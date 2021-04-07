Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 40.200,00 -0,37 -0,74 İş Bankası (C) 4,98 1,43 -26,69 İş Bankası (Kur.) 449.999,90 -10,00 18,42 İş Fin.Kir. 3,29 -0,60 -14,77 İş Girişim 19,70 -2,76 3,96 İş GMYO 1,97 1,03 -22,44 İş Y. Men. Değ. 16,48 -2,77 -0,71 İş Yat. Ort. 3,08 -1,28 -8,42 İşbir Holding 8.149,90 -5,78 197,44 Işık Plastik 42,66 1,66 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,22 4,27 7,02 İttifak Holding 2,64 0,00 18,39 İz Hayvancılık Tarım 18,31 -3,07 1,72 İzmir Demir Çelik 2,70 1,50 -18,42 İzmir Fırça 10,53 -10,00 89,39 Jantsa Jant Sanayi 901,40 1,44 173,56 Kafein Yazılım 27,32 -1,94 27,78 Kaplamin 28,34 2,98 -16,15 Kardemir (A) 6,14 -0,65 3,19 Kardemir (B) 6,15 -0,81 16,70 Kardemir (D) 7,36 0,00 27,34 Karel Elektronik 28,62 -2,59 24,11 Karsan Otomotiv 3,95 -4,36 21,54 Karsu Tekstil 19,40 -1,42 126,90 Kartonsan 66,50 -0,89 -29,76 Katmerciler Ekipman 3,62 -1,63 17,53 Kent Gıda 336,00 0,69 -5,51 Kerevitaş Gıda 5,73 1,24 -12,92 Kervan Gıda 17,87 -0,45 35,17 Kervansaray Yat. Holding 0,72 1,41 -42,86 Kiler GMYO 2,16 0,47 -13,94 Klimasan Klima 25,42 9,95 49,79 Koç Holding 19,43 -1,12 -8,00 Konfrut Gıda 19,07 -1,24 12,84 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 74,00 1,09 212,50 Konya Çimento 1.097,00 -1,09 -2,92 Kordsa Teknik Tekstil 24,04 -1,72 54,60 Koza Altın 119,80 -1,72 23,89 Koza Madencilik 14,91 -0,93 -3,74 Körfez GMYO 6,39 -1,08 10,17 Kristal Kola 2,69 -1,10 -31,38 Kron Telekomünikasyon 61,75 -6,44 67,62 Kuştur Kuşadası Turizm 272,90 -0,58 73,49 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,42 -3,20 5,22 Kütahya Porselen 55,25 0,64 9,51 Lider Faktoring 3,24 -0,92 -4,99 Link Bilgisayar 41,26 1,23 29,44 Logo Yazılım 185,00 1,31 47,41 Lokman Hekim Sağlık 17,02 -0,53 58,29 Lüks Kadife 73,00 -5,19 152,60 Makina Takım 3,92 -1,26 14,96 Marka Yatırım Holding 5,68 -2,41 -11,66 Marmaris Altınyunus 227,70 -0,96 104,95 Marshall 285,50 9,98 -6,91 Martı GMYO 2,68 0,75 -2,55 Martı Otel 2,22 0,91 4,23 Matriks Bilgi Dağıtım 33,88 10,00 Mavi Giyim 45,34 -2,07 -13,14 Mazhar Zorlu Holding 37,00 5,11 17,53 Mega Polietilen 7,96 -5,35 3,92 Menderes Tekstil 2,92 -1,68 -5,50 Merit Turizm 240,00 4,35 186,74 Merko Gıda 7,31 1,95 -15,39 Metemtur Otelcilik 25,60 -1,54 15,84 Metro Holding 2,21 -0,90 6,25 Metro Petrol ve Tesisleri 2,60 -0,38 -10,03 Metro Yatırım Ortaklığı 2,12 0,00 -9,01 Migros Ticaret 37,44 0,00 -12,52 Milpa 4,71 -2,89 2,39 Mistral GMYO 4,80 -0,41 1,91 MLP Sağlık 20,94 -0,76 5,39 MMC San. ve Tic. Yat. 6,00 -3,23 30,43 Mondi Tire Kutsan 6,56 -0,61 -13,68 Naturel Enerji 43,00 -1,96 20,65 Naturelgaz 13,67 9,98 Net Holding 4,68 7,34 36,44 Netaş Telekom. 