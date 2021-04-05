Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|40.348,70
|-4,50
|-0,37
|İş Bankası (C)
|5,00
|0,20
|-26,39
|İş Bankası (Kur.)
|499.998,48
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,39
|0,59
|-12,18
|İş Girişim
|21,00
|2,24
|10,82
|İş GMYO
|1,99
|0,00
|-21,65
|İş Y. Men. Değ.
|17,34
|1,70
|4,47
|İş Yat. Ort.
|3,19
|-1,54
|-5,15
|İşbir Holding
|8.847,90
|-0,02
|222,92
|Işık Plastik Sanayi
|42,36
|-3,07
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,30
|-4,41
|14,04
|İttifak Holding
|2,73
|-0,73
|22,42
|İz Hayvancılık Tarım
|18,83
|-6,32
|4,61
|İzmir Demir Çelik
|2,71
|4,23
|-18,12
|İzmir Fırça
|12,99
|9,99
|133,63
|Jantsa Jant Sanayi
|909,70
|10,00
|174,25
|Kafein Yazılım
|28,40
|5,42
|32,83
|Kaplamin
|29,04
|-4,10
|-14,08
|Kardemir (A)
|6,20
|0,98
|4,20
|Kardemir (B)
|6,24
|1,46
|18,41
|Kardemir (D)
|7,34
|1,94
|26,99
|Karel Elektronik
|29,84
|1,29
|29,40
|Karsan Otomotiv
|4,09
|-1,68
|25,85
|Karsu Tekstil
|21,86
|9,96
|155,67
|Kartonsan
|68,80
|-1,64
|-27,33
|Katmerciler Ekipman
|3,81
|2,70
|23,70
|Kent Gıda
|337,40
|-2,77
|-5,12
|Kerevitaş Gıda
|5,83
|-0,51
|-11,40
|Kervan Gıda
|18,32
|1,78
|38,58
|Kervansaray Yat. Holding
|0,72
|-5,26
|-42,86
|Kiler GMYO
|2,24
|1,82
|-10,76
|Klimasan Klima
|23,92
|1,10
|40,95
|Koç Holding
|20,06
|0,00
|-5,02
|Konfrut Gıda
|19,96
|-2,73
|18,11
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|77,45
|-3,67
|227,07
|Konya Çimento
|1.133,50
|-2,03
|0,31
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,72
|-0,72
|58,97
|Koza Altın
|126,10
|0,80
|30,40
|Koza Madencilik
|15,28
|1,87
|-1,36
|Körfez GMYO
|6,65
|0,45
|14,66
|Kristal Kola
|2,79
|-3,46
|-28,83
|Kron Telekomünikasyon
|60,00
|1,69
|62,87
|Kuştur Kuşadası Turizm
|274,10
|-8,63
|74,25
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,54
|9,48
|10,43
|Kütahya Porselen
|53,70
|0,28
|6,44
|Lider Faktoring
|3,37
|-0,30
|-1,17
|Link Bilgisayar
|41,24
|1,23
|29,38
|Logo Yazılım
|183,30
|7,19
|46,06
|Lokman Hekim Sağlık
|17,11
|-0,52
|59,13
|Lüks Kadife
|70,95
|-9,96
|145,50
|Makina Takım
|4,08
|-1,69
|19,65
|Marka Yatırım Holding
|6,34
|9,88
|-1,40
|Marmaris Altınyunus
|230,00
|-1,29
|107,02
|Marshall
|268,10
|-3,21
|-12,59
|Martı GMYO
|2,72
|-0,73
|-1,09
|Martı Otel
|2,25
|-3,02
|5,63
|Mavi Giyim
|47,32
|-0,76
|-9,35
|Mazhar Zorlu Holding
|36,60
|-2,03
|16,26
|Mega Polietilen
|8,19
|0,61
|6,92
|Menderes Tekstil
|3,01
|-1,31
|-2,59
|Merit Turizm
|243,10
|-9,96
|190,44
|Merko Gıda
|7,25
|-2,95
|-16,09
|Metemtur Otelcilik
|27,44
|-1,86
|24,16
|Metro Holding
|2,38
|5,31
|14,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,72
|1,12
|-5,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,16
|-2,26
|-7,30
|Migros Ticaret
|38,00
|-0,73
|-11,21
|Milpa
|5,08
|0,79
|10,43
|Mistral GMYO
|4,84
|-2,22
|2,76
|MLP Sağlık
|21,46
|0,94
|8,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,30
|1,61
|36,96
|Mondi Tire Kutsan
|6,67
|1,68
|-12,24
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|43,50
|5,38
|22,05
|Naturelgaz Sanayi
|11,30
|9,92
|Net Holding
|4,39
|-2,23
|27,99
|Netaş Telekom.
