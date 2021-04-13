Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|38.499,90
|1,32
|-4,94
|İş Bankası (C)
|4,84
|1,04
|-28,75
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,00
|-10,00
|-4,08
|İş Fin.Kir.
|3,00
|-2,28
|-22,28
|İş Girişim
|17,81
|-2,09
|-6,02
|İş GMYO
|1,79
|-2,19
|-29,53
|İş Y. Men. Değ.
|15,09
|-0,40
|-9,08
|İş Yat. Ort.
|2,71
|-3,56
|-19,42
|İşbir Holding
|7.749,80
|2,51
|182,84
|Işık Plastik
|36,18
|-2,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,01
|-3,81
|-11,40
|İttifak Holding
|2,37
|-5,20
|6,28
|İz Hayvancılık Tarım
|16,79
|-4,38
|-6,72
|İzmir Demir Çelik
|2,43
|-3,95
|-26,58
|İzmir Fırça
|8,32
|-9,96
|49,64
|Jantsa Jant Sanayi
|786,50
|5,41
|138,69
|Kafein Yazılım
|26,96
|-4,67
|26,10
|Kaplamin
|25,06
|-2,57
|-25,86
|Kardemir (A)
|6,12
|-1,61
|2,86
|Kardemir (B)
|6,20
|-0,64
|17,65
|Kardemir (D)
|7,37
|0,41
|27,51
|Karel Elektronik
|26,58
|-0,82
|15,26
|Karsan Otomotiv
|3,74
|1,63
|15,08
|Karsu Tekstil
|16,69
|-9,98
|95,20
|Kartonsan
|59,65
|-1,65
|-36,99
|Katmerciler Ekipman
|3,65
|-2,41
|18,51
|Kent Gıda
|361,80
|-2,98
|1,74
|Kerevitaş Gıda
|5,77
|-8,56
|-12,31
|Kervan Gıda
|17,71
|-3,28
|33,96
|Kervansaray Yat. Holding
|0,63
|-7,35
|-50,00
|Kiler GMYO
|1,93
|-3,02
|-23,11
|Klimasan Klima
|22,96
|-6,97
|35,30
|Koç Holding
|18,51
|-0,27
|-12,36
|Konfrut Gıda
|18,59
|-5,20
|10,00
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,20
|-3,70
|196,45
|Konya Çimento
|970,20
|-2,27
|-14,14
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,08
|-1,69
|41,99
|Koza Altın
|112,60
|0,63
|16,44
|Koza Madencilik
|14,12
|0,71
|-8,84
|Körfez GMYO
|5,47
|-4,54
|-5,69
|Kristal Kola
|2,58
|-4,09
|-34,18
|Kron Telekomünikasyon
|63,35
|-6,70
|71,96
|Kuştur Kuşadası Turizm
|237,80
|-4,42
|51,18
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,37
|9,72
|3,04
|Kütahya Porselen
|55,85
|3,91
|10,70
|Lider Faktoring
|2,90
|-3,33
|-14,96
|Link Bilgisayar
|38,00
|-0,78
|19,22
|Logo Yazılım
|160,70
|-0,80
|28,05
|Lokman Hekim Sağlık
|15,92
|-1,79
|48,06
|Lüks Kadife
|65,90
|-5,86
|128,03
|Makina Takım
|3,47
|-3,61
|1,76
|Marka Yatırım Holding
|5,28
|4,76
|-17,88
|Marmaris Altınyunus
|192,80
|-3,65
|73,54
|Marshall
|275,00
|2,61
|-10,34
|Martı GMYO
|2,01
|-9,87
|-26,91
|Martı Otel
|1,84
|-5,15
|-13,62
|Matriks Bilgi Dağıtım
|49,56
|9,99
|Mavi Giyim
|42,38
|1,58
|-18,81
|Mazhar Zorlu Holding
|32,98
|-2,08
|4,76
|Mega Polietilen
|6,96
|-2,66
|-9,14
|Menderes Tekstil
|2,60
|-2,99
|-15,86
|Merit Turizm
|197,10
|-10,00
|135,48
|Merko Gıda
|7,17
|-3,89
|-17,01
|Metemtur Otelcilik
|24,36
|-2,95
|10,23
|Metro Holding
|1,96
|-2,97
|-5,77
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,27
|-1,30
|-21,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,98
|0,00
|-15,02
|Migros Ticaret
|37,78
|-3,13
|-11,73
|Milpa
|4,55
|1,56
|-1,09
|Mistral GMYO
|4,91
|-1,41
|4,25
|MLP Sağlık
|21,20
|0,28
|6,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,15
|2,39
|11,96
|Mondi Tire Kutsan
|5,90
|-3,12
|-22,37
|Naturel Enerji
|39,94
|-1,72
|12,07
|Naturelgaz
|13,69
|-8,00
|Net Holding
|4,97
|-1,19
|44,90
|Netaş Telekom.
|25,32
|-1,40
|-9,83
|Niğbaş Niğde Beton
|16,17
|-4,88
|-68,90
|Nuh Çimento
|55,05
|-0,99
|14,62
|Nurol GMYO
|14,95
|-2,80
|105,08
|Odaş Elektrik
|3,50
|-1,41
|-10,26
|Olmuksan-IP
|7,40
|-2,76
|-37,55
|Orge Enerji Elektrik
|11,82
|2,96
|60,16
|Orma Orman Mahsulleri
|37,24
|9,92
|152,99
|Osmanlı Menkul
|31,92
|-5,84
|3,17
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,62
|1,95
|-4,86
|Otokar
|357,40
|4,02
|17,46
|Oyak Çimento
|7,02
|1,15
|-20,05
|Oyak Yat. Ort.
|8,00
|-1,60
|15,11
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,99
|-5,45
|-15,29
|Özak GMYO
|4,70
|-2,29
|-7,84
|Özbal Çelik Boru
|7,58
|-5,60
|15,73
|Özderici GMYO
|1,77
|-2,75
|-20,27
|Özerden Plastik
|7,49
|-4,95
|-16,78
|Pamukova Elektrik
|35,94
|1,18
|68,57
|Panora GMYO
|6,93
|-1,42
|13,46
|Papilon Savunma
|18,16
|-3,09
|-20,21
|Park Elek.Madencilik
|5,29
|-3,82
|-1,49
|Parsan
|30,46
|-2,25
|25,35
|Pegasus
|69,00
|0,88
|-7,51
|Peker GMYO
|1,92
|1,05
|-26,44
|Penguen Gıda
|4,15
|-7,98
|-17,82
|Pera GMYO
|1,61
|-1,23
|-8,09
|Pergamon Dış Ticaret
|23,84
|-2,05
|30,07
|Petkim
|6,12
|1,66
|22,89
|Petrokent Turizm
|2.328,90
|-0,90
|156,94
|Pınar Et ve Un
|25,20
|-7,08
|8,25
|Pınar Su
|8,32
|-3,37
|11,98
|Pınar Süt
|22,06
|-5,08
|-4,42
|Plastikkart
|13,75
|1,40
|-4,84
|Polisan Holding
|2,96
|-2,31
|-23,01
|Politeknik Metal
|318,50
|-0,72
|-21,50
|Prizma Press Matbaacılık
|5,10
|-3,95
|-6,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|99,90
|-3,85
|-20,27
|QNB Finansbank
|47,92
|-0,79
|-31,88
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|21,90
|9,99
|Ral Yatırım Holding
|3,64
|-2,67
|-18,02
|Ray Sigorta
|12,11
|-2,50
|-21,62
|Reysaş GMYO
|4,43
|-0,89
|-18,72
|Reysaş Lojistik
|6,31
|-4,54
|-31,71
|Rhea Girişim
|2,41
|-5,12
|-35,22
|Rodrigo Tekstil
|19,77
|0,61
|44,20
|Royal Halı
|3,50
|-1,41
|1,74
|RTA Laboratuvarları
|29,32
|-9,78
|-3,17
|Sabancı Holding
|8,27
|-0,12
|-24,99
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,06
|-4,73
|-16,73
|Sanel Mühendislik
|4,13
|-5,71
|20,76
|Sanifoam Sünger
|18,01
|1,29
|32,43
|Sanko Pazarlama
|12,37
|-2,29
|31,74
|Saray Matbaacılık
|7,15
|0,14
|-18,47
|Sarkuysan
|14,72
|-5,76
|66,52
|Sasa Polyester
|42,32
|-0,66
|109,30
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,78
|-10,00
|261,69
|Sekuro Plastik
|22,80
|-5,08
|63,32
|Selçuk Ecza Deposu
|10,00
|-2,34
|-26,74
|Selçuk Gıda
|4,10
|-4,65
|-17,67
|Senkron Güvenlik
|37,00
|0,27
|40,90
|Serve Film Prodüksiyon
|17,00
|3,03
|6,25
|Servet GMYO
|91,60
|2,23
|16,84
|Seyitler Kimya
|28,00
|0,00
|11,59
|Silverline Endüstri
|5,58
|-3,63
|-35,12
|Sinpaş GMYO
|4,19
|0,00
|0,24
|Smartiks Yazılım
|6,48
|-4,71
|-26,86
|Sodaş Sodyum Sanayii
|32,28
|-5,00
|22,57
|Söktaş
|4,41
|-3,71
|-13,36
|Sönmez Filament
|36,46
|-9,98
|-48,06
|Sönmez Pamuklu
|16,00
|-9,35
|-33,33
|Sumaş Suni Tahta
|76,90
|-1,41
|50,05
|Şeker Fin. Kir.
|8,20
|-5,53
|28,12
|Şekerbank
|1,10
|-1,79
|-27,15
|Şişe Cam
|7,18
|-0,97
|-1,78
|Şok Marketler Ticaret
|13,29
|-2,35
|5,31
|T. Halk Bankası
|4,36
|-2,24
|-21,58
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,16
|-3,90
|-25,43
|T.S.K.B.
|1,29
|-3,73
|-26,14
|T.Tuborg
|17,55
|-1,13
|-2,88
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|-3,77
|127,92
|Tat Gıda
|10,07
|-8,37
|-12,90
|TAV Havalimanları
|19,63
|-0,36
|-7,84
|Taze Kuru Gıda
|368,20
|9,98
|70,23
|Tek-Art Turizm
|1,56
|-2,50
|-22,77
|Tekfen Holding
|15,02
|-0,07
|-8,41
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,84
|0,85
|-7,36
|Temapol Polimer Plastik
|14,26
|-5,56
|24,00
|TGS Dış Ticaret
|14,10
|-4,34
|10,94
|Tofaş Oto. Fab.
|30,70
|-1,60
|-0,68
|Torunlar GMYO
|3,19
|-3,63
|-18,21
|Trabzon Liman
|29,28
|-0,07
|-8,84
|Trabzonspor Sportif
|1,97
|-1,01
|-19,26
|Trend GMYO
|6,74
|-1,61
|-46,38
|TSKB GMYO
|4,74
|-2,87
|-17,57
|Tuğçelik
|7,22
|-0,82
|-10,64
|Tukaş
|7,96
|-3,86
|-17,85
|Turcas Petrol
|4,09
|-1,92
|-15,67
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|17,56
|9,96
|Turkcell
|14,70
|-0,47
|-8,70
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,22
|1,53
|50,82
|Tüpraş
|86,40
|-0,69
|-20,00
|Türk Hava Yolları
|11,93
|-0,33
|-7,59
|Türk İlaç Serum
|46,50
|-1,98
|Türk Prysmian Kablo
|10,28
|-3,29
|-15,04
|Türk Telekom
|6,45
|0,62
|-22,43
|Türk Traktör
|205,50
|3,27
|20,62
|Türker Proje Gayrimenkul
|148,60
|-3,32
|31,62
|Türkiye Sigorta
|5,69
|-3,40
|-7,90
|Ufuk Yatırım
|17,45
|-5,68
|30,22
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,42
|-5,35
|4,25
|Ulusoy Elektrik
|55,35
|-1,16
|7,79
|Ulusoy Un Sanayi
|7,22
|-9,18
|41,89
|Umpaş Holding
|1,86
|-9,71
|-28,74
|Uşak Seramik
|2,27
|4,61
|-2,99
|Utopya Turizm
|18,67
|-9,98
|-51,88
|Uzertaş Boya
|43,00
|-1,96
|-24,03
|Ülker Bisküvi
|21,92
|3,20
|-5,27
|Vakıf Fin. Kir.
|23,20
|-3,17
|444,60
|Vakıf GMYO
|2,83
|-2,75
|-21,82
|Vakıf Yat. Ort.
|7,33
|-3,81
|-0,41
|Vakıflar Bankası
|3,43
|-0,29
|-27,18
|Vakko Tekstil
|12,81
|2,32
|96,47
|Vanet Gıda
|7,08
|-7,69
|-8,41
|Verusa Holding
|57,90
|-2,69
|28,38
|Verusaturk Girisim
|24,54
|-1,13
|87,61
|Vestel
|33,88
|-4,56
|60,87
|Vestel Beyaz Eşya
|56,80
|0,00
|38,94
|Viking Kağıt
|6,70
|-1,90
|-25,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,79
|-7,11
|52,58
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,08
|0,48
|-30,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|120,70
|9,93
|66,71
|Yataş
|16,85
|-1,58
|16,61
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,42
|-3,66
|-22,27
|Yeni Gimat GMYO
|12,28
|-0,57
|5,93
|Yeşil GMYO
|1,18
|-0,84
|-14,49
|Yeşil Yapı
|1,59
|-1,24
|-13,59
|Yeşil Yatırım Holding
|95,75
|2,96
|0,42
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.007,00
|-3,07
|-10,21
|Yonga Mobilya
|25,20
|0,00
|-15,41
|Yükselen Çelik
|4,81
|-1,84
|-8,06
|Yünsa
|13,40
|2,13
|-3,54
|Zorlu Enerji
|2,04
|-1,45
|-26,35
(Son)
Kaynak: AA
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