80
|Katmerciler Ekipman
|3,75
|2,46
|21,75
|Kent Gıda
|354,50
|4,88
|-0,31
|Kerevitaş Gıda
|5,67
|1,80
|-13,83
|Kervan Gıda
|18,20
|3,17
|37,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,79
|2,60
|-37,30
|Kiler GMYO
|2,24
|0,90
|-10,76
|Klimasan Klima
|22,36
|4,49
|31,76
|Koç Holding
|20,12
|3,66
|-4,73
|Konfrut Gıda
|20,00
|5,32
|18,34
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|79,50
|9,96
|235,73
|Konya Çimento
|1.108,00
|1,65
|-1,95
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,26
|2,85
|62,44
|Koza Altın
|120,80
|1,51
|24,92
|Koza Madencilik
|14,36
|2,94
|-7,30
|Körfez GMYO
|6,72
|1,82
|15,86
|Kristal Kola
|2,90
|3,94
|-26,02
|Kron Telekomünikasyon
|56,90
|9,95
|54,45
|Kuştur Kuşadası Turizm
|304,00
|7,53
|93,26
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,18
|1,87
|-5,22
|Kütahya Porselen
|53,75
|0,00
|6,54
|Lider Faktoring
|3,44
|0,88
|0,88
|Link Bilgisayar
|42,28
|3,88
|32,64
|Logo Yazılım
|158,80
|2,12
|26,53
|Lokman Hekim Sağlık
|17,53
|2,28
|63,03
|Lüks Kadife
|85,90
|9,01
|197,23
|Makina Takım
|4,13
|1,23
|21,11
|Marka Yatırım Holding
|5,75
|6,09
|-10,58
|Marmaris Altınyunus
|224,80
|5,49
|102,34
|Marshall
|279,60
|0,04
|-8,84
|Martı GMYO
|2,78
|0,72
|1,09
|Martı Otel
|2,36
|0,43
|10,80
|Mavi Giyim
|46,70
|0,86
|-10,54
|Mazhar Zorlu Holding
|38,52
|-3,70
|22,36
|Mega Polietilen
|7,73
|0,26
|0,91
|Menderes Tekstil
|3,08
|1,65
|-0,32
|Merit Turizm
|264,00
|10,00
|215,41
|Merko Gıda
|7,25
|1,26
|-16,09
|Metemtur Otelcilik
|28,88
|6,18
|30,68
|Metro Holding
|2,13
|0,47
|2,40
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,60
|1,96
|-10,03
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,26
|9,71
|-3,00
|Migros Ticaret
|36,24
|3,54
|-15,33
|Milpa
|5,08
|5,83
|10,43
|Mistral GMYO
|4,90
|1,03
|4,03
|MLP Sağlık
|21,24
|2,91
|6,89
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,83
|10,00
|26,74
|Mondi Tire Kutsan
|6,54
|2,19
|-13,95
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,12
|2,83
|18,18
|Naturelgaz Sanayi
|9,35
|Net Holding
|4,30
|-4,02
|25,36
|Netaş Telekom.
|29,02
|1,82
|3,35
|Niğbaş Niğde Beton
|19,04
|9,99
|-63,38
|Nuh Çimento
|60,00
|2,21
|24,93
|Nurol GMYO
|16,96
|-0,35
|132,65
|Odaş Elektrik
|3,57
|2,88
|-8,46
|Olmuksan-IP
|7,43
|1,78
|-37,30
|Orge Enerji Elektrik
|12,04
|9,95
|63,14
|Orma Orman Mahsulleri
|27,18
|9,95
|84,65
|Osmanlı Menkul
|35,66
|9,99
|15,25
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,88
|0,35
|4,58
|Otokar
|369,20
|1,74
|21,33
|Oyak Çimento
|7,21
|0,98
|-17,88
|Oyak Yat. Ort.
