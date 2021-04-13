Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

13.04.2021 18:51
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)38.499,901,32-4,94
İş Bankası (C)4,841,04-28,75
İş Bankası (Kur.)364.500,00-10,00-4,08
İş Fin.Kir.3,00-2,28-22,28
İş Girişim17,81-2,09-6,02
İş GMYO1,79-2,19-29,53
İş Y. Men. Değ.15,09-0,40-9,08
İş Yat. Ort.2,71-3,56-19,42
İşbir Holding7.749,802,51182,84
Işık Plastik36,18-2,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,01-3,81-11,40
İttifak Holding2,37-5,206,28
İz Hayvancılık Tarım16,79-4,38-6,72
İzmir Demir Çelik2,43-3,95-26,58
İzmir Fırça8,32-9,9649,64
Jantsa Jant Sanayi786,505,41138,69
Kafein Yazılım26,96-4,6726,10
Kaplamin25,06-2,57-25,86
Kardemir (A)6,12-1,612,86
Kardemir (B)6,20-0,6417,65
Kardemir (D)7,370,4127,51
Karel Elektronik26,58-0,8215,26
Karsan Otomotiv3,741,6315,08
Karsu Tekstil16,69-9,9895,20
Kartonsan59,65-1,65-36,99
Katmerciler Ekipman3,65-2,4118,51
Kent Gıda361,80-2,981,74
Kerevitaş Gıda5,77-8,56-12,31
Kervan Gıda17,71-3,2833,96
Kervansaray Yat. Holding0,63-7,35-50,00
Kiler GMYO1,93-3,02-23,11
Klimasan Klima22,96-6,9735,30
Koç Holding18,51-0,27-12,36
Konfrut Gıda18,59-5,2010,00
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,20-3,70196,45
Konya Çimento970,20-2,27-14,14
Kordsa Teknik Tekstil22,08-1,6941,99
Koza Altın112,600,6316,44
Koza Madencilik14,120,71-8,84
Körfez GMYO5,47-4,54-5,69
Kristal Kola2,58-4,09-34,18
Kron Telekomünikasyon63,35-6,7071,96
Kuştur Kuşadası Turizm237,80-4,4251,18
Kuyumcukent Gayrimenkul2,379,723,04
Kütahya Porselen55,853,9110,70
Lider Faktoring2,90-3,33-14,96
Link Bilgisayar38,00-0,7819,22
Logo Yazılım160,70-0,8028,05
Lokman Hekim Sağlık15,92-1,7948,06
Lüks Kadife65,90-5,86128,03
Makina Takım3,47-3,611,76
Marka Yatırım Holding5,284,76-17,88
Marmaris Altınyunus192,80-3,6573,54
Marshall275,002,61-10,34
Martı GMYO2,01-9,87-26,91
Martı Otel1,84-5,15-13,62
Matriks Bilgi Dağıtım49,569,99

Mavi Giyim42,381,58-18,81
Mazhar Zorlu Holding32,98-2,084,76
Mega Polietilen6,96-2,66-9,14
Menderes Tekstil2,60-2,99-15,86
Merit Turizm197,10-10,00135,48
Merko Gıda7,17-3,89-17,01
Metemtur Otelcilik24,36-2,9510,23
Metro Holding1,96-2,97-5,77
Metro Petrol ve Tesisleri2,27-1,30-21,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,980,00-15,02
Migros Ticaret37,78-3,13-11,73
Milpa4,551,56-1,09
Mistral GMYO4,91-1,414,25
MLP Sağlık21,200,286,69
MMC San. ve Tic. Yat.5,152,3911,96
Mondi Tire Kutsan5,90-3,12-22,37
Naturel Enerji39,94-1,7212,07
Naturelgaz13,69-8,00

Net Holding4,97-1,1944,90
Netaş Telekom.25,32-1,40-9,83
Niğbaş Niğde Beton16,17-4,88-68,90
Nuh Çimento55,05-0,9914,62
Nurol GMYO14,95-2,80105,08
Odaş Elektrik3,50-1,41-10,26
Olmuksan-IP7,40-2,76-37,55
Orge Enerji Elektrik11,822,9660,16
Orma Orman Mahsulleri37,249,92152,99
Osmanlı Menkul31,92-5,843,17
Ostim Endüstriyel Yat2,621,95-4,86
Otokar357,404,0217,46
Oyak Çimento7,021,15-20,05
Oyak Yat. Ort.8,00-1,6015,11
Oylum Sınai Yatırımlar3,99-5,45-15,29
Özak GMYO4,70-2,29-7,84
Özbal Çelik Boru7,58-5,6015,73
Özderici GMYO1,77-2,75-20,27
Özerden Plastik7,49-4,95-16,78
Pamukova Elektrik35,941,1868,57
Panora GMYO6,93-1,4213,46
Papilon Savunma18,16-3,09-20,21
Park Elek.Madencilik5,29-3,82-1,49
Parsan30,46-2,2525,35
Pegasus69,000,88-7,51
Peker GMYO1,921,05-26,44
Penguen Gıda4,15-7,98-17,82
Pera GMYO1,61-1,23-8,09
Pergamon Dış Ticaret23,84-2,0530,07
Petkim6,121,6622,89
Petrokent Turizm2.328,90-0,90156,94
Pınar Et ve Un25,20-7,088,25
Pınar Su8,32-3,3711,98
Pınar Süt22,06-5,08-4,42
Plastikkart13,751,40-4,84
Polisan Holding2,96-2,31-23,01
Politeknik Metal318,50-0,72-21,50
Prizma Press Matbaacılık5,10-3,95-6,93
QNB Finans Fin. Kir.99,90-3,85-20,27
QNB Finansbank47,92-0,79-31,88
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri21,909,99

