Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

03.05.2021 18:53
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)38.499,90-1,28-4,94
İş Bankası (C)4,992,46-26,54
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.3,340,30-13,47
İş Girişim16,260,06-14,20
İş GMYO1,881,08-25,98
İş Y. Men. Değ.16,004,17-3,60
İş Yat. Ort.2,891,76-14,07
İşbir Holding7.199,005,19162,97
Işık Plastik30,602,89

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,053,96-7,89
İttifak Holding1,895,00-15,25
İz Hayvancılık Tarım17,202,14-4,44
İzmir Demir Çelik2,240,90-32,32
İzmir Fırça8,94-3,3560,79
Jantsa Jant Sanayi730,10-2,30121,57
Kafein Yazılım27,405,7928,40
Kaplamin24,380,08-27,87
Kardemir (A)6,503,349,24
Kardemir (B)6,543,1524,10
Kardemir (D)7,393,2127,85
Karel Elektronik29,840,9529,40
Karsan Otomotiv3,473,276,77
Karsu Tekstil10,53-10,0023,16
Kartonsan56,009,91-40,85
Katmerciler Ekipman3,605,2616,88
Kent Gıda342,00-2,29-3,82
Kerevitaş Gıda5,411,12-17,78
Kervan Gıda16,23-0,7922,77
Kervansaray Yat. Holding0,720,00-42,86
Kiler GMYO1,914,95-23,90
Klimasan Klima24,841,8046,38
Koç Holding18,873,06-7,74
Konfrut Gıda17,102,331,18
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,655,83206,80
Konya Çimento955,006,82-15,49
Kordsa Teknik Tekstil23,344,4850,10
Koza Altın115,802,4819,75
Koza Madencilik14,021,82-9,49
Körfez GMYO5,303,52-8,62
Kristal Kola2,302,22-41,33
Kron Telekomünikasyon56,250,4552,69
Kuştur Kuşadası Turizm321,2010,00104,20
Kuyumcukent Gayrimenkul2,284,59-0,87
Kütahya Porselen52,550,384,16
Lider Faktoring2,974,95-12,90
Link Bilgisayar37,403,0317,33
Logo Yazılım163,801,1131,50
Lokman Hekim Sağlık16,860,3056,80
Lüks Kadife59,35-1,58105,36
Makina Takım3,433,000,59
Marka Yatırım Holding5,26-1,68-18,20
Marmaris Altınyunus229,900,83106,93
Marshall271,7010,00-11,41
Martı GMYO1,821,68-33,82
Martı Otel2,239,854,69
Matriks Bilgi Dağıtım37,160,60

Mavi Giyim44,041,76-15,63
Mazhar Zorlu Holding30,70-2,35-2,48
Mega Polietilen6,937,94-9,53
Menderes Tekstil2,609,70-15,86
Merit Turizm278,609,99232,86
Merko Gıda6,00-1,64-30,56
Metemtur Yatırım28,001,8226,70
Metro Holding1,942,65-6,73
Metro Petrol ve Tesisleri2,459,87-15,22
Metro Yatırım Ortaklığı2,061,48-11,59
Migros Ticaret36,981,87-13,60
Milpa4,171,71-9,35
Mistral GMYO5,173,199,77
MLP Sağlık24,40-0,1622,80
MMC San. ve Tic. Yat.7,00-0,5752,17
Mondi Tire Kutsan6,799,87-10,66
Naturel Enerji37,882,386,68
Naturelgaz10,261,58

Net Holding5,791,0568,80
Netaş Telekom.25,202,94-10,26
Niğbaş Niğde Beton14,11-2,01-72,87
Nuh Çimento57,651,7720,03
Nurol GMYO13,260,4581,89
Odaş Elektrik2,563,64-34,36
Olmuksan-IP7,451,92-37,13
Orge Enerji Elektrik10,932,4448,10
Orma Orman Mahsulleri34,28-7,35132,88
Osmanlı Menkul26,960,30-12,86
Ostim Endüstriyel Yat2,324,04-15,75
Otokar348,500,7214,53
Oyak Çimento7,153,92-18,56
Oyak Yat. Ort.8,083,8616,26
Oylum Sınai Yatırımlar4,140,73-12,10
Özak GMYO4,654,03-8,82
Özbal Çelik Boru7,563,5615,42
Özderici GMYO1,643,14-26,13
Özerden Plastik8,556,21-5,00
Pamukova Elektrik30,06-1,8340,99
Panora GMYO6,382,574,46
Papilon Savunma18,254,58-19,82
Park Elek.Madencilik6,199,9515,27
Parsan30,303,3424,69
Pegasus79,808,506,97
Peker GMYO1,3210,00-49,43
Penguen Gıda3,550,57-29,70
Pera GMYO1,413,68-19,51
Pergamon Dış Ticaret25,72-0,8540,33
Petkim6,801,3436,55
Petrokent Turizm2.520,00-1,18178,02
Pınar Et ve Un21,98-5,670,44
Pınar Su7,68-1,293,36
Pınar Süt19,841,02-12,02
Plastikkart14,250,35-1,38
Polisan Holding3,197,05-17,03
Politeknik Metal317,402,72-21,77
Prizma Press Matbaacılık5,192,77-5,29
QNB Finans Fin. Kir.97,90-5,68-21,87
QNB Finansbank49,541,23-29,58
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri23,864,65

Ral Yatırım Holding3,76-1,83-15,32
Ray Sigorta12,17-1,46-21,23
Reysaş GMYO4,440,68-18,53
Reysaş Lojistik4,092,25-20,95
Rhea Girişim2,283,17-38,71
Rodrigo Tekstil18,664,5436,11
Royal Halı3,440,000,00
RTA Laboratuvarları23,28-3,00-23,12
Sabancı Holding8,251,98-25,18
Safkar Ege Soğutmacılık8,925,31-18,01
Sanel Mühendislik4,05-0,4918,42
Sanifoam Sünger15,45-1,9013,60
Sanko Pazarlama11,350,4420,87
Saray Matbaacılık4,10-3,76-53,25
Sarkuysan15,704,6777,60
Sasa Polyester36,522,01143,72
Say Yenilenebilir Enerji32,448,86281,20
Sekuro Plastik26,18-6,9787,54
Selçuk Ecza Deposu10,171,19-24,28
Selçuk Gıda3,48-2,79-30,12
Senkron Güvenlik28,00-9,796,63
Serve Film Prodüksiyon16,00-0,620,00
Servet GMYO90,750,6115,75
Seyitler Kimya24,660,08-1,72
Silverline Endüstri5,653,86-34,30
Sinpaş GMYO3,90-1,76-6,70
Smartiks Yazılım6,