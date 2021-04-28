Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|39.741,00
|1,90
|-1,87
|İş Bankası (C)
|4,86
|0,62
|-28,45
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|2,99
|0,67
|-22,54
|İş Girişim
|17,33
|3,96
|-8,55
|İş GMYO
|1,87
|2,19
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|15,34
|-0,32
|-7,58
|İş Yat. Ort.
|2,84
|-0,70
|-15,55
|İşbir Holding
|7.000,00
|-6,38
|155,47
|Işık Plastik
|28,82
|-5,45
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,96
|-3,03
|-15,79
|İttifak Holding
|1,80
|-0,55
|-19,28
|İz Hayvancılık Tarım
|17,72
|-6,59
|-1,56
|İzmir Demir Çelik
|2,19
|-0,90
|-33,83
|İzmir Fırça
|9,61
|3,89
|72,84
|Jantsa Jant Sanayi
|717,60
|0,72
|117,78
|Kafein Yazılım
|25,44
|0,95
|19,21
|Kaplamin
|23,94
|-3,23
|-29,17
|Kardemir (A)
|6,17
|1,98
|3,70
|Kardemir (B)
|6,20
|0,49
|17,65
|Kardemir (D)
|7,02
|-1,27
|21,45
|Karel Elektronik
|29,12
|3,63
|26,28
|Karsan Otomotiv
|3,42
|0,59
|5,23
|Karsu Tekstil
|13,50
|-3,02
|57,89
|Kartonsan
|49,50
|-1,79
|-47,72
|Katmerciler Ekipman
|3,35
|-0,89
|8,77
|Kent Gıda
|345,90
|-3,86
|-2,73
|Kerevitaş Gıda
|5,24
|-4,90
|-20,36
|Kervan Gıda
|16,07
|-2,96
|21,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,73
|-9,88
|-42,06
|Kiler GMYO
|1,81
|-2,16
|-27,89
|Klimasan Klima
|22,50
|1,90
|32,59
|Koç Holding
|18,04
|-1,26
|-11,80
|Konfrut Gıda
|16,17
|-4,32
|-4,32
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|67,50
|1,89
|185,05
|Konya Çimento
|869,10
|-1,87
|-23,09
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,98
|-2,40
|41,35
|Koza Altın
|107,00
|-2,99
|10,65
|Koza Madencilik
|13,35
|-3,05
|-13,82
|Körfez GMYO
|4,97
|-1,78
|-14,31
|Kristal Kola
|2,31
|-2,53
|-41,07
|Kron Telekomünikasyon
|55,00
|-1,79
|49,29
|Kuştur Kuşadası Turizm
|295,00
|9,18
|87,54
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,16
|0,00
|-6,09
|Kütahya Porselen
|50,85
|1,60
|0,79
|Lider Faktoring
|2,80
|-6,35
|-17,89
|Link Bilgisayar
|35,12
|-1,90
|10,18
|Logo Yazılım
|157,70
|1,74
|26,61
|Lokman Hekim Sağlık
|15,99
|-2,50
|48,71
|Lüks Kadife
|63,50
|9,96
|119,72
|Makina Takım
|3,16
|-1,25
|-7,33
|Marka Yatırım Holding
|5,21
|-1,14
|-18,97
|Marmaris Altınyunus
|218,50
|2,63
|96,67
|Marshall
|244,00
|2,09
|-20,44
|Martı GMYO
|1,77
|-0,56
|-35,64
|Martı Otel
|1,99
|0,00
|-6,57
|Matriks Bilgi Dağıtım
|36,98
|-6,14
|Mavi Giyim
|42,78
|-0,88
|-18,05
|Mazhar Zorlu Holding
|31,76
|0,06
|0,89
|Mega Polietilen
|6,24
|-4,29
|-18,54
|Menderes Tekstil
|2,36
|1,72
|-23,62
|Merit Turizm
|224,00
|9,97
|167,62
|Merko Gıda
|6,40
|-6,30
|-25,93
|Metemtur Yatırım
|28,04
|9,96
|26,88
|Metro Holding
|1,87
|-1,58
|-10,10
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,20
|-0,45
|-23,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,05
|1,99
|-12,02
|Migros Ticaret
|36,50
|-2,04
|-14,72
|Milpa
|4,14
|-1,19
|-10,00
|Mistral GMYO
|4,80
|0,63
|1,91
|MLP Sağlık
|23,18
|1,40
|16,66
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,51
|9,96
|63,26
|Mondi Tire Kutsan
|5,45
|-1,62
|-28,29
|Naturel Enerji
|35,74
|-3,56
|0,65
|Naturelgaz
|10,12
|-4,53
|Net Holding
|5,90
|6,88
|72,01
|Netaş Telekom.
