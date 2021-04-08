Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 39.699,90 -1,24 -1,98 İş Bankası (C) 4,93 -1,00 -27,42 İş Bankası (Kur.) 449.999,90 18,42 İş Fin.Kir. 3,27 -0,61 -15,28 İş Girişim 19,54 -0,81 3,11 İş GMYO 1,97 0,00 -22,44 İş Y. Men. Değ. 16,20 -1,70 -2,39 İş Yat. Ort. 3,04 -1,30 -9,61 İşbir Holding 8.500,00 4,30 210,22 Işık Plastik 42,34 -0,75 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 -4,10 2,63 İttifak Holding 2,64 0,00 18,39 İz Hayvancılık Tarım 18,32 0,05 1,78 İzmir Demir Çelik 2,62 -2,96 -20,84 İzmir Fırça 9,62 -8,64 73,02 Jantsa Jant Sanayi 850,00 -5,70 157,96 Kafein Yazılım 28,54 4,47 33,49 Kaplamin 27,62 -2,54 -18,28 Kardemir (A) 6,10 -0,65 2,52 Kardemir (B) 6,11 -0,65 15,94 Kardemir (D) 7,43 0,95 28,55 Karel Elektronik 28,40 -0,77 23,16 Karsan Otomotiv 3,88 -1,77 19,38 Karsu Tekstil 18,50 -4,64 116,37 Kartonsan 65,45 -1,58 -30,87 Katmerciler Ekipman 3,81 5,25 23,70 Kent Gıda 336,10 0,03 -5,48 Kerevitaş Gıda 6,00 4,71 -8,81 Kervan Gıda 18,38 2,85 39,03 Kervansaray Yat. Holding 0,71 -1,39 -43,65 Kiler GMYO 2,14 -0,93 -14,74 Klimasan Klima 26,50 4,25 56,16 Koç Holding 19,55 0,62 -7,43 Konfrut Gıda 19,84 4,04 17,40 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,45 -2,09 205,95 Konya Çimento 1.080,50 -1,50 -4,38 Kordsa Teknik Tekstil 23,80 -1,00 53,05 Koza Altın 118,00 -1,50 22,03 Koza Madencilik 14,75 -1,07 -4,78 Körfez GMYO 6,32 -1,10 8,97 Kristal Kola 2,69 0,00 -31,38 Kron Telekomünikasyon 61,40 -0,57 66,67 Kuştur Kuşadası Turizm 270,00 -1,06 71,65 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,36 -2,48 2,61 Kütahya Porselen 55,60 0,63 10,21 Lider Faktoring 3,23 -0,31 -5,28 Link Bilgisayar 41,60 0,82 30,51 Logo Yazılım 174,90 -5,46 39,36 Lokman Hekim Sağlık 17,20 1,06 59,97 Lüks Kadife 72,75 -0,34 151,73 Makina Takım 3,85 -1,79 12,90 Marka Yatırım Holding 5,59 -1,58 -13,06 Marmaris Altınyunus 225,10 -1,14 102,61 Marshall 296,10 3,71 -3,46 Martı GMYO 2,65 -1,12 -3,64 Martı Otel 2,19 -1,35 2,82 Matriks Bilgi Dağıtım 37,26 9,98 Mavi Giyim 45,00 -0,75 -13,79 Mazhar Zorlu Holding 38,10 2,97 21,03 Mega Polietilen 7,75 -2,64 1,17 Menderes Tekstil 2,91 -0,34 -5,83 Merit Turizm 245,00 2,08 192,71 Merko Gıda 7,55 3,28 -12,62 Metemtur Otelcilik 25,70 0,39 16,29 Metro Holding 2,12 -4,07 1,92 Metro Petrol ve Tesisleri 2,56 -1,54 -11,42 Metro Yatırım Ortaklığı 2,12 0,00 -9,01 Migros Ticaret 38,92 3,95 -9,07 Milpa 4,71 0,00 2,39 Mistral GMYO 4,72 -1,67 0,21 MLP Sağlık 21,86 4,39 10,02 MMC San. ve Tic. Yat. 5,82 -3,00 26,52 Mondi Tire Kutsan 6,47 -1,37 -14,87 Naturel Enerji 43,00 0,00 20,65 Naturelgaz 15,03 9,95 Net Holding 4,72 0,85 37,61 Netaş Telekom. 27,40 -1,01 -2,42 Niğbaş Niğde Beton 18,12 -1,68 -65,15 Nuh Çimento 58,00 -1,86 20,76 Nurol GMYO 16,20 2,47 122,22 Odaş Elektrik 3,56 -3,52 -8,72 Olmuksan-IP 7,69 -0,65 -35,11 Orge Enerji Elektrik 12,18 -1,06 65,04 Orma Orman Mahsulleri 28,04 9,96 90,49 Osmanlı Menkul 35,30 -1,07 14,09 Ostim Endüstriyel Yat 2,71 -1,45 -1,59 Otokar 369,80 -1,12 21,53 Oyak Çimento 7,22 -1,37 -17,77 Oyak Yat. Ort. 8,79 -1,24 26,47 Oylum Sınai Yatırımlar 4,26 2,16 -9,55 Özak GMYO 4,96 -2,75 -2,75 Özbal Çelik Boru 8,85 1,61 35,11 Özderici GMYO 1,97 -0,51 -11,26 Özerden Plastik 8,38 -0,12 -6,89 Pamukova Elektrik 39,94 9,13 87,34 Panora GMYO 7,04 2,33 15,26 Papilon Savunma 20,00 1,01 -12,13 Park Elek.Madencilik 5,84 3,18 8,75 Parsan 32,56 -2,16 33,99 Pegasus 72,50 -3,27 -2,82 Peker GMYO 1,94 -6,73 -25,67 Penguen Gıda 4,17 5,57 -17,43 Pera GMYO 1,75 -2,78 -0,10 Pergamon Dış Ticaret 26,24 -2,31 43,16 Petkim 6,10 1,67 22,49 Petrokent Turizm 2.510,00 -1,88 176,92 Pınar Et ve Un 25,32 5,94 8,76 Pınar Su 8,78 1,27 18,17 Pınar Süt 22,80 4,30 -1,21 Plastikkart 14,31 -0,97 -0,97 Polisan Holding 3,18 -0,93 -17,29 Politeknik Metal 328,20 -1,68 -19,11 Prizma Press Matbaacılık 5,44 -2,16 -0,73 QNB Finans Fin. Kir. 111,00 0,82 -11,41 QNB Finansbank 52,50 -1,22 -25,37 Ral Yatırım Holding 3,80 -2,06 -14,41 Ray Sigorta 13,44 -4,00 -13,01 Reysaş GMYO 4,69 -0,21 -13,94 Reysaş Lojistik 6,81 1,34 -26,30 Rhea Girişim 2,94 -1,34 -20,97 Rodrigo Tekstil 20,84 -0,76 52,01 Royal Halı 3,63 1,11 5,52 RTA Laboratuvarları 29,80 9,96 -1,59 Sabancı Holding 8,65 -0,35 -21,55 Safkar Ege Soğutmacılık 10,28 -2,10 -5,51 Sanel Mühendislik 4,73 -1,46 38,30 Sanifoam Sünger 18,52 -2,53 36,18 Sanko Pazarlama 12,33 -0,08 31,31 Saray Matbaacılık 6,82 10,00 -22,23 Sarkuysan 15,96 7,84 80,54 Sasa Polyester 45,26 0,00 123,84 Say Yenilenebilir Enerji 35,96 3,04 322,56 Sekuro Plastik 28,68 -2,18 105,44 Selçuk Ecza Deposu 10,60 2,32 -22,34 Selçuk Gıda 4,37 0,46 -12,25 Senkron Güvenlik 41,76 -9,96 59,03 Serve Film Prodüksiyon 18,00 2,27 12,50 Servet GMYO 96,95 2,59 23,66 Seyitler Kimya 32,18 -3,36 28,25 Silverline Endüstri 6,71 10,00 -21,98 Sinpaş GMYO 4,18 0,72 0,00 Smartiks Yazılım 7,02 -0,28 -20,77 Sodaş Sodyum Sanayii 35,22 -2,81 33,73 Söktaş 4,80 0,21 -5,70 Sönmez Filament 50,00 -3,66 -28,77 Sönmez Pamuklu 20,76 1,27 -13,50 Sumaş Suni Tahta 80,00 2,56 56,10 Şeker Fin. Kir. 9,35 0,97 46,09 Şekerbank 1,18 -1,67 -21,85 Şişe Cam 7,44 0,68 1,78 Şok Marketler Ticaret 13,21 4,02 4,68 T. Halk Bankası 4,41 -1,34 -20,68 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,00 -3,85 -22,73 T.S.K.B. 1,41 0,00 -19,27 T.Tuborg 18,20 0,00 0,72 Taç Tarım Ürünleri 23,50 -6,00 123,17 Tat Gıda 9,76 4,05 -15,58 TAV Havalimanları 21,02 -2,05 -1,31 Taze Kuru Gıda 276,80 9,97 27,97 Tek-Art Turizm 1,77 -3,28 -12,38 Tekfen Holding 15,56 -0,77 -5,12 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,75 -0,31 -0,23 Temapol Polimer Plastik 17,23 -0,06 49,83 TGS Dış Ticaret 16,30 -1,81 28,25 Tofaş Oto. Fab. 33,04 -1,26 6,89 Torunlar GMYO 3,33 -0,89 -14,62 Trabzon Liman 30,92 -1,15 -3,74 Trabzonspor Sportif 2,11 -1,86 -13,52 Trend GMYO 7,05 2,62 -43,91 TSKB GMYO 5,46 -2,33 -5,04 Tuğçelik 7,83 -1,88 -3,09 Tukaş 8,29 3,75 -14,45 Turcas Petrol 4,42 0,91 -8,87 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 13,20 Turkcell 15,34 1,05 -4,72 Tümosan Motor ve Traktör 22,54 -3,43 60,20 Tüpraş 90,00 -1,04 -16,67 Türk Hava Yolları 12,53 -2,49 -2,94 Türk İlaç Serum 47,94 -9,97 Türk Prysmian Kablo 11,66 -0,51 -3,64 Türk Telekom 6,83 0,00 -17,86 Türk Traktör 210,30 -0,57 23,44 Türker Proje Gayrimenkul 147,00 -1,47 30,20 Türkiye Sigorta 6,64 0,30 0,61 Ufuk Yatırım 19,00 0,00 41,79 Ulaşlar Turizm Yat. 5,31 -1,12 25,24 Ulusoy Elektrik 55,85 -0,53 8,76 Ulusoy Un Sanayi 7,55 6,25 48,37 Umpaş Holding 1,96 9,50 -24,90 Uşak Seramik 2,44 0,00 4,27 Utopya Turizm 21,82 -9,98 -43,76 Uzertaş Boya 49,00 -1,76 -13,43 Ülker Bisküvi 21,66 -0,37 -6,40 Vakıf Fin. Kir. 24,66 4,14 478,87 Vakıf GMYO 3,12 -0,64 -13,81 Vakıf Yat. Ort. 7,77 1,83 5,57 Vakıflar Bankası 3,51 -1,96 -25,48 Vakko Tekstil 14,80 -4,58 126,99 Vanet Gıda 7,04 -0,14 -8,93 Verusa Holding 64,00 0,79 41,91 Verusaturk Girisim 26,48 2,87 102,45 Vestel 37,00 4,28 75,69 Vestel Beyaz Eşya 59,30 -2,47 45,06 Viking Kağıt 7,26 0,28 -19,33 Yapı Kredi Koray GMYO 7,53 2,31 69,21 Yapı ve Kredi Bank. 2,18 -0,91 -27,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 101,30 -0,69 39,92 Yataş 17,17 3,81 18,82 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,85 -3,27 -12,50 Yeni Gimat GMYO 12,81 0,71 10,51 Yeşil GMYO 1,35 -0,74 -2,17 Yeşil Yapı 1,85 -1,07 0,54 Yeşil Yatırım Holding 111,80 9,93 17,25 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.432,00 -0,94 -1,08 Yonga Mobilya 26,00 0,46 -13,17 Yükselen Çelik 4,82 -0,21 -7,87 Yünsa 14,20 -1,18 2,22 Zorlu Enerji 2,21 -1,34 -20,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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