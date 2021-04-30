Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|38.997,90
|-3,71
|İş Bankası (C)
|4,87
|-0,41
|-28,31
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|3,33
|3,42
|-13,73
|İş Girişim
|16,25
|-0,85
|-14,25
|İş GMYO
|1,86
|-1,59
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|15,36
|0,07
|-7,46
|İş Yat. Ort.
|2,84
|-0,70
|-15,55
|İşbir Holding
|6.850,00
|-7,31
|150,00
|Işık Plastik
|29,74
|5,46
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,01
|5,21
|-11,40
|İttifak Holding
|1,80
|0,00
|-19,28
|İz Hayvancılık Tarım
|16,84
|-2,04
|-6,44
|İzmir Demir Çelik
|2,22
|1,83
|-32,92
|İzmir Fırça
|9,25
|-3,65
|66,37
|Jantsa Jant Sanayi
|747,30
|-3,56
|126,79
|Kafein Yazılım
|25,90
|0,08
|21,37
|Kaplamin
|24,36
|0,41
|-27,93
|Kardemir (A)
|6,29
|0,48
|5,71
|Kardemir (B)
|6,34
|0,32
|20,30
|Kardemir (D)
|7,16
|0,56
|23,88
|Karel Elektronik
|29,56
|1,51
|28,19
|Karsan Otomotiv
|3,36
|-1,47
|3,38
|Karsu Tekstil
|11,70
|-10,00
|36,84
|Kartonsan
|50,95
|-1,07
|-46,18
|Katmerciler Ekipman
|3,42
|0,88
|11,04
|Kent Gıda
|350,00
|0,57
|-1,57
|Kerevitaş Gıda
|5,35
|1,33
|-18,69
|Kervan Gıda
|16,36
|0,99
|23,75
|Kervansaray Yat. Holding
|0,72
|-4,00
|-42,86
|Kiler GMYO
|1,82
|0,55
|-27,49
|Klimasan Klima
|24,40
|2,61
|43,78
|Koç Holding
|18,31
|-1,13
|-10,48
|Konfrut Gıda
|16,71
|1,27
|-1,12
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|68,65
|5,37
|189,91
|Konya Çimento
|894,00
|-5,20
|-20,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,34
|0,63
|43,67
|Koza Altın
|113,00
|4,24
|16,86
|Koza Madencilik
|13,77
|1,62
|-11,10
|Körfez GMYO
|5,12
|2,20
|-11,72
|Kristal Kola
|2,25
|0,00
|-42,60
|Kron Telekomünikasyon
|56,00
|0,09
|52,01
|Kuştur Kuşadası Turizm
|292,00
|9,98
|85,63
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,18
|1,87
|-5,22
|Kütahya Porselen
|52,35
|-4,38
|3,77
|Lider Faktoring
|2,83
|-1,39
|-17,01
|Link Bilgisayar
|36,30
|0,83
|13,88
|Logo Yazılım
|162,00
|2,86
|30,06
|Lokman Hekim Sağlık
|16,81
|1,88
|56,34
|Lüks Kadife
|60,30
|-4,29
|108,65
|Makina Takım
|3,33
|1,83
|-2,35
|Marka Yatırım Holding
|5,35
|-1,65
|-16,80
|Marmaris Altınyunus
|228,00
|8,47
|105,22
|Marshall
|247,00
|-0,44
|-19,47
|Martı GMYO
|1,79
|0,56
|-34,91
|Martı Otel
|2,03
|4,64
|-4,69
|Matriks Bilgi Dağıtım
|36,94
|-1,70
|Mavi Giyim
|43,28
|-0,78
|-17,09
|Mazhar Zorlu Holding
|31,44
|1,29
|-0,13
|Mega Polietilen
|6,42
|2,72
|-16,19
|Menderes Tekstil
|2,37
|-1,25
|-23,30
|Merit Turizm
|253,30
|9,99
|202,63
|Merko Gıda
|6,10
|-2,40
|-29,40
|Metemtur Yatırım
|27,50
|0,07
|24,43
|Metro Holding
|1,89
|-1,05
|-9,13
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,23
|0,45
|-22,84
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,03
|-0,49
|-12,88
|Migros Ticaret
|36,30
|-2,26
|-15,19
|Milpa
|4,10
|-1,20
|-10,87
|Mistral GMYO
|5,01
|3,51
|6,37
|MLP Sağlık
|24,44
|0,25
|23,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,04
|-9,97
|53,04
|Mondi Tire Kutsan
|6,18
|9,96
|-18,68
|Naturel Enerji
|37,00
|2,89
|4,20
|Naturelgaz
|10,10
|-0,88
|Net Holding
|5,73
|0,35
|67,06
|Netaş Telekom.
|24,48
|0,99
|-12,82
|Niğbaş Niğde Beton
|14,40
|-1,10
|-72,31
|Nuh Çimento
|56,65
|2,91
|17,95
|Nurol GMYO
|13,20
|0,00
|81,07
|Odaş Elektrik
|2,47
|4,66
|-36,67
|Olmuksan-IP
|7,31
|0,14
|-38,31
|Orge Enerji Elektrik
|10,67
|0,28
|44,58
|Orma Orman Mahsulleri
|37,00
|2,78
|151,36
|Osmanlı Menkul
|26,88
|-0,52
|-13,12
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,23
|0,90
|-19,02
|Otokar
|346,00
|4,50
|13,71
|Oyak Çimento
|6,88
|-0,15
|-21,64
|Oyak Yat. Ort.
|7,78
|-1,52
|11,94
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,11
|7,31
|-12,74
|Özak GMYO
|4,47
|0,45
|-12,35
|Özbal Çelik Boru
|7,30
|0,83
|11,45
|Özderici GMYO
|1,59
|0,00
|-28,38
|Özerden Plastik
|8,05
|1,26
|-10,56
|Pamukova Elektrik
|30,62
|1,39
|43,62
|Panora GMYO
|6,22
|-0,48
|1,84
|Papilon Savunma
|17,45
|2,77
|-23,33
|Park Elek.Madencilik
|5,63
|9,96
|4,84
|Parsan
|29,32
|-1,61
|20,66
|Pegasus
|73,55
|5,22
|-1,41
|Peker GMYO
|1,20
|0,00
|-54,02
|Penguen Gıda
|3,53
|-1,67
|-30,10
|Pera GMYO
|1,36
|1,49
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|25,94
|7,55
|41,53
|Petkim
|6,71
|0,15
|34,74
|Petrokent Turizm
|2.550,00
|-2,44
|181,33
|Pınar Et ve Un
|23,30
|-2,18
|6,47
|Pınar Su
|7,78
|-2,38
|4,71
|Pınar Süt
|19,64
|-0,68
|-12,90
|Plastikkart
|14,20
|-1,39
|-1,73
|Polisan Holding
|2,98
|2,05
|-22,49
|Politeknik Metal
|309,00
|1,15
|-23,84
|Prizma Press Matbaacılık
|5,05
|-1,56
|-7,85
|QNB Finans Fin. Kir.
|103,80
|-3,44
|-17,16
|QNB Finansbank
|48,94
|-0,12
|-30,43
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|22,80
|-1,21
|Ral Yatırım Holding
|3,83
|0,79
|-13,74
|Ray Sigorta
|12,35
|-0,40
|-20,06
|Reysaş GMYO
|4,41
|-3,50
|-19,08
|Reysaş Lojistik
|4,00
|-6,32
|-22,69
|Rhea Girişim
|2,21
|0,00
|-40,59
|Rodrigo Tekstil
|17,85
|2,47
|30,20
|Royal Halı
|3,44
|0,58
|0,00
|RTA Laboratuvarları
|24,00
|-3,15
|-20,74
|Sabancı Holding
|8,09
|-0,25
|-26,63
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,47
|-2,08
|-22,15
|Sanel Mühendislik
|4,07
|4,90
|19,01
|Sanifoam Sünger
|15,75
|0,51
|15,81
|Sanko Pazarlama
|11,30
|3,86
|20,34
|Saray Matbaacılık
|4,26
|-2,07
|-51,43
|Sarkuysan
|15,00
|0,27
|69,68
|Sasa Polyester
|35,80
|-1,76
|138,91
|Say Yenilenebilir Enerji
|29,80
|5,30
|250,18
|Sekuro Plastik
|28,14
|-5,51
|101,58
|Selçuk Ecza Deposu
|10,05
|1,11
|-25,18
|Selçuk Gıda
|3,58
|1,13
|-28,11
|Senkron Güvenlik
|31,04
|0,13
|18,20
|Serve Film Prodüksiyon
|16,10
|0,63
|0,63
|Servet GMYO
|90,20
|-1,96
|15,05
|Seyitler Kimya
|24,64
|-0,16
|-1,80
|Silverline Endüstri
|5,44
|-3,55
|-36,74
|Sinpaş GMYO
|3,97
|-0,25
|-5,02
|Smartiks Yazılım
|6,23
|-0,32
|-29,68
|Sodaş Sodyum Sanayii
|30,46
|9,18
|15,66
|Söktaş
|4,08
|-1,92
|-19,84
|Sönmez Filament
|33,50
|-6,32
|-52,28
|Sönmez Pamuklu
|16,89
|-0,65
|-29,63
|Sumaş Suni Tahta
|68,60
|-0,51
|33,85
|Şeker Fin. Kir.
|7,78
|2,64
|21,56
|Şekerbank
|1,09
|-0,91
|-27,81
|Şişe Cam
|7,51
|1,21
|2,74
|Şok Marketler Ticaret
|12,10
|-0,49
|-4,12
|T. Halk Bankası
|4,29
|1,18
|-22,84
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,12
|0,09
|-28,78
|T.S.K.B.
|1,26
|-1,56
|-27,86
|T.Tuborg
|17,50
|-2,51
|-3,15
|Taç Tarım Ürünleri
|26,30
|3,95
|149,76
|Tat Gıda
|9,68
|0,31
|-16,27
|TAV Havalimanları
|21,52
|4,06
|1,03
|Taze Kuru Gıda
|273,50
|2,67
|26,44
|Tek-Art Turizm
|1,57
|1,95
|-22,28
|Tekfen Holding
|16,09
|-2,48
|-1,89
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,85
|-4,06
|-20,90
|Temapol Polimer Plastik
|13,85
|-1,14
|20,43
|TGS Dış Ticaret
|12,29
|-0,89
|-3,30
|Tofaş Oto. Fab.
|29,84
|-0,80
|-3,47
|Torunlar GMYO
|3,57
|-0,56
|-8,46
|Trabzon Liman
|28,60
|0,00
|-10,96
|Trabzonspor Sportif
|1,88
|-1,05
|-22,95
|Trend GMYO
|6,05
|-2,10
|-51,87
|TSKB GMYO
|4,18
|-1,18
|-27,30
|Tuğçelik
|8,07
|1,51
|-0,12
|Tukaş
|7,23
|-0,14
|-25,39
|Turcas Petrol
|3,55
|-1,93
|-26,80
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,41
|1,56
|Turkcell
|14,84
|-1,91
|-5,44
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,60
|1,88
|46,41
|Tüpraş
|87,75
|-0,23
|-18,75
|Türk Hava Yolları
|12,23
|2,09
|-5,27
|Türk İlaç Serum
|41,36
|1,72
|Türk Prysmian Kablo
|9,13
|-0,33
|-24,55
|Türk Telekom
|6,37
|0,16
|-23,39
|Türk Traktör
|208,80
|0,10
|22,56
|Türker Proje Gayrimenkul
|130,00
|0,00
|15,15
|Türkiye Sigorta
|5,64
|0,71
|-8,71
|Ufuk Yatırım
|18,13
|1,97
|35,30
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,89
|-4,31
|15,33
|Ulusoy Elektrik
|56,55
|1,62
|10,13
|Ulusoy Un Sanayi
|5,69
|-3,23
|11,82
|Umpaş Holding
|1,73
|4,85
|-33,72
|Uşak Seramik
|2,69
|-0,74
|14,96
|Utopya Turizm
|30,00
|8,07
|-22,68
|Uzertaş Boya
|45,18
|-10,00
|-20,18
|Ülker Bisküvi
|22,00
|0,55
|-4,93
|Vakıf Fin. Kir.
|26,28
|-10,00
|516,90
|Vakıf GMYO
|2,46
|-1,99
|-26,14
|Vakıf Yat. Ort.
|6,63
|-1,04
|-9,92
|Vakıflar Bankası
|3,42
|0,00
|-27,39
|Vakko Tekstil
|12,87
|0,55
|105,38
|Vanet Gıda
|6,31
|-2,77
|-18,37
|Verusa Holding
|54,60
|-0,73
|21,06
|Verusaturk Girisim
|29,00
|-3,78
|121,71
|Vestel
|28,80
|-3,94
|36,75
|Vestel Beyaz Eşya
|53,75
|1,70
|31,48
|Viking Kağıt
|6,28
|-4,12
|-30,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,81
|0,35
|30,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,10
|0,00
|-29,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|86,15
|-1,37
|19,02
|Yataş
|16,87
|1,08
|16,75
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,81
|-1,06
|-36,14
|Yeni Gimat GMYO
|12,66
|-1,33
|9,21
|Yeşil GMYO
|1,12
|0,00
|-18,84
|Yeşil Yapı
|1,40
|-2,10
|-23,91
|Yeşil Yatırım Holding
|78,00
|-2,62
|-18,20
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.301,10
|-0,69
|-8,33
|Yonga Mobilya
|24,50
|-1,13
|-17,75
|Yükselen Çelik
|5,54
|0,00
|5,89
|Yünsa
|12,40
|2,99
|-10,74
|Zorlu Enerji
|1,99
|-1,49
|-28,16
(Son)
Kaynak: AA
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