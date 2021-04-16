Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

16.04.2021 18:45
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)38.954,90-1,38-3,81
İş Bankası (C)4,91-2,39-27,72
İş Bankası (Kur.)360.855,0010,00-5,04
İş Fin.Kir.3,14-1,26-18,65
İş Girişim17,30-0,35-8,71
İş GMYO1,93-3,02-24,02
İş Y. Men. Değ.15,291,59-7,88
İş Yat. Ort.2,89-0,69-14,07
İşbir Holding7.350,00-2,00168,25
Işık Plastik33,88-2,70

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,073,88-6,14
İttifak Holding2,12-9,40-4,93
İz Hayvancılık Tarım17,220,00-4,33
İzmir Demir Çelik2,43-3,57-26,58
İzmir Fırça7,61-4,8736,87
Jantsa Jant Sanayi712,40-3,98116,20
Kafein Yazılım26,900,5225,82
Kaplamin24,80-1,82-26,63
Kardemir (A)6,27-1,575,38
Kardemir (B)6,41-0,9321,63
Kardemir (D)7,44-1,8528,72
Karel Elektronik27,50-1,5019,25
Karsan Otomotiv3,76-0,7915,69
Karsu Tekstil13,17-9,9854,04
Kartonsan61,35-0,08-35,20
Katmerciler Ekipman3,76-1,3122,08
Kent Gıda366,000,272,92
Kerevitaş Gıda5,590,54-15,05
Kervan Gıda17,422,4131,77
Kervansaray Yat. Holding0,62-1,59-50,79
Kiler GMYO1,98-0,50-21,12
Klimasan Klima24,829,9246,26
Koç Holding18,18-1,94-11,11
Konfrut Gıda17,64-0,064,38
Kontrolmatik Teknoloji Enerji67,25-1,39183,99
Konya Çimento972,10-0,40-13,97
Kordsa Teknik Tekstil23,624,7051,90
Koza Altın114,00-0,4417,89
Koza Madencilik14,460,70-6,65
Körfez GMYO5,380,94-7,24
Kristal Kola2,48-8,49-36,73
Kron Telekomünikasyon58,901,2959,88
Kuştur Kuşadası Turizm246,70-1,3256,83
Kuyumcukent Gayrimenkul2,230,90-3,04
Kütahya Porselen56,45-0,7011,89
Lider Faktoring2,95-1,01-13,49
Link Bilgisayar38,40-1,3420,47
Logo Yazılım160,20-1,7827,65
Lokman Hekim Sağlık17,02-1,0558,29
Lüks Kadife66,40-9,78129,76
Makina Takım3,55-0,284,11
Marka Yatırım Holding5,634,26-12,44
Marmaris Altınyunus192,00-0,3672,82
Marshall257,90-2,13-15,91
Martı GMYO2,010,50-26,91
Martı Otel1,88-1,05-11,74
Matriks Bilgi Dağıtım47,04-7,22

Mavi Giyim43,740,69-16,21
Mazhar Zorlu Holding32,924,514,57
Mega Polietilen7,00-1,41-8,62
Menderes Tekstil2,64-0,38-14,56
Merit Turizm205,00-2,38144,92
Merko Gıda7,01-2,23-18,87
Metemtur Otelcilik25,24-0,6314,21
Metro Holding2,12-0,931,92
Metro Petrol ve Tesisleri2,33-1,27-19,38
Metro Yatırım Ortaklığı2,03-2,40-12,88
Migros Ticaret37,820,91-11,64
Milpa4,590,44-0,22
Mistral GMYO4,830,632,55
MLP Sağlık22,081,4711,12
MMC San. ve Tic. Yat.5,303,9215,22
Mondi Tire Kutsan5,940,00-21,84
Naturel Enerji40,522,0113,69
Naturelgaz12,18-3,41

Net Holding5,746,4967,35
Netaş Telekom.25,400,95-9,54
Niğbaş Niğde Beton15,54-2,02-70,12
Nuh Çimento56,35-0,0917,33
Nurol GMYO15,411,05111,39
Odaş Elektrik3,35-8,97-14,10
Olmuksan-IP7,290,14-38,48
Orge Enerji Elektrik11,45-2,5555,15
Orma Orman Mahsulleri33,189,94125,41
Osmanlı Menkul31,50-2,721,81
Ostim Endüstriyel Yat2,590,39-5,95
Otokar347,300,5514,14
Oyak Çimento7,251,83-17,43
Oyak Yat. Ort.7,95-0,7514,39
Oylum Sınai Yatırımlar3,97-1,00-15,71
Özak GMYO4,881,04-4,31
Özbal Çelik Boru7,580,8015,73
Özderici GMYO1,82-0,55-18,02
Özerden Plastik8,00-7,19-11,11
Pamukova Elektrik34,00-1,4559,47
Panora GMYO6,90-0,7212,97
Papilon Savunma18,300,55-19,60
Park Elek.Madencilik5,300,95-1,30
Parsan30,74-0,5226,50
Pegasus67,10-1,90-10,05
Peker GMYO1,80-10,00-31,03
Penguen Gıda3,950,51-21,78
Pera GMYO1,59-1,24-9,23
Pergamon Dış Ticaret24,28-0,9032,47
Petkim6,33-1,2527,11
Petrokent Turizm2.300,00-2,12153,75
Pınar Et ve Un24,601,995,67
Pınar Su8,110,009,15
Pınar Süt21,360,66-7,45
Plastikkart13,94-0,29-3,53
Polisan Holding3,050,33-20,67
Politeknik Metal307,00-2,54-24,33
Prizma Press Matbaacılık5,120,20-6,57
QNB Finans Fin. Kir.99,50-4,14-20,59
QNB Finansbank49,461,10-29,69
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri29,129,97

Ral Yatırım Holding3,710,27-16,44
Ray Sigorta12,40-2,36-19,74
Reysaş GMYO4,48-1,10-17,80
Reysaş Lojistik3,30-6,90-36,22
Rhea Girişim2,29-4,18-38,44
Rodrigo Tekstil19,600,6242,96
Royal Halı3,440,580,00
RTA Laboratuvarları24,60-5,60-18,76
Sabancı Holding8,20-1,09-25,63
Safkar Ege Soğutmacılık9,190,44-15,53
Sanel Mühendislik4,594,7934,21
Sanifoam Sünger17,402,2327,94
Sanko Pazarlama12,32-4,3531,20
Saray Matbaacılık5,22-10,00-40,48
Sarkuysan15,84-1,0079,19
Sasa Polyester44,94-0,84122,26
Say Yenilenebilir Enerji26,20-9,97207,87
Sekuro Plastik21,10-4,9551,15
Selçuk Ecza Deposu10,995,67-19,49
Selçuk Gıda3,87-0,51-22,29
Senkron Güvenlik36,50-5,1938,99
Serve Film Prodüksiyon16,504,433,13
Servet GMYO97,50-1,0224,36
Seyitler Kimya27,66-0,7210,24
Silverline Endüstri5,800,17-32,56
Sinpaş GMYO4,221,930,96
Smartiks Yazılım6,50-0,91-26,64
Sodaş Sodyum Sanayii32,38-4,2622,95
Söktaş4,34-0,69-14,73
Sönmez Filament39,709,97-43,45
Sönmez Pamuklu16,999,97-29,21
Sumaş Suni Tahta74,10-5,3044,59
Şeker Fin. Kir.7,77-5,2421,41
Şekerbank1,13-0,88-25,17
Şişe Cam7,35-0,540,55
Şok Marketler Ticaret13,241,854,91
T. Halk Bankası4,430,23-20,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,28-2,68-25,05
T.S.K.B.1,30-2,99-25,56
T.Tuborg17,65-1,40-2,32
Taç Tarım Ürünleri24,901,63136,47
Tat Gıda9,68-1,22-16,27
TAV Havalimanları20,00-0,30-6,10
Taze Kuru Gıda268,50-9,9924,13
Tek-Art Turizm1,60-0,62-20,79
Tekfen Holding15,822,33-3,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,79-2,24-7,75
Temapol Polimer Plastik15,901,0238,26
TGS Dış Ticaret14,02-2,9810,31
Tofaş Oto. Fab.30,841,25-0,23
Torunlar GMYO3,73-3,12-4,36
Trabzon Liman29,180,14-9,15
Trabzonspor Sportif1,95-1,52-20,08
Trend GMYO6,30-4,83-49,88
TSKB GMYO4,57-7,11-20,52
Tuğçelik7,421,64-8,17
Tukaş7,70-1,66-20,54
Turcas Petrol4,10-1,20-15,46
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.15,65-9,95

Turkcell15,080,20-6,34
Tümosan Motor ve Traktör21,481,0352,67
Tüpraş89,25-0,28-17,36
Türk Hava Yolları11,65-2,10-9,76
Türk İlaç Serum36,22-9,45

Türk Prysmian Kablo10,38-0,10-14,21
Türk Telekom6,611,38-20,51
Türk Traktör214,703,3726,02
Türker Proje Gayrimenkul137,10-0,8721,43
Türkiye Sigorta5,73-0,17-7,25
Ufuk Yatırım17,25-2,5428,73
Ulaşlar Turizm Yat.4,753,2612,03
Ulusoy Elektrik59,203,9515,29
Ulusoy Un Sanayi6,63-4,1930,29
Umpaş Holding1,63-5,78-37,55
Uşak Seramik2,26-1,31-3,42
Utopya Turizm19,807,32-48,97
Uzertaş Boya42,000,62-25,80
Ülker Bisküvi22,00-0,63-4,93
Vakıf Fin. Kir.21,98-6,86415,96
Vakıf GMYO3,065,52-15,47
Vakıf Yat. Ort.7,370,550,14
Vakıflar Bankası3,48-0,85-26,11
Vakko Tekstil14,00-2,30114,72
Vanet Gıda6,59-2,80-14,75
Verusa Holding58,852,4430,49
Verusaturk Girisim26,506,51102,60
Vestel32,70-2,2755,27
Vestel Beyaz Eşya55,30-0,0935,27
Viking Kağıt6,680,45-25,78
Yapı Kredi Koray GMYO6,820,0053,26
Yapı ve Kredi Bank.2,16-2,26-27,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.110,006,2851,93
Yataş17,291,7119,65
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,470,29-21,14
Yeni Gimat GMYO12,67-0,719,30
Yeşil GMYO1,16-2,52-15,94
Yeşil Yapı1,57-1,26-14,67
Yeşil Yatırım Holding91,05-4,21-4,51
Yibitaş İnşaat Malzeme14.980,005,11-3,98
Yonga Mobilya25,02-3,17-16,01
Yükselen Çelik5,26-0,570,54
Yünsa13,08-1,13-5,84
Zorlu Enerji2,10-1,87-24,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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