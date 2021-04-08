Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

08.04.2021 18:43
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)39.699,90-1,24-1,98
İş Bankası (C)4,93-1,00-27,42
İş Bankası (Kur.)449.999,90

18,42
İş Fin.Kir.3,27-0,61-15,28
İş Girişim19,54-0,813,11
İş GMYO1,970,00-22,44
İş Y. Men. Değ.16,20-1,70-2,39
İş Yat. Ort.3,04-1,30-9,61
İşbir Holding8.500,004,30210,22
Işık Plastik42,34-0,75

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,17-4,102,63
İttifak Holding2,640,0018,39
İz Hayvancılık Tarım18,320,051,78
İzmir Demir Çelik2,62-2,96-20,84
İzmir Fırça9,62-8,6473,02
Jantsa Jant Sanayi850,00-5,70157,96
Kafein Yazılım28,544,4733,49
Kaplamin27,62-2,54-18,28
Kardemir (A)6,10-0,652,52
Kardemir (B)6,11-0,6515,94
Kardemir (D)7,430,9528,55
Karel Elektronik28,40-0,7723,16
Karsan Otomotiv3,88-1,7719,38
Karsu Tekstil18,50-4,64116,37
Kartonsan65,45-1,58-30,87
Katmerciler Ekipman3,815,2523,70
Kent Gıda336,100,03-5,48
Kerevitaş Gıda6,004,71-8,81
Kervan Gıda18,382,8539,03
Kervansaray Yat. Holding0,71-1,39-43,65
Kiler GMYO2,14-0,93-14,74
Klimasan Klima26,504,2556,16
Koç Holding19,550,62-7,43
Konfrut Gıda19,844,0417,40
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,45-2,09205,95
Konya Çimento1.080,50-1,50-4,38
Kordsa Teknik Tekstil23,80-1,0053,05
Koza Altın118,00-1,5022,03
Koza Madencilik14,75-1,07-4,78
Körfez GMYO6,32-1,108,97
Kristal Kola2,690,00-31,38
Kron Telekomünikasyon61,40-0,5766,67
Kuştur Kuşadası Turizm270,00-1,0671,65
Kuyumcukent Gayrimenkul2,36-2,482,61
Kütahya Porselen55,600,6310,21
Lider Faktoring3,23-0,31-5,28
Link Bilgisayar41,600,8230,51
Logo Yazılım174,90-5,4639,36
Lokman Hekim Sağlık17,201,0659,97
Lüks Kadife72,75-0,34151,73
Makina Takım3,85-1,7912,90
Marka Yatırım Holding5,59-1,58-13,06
Marmaris Altınyunus225,10-1,14102,61
Marshall296,103,71-3,46
Martı GMYO2,65-1,12-3,64
Martı Otel2,19-1,352,82
Matriks Bilgi Dağıtım37,269,98

Mavi Giyim45,00-0,75-13,79
Mazhar Zorlu Holding38,102,9721,03
Mega Polietilen7,75-2,641,17
Menderes Tekstil2,91-0,34-5,83
Merit Turizm245,002,08192,71
Merko Gıda7,553,28-12,62
Metemtur Otelcilik25,700,3916,29
Metro Holding2,12-4,071,92
Metro Petrol ve Tesisleri2,56-1,54-11,42
Metro Yatırım Ortaklığı2,120,00-9,01
Migros Ticaret38,923,95-9,07
Milpa4,710,002,39
Mistral GMYO4,72-1,670,21
MLP Sağlık21,864,3910,02
MMC San. ve Tic. Yat.5,82-3,0026,52
Mondi Tire Kutsan6,47-1,37-14,87
Naturel Enerji43,000,0020,65
Naturelgaz15,039,95

