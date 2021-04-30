Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

30.04.2021 19:31
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)38.997,90

-3,71
İş Bankası (C)4,87-0,41-28,31
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.3,333,42-13,73
İş Girişim16,25-0,85-14,25
İş GMYO1,86-1,59-26,77
İş Y. Men. Değ.15,360,07-7,46
İş Yat. Ort.2,84-0,70-15,55
İşbir Holding6.850,00-7,31150,00
Işık Plastik29,745,46

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,015,21-11,40
İttifak Holding1,800,00-19,28
İz Hayvancılık Tarım16,84-2,04-6,44
İzmir Demir Çelik2,221,83-32,92
İzmir Fırça9,25-3,6566,37
Jantsa Jant Sanayi747,30-3,56126,79
Kafein Yazılım25,900,0821,37
Kaplamin24,360,41-27,93
Kardemir (A)6,290,485,71
Kardemir (B)6,340,3220,30
Kardemir (D)7,160,5623,88
Karel Elektronik29,561,5128,19
Karsan Otomotiv3,36-1,473,38
Karsu Tekstil11,70-10,0036,84
Kartonsan50,95-1,07-46,18
Katmerciler Ekipman3,420,8811,04
Kent Gıda350,000,57-1,57
Kerevitaş Gıda5,351,33-18,69
Kervan Gıda16,360,9923,75
Kervansaray Yat. Holding0,72-4,00-42,86
Kiler GMYO1,820,55-27,49
Klimasan Klima24,402,6143,78
Koç Holding18,31-1,13-10,48
Konfrut Gıda16,711,27-1,12
Kontrolmatik Teknoloji Enerji68,655,37189,91
Konya Çimento894,00-5,20-20,88
Kordsa Teknik Tekstil22,340,6343,67
Koza Altın113,004,2416,86
Koza Madencilik13,771,62-11,10
Körfez GMYO5,122,20-11,72
Kristal Kola2,250,00-42,60
Kron Telekomünikasyon56,000,0952,01
Kuştur Kuşadası Turizm292,009,9885,63
Kuyumcukent Gayrimenkul2,181,87-5,22
Kütahya Porselen52,35-4,383,77
Lider Faktoring2,83-1,39-17,01
Link Bilgisayar36,300,8313,88
Logo Yazılım162,002,8630,06
Lokman Hekim Sağlık16,811,8856,34
Lüks Kadife60,30-4,29108,65
Makina Takım3,331,83-2,35
Marka Yatırım Holding5,35-1,65-16,80
Marmaris Altınyunus228,008,47105,22
Marshall247,00-0,44-19,47
Martı GMYO1,790,56-34,91
Martı Otel2,034,64-4,69
Matriks Bilgi Dağıtım36,94-1,70

Mavi Giyim43,28-0,78-17,09
Mazhar Zorlu Holding31,441,29-0,13
Mega Polietilen6,422,72-16,19
Menderes Tekstil2,37-1,25-23,30
Merit Turizm253,309,99202,63
Merko Gıda6,10-2,40-29,40
Metemtur Yatırım27,500,0724,43
Metro Holding1,89-1,05-9,13
Metro Petrol ve Tesisleri2,230,45-22,84
Metro Yatırım Ortaklığı2,03-0,49-12,88
Migros Ticaret36,30-2,26-15,19
Milpa4,10-1,20-10,87
Mistral GMYO5,013,516,37
MLP Sağlık24,440,2523,00
MMC San. ve Tic. Yat.7,04-9,9753,04
Mondi Tire Kutsan6,189,96-18,68
Naturel Enerji37,002,894,20
Naturelgaz10,10-0,88

Net Holding5,730,3567,06
Netaş Telekom.24,480,99-12,82
Niğbaş Niğde Beton14,40-1,10-72,31
Nuh Çimento56,652,9117,95
Nurol GMYO13,200,0081,07
Odaş Elektrik2,474,66-36,67
Olmuksan-IP7,310,14-38,31
Orge Enerji Elektrik10,670,2844,58
Orma Orman Mahsulleri37,002,78151,36
Osmanlı Menkul26,88-0,52-13,12
Ostim Endüstriyel Yat2,230,90-19,02
Otokar346,004,5013,71
Oyak Çimento6,88-0,15-21,64
Oyak Yat. Ort.7,78-1,5211,94
Oylum Sınai Yatırımlar4,117,31-12,74
Özak GMYO4,470,45-12,35
Özbal Çelik Boru7,300,8311,45
Özderici GMYO1,590,00-28,38
Özerden Plastik8,051,26-10,56
Pamukova Elektrik30,621,3943,62
Panora GMYO6,22-0,481,84
Papilon Savunma17,452,77-23,33
Park Elek.Madencilik5,639,964,84
Parsan29,32-1,6120,66
Pegasus73,555,22-1,41
Peker GMYO1,200,00-54,02
Penguen Gıda3,53-1,67-30,10
Pera GMYO1,361,49-22,36
Pergamon Dış Ticaret25,947,5541,53
Petkim6,710,1534,74
Petrokent Turizm2.550,00-2,44181,33
Pınar Et ve Un23,30-2,186,47
Pınar Su7,78-2,384,71
Pınar Süt19,64-0,68-12,90
Plastikkart14,20-1,39-1,73
Polisan Holding2,982,05-22,49
Politeknik Metal309,001,15-23,84
Prizma Press Matbaacılık5,05-1,56-7,85
QNB Finans Fin. Kir.103,80-3,44-17,16
QNB Finansbank48,94-0,12-30,43
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri22,80-1,21

