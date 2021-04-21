Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|34.899,90
|-6,81
|-13,83
|İş Bankası (C)
|4,77
|-1,24
|-29,78
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|2,90
|-3,65
|-24,87
|İş Girişim
|16,00
|-0,25
|-15,57
|İş GMYO
|1,80
|-2,70
|-29,13
|İş Y. Men. Değ.
|13,92
|-2,66
|-16,13
|İş Yat. Ort.
|2,64
|-4,00
|-21,50
|İşbir Holding
|6.000,00
|-5,01
|118,98
|Işık Plastik
|28,26
|-10,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,94
|-5,05
|-17,54
|İttifak Holding
|1,77
|-5,35
|-20,63
|İz Hayvancılık Tarım
|16,34
|-3,88
|-9,22
|İzmir Demir Çelik
|2,06
|-6,36
|-37,76
|İzmir Fırça
|7,20
|0,00
|29,50
|Jantsa Jant Sanayi
|729,00
|2,75
|121,24
|Kafein Yazılım
|23,30
|-4,04
|9,19
|Kaplamin
|19,99
|-8,13
|-40,86
|Kardemir (A)
|5,76
|-4,16
|-3,19
|Kardemir (B)
|5,79
|-7,21
|9,87
|Kardemir (D)
|6,90
|-4,17
|19,38
|Karel Elektronik
|24,56
|-3,76
|6,50
|Karsan Otomotiv
|3,24
|-7,16
|-0,31
|Karsu Tekstil
|11,92
|-9,97
|39,42
|Kartonsan
|49,12
|-8,01
|-48,12
|Katmerciler Ekipman
|3,22
|-7,74
|4,55
|Kent Gıda
|355,00
|1,43
|-0,17
|Kerevitaş Gıda
|4,95
|-4,62
|-24,77
|Kervan Gıda
|15,46
|-5,73
|16,94
|Kervansaray Yat. Holding
|0,62
|8,77
|-50,79
|Kiler GMYO
|1,64
|-8,38
|-34,66
|Klimasan Klima
|21,36
|-2,91
|25,87
|Koç Holding
|17,09
|-4,31
|-16,44
|Konfrut Gıda
|14,64
|-9,96
|-13,37
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|49,82
|-9,99
|110,39
|Konya Çimento
|852,70
|1,72
|-24,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,48
|-5,80
|31,70
|Koza Altın
|105,10
|-3,58
|8,69
|Koza Madencilik
|13,00
|-4,27
|-16,07
|Körfez GMYO
|4,35
|-9,94
|-25,00
|Kristal Kola
|1,97
|-7,94
|-49,74
|Kron Telekomünikasyon
|53,00
|-3,46
|43,87
|Kuştur Kuşadası Turizm
|203,10
|-6,02
|29,12
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,04
|-7,27
|-11,30
|Kütahya Porselen
|48,62
|-5,22
|-3,63
|Lider Faktoring
|2,43
|-7,25
|-28,74
|Link Bilgisayar
|32,64
|-7,38
|2,40
|Logo Yazılım
|146,50
|-1,28
|17,61
|Lokman Hekim Sağlık
|15,61
|-2,13
|45,18
|Lüks Kadife
|48,48
|-9,97
|67,75
|Makina Takım
|2,93
|-7,57
|-14,08
|Marka Yatırım Holding
|5,65
|-7,98
|-12,13
|Marmaris Altınyunus
|160,00
|-1,05
|44,01
|Marshall
|223,00
|-8,38
|-27,29
|Martı GMYO
|1,78
|-6,32
|-35,27
|Martı Otel
|1,59
|-5,36
|-25,35
|Matriks Bilgi Dağıtım
|43,86
|9,98
|Mavi Giyim
|40,66
|-3,47
|-22,11
|Mazhar Zorlu Holding
|30,60
|-6,59
|-2,80
|Mega Polietilen
|5,67
|-6,74
|-25,98
|Menderes Tekstil
|2,11
|-8,26
|-31,72
|Merit Turizm
|153,10
|-9,99
|82,92
|Merko Gıda
|5,86
|-7,42
|-32,18
|Metemtur Yatırım
|23,92
|0,59
|8,24
|Metro Holding
|1,86
|-3,12
|-10,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,00
|-4,76
|-30,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,09
|5,03
|-10,30
|Migros Ticaret
|34,68
|-2,91
|-18,97
|Milpa
|3,89
|-3,95
|-15,43
|Mistral GMYO
|4,38
|-3,52
|-7,01
|MLP Sağlık
|22,40
|-2,86
|12,73
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,15
|3,00
|11,96
|Mondi Tire Kutsan
|5,04
|-6,49
|-33,68
|Naturel Enerji
|34,02
|-8,65
|-4,19
|Naturelgaz
|10,39
|-5,80
|Net Holding
|5,15
|-1,90
|50,15
|Netaş Telekom.
|21,42
|-6,38
|-23,72
|Niğbaş Niğde Beton
|12,68
|-9,75
|-75,62
|Nuh Çimento
|52,00
|-4,41
|8,27
|Nurol GMYO
|12,66
|-9,96
|73,66
|Odaş Elektrik
|2,45
|-9,93
|-37,18
|Olmuksan-IP
|7,20
|2,27
|-39,24
|Orge Enerji Elektrik
|10,50
|-5,41
|42,28
|Orma Orman Mahsulleri
|29,56
|-9,99
|100,82
|Osmanlı Menkul
|24,70
|-9,99
|-20,17
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,19
|-7,59
|-20,47
|Otokar
|307,20
|-5,91
|0,96
|Oyak Çimento
|6,83
|-1,44
|-22,21
|Oyak Yat. Ort.
|7,59
|-8,99
|9,21
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,25
|-6,88
|-31,00
|Özak GMYO
|4,39
|-4,57
|-13,92
|Özbal Çelik Boru
|6,83
|-6,95
|4,27
|Özderici GMYO
|1,48
|-6,33
|-33,33
|Özerden Plastik
|7,24
|1,69
|-19,56
|Pamukova Elektrik
|28,76
|-7,23
|34,90
|Panora GMYO
|6,06
|-3,04
|-0,78
|Papilon Savunma
|15,50
|-4,91
|-31,90
|Park Elek.Madencilik
|4,88
|-4,13
|-9,12
|Parsan
|26,88
|-5,82
|10,62
|Pegasus
|60,80
|-3,18
|-18,50
|Peker GMYO
|1,32
|-9,59
|-49,43
|Penguen Gıda
|3,29
|-7,06
|-34,85
|Pera GMYO
|1,23
|-8,89
|-29,78
|Pergamon Dış Ticaret
|23,00
|-1,29
|25,49
|Petkim
|6,38
|-2,89
|28,11
|Petrokent Turizm
|2.115,00
|-3,91
|133,34
|Pınar Et ve Un
|22,30
|-4,46
|-4,21
|Pınar Su
|7,09
|-6,71
|-4,58
|Pınar Süt
|18,99
|-4,09
|-17,72
|Plastikkart
|11,99
|-1,32
|-17,02
|Polisan Holding
|2,70
|-5,92
|-29,77
|Politeknik Metal
|282,00
|-1,50
|-30,49
|Prizma Press Matbaacılık
|4,90
|-7,02
|-10,58
|QNB Finans Fin. Kir.
|89,40
|-2,35
|-28,65
|QNB Finansbank
|41,00
|-7,45
|-41,72
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,94
|5,50
|Ral Yatırım Holding
|3,01
|-7,38
|-32,21
|Ray Sigorta
|11,69
|-3,79
|-24,34
|Reysaş GMYO
|4,06
|-3,79
|-25,50
|Reysaş Lojistik
|3,02
|0,67
|-41,63
|Rhea Girişim
|2,08
|-0,95
|-44,09
|Rodrigo Tekstil
|16,80
|-2,61
|22,54
|Royal Halı
|3,15
|-4,26
|-8,43
|RTA Laboratuvarları
|23,92
|4,55
|-21,00
|Sabancı Holding
|7,79
|-1,39
|-29,35
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,55
|-4,79
|-30,61
|Sanel Mühendislik
|4,02
|-9,87
|17,54
|Sanifoam Sünger
|15,02
|-8,13
|10,44
|Sanko Pazarlama
|9,65
|-7,92
|2,77
|Saray Matbaacılık
|3,81
|-9,93
|-56,56
|Sarkuysan
|13,73
|-5,57
|55,32
|Sasa Polyester
|44,60
|2,29
|120,57
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,40
|3,13
|186,72
|Sekuro Plastik
|20,70
|9,99
|48,28
|Selçuk Ecza Deposu
|9,36
|-6,59
|-30,32
|Selçuk Gıda
|3,05
|-8,68
|-38,76
|Senkron Güvenlik
|33,70
|-6,39
|28,33
|Serve Film Prodüksiyon
|14,50
|-9,32
|-9,38
|Servet GMYO
|81,45
|-10,00
|3,89
|Seyitler Kimya
|20,18
|-9,99
|-19,57
|Silverline Endüstri
|4,79
|-5,52
|-44,30
|Sinpaş GMYO
|3,89
|-5,58
|-6,94
|Smartiks Yazılım
|5,25
|-6,42
|-40,74
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,00
|-7,41
|-5,07
|Söktaş
|3,87
|-5,61
|-23,97
|Sönmez Filament
|36,90
|-0,16
|-47,44
|Sönmez Pamuklu
|17,23
|-9,98
|-28,21
|Sumaş Suni Tahta
|54,20
|-9,97
|5,76
|Şeker Fin. Kir.
|5,95
|-6,59
|-7,03
|Şekerbank
|1,04
|-4,59
|-31,13
|Şişe Cam
|7,13
|-1,25
|-2,46
|Şok Marketler Ticaret
|12,09
|-3,74
|-4,20
|T. Halk Bankası
|4,18
|-1,88
|-24,82
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,88
|-0,36
|-29,56
|T.S.K.B.
|1,21
|-3,97
|-30,72
|T.Tuborg
|15,25
|-9,76
|-15,61
|Taç Tarım Ürünleri
|23,20
|-3,33
|120,32
|Tat Gıda
|9,14
|-0,65
|-20,94
|TAV Havalimanları
|18,15
|-2,52
|-14,79
|Taze Kuru Gıda
|239,30
|-9,97
|10,63
|Tek-Art Turizm
|1,35
|-6,90
|-33,17
|Tekfen Holding
|15,25
|-1,93
|-7,01
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,02
|-6,18
|-21,60
|Temapol Polimer Plastik
|13,02
|-6,20
|13,22
|TGS Dış Ticaret
|12,34
|1,65
|-2,91
|Tofaş Oto. Fab.
|28,66
|-4,66
|-7,28
|Torunlar GMYO
|3,59
|-2,71
|-7,95
|Trabzon Liman
|24,02
|-9,90
|-25,22
|Trabzonspor Sportif
|1,82
|-2,67
|-25,41
|Trend GMYO
|5,24
|-5,92
|-58,31
|TSKB GMYO
|4,05
|-4,48
|-29,57
|Tuğçelik
|6,22
|-6,04
|-23,02
|Tukaş
|6,82
|-4,08
|-29,62
|Turcas Petrol
|3,43
|-6,79
|-29,28
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|11,70
|-9,93
|Turkcell
|14,67
|-0,88
|-8,88
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,50
|-7,96
|31,49
|Tüpraş
|85,00
|-1,79
|-21,30
|Türk Hava Yolları
|10,90
|-2,33
|-15,57
|Türk İlaç Serum
|35,28
|-6,72
|Türk Prysmian Kablo
|8,62
|-6,81
|-28,76
|Türk Telekom
|6,17
|-3,29
|-25,80
|Türk Traktör
|202,20
|-4,44
|18,68
|Türker Proje Gayrimenkul
|120,50
|-3,83
|6,73
|Türkiye Sigorta
|5,38
|-3,93
|-12,92
|Ufuk Yatırım
|15,30
|-10,00
|14,18
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,02
|-5,41
|-5,19
|Ulusoy Elektrik
|54,55
|-5,54
|6,23
|Ulusoy Un Sanayi
|5,35
|-6,14
|5,14
|Umpaş Holding
|1,60
|9,59
|-38,70
|Uşak Seramik
|2,42
|3,42
|3,42
|Utopya Turizm
|23,10
|10,00
|-40,46
|Uzertaş Boya
|31,20
|-9,98
|-44,88
|Ülker Bisküvi
|20,68
|-1,99
|-10,63
|Vakıf Fin. Kir.
|19,62
|-9,83
|360,56
|Vakıf GMYO
|2,66
|-6,67
|-26,52
|Vakıf Yat. Ort.
|6,23
|-9,97
|-15,35
|Vakıflar Bankası
|3,37
|-0,30
|-28,45
|Vakko Tekstil
|12,38
|-9,96
|89,88
|Vanet Gıda
|5,40
|-8,01
|-30,14
|Verusa Holding
|52,60
|-3,75
|16,63
|Verusaturk Girisim
|25,46
|0,79
|94,65
|Vestel
|29,26
|-4,63
|38,94
|Vestel Beyaz Eşya
|53,90
|-2,18
|31,85
|Viking Kağıt
|6,01
|-5,35
|-33,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,67
|-9,86
|27,42
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,07
|-2,36
|-30,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|84,75
|-9,98
|17,09
|Yataş
|15,92
|-5,24
|10,17
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,86
|-9,78
|-35,00
|Yeni Gimat GMYO
|12,21
|-1,77
|5,33
|Yeşil GMYO
|1,04
|1,96
|-24,64
|Yeşil Yapı
|1,39
|0,00
|-24,46
|Yeşil Yatırım Holding
|73,50
|-5,89
|-22,92
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.500,00
|-3,78
|-13,46
|Yonga Mobilya
|21,08
|-2,86
|-29,24
|Yükselen Çelik
|5,13
|-0,39
|-1,95
|Yünsa
|10,93
|-4,87
|-21,32
|Zorlu Enerji
|1,97
|-2,96
|-28,88
(Son)
Kaynak: AA
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