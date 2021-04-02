Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|42.250,00
|0,50
|4,32
|İş Bankası (C)
|4,99
|0,63
|-26,54
|İş Bankası (Kur.)
|499.998,48
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,37
|-0,30
|-12,69
|İş Girişim
|20,54
|3,89
|8,39
|İş GMYO
|1,99
|-1,00
|-21,65
|İş Y. Men. Değ.
|17,05
|5,05
|2,73
|İş Yat. Ort.
|3,24
|-0,31
|-3,66
|İşbir Holding
|8.850,00
|1,14
|222,99
|Işık Plastik Sanayi
|43,70
|-3,66
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,36
|-8,11
|19,30
|İttifak Holding
|2,75
|-0,36
|23,32
|İz Hayvancılık Tarım
|20,10
|-0,89
|11,67
|İzmir Demir Çelik
|2,60
|1,17
|-21,44
|İzmir Fırça
|11,81
|9,96
|112,41
|Jantsa Jant Sanayi
|827,00
|9,99
|149,32
|Kafein Yazılım
|26,94
|-0,22
|26,01
|Kaplamin
|30,28
|-4,66
|-10,41
|Kardemir (A)
|6,14
|-2,85
|3,19
|Kardemir (B)
|6,15
|-2,84
|16,70
|Kardemir (D)
|7,20
|-0,69
|24,57
|Karel Elektronik
|29,46
|0,55
|27,75
|Karsan Otomotiv
|4,16
|3,74
|28,00
|Karsu Tekstil
|19,88
|0,96
|132,51
|Kartonsan
|69,95
|-0,43
|-26,12
|Katmerciler Ekipman
|3,71
|-1,07
|20,45
|Kent Gıda
|347,00
|-2,12
|-2,42
|Kerevitaş Gıda
|5,86
|3,35
|-10,94
|Kervan Gıda
|18,00
|-1,10
|36,16
|Kervansaray Yat. Holding
|0,76
|-3,80
|-39,68
|Kiler GMYO
|2,20
|-1,79
|-12,35
|Klimasan Klima
|23,66
|5,81
|39,42
|Koç Holding
|20,06
|-0,30
|-5,02
|Konfrut Gıda
|20,52
|2,60
|21,42
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|80,40
|1,13
|239,53
|Konya Çimento
|1.157,00
|4,42
|2,39
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,90
|-1,43
|60,13
|Koza Altın
|125,10
|3,56
|29,37
|Koza Madencilik
|15,00
|4,46
|-3,16
|Körfez GMYO
|6,62
|-1,49
|14,14
|Kristal Kola
|2,89
|-0,34
|-26,28
|Kron Telekomünikasyon
|59,00
|3,69
|60,15
|Kuştur Kuşadası Turizm
|300,00
|-1,32
|90,72
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,32
|6,42
|0,87
|Kütahya Porselen
|53,55
|-0,37
|6,14
|Lider Faktoring
|3,38
|-1,74
|-0,88
|Link Bilgisayar
|40,74
|-3,64
|27,81
|Logo Yazılım
|171,00
|7,68
|36,25
|Lokman Hekim Sağlık
|17,20
|-1,88
|59,97
|Lüks Kadife
|78,80
|-8,27
|172,66
|Makina Takım
|4,15
|0,48
|21,70
|Marka Yatırım Holding
|5,77
|0,35
|-10,26
|Marmaris Altınyunus
|233,00
|3,65
|109,72
|Marshall
|277,00
|-0,93
|-9,68
|Martı GMYO
|2,74
|-1,44
|-0,36
|Martı Otel
|2,32
|-1,69
|8,92
|Mavi Giyim
|47,68
|2,10
|-8,66
|Mazhar Zorlu Holding
|37,36
|-3,01
|18,68
|Mega Polietilen
|8,14
|5,30
|6,27
|Menderes Tekstil
|3,05
|-0,97
|-1,29
|Merit Turizm
|270,00
|2,27
|222,58
|Merko Gıda
|7,47
|3,03
|-13,54
|Metemtur Otelcilik
|27,96
|-3,19
|26,52
|Metro Holding
|2,26
|6,10
|8,65
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,69
|3,46
|-6,92
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,21
|-2,21
|-5,15
|Migros Ticaret
|38,28
|5,63
|-10,56
|Milpa
|5,04
|-0,79
|9,57
|Mistral GMYO
|4,95
|1,02
|5,10
|MLP Sağlık
|21,26
|0,09
|7,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,20
|6,35
|34,78
|Mondi Tire Kutsan
|6,56
|0,31
|-13,68
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|41,28
|-1,99
|15,82
|Naturelgaz Sanayi
|10,28
|9,95
|Net Holding
|4,49
|4,42
|30,90
|Netaş Telekom.
|28,46
|-1,93
|1,35
|Niğbaş Niğde Beton
|20,94
|9,98
|-59,73
|Nuh Çimento
|59,90
|-0,17
|24,72
|Nurol GMYO
|16,15
|-4,78
|121,54
|Odaş Elektrik
|3,51
|-1,68
|-10,00
|Olmuksan-IP
|7,35
|-1,08
|-37,97
|Orge Enerji Elektrik
|12,88
|6,98
|74,53
|Orma Orman Mahsulleri
|28,50
|4,86
|93,61
|Osmanlı Menkul
|38,36
|7,57
|23,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,83
|-1,74
|2,77
|Otokar
|367,40
|-0,49
|20,74
|Oyak Çimento
|7,17
|-0,55
|-18,34
|Oyak Yat. Ort.
|9,00
|-1,10
|29,50
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,26
|-0,23
|-9,55
|Özak GMYO
|5,13
|-0,77
|0,59
|Özbal Çelik Boru
|8,34
|0,36
|27,33
|Özderici GMYO
|1,97
|-1,01
|-11,26
|Özerden Plastik
|8,86
|0,68
|-1,56
|Pamukova Elektrik
|31,48
|1,09
|47,65
|Panora GMYO
|7,32
|1,10
|19,85
|Papilon Savunma
|19,88
|-0,55
|-12,65
|Park Elek.Madencilik
|5,91
|2,96
|10,06
|Parsan
|34,00
|-1,39
|39,92
|Pegasus
|73,75
|0,00
|-1,14
|Peker GMYO
|1,97
|-1,50
|-24,52
|Penguen Gıda
|4,09
|-0,49
|-19,01
|Pera GMYO
|1,89
|-1,56
|7,89
|Pergamon Dış Ticaret
|26,28
|-0,76
|37,69
|Petkim
|5,99
|-0,99
|20,28
|Petrokent Turizm
|2.796,50
|0,52
|208,53
|Pınar Et ve Un
|23,50
|3,98
|0,95
|Pınar Su
|8,04
|1,64
|8,21
|Pınar Süt
|21,96
|1,67
|-4,85
|Plastikkart
|15,11
|-0,53
|4,57
|Polisan Holding
|3,28
|-0,30
|-15,03
|Politeknik Metal
|358,00
|2,08
|-11,76
|Prizma Press Matbaacılık
|5,82
|1,75
|6,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|116,50
|0,00
|-7,02
|QNB Finansbank
|56,95
|1,70
|-19,05
|Ral Yatırım Holding
|3,89
|-0,26
|-12,39
|Ray Sigorta
|14,16
|9,94
|-8,35
|Reysaş GMYO
|4,78
|-0,62
|-12,29
|Reysaş Lojistik
|6,97
|0,43
|-24,57
|Rhea Girişim
|3,00
|-2,91
|-19,35
|Rodrigo Tekstil
|23,00
|-4,17
|67,76
|Royal Halı
|3,62
|-0,82
|5,23
|RTA Laboratuvarları
|30,54
|-9,43
|0,86
|Sabancı Holding
|9,24
|2,78
|-19,37
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,64
|1,43
|-2,21
|Sanel Mühendislik
|4,61
|-9,96
|34,80
|Sanifoam Sünger
|18,88
|7,33
|38,82
|Sanko Pazarlama
|13,10
|-2,38
|39,51
|Saray Matbaacılık
|5,85
|-2,01
|-33,30
|Sarkuysan
|13,22
|-0,97
|49,55
|Sasa Polyester
|46,90
|-0,85
|131,95
|Say Yenilenebilir Enerji
|31,86
|1,92
|274,38
|Sekuro Plastik
|30,00
|-3,41
|114,90
|Selçuk Ecza Deposu
|10,66
|-0,74
|-21,90
|Selçuk Gıda
|4,45
|-0,89
|-10,64
|Senkron Güvenlik
|35,00
|-0,57
|33,28
|Serve Film Prodüksiyon
|17,30
|0,58
|8,13
|Servet GMYO
|97,95
|-1,01
|24,94
|Seyitler Kimya
|33,80
|0,60
|34,71
|Silverline Endüstri
|6,21
|-0,16
|-27,79
|Sinpaş GMYO
|4,27
|-2,73
|2,15
|Smartiks Yazılım
|7,15
|0,28
|-19,30
|Sodaş Sodyum Sanayii
|37,54
|0,37
|42,54
|Söktaş
|4,40
|-0,90
|-13,56
|Sönmez Filament
|59,80
|-2,76
|-14,81
|Sönmez Pamuklu
|21,24
|-2,39
|-11,50
|Sumaş Suni Tahta
|79,80
|2,44
|55,71
|Şeker Fin. Kir.