|9,10
|0,11
|30,94
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,27
|3,39
|-9,34
|Özak GMYO
|5,17
|0,98
|1,37
|Özbal Çelik Boru
|8,31
|6,27
|26,87
|Özderici GMYO
|1,99
|1,53
|-10,36
|Özerden Plastik
|8,80
|2,33
|-2,22
|Pamukova Elektrik
|31,14
|1,43
|46,06
|Panora GMYO
|7,24
|-0,14
|18,54
|Papilon Savunma
|19,99
|3,90
|-12,17
|Park Elek.Madencilik
|5,74
|9,96
|6,89
|Parsan
|34,48
|3,98
|41,89
|Pegasus
|73,75
|2,29
|-1,14
|Peker GMYO
|2,00
|0,00
|-23,37
|Penguen Gıda
|4,11
|1,23
|-18,61
|Pera GMYO
|1,92
|0,52
|9,61
|Pergamon Dış Ticaret
|26,48
|-0,08
|38,74
|Petkim
|6,05
|5,22
|21,49
|Petrokent Turizm
|2.782,00
|0,00
|206,93
|Pınar Et ve Un
|22,60
|2,73
|-2,92
|Pınar Su
|7,91
|0,76
|6,46
|Pınar Süt
|21,60
|3,85
|-6,41
|Plastikkart
|15,19
|0,40
|5,12
|Polisan Holding
|3,29
|3,79
|-14,77
|Politeknik Metal
|350,70
|5,22
|-13,56
|Prizma Press Matbaacılık
|5,72
|6,12
|4,38
|QNB Finans Fin. Kir.
|116,50
|1,22
|-7,02
|QNB Finansbank
|56,00
|1,63
|-20,40
|Ral Yatırım Holding
|3,90
|1,04
|-12,16
|Ray Sigorta
|12,88
|9,99
|-16,63
|Reysaş GMYO
|4,81
|1,69
|-11,74
|Reysaş Lojistik
|6,94
|1,17
|-24,89
|Rhea Girişim
|3,09
|2,66
|-16,94
|Rodrigo Tekstil
|24,00
|8,01
|75,05
|Royal Halı
|3,65
|4,89
|6,10
|RTA Laboratuvarları
|33,72
|9,98
|11,36
|Sabancı Holding
|8,99
|4,53
|-21,55
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,49
|1,65
|-3,58
|Sanel Mühendislik
|5,12
|-0,97
|49,71
|Sanifoam Sünger
|17,59
|6,61
|29,34
|Sanko Pazarlama
|13,42
|-1,18
|42,92
|Saray Matbaacılık
|5,97
|1,88
|-31,93
|Sarkuysan
|13,35
|-0,60
|51,02
|Sasa Polyester
|47,30
|4,83
|133,93
|Say Yenilenebilir Enerji
|31,26
|7,64
|267,33
|Sekuro Plastik
|31,06
|-0,77
|122,49
|Selçuk Ecza Deposu
|10,74
|2,19
|-21,32
|Selçuk Gıda
|4,49
|-0,66
|-9,84
|Senkron Güvenlik
|35,20
|-2,22
|34,04
|Serve Film Prodüksiyon
|17,20
|1,18
|7,50
|Servet GMYO
|98,95
|-1,05
|26,21
|Seyitler Kimya
|33,60
|-0,24
|33,91
|Silverline Endüstri
|6,22
|0,97
|-27,67
|Sinpaş GMYO
|4,39
|-1,57
|5,02
|Smartiks Yazılım
|7,13
|1,86
|-19,53
|Sodaş Sodyum Sanayii
|37,40
|-3,86
|42,01
|Söktaş
|4,44
|2,07
|-12,77
|Sönmez Filament
|61,50
|5,22
|-12,39
|Sönmez Pamuklu
|21,76
|0,28
|-9,33
|Sumaş Suni Tahta
|77,90
|3,73
|52,00
|Şeker Fin. Kir.
|9,73
|9,94
|52,03
|Şekerbank
|1,23
|3,36
|-18,54
|Şişe Cam
|7,42
|1,92
|1,50
|Şok Marketler Ticaret
|12,14
|3,41
|-3,80
|T. Halk Bankası
|4,44
|2,78
|-20,14
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,74
|0,53
|-13,91
|T.S.K.B.
|1,39
|2,96
|-20,41
|T.Tuborg
|18,99
|2,76
|5,09
|Taç Tarım Ürünleri
|25,30
|-0,78
|140,27
|Tat Gıda
|9,67
|2,33
|-16,36
|TAV Havalimanları
|20,84
|2,16
|-2,16
|Taze Kuru Gıda
|231,00
|0,65
|6,80
|Tek-Art Turizm
|1,82
|2,82
|-9,90
|Tekfen Holding
|15,16
|2,29
|-7,56
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,71
|3,32
|7,28
|Temapol Polimer Plastik
|17,78
|1,02
|54,61
|TGS Dış Ticaret
|18,10
|0,95
|42,41
|Tofaş Oto. Fab.
|33,62
|1,57
|8,76
|Torunlar GMYO
|3,24
|1,89
|-16,92
|Trabzon Liman
|30,60
|2,00
|-4,73
|Trabzonspor Sportif
|2,26
|7,11
|-7,38
|Trend GMYO
|7,10
|1,43
|-43,52
|TSKB GMYO
|6,05
|-1,63
|5,22
|Tuğçelik
|8,12
|4,91
|0,50
|Tukaş
|7,98
|0,63
|-17,65
|Turcas Petrol
|4,54
|2,25
|-6,39
|Turkcell
|15,28
|2,07
|-5,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|24,62
|0,49
|74,98
|Tüpraş
|92,35
|2,61
|-14,49
|Türk Hava Yolları
|13,00
|1,96
|0,70
|Türk İlaç Serum
|66,95
|9,93
|Türk Prysmian Kablo
|11,76
|2,35
|-2,81
|Türk Telekom
|6,78
|2,70
|-18,46
|Türk Traktör
|210,20
|1,69
|23,38
|Türker Proje Gayrimenkul
|136,00
|6,92
|20,46
|Türkiye Sigorta
|6,50
|6,04
|-1,52
|Ufuk Yatırım
|20,70
|5,94
|54,48
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,67
|1,25
|33,73
|Ulusoy Elektrik
|57,20
|0,26
|11,39
|Ulusoy Un Sanayi
|15,32
|1,66
|33,22
|Umpaş Holding
|1,83
|-9,85
|-29,89
|Uşak Seramik
|2,39
|-1,24
|2,14
|Utopya Turizm
|36,90
|-10,00
|-4,90
|Uzertaş Boya
|49,58
|-2,50
|-12,40
|Ülker Bisküvi
|21,60
|2,56
|-6,66
|Vakıf Fin. Kir.
|25,44
|9,94
|497,18
|Vakıf GMYO
|3,21
|2,23
|-11,33
|Vakıf Yat. Ort.
|8,10
|2,53
|10,05
|Vakıflar Bankası
|3,62
|4,62
|-23,14
|Vakko Tekstil
|15,20
|9,99
|133,13
|Vanet Gıda
|8,38
|9,97
|8,41
|Verusa Holding
|58,50
|3,72
|29,71
|Verusaturk Girisim
|25,26
|2,35
|93,12
|Vestel
|37,28
|-0,59
|77,02
|Vestel Beyaz Eşya
|63,60
|3,58
|55,58
|Viking Kağıt
|7,33
|1,52
|-18,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,87
|0,29
|54,38
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,25
|5,10
|-24,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|110,00
|2,04
|51,93
|Yataş
|15,31
|3,94
|5,95
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,17
|2,46
|-5,23
|Yeni Gimat GMYO
|13,26
|0,84
|14,39
|Yeşil GMYO
|1,34
|1,52
|-2,90
|Yeşil Yapı
|1,86
|0,00
|1,09
|Yeşil Yatırım Holding
|106,00
|-1,12
|11,17
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.695,00
|9,48
|7,02
|Yonga Mobilya
|27,30
|1,71
|-8,83
|Yükselen Çelik
|4,87
|1,46
|-6,92
|Yünsa
|15,19
|2,10
|9,35
|Zorlu Enerji
|2,35
|1,73
|-15,16
(Son)
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