Ral Yatırım Holding3,64-2,67-18,02
Ray Sigorta12,11-2,50-21,62
Reysaş GMYO4,43-0,89-18,72
Reysaş Lojistik6,31-4,54-31,71
Rhea Girişim2,41-5,12-35,22
Rodrigo Tekstil19,770,6144,20
Royal Halı3,50-1,411,74
RTA Laboratuvarları29,32-9,78-3,17
Sabancı Holding8,27-0,12-24,99
Safkar Ege Soğutmacılık9,06-4,73-16,73
Sanel Mühendislik4,13-5,7120,76
Sanifoam Sünger18,011,2932,43
Sanko Pazarlama12,37-2,2931,74
Saray Matbaacılık7,150,14-18,47
Sarkuysan14,72-5,7666,52
Sasa Polyester42,32-0,66109,30
Say Yenilenebilir Enerji30,78-10,00261,69
Sekuro Plastik22,80-5,0863,32
Selçuk Ecza Deposu10,00-2,34-26,74
Selçuk Gıda4,10-4,65-17,67
Senkron Güvenlik37,000,2740,90
Serve Film Prodüksiyon17,003,036,25
Servet GMYO91,602,2316,84
Seyitler Kimya28,000,0011,59
Silverline Endüstri5,58-3,63-35,12
Sinpaş GMYO4,190,000,24
Smartiks Yazılım6,48-4,71-26,86
Sodaş Sodyum Sanayii32,28-5,0022,57
Söktaş4,41-3,71-13,36
Sönmez Filament36,46-9,98-48,06
Sönmez Pamuklu16,00-9,35-33,33
Sumaş Suni Tahta76,90-1,4150,05
Şeker Fin. Kir.8,20-5,5328,12
Şekerbank1,10-1,79-27,15
Şişe Cam7,18-0,97-1,78
Şok Marketler Ticaret13,29-2,355,31
T. Halk Bankası4,36-2,24-21,58
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,16-3,90-25,43
T.S.K.B.1,29-3,73-26,14
T.Tuborg17,55-1,13-2,88
Taç Tarım Ürünleri24,00-3,77127,92
Tat Gıda10,07-8,37-12,90
TAV Havalimanları19,63-0,36-7,84
Taze Kuru Gıda368,209,9870,23
Tek-Art Turizm1,56-2,50-22,77
Tekfen Holding15,02-0,07-8,41
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,840,85-7,36
Temapol Polimer Plastik14,26-5,5624,00
TGS Dış Ticaret14,10-4,3410,94
Tofaş Oto. Fab.30,70-1,60-0,68
Torunlar GMYO3,19-3,63-18,21
Trabzon Liman29,28-0,07-8,84
Trabzonspor Sportif1,97-1,01-19,26
Trend GMYO6,74-1,61-46,38
TSKB GMYO4,74-2,87-17,57
Tuğçelik7,22-0,82-10,64
Tukaş7,96-3,86-17,85
Turcas Petrol4,09-1,92-15,67
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.17,569,96

Turkcell14,70-0,47-8,70
Tümosan Motor ve Traktör21,221,5350,82
Tüpraş86,40-0,69-20,00
Türk Hava Yolları11,93-0,33-7,59
Türk İlaç Serum46,50-1,98

Türk Prysmian Kablo10,28-3,29-15,04
Türk Telekom6,450,62-22,43
Türk Traktör205,503,2720,62
Türker Proje Gayrimenkul148,60-3,3231,62
Türkiye Sigorta5,69-3,40-7,90
Ufuk Yatırım17,45-5,6830,22
Ulaşlar Turizm Yat.4,42-5,354,25
Ulusoy Elektrik55,35-1,167,79
Ulusoy Un Sanayi7,22-9,1841,89
Umpaş Holding1,86-9,71-28,74
Uşak Seramik2,274,61-2,99
Utopya Turizm18,67-9,98-51,88
Uzertaş Boya43,00-1,96-24,03
Ülker Bisküvi21,923,20-5,27
Vakıf Fin. Kir.23,20-3,17444,60
Vakıf GMYO2,83-2,75-21,82
Vakıf Yat. Ort.7,33-3,81-0,41
Vakıflar Bankası3,43-0,29-27,18
Vakko Tekstil12,812,3296,47
Vanet Gıda7,08-7,69-8,41
Verusa Holding57,90-2,6928,38
Verusaturk Girisim24,54-1,1387,61
Vestel33,88-4,5660,87
Vestel Beyaz Eşya56,800,0038,94
Viking Kağıt6,70-1,90-25,56
Yapı Kredi Koray GMYO6,79-7,1152,58
Yapı ve Kredi Bank.2,080,48-30,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.120,709,9366,71
Yataş16,85-1,5816,61
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,42-3,66-22,27
Yeni Gimat GMYO12,28-0,575,93
Yeşil GMYO1,18-0,84-14,49
Yeşil Yapı1,59-1,24-13,59
Yeşil Yatırım Holding95,752,960,42
Yibitaş İnşaat Malzeme14.007,00-3,07-10,21
Yonga Mobilya25,200,00-15,41
Yükselen Çelik4,81-1,84-8,06
Yünsa13,402,13-3,54
Zorlu Enerji2,04-1,45-26,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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