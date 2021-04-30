Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 38.997,90 -3,71 İş Bankası (C) 4,87 -0,41 -28,31 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 3,33 3,42 -13,73 İş Girişim 16,25 -0,85 -14,25 İş GMYO 1,86 -1,59 -26,77 İş Y. Men. Değ. 15,36 0,07 -7,46 İş Yat. Ort. 2,84 -0,70 -15,55 İşbir Holding 6.850,00 -7,31 150,00 Işık Plastik 29,74 5,46 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,01 5,21 -11,40 İttifak Holding 1,80 0,00 -19,28 İz Hayvancılık Tarım 16,84 -2,04 -6,44 İzmir Demir Çelik 2,22 1,83 -32,92 İzmir Fırça 9,25 -3,65 66,37 Jantsa Jant Sanayi 747,30 -3,56 126,79 Kafein Yazılım 25,90 0,08 21,37 Kaplamin 24,36 0,41 -27,93 Kardemir (A) 6,29 0,48 5,71 Kardemir (B) 6,34 0,32 20,30 Kardemir (D) 7,16 0,56 23,88 Karel Elektronik 29,56 1,51 28,19 Karsan Otomotiv 3,36 -1,47 3,38 Karsu Tekstil 11,70 -10,00 36,84 Kartonsan 50,95 -1,07 -46,18 Katmerciler Ekipman 3,42 0,88 11,04 Kent Gıda 350,00 0,57 -1,57 Kerevitaş Gıda 5,35 1,33 -18,69 Kervan Gıda 16,36 0,99 23,75 Kervansaray Yat. Holding 0,72 -4,00 -42,86 Kiler GMYO 1,82 0,55 -27,49 Klimasan Klima 24,40 2,61 43,78 Koç Holding 18,31 -1,13 -10,48 Konfrut Gıda 16,71 1,27 -1,12 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 68,65 5,37 189,91 Konya Çimento 894,00 -5,20 -20,88 Kordsa Teknik Tekstil 22,34 0,63 43,67 Koza Altın 113,00 4,24 16,86 Koza Madencilik 13,77 1,62 -11,10 Körfez GMYO 5,12 2,20 -11,72 Kristal Kola 2,25 0,00 -42,60 Kron Telekomünikasyon 56,00 0,09 52,01 Kuştur Kuşadası Turizm 292,00 9,98 85,63 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,18 1,87 -5,22 Kütahya Porselen 52,35 -4,38 3,77 Lider Faktoring 2,83 -1,39 -17,01 Link Bilgisayar 36,30 0,83 13,88 Logo Yazılım 162,00 2,86 30,06 Lokman Hekim Sağlık 16,81 1,88 56,34 Lüks Kadife 60,30 -4,29 108,65 Makina Takım 3,33 1,83 -2,35 Marka Yatırım Holding 5,35 -1,65 -16,80 Marmaris Altınyunus 228,00 8,47 105,22 Marshall 247,00 -0,44 -19,47 Martı GMYO 1,79 0,56 -34,91 Martı Otel 2,03 4,64 -4,69 Matriks Bilgi Dağıtım 36,94 -1,70 Mavi Giyim 43,28 -0,78 -17,09 Mazhar Zorlu Holding 31,44 1,29 -0,13 Mega Polietilen 6,42 2,72 -16,19 Menderes Tekstil 2,37 -1,25 -23,30 Merit Turizm 253,30 9,99 202,63 Merko Gıda 6,10 -2,40 -29,40 Metemtur Yatırım 27,50 0,07 24,43 Metro Holding 1,89 -1,05 -9,13 Metro Petrol ve Tesisleri 2,23 0,45 -22,84 Metro Yatırım Ortaklığı 2,03 -0,49 -12,88 Migros Ticaret 36,30 -2,26 -15,19 Milpa 4,10 -1,20 -10,87 Mistral GMYO 5,01 3,51 6,37 MLP Sağlık 24,44 0,25 23,00 MMC San. ve Tic. Yat. 7,04 -9,97 53,04 Mondi Tire Kutsan 6,18 9,96 -18,68 Naturel Enerji 37,00 2,89 4,20 Naturelgaz 10,10 -0,88 Net Holding 5,73 0,35 67,06 Netaş Telekom. 24,48 0,99 -12,82 Niğbaş Niğde Beton 14,40 -1,10 -72,31 Nuh Çimento 56,65 2,91 17,95 Nurol GMYO 13,20 0,00 81,07 Odaş Elektrik 2,47 4,66 -36,67 Olmuksan-IP 7,31 0,14 -38,31 Orge Enerji Elektrik 10,67 0,28 44,58 Orma Orman Mahsulleri 37,00 2,78 151,36 Osmanlı Menkul 26,88 -0,52 -13,12 Ostim Endüstriyel Yat 2,23 0,90 -19,02 Otokar 346,00 4,50 13,71 Oyak Çimento 6,88 -0,15 -21,64 Oyak Yat. Ort. 7,78 -1,52 11,94 Oylum Sınai Yatırımlar 4,11 7,31 -12,74 Özak GMYO 4,47 0,45 -12,35 Özbal Çelik Boru 7,30 0,83 11,45 Özderici GMYO 1,59 0,00 -28,38 Özerden Plastik 8,05 1,26 -10,56 Pamukova Elektrik 30,62 1,39 43,62 Panora GMYO 6,22 -0,48 1,84 Papilon Savunma 17,45 2,77 -23,33 Park Elek.Madencilik 5,63 9,96 4,84 Parsan 29,32 -1,61 20,66 Pegasus 73,55 5,22 -1,41 Peker GMYO 1,20 0,00 -54,02 Penguen Gıda 3,53 -1,67 -30,10 Pera GMYO 1,36 1,49 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 25,94 7,55 41,53 Petkim 6,71 0,15 34,74 Petrokent Turizm 2.550,00 -2,44 181,33 Pınar Et ve Un 23,30 -2,18 6,47 Pınar Su 7,78 -2,38 4,71 Pınar Süt 19,64 -0,68 -12,90 Plastikkart 14,20 -1,39 -1,73 Polisan Holding 2,98 2,05 -22,49 Politeknik Metal 309,00 1,15 -23,84 Prizma Press Matbaacılık 5,05 -1,56 -7,85 QNB Finans Fin. Kir. 103,80 -3,44 -17,16 QNB Finansbank 48,94 -0,12 -30,43 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 22,80 -1,21 Ral Yatırım Holding 3,83 0,79 -13,74 Ray Sigorta 12,35 -0,40 -20,06 Reysaş GMYO 4,41 -3,50 -19,08 Reysaş Lojistik 4,00 -6,32 -22,69 Rhea Girişim 2,21 0,00 -40,59 Rodrigo Tekstil 17,85 2,47 30,20 Royal Halı 3,44 0,58 0,00 RTA Laboratuvarları 24,00 -3,15 -20,74 Sabancı Holding 8,09 -0,25 -26,63 Safkar Ege Soğutmacılık 8,47 -2,08 -22,15 Sanel Mühendislik 4,07 4,90 19,01 Sanifoam Sünger 15,75 0,51 15,81 Sanko Pazarlama 11,30 3,86 20,34 Saray Matbaacılık 4,26 -2,07 -51,43 Sarkuysan 15,00 0,27 69,68 Sasa Polyester 35,80 -1,76 138,91 Say Yenilenebilir Enerji 29,80 5,30 250,18 Sekuro Plastik 28,14 -5,51 101,58 Selçuk Ecza Deposu 10,05 1,11 -25,18 Selçuk Gıda 3,58 1,13 -28,11 Senkron Güvenlik 31,04 0,13 18,20 Serve Film Prodüksiyon 16,10 0,63 0,63 Servet GMYO 90,20 -1,96 15,05 Seyitler Kimya 24,64 -0,16 -1,80 Silverline Endüstri 5,44 -3,55 -36,74 Sinpaş GMYO 3,97 -0,25 -5,02 Smartiks Yazılım 6,23 -0,32 -29,68 Sodaş Sodyum Sanayii 30,46 9,18 15,66 Söktaş 4,08 -1,92 -19,84 Sönmez Filament 33,50 -6,32 -52,28 Sönmez Pamuklu 16,89 -0,65 -29,63 Sumaş Suni Tahta 68,60 -0,51 33,85 Şeker Fin. Kir. 7,78 2,64 21,56 Şekerbank 1,09 -0,91 -27,81 Şişe Cam 7,51 1,21 2,74 Şok Marketler Ticaret 12,10 -0,49 -4,12 T. Halk Bankası 4,29 1,18 -22,84 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,12 0,09 -28,78 T.S.K.B. 1,26 -1,56 -27,86 T.Tuborg 17,50 -2,51 -3,15 Taç Tarım Ürünleri 26,30 3,95 149,76 Tat Gıda 9,68 0,31 -16,27 TAV Havalimanları 21,52 4,06 1,03 Taze Kuru Gıda 273,50 2,67 26,44 Tek-Art Turizm 1,57 1,95 -22,28 Tekfen Holding 16,09 -2,48 -1,89 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,85 -4,06 -20,90 Temapol Polimer Plastik 13,85 -1,14 20,43 TGS Dış Ticaret 12,29 -0,89 -3,30 Tofaş Oto. Fab. 29,84 -0,80 -3,47 Torunlar GMYO 3,57 -0,56 -8,46 Trabzon Liman 28,60 0,00 -10,96 Trabzonspor Sportif 1,88 -1,05 -22,95 Trend GMYO 6,05 -2,10 -51,87 TSKB GMYO 4,18 -1,18 -27,30 Tuğçelik 8,07 1,51 -0,12 Tukaş 7,23 -0,14 -25,39 Turcas Petrol 3,55 -1,93 -26,80 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,41 1,56 Turkcell 14,84 -1,91 -5,44 Tümosan Motor ve Traktör 20,60 1,88 46,41 Tüpraş 87,75 -0,23 -18,75 Türk Hava Yolları 12,23 2,09 -5,27 Türk İlaç Serum 41,36 1,72 Türk Prysmian Kablo 9,13 -0,33 -24,55 Türk Telekom 6,37 0,16 -23,39 Türk Traktör 208,80 0,10 22,56 Türker Proje Gayrimenkul 130,00 0,00 15,15 Türkiye Sigorta 5,64 0,71 -8,71 Ufuk Yatırım 18,13 1,97 35,30 Ulaşlar Turizm Yat. 4,89 -4,31 15,33 Ulusoy Elektrik 56,55 1,62 10,13 Ulusoy Un Sanayi 5,69 -3,23 11,82 Umpaş Holding 1,73 4,85 -33,72 Uşak Seramik 2,69 -0,74 14,96 Utopya Turizm 30,00 8,07 -22,68 Uzertaş Boya 45,18 -10,00 -20,18 Ülker Bisküvi 22,00 0,55 -4,93 Vakıf Fin. Kir. 26,28 -10,00 516,90 Vakıf GMYO 2,46 -1,99 -26,14 Vakıf Yat. Ort. 6,63 -1,04 -9,92 Vakıflar Bankası 3,42 0,00 -27,39 Vakko Tekstil 12,87 0,55 105,38 Vanet Gıda 6,31 -2,77 -18,37 Verusa Holding 54,60 -0,73 21,06 Verusaturk Girisim 29,00 -3,78 121,71 Vestel 28,80 -3,94 36,75 Vestel Beyaz Eşya 53,75 1,70 31,48 Viking Kağıt 6,28 -4,12 -30,22 Yapı Kredi Koray GMYO 5,81 0,35 30,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,10 0,00 -29,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 86,15 -1,37 19,02 Yataş 16,87 1,08 16,75 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,81 -1,06 -36,14 Yeni Gimat GMYO 12,66 -1,33 9,21 Yeşil GMYO 1,12 0,00 -18,84 Yeşil Yapı 1,40 -2,10 -23,91 Yeşil Yatırım Holding 78,00 -2,62 -18,20 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.301,10 -0,69 -8,33 Yonga Mobilya 24,50 -1,13 -17,75 Yükselen Çelik 5,54 0,00 5,89 Yünsa 12,40 2,99 -10,74 Zorlu Enerji 1,99 -1,49 -28,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Afganistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

Fenerbahçe'nin 'kural hatası' iddialarına Selçuk Dereli'den yanıt: Tamamen yanlış

Nezen Germiyen cinayetinin şüphelisi Ahmet Taşkın hakkında tüyler ürperten itiraf! Stüdyo buz kesti

Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itiraz geldi: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var

Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı

Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük

Taş ve sopalar havada uçuştu! Yıkım işçileri ile gürültüden rahatsız olan vatandaş birbirine girdi

Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı