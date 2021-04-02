Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

02.04.2021 19:19
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)42.250,000,504,32
İş Bankası (C)4,990,63-26,54
İş Bankası (Kur.)499.998,48

31,58
İş Fin.Kir.3,37-0,30-12,69
İş Girişim20,543,898,39
İş GMYO1,99-1,00-21,65
İş Y. Men. Değ.17,055,052,73
İş Yat. Ort.3,24-0,31-3,66
İşbir Holding8.850,001,14222,99
Işık Plastik Sanayi43,70-3,66

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,36-8,1119,30
İttifak Holding2,75-0,3623,32
İz Hayvancılık Tarım20,10-0,8911,67
İzmir Demir Çelik2,601,17-21,44
İzmir Fırça11,819,96112,41
Jantsa Jant Sanayi827,009,99149,32
Kafein Yazılım26,94-0,2226,01
Kaplamin30,28-4,66-10,41
Kardemir (A)6,14-2,853,19
Kardemir (B)6,15-2,8416,70
Kardemir (D)7,20-0,6924,57
Karel Elektronik29,460,5527,75
Karsan Otomotiv4,163,7428,00
Karsu Tekstil19,880,96132,51
Kartonsan69,95-0,43-26,12
Katmerciler Ekipman3,71-1,0720,45
Kent Gıda347,00-2,12-2,42
Kerevitaş Gıda5,863,35-10,94
Kervan Gıda18,00-1,1036,16
Kervansaray Yat. Holding0,76-3,80-39,68
Kiler GMYO2,20-1,79-12,35
Klimasan Klima23,665,8139,42
Koç Holding20,06-0,30-5,02
Konfrut Gıda20,522,6021,42
Kontrolmatik Teknoloji Enerji80,401,13239,53
Konya Çimento1.157,004,422,39
Kordsa Teknik Tekstil24,90-1,4360,13
Koza Altın125,103,5629,37
Koza Madencilik15,004,46-3,16
Körfez GMYO6,62-1,4914,14
Kristal Kola2,89-0,34-26,28
Kron Telekomünikasyon59,003,6960,15
Kuştur Kuşadası Turizm300,00-1,3290,72
Kuyumcukent Gayrimenkul2,326,420,87
Kütahya Porselen53,55-0,376,14
Lider Faktoring3,38-1,74-0,88
Link Bilgisayar40,74-3,6427,81
Logo Yazılım171,007,6836,25
Lokman Hekim Sağlık17,20-1,8859,97
Lüks Kadife78,80-8,27172,66
Makina Takım4,150,4821,70
Marka Yatırım Holding5,770,35-10,26
Marmaris Altınyunus233,003,65109,72
Marshall277,00-0,93-9,68
Martı GMYO2,74-1,44-0,36
Martı Otel2,32-1,698,92
Mavi Giyim47,682,10-8,66
Mazhar Zorlu Holding37,36-3,0118,68
Mega Polietilen8,145,306,27
Menderes Tekstil3,05-0,97-1,29
Merit Turizm270,002,27222,58
Merko Gıda7,473,03-13,54
Metemtur Otelcilik27,96-3,1926,52
Metro Holding2,266,108,65
Metro Petrol ve Tesisleri2,693,46-6,92
Metro Yatırım Ortaklığı2,21-2,21-5,15
Migros Ticaret38,285,63-10,56
Milpa5,04-0,799,57
Mistral GMYO4,951,025,10
MLP Sağlık21,260,097,00
MMC San. ve Tic. Yat.6,206,3534,78
Mondi Tire Kutsan6,560,31-13,68
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret41,28-1,9915,82
Naturelgaz Sanayi10,289,95

Net Holding4,494,4230,90
Netaş Telekom.28,46-1,931,35
Niğbaş Niğde Beton20,949,98-59,73
Nuh Çimento59,90-0,1724,72
Nurol GMYO16,15-4,78121,54
Odaş Elektrik3,51-1,68-10,00
Olmuksan-IP7,35-1,08-37,97
Orge Enerji Elektrik12,886,9874,53
Orma Orman Mahsulleri28,504,8693,61
Osmanlı Menkul38,367,5723,98
Ostim Endüstriyel Yat2,83-1,742,77
Otokar367,40-0,4920,74
Oyak Çimento7,17-0,55-18,34
Oyak Yat. Ort.9,00-1,1029,50
Oylum Sınai Yatırımlar4,26-0,23-9,55
Özak GMYO5,13-0,770,59
Özbal Çelik Boru8,340,3627,33
Özderici GMYO1,97-1,01-11,26
Özerden Plastik8,860,68-1,56
Pamukova Elektrik31,481,0947,65
Panora GMYO7,321,1019,85
Papilon Savunma19,88-0,55-12,65
Park Elek.Madencilik5,912,9610,06
Parsan34,00-1,3939,92
Pegasus73,750,00-1,14
Peker GMYO1,97-1,50-24,52
Penguen Gıda4,09-0,49-19,01
Pera GMYO1,89-1,567,89
Pergamon Dış Ticaret26,28-0,7637,69
Petkim5,99-0,9920,28
Petrokent Turizm2.796,500,52208,53
Pınar Et ve Un23,503,980,95
Pınar Su8,041,648,21
Pınar Süt21,961,67-4,85
Plastikkart15,11-0,534,57
Polisan Holding3,28-0,30-15,03
Politeknik Metal358,002,08-11,76
Prizma Press Matbaacılık5,821,756,20
QNB Finans Fin. Kir.116,500,00-7,02
QNB Finansbank56,951,70-19,05
Ral Yatırım Holding3,89-0,26-12,39
Ray Sigorta14,169,94-8,35
Reysaş GMYO4,78-0,62-12,29
Reysaş Lojistik6,970,43-24,57
Rhea Girişim3,00-2,91-19,35
Rodrigo Tekstil23,00-4,1767,76
Royal Halı3,62-0,825,23
RTA Laboratuvarları30,54-9,430,86
Sabancı Holding9,242,78-19,37
Safkar Ege Soğutmacılık10,641,43-2,21
Sanel Mühendislik4,61-9,9634,80
Sanifoam Sünger18,887,3338,82
Sanko Pazarlama13,10-2,3839,51
Saray Matbaacılık5,85-2,01-33,30
Sarkuysan13,22-0,9749,55
Sasa Polyester46,90-0,85131,95
Say Yenilenebilir Enerji31,861,92274,38
Sekuro Plastik30,00-3,41114,90
Selçuk Ecza Deposu10,66-0,74-21,90
Selçuk Gıda4,45-0,89-10,64
Senkron Güvenlik35,00-0,5733,28
Serve Film Prodüksiyon17,300,588,13
Servet GMYO97,95-1,0124,94
Seyitler Kimya33,800,6034,71
Silverline Endüstri6,21-0,16-27,79
Sinpaş GMYO4,27-2,732,15
Smartiks Yazılım7,150,28-19,30
Sodaş Sodyum Sanayii37,540,3742,54
Söktaş4,40-0,90-13,56
Sönmez Filament59,80-2,76-14,81
Sönmez Pamuklu21,24-2,39-11,50
Sumaş Suni Tahta79,802,4455,71
Şeker Fin. Kir.10,295,7660,78
Şekerbank1,21-1,63-19,87
Şişe Cam7,39-0,401,09
Şok Marketler Ticaret12,583,62-0,32
T. Halk Bankası4,43-0,23-20,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası26,740,00-13,91
T.S.K.B.1,38-0,72-20,98
T.Tuborg19,000,055,15
Taç Tarım Ürünleri26,002,77146,91
Tat Gıda9,62-0,52-16,79
TAV Havalimanları21,061,06-1,13
Taze Kuru Gıda228,70-1,005,73
Tek-Art Turizm1,841,10-8,91
Tekfen Holding15,13-0,20-7,74
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,40-2,264,85
Temapol Polimer Plastik17,35-2,4250,87
TGS Dış Ticaret17,35-4,1436,51
Tofaş Oto. Fab.33,880,779,60
Torunlar GMYO3,343,09-14,36
Trabzon Liman32,486,141,12
Trabzonspor Sportif2,22-1,77-9,02
Trend GMYO7,05-0,70-43,91
TSKB GMYO5,86-3,141,91
Tuğçelik7,84-3,45-2,97
Tukaş8,131,88-16,10
Turcas Petrol4,591,10-5,36
Turkcell15,13-0,98-6,02
Tümosan Motor ve Traktör23,98-2,6070,43
Tüpraş92,10-0,27-14,72
Türk Hava Yolları12,91-0,690,00
Türk İlaç Serum73,009,04

Türk Prysmian Kablo12,405,442,48
Türk Telekom6,830,74-17,86
Türk Traktör211,100,4323,91
Türker Proje Gayrimenkul131,00-3,6816,03
Türkiye Sigorta6,632,000,45
Ufuk Yatırım20,28-2,0351,34
Ulaşlar Turizm Yat.5,802,2936,79
Ulusoy Elektrik56,90-0,5210,81
Ulusoy Un Sanayi16,588,2244,17
Umpaş Holding1,65-9,84-36,78
Uşak Seramik2,36-1,260,85
Utopya Turizm33,22-9,97-14,38
Uzertaş Boya47,78-3,63-15,58
Ülker Bisküvi21,901,39-5,36
Vakıf Fin. Kir.27,006,13533,80
Vakıf GMYO3,19-0,62-11,88
Vakıf Yat. Ort.7,89-2,597,20
Vakıflar Bankası3,630,28-22,93
Vakko Tekstil15,200,00133,13
Vanet Gıda7,62-9,07-1,42
Verusa Holding61,455,0436,25
Verusaturk Girisim25,500,9594,95
Vestel36,80-1,2974,74
Vestel Beyaz Eşya62,55-1,6553,01
Viking Kağıt7,24-1,23-19,56
Yapı Kredi Koray GMYO6,67-2,9149,89
Yapı ve Kredi Bank.2,24-0,44-25,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.106,50-3,1847,10
Yataş15,15-1,054,84
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,10-1,68-6,82
Yeni Gimat GMYO13,20-0,4513,87
Yeşil GMYO1,33-0,75-3,62
Yeşil Yapı1,80-3,23-2,17
Yeşil Yatırım Holding103,80-2,088,86
Yibitaş İnşaat Malzeme16.000,00-4,162,56
Yonga Mobilya27,18-0,44-9,23
Yükselen Çelik4,86-0,21-7,11
Yünsa15,03-1,058,20
Zorlu Enerji2,30-2,13-16,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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