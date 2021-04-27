Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|39.000,00
|6,27
|-3,70
|İş Bankası (C)
|4,83
|-0,41
|-28,89
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|2,97
|0,00
|-23,06
|İş Girişim
|16,67
|3,22
|-12,03
|İş GMYO
|1,83
|0,00
|-27,95
|İş Y. Men. Değ.
|15,39
|8,23
|-7,27
|İş Yat. Ort.
|2,86
|-0,35
|-14,96
|İşbir Holding
|7.476,90
|9,99
|172,88
|Işık Plastik
|30,48
|-1,36
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,99
|0,00
|-13,16
|İttifak Holding
|1,81
|-1,63
|-18,83
|İz Hayvancılık Tarım
|18,97
|9,97
|5,39
|İzmir Demir Çelik
|2,21
|-2,64
|-33,22
|İzmir Fırça
|9,25
|6,69
|66,37
|Jantsa Jant Sanayi
|712,50
|1,21
|116,23
|Kafein Yazılım
|25,20
|1,61
|18,09
|Kaplamin
|24,74
|9,37
|-26,80
|Kardemir (A)
|6,05
|-0,98
|1,68
|Kardemir (B)
|6,17
|-1,28
|17,08
|Kardemir (D)
|7,11
|-0,56
|23,01
|Karel Elektronik
|28,10
|3,23
|21,86
|Karsan Otomotiv
|3,40
|-2,30
|4,62
|Karsu Tekstil
|13,92
|-1,14
|62,81
|Kartonsan
|50,40
|-2,33
|-46,76
|Katmerciler Ekipman
|3,38
|-1,74
|9,74
|Kent Gıda
|359,80
|7,40
|1,18
|Kerevitaş Gıda
|5,51
|5,76
|-16,26
|Kervan Gıda
|16,56
|2,22
|25,26
|Kervansaray Yat. Holding
|0,81
|9,46
|-35,71
|Kiler GMYO
|1,85
|-1,60
|-26,29
|Klimasan Klima
|22,08
|1,01
|30,11
|Koç Holding
|18,27
|2,01
|-10,67
|Konfrut Gıda
|16,90
|8,47
|0,00
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|66,25
|9,96
|179,77
|Konya Çimento
|885,70
|-3,50
|-21,62
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,52
|0,99
|44,82
|Koza Altın
|110,30
|1,47
|14,06
|Koza Madencilik
|13,77
|0,88
|-11,10
|Körfez GMYO
|5,06
|-0,39
|-12,76
|Kristal Kola
|2,37
|9,72
|-39,54
|Kron Telekomünikasyon
|56,00
|-1,06
|52,01
|Kuştur Kuşadası Turizm
|270,20
|9,97
|71,77
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,16
|-2,26
|-6,09
|Kütahya Porselen
|50,05
|2,10
|-0,79
|Lider Faktoring
|2,99
|6,41
|-12,32
|Link Bilgisayar
|35,80
|-1,97
|12,31
|Logo Yazılım
|155,00
|-1,27
|24,44
|Lokman Hekim Sağlık
|16,40
|1,86
|52,53
|Lüks Kadife
|57,75
|10,00
|99,83
|Makina Takım
|3,20
|-1,84
|-6,16
|Marka Yatırım Holding
|5,27
|-2,23
|-18,04
|Marmaris Altınyunus
|212,90
|9,97
|91,63
|Marshall
|239,00
|-3,86
|-22,07
|Martı GMYO
|1,78
|-0,56
|-35,27
|Martı Otel
|1,99
|8,15
|-6,57
|Matriks Bilgi Dağıtım
|39,40
|-6,24
|Mavi Giyim
|43,16
|3,70
|-17,32
|Mazhar Zorlu Holding
|31,74
|2,39
|0,83
|Mega Polietilen
|6,52
|2,52
|-14,88
|Menderes Tekstil
|2,32
|-1,69
|-24,92
|Merit Turizm
|203,70
|9,99
|143,37
|Merko Gıda
|6,83
|9,98
|-20,95
|Metemtur Yatırım
|25,50
|-0,08
|15,38
|Metro Holding
|1,90
|1,06
|-8,65
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,21
|3,76
|-23,53
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,01
|-4,29
|-13,73
|Migros Ticaret
|37,26
|2,99
|-12,94
|Milpa
|4,19
|-0,48
|-8,91
|Mistral GMYO
|4,77
|-2,85
|1,27
|MLP Sağlık
|22,86
|2,60
|15,05
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,83
|9,98
|48,48
|Mondi Tire Kutsan
|5,54
|0,73
|-27,11
|Naturel Enerji
|37,06
|0,98
|4,37
|Naturelgaz
|10,60
|-3,90
|Net Holding
|5,52
|-0,18
|60,93
|Netaş Telekom.
