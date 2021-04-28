Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

28.04.2021 18:43
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)39.741,001,90-1,87
İş Bankası (C)4,860,62-28,45
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.2,990,67-22,54
İş Girişim17,333,96-8,55
İş GMYO1,872,19-26,38
İş Y. Men. Değ.15,34-0,32-7,58
İş Yat. Ort.2,84-0,70-15,55
İşbir Holding7.000,00-6,38155,47
Işık Plastik28,82-5,45

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,96-3,03-15,79
İttifak Holding1,80-0,55-19,28
İz Hayvancılık Tarım17,72-6,59-1,56
İzmir Demir Çelik2,19-0,90-33,83
İzmir Fırça9,613,8972,84
Jantsa Jant Sanayi717,600,72117,78
Kafein Yazılım25,440,9519,21
Kaplamin23,94-3,23-29,17
Kardemir (A)6,171,983,70
Kardemir (B)6,200,4917,65
Kardemir (D)7,02-1,2721,45
Karel Elektronik29,123,6326,28
Karsan Otomotiv3,420,595,23
Karsu Tekstil13,50-3,0257,89
Kartonsan49,50-1,79-47,72
Katmerciler Ekipman3,35-0,898,77
Kent Gıda345,90-3,86-2,73
Kerevitaş Gıda5,24-4,90-20,36
Kervan Gıda16,07-2,9621,56
Kervansaray Yat. Holding0,73-9,88-42,06
Kiler GMYO1,81-2,16-27,89
Klimasan Klima22,501,9032,59
Koç Holding18,04-1,26-11,80
Konfrut Gıda16,17-4,32-4,32
Kontrolmatik Teknoloji Enerji67,501,89185,05
Konya Çimento869,10-1,87-23,09
Kordsa Teknik Tekstil21,98-2,4041,35
Koza Altın107,00-2,9910,65
Koza Madencilik13,35-3,05-13,82
Körfez GMYO4,97-1,78-14,31
Kristal Kola2,31-2,53-41,07
Kron Telekomünikasyon55,00-1,7949,29
Kuştur Kuşadası Turizm295,009,1887,54
Kuyumcukent Gayrimenkul2,160,00-6,09
Kütahya Porselen50,851,600,79
Lider Faktoring2,80-6,35-17,89
Link Bilgisayar35,12-1,9010,18
Logo Yazılım157,701,7426,61
Lokman Hekim Sağlık15,99-2,5048,71
Lüks Kadife63,509,96119,72
Makina Takım3,16-1,25-7,33
Marka Yatırım Holding5,21-1,14-18,97
Marmaris Altınyunus218,502,6396,67
Marshall244,002,09-20,44
Martı GMYO1,77-0,56-35,64
Martı Otel1,990,00-6,57
Matriks Bilgi Dağıtım36,98-6,14

Mavi Giyim42,78-0,88-18,05
Mazhar Zorlu Holding31,760,060,89
Mega Polietilen6,24-4,29-18,54
Menderes Tekstil2,361,72-23,62
Merit Turizm224,009,97167,62
Merko Gıda6,40-6,30-25,93
Metemtur Yatırım28,049,9626,88
Metro Holding1,87-1,58-10,10
Metro Petrol ve Tesisleri2,20-0,45-23,88
Metro Yatırım Ortaklığı2,051,99-12,02
Migros Ticaret36,50-2,04-14,72
Milpa4,14-1,19-10,00
Mistral GMYO4,800,631,91
MLP Sağlık23,181,4016,66
MMC San. ve Tic. Yat.7,519,9663,26
Mondi Tire Kutsan5,45-1,62-28,29
Naturel Enerji35,74-3,560,65
Naturelgaz10,12-4,53

Net Holding5,906,8872,01
Netaş Telekom.23,98-0,91-14,60
Niğbaş Niğde Beton15,18-9,96-70,81
Nuh Çimento54,603,0213,68
Nurol GMYO13,280,7682,17
Odaş Elektrik2,39-1,24-38,72
Olmuksan-IP7,31-2,27-38,31
Orge Enerji Elektrik10,59-5,8743,50
Orma Orman Mahsulleri34,103,33131,66
Osmanlı Menkul26,96-2,32-12,86
Ostim Endüstriyel Yat2,20-2,65-20,11
Otokar338,804,8911,34
Oyak Çimento6,81-1,73-22,44
Oyak Yat. Ort.7,79-2,3812,09
Oylum Sınai Yatırımlar3,61-3,73-23,35
Özak GMYO4,44-1,55-12,94
Özbal Çelik Boru6,87-1,864,89
Özderici GMYO1,52-0,65-31,53
Özerden Plastik7,992,44-11,22
Pamukova Elektrik30,380,1342,50
Panora GMYO6,20-1,741,51
Papilon Savunma16,78-0,36-26,27
Park Elek.Madencilik5,06-0,59-5,77
Parsan28,960,9119,18
Pegasus70,402,62-5,63
Peker GMYO1,17-4,88-55,17
Penguen Gıda3,57-8,93-29,31
Pera GMYO1,31-3,68-25,22
Pergamon Dış Ticaret23,98-2,4430,83
Petkim6,520,0030,92
Petrokent Turizm2.650,009,45192,37
Pınar Et ve Un24,86-4,316,79
Pınar Su8,00-4,537,67
Pınar Süt19,92-2,83-13,69
Plastikkart13,773,53-4,71
Polisan Holding2,891,05-24,83
Politeknik Metal306,00-1,29-24,58
Prizma Press Matbaacılık5,250,00-4,20
QNB Finans Fin. Kir.108,408,45-13,49
QNB Finansbank48,927,28-30,46
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri23,264,59

Ral Yatırım Holding3,463,90-22,07
Ray Sigorta12,18-1,06-21,17
Reysaş GMYO4,44-0,89-18,53
Reysaş Lojistik3,899,89-24,82
Rhea Girişim2,15-1,83-42,20
Rodrigo Tekstil17,352,0626,55
Royal Halı3,410,29-0,87
RTA Laboratuvarları23,40-3,70-22,72
Sabancı Holding8,05-0,62-26,99
Safkar Ege Soğutmacılık8,32-4,48-23,53
Sanel Mühendislik3,86-4,9312,87
Sanifoam Sünger15,60-2,9914,71
Sanko Pazarlama11,31-3,9920,45
Saray Matbaacılık3,96-0,50-54,85
Sarkuysan14,59-2,2865,05
Sasa Polyester36,40-0,76142,92
Say Yenilenebilir Enerji26,90-7,24216,10
Sekuro Plastik27,941,53100,14
Selçuk Ecza Deposu9,76-3,46-27,34
Selçuk Gıda3,60-5,26-27,71
Senkron Güvenlik33,503,7227,57
Serve Film Prodüksiyon15,900,32-0,62
Servet GMYO90,10-0,2814,92
Seyitler Kimya25,209,950,43
Silverline Endüstri5,44-0,73-36,74
Sinpaş GMYO3,80-5,71-9,09
Smartiks Yazılım6,29-0,16-29,01
Sodaş Sodyum Sanayii27,00-0,812,52
Söktaş4,190,24-17,68
Sönmez Filament35,949,98-48,80
Sönmez Pamuklu17,613,53-26,63
Sumaş Suni Tahta69,00-4,3034,63
Şeker Fin. Kir.7,300,1414,06
Şekerbank1,070,00-29,14
Şişe Cam7,360,000,68
Şok Marketler Ticaret12,13-2,33-3,88
T. Halk Bankası4,210,72-24,28
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,12-1,78-28,78
T.S.K.B.1,210,83-30,72
T.Tuborg17,502,94-3,15
Taç Tarım Ürünleri25,004,17137,42
Tat Gıda9,66-3,01-16,45
TAV Havalimanları20,704,55-2,82
Taze Kuru Gıda270,003,4524,83
Tek-Art Turizm1,520,00-24,75
Tekfen Holding16,511,230,67
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,94-1,71-19,86
Temapol Polimer Plastik13,57-5,1018,00
TGS Dış Ticaret12,30-3,30-3,23
Tofaş Oto. Fab.29,84-1,32-3,47
Torunlar GMYO3,550,57-8,97
Trabzon Liman28,220,07-12,14
Trabzonspor Sportif1,880,53-22,95
Trend GMYO6,00-5,06-52,27
TSKB GMYO4,25-2,97-26,09
Tuğçelik7,770,13-3,84
Tukaş7,18-3,62-25,90
Turcas Petrol3,55-3,53-26,80
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,43-8,51

Turkcell15,250,00-5,28
Tümosan Motor ve Traktör20,523,1245,84
Tüpraş87,100,69-19,35
Türk Hava Yolları12,010,67-6,97
Türk İlaç Serum39,44-8,19

Türk Prysmian Kablo9,13-4,10-24,55
Türk Telekom6,35-1,24-23,64
Türk Traktör212,100,8124,49
Türker Proje Gayrimenkul129,40-1,2214,61
Türkiye Sigorta5,620,00-9,03
Ufuk Yatırım19,0310,0042,01
Ulaşlar Turizm Yat.5,09-4,3220,05
Ulusoy Elektrik55,80-1,418,67
Ulusoy Un Sanayi5,90-5,9015,95
Umpaş Holding1,729,55-34,10
Uşak Seramik2,590,3910,68
Utopya Turizm25,246,05-34,95
Uzertaş Boya45,649,98-19,36
Ülker Bisküvi21,74-0,09-6,05
Vakıf Fin. Kir.27,625,99548,36
Vakıf GMYO2,661,45-20,13
Vakıf Yat. Ort.6,762,74-8,15
Vakıflar Bankası3,41-0,29-27,60
Vakko Tekstil12,75-0,78103,47
Vanet Gıda6,30-5,83-18,50
Verusa Holding55,853,1423,84
Verusaturk Girisim29,121,82122,63
Vestel30,40-4,8244,35
Vestel Beyaz Eşya53,750,0931,48
Viking Kağıt6,40-5,19-28,89
Yapı Kredi Koray GMYO5,77-4,6329,66
Yapı ve Kredi Bank.2,100,96-29,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.86,30-5,7919,23
Yataş16,08-1,0511,28
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,82-3,42-35,91
Yeni Gimat GMYO12,54-1,578,18
Yeşil GMYO1,120,00-18,84
Yeşil Yapı1,40-0,71-23,91
Yeşil Yatırım Holding80,001,91-16,10
Yibitaş İnşaat Malzeme14.001,00-0,77-10,25
Yonga Mobilya24,62-5,31-17,35
Yükselen Çelik5,542,215,89
Yünsa11,70-1,27-15,78
Zorlu Enerji2,00-1,96-27,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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