|23,98
|-0,91
|-14,60
|Niğbaş Niğde Beton
|15,18
|-9,96
|-70,81
|Nuh Çimento
|54,60
|3,02
|13,68
|Nurol GMYO
|13,28
|0,76
|82,17
|Odaş Elektrik
|2,39
|-1,24
|-38,72
|Olmuksan-IP
|7,31
|-2,27
|-38,31
|Orge Enerji Elektrik
|10,59
|-5,87
|43,50
|Orma Orman Mahsulleri
|34,10
|3,33
|131,66
|Osmanlı Menkul
|26,96
|-2,32
|-12,86
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,20
|-2,65
|-20,11
|Otokar
|338,80
|4,89
|11,34
|Oyak Çimento
|6,81
|-1,73
|-22,44
|Oyak Yat. Ort.
|7,79
|-2,38
|12,09
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,61
|-3,73
|-23,35
|Özak GMYO
|4,44
|-1,55
|-12,94
|Özbal Çelik Boru
|6,87
|-1,86
|4,89
|Özderici GMYO
|1,52
|-0,65
|-31,53
|Özerden Plastik
|7,99
|2,44
|-11,22
|Pamukova Elektrik
|30,38
|0,13
|42,50
|Panora GMYO
|6,20
|-1,74
|1,51
|Papilon Savunma
|16,78
|-0,36
|-26,27
|Park Elek.Madencilik
|5,06
|-0,59
|-5,77
|Parsan
|28,96
|0,91
|19,18
|Pegasus
|70,40
|2,62
|-5,63
|Peker GMYO
|1,17
|-4,88
|-55,17
|Penguen Gıda
|3,57
|-8,93
|-29,31
|Pera GMYO
|1,31
|-3,68
|-25,22
|Pergamon Dış Ticaret
|23,98
|-2,44
|30,83
|Petkim
|6,52
|0,00
|30,92
|Petrokent Turizm
|2.650,00
|9,45
|192,37
|Pınar Et ve Un
|24,86
|-4,31
|6,79
|Pınar Su
|8,00
|-4,53
|7,67
|Pınar Süt
|19,92
|-2,83
|-13,69
|Plastikkart
|13,77
|3,53
|-4,71
|Polisan Holding
|2,89
|1,05
|-24,83
|Politeknik Metal
|306,00
|-1,29
|-24,58
|Prizma Press Matbaacılık
|5,25
|0,00
|-4,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|108,40
|8,45
|-13,49
|QNB Finansbank
|48,92
|7,28
|-30,46
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|23,26
|4,59
|Ral Yatırım Holding
|3,46
|3,90
|-22,07
|Ray Sigorta
|12,18
|-1,06
|-21,17
|Reysaş GMYO
|4,44
|-0,89
|-18,53
|Reysaş Lojistik
|3,89
|9,89
|-24,82
|Rhea Girişim
|2,15
|-1,83
|-42,20
|Rodrigo Tekstil
|17,35
|2,06
|26,55
|Royal Halı
|3,41
|0,29
|-0,87
|RTA Laboratuvarları
|23,40
|-3,70
|-22,72
|Sabancı Holding
|8,05
|-0,62
|-26,99
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,32
|-4,48
|-23,53
|Sanel Mühendislik
|3,86
|-4,93
|12,87
|Sanifoam Sünger
|15,60
|-2,99
|14,71
|Sanko Pazarlama
|11,31
|-3,99
|20,45
|Saray Matbaacılık
|3,96
|-0,50
|-54,85
|Sarkuysan
|14,59
|-2,28
|65,05
|Sasa Polyester
|36,40
|-0,76
|142,92
|Say Yenilenebilir Enerji
|26,90
|-7,24
|216,10
|Sekuro Plastik
|27,94
|1,53
|100,14
|Selçuk Ecza Deposu
|9,76
|-3,46
|-27,34
|Selçuk Gıda
|3,60
|-5,26
|-27,71
|Senkron Güvenlik
|33,50
|3,72
|27,57
|Serve Film Prodüksiyon
|15,90
|0,32
|-0,62
|Servet GMYO
|90,10
|-0,28
|14,92
|Seyitler Kimya
|25,20
|9,95
|0,43
|Silverline Endüstri
|5,44
|-0,73
|-36,74
|Sinpaş GMYO
|3,80
|-5,71
|-9,09
|Smartiks Yazılım
|6,29
|-0,16
|-29,01
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,00
|-0,81
|2,52
|Söktaş
|4,19
|0,24
|-17,68
|Sönmez Filament
|35,94
|9,98
|-48,80
|Sönmez Pamuklu
|17,61
|3,53
|-26,63
|Sumaş Suni Tahta
|69,00
|-4,30
|34,63
|Şeker Fin. Kir.
