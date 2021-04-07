Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

07.04.2021 18:57
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)40.200,00-0,37-0,74
İş Bankası (C)4,981,43-26,69
İş Bankası (Kur.)449.999,90-10,0018,42
İş Fin.Kir.3,29-0,60-14,77
İş Girişim19,70-2,763,96
İş GMYO1,971,03-22,44
İş Y. Men. Değ.16,48-2,77-0,71
İş Yat. Ort.3,08-1,28-8,42
İşbir Holding8.149,90-5,78197,44
Işık Plastik42,661,66

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,224,277,02
İttifak Holding2,640,0018,39
İz Hayvancılık Tarım18,31-3,071,72
İzmir Demir Çelik2,701,50-18,42
İzmir Fırça10,53-10,0089,39
Jantsa Jant Sanayi901,401,44173,56
Kafein Yazılım27,32-1,9427,78
Kaplamin28,342,98-16,15
Kardemir (A)6,14-0,653,19
Kardemir (B)6,15-0,8116,70
Kardemir (D)7,360,0027,34
Karel Elektronik28,62-2,5924,11
Karsan Otomotiv3,95-4,3621,54
Karsu Tekstil19,40-1,42126,90
Kartonsan66,50-0,89-29,76
Katmerciler Ekipman3,62-1,6317,53
Kent Gıda336,000,69-5,51
Kerevitaş Gıda5,731,24-12,92
Kervan Gıda17,87-0,4535,17
Kervansaray Yat. Holding0,721,41-42,86
Kiler GMYO2,160,47-13,94
Klimasan Klima25,429,9549,79
Koç Holding19,43-1,12-8,00
Konfrut Gıda19,07-1,2412,84
Kontrolmatik Teknoloji Enerji74,001,09212,50
Konya Çimento1.097,00-1,09-2,92
Kordsa Teknik Tekstil24,04-1,7254,60
Koza Altın119,80-1,7223,89
Koza Madencilik14,91-0,93-3,74
Körfez GMYO6,39-1,0810,17
Kristal Kola2,69-1,10-31,38
Kron Telekomünikasyon61,75-6,4467,62
Kuştur Kuşadası Turizm272,90-0,5873,49
Kuyumcukent Gayrimenkul2,42-3,205,22
Kütahya Porselen55,250,649,51
Lider Faktoring3,24-0,92-4,99
Link Bilgisayar41,261,2329,44
Logo Yazılım185,001,3147,41
Lokman Hekim Sağlık17,02-0,5358,29
Lüks Kadife73,00-5,19152,60
Makina Takım3,92-1,2614,96
Marka Yatırım Holding5,68-2,41-11,66
Marmaris Altınyunus227,70-0,96104,95
Marshall285,509,98-6,91
Martı GMYO2,680,75-2,55
Martı Otel2,220,914,23
Matriks Bilgi Dağıtım33,8810,00

Mavi Giyim45,34-2,07-13,14
Mazhar Zorlu Holding37,005,1117,53
Mega Polietilen7,96-5,353,92
Menderes Tekstil2,92-1,68-5,50
Merit Turizm240,004,35186,74
Merko Gıda7,311,95-15,39
Metemtur Otelcilik25,60-1,5415,84
Metro Holding2,21-0,906,25
Metro Petrol ve Tesisleri2,60-0,38-10,03
Metro Yatırım Ortaklığı2,120,00-9,01
Migros Ticaret37,440,00-12,52
Milpa4,71-2,892,39
Mistral GMYO4,80-0,411,91
MLP Sağlık20,94-0,765,39
MMC San. ve Tic. Yat.6,00-3,2330,43
Mondi Tire Kutsan6,56-0,61-13,68
Naturel Enerji43,00-1,9620,65
Naturelgaz13,679,98

Net Holding4,687,3436,44
Netaş Telekom.27,68-1,21-1,42
Niğbaş Niğde Beton18,430,71-64,56
Nuh Çimento59,10-1,9123,05
Nurol GMYO15,81-1,37116,87
Odaş Elektrik3,690,54-5,38
Olmuksan-IP7,74-3,13-34,68
Orge Enerji Elektrik12,311,6566,80
Orma Orman Mahsulleri25,50-2,3073,23
Osmanlı Menkul35,681,9415,32
Ostim Endüstriyel Yat2,75-1,08-0,14
Otokar374,001,5522,91
Oyak Çimento7,322,38-16,63
Oyak Yat. Ort.8,90-0,3428,06
Oylum Sınai Yatırımlar4,17-1,18-11,46
Özak GMYO5,101,390,00
Özbal Çelik Boru8,715,9632,98
Özderici GMYO1,980,00-10,81
Özerden Plastik8,392,57-6,78
Pamukova Elektrik36,609,9871,67
Panora GMYO6,880,7312,64
Papilon Savunma19,80-1,39-13,01
Park Elek.Madencilik5,660,895,40
Parsan33,28-2,4036,95
Pegasus74,950,600,47
Peker GMYO2,085,58-20,31
Penguen Gıda3,951,02-21,78
Pera GMYO1,80-1,642,76
Pergamon Dış Ticaret26,862,2846,55
Petkim6,00-0,1720,48
Petrokent Turizm2.558,00-2,02182,22
Pınar Et ve Un23,901,012,66
Pınar Su8,670,5816,69
Pınar Süt21,86-0,18-5,29
Plastikkart14,45-2,630,00
Polisan Holding3,21-0,93-16,51
Politeknik Metal333,80-0,39-17,73
Prizma Press Matbaacılık5,560,181,46
QNB Finans Fin. Kir.110,100,09-12,13
QNB Finansbank53,15-0,75-24,45
Ral Yatırım Holding3,883,47-12,61
Ray Sigorta14,000,65-9,39
Reysaş GMYO4,70-0,84-13,76
Reysaş Lojistik6,72-2,61-27,27
Rhea Girişim2,980,68-19,89
Rodrigo Tekstil21,005,4253,17
Royal Halı3,59-0,834,36
RTA Laboratuvarları27,10-8,26-10,50
Sabancı Holding8,68-0,69-21,28
Safkar Ege Soğutmacılık10,501,06-3,49
Sanel Mühendislik4,80-4,7640,35
Sanifoam Sünger19,00-0,4239,71
Sanko Pazarlama12,34-2,0631,42
Saray Matbaacılık6,205,26-29,30
Sarkuysan14,80-3,2067,42
Sasa Polyester45,26-1,78123,84
Say Yenilenebilir Enerji34,90-9,44310,11
Sekuro Plastik29,324,34110,03
Selçuk Ecza Deposu10,36-1,15-24,10
Selçuk Gıda4,35-2,03-12,65
Senkron Güvenlik46,389,5476,62
Serve Film Prodüksiyon17,604,7610,00
Servet GMYO94,50-2,8820,54
Seyitler Kimya33,30-7,2932,72
Silverline Endüstri6,10-2,24-29,07
Sinpaş GMYO4,15-1,19-0,72
Smartiks Yazılım7,04-0,14-20,54
Sodaş Sodyum Sanayii36,241,2937,61
Söktaş4,790,63-5,89
Sönmez Filament51,90-6,99-26,07
Sönmez Pamuklu20,50-6,99-14,58
Sumaş Suni Tahta78,002,6352,20
Şeker Fin. Kir.9,26-0,8644,69
Şekerbank1,200,84-20,53
Şişe Cam7,390,001,09
Şok Marketler Ticaret12,702,170,63
T. Halk Bankası4,471,36-19,60
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası24,96-0,32-19,64
T.S.K.B.1,412,17-19,27
T.Tuborg18,20-1,360,72
Taç Tarım Ürünleri25,000,00137,42
Tat Gıda9,38-1,47-18,87
TAV Havalimanları21,460,280,75
Taze Kuru Gıda251,709,9616,37
Tek-Art Turizm1,83-1,08-9,41
Tekfen Holding15,682,22-4,39
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,79-1,390,08
Temapol Polimer Plastik17,240,4149,91
TGS Dış Ticaret16,60-0,9030,61
Tofaş Oto. Fab.33,460,248,25
Torunlar GMYO3,360,00-13,85
Trabzon Liman31,28-1,94-2,62
Trabzonspor Sportif2,15-3,59-11,89
Trend GMYO6,871,33-45,35
TSKB GMYO5,59-0,89-2,78
Tuğçelik7,981,79-1,24
Tukaş7,99-0,87-17,54
Turcas Petrol4,38-2,45-9,69
Turkcell15,18-2,69-5,71
Tümosan Motor ve Traktör23,34-2,6765,88
Tüpraş90,950,06-15,79
Türk Hava Yolları12,850,71-0,46
Türk İlaç Serum53,25-9,97

Türk Prysmian Kablo11,72-0,59-3,14
Türk Telekom6,830,29-17,86
Türk Traktör211,50-1,4924,14
Türker Proje Gayrimenkul149,201,6332,15
Türkiye Sigorta6,62-0,900,30
Ufuk Yatırım19,000,0041,79
Ulaşlar Turizm Yat.5,37-0,9226,65
Ulusoy Elektrik56,15-0,629,35
Ulusoy Un Sanayi16,062,1039,65
Umpaş Holding1,799,82-31,42
Uşak Seramik2,44-2,404,27
Utopya Turizm24,24-9,96-37,53
Uzertaş Boya49,885,14-11,87
Ülker Bisküvi21,74-0,46-6,05
Vakıf Fin. Kir.23,68-6,70455,87
Vakıf GMYO3,140,00-13,26
Vakıf Yat. Ort.7,63-0,783,67
Vakıflar Bankası3,580,28-23,99
Vakko Tekstil15,51-5,02137,88
Vanet Gıda7,050,57-8,80
Verusa Holding63,500,3240,80
Verusaturk Girisim25,74-0,1696,79
Vestel35,48-2,2168,47
Vestel Beyaz Eşya60,80-0,5748,73
Viking Kağıt7,24-0,82-19,56
Yapı Kredi Koray GMYO7,36-1,8765,39
Yapı ve Kredi Bank.2,200,92-26,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.102,003,3440,88
Yataş16,540,5514,46
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,980,76-9,55
Yeni Gimat GMYO12,72-1,409,73
Yeşil GMYO1,369,68-1,45
Yeşil Yapı1,8710,001,63
Yeşil Yatırım Holding101,709,956,66
Yibitaş İnşaat Malzeme15.577,70-0,78-0,14
Yonga Mobilya25,880,08-13,57
Yükselen Çelik4,830,21-7,68
Yünsa14,37-2,183,44
Zorlu Enerji2,24-0,88-19,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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