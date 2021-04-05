Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

05.04.2021 18:57
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)40.348,70-4,50-0,37
İş Bankası (C)5,000,20-26,39
İş Bankası (Kur.)499.998,48

31,58
İş Fin.Kir.3,390,59-12,18
İş Girişim21,002,2410,82
İş GMYO1,990,00-21,65
İş Y. Men. Değ.17,341,704,47
İş Yat. Ort.3,19-1,54-5,15
İşbir Holding8.847,90-0,02222,92
Işık Plastik Sanayi42,36-3,07

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,30-4,4114,04
İttifak Holding2,73-0,7322,42
İz Hayvancılık Tarım18,83-6,324,61
İzmir Demir Çelik2,714,23-18,12
İzmir Fırça12,999,99133,63
Jantsa Jant Sanayi909,7010,00174,25
Kafein Yazılım28,405,4232,83
Kaplamin29,04-4,10-14,08
Kardemir (A)6,200,984,20
Kardemir (B)6,241,4618,41
Kardemir (D)7,341,9426,99
Karel Elektronik29,841,2929,40
Karsan Otomotiv4,09-1,6825,85
Karsu Tekstil21,869,96155,67
Kartonsan68,80-1,64-27,33
Katmerciler Ekipman3,812,7023,70
Kent Gıda337,40-2,77-5,12
Kerevitaş Gıda5,83-0,51-11,40
Kervan Gıda18,321,7838,58
Kervansaray Yat. Holding0,72-5,26-42,86
Kiler GMYO2,241,82-10,76
Klimasan Klima23,921,1040,95
Koç Holding20,060,00-5,02
Konfrut Gıda19,96-2,7318,11
Kontrolmatik Teknoloji Enerji77,45-3,67227,07
Konya Çimento1.133,50-2,030,31
Kordsa Teknik Tekstil24,72-0,7258,97
Koza Altın126,100,8030,40
Koza Madencilik15,281,87-1,36
Körfez GMYO6,650,4514,66
Kristal Kola2,79-3,46-28,83
Kron Telekomünikasyon60,001,6962,87
Kuştur Kuşadası Turizm274,10-8,6374,25
Kuyumcukent Gayrimenkul2,549,4810,43
Kütahya Porselen53,700,286,44
Lider Faktoring3,37-0,30-1,17
Link Bilgisayar41,241,2329,38
Logo Yazılım183,307,1946,06
Lokman Hekim Sağlık17,11-0,5259,13
Lüks Kadife70,95-9,96145,50
Makina Takım4,08-1,6919,65
Marka Yatırım Holding6,349,88-1,40
Marmaris Altınyunus230,00-1,29107,02
Marshall268,10-3,21-12,59
Martı GMYO2,72-0,73-1,09
Martı Otel2,25-3,025,63
Mavi Giyim47,32-0,76-9,35
Mazhar Zorlu Holding36,60-2,0316,26
Mega Polietilen8,190,616,92
Menderes Tekstil3,01-1,31-2,59
Merit Turizm243,10-9,96190,44
Merko Gıda7,25-2,95-16,09
Metemtur Otelcilik27,44-1,8624,16
Metro Holding2,385,3114,42
Metro Petrol ve Tesisleri2,721,12-5,88
Metro Yatırım Ortaklığı2,16-2,26-7,30
Migros Ticaret38,00-0,73-11,21
Milpa5,080,7910,43
Mistral GMYO4,84-2,222,76
MLP Sağlık21,460,948,00
MMC San. ve Tic. Yat.6,301,6136,96
Mondi Tire Kutsan6,671,68-12,24
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret43,505,3822,05
Naturelgaz Sanayi11,309,92

Net Holding4,39-2,2327,99
Netaş Telekom.28,600,491,85
Niğbaş Niğde Beton19,15-8,55-63,17
Nuh Çimento59,65-0,4224,20
Nurol GMYO15,12-6,38107,41
Odaş Elektrik3,725,98-4,62
Olmuksan-IP8,089,93-31,81
Orge Enerji Elektrik12,30-4,5066,67
Orma Orman Mahsulleri29,001,7597,01
Osmanlı Menkul36,92-3,7519,33
Ostim Endüstriyel Yat2,78-1,770,95
Otokar372,201,3122,32
Oyak Çimento7,291,67-16,97
Oyak Yat. Ort.8,90-1,1128,06
Oylum Sınai Yatırımlar4,331,64-8,07
Özak GMYO5,150,390,98
Özbal Çelik Boru9,119,2339,08
Özderici GMYO2,012,03-9,46
Özerden Plastik8,51-3,95-5,44
Pamukova Elektrik33,245,5955,91
Panora GMYO7,13-2,6016,74
Papilon Savunma20,663,92-9,23
Park Elek.Madencilik5,86-0,859,12
Parsan34,902,6543,62
Pegasus76,203,322,14
Peker GMYO1,970,00-24,52
Penguen Gıda4,04-1,22-20,00
Pera GMYO1,88-0,537,32
Pergamon Dış Ticaret26,766,0346,00
Petkim6,162,8423,69
Petrokent Turizm2.700,00-3,45197,88
Pınar Et ve Un23,720,941,89
Pınar Su8,657,5916,42
Pınar Süt22,522,55-2,43
Plastikkart15,09-0,134,43
Polisan Holding3,310,91-14,25
Politeknik Metal346,00-3,35-14,72
Prizma Press Matbaacılık5,881,037,30
QNB Finans Fin. Kir.112,20-3,69-10,45
QNB Finansbank54,00-5,18-23,24
Ral Yatırım Holding3,82-1,80-13,96
Ray Sigorta15,156,99-1,94
Reysaş GMYO4,810,63-11,74
Reysaş Lojistik7,071,43-23,48
Rhea Girişim3,010,33-19,09
Rodrigo Tekstil21,02-8,6153,32
Royal Halı3,58-1,104,07
RTA Laboratuvarları27,50-9,95-9,18
Sabancı Holding8,86-0,34-19,64
Safkar Ege Soğutmacılık10,710,66-1,56
Sanel Mühendislik4,834,7741,23
Sanifoam Sünger19,995,8846,99
Sanko Pazarlama12,84-1,9836,74
Saray Matbaacılık5,911,03-32,61
Sarkuysan13,905,1457,24
Sasa Polyester47,000,21132,44
Say Yenilenebilir Enerji35,049,98311,75
Sekuro Plastik29,12-2,93108,60
Selçuk Ecza Deposu10,50-1,50-23,08
Selçuk Gıda4,38-1,57-12,05
Senkron Güvenlik38,5010,0046,61
Serve Film Prodüksiyon17,20-0,587,50
Servet GMYO98,700,7725,89
Seyitler Kimya33,900,3035,11
Silverline Endüstri6,504,67-24,42
Sinpaş GMYO4,20-1,640,48
Smartiks Yazılım7,241,26-18,28
Sodaş Sodyum Sanayii36,46-2,8838,44
Söktaş4,604,55-9,63
Sönmez Filament57,50-3,85-18,09
Sönmez Pamuklu23,309,70-2,92
Sumaş Suni Tahta78,00-2,2652,20
Şeker Fin. Kir.9,79-4,8652,97
Şekerbank1,220,83-19,21
Şişe Cam7,471,082,19
Şok Marketler Ticaret12,630,400,08
T. Halk Bankası4,481,13-19,42
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,90-3,14-16,61
T.S.K.B.1,390,72-20,41
T.Tuborg18,78-1,163,93
Taç Tarım Ürünleri24,06-7,46128,49
Tat Gıda9,761,46-15,58
TAV Havalimanları21,863,802,63
Taze Kuru Gıda208,10-9,01-3,79
Tek-Art Turizm1,903,26-5,94
Tekfen Holding15,552,78-5,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,38-0,154,69
Temapol Polimer Plastik17,10-1,4448,70
TGS Dış Ticaret17,360,0636,59
Tofaş Oto. Fab.33,920,129,73
Torunlar GMYO3,463,59-11,28
Trabzon Liman32,961,482,62
Trabzonspor Sportif2,18-1,80-10,66
Trend GMYO6,91-1,99-45,03
TSKB GMYO5,53-5,63-3,83
Tuğçelik7,951,40-1,61
Tukaş8,200,86-15,38
Turcas Petrol4,55-0,87-6,19
Turkcell15,170,26-5,78
Tümosan Motor ve Traktör23,66-1,3368,16
Tüpraş92,300,22-14,54
Türk Hava Yolları13,061,161,16
Türk İlaç Serum65,70-10,00

Türk Prysmian Kablo11,94-3,71-1,32
Türk Telekom6,870,59-17,38
Türk Traktör220,404,4129,37
Türker Proje Gayrimenkul133,501,9118,25
Türkiye Sigorta6,802,563,03
Ufuk Yatırım19,87-2,0248,28
Ulaşlar Turizm Yat.5,66-2,4133,49
Ulusoy Elektrik56,00-1,589,06
Ulusoy Un Sanayi15,91-4,0438,35
Umpaş Holding1,49-9,70-42,91
Uşak Seramik2,422,543,42
Utopya Turizm29,90-9,99-22,94
Uzertaş Boya43,14-9,71-23,78
Ülker Bisküvi22,342,01-3,46
Vakıf Fin. Kir.28,204,44561,97
Vakıf GMYO3,231,25-10,77
Vakıf Yat. Ort.7,78-1,395,71
Vakıflar Bankası3,62-0,28-23,14
Vakko Tekstil15,421,45136,50
Vanet Gıda7,35-3,54-4,92
Verusa Holding66,007,4046,34
Verusaturk Girisim26,845,25105,20
Vestel36,20-1,6371,89
Vestel Beyaz Eşya62,00-0,8851,66
Viking Kağıt7,432,62-17,44
Yapı Kredi Koray GMYO7,167,3560,90
Yapı ve Kredi Bank.2,240,00-25,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.96,05-9,8132,67
Yataş16,116,3411,49
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,00-2,44-9,09
Yeni Gimat GMYO13,11-0,6813,09
Yeşil GMYO1,32-0,75-4,35
Yeşil Yapı1,78-1,11-3,26
Yeşil Yatırım Holding99,10-4,533,93
Yibitaş İnşaat Malzeme15.600,20-2,500,00
Yonga Mobilya26,20-3,61-12,51
Yükselen Çelik4,84-0,41-7,49
Yünsa15,00-0,207,98
Zorlu Enerji2,300,00-16,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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