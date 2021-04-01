Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

01.04.2021 18:57
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)250.000,0022,96İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)250.000,00

22,96
İş Bankası (B)42.041,301,793,81
İş Bankası (C)5,116,02-27,00
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,383,36-12,44
İş Girişim19,774,274,33
İş GMYO2,012,03-20,87
İş Y. Men. Değ.16,233,38-2,21
İş Yat. Ort.3,250,93-3,36
İşbir Holding8.750,009,38219,34
Işık Plastik Sanayi45,36-1,99

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,480,0029,82
İttifak Holding2,76-0,7223,77
İz Hayvancılık Tarım20,289,9212,67
İzmir Demir Çelik2,571,18-22,35
İzmir Fırça10,744,7893,17
Jantsa Jant Sanayi751,909,99126,68
Kafein Yazılım27,002,5126,29
Kaplamin31,76-2,87-6,04
Kardemir (A)6,321,946,22
Kardemir (B)6,33-1,4020,11
Kardemir (D)7,252,4025,43
Karel Elektronik29,301,5227,06
Karsan Otomotiv4,012,3023,38
Karsu Tekstil19,696,37130,29
Kartonsan70,900,93-25,80
Katmerciler Ekipman3,752,4621,75
Kent Gıda354,504,88-0,31
Kerevitaş Gıda5,671,80-13,83
Kervan Gıda18,203,1737,67
Kervansaray Yat. Holding0,792,60-37,30
Kiler GMYO2,240,90-10,76
Klimasan Klima22,364,4931,76
Koç Holding20,123,66-4,73
Konfrut Gıda20,005,3218,34
Kontrolmatik Teknoloji Enerji79,509,96235,73
Konya Çimento1.108,001,65-1,95
Kordsa Teknik Tekstil25,262,8562,44
Koza Altın120,801,5124,92
Koza Madencilik14,362,94-7,30
Körfez GMYO6,721,8215,86
Kristal Kola2,903,94-26,02
Kron Telekomünikasyon56,909,9554,45
Kuştur Kuşadası Turizm304,007,5393,26
Kuyumcukent Gayrimenkul2,181,87-5,22
Kütahya Porselen53,750,006,54
Lider Faktoring3,440,880,88
Link Bilgisayar42,283,8832,64
Logo Yazılım158,802,1226,53
Lokman Hekim Sağlık17,532,2863,03
Lüks Kadife85,909,01197,23
Makina Takım4,131,2321,11
Marka Yatırım Holding5,756,09-10,58
Marmaris Altınyunus224,805,49102,34
Marshall279,600,04-8,84
Martı GMYO2,780,721,09
Martı Otel2,360,4310,80
Mavi Giyim46,700,86-10,54
Mazhar Zorlu Holding38,52-3,7022,36
Mega Polietilen7,730,260,91
Menderes Tekstil3,081,65-0,32
Merit Turizm264,0010,00215,41
Merko Gıda7,251,26-16,09
Metemtur Otelcilik28,886,1830,68
Metro Holding2,130,472,40
Metro Petrol ve Tesisleri2,601,96-10,03
Metro Yatırım Ortaklığı2,269,71-3,00
Migros Ticaret36,243,54-15,33
Milpa5,085,8310,43
Mistral GMYO4,901,034,03
MLP Sağlık21,242,916,89
MMC San. ve Tic. Yat.5,8310,0026,74
Mondi Tire Kutsan6,542,19-13,95
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret42,122,8318,18
Naturelgaz Sanayi9,35

Net Holding4,30-4,0225,36
Netaş Telekom.29,021,823,35
Niğbaş Niğde Beton19,049,99-63,38
Nuh Çimento60,002,2124,93
Nurol GMYO16,96-0,35132,65
Odaş Elektrik3,572,88-8,46
Olmuksan-IP7,431,78-37,30
Orge Enerji Elektrik12,049,9563,14
Orma Orman Mahsulleri27,189,9584,65
Osmanlı Menkul35,669,9915,25
Ostim Endüstriyel Yat2,880,354,58
Otokar369,201,7421,33
Oyak Çimento7,210,98-17,88
Oyak Yat. Ort.9,100,1130,94
Oylum Sınai Yatırımlar4,273,39-9,34
Özak GMYO5,170,981,37
Özbal Çelik Boru8,316,2726,87
Özderici GMYO1,991,53-10,36
Özerden Plastik8,802,33-2,22
Pamukova Elektrik31,141,4346,06
Panora GMYO7,24-0,1418,54
Papilon Savunma19,993,90-12,17
Park Elek.Madencilik5,749,966,89
Parsan34,483,9841,89
Pegasus73,752,29-1,14
Peker GMYO2,000,00-23,37
Penguen Gıda4,111,23-18,61
Pera GMYO1,920,529,61
Pergamon Dış Ticaret26,48-0,0838,74
Petkim6,055,2221,49
Petrokent Turizm2.782,000,00206,93
Pınar Et ve Un22,602,73-2,92
Pınar Su7,910,766,46
Pınar Süt21,603,85-6,41
Plastikkart15,190,405,12
Polisan Holding3,293,79-14,77
Politeknik Metal350,705,22-13,56
Prizma Press Matbaacılık5,726,124,38
QNB Finans Fin. Kir.116,501,22-7,02
QNB Finansbank56,001,63-20,40
Ral Yatırım Holding3,901,04-12,16
Ray Sigorta12,889,99-16,63
Reysaş GMYO4,811,69-11,74
Reysaş Lojistik6,941,17-24,89
Rhea Girişim3,092,66-16,94
Rodrigo Tekstil24,008,0175,05
Royal Halı3,654,896,10
RTA Laboratuvarları33,729,9811,36
Sabancı Holding8,994,53-21,55
Safkar Ege Soğutmacılık10,491,65-3,58
Sanel Mühendislik5,12-0,9749,71
Sanifoam Sünger17,596,6129,34
Sanko Pazarlama13,42-1,1842,92
Saray Matbaacılık5,971,88-31,93
Sarkuysan13,35-0,6051,02
Sasa Polyester47,304,83133,93
Say Yenilenebilir Enerji31,267,64267,33
Sekuro Plastik31,06-0,77122,49
Selçuk Ecza Deposu10,742,19-21,32
Selçuk Gıda4,49-0,66-9,84
Senkron Güvenlik35,20-2,2234,04
Serve Film Prodüksiyon17,201,187,50
Servet GMYO98,95-1,0526,21
Seyitler Kimya33,60-0,2433,91
Silverline Endüstri6,220,97-27,67
Sinpaş GMYO4,39-1,575,02
Smartiks Yazılım7,131,86-19,53
Sodaş Sodyum Sanayii37,40-3,8642,01
Söktaş4,442,07-12,77
Sönmez Filament61,505,22-12,39
Sönmez Pamuklu21,760,28-9,33
Sumaş Suni Tahta77,903,7352,00
Şeker Fin. Kir.9,739,9452,03
Şekerbank1,233,36-18,54
Şişe Cam7,421,921,50
Şok Marketler Ticaret12,143,41-3,80
T. Halk Bankası4,442,78-20,14
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası26,740,53-13,91
T.S.K.B.1,392,96-20,41
T.Tuborg18,992,765,09
Taç Tarım Ürünleri25,30-0,78140,27
Tat Gıda9,672,33-16,36
TAV Havalimanları20,842,16-2,16
Taze Kuru Gıda231,000,656,80
Tek-Art Turizm1,822,82-9,90
Tekfen Holding15,162,29-7,56
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,713,327,28
Temapol Polimer Plastik17,781,0254,61
TGS Dış Ticaret18,100,9542,41
Tofaş Oto. Fab.33,621,578,76
Torunlar GMYO3,241,89-16,92
Trabzon Liman30,602,00-4,73
Trabzonspor Sportif2,267,11-7,38
Trend GMYO7,101,43-43,52
TSKB GMYO6,05-1,635,22
Tuğçelik8,124,910,50
Tukaş7,980,63-17,65
Turcas Petrol4,542,25-6,39
Turkcell15,282,07-5,09
Tümosan Motor ve Traktör24,620,4974,98
Tüpraş92,352,61-14,49
Türk Hava Yolları13,001,960,70
Türk İlaç Serum66,959,93

Türk Prysmian Kablo11,762,35-2,81
Türk Telekom6,782,70-18,46
Türk Traktör210,201,6923,38
Türker Proje Gayrimenkul136,006,9220,46
Türkiye Sigorta6,506,04-1,52
Ufuk Yatırım20,705,9454,48
Ulaşlar Turizm Yat.5,671,2533,73
Ulusoy Elektrik57,200,2611,39
Ulusoy Un Sanayi15,321,6633,22
Umpaş Holding1,83-9,85-29,89
Uşak Seramik2,39-1,242,14
Utopya Turizm36,90-10,00-4,90
Uzertaş Boya49,58-2,50-12,40
Ülker Bisküvi21,602,56-6,66
Vakıf Fin. Kir.25,449,94497,18
Vakıf GMYO3,212,23-11,33
Vakıf Yat. Ort.8,102,5310,05
Vakıflar Bankası3,624,62-23,14
Vakko Tekstil15,209,99133,13
Vanet Gıda8,389,978,41
Verusa Holding58,503,7229,71
Verusaturk Girisim25,262,3593,12
Vestel37,28-0,5977,02
Vestel Beyaz Eşya63,603,5855,58
Viking Kağıt7,331,52-18,56
Yapı Kredi Koray GMYO6,870,2954,38
Yapı ve Kredi Bank.2,255,10-24,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.110,002,0451,93
Yataş15,313,945,95
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,172,46-5,23
Yeni Gimat GMYO13,260,8414,39
Yeşil GMYO1,341,52-2,90
Yeşil Yapı1,860,001,09
Yeşil Yatırım Holding106,00-1,1211,17
Yibitaş İnşaat Malzeme16.695,009,487,02
Yonga Mobilya27,301,71-8,83
Yükselen Çelik4,871,46-6,92
Yünsa15,192,109,35
Zorlu Enerji2,351,73-15,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Dünyayı gelecekte neler bekliyor? İşte ölümcül hastalıkların bile tarih olacağı muhtemel dönüşümler Dünyayı gelecekte neler bekliyor? İşte ölümcül hastalıkların bile tarih olacağı muhtemel dönüşümler Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi DSÖ'nün brifingine katılan Bakan Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum DSÖ'nün brifingine katılan Bakan Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum Özgür Demirtaş'ı keşfeden Duygu Özaslan, alay konusu oldu Özgür Demirtaş'ı keşfeden Duygu Özaslan, alay konusu oldu Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşını ifadesi ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşını ifadesi ortaya çıktı Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı "Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu
Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor         
20:21
Fatmanur Altun'a hakaret eden kişiye skandal ifadelerle beraat kararı veren hakime soruşturma açıldı Fatmanur Altun'a hakaret eden kişiye skandal ifadelerle beraat kararı veren hakime soruşturma açıldı         
19:47
Ahu Sungur'dan polemiğe girdiği takipçisine dikkat çeken 'sevişmeli' tepki Ahu Sungur'dan polemiğe girdiği takipçisine dikkat çeken 'sevişmeli' tepki         
19:34
Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor         
18:47
Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor         
18:38
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması: Kullanıcı bilgileri MASAK için istendi Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması: Kullanıcı bilgileri MASAK için istendi         
17:48
Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı         
17:22
'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü         
15:59
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
Yol verme kavgasında yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı! Olay anı kamerada Yol verme kavgasında yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı! Olay anı kamerada         
12:33
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı         
12:00
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Galericiler, ikinci el araçlardaki fiyat artışı nedeniyle bayileri suçladı: Sıfır araçları sakladıkları için fiyatlar yüksek Galericiler, ikinci el araçlardaki fiyat artışı nedeniyle bayileri suçladı: Sıfır araçları sakladıkları için fiyatlar yüksek         
11:29
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 20:33:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei