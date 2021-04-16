Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|38.954,90
|-1,38
|-3,81
|İş Bankası (C)
|4,91
|-2,39
|-27,72
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|10,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|3,14
|-1,26
|-18,65
|İş Girişim
|17,30
|-0,35
|-8,71
|İş GMYO
|1,93
|-3,02
|-24,02
|İş Y. Men. Değ.
|15,29
|1,59
|-7,88
|İş Yat. Ort.
|2,89
|-0,69
|-14,07
|İşbir Holding
|7.350,00
|-2,00
|168,25
|Işık Plastik
|33,88
|-2,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,07
|3,88
|-6,14
|İttifak Holding
|2,12
|-9,40
|-4,93
|İz Hayvancılık Tarım
|17,22
|0,00
|-4,33
|İzmir Demir Çelik
|2,43
|-3,57
|-26,58
|İzmir Fırça
|7,61
|-4,87
|36,87
|Jantsa Jant Sanayi
|712,40
|-3,98
|116,20
|Kafein Yazılım
|26,90
|0,52
|25,82
|Kaplamin
|24,80
|-1,82
|-26,63
|Kardemir (A)
|6,27
|-1,57
|5,38
|Kardemir (B)
|6,41
|-0,93
|21,63
|Kardemir (D)
|7,44
|-1,85
|28,72
|Karel Elektronik
|27,50
|-1,50
|19,25
|Karsan Otomotiv
|3,76
|-0,79
|15,69
|Karsu Tekstil
|13,17
|-9,98
|54,04
|Kartonsan
|61,35
|-0,08
|-35,20
|Katmerciler Ekipman
|3,76
|-1,31
|22,08
|Kent Gıda
|366,00
|0,27
|2,92
|Kerevitaş Gıda
|5,59
|0,54
|-15,05
|Kervan Gıda
|17,42
|2,41
|31,77
|Kervansaray Yat. Holding
|0,62
|-1,59
|-50,79
|Kiler GMYO
|1,98
|-0,50
|-21,12
|Klimasan Klima
|24,82
|9,92
|46,26
|Koç Holding
|18,18
|-1,94
|-11,11
|Konfrut Gıda
|17,64
|-0,06
|4,38
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|67,25
|-1,39
|183,99
|Konya Çimento
|972,10
|-0,40
|-13,97
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,62
|4,70
|51,90
|Koza Altın
|114,00
|-0,44
|17,89
|Koza Madencilik
|14,46
|0,70
|-6,65
|Körfez GMYO
|5,38
|0,94
|-7,24
|Kristal Kola
|2,48
|-8,49
|-36,73
|Kron Telekomünikasyon
|58,90
|1,29
|59,88
|Kuştur Kuşadası Turizm
|246,70
|-1,32
|56,83
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,23
|0,90
|-3,04
|Kütahya Porselen
|56,45
|-0,70
|11,89
|Lider Faktoring
|2,95
|-1,01
|-13,49
|Link Bilgisayar
|38,40
|-1,34
|20,47
|Logo Yazılım
|160,20
|-1,78
|27,65
|Lokman Hekim Sağlık
|17,02
|-1,05
|58,29
|Lüks Kadife
|66,40
|-9,78
|129,76
|Makina Takım
|3,55
|-0,28
|4,11
|Marka Yatırım Holding
|5,63
|4,26
|-12,44
|Marmaris Altınyunus
|192,00
|-0,36
|72,82
|Marshall
|257,90
|-2,13
|-15,91
|Martı GMYO
|2,01
|0,50
|-26,91
|Martı Otel
|1,88
|-1,05
|-11,74
|Matriks Bilgi Dağıtım
|47,04
|-7,22
|Mavi Giyim
|43,74
|0,69
|-16,21
|Mazhar Zorlu Holding
|32,92
|4,51
|4,57
|Mega Polietilen
|7,00
|-1,41
|-8,62
|Menderes Tekstil
|2,64
|-0,38
|-14,56
|Merit Turizm
|205,00
|-2,38
|144,92
|Merko Gıda
|7,01
|-2,23
|-18,87
|Metemtur Otelcilik
|25,24
|-0,63
|14,21
|Metro Holding
|2,12
|-0,93
|1,92
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,33
|-1,27
|-19,38
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,03
|-2,40
|-12,88
|Migros Ticaret
|37,82
|0,91
|-11,64
|Milpa
|4,59
|0,44
|-0,22
|Mistral GMYO
|4,83
|0,63
|2,55
|MLP Sağlık
|22,08
|1,47
|11,12
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,30
|3,92
|15,22
|Mondi Tire Kutsan
|5,94
|0,00
|-21,84
|Naturel Enerji
|40,52
|2,01
|13,69
|Naturelgaz
|12,18
|-3,41
|Net Holding
|5,74
|6,49
|67,35
|Netaş Telekom.
|25,40
|0,95
|-9,54
|Niğbaş Niğde Beton
|15,54
|-2,02
|-70,12
|Nuh Çimento
|56,35
|-0,09
|17,33
|Nurol GMYO
|15,41
|1,05
|111,39
|Odaş Elektrik
|3,35
|-8,97
|-14,10
|Olmuksan-IP
|7,29
|0,14
|-38,48
|Orge Enerji Elektrik
|11,45
|-2,55
|55,15
|Orma Orman Mahsulleri
|33,18
|9,94
|125,41
|Osmanlı Menkul
|31,50
|-2,72
|1,81
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,59
|0,39
|-5,95
|Otokar
|347,30
|0,55
|14,14
|Oyak Çimento
|7,25
|1,83
|-17,43
|Oyak Yat. Ort.
|7,95
|-0,75
|14,39
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,97
|-1,00
|-15,71
|Özak GMYO
|4,88
|1,04
|-4,31
|Özbal Çelik Boru
|7,58
|0,80
|15,73
|Özderici GMYO
|1,82
|-0,55
|-18,02
|Özerden Plastik
|8,00
|-7,19
|-11,11
|Pamukova Elektrik
|34,00
|-1,45
|59,47
|Panora GMYO
|6,90
|-0,72
|12,97
|Papilon Savunma
|18,30
|0,55
|-19,60
|Park Elek.Madencilik
|5,30
|0,95
|-1,30
|Parsan
|30,74
|-0,52
|26,50
|Pegasus
|67,10
|-1,90
|-10,05
|Peker GMYO
|1,80
|-10,00
|-31,03
|Penguen Gıda
|3,95
|0,51
|-21,78
|Pera GMYO
|1,59
|-1,24
|-9,23
|Pergamon Dış Ticaret
|24,28
|-0,90
|32,47
|Petkim
|6,33
|-1,25
|27,11
|Petrokent Turizm
|2.300,00
|-2,12
|153,75
|Pınar Et ve Un
|24,60
|1,99
|5,67
|Pınar Su
|8,11
|0,00
|9,15
|Pınar Süt
|21,36
|0,66
|-7,45
|Plastikkart
|13,94
|-0,29
|-3,53
|Polisan Holding
|3,05
|0,33
|-20,67
|Politeknik Metal
|307,00
|-2,54
|-24,33
|Prizma Press Matbaacılık
|5,12
|0,20
|-6,57
|QNB Finans Fin. Kir.
|99,50
|-4,14
|-20,59
|QNB Finansbank
|49,46
|1,10
|-29,69
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|29,12
|9,97
|Ral Yatırım Holding
|3,71
|0,27
|-16,44
|Ray Sigorta
|12,40
|-2,36
|-19,74
|Reysaş GMYO
|4,48
|-1,10
|-17,80
|Reysaş Lojistik
|3,30
|-6,90
|-36,22
|Rhea Girişim
|2,29
|-4,18
|-38,44
|Rodrigo Tekstil
|19,60
|0,62
|42,96
|Royal Halı
|3,44
|0,58
|0,00
|RTA Laboratuvarları
|24,60
|-5,60
|-18,76
|Sabancı Holding
|8,20
|-1,09
|-25,63
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,19
|0,44
|-15,53
|Sanel Mühendislik
|4,59
|4,79
|34,21
|Sanifoam Sünger
|17,40
|2,23
|27,94
|Sanko Pazarlama
|12,32
|-4,35
|31,20
|Saray Matbaacılık
|5,22
|-10,00
|-40,48
|Sarkuysan
|15,84
|-1,00
|79,19
|Sasa Polyester
|44,94
|-0,84
|122,26
|Say Yenilenebilir Enerji
|26,20
|-9,97
|207,87
|Sekuro Plastik
|21,10
|-4,95
|51,15
|Selçuk Ecza Deposu
|10,99
|5,67
|-19,49
|Selçuk Gıda
|3,87
|-0,51
|-22,29
|Senkron Güvenlik
|36,50
|-5,19
|38,99
|Serve Film Prodüksiyon
|16,50
|4,43
|3,13
|Servet GMYO
|97,50
|-1,02
|24,36
|Seyitler Kimya
|27,66
|-0,72
|10,24
|Silverline Endüstri
|5,80
|0,17
|-32,56
|Sinpaş GMYO
|4,22
|1,93
|0,96
|Smartiks Yazılım
|6,50
|-0,91
|-26,64
|Sodaş Sodyum Sanayii
|32,38
|-4,26
|22,95
|Söktaş
|4,34
|-0,69
|-14,73
|Sönmez Filament
|39,70
|9,97
|-43,45
|Sönmez Pamuklu
|16,99
|9,97
|-29,21
|Sumaş Suni Tahta
|74,10
|-5,30
|44,59
|Şeker Fin. Kir.
|7,77
|-5,24
|21,41
|Şekerbank
|1,13
|-0,88
|-25,17
|Şişe Cam
|7,35
|-0,54
|0,55
|Şok Marketler Ticaret
|13,24
|1,85
|4,91
|T. Halk Bankası
|4,43
|0,23
|-20,32
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,28
|-2,68
|-25,05
|T.S.K.B.
|1,30
|-2,99
|-25,56
|T.Tuborg
|17,65
|-1,40
|-2,32
|Taç Tarım Ürünleri
|24,90
|1,63
|136,47
|Tat Gıda
|9,68
|-1,22
|-16,27
|TAV Havalimanları
|20,00
|-0,30
|-6,10
|Taze Kuru Gıda
|268,50
|-9,99
|24,13
|Tek-Art Turizm
|1,60
|-0,62
|-20,79
|Tekfen Holding
|15,82
|2,33
|-3,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,79
|-2,24
|-7,75
|Temapol Polimer Plastik
|15,90
|1,02
|38,26
|TGS Dış Ticaret
|14,02
|-2,98
|10,31
|Tofaş Oto. Fab.
|30,84
|1,25
|-0,23
|Torunlar GMYO
|3,73
|-3,12
|-4,36
|Trabzon Liman
|29,18
|0,14
|-9,15
|Trabzonspor Sportif
|1,95
|-1,52
|-20,08
|Trend GMYO
|6,30
|-4,83
|-49,88
|TSKB GMYO
|4,57
|-7,11
|-20,52
|Tuğçelik
|7,42
|1,64
|-8,17
|Tukaş
|7,70
|-1,66
|-20,54
|Turcas Petrol
|4,10
|-1,20
|-15,46
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|15,65
|-9,95
|Turkcell
|15,08
|0,20
|-6,34
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,48
|1,03
|52,67
|Tüpraş
|89,25
|-0,28
|-17,36
|Türk Hava Yolları
|11,65
|-2,10
|-9,76
|Türk İlaç Serum
|36,22
|-9,45
|Türk Prysmian Kablo
|10,38
|-0,10
|-14,21
|Türk Telekom
|6,61
|1,38
|-20,51
|Türk Traktör
|214,70
|3,37
|26,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|137,10
|-0,87
|21,43
|Türkiye Sigorta
|5,73
|-0,17
|-7,25
|Ufuk Yatırım
|17,25
|-2,54
|28,73
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,75
|3,26
|12,03
|Ulusoy Elektrik
|59,20
|3,95
|15,29
|Ulusoy Un Sanayi
|6,63
|-4,19
|30,29
|Umpaş Holding
|1,63
|-5,78
|-37,55
|Uşak Seramik
|2,26
|-1,31
|-3,42
|Utopya Turizm
|19,80
|7,32
|-48,97
|Uzertaş Boya
|42,00
|0,62
|-25,80
|Ülker Bisküvi
|22,00
|-0,63
|-4,93
|Vakıf Fin. Kir.
|21,98
|-6,86
|415,96
|Vakıf GMYO
|3,06
|5,52
|-15,47
|Vakıf Yat. Ort.
|7,37
|0,55
|0,14
|Vakıflar Bankası
|3,48
|-0,85
|-26,11
|Vakko Tekstil
|14,00
|-2,30
|114,72
|Vanet Gıda
|6,59
|-2,80
|-14,75
|Verusa Holding
|58,85
|2,44
|30,49
|Verusaturk Girisim
|26,50
|6,51
|102,60
|Vestel
|32,70
|-2,27
|55,27
|Vestel Beyaz Eşya
|55,30
|-0,09
|35,27
|Viking Kağıt
|6,68
|0,45
|-25,78
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,82
|0,00
|53,26
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|-2,26
|-27,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|110,00
|6,28
|51,93
|Yataş
|17,29
|1,71
|19,65
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,47
|0,29
|-21,14
|Yeni Gimat GMYO
|12,67
|-0,71
|9,30
|Yeşil GMYO
|1,16
|-2,52
|-15,94
|Yeşil Yapı
|1,57
|-1,26
|-14,67
|Yeşil Yatırım Holding
|91,05
|-4,21
|-4,51
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.980,00
|5,11
|-3,98
|Yonga Mobilya
|25,02
|-3,17
|-16,01
|Yükselen Çelik
|5,26
|-0,57
|0,54
|Yünsa
|13,08
|-1,13
|-5,84
|Zorlu Enerji
|2,10
|-1,87
|-24,19
(Son)
Kaynak: AA
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