27,68 -1,21 -1,42 Niğbaş Niğde Beton 18,43 0,71 -64,56 Nuh Çimento 59,10 -1,91 23,05 Nurol GMYO 15,81 -1,37 116,87 Odaş Elektrik 3,69 0,54 -5,38 Olmuksan-IP 7,74 -3,13 -34,68 Orge Enerji Elektrik 12,31 1,65 66,80 Orma Orman Mahsulleri 25,50 -2,30 73,23 Osmanlı Menkul 35,68 1,94 15,32 Ostim Endüstriyel Yat 2,75 -1,08 -0,14 Otokar 374,00 1,55 22,91 Oyak Çimento 7,32 2,38 -16,63 Oyak Yat. Ort. 8,90 -0,34 28,06 Oylum Sınai Yatırımlar 4,17 -1,18 -11,46 Özak GMYO 5,10 1,39 0,00 Özbal Çelik Boru 8,71 5,96 32,98 Özderici GMYO 1,98 0,00 -10,81 Özerden Plastik 8,39 2,57 -6,78 Pamukova Elektrik 36,60 9,98 71,67 Panora GMYO 6,88 0,73 12,64 Papilon Savunma 19,80 -1,39 -13,01 Park Elek.Madencilik 5,66 0,89 5,40 Parsan 33,28 -2,40 36,95 Pegasus 74,95 0,60 0,47 Peker GMYO 2,08 5,58 -20,31 Penguen Gıda 3,95 1,02 -21,78 Pera GMYO 1,80 -1,64 2,76 Pergamon Dış Ticaret 26,86 2,28 46,55 Petkim 6,00 -0,17 20,48 Petrokent Turizm 2.558,00 -2,02 182,22 Pınar Et ve Un 23,90 1,01 2,66 Pınar Su 8,67 0,58 16,69 Pınar Süt 21,86 -0,18 -5,29 Plastikkart 14,45 -2,63 0,00 Polisan Holding 3,21 -0,93 -16,51 Politeknik Metal 333,80 -0,39 -17,73 Prizma Press Matbaacılık 5,56 0,18 1,46 QNB Finans Fin. Kir. 110,10 0,09 -12,13 QNB Finansbank 53,15 -0,75 -24,45 Ral Yatırım Holding 3,88 3,47 -12,61 Ray Sigorta 14,00 0,65 -9,39 Reysaş GMYO 4,70 -0,84 -13,76 Reysaş Lojistik 6,72 -2,61 -27,27 Rhea Girişim 2,98 0,68 -19,89 Rodrigo Tekstil 21,00 5,42 53,17 Royal Halı 3,59 -0,83 4,36 RTA Laboratuvarları 27,10 -8,26 -10,50 Sabancı Holding 8,68 -0,69 -21,28 Safkar Ege Soğutmacılık 10,50 1,06 -3,49 Sanel Mühendislik 4,80 -4,76 40,35 Sanifoam Sünger 19,00 -0,42 39,71 Sanko Pazarlama 12,34 -2,06 31,42 Saray Matbaacılık 6,20 5,26 -29,30 Sarkuysan 14,80 -3,20 67,42 Sasa Polyester 45,26 -1,78 123,84 Say Yenilenebilir Enerji 34,90 -9,44 310,11 Sekuro Plastik 29,32 4,34 110,03 Selçuk Ecza Deposu 10,36 -1,15 -24,10 Selçuk Gıda 4,35 -2,03 -12,65 Senkron Güvenlik 46,38 9,54 76,62 Serve Film Prodüksiyon 17,60 4,76 10,00 Servet GMYO 94,50 -2,88 20,54 Seyitler Kimya 33,30 -7,29 32,72 Silverline Endüstri 6,10 -2,24 -29,07 Sinpaş GMYO 4,15 -1,19 -0,72 Smartiks Yazılım 7,04 -0,14 -20,54 Sodaş Sodyum Sanayii 36,24 1,29 37,61 Söktaş 4,79 0,63 -5,89 Sönmez Filament 51,90 -6,99 -26,07 Sönmez Pamuklu 20,50 -6,99 -14,58 Sumaş Suni Tahta 