|28,60
|0,49
|1,85
|Niğbaş Niğde Beton
|19,15
|-8,55
|-63,17
|Nuh Çimento
|59,65
|-0,42
|24,20
|Nurol GMYO
|15,12
|-6,38
|107,41
|Odaş Elektrik
|3,72
|5,98
|-4,62
|Olmuksan-IP
|8,08
|9,93
|-31,81
|Orge Enerji Elektrik
|12,30
|-4,50
|66,67
|Orma Orman Mahsulleri
|29,00
|1,75
|97,01
|Osmanlı Menkul
|36,92
|-3,75
|19,33
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,78
|-1,77
|0,95
|Otokar
|372,20
|1,31
|22,32
|Oyak Çimento
|7,29
|1,67
|-16,97
|Oyak Yat. Ort.
|8,90
|-1,11
|28,06
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,33
|1,64
|-8,07
|Özak GMYO
|5,15
|0,39
|0,98
|Özbal Çelik Boru
|9,11
|9,23
|39,08
|Özderici GMYO
|2,01
|2,03
|-9,46
|Özerden Plastik
|8,51
|-3,95
|-5,44
|Pamukova Elektrik
|33,24
|5,59
|55,91
|Panora GMYO
|7,13
|-2,60
|16,74
|Papilon Savunma
|20,66
|3,92
|-9,23
|Park Elek.Madencilik
|5,86
|-0,85
|9,12
|Parsan
|34,90
|2,65
|43,62
|Pegasus
|76,20
|3,32
|2,14
|Peker GMYO
|1,97
|0,00
|-24,52
|Penguen Gıda
|4,04
|-1,22
|-20,00
|Pera GMYO
|1,88
|-0,53
|7,32
|Pergamon Dış Ticaret
|26,76
|6,03
|46,00
|Petkim
|6,16
|2,84
|23,69
|Petrokent Turizm
|2.700,00
|-3,45
|197,88
|Pınar Et ve Un
|23,72
|0,94
|1,89
|Pınar Su
|8,65
|7,59
|16,42
|Pınar Süt
|22,52
|2,55
|-2,43
|Plastikkart
|15,09
|-0,13
|4,43
|Polisan Holding
|3,31
|0,91
|-14,25
|Politeknik Metal
|346,00
|-3,35
|-14,72
|Prizma Press Matbaacılık
|5,88
|1,03
|7,30
|QNB Finans Fin. Kir.
|112,20
|-3,69
|-10,45
|QNB Finansbank
|54,00
|-5,18
|-23,24
|Ral Yatırım Holding
|3,82
|-1,80
|-13,96
|Ray Sigorta
|15,15
|6,99
|-1,94
|Reysaş GMYO
|4,81
|0,63
|-11,74
|Reysaş Lojistik
|7,07
|1,43
|-23,48
|Rhea Girişim
|3,01
|0,33
|-19,09
|Rodrigo Tekstil
|21,02
|-8,61
|53,32
|Royal Halı
|3,58
|-1,10
|4,07
|RTA Laboratuvarları
|27,50
|-9,95
|-9,18
|Sabancı Holding
|8,86
|-0,34
|-19,64
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,71
|0,66
|-1,56
|Sanel Mühendislik
|4,83
|4,77
|41,23
|Sanifoam Sünger
|19,99
|5,88
|46,99
|Sanko Pazarlama
|12,84
|-1,98
|36,74
|Saray Matbaacılık
|5,91
|1,03
|-32,61
|Sarkuysan
|13,90
|5,14
|57,24
|Sasa Polyester
|47,00
|0,21
|132,44
|Say Yenilenebilir Enerji
|35,04
|9,98
|311,75
|Sekuro Plastik
|29,12
|-2,93
|108,60
|Selçuk Ecza Deposu
|10,50
|-1,50
|-23,08
|Selçuk Gıda
|4,38
|-1,57
|-12,05
|Senkron Güvenlik
|38,50
|10,00
|46,61
|Serve Film Prodüksiyon
|17,20
|-0,58
|7,50
|Servet GMYO
|98,70
|0,77
|25,89
|Seyitler Kimya
|33,90
|0,30
|35,11
|Silverline Endüstri
|6,50
|4,67
|-24,42
|Sinpaş GMYO
|4,20
|-1,64
|0,48
|Smartiks Yazılım
|7,24
|1,26
|-18,28
|Sodaş Sodyum Sanayii
|36,46
|-2,88
|38,44
|Söktaş
|4,60
|4,55
|-9,63
|Sönmez Filament
|57,50
|-3,85
|-18,09
|Sönmez Pamuklu
|23,30
|9,70
|-2,92
|Sumaş Suni Tahta
|78,00
|-2,26
|52,20
|Şeker Fin. Kir.