|10,29
|5,76
|60,78
|Şekerbank
|1,21
|-1,63
|-19,87
|Şişe Cam
|7,39
|-0,40
|1,09
|Şok Marketler Ticaret
|12,58
|3,62
|-0,32
|T. Halk Bankası
|4,43
|-0,23
|-20,32
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,74
|0,00
|-13,91
|T.S.K.B.
|1,38
|-0,72
|-20,98
|T.Tuborg
|19,00
|0,05
|5,15
|Taç Tarım Ürünleri
|26,00
|2,77
|146,91
|Tat Gıda
|9,62
|-0,52
|-16,79
|TAV Havalimanları
|21,06
|1,06
|-1,13
|Taze Kuru Gıda
|228,70
|-1,00
|5,73
|Tek-Art Turizm
|1,84
|1,10
|-8,91
|Tekfen Holding
|15,13
|-0,20
|-7,74
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,40
|-2,26
|4,85
|Temapol Polimer Plastik
|17,35
|-2,42
|50,87
|TGS Dış Ticaret
|17,35
|-4,14
|36,51
|Tofaş Oto. Fab.
|33,88
|0,77
|9,60
|Torunlar GMYO
|3,34
|3,09
|-14,36
|Trabzon Liman
|32,48
|6,14
|1,12
|Trabzonspor Sportif
|2,22
|-1,77
|-9,02
|Trend GMYO
|7,05
|-0,70
|-43,91
|TSKB GMYO
|5,86
|-3,14
|1,91
|Tuğçelik
|7,84
|-3,45
|-2,97
|Tukaş
|8,13
|1,88
|-16,10
|Turcas Petrol
|4,59
|1,10
|-5,36
|Turkcell
|15,13
|-0,98
|-6,02
|Tümosan Motor ve Traktör
|23,98
|-2,60
|70,43
|Tüpraş
|92,10
|-0,27
|-14,72
|Türk Hava Yolları
|12,91
|-0,69
|0,00
|Türk İlaç Serum
|73,00
|9,04
|Türk Prysmian Kablo
|12,40
|5,44
|2,48
|Türk Telekom
|6,83
|0,74
|-17,86
|Türk Traktör
|211,10
|0,43
|23,91
|Türker Proje Gayrimenkul
|131,00
|-3,68
|16,03
|Türkiye Sigorta
|6,63
|2,00
|0,45
|Ufuk Yatırım
|20,28
|-2,03
|51,34
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,80
|2,29
|36,79
|Ulusoy Elektrik
|56,90
|-0,52
|10,81
|Ulusoy Un Sanayi
|16,58
|8,22
|44,17
|Umpaş Holding
|1,65
|-9,84
|-36,78
|Uşak Seramik
|2,36
|-1,26
|0,85
|Utopya Turizm
|33,22
|-9,97
|-14,38
|Uzertaş Boya
|47,78
|-3,63
|-15,58
|Ülker Bisküvi
|21,90
|1,39
|-5,36
|Vakıf Fin. Kir.
|27,00
|6,13
|533,80
|Vakıf GMYO
|3,19
|-0,62
|-11,88
|Vakıf Yat. Ort.
|7,89
|-2,59
|7,20
|Vakıflar Bankası
|3,63
|0,28
|-22,93
|Vakko Tekstil
|15,20
|0,00
|133,13
|Vanet Gıda
|7,62
|-9,07
|-1,42
|Verusa Holding
|61,45
|5,04
|36,25
|Verusaturk Girisim
|25,50
|0,95
|94,95
|Vestel
|36,80
|-1,29
|74,74
|Vestel Beyaz Eşya
|62,55
|-1,65
|53,01
|Viking Kağıt
|7,24
|-1,23
|-19,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,67
|-2,91
|49,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,24
|-0,44
|-25,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|106,50
|-3,18
|47,10
|Yataş
|15,15
|-1,05
|4,84
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,10
|-1,68
|-6,82
|Yeni Gimat GMYO
|13,20
|-0,45
|13,87
|Yeşil GMYO
|1,33
|-0,75
|-3,62
|Yeşil Yapı
|1,80
|-3,23
|-2,17
|Yeşil Yatırım Holding
|103,80
|-2,08
|8,86
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.000,00
|-4,16
|2,56
|Yonga Mobilya
|27,18
|-0,44
|-9,23
|Yükselen Çelik
|4,86
|-0,21
|-7,11
|Yünsa
|15,03
|-1,05
|8,20
|Zorlu Enerji
|2,30
|-2,13
|-16,97
(Son)
Kaynak: AA
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