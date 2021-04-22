Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

22.04.2021 19:03
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)36.056,403,31-10,97
İş Bankası (C)4,861,89-28,45
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.2,941,38-23,83
İş Girişim16,000,00-15,57
İş GMYO1,810,56-28,74
İş Y. Men. Değ.14,202,01-14,44
İş Yat. Ort.2,723,03-19,12
İşbir Holding6.180,003,00125,55
Işık Plastik28,360,35

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,962,13-15,79
İttifak Holding1,801,69-19,28
İz Hayvancılık Tarım15,95-2,39-11,39
İzmir Demir Çelik2,196,31-33,83
İzmir Fırça7,899,5841,91
Jantsa Jant Sanayi720,00-1,23118,50
Kafein Yazılım23,942,7512,18
Kaplamin20,582,95-39,11
Kardemir (A)5,861,74-1,51
Kardemir (B)5,820,5210,44
Kardemir (D)6,971,0120,59
Karel Elektronik27,009,9317,09
Karsan Otomotiv3,353,403,08
Karsu Tekstil12,807,3849,71
Kartonsan50,402,61-46,76
Katmerciler Ekipman3,354,048,77
Kent Gıda355,000,00-0,17
Kerevitaş Gıda5,031,62-23,56
Kervan Gıda15,621,0318,15
Kervansaray Yat. Holding0,689,68-46,03
Kiler GMYO1,756,71-30,28
Klimasan Klima21,12-1,1224,45
Koç Holding17,210,70-15,85
Konfrut Gıda14,801,09-12,43
Kontrolmatik Teknoloji Enerji54,8010,00131,42
Konya Çimento845,50-0,84-25,18
Kordsa Teknik Tekstil21,304,0036,98
Koza Altın107,802,5711,48
Koza Madencilik13,503,85-12,85
Körfez GMYO4,738,74-18,45
Kristal Kola2,043,55-47,96
Kron Telekomünikasyon53,500,9445,22
Kuştur Kuşadası Turizm223,4010,0042,02
Kuyumcukent Gayrimenkul2,165,88-6,09
Kütahya Porselen48,620,00-3,63
Lider Faktoring2,669,47-21,99
Link Bilgisayar34,204,787,29
Logo Yazılım148,301,2319,06
Lokman Hekim Sağlık15,801,2246,95
Lüks Kadife47,76-1,4965,26
Makina Takım3,136,83-8,21
Marka Yatırım Holding5,49-2,83-14,62
Marmaris Altınyunus176,0010,0058,42
Marshall245,3010,00-20,02
Martı GMYO1,77-0,56-35,64
Martı Otel1,685,66-21,13
Matriks Bilgi Dağıtım42,02-4,20

Mavi Giyim41,000,84-21,46
Mazhar Zorlu Holding30,56-0,13-2,92
Mega Polietilen5,995,64-21,80
Menderes Tekstil2,235,69-27,83
Merit Turizm168,409,99101,19
Merko Gıda5,77-1,54-33,22
Metemtur Yatırım25,104,9313,57
Metro Holding1,85-0,54-11,06
Metro Petrol ve Tesisleri2,031,50-29,76
Metro Yatırım Ortaklığı2,05-1,91-12,02
Migros Ticaret34,940,75-18,36
Milpa4,033,60-12,39
Mistral GMYO4,799,361,70
MLP Sağlık22,02-1,7010,82
MMC San. ve Tic. Yat.5,659,7122,83
Mondi Tire Kutsan5,294,96-30,39
Naturel Enerji35,464,23-0,14
Naturelgaz10,450,58

Net Holding5,03-2,3346,65
Netaş Telekom.22,625,60-19,44
Niğbaş Niğde Beton13,949,94-73,19
Nuh Çimento52,450,879,21
Nurol GMYO11,40-9,9556,38
Odaş Elektrik2,606,12-33,33
Olmuksan-IP7,291,25-38,48
Orge Enerji Elektrik10,732,1945,39
Orma Orman Mahsulleri27,80-5,9588,86
Osmanlı Menkul27,169,96-12,22
Ostim Endüstriyel Yat2,294,57-16,84
Otokar322,905,116,12
Oyak Çimento6,901,02-21,41
Oyak Yat. Ort.7,630,539,78
Oylum Sınai Yatırımlar3,425,23-27,39
Özak GMYO4,441,14-12,94
Özbal Çelik Boru6,982,206,56
Özderici GMYO1,522,70-31,53
Özerden Plastik7,625,25-15,33
Pamukova Elektrik30,506,0543,06
Panora GMYO6,070,17-0,62
Papilon Savunma15,852,26-30,36
Park Elek.Madencilik5,012,66-6,70
Parsan27,602,6813,58
Pegasus63,103,78-15,42
Peker GMYO1,363,03-47,89
Penguen Gıda3,423,95-32,28
Pera GMYO1,305,69-25,79
Pergamon Dış Ticaret23,582,5228,65
Petkim6,29-1,4126,31
Petrokent Turizm2.250,006,38148,23
Pınar Et ve Un22,500,90-3,35
Pınar Su7,465,220,40
Pınar Süt19,140,79-17,07
Plastikkart12,423,59-14,05
Polisan Holding2,793,33-27,43
Politeknik Metal294,004,26-27,54
Prizma Press Matbaacılık4,910,20-10,40
QNB Finans Fin. Kir.89,20-0,22-28,81
QNB Finansbank41,521,27-40,98
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri23,66-5,13

Ral Yatırım Holding3,071,99-30,86
Ray Sigorta12,365,73-20,00
Reysaş GMYO4,080,49-25,14
Reysaş Lojistik3,050,99-41,05
Rhea Girişim2,142,88-42,47
Rodrigo Tekstil17,816,0129,91
Royal Halı3,304,76-4,07
RTA Laboratuvarları24,161,00-20,21
Sabancı Holding7,881,16-28,53
Safkar Ege Soğutmacılık8,259,27-24,17
Sanel Mühendislik4,224,9823,39
Sanifoam Sünger15,483,0613,82
Sanko Pazarlama10,619,9512,99
Saray Matbaacılık3,840,79-56,21
Sarkuysan14,334,3762,10
Sasa Polyester44,52-0,18120,18
Say Yenilenebilir Enerji24,560,66188,60
Sekuro Plastik22,769,9563,04
Selçuk Ecza Deposu9,754,17-27,41
Selçuk Gıda3,153,28-36,75
Senkron Güvenlik34,000,8929,47
Serve Film Prodüksiyon15,506,90-3,13
Servet GMYO79,00-3,010,77
Seyitler Kimya18,96-6,05-24,43
Silverline Endüstri4,953,34-42,44
Sinpaş GMYO3,84-1,29-8,13
Smartiks Yazılım5,484,38-38,15
Sodaş Sodyum Sanayii27,5010,004,42
Söktaş4,054,65-20,43
Sönmez Filament37,541,73-46,52
Sönmez Pamuklu18,306,21-23,75
Sumaş Suni Tahta59,609,9616,29
Şeker Fin. Kir.6,488,911,25
Şekerbank1,050,96-30,46
Şişe Cam7,251,68-0,82
Şok Marketler Ticaret12,291,65-2,61
T. Halk Bankası4,200,48-24,46
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,86-0,09-29,62
T.S.K.B.1,210,00-30,72
T.Tuborg16,508,20-8,69
Taç Tarım Ürünleri23,501,29123,17
Tat Gıda9,291,64-19,65
TAV Havalimanları18,02-0,72-15,40
Taze Kuru Gıda239,00-0,1310,49
Tek-Art Turizm1,403,70-30,69
Tekfen Holding15,380,85-6,22
Teknosa İç ve Dış Ticaret10,737,09-16,04
Temapol Polimer Plastik13,896,6820,78
TGS Dış Ticaret12,511,38-1,57
Tofaş Oto. Fab.28,62-0,14-7,41
Torunlar GMYO3,47-3,34-11,03
Trabzon Liman26,429,99-17,75
Trabzonspor Sportif1,830,55-25,00
Trend GMYO5,484,58-56,40
TSKB GMYO4,152,47-27,83
Tuğçelik6,423,22-20,54
Tukaş7,012,79-27,66
Turcas Petrol3,543,21-27,01
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.11,09-5,21

Turkcell15,002,25-6,83
Tümosan Motor ve Traktör18,26-1,3029,78
Tüpraş86,501,76-19,91
Türk Hava Yolları11,273,39-12,70
Türk İlaç Serum36,804,31

Türk Prysmian Kablo9,277,54-23,39
Türk Telekom6,15-0,32-26,04
Türk Traktör205,401,5820,56
Türker Proje Gayrimenkul132,509,9617,36
Türkiye Sigorta5,471,67-11,46
Ufuk Yatırım15,20-0,6513,43
Ulaşlar Turizm Yat.4,409,453,77
Ulusoy Elektrik54,00-1,015,16
Ulusoy Un Sanayi5,462,067,30
Umpaş Holding1,759,37-32,95
Uşak Seramik2,472,075,56
Utopya Turizm22,32-3,38-42,47
Uzertaş Boya34,3210,00-39,36
Ülker Bisküvi20,840,77-9,94
Vakıf Fin. Kir.21,569,89406,10
Vakıf GMYO2,722,26-24,86
Vakıf Yat. Ort.6,17-0,96-16,17
Vakıflar Bankası3,400,89-27,81
Vakko Tekstil12,702,5894,79
Vanet Gıda5,664,81-26,78
Verusa Holding53,401,5218,40
Verusaturk Girisim26,303,30101,07
Vestel30,263,4243,68
Vestel Beyaz Eşya53,50-0,7430,87
Viking Kağıt6,203,16-31,11
Yapı Kredi Koray GMYO5,59-1,4125,62
Yapı ve Kredi Bank.2,080,48-30,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.87,653,4221,09
Yataş15,90-0,1310,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,74-4,20-37,73
Yeni Gimat GMYO12,351,156,54
Yeşil GMYO1,072,88-22,46
Yeşil Yapı1,37-1,44-25,54
Yeşil Yatırım Holding78,556,87-17,62
Yibitaş İnşaat Malzeme13.550,900,38-13,14
Yonga Mobilya23,189,96-22,19
Yükselen Çelik5,09-0,78-2,71
Yünsa11,333,66-18,44
Zorlu Enerji2,012,03-27,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabını kapattı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabını kapattı Son Dakika: 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı Son Dakika: 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı Gol düellosunda kazanan Alanya oldu, Salih Uçan 3 asistle maça damga vurdu Gol düellosunda kazanan Alanya oldu, Salih Uçan 3 asistle maça damga vurdu Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Son Dakika: MASAK, kripto para borsası Thodex'in tüm hesaplarına bloke koydu Son Dakika: MASAK, kripto para borsası Thodex'in tüm hesaplarına bloke koydu Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaçtığı iddialarını yalanladı: Yatırımcılarla görüşmeye gittim Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kaçtığı iddialarını yalanladı: Yatırımcılarla görüşmeye gittim Thodex mağdurları şirketin önüne akın etti! İtirafları vurgunun büyüklüğünü ortaya koydu Thodex mağdurları şirketin önüne akın etti! İtirafları vurgunun büyüklüğünü ortaya koydu

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti         
19:31
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları mesajı         
18:56
Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı         
17:48
Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası tam kapanma sinyali verdi Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası tam kapanma sinyali verdi         
17:09
Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı         
16:58
Lübnan'da ekonomik kriz derinleşiyor! Vatandaşlar rögar kapaklarını çalarak hurdacılara satıyor Lübnan'da ekonomik kriz derinleşiyor! Vatandaşlar rögar kapaklarını çalarak hurdacılara satıyor         
16:26
Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler         
15:48
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum         
15:30
2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik         
15:30
Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü         
13:08
Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış         
12:53
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş         
12:19
Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı         
11:32
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu         
11:00
Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü         
10:29
5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 20:10:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei