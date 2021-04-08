Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|39.699,90
|-1,24
|-1,98
|İş Bankası (C)
|4,93
|-1,00
|-27,42
|İş Bankası (Kur.)
|449.999,90
|18,42
|İş Fin.Kir.
|3,27
|-0,61
|-15,28
|İş Girişim
|19,54
|-0,81
|3,11
|İş GMYO
|1,97
|0,00
|-22,44
|İş Y. Men. Değ.
|16,20
|-1,70
|-2,39
|İş Yat. Ort.
|3,04
|-1,30
|-9,61
|İşbir Holding
|8.500,00
|4,30
|210,22
|Işık Plastik
|42,34
|-0,75
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|-4,10
|2,63
|İttifak Holding
|2,64
|0,00
|18,39
|İz Hayvancılık Tarım
|18,32
|0,05
|1,78
|İzmir Demir Çelik
|2,62
|-2,96
|-20,84
|İzmir Fırça
|9,62
|-8,64
|73,02
|Jantsa Jant Sanayi
|850,00
|-5,70
|157,96
|Kafein Yazılım
|28,54
|4,47
|33,49
|Kaplamin
|27,62
|-2,54
|-18,28
|Kardemir (A)
|6,10
|-0,65
|2,52
|Kardemir (B)
|6,11
|-0,65
|15,94
|Kardemir (D)
|7,43
|0,95
|28,55
|Karel Elektronik
|28,40
|-0,77
|23,16
|Karsan Otomotiv
|3,88
|-1,77
|19,38
|Karsu Tekstil
|18,50
|-4,64
|116,37
|Kartonsan
|65,45
|-1,58
|-30,87
|Katmerciler Ekipman
|3,81
|5,25
|23,70
|Kent Gıda
|336,10
|0,03
|-5,48
|Kerevitaş Gıda
|6,00
|4,71
|-8,81
|Kervan Gıda
|18,38
|2,85
|39,03
|Kervansaray Yat. Holding
|0,71
|-1,39
|-43,65
|Kiler GMYO
|2,14
|-0,93
|-14,74
|Klimasan Klima
|26,50
|4,25
|56,16
|Koç Holding
|19,55
|0,62
|-7,43
|Konfrut Gıda
|19,84
|4,04
|17,40
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|72,45
|-2,09
|205,95
|Konya Çimento
|1.080,50
|-1,50
|-4,38
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,80
|-1,00
|53,05
|Koza Altın
|118,00
|-1,50
|22,03
|Koza Madencilik
|14,75
|-1,07
|-4,78
|Körfez GMYO
|6,32
|-1,10
|8,97
|Kristal Kola
|2,69
|0,00
|-31,38
|Kron Telekomünikasyon
|61,40
|-0,57
|66,67
|Kuştur Kuşadası Turizm
|270,00
|-1,06
|71,65
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,36
|-2,48
|2,61
|Kütahya Porselen
|55,60
|0,63
|10,21
|Lider Faktoring
|3,23
|-0,31
|-5,28
|Link Bilgisayar
|41,60
|0,82
|30,51
|Logo Yazılım
|174,90
|-5,46
|39,36
|Lokman Hekim Sağlık
|17,20
|1,06
|59,97
|Lüks Kadife
|72,75
|-0,34
|151,73
|Makina Takım
|3,85
|-1,79
|12,90
|Marka Yatırım Holding
|5,59
|-1,58
|-13,06
|Marmaris Altınyunus
|225,10
|-1,14
|102,61
|Marshall
|296,10
|3,71
|-3,46
|Martı GMYO
|2,65
|-1,12
|-3,64
|Martı Otel
|2,19
|-1,35
|2,82
|Matriks Bilgi Dağıtım
|37,26
|9,98
|Mavi Giyim
|45,00
|-0,75
|-13,79
|Mazhar Zorlu Holding
|38,10
|2,97
|21,03
|Mega Polietilen
|7,75
|-2,64
|1,17
|Menderes Tekstil
|2,91
|-0,34
|-5,83
|Merit Turizm
|245,00
|2,08
|192,71
|Merko Gıda
|7,55
|3,28
|-12,62
|Metemtur Otelcilik
|25,70
|0,39
|16,29
|Metro Holding
|2,12
|-4,07
|1,92
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,56
|-1,54
|-11,42
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,12
|0,00
|-9,01
|Migros Ticaret
|38,92
|3,95
|-9,07
|Milpa
|4,71
|0,00
|2,39
|Mistral GMYO
|4,72
|-1,67
|0,21
|MLP Sağlık
|21,86
|4,39
|10,02
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,82
|-3,00
|26,52
|Mondi Tire Kutsan
|6,47
|-1,37
|-14,87
|Naturel Enerji
|43,00
|0,00
|20,65
|Naturelgaz
|15,03
|9,95
|Net Holding
|4,72
|0,85
|37,61
|Netaş Telekom.
|27,40
|-1,01
|-2,42
|Niğbaş Niğde Beton
|18,12
|-1,68
|-65,15
|Nuh Çimento
|58,00
|-1,86
|20,76
|Nurol GMYO
|16,20
|2,47
|122,22
|Odaş Elektrik
|3,56
|-3,52
|-8,72
|Olmuksan-IP
|7,69
|-0,65
|-35,11
|Orge Enerji Elektrik
|12,18
|-1,06
|65,04
|Orma Orman Mahsulleri
|28,04
|9,96
|90,49
|Osmanlı Menkul
|35,30
|-1,07
|14,09
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,71
|-1,45
|-1,59
|Otokar
|369,80
|-1,12
|21,53
|Oyak Çimento
|7,22
|-1,37
|-17,77
|Oyak Yat. Ort.
|8,79
|-1,24
|26,47
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,26
|2,16
|-9,55
|Özak GMYO
|4,96
|-2,75
|-2,75
|Özbal Çelik Boru
|8,85
|1,61
|35,11
|Özderici GMYO
|1,97
|-0,51
|-11,26
|Özerden Plastik
|8,38
|-0,12
|-6,89
|Pamukova Elektrik
|39,94
|9,13
|87,34
|Panora GMYO
|7,04
|2,33
|15,26
|Papilon Savunma
|20,00
|1,01
|-12,13
|Park Elek.Madencilik
|5,84
|3,18
|8,75
|Parsan
|32,56
|-2,16
|33,99
|Pegasus
|72,50
|-3,27
|-2,82
|Peker GMYO
|1,94
|-6,73
|-25,67
|Penguen Gıda
|4,17
|5,57
|-17,43
|Pera GMYO
|1,75
|-2,78
|-0,10
|Pergamon Dış Ticaret
|26,24
|-2,31
|43,16
|Petkim
|6,10
|1,67
|22,49
|Petrokent Turizm
|2.510,00
|-1,88
|176,92
|Pınar Et ve Un
|25,32
|5,94
|8,76
|Pınar Su
|8,78
|1,27
|18,17
|Pınar Süt
|22,80
|4,30
|-1,21
|Plastikkart
|14,31
|-0,97
|-0,97
|Polisan Holding
|3,18
|-0,93
|-17,29
|Politeknik Metal
|328,20
|-1,68
|-19,11
|Prizma Press Matbaacılık
|5,44
|-2,16
|-0,73
|QNB Finans Fin. Kir.
|111,00
|0,82
|-11,41
|QNB Finansbank
|52,50
|-1,22
|-25,37
|Ral Yatırım Holding
|3,80
|-2,06
|-14,41
|Ray Sigorta
|13,44
|-4,00
|-13,01
|Reysaş GMYO
|4,69
|-0,21
|-13,94
|Reysaş Lojistik
|6,81
|1,34
|-26,30
|Rhea Girişim
|2,94
|-1,34
|-20,97
|Rodrigo Tekstil
|20,84
|-0,76
|52,01
|Royal Halı
|3,63
|1,11
|5,52
|RTA Laboratuvarları
|29,80
|9,96
|-1,59
|Sabancı Holding
|8,65
|-0,35
|-21,55
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,28
|-2,10
|-5,51
|Sanel Mühendislik
|4,73
|-1,46
|38,30
|Sanifoam Sünger
|18,52
|-2,53
|36,18
|Sanko Pazarlama
|12,33
|-0,08
|31,31
|Saray Matbaacılık
|6,82
|10,00
|-22,23
|Sarkuysan
|15,96
|7,84
|80,54
|Sasa Polyester
|45,26
|0,00
|123,84
|Say Yenilenebilir Enerji
|35,96
|3,04
|322,56
|Sekuro Plastik
|28,68
|-2,18
|105,44
|Selçuk Ecza Deposu
|10,60
|2,32
|-22,34
|Selçuk Gıda
|4,37
|0,46
|-12,25
|Senkron Güvenlik
|41,76
|-9,96
|59,03
|Serve Film Prodüksiyon
|18,00
|2,27
|12,50
|Servet GMYO
|96,95
|2,59
|23,66
|Seyitler Kimya
|32,18
|-3,36
|28,25
|Silverline Endüstri
|6,71
|10,00
|-21,98
|Sinpaş GMYO
|4,18
|0,72
|0,00
|Smartiks Yazılım
|7,02
|-0,28
|-20,77
|Sodaş Sodyum Sanayii
|35,22
|-2,81
|33,73
|Söktaş
|4,80
|0,21
|-5,70
|Sönmez Filament
|50,00
|-3,66
|-28,77
|Sönmez Pamuklu
|20,76
|1,27
|-13,50
|Sumaş Suni Tahta
|80,00
|2,56
|56,10
|Şeker Fin. Kir.
|9,35
|0,97
|46,09
|Şekerbank
|1,18
|-1,67
|-21,85
|Şişe Cam
|7,44
|0,68
|1,78
|Şok Marketler Ticaret
|13,21
|4,02
|4,68
|T. Halk Bankası
|4,41
|-1,34
|-20,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|24,00
|-3,85
|-22,73
|T.S.K.B.
|1,41
|0,00
|-19,27
|T.Tuborg
|18,20
|0,00
|0,72
|Taç Tarım Ürünleri
|23,50
|-6,00
|123,17
|Tat Gıda
|9,76
|4,05
|-15,58
|TAV Havalimanları
|21,02
|-2,05
|-1,31
|Taze Kuru Gıda
|276,80
|9,97
|27,97
|Tek-Art Turizm
|1,77
|-3,28
|-12,38
|Tekfen Holding
|15,56
|-0,77
|-5,12
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,75
|-0,31
|-0,23
|Temapol Polimer Plastik
|17,23
|-0,06
|49,83
|TGS Dış Ticaret
|16,30
|-1,81
|28,25
|Tofaş Oto. Fab.
|33,04
|-1,26
|6,89
|Torunlar GMYO
|3,33
|-0,89
|-14,62
|Trabzon Liman
|30,92
|-1,15
|-3,74
|Trabzonspor Sportif
|2,11
|-1,86
|-13,52
|Trend GMYO
|7,05
|2,62
|-43,91
|TSKB GMYO
|5,46
|-2,33
|-5,04
|Tuğçelik
|7,83
|-1,88
|-3,09
|Tukaş
|8,29
|3,75
|-14,45
|Turcas Petrol
|4,42
|0,91
|-8,87
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|13,20
|Turkcell
|15,34
|1,05
|-4,72
|Tümosan Motor ve Traktör
|22,54
|-3,43
|60,20
|Tüpraş
|90,00
|-1,04
|-16,67
|Türk Hava Yolları
|12,53
|-2,49
|-2,94
|Türk İlaç Serum
|47,94
|-9,97
|Türk Prysmian Kablo
|11,66
|-0,51
|-3,64
|Türk Telekom
|6,83
|0,00
|-17,86
|Türk Traktör
|210,30
|-0,57
|23,44
|Türker Proje Gayrimenkul
|147,00
|-1,47
|30,20
|Türkiye Sigorta
|6,64
|0,30
|0,61
|Ufuk Yatırım
|19,00
|0,00
|41,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,31
|-1,12
|25,24
|Ulusoy Elektrik
|55,85
|-0,53
|8,76
|Ulusoy Un Sanayi
|7,55
|6,25
|48,37
|Umpaş Holding
|1,96
|9,50
|-24,90
|Uşak Seramik
|2,44
|0,00
|4,27
|Utopya Turizm
|21,82
|-9,98
|-43,76
|Uzertaş Boya
|49,00
|-1,76
|-13,43
|Ülker Bisküvi
|21,66
|-0,37
|-6,40
|Vakıf Fin. Kir.
|24,66
|4,14
|478,87
|Vakıf GMYO
|3,12
|-0,64
|-13,81
|Vakıf Yat. Ort.
|7,77
|1,83
|5,57
|Vakıflar Bankası
|3,51
|-1,96
|-25,48
|Vakko Tekstil
|14,80
|-4,58
|126,99
|Vanet Gıda
|7,04
|-0,14
|-8,93
|Verusa Holding
|64,00
|0,79
|41,91
|Verusaturk Girisim
|26,48
|2,87
|102,45
|Vestel
|37,00
|4,28
|75,69
|Vestel Beyaz Eşya
|59,30
|-2,47
|45,06
|Viking Kağıt
|7,26
|0,28
|-19,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,53
|2,31
|69,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,18
|-0,91
|-27,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|101,30
|-0,69
|39,92
|Yataş
|17,17
|3,81
|18,82
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,85
|-3,27
|-12,50
|Yeni Gimat GMYO
|12,81
|0,71
|10,51
|Yeşil GMYO
|1,35
|-0,74
|-2,17
|Yeşil Yapı
|1,85
|-1,07
|0,54
|Yeşil Yatırım Holding
|111,80
|9,93
|17,25
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.432,00
|-0,94
|-1,08
|Yonga Mobilya
|26,00
|0,46
|-13,17
|Yükselen Çelik
|4,82
|-0,21
|-7,87
|Yünsa
|14,20
|-1,18
|2,22
|Zorlu Enerji
|2,21
|-1,34
|-20,22
(Son)
Kaynak: AA
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