Ral Yatırım Holding3,830,79-13,74
Ray Sigorta12,35-0,40-20,06
Reysaş GMYO4,41-3,50-19,08
Reysaş Lojistik4,00-6,32-22,69
Rhea Girişim2,210,00-40,59
Rodrigo Tekstil17,852,4730,20
Royal Halı3,440,580,00
RTA Laboratuvarları24,00-3,15-20,74
Sabancı Holding8,09-0,25-26,63
Safkar Ege Soğutmacılık8,47-2,08-22,15
Sanel Mühendislik4,074,9019,01
Sanifoam Sünger15,750,5115,81
Sanko Pazarlama11,303,8620,34
Saray Matbaacılık4,26-2,07-51,43
Sarkuysan15,000,2769,68
Sasa Polyester35,80-1,76138,91
Say Yenilenebilir Enerji29,805,30250,18
Sekuro Plastik28,14-5,51101,58
Selçuk Ecza Deposu10,051,11-25,18
Selçuk Gıda3,581,13-28,11
Senkron Güvenlik31,040,1318,20
Serve Film Prodüksiyon16,100,630,63
Servet GMYO90,20-1,9615,05
Seyitler Kimya24,64-0,16-1,80
Silverline Endüstri5,44-3,55-36,74
Sinpaş GMYO3,97-0,25-5,02
Smartiks Yazılım6,23-0,32-29,68
Sodaş Sodyum Sanayii30,469,1815,66
Söktaş4,08-1,92-19,84
Sönmez Filament33,50-6,32-52,28
Sönmez Pamuklu16,89-0,65-29,63
Sumaş Suni Tahta68,60-0,5133,85
Şeker Fin. Kir.7,782,6421,56
Şekerbank1,09-0,91-27,81
Şişe Cam7,511,212,74
Şok Marketler Ticaret12,10-0,49-4,12
T. Halk Bankası4,291,18-22,84
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,120,09-28,78
T.S.K.B.1,26-1,56-27,86
T.Tuborg17,50-2,51-3,15
Taç Tarım Ürünleri26,303,95149,76
Tat Gıda9,680,31-16,27
TAV Havalimanları21,524,061,03
Taze Kuru Gıda273,502,6726,44
Tek-Art Turizm1,571,95-22,28
Tekfen Holding16,09-2,48-1,89
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,85-4,06-20,90
Temapol Polimer Plastik13,85-1,1420,43
TGS Dış Ticaret12,29-0,89-3,30
Tofaş Oto. Fab.29,84-0,80-3,47
Torunlar GMYO3,57-0,56-8,46
Trabzon Liman28,600,00-10,96
Trabzonspor Sportif1,88-1,05-22,95
Trend GMYO6,05-2,10-51,87
TSKB GMYO4,18-1,18-27,30
Tuğçelik8,071,51-0,12
Tukaş7,23-0,14-25,39
Turcas Petrol3,55-1,93-26,80
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,411,56

Turkcell14,84-1,91-5,44
Tümosan Motor ve Traktör20,601,8846,41
Tüpraş87,75-0,23-18,75
Türk Hava Yolları12,232,09-5,27
Türk İlaç Serum41,361,72

Türk Prysmian Kablo9,13-0,33-24,55
Türk Telekom6,370,16-23,39
Türk Traktör208,800,1022,56
Türker Proje Gayrimenkul130,000,0015,15
Türkiye Sigorta5,640,71-8,71
Ufuk Yatırım18,131,9735,30
Ulaşlar Turizm Yat.4,89-4,3115,33
Ulusoy Elektrik56,551,6210,13
Ulusoy Un Sanayi5,69-3,2311,82
Umpaş Holding1,734,85-33,72
Uşak Seramik2,69-0,7414,96
Utopya Turizm30,008,07-22,68
Uzertaş Boya45,18-10,00-20,18
Ülker Bisküvi22,000,55-4,93
Vakıf Fin. Kir.26,28-10,00516,90
Vakıf GMYO2,46-1,99-26,14
Vakıf Yat. Ort.6,63-1,04-9,92
Vakıflar Bankası3,420,00-27,39
Vakko Tekstil12,870,55105,38
Vanet Gıda6,31-2,77-18,37
Verusa Holding54,60-0,7321,06
Verusaturk Girisim29,00-3,78121,71
Vestel28,80-3,9436,75
Vestel Beyaz Eşya53,751,7031,48
Viking Kağıt6,28-4,12-30,22
Yapı Kredi Koray GMYO5,810,3530,56
Yapı ve Kredi Bank.2,100,00-29,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.86,15-1,3719,02
Yataş16,871,0816,75
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,81-1,06-36,14
Yeni Gimat GMYO12,66-1,339,21
Yeşil GMYO1,120,00-18,84
Yeşil Yapı1,40-2,10-23,91
Yeşil Yatırım Holding78,00-2,62-18,20
Yibitaş İnşaat Malzeme14.301,10-0,69-8,33
Yonga Mobilya24,50-1,13-17,75
Yükselen Çelik5,540,005,89
Yünsa12,402,99-10,74
Zorlu Enerji1,99-1,49-28,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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