|24,20
|4,49
|-13,82
|Niğbaş Niğde Beton
|16,86
|9,98
|-67,58
|Nuh Çimento
|53,00
|-0,75
|10,35
|Nurol GMYO
|13,18
|5,10
|80,80
|Odaş Elektrik
|2,42
|-3,59
|-37,95
|Olmuksan-IP
|7,48
|-1,32
|-36,88
|Orge Enerji Elektrik
|11,25
|-0,97
|52,44
|Orma Orman Mahsulleri
|33,00
|7,91
|124,18
|Osmanlı Menkul
|27,60
|2,22
|-10,80
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,26
|-1,74
|-17,93
|Otokar
|323,00
|0,81
|6,15
|Oyak Çimento
|6,93
|-1,00
|-21,07
|Oyak Yat. Ort.
|7,98
|3,10
|14,82
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,75
|4,17
|-20,38
|Özak GMYO
|4,51
|0,00
|-11,57
|Özbal Çelik Boru
|7,00
|-1,41
|6,87
|Özderici GMYO
|1,53
|-0,65
|-31,08
|Özerden Plastik
|7,80
|-2,50
|-13,33
|Pamukova Elektrik
|30,34
|-2,88
|42,31
|Panora GMYO
|6,31
|0,48
|3,31
|Papilon Savunma
|16,84
|0,48
|-26,01
|Park Elek.Madencilik
|5,09
|-1,17
|-5,21
|Parsan
|28,70
|-1,03
|18,11
|Pegasus
|68,60
|0,73
|-8,04
|Peker GMYO
|1,23
|0,00
|-52,87
|Penguen Gıda
|3,92
|9,80
|-22,38
|Pera GMYO
|1,36
|-3,55
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|24,58
|-1,36
|34,11
|Petkim
|6,52
|0,31
|30,92
|Petrokent Turizm
|2.421,20
|-0,03
|167,12
|Pınar Et ve Un
|25,98
|6,83
|11,60
|Pınar Su
|8,38
|4,10
|12,79
|Pınar Süt
|20,50
|2,50
|-11,18
|Plastikkart
|13,30
|0,45
|-7,96
|Polisan Holding
|2,86
|0,70
|-25,61
|Politeknik Metal
|310,00
|0,32
|-23,59
|Prizma Press Matbaacılık
|5,25
|-0,94
|-4,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|99,95
|3,15
|-20,23
|QNB Finansbank
|45,60
|0,00
|-35,18
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|22,24
|-5,04
|Ral Yatırım Holding
|3,33
|4,72
|-25,00
|Ray Sigorta
|12,31
|-0,24
|-20,32
|Reysaş GMYO
|4,48
|7,69
|-17,80
|Reysaş Lojistik
|3,54
|9,94
|-31,58
|Rhea Girişim
|2,19
|-2,23
|-41,13
|Rodrigo Tekstil
|17,00
|-8,01
|24,00
|Royal Halı
|3,40
|0,59
|-1,16
|RTA Laboratuvarları
|24,30
|-1,54
|-19,75
|Sabancı Holding
|8,10
|1,00
|-26,54
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,71
|6,35
|-19,94
|Sanel Mühendislik
|4,06
|-0,25
|18,71
|Sanifoam Sünger
|16,08
|0,82
|18,24
|Sanko Pazarlama
|11,78
|0,94
|25,45
|Saray Matbaacılık
|3,98
|1,53
|-54,62
|Sarkuysan
|14,93
|-1,19
|68,89
|Sasa Polyester
|36,68
|5,31
|144,79
|Say Yenilenebilir Enerji
|29,00
|7,41
|240,78
|Sekuro Plastik
|27,52
|9,99
|97,13
|Selçuk Ecza Deposu
|10,11
|3,69
|-24,73
|Selçuk Gıda
|3,80
|9,83
|-23,69
|Senkron Güvenlik
|32,30
|-5,00
|23,00
|Serve Film Prodüksiyon
|15,85
|1,28
|-0,94
|Servet GMYO
|90,35
|4,03
|15,24
|Seyitler Kimya
|22,92
|9,98
|-8,65
|Silverline Endüstri
|5,48
|4,58
|-36,28
|Sinpaş GMYO
|4,03
|0,75
|-3,59
|Smartiks Yazılım
|6,30
|4,65
|-28,89
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,22
|-9,99
|3,36
|Söktaş
|4,18
|-0,24
|-17,88
|Sönmez Filament
|32,68
|-9,97
|-53,45
|Sönmez Pamuklu
|17,01
|-0,64
|-29,12
|Sumaş Suni Tahta
|72,10
|9,99
|40,68
|Şeker Fin. Kir.