|7,30
|0,14
|14,06
|Şekerbank
|1,07
|0,00
|-29,14
|Şişe Cam
|7,36
|0,00
|0,68
|Şok Marketler Ticaret
|12,13
|-2,33
|-3,88
|T. Halk Bankası
|4,21
|0,72
|-24,28
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,12
|-1,78
|-28,78
|T.S.K.B.
|1,21
|0,83
|-30,72
|T.Tuborg
|17,50
|2,94
|-3,15
|Taç Tarım Ürünleri
|25,00
|4,17
|137,42
|Tat Gıda
|9,66
|-3,01
|-16,45
|TAV Havalimanları
|20,70
|4,55
|-2,82
|Taze Kuru Gıda
|270,00
|3,45
|24,83
|Tek-Art Turizm
|1,52
|0,00
|-24,75
|Tekfen Holding
|16,51
|1,23
|0,67
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,94
|-1,71
|-19,86
|Temapol Polimer Plastik
|13,57
|-5,10
|18,00
|TGS Dış Ticaret
|12,30
|-3,30
|-3,23
|Tofaş Oto. Fab.
|29,84
|-1,32
|-3,47
|Torunlar GMYO
|3,55
|0,57
|-8,97
|Trabzon Liman
|28,22
|0,07
|-12,14
|Trabzonspor Sportif
|1,88
|0,53
|-22,95
|Trend GMYO
|6,00
|-5,06
|-52,27
|TSKB GMYO
|4,25
|-2,97
|-26,09
|Tuğçelik
|7,77
|0,13
|-3,84
|Tukaş
|7,18
|-3,62
|-25,90
|Turcas Petrol
|3,55
|-3,53
|-26,80
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,43
|-8,51
|Turkcell
|15,25
|0,00
|-5,28
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,52
|3,12
|45,84
|Tüpraş
|87,10
|0,69
|-19,35
|Türk Hava Yolları
|12,01
|0,67
|-6,97
|Türk İlaç Serum
|39,44
|-8,19
|Türk Prysmian Kablo
|9,13
|-4,10
|-24,55
|Türk Telekom
|6,35
|-1,24
|-23,64
|Türk Traktör
|212,10
|0,81
|24,49
|Türker Proje Gayrimenkul
|129,40
|-1,22
|14,61
|Türkiye Sigorta
|5,62
|0,00
|-9,03
|Ufuk Yatırım
|19,03
|10,00
|42,01
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,09
|-4,32
|20,05
|Ulusoy Elektrik
|55,80
|-1,41
|8,67
|Ulusoy Un Sanayi
|5,90
|-5,90
|15,95
|Umpaş Holding
|1,72
|9,55
|-34,10
|Uşak Seramik
|2,59
|0,39
|10,68
|Utopya Turizm
|25,24
|6,05
|-34,95
|Uzertaş Boya
|45,64
|9,98
|-19,36
|Ülker Bisküvi
|21,74
|-0,09
|-6,05
|Vakıf Fin. Kir.
|27,62
|5,99
|548,36
|Vakıf GMYO
|2,66
|1,45
|-20,13
|Vakıf Yat. Ort.
|6,76
|2,74
|-8,15
|Vakıflar Bankası
|3,41
|-0,29
|-27,60
|Vakko Tekstil
|12,75
|-0,78
|103,47
|Vanet Gıda
|6,30
|-5,83
|-18,50
|Verusa Holding
|55,85
|3,14
|23,84
|Verusaturk Girisim
|29,12
|1,82
|122,63
|Vestel
|30,40
|-4,82
|44,35
|Vestel Beyaz Eşya
|53,75
|0,09
|31,48
|Viking Kağıt
|6,40
|-5,19
|-28,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,77
|-4,63
|29,66
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,10
|0,96
|-29,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|86,30
|-5,79
|19,23
|Yataş
|16,08
|-1,05
|11,28
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,82
|-3,42
|-35,91
|Yeni Gimat GMYO
|12,54
|-1,57
|8,18
|Yeşil GMYO
|1,12
|0,00
|-18,84
|Yeşil Yapı
|1,40
|-0,71
|-23,91
|Yeşil Yatırım Holding
|80,00
|1,91
|-16,10
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.001,00
|-0,77
|-10,25
|Yonga Mobilya
|24,62
|-5,31
|-17,35
|Yükselen Çelik
|5,54
|2,21
|5,89
|Yünsa
|11,70
|-1,27
|-15,78
|Zorlu Enerji
|2,00
|-1,96
|-27,80
(Son)
Kaynak: AA
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