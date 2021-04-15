Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

15.04.2021 18:43
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)39.500,000,51-2,47
İş Bankası (C)5,030,20-25,95
İş Bankası (Kur.)328.050,00

-13,67
İş Fin.Kir.3,180,63-17,62
İş Girişim17,36-1,31-8,39
İş GMYO1,991,53-21,65
İş Y. Men. Değ.15,05-3,46-9,32
İş Yat. Ort.2,91-2,35-13,47
İşbir Holding7.500,00-4,46173,72
Işık Plastik34,82-5,07

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,03-7,21-9,65
İttifak Holding2,34-10,004,93
İz Hayvancılık Tarım17,22-0,52-4,33
İzmir Demir Çelik2,52-2,33-23,86
İzmir Fırça8,00-1,3643,88
Jantsa Jant Sanayi741,90-5,50125,15
Kafein Yazılım26,76-2,6925,16
Kaplamin25,26-4,17-25,27
Kardemir (A)6,372,257,06
Kardemir (B)6,472,8622,77
Kardemir (D)7,582,4331,14
Karel Elektronik27,922,0521,08
Karsan Otomotiv3,790,8016,62
Karsu Tekstil14,63-9,9771,11
Kartonsan61,40-3,69-35,15
Katmerciler Ekipman3,81-4,2723,70
Kent Gıda365,006,882,64
Kerevitaş Gıda5,56-2,46-15,50
Kervan Gıda17,01-4,7128,67
Kervansaray Yat. Holding0,63-3,08-50,00
Kiler GMYO1,99-2,45-20,72
Klimasan Klima22,58-3,7533,06
Koç Holding18,54-0,38-9,35
Konfrut Gıda17,65-4,594,44
Kontrolmatik Teknoloji Enerji68,20-4,08188,01
Konya Çimento976,00-3,75-13,63
Kordsa Teknik Tekstil22,56-3,8445,08
Koza Altın114,50-2,4718,41
Koza Madencilik14,36-1,71-7,30
Körfez GMYO5,33-5,50-8,10
Kristal Kola2,713,83-30,87
Kron Telekomünikasyon58,15-3,3357,84
Kuştur Kuşadası Turizm250,00-4,4058,93
Kuyumcukent Gayrimenkul2,21-1,78-3,91
Kütahya Porselen56,850,2612,69
Lider Faktoring2,98-4,18-12,61
Link Bilgisayar38,92-3,6222,10
Logo Yazılım163,100,6229,96
Lokman Hekim Sağlık17,203,1859,97
Lüks Kadife73,601,73154,67
Makina Takım3,56-3,264,40
Marka Yatırım Holding5,402,27-16,02
Marmaris Altınyunus192,70-4,7073,45
Marshall263,50-2,04-14,09
Martı GMYO2,00-3,85-27,27
Martı Otel1,90-5,94-10,80
Matriks Bilgi Dağıtım50,70-6,97

Mavi Giyim43,440,42-16,78
Mazhar Zorlu Holding31,50-9,850,06
Mega Polietilen7,10-1,39-7,31
Menderes Tekstil2,65-2,93-14,24
Merit Turizm210,002,44150,90
Merko Gıda7,17-0,55-17,01
Metemtur Otelcilik25,401,6014,93
Metro Holding2,146,472,88
Metro Petrol ve Tesisleri2,360,43-18,34
Metro Yatırım Ortaklığı2,084,00-10,73
Migros Ticaret37,48-0,90-12,43
Milpa4,57-3,18-0,65
Mistral GMYO4,80-2,241,91
MLP Sağlık21,76-1,279,51
MMC San. ve Tic. Yat.5,102,0010,87
Mondi Tire Kutsan5,94-2,46-21,84
Naturel Enerji39,72-3,1211,45
Naturelgaz12,61-8,42

Net Holding5,395,6957,14
Netaş Telekom.25,16-3,60-10,40
Niğbaş Niğde Beton15,86-1,98-69,50
Nuh Çimento56,400,6217,43
Nurol GMYO15,25-1,61109,19
Odaş Elektrik3,680,82-5,64
Olmuksan-IP7,28-2,02-38,57
Orge Enerji Elektrik11,75-2,1659,21
Orma Orman Mahsulleri30,18-9,96105,03
Osmanlı Menkul32,38-0,124,65
Ostim Endüstriyel Yat2,58-3,01-6,31
Otokar345,40-2,4313,51
Oyak Çimento7,12-2,06-18,91
Oyak Yat. Ort.8,01-1,3515,25
Oylum Sınai Yatırımlar4,01-0,99-14,86
Özak GMYO4,83-2,42-5,29
Özbal Çelik Boru7,52-1,7014,81
Özderici GMYO1,83-0,54-17,57
Özerden Plastik8,624,74-4,22
Pamukova Elektrik34,50-1,1561,82
Panora GMYO6,95-4,0113,79
Papilon Savunma18,20-2,47-20,04
Park Elek.Madencilik5,25-3,14-2,23
Parsan30,90-2,3427,16
Pegasus68,40-1,01-8,31
Peker GMYO2,002,56-23,37
Penguen Gıda3,93-2,48-22,18
Pera GMYO1,61-3,01-8,09
Pergamon Dış Ticaret24,502,0833,67
Petkim6,414,2328,71
Petrokent Turizm2.349,90-0,93159,26
Pınar Et ve Un24,12-1,393,61
Pınar Su8,11-2,179,15
Pınar Süt21,22-2,57-8,06
Plastikkart13,98-2,78-3,25
Polisan Holding3,04-2,56-20,93
Politeknik Metal315,00-1,32-22,36
Prizma Press Matbaacılık5,110,00-6,75
QNB Finans Fin. Kir.103,803,80-17,16
QNB Finansbank48,922,09-30,46
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,489,97

Ral Yatırım Holding3,70-0,27-16,67
Ray Sigorta12,70-1,55-17,80
Reysaş GMYO4,53-1,74-16,88
Reysaş Lojistik6,33-4,09-31,49
Rhea Girişim2,39-3,63-35,75
Rodrigo Tekstil19,48-0,1042,09
Royal Halı3,42-1,16-0,58
RTA Laboratuvarları26,06-1,73-13,94
Sabancı Holding8,29-2,01-24,81
Safkar Ege Soğutmacılık9,15-3,68-15,90
Sanel Mühendislik4,38-0,4528,07
Sanifoam Sünger17,02-2,1825,15
Sanko Pazarlama12,881,1037,17
Saray Matbaacılık5,80-9,94-33,87
Sarkuysan16,006,5281,00
Sasa Polyester45,32-2,62124,13
Say Yenilenebilir Enerji29,104,98241,95
Sekuro Plastik22,20-2,0359,03
Selçuk Ecza Deposu10,401,76-23,81
Selçuk Gıda3,89-3,47-21,89
Senkron Güvenlik38,501,3246,61
Serve Film Prodüksiyon15,80-6,51-1,25
Servet GMYO98,503,4125,64
Seyitler Kimya27,86-1,4911,04
Silverline Endüstri5,79-2,20-32,67
Sinpaş GMYO4,14-0,48-0,96
Smartiks Yazılım6,560,46-25,96
Sodaş Sodyum Sanayii33,824,7128,42
Söktaş4,37-3,10-14,15
Sönmez Filament36,109,99-48,58
Sönmez Pamuklu15,45-1,97-35,63
Sumaş Suni Tahta78,25-3,6352,68
Şeker Fin. Kir.8,20-2,0328,12
Şekerbank1,140,00-24,50
Şişe Cam7,390,541,09
Şok Marketler Ticaret13,00-0,313,01
T. Halk Bankası4,420,23-20,50
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,920,67-22,99
T.S.K.B.1,340,75-23,27
T.Tuborg17,90-0,89-0,94
Taç Tarım Ürünleri24,50-2,00132,67
Tat Gıda9,80-1,80-15,24
TAV Havalimanları20,061,42-5,82
Taze Kuru Gıda298,30-9,9937,91
Tek-Art Turizm1,61-0,62-20,30
Tekfen Holding15,460,72-5,73
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,06-0,50-5,63
Temapol Polimer Plastik15,740,3836,87
TGS Dış Ticaret14,45-1,4313,69
Tofaş Oto. Fab.30,46-1,87-1,46
Torunlar GMYO3,8510,00-1,28
Trabzon Liman29,14-3,12-9,28
Trabzonspor Sportif1,981,02-18,85
Trend GMYO6,62-1,78-47,33
TSKB GMYO4,92-5,57-14,43
Tuğçelik7,30-1,88-9,65
Tukaş7,83-0,89-19,20
Turcas Petrol4,15-2,81-14,43
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.17,38-9,99

Turkcell15,050,94-6,52
Tümosan Motor ve Traktör21,26-4,4151,10
Tüpraş89,500,51-17,13
Türk Hava Yolları11,90-0,25-7,82
Türk İlaç Serum40,00-5,88

Türk Prysmian Kablo10,39-2,72-14,13
Türk Telekom6,52-1,36-21,59
Türk Traktör207,70-2,4921,91
Türker Proje Gayrimenkul138,30-3,4222,50
Türkiye Sigorta5,74-0,86-7,09
Ufuk Yatırım17,70-1,6732,09
Ulaşlar Turizm Yat.4,60-5,358,49
Ulusoy Elektrik56,95-0,4410,91
Ulusoy Un Sanayi6,92-1,4235,99
Umpaş Holding1,73-9,90-33,72
Uşak Seramik2,29-2,14-2,14
Utopya Turizm18,45-10,00-52,45
Uzertaş Boya41,74-5,09-26,25
Ülker Bisküvi22,141,28-4,32
Vakıf Fin. Kir.23,60-3,67453,99
Vakıf GMYO2,90-2,36-19,89
Vakıf Yat. Ort.7,33-2,01-0,41
Vakıflar Bankası3,510,57-25,48
Vakko Tekstil14,331,70119,79
Vanet Gıda6,78-1,02-12,29
Verusa Holding57,45-2,2127,38
Verusaturk Girisim24,88-2,6690,21
Vestel33,46-3,3558,88
Vestel Beyaz Eşya55,35-2,7235,40
Viking Kağıt6,65-2,06-26,11
Yapı Kredi Koray GMYO6,82-1,4553,26
Yapı ve Kredi Bank.2,212,79-26,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.103,50-6,8442,96
Yataş17,00-1,6217,65
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,46-1,98-21,36
Yeni Gimat GMYO12,760,0810,07
Yeşil GMYO1,19-2,46-13,77
Yeşil Yapı1,59-4,22-13,59
Yeşil Yatırım Holding95,05-3,01-0,31
Yibitaş İnşaat Malzeme14.251,201,74-8,65
Yonga Mobilya25,84-0,54-13,26
Yükselen Çelik5,294,341,11
Yünsa13,23-2,29-4,76
Zorlu Enerji2,14-0,47-22,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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