78,00 2,63 52,20 Şeker Fin. Kir. 9,26 -0,86 44,69 Şekerbank 1,20 0,84 -20,53 Şişe Cam 7,39 0,00 1,09 Şok Marketler Ticaret 12,70 2,17 0,63 T. Halk Bankası 4,47 1,36 -19,60 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,96 -0,32 -19,64 T.S.K.B. 1,41 2,17 -19,27 T.Tuborg 18,20 -1,36 0,72 Taç Tarım Ürünleri 25,00 0,00 137,42 Tat Gıda 9,38 -1,47 -18,87 TAV Havalimanları 21,46 0,28 0,75 Taze Kuru Gıda 251,70 9,96 16,37 Tek-Art Turizm 1,83 -1,08 -9,41 Tekfen Holding 15,68 2,22 -4,39 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,79 -1,39 0,08 Temapol Polimer Plastik 17,24 0,41 49,91 TGS Dış Ticaret 16,60 -0,90 30,61 Tofaş Oto. Fab. 33,46 0,24 8,25 Torunlar GMYO 3,36 0,00 -13,85 Trabzon Liman 31,28 -1,94 -2,62 Trabzonspor Sportif 2,15 -3,59 -11,89 Trend GMYO 6,87 1,33 -45,35 TSKB GMYO 5,59 -0,89 -2,78 Tuğçelik 7,98 1,79 -1,24 Tukaş 7,99 -0,87 -17,54 Turcas Petrol 4,38 -2,45 -9,69 Turkcell 15,18 -2,69 -5,71 Tümosan Motor ve Traktör 23,34 -2,67 65,88 Tüpraş 90,95 0,06 -15,79 Türk Hava Yolları 12,85 0,71 -0,46 Türk İlaç Serum 53,25 -9,97 Türk Prysmian Kablo 11,72 -0,59 -3,14 Türk Telekom 6,83 0,29 -17,86 Türk Traktör 211,50 -1,49 24,14 Türker Proje Gayrimenkul 149,20 1,63 32,15 Türkiye Sigorta 6,62 -0,90 0,30 Ufuk Yatırım 19,00 0,00 41,79 Ulaşlar Turizm Yat. 5,37 -0,92 26,65 Ulusoy Elektrik 56,15 -0,62 9,35 Ulusoy Un Sanayi 16,06 2,10 39,65 Umpaş Holding 1,79 9,82 -31,42 Uşak Seramik 2,44 -2,40 4,27 Utopya Turizm 24,24 -9,96 -37,53 Uzertaş Boya 49,88 5,14 -11,87 Ülker Bisküvi 21,74 -0,46 -6,05 Vakıf Fin. Kir. 23,68 -6,70 455,87 Vakıf GMYO 3,14 0,00 -13,26 Vakıf Yat. Ort. 7,63 -0,78 3,67 Vakıflar Bankası 3,58 0,28 -23,99 Vakko Tekstil 15,51 -5,02 137,88 Vanet Gıda 7,05 0,57 -8,80 Verusa Holding 63,50 0,32 40,80 Verusaturk Girisim 25,74 -0,16 96,79 Vestel 35,48 -2,21 68,47 Vestel Beyaz Eşya 60,80 -0,57 48,73 Viking Kağıt 7,24 -0,82 -19,56 Yapı Kredi Koray GMYO 7,36 -1,87 65,39 Yapı ve Kredi Bank. 2,20 0,92 -26,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 102,00 3,34 40,88 Yataş 16,54 0,55 14,46 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,98 0,76 -9,55 Yeni Gimat GMYO 12,72 -1,40 9,73 Yeşil GMYO 1,36 9,68 -1,45 Yeşil Yapı 1,87 10,00 1,63 Yeşil Yatırım Holding 101,70 9,95 6,66 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.577,70 -0,78 -0,14 Yonga Mobilya 25,88 0,08 -13,57 Yükselen Çelik 4,83 0,21 -7,68 Yünsa 14,37 -2,18 3,44 Zorlu Enerji 2,24 -0,88 -19,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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