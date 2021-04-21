Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

21.04.2021 18:55
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)34.899,90-6,81-13,83
İş Bankası (C)4,77-1,24-29,78
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.2,90-3,65-24,87
İş Girişim16,00-0,25-15,57
İş GMYO1,80-2,70-29,13
İş Y. Men. Değ.13,92-2,66-16,13
İş Yat. Ort.2,64-4,00-21,50
İşbir Holding6.000,00-5,01118,98
Işık Plastik28,26-10,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,94-5,05-17,54
İttifak Holding1,77-5,35-20,63
İz Hayvancılık Tarım16,34-3,88-9,22
İzmir Demir Çelik2,06-6,36-37,76
İzmir Fırça7,200,0029,50
Jantsa Jant Sanayi729,002,75121,24
Kafein Yazılım23,30-4,049,19
Kaplamin19,99-8,13-40,86
Kardemir (A)5,76-4,16-3,19
Kardemir (B)5,79-7,219,87
Kardemir (D)6,90-4,1719,38
Karel Elektronik24,56-3,766,50
Karsan Otomotiv3,24-7,16-0,31
Karsu Tekstil11,92-9,9739,42
Kartonsan49,12-8,01-48,12
Katmerciler Ekipman3,22-7,744,55
Kent Gıda355,001,43-0,17
Kerevitaş Gıda4,95-4,62-24,77
Kervan Gıda15,46-5,7316,94
Kervansaray Yat. Holding0,628,77-50,79
Kiler GMYO1,64-8,38-34,66
Klimasan Klima21,36-2,9125,87
Koç Holding17,09-4,31-16,44
Konfrut Gıda14,64-9,96-13,37
Kontrolmatik Teknoloji Enerji49,82-9,99110,39
Konya Çimento852,701,72-24,54
Kordsa Teknik Tekstil20,48-5,8031,70
Koza Altın105,10-3,588,69
Koza Madencilik13,00-4,27-16,07
Körfez GMYO4,35-9,94-25,00
Kristal Kola1,97-7,94-49,74
Kron Telekomünikasyon53,00-3,4643,87
Kuştur Kuşadası Turizm203,10-6,0229,12
Kuyumcukent Gayrimenkul2,04-7,27-11,30
Kütahya Porselen48,62-5,22-3,63
Lider Faktoring2,43-7,25-28,74
Link Bilgisayar32,64-7,382,40
Logo Yazılım146,50-1,2817,61
Lokman Hekim Sağlık15,61-2,1345,18
Lüks Kadife48,48-9,9767,75
Makina Takım2,93-7,57-14,08
Marka Yatırım Holding5,65-7,98-12,13
Marmaris Altınyunus160,00-1,0544,01
Marshall223,00-8,38-27,29
Martı GMYO1,78-6,32-35,27
Martı Otel1,59-5,36-25,35
Matriks Bilgi Dağıtım43,869,98

Mavi Giyim40,66-3,47-22,11
Mazhar Zorlu Holding30,60-6,59-2,80
Mega Polietilen5,67-6,74-25,98
Menderes Tekstil2,11-8,26-31,72
Merit Turizm153,10-9,9982,92
Merko Gıda5,86-7,42-32,18
Metemtur Yatırım23,920,598,24
Metro Holding1,86-3,12-10,58
Metro Petrol ve Tesisleri2,00-4,76-30,80
Metro Yatırım Ortaklığı2,095,03-10,30
Migros Ticaret34,68-2,91-18,97
Milpa3,89-3,95-15,43
Mistral GMYO4,38-3,52-7,01
MLP Sağlık22,40-2,8612,73
MMC San. ve Tic. Yat.5,153,0011,96
Mondi Tire Kutsan5,04-6,49-33,68
Naturel Enerji34,02-8,65-4,19
Naturelgaz10,39-5,80

Net Holding5,15-1,9050,15
Netaş Telekom.21,42-6,38-23,72
Niğbaş Niğde Beton12,68-9,75-75,62
Nuh Çimento52,00-4,418,27
Nurol GMYO12,66-9,9673,66
Odaş Elektrik2,45-9,93-37,18
Olmuksan-IP7,202,27-39,24
Orge Enerji Elektrik10,50-5,4142,28
Orma Orman Mahsulleri29,56-9,99100,82
Osmanlı Menkul24,70-9,99-20,17
Ostim Endüstriyel Yat2,19-7,59-20,47
Otokar307,20-5,910,96
Oyak Çimento6,83-1,44-22,21
Oyak Yat. Ort.7,59-8,999,21
Oylum Sınai Yatırımlar3,25-6,88-31,00
Özak GMYO4,39-4,57-13,92
Özbal Çelik Boru6,83-6,954,27
Özderici GMYO1,48-6,33-33,33
Özerden Plastik7,241,69-19,56
Pamukova Elektrik28,76-7,2334,90
Panora GMYO6,06-3,04-0,78
Papilon Savunma15,50-4,91-31,90
Park Elek.Madencilik4,88-4,13-9,12
Parsan26,88-5,8210,62
Pegasus60,80-3,18-18,50
Peker GMYO1,32-9,59-49,43
Penguen Gıda3,29-7,06-34,85
Pera GMYO1,23-8,89-29,78
Pergamon Dış Ticaret23,00-1,2925,49
Petkim6,38-2,8928,11
Petrokent Turizm2.115,00-3,91133,34
Pınar Et ve Un22,30-4,46-4,21
Pınar Su7,09-6,71-4,58
Pınar Süt18,99-4,09-17,72
Plastikkart11,99-1,32-17,02
Polisan Holding2,70-5,92-29,77
Politeknik Metal282,00-1,50-30,49
Prizma Press Matbaacılık4,90-7,02-10,58
QNB Finans Fin. Kir.89,40-2,35-28,65
QNB Finansbank41,00-7,45-41,72
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,945,50

Ral Yatırım Holding3,01-7,38-32,21
Ray Sigorta11,69-3,79-24,34
Reysaş GMYO4,06-3,79-25,50
Reysaş Lojistik3,020,67-41,63
Rhea Girişim2,08-0,95-44,09
Rodrigo Tekstil16,80-2,6122,54
Royal Halı3,15-4,26-8,43
RTA Laboratuvarları23,924,55-21,00
Sabancı Holding7,79-1,39-29,35
Safkar Ege Soğutmacılık7,55-4,79-30,61
Sanel Mühendislik4,02-9,8717,54
Sanifoam Sünger15,02-8,1310,44
Sanko Pazarlama9,65-7,922,77
Saray Matbaacılık3,81-9,93-56,56
Sarkuysan13,73-5,5755,32
Sasa Polyester44,602,29120,57
Say Yenilenebilir Enerji24,403,13186,72
Sekuro Plastik20,709,9948,28
Selçuk Ecza Deposu9,36-6,59-30,32
Selçuk Gıda3,05-8,68-38,76
Senkron Güvenlik33,70-6,3928,33
Serve Film Prodüksiyon14,50-9,32-9,38
Servet GMYO81,45-10,003,89
Seyitler Kimya20,18-9,99-19,57
Silverline Endüstri4,79-5,52-44,30
Sinpaş GMYO3,89-5,58-6,94
Smartiks Yazılım5,25-6,42-40,74
Sodaş Sodyum Sanayii25,00-7,41-5,07
Söktaş3,87-5,61-23,97
Sönmez Filament36,90-0,16-47,44
Sönmez Pamuklu17,23-9,98-28,21
Sumaş Suni Tahta54,20-9,975,76
Şeker Fin. Kir.5,95-6,59-7,03
Şekerbank1,04-4,59-31,13
Şişe Cam7,13-1,25-2,46
Şok Marketler Ticaret12,09-3,74-4,20
T. Halk Bankası4,18-1,88-24,82
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,88-0,36-29,56
T.S.K.B.1,21-3,97-30,72
T.Tuborg15,25-9,76-15,61
Taç Tarım Ürünleri23,20-3,33120,32
Tat Gıda9,14-0,65-20,94
TAV Havalimanları18,15-2,52-14,79
Taze Kuru Gıda239,30-9,9710,63
Tek-Art Turizm1,35-6,90-33,17
Tekfen Holding15,25-1,93-7,01
Teknosa İç ve Dış Ticaret10,02-6,18-21,60
Temapol Polimer Plastik13,02-6,2013,22
TGS Dış Ticaret12,341,65-2,91
Tofaş Oto. Fab.28,66-4,66-7,28
Torunlar GMYO3,59-2,71-7,95
Trabzon Liman24,02-9,90-25,22
Trabzonspor Sportif1,82-2,67-25,41
Trend GMYO5,24-5,92-58,31
TSKB GMYO4,05-4,48-29,57
Tuğçelik6,22-6,04-23,02
Tukaş6,82-4,08-29,62
Turcas Petrol3,43-6,79-29,28
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.11,70-9,93

Turkcell14,67-0,88-8,88
Tümosan Motor ve Traktör18,50-7,9631,49
Tüpraş85,00-1,79-21,30
Türk Hava Yolları10,90-2,33-15,57
Türk İlaç Serum35,28-6,72

Türk Prysmian Kablo8,62-6,81-28,76
Türk Telekom6,17-3,29-25,80
Türk Traktör202,20-4,4418,68
Türker Proje Gayrimenkul120,50-3,836,73
Türkiye Sigorta5,38-3,93-12,92
Ufuk Yatırım15,30-10,0014,18
Ulaşlar Turizm Yat.4,02-5,41-5,19
Ulusoy Elektrik54,55-5,546,23
Ulusoy Un Sanayi5,35-6,145,14
Umpaş Holding1,609,59-38,70
Uşak Seramik2,423,423,42
Utopya Turizm23,1010,00-40,46
Uzertaş Boya31,20-9,98-44,88
Ülker Bisküvi20,68-1,99-10,63
Vakıf Fin. Kir.19,62-9,83360,56
Vakıf GMYO2,66-6,67-26,52
Vakıf Yat. Ort.6,23-9,97-15,35
Vakıflar Bankası3,37-0,30-28,45
Vakko Tekstil12,38-9,9689,88
Vanet Gıda5,40-8,01-30,14
Verusa Holding52,60-3,7516,63
Verusaturk Girisim25,460,7994,65
Vestel29,26-4,6338,94
Vestel Beyaz Eşya53,90-2,1831,85
Viking Kağıt6,01-5,35-33,22
Yapı Kredi Koray GMYO5,67-9,8627,42
Yapı ve Kredi Bank.2,07-2,36-30,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.84,75-9,9817,09
Yataş15,92-5,2410,17
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,86-9,78-35,00
Yeni Gimat GMYO12,21-1,775,33
Yeşil GMYO1,041,96-24,64
Yeşil Yapı1,390,00-24,46
Yeşil Yatırım Holding73,50-5,89-22,92
Yibitaş İnşaat Malzeme13.500,00-3,78-13,46
Yonga Mobilya21,08-2,86-29,24
Yükselen Çelik5,13-0,39-1,95
Yünsa10,93-4,87-21,32
Zorlu Enerji1,97-2,96-28,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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