Net Holding4,720,8537,61
Netaş Telekom.27,40-1,01-2,42
Niğbaş Niğde Beton18,12-1,68-65,15
Nuh Çimento58,00-1,8620,76
Nurol GMYO16,202,47122,22
Odaş Elektrik3,56-3,52-8,72
Olmuksan-IP7,69-0,65-35,11
Orge Enerji Elektrik12,18-1,0665,04
Orma Orman Mahsulleri28,049,9690,49
Osmanlı Menkul35,30-1,0714,09
Ostim Endüstriyel Yat2,71-1,45-1,59
Otokar369,80-1,1221,53
Oyak Çimento7,22-1,37-17,77
Oyak Yat. Ort.8,79-1,2426,47
Oylum Sınai Yatırımlar4,262,16-9,55
Özak GMYO4,96-2,75-2,75
Özbal Çelik Boru8,851,6135,11
Özderici GMYO1,97-0,51-11,26
Özerden Plastik8,38-0,12-6,89
Pamukova Elektrik39,949,1387,34
Panora GMYO7,042,3315,26
Papilon Savunma20,001,01-12,13
Park Elek.Madencilik5,843,188,75
Parsan32,56-2,1633,99
Pegasus72,50-3,27-2,82
Peker GMYO1,94-6,73-25,67
Penguen Gıda4,175,57-17,43
Pera GMYO1,75-2,78-0,10
Pergamon Dış Ticaret26,24-2,3143,16
Petkim6,101,6722,49
Petrokent Turizm2.510,00-1,88176,92
Pınar Et ve Un25,325,948,76
Pınar Su8,781,2718,17
Pınar Süt22,804,30-1,21
Plastikkart14,31-0,97-0,97
Polisan Holding3,18-0,93-17,29
Politeknik Metal328,20-1,68-19,11
Prizma Press Matbaacılık5,44-2,16-0,73
QNB Finans Fin. Kir.111,000,82-11,41
QNB Finansbank52,50-1,22-25,37
Ral Yatırım Holding3,80-2,06-14,41
Ray Sigorta13,44-4,00-13,01
Reysaş GMYO4,69-0,21-13,94
Reysaş Lojistik6,811,34-26,30
Rhea Girişim2,94-1,34-20,97
Rodrigo Tekstil20,84-0,7652,01
Royal Halı3,631,115,52
RTA Laboratuvarları29,809,96-1,59
Sabancı Holding8,65-0,35-21,55
Safkar Ege Soğutmacılık10,28-2,10-5,51
Sanel Mühendislik4,73-1,4638,30
Sanifoam Sünger18,52-2,5336,18
Sanko Pazarlama12,33-0,0831,31
Saray Matbaacılık6,8210,00-22,23
Sarkuysan15,967,8480,54
Sasa Polyester45,260,00123,84
Say Yenilenebilir Enerji35,963,04322,56
Sekuro Plastik28,68-2,18105,44
Selçuk Ecza Deposu10,602,32-22,34
Selçuk Gıda4,370,46-12,25
Senkron Güvenlik41,76-9,9659,03
Serve Film Prodüksiyon18,002,2712,50
Servet GMYO96,952,5923,66
Seyitler Kimya32,18-3,3628,25
Silverline Endüstri6,7110,00-21,98
Sinpaş GMYO4,180,720,00
Smartiks Yazılım7,02-0,28-20,77
Sodaş Sodyum Sanayii35,22-2,8133,73
Söktaş4,800,21-5,70
Sönmez Filament50,00-3,66-28,77
Sönmez Pamuklu20,761,27-13,50
Sumaş Suni Tahta80,002,5656,10
Şeker Fin. Kir.9,350,9746,09
Şekerbank1,18-1,67-21,85
Şişe Cam7,440,681,78
Şok Marketler Ticaret13,214,024,68
T. Halk Bankası4,41-1,34-20,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası24,00-3,85-22,73
T.S.K.B.1,410,00-19,27
T.Tuborg18,200,000,72
Taç Tarım Ürünleri23,50-6,00123,17
Tat Gıda9,764,05-15,58
TAV Havalimanları21,02-2,05-1,31
Taze Kuru Gıda276,809,9727,97
Tek-Art Turizm1,77-3,28-12,38
Tekfen Holding15,56-0,77-5,12
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,75-0,31-0,23
Temapol Polimer Plastik17,23-0,0649,83
TGS Dış Ticaret16,30-1,8128,25
Tofaş Oto. Fab.33,04-1,266,89
Torunlar GMYO3,33-0,89-14,62
Trabzon Liman30,92-1,15-3,74
Trabzonspor Sportif2,11-1,86-13,52
Trend GMYO7,052,62-43,91
TSKB GMYO5,46-2,33-5,04
Tuğçelik7,83-1,88-3,09
Tukaş8,293,75-14,45
Turcas Petrol4,420,91-8,87
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.13,20

Turkcell15,341,05-4,72
Tümosan Motor ve Traktör22,54-3,4360,20
Tüpraş90,00-1,04-16,67
Türk Hava Yolları12,53-2,49-2,94
Türk İlaç Serum47,94-9,97

Türk Prysmian Kablo11,66-0,51-3,64
Türk Telekom6,830,00-17,86
Türk Traktör210,30-0,5723,44
Türker Proje Gayrimenkul147,00-1,4730,20
Türkiye Sigorta6,640,300,61
Ufuk Yatırım19,000,0041,79
Ulaşlar Turizm Yat.5,31-1,1225,24
Ulusoy Elektrik55,85-0,538,76
Ulusoy Un Sanayi7,556,2548,37
Umpaş Holding1,969,50-24,90
Uşak Seramik2,440,004,27
Utopya Turizm21,82-9,98-43,76
Uzertaş Boya49,00-1,76-13,43
Ülker Bisküvi21,66-0,37-6,40
Vakıf Fin. Kir.24,664,14478,87
Vakıf GMYO3,12-0,64-13,81
Vakıf Yat. Ort.7,771,835,57
Vakıflar Bankası3,51-1,96-25,48
Vakko Tekstil14,80-4,58126,99
Vanet Gıda7,04-0,14-8,93
Verusa Holding64,000,7941,91
Verusaturk Girisim26,482,87102,45
Vestel37,004,2875,69
Vestel Beyaz Eşya59,30-2,4745,06
Viking Kağıt7,260,28-19,33
Yapı Kredi Koray GMYO7,532,3169,21
Yapı ve Kredi Bank.2,18-0,91-27,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.101,30-0,6939,92
Yataş17,173,8118,82
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,85-3,27-12,50
Yeni Gimat GMYO12,810,7110,51
Yeşil GMYO1,35-0,74-2,17
Yeşil Yapı1,85-1,070,54
Yeşil Yatırım Holding111,809,9317,25
Yibitaş İnşaat Malzeme15.432,00-0,94-1,08
Yonga Mobilya26,000,46-13,17
Yükselen Çelik4,82-0,21-7,87
Yünsa14,20-1,182,22
Zorlu Enerji2,21-1,34-20,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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