|9,79
|-4,86
|52,97
|Şekerbank
|1,22
|0,83
|-19,21
|Şişe Cam
|7,47
|1,08
|2,19
|Şok Marketler Ticaret
|12,63
|0,40
|0,08
|T. Halk Bankası
|4,48
|1,13
|-19,42
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,90
|-3,14
|-16,61
|T.S.K.B.
|1,39
|0,72
|-20,41
|T.Tuborg
|18,78
|-1,16
|3,93
|Taç Tarım Ürünleri
|24,06
|-7,46
|128,49
|Tat Gıda
|9,76
|1,46
|-15,58
|TAV Havalimanları
|21,86
|3,80
|2,63
|Taze Kuru Gıda
|208,10
|-9,01
|-3,79
|Tek-Art Turizm
|1,90
|3,26
|-5,94
|Tekfen Holding
|15,55
|2,78
|-5,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,38
|-0,15
|4,69
|Temapol Polimer Plastik
|17,10
|-1,44
|48,70
|TGS Dış Ticaret
|17,36
|0,06
|36,59
|Tofaş Oto. Fab.
|33,92
|0,12
|9,73
|Torunlar GMYO
|3,46
|3,59
|-11,28
|Trabzon Liman
|32,96
|1,48
|2,62
|Trabzonspor Sportif
|2,18
|-1,80
|-10,66
|Trend GMYO
|6,91
|-1,99
|-45,03
|TSKB GMYO
|5,53
|-5,63
|-3,83
|Tuğçelik
|7,95
|1,40
|-1,61
|Tukaş
|8,20
|0,86
|-15,38
|Turcas Petrol
|4,55
|-0,87
|-6,19
|Turkcell
|15,17
|0,26
|-5,78
|Tümosan Motor ve Traktör
|23,66
|-1,33
|68,16
|Tüpraş
|92,30
|0,22
|-14,54
|Türk Hava Yolları
|13,06
|1,16
|1,16
|Türk İlaç Serum
|65,70
|-10,00
|Türk Prysmian Kablo
|11,94
|-3,71
|-1,32
|Türk Telekom
|6,87
|0,59
|-17,38
|Türk Traktör
|220,40
|4,41
|29,37
|Türker Proje Gayrimenkul
|133,50
|1,91
|18,25
|Türkiye Sigorta
|6,80
|2,56
|3,03
|Ufuk Yatırım
|19,87
|-2,02
|48,28
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,66
|-2,41
|33,49
|Ulusoy Elektrik
|56,00
|-1,58
|9,06
|Ulusoy Un Sanayi
|15,91
|-4,04
|38,35
|Umpaş Holding
|1,49
|-9,70
|-42,91
|Uşak Seramik
|2,42
|2,54
|3,42
|Utopya Turizm
|29,90
|-9,99
|-22,94
|Uzertaş Boya
|43,14
|-9,71
|-23,78
|Ülker Bisküvi
|22,34
|2,01
|-3,46
|Vakıf Fin. Kir.
|28,20
|4,44
|561,97
|Vakıf GMYO
|3,23
|1,25
|-10,77
|Vakıf Yat. Ort.
|7,78
|-1,39
|5,71
|Vakıflar Bankası
|3,62
|-0,28
|-23,14
|Vakko Tekstil
|15,42
|1,45
|136,50
|Vanet Gıda
|7,35
|-3,54
|-4,92
|Verusa Holding
|66,00
|7,40
|46,34
|Verusaturk Girisim
|26,84
|5,25
|105,20
|Vestel
|36,20
|-1,63
|71,89
|Vestel Beyaz Eşya
|62,00
|-0,88
|51,66
|Viking Kağıt
|7,43
|2,62
|-17,44
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,16
|7,35
|60,90
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,24
|0,00
|-25,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|96,05
|-9,81
|32,67
|Yataş
|16,11
|6,34
|11,49
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,00
|-2,44
|-9,09
|Yeni Gimat GMYO
|13,11
|-0,68
|13,09
|Yeşil GMYO
|1,32
|-0,75
|-4,35
|Yeşil Yapı
|1,78
|-1,11
|-3,26
|Yeşil Yatırım Holding
|99,10
|-4,53
|3,93
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.600,20
|-2,50
|0,00
|Yonga Mobilya
|26,20
|-3,61
|-12,51
|Yükselen Çelik
|4,84
|-0,41
|-7,49
|Yünsa
|15,00
|-0,20
|7,98
|Zorlu Enerji
|2,30
|0,00
|-16,97
(Son)
Kaynak: AA
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