|7,29
|2,97
|13,91
|Şekerbank
|1,07
|0,94
|-29,14
|Şişe Cam
|7,36
|0,55
|0,68
|Şok Marketler Ticaret
|12,42
|1,14
|-1,58
|T. Halk Bankası
|4,18
|-1,18
|-24,82
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,52
|-0,09
|-27,50
|T.S.K.B.
|1,20
|-1,64
|-31,29
|T.Tuborg
|17,00
|-1,16
|-5,92
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|1,44
|127,92
|Tat Gıda
|9,96
|3,21
|-13,85
|TAV Havalimanları
|19,80
|5,88
|-7,04
|Taze Kuru Gıda
|261,00
|9,99
|20,67
|Tek-Art Turizm
|1,52
|1,33
|-24,75
|Tekfen Holding
|16,31
|3,56
|-0,55
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,42
|-4,93
|-18,47
|Temapol Polimer Plastik
|14,30
|-0,14
|24,35
|TGS Dış Ticaret
|12,72
|-7,56
|0,08
|Tofaş Oto. Fab.
|30,24
|3,00
|-2,17
|Torunlar GMYO
|3,53
|-1,40
|-9,49
|Trabzon Liman
|28,20
|-2,08
|-12,20
|Trabzonspor Sportif
|1,87
|3,89
|-23,36
|Trend GMYO
|6,32
|4,98
|-49,72
|TSKB GMYO
|4,38
|2,10
|-23,83
|Tuğçelik
|7,76
|9,92
|-3,96
|Tukaş
|7,45
|4,20
|-23,12
|Turcas Petrol
|3,68
|-0,27
|-24,12
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|11,40
|-5,00
|Turkcell
|15,25
|0,46
|-5,28
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,90
|-0,90
|41,44
|Tüpraş
|86,50
|0,29
|-19,91
|Türk Hava Yolları
|11,93
|1,71
|-7,59
|Türk İlaç Serum
|42,96
|6,13
|Türk Prysmian Kablo
|9,52
|-1,24
|-21,32
|Türk Telekom
|6,43
|3,21
|-22,67
|Türk Traktör
|210,40
|-3,40
|23,50
|Türker Proje Gayrimenkul
|131,00
|-2,96
|16,03
|Türkiye Sigorta
|5,62
|2,74
|-9,03
|Ufuk Yatırım
|17,30
|8,87
|29,10
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,32
|9,92
|25,47
|Ulusoy Elektrik
|56,60
|0,18
|10,22
|Ulusoy Un Sanayi
|6,27
|10,00
|23,22
|Umpaş Holding
|1,57
|-4,27
|-39,85
|Uşak Seramik
|2,58
|1,98
|10,26
|Utopya Turizm
|23,80
|-0,83
|-38,66
|Uzertaş Boya
|41,50
|9,96
|-26,68
|Ülker Bisküvi
|21,76
|1,12
|-5,96
|Vakıf Fin. Kir.
|26,06
|9,96
|511,74
|Vakıf GMYO
|2,85
|1,79
|-21,27
|Vakıf Yat. Ort.
|6,58
|2,65
|-10,60
|Vakıflar Bankası
|3,42
|-0,29
|-27,39
|Vakko Tekstil
|13,37
|-0,96
|105,06
|Vanet Gıda
|6,69
|9,85
|-13,45
|Verusa Holding
|54,15
|-1,01
|20,07
|Verusaturk Girisim
|28,60
|3,10
|118,65
|Vestel
|31,94
|6,75
|51,66
|Vestel Beyaz Eşya
|53,70
|0,85
|31,36
|Viking Kağıt
|6,75
|5,47
|-25,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,05
|0,50
|35,96
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,08
|-0,95
|-30,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|91,60
|0,11
|26,55
|Yataş
|16,25
|2,33
|12,46
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,92
|2,82
|-33,64
|Yeni Gimat GMYO
|12,74
|1,03
|9,90
|Yeşil GMYO
|1,12
|-2,61
|-18,84
|Yeşil Yapı
|1,41
|-4,08
|-23,37
|Yeşil Yatırım Holding
|78,50
|-6,04
|-17,67
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.109,90
|0,00
|-9,55
|Yonga Mobilya
|26,00
|2,04
|-12,72
|Yükselen Çelik
|5,42
|-1,63
|3,60
|Yünsa
|11,85
|-1,58
|-14,70
|Zorlu Enerji
|2,04
|0,49
|-26,35
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi