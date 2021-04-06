Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|40.350,10
|0,00
|-0,37
|İş Bankası (C)
|4,91
|-1,80
|-27,72
|İş Bankası (Kur.)
|499.998,48
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,31
|-2,36
|-14,25
|İş Girişim
|20,26
|-3,52
|6,91
|İş GMYO
|1,95
|-2,01
|-23,23
|İş Y. Men. Değ.
|16,95
|-2,25
|2,12
|İş Yat. Ort.
|3,12
|-2,19
|-7,23
|İşbir Holding
|8.649,90
|-2,24
|215,69
|Işık Plastik Sanayi
|42,00
|-0,85
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|-10,00
|2,63
|İttifak Holding
|2,64
|-3,30
|18,39
|İz Hayvancılık Tarım
|18,89
|0,32
|4,94
|İzmir Demir Çelik
|2,66
|-1,85
|-19,63
|İzmir Fırça
|11,70
|-9,93
|110,43
|Jantsa Jant Sanayi
|888,60
|-1,67
|169,67
|Kafein Yazılım
|27,86
|-1,90
|30,31
|Kaplamin
|27,52
|-5,23
|-18,58
|Kardemir (A)
|6,18
|-0,32
|3,87
|Kardemir (B)
|6,20
|-0,64
|17,65
|Kardemir (D)
|7,36
|0,27
|27,34
|Karel Elektronik
|29,38
|-1,54
|27,41
|Karsan Otomotiv
|4,13
|0,98
|27,08
|Karsu Tekstil
|19,68
|-9,97
|130,18
|Kartonsan
|67,10
|-2,47
|-29,13
|Katmerciler Ekipman
|3,68
|-3,41
|19,48
|Kent Gıda
|333,70
|-1,10
|-6,16
|Kerevitaş Gıda
|5,66
|-2,92
|-13,98
|Kervan Gıda
|17,95
|-2,02
|35,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,71
|-1,39
|-43,65
|Kiler GMYO
|2,15
|-4,02
|-14,34
|Klimasan Klima
|23,12
|-3,34
|36,24
|Koç Holding
|19,65
|-2,04
|-6,96
|Konfrut Gıda
|19,31
|-3,26
|14,26
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,20
|-5,49
|209,12
|Konya Çimento
|1.109,10
|-2,15
|-1,85
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,46
|-1,05
|57,30
|Koza Altın
|121,90
|-3,33
|26,06
|Koza Madencilik
|15,05
|-1,51
|-2,84
|Körfez GMYO
|6,46
|-2,86
|11,38
|Kristal Kola
|2,72
|-2,51
|-30,61
|Kron Telekomünikasyon
|66,00
|10,00
|79,15
|Kuştur Kuşadası Turizm
|274,50
|0,15
|74,51
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,50
|-1,57
|8,70
|Kütahya Porselen
|54,90
|2,23
|8,82
|Lider Faktoring
|3,27
|-2,97
|-4,11
|Link Bilgisayar
|40,76
|-1,16
|27,87
|Logo Yazılım
|182,60
|-0,38
|45,50
|Lokman Hekim Sağlık
|17,11
|0,00
|59,13
|Lüks Kadife
|77,00
|8,53
|166,44
|Makina Takım
|3,97
|-2,70
|16,42
|Marka Yatırım Holding
|5,82
|-8,20
|-9,49
|Marmaris Altınyunus
|229,90
|-0,04
|106,93
|Marshall
|259,60
|-3,17
|-15,36
|Martı GMYO
|2,66
|-2,21
|-3,27
|Martı Otel
|2,20
|-2,22
|3,29
|Matriks Bilgi Dağıtım
|30,80
|Mavi Giyim
|46,30
|-2,16
|-11,30
|Mazhar Zorlu Holding
|35,20
|-3,83
|11,82
|Mega Polietilen
|8,41
|2,69
|9,79
|Menderes Tekstil
|2,97
|-1,33
|-3,88
|Merit Turizm
|230,00
|-5,39
|174,79
|Merko Gıda
|7,17
|-1,10
|-17,01
|Metemtur Otelcilik
|26,00
|-5,25
|17,65
|Metro Holding
|2,23
|-6,30
|7,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,61
|-4,04
|-9,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,12
|-1,85
|-9,01
|Migros Ticaret
|37,44
|-1,47
|-12,52
|Milpa
|4,85
|-4,53
|5,43
|Mistral GMYO
|4,82
|-0,41
|2,34
|MLP Sağlık
|21,10
|-1,68
|6,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,20
|-1,59
|34,78
|Mondi Tire Kutsan
|6,60
|-1,05
|-13,16
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|43,86
|0,83
|23,06
|Naturelgaz Sanayi
|12,43
|10,00
|Net Holding
|4,36
|-0,68
|27,11
|Netaş Telekom.
|28,02
|-2,03
|-0,21
|Niğbaş Niğde Beton
|18,30
|-4,44
|-64,81
|Nuh Çimento
|60,25
|1,01
|25,45
|Nurol GMYO
|16,03
|6,02
|119,89
|Odaş Elektrik
|3,67
|-1,34
|-5,90
|Olmuksan-IP
|7,99
|-1,11
|-32,57
|Orge Enerji Elektrik
|12,11
|-1,54
|64,09
|Orma Orman Mahsulleri
|26,10
|-10,00
|77,31
|Osmanlı Menkul
|35,00
|-5,20
|13,12
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,78
|0,00
|0,95
|Otokar
|368,30
|-1,05
|21,04
|Oyak Çimento
|7,15
|-1,92
|-18,56
|Oyak Yat. Ort.
|8,93
|0,34
|28,49
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,22
|-2,54
|-10,40
|Özak GMYO
|5,03
|-2,33
|-1,37
|Özbal Çelik Boru
|8,22
|-9,77
|25,50
|Özderici GMYO
|1,98
|-1,49
|-10,81
|Özerden Plastik
|8,18
|-3,88
|-9,11
|Pamukova Elektrik
|33,28
|0,12
|56,10
|Panora GMYO
|6,83
|-4,21
|11,82
|Papilon Savunma
|20,08
|-2,81
|-11,78
|Park Elek.Madencilik
|5,61
|-4,27
|4,47
|Parsan
|34,10
|-2,29
|40,33
|Pegasus
|74,50
|-2,23
|-0,13
|Peker GMYO
|1,97
|0,00
|-24,52
|Penguen Gıda
|3,91
|-3,22
|-22,57
|Pera GMYO
|1,83
|-2,66
|4,47
|Pergamon Dış Ticaret
|26,26
|-1,87
|43,27
|Petkim
|6,01
|-2,44
|20,68
|Petrokent Turizm
|2.610,70
|-3,31
|188,03
|Pınar Et ve Un
|23,66
|-0,25
|1,63
|Pınar Su
|8,62
|-0,35
|16,02
|Pınar Süt
|21,90
|-2,75
|-5,11
|Plastikkart
|14,84
|-1,66
|2,70
|Polisan Holding
|3,24
|-1,72
|-15,73
|Politeknik Metal
|335,10
|-3,15
|-17,41
|Prizma Press Matbaacılık
|5,55
|-5,61
|1,28
|QNB Finans Fin. Kir.
|110,00
|-1,96
|-12,21
|QNB Finansbank
|53,55
|-0,83
|-23,88
|Ral Yatırım Holding
|3,75
|-1,83
|-15,54
|Ray Sigorta
|13,91
|-8,18
|-9,97
|Reysaş GMYO
|4,74
|-1,46
|-13,03
|Reysaş Lojistik
|6,90
|-2,40
|-25,32
|Rhea Girişim
|2,96
|-1,66
|-20,43
|Rodrigo Tekstil
|19,92
|-5,23
|45,30
|Royal Halı
|3,62
|1,12
|5,23
|RTA Laboratuvarları
|29,54
|7,42
|-2,44
|Sabancı Holding
|8,74
|-1,35
|-20,73
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,39
|-2,99
|-4,50
|Sanel Mühendislik
|5,04
|4,35
|47,37
|Sanifoam Sünger
|19,08
|-4,55
|40,29
|Sanko Pazarlama
|12,60
|-1,87
|34,19
|Saray Matbaacılık
|5,89
|-0,34
|-32,84
|Sarkuysan
|15,29
|10,00
|72,96
|Sasa Polyester
|46,08
|-1,96
|127,89
|Say Yenilenebilir Enerji
|38,54
|9,99
|352,88
|Sekuro Plastik
|28,10
|-3,50
|101,29
|Selçuk Ecza Deposu
|10,48
|-0,19
|-23,22
|Selçuk Gıda
|4,44
|1,37
|-10,84
|Senkron Güvenlik
|42,34
|9,97
|61,23
|Serve Film Prodüksiyon
|16,80
|-2,33
|5,00
|Servet GMYO
|97,30
|-1,42
|24,11
|Seyitler Kimya
|35,92
|5,96
|43,16
|Silverline Endüstri
|6,24
|-4,00
|-27,44
|Sinpaş GMYO
|4,20
|0,00
|0,48
|Smartiks Yazılım
|7,05
|-2,62
|-20,43
|Sodaş Sodyum Sanayii
|35,78
|-1,87
|35,86
|Söktaş
|4,76
|3,48
|-6,48
|Sönmez Filament
|55,80
|-2,96
|-20,51
|Sönmez Pamuklu
|22,04
|-5,41
|-8,17
|Sumaş Suni Tahta
|76,00
|-2,56
|48,29
|Şeker Fin. Kir.
|9,34
|-4,60
|45,94
|Şekerbank
|1,19
|-2,46
|-21,19
|Şişe Cam
|7,39
|-1,07
|1,09
|Şok Marketler Ticaret
|12,43
|-1,58
|-1,51
|T. Halk Bankası
|4,41
|-1,56
|-20,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,04
|-3,32
|-19,38
|T.S.K.B.
|1,38
|-0,72
|-20,98
|T.Tuborg
|18,45
|-1,76
|2,10
|Taç Tarım Ürünleri
|25,00
|3,91
|137,42
|Tat Gıda
|9,52
|-2,46
|-17,66
|TAV Havalimanları
|21,40
|-2,10
|0,47
|Taze Kuru Gıda
|228,90
|10,00
|5,83
|Tek-Art Turizm
|1,85
|-2,63
|-8,42
|Tekfen Holding
|15,34
|-1,35
|-6,46
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,97
|-3,06
|1,49
|Temapol Polimer Plastik
|17,17
|0,41
|49,30
|TGS Dış Ticaret
|16,75
|-3,51
|31,79
|Tofaş Oto. Fab.
|33,38
|-1,59
|7,99
|Torunlar GMYO
|3,36
|-2,89
|-13,85
|Trabzon Liman
|31,90
|-3,22
|-0,68
|Trabzonspor Sportif
|2,23
|2,29
|-8,61
|Trend GMYO
|6,78
|-1,88
|-46,06
|TSKB GMYO
|5,64
|1,99
|-1,91
|Tuğçelik
|7,84
|-1,38
|-2,97
|Tukaş
|8,06
|-1,71
|-16,82
|Turcas Petrol
|4,49
|-1,32
|-7,42
|Turkcell
|15,60
|2,83
|-3,11
|Tümosan Motor ve Traktör
|23,98
|1,35
|70,43
|Tüpraş
|90,90
|-1,52
|-15,83
|Türk Hava Yolları
|12,76
|-2,30
|-1,16
|Türk İlaç Serum
|59,15
|-9,97
|Türk Prysmian Kablo
|11,79
|-1,26
|-2,56
|Türk Telekom
|6,81
|-0,87
|-18,10
|Türk Traktör
|214,70
|-2,59
|26,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|146,80
|9,96
|30,03
|Türkiye Sigorta
|6,68
|-1,76
|1,21
|Ufuk Yatırım
|19,00
|-4,38
|41,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,42
|-4,24
|27,83
|Ulusoy Elektrik
|56,50
|0,89
|10,03
|Ulusoy Un Sanayi
|15,73
|-1,13
|36,78
|Umpaş Holding
|1,63
|9,40
|-37,55
|Uşak Seramik
|2,50
|3,31
|6,84
|Utopya Turizm
|26,92
|-9,97
|-30,62
|Uzertaş Boya
|47,44
|9,97
|-16,18
|Ülker Bisküvi
|21,84
|-2,24
|-5,62
|Vakıf Fin. Kir.
|25,38
|-10,00
|495,77
|Vakıf GMYO
|3,14
|-2,79
|-13,26
|Vakıf Yat. Ort.
|7,69
|-1,16
|4,48
|Vakıflar Bankası
|3,57
|-1,38
|-24,20
|Vakko Tekstil
|16,33
|5,90
|150,46
|Vanet Gıda
|7,01
|-4,63
|-9,31
|Verusa Holding
|63,30
|-4,09
|40,35
|Verusaturk Girisim
|25,78
|-3,95
|97,09
|Vestel
|36,28
|0,22
|72,27
|Vestel Beyaz Eşya
|61,15
|-1,37
|49,58
|Viking Kağıt
|7,30
|-1,75
|-18,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,50
|4,75
|68,54
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,18
|-2,68
|-27,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|98,70
|2,76
|36,33
|Yataş
|16,45
|2,11
|13,84
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,95
|-1,25
|-10,23
|Yeni Gimat GMYO
|12,90
|-1,60
|11,28
|Yeşil GMYO
|1,24
|-6,06
|-10,14
|Yeşil Yapı
|1,70
|-4,49
|-7,61
|Yeşil Yatırım Holding
|92,50
|-6,66
|-2,99
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.700,00
|0,64
|0,64
|Yonga Mobilya
|25,86
|-1,30
|-13,64
|Yükselen Çelik
|4,82
|-0,41
|-7,87
|Yünsa
|14,69
|-2,07
|5,75
|Zorlu Enerji
|2,26
|-1,74
|-18,41
(Son)
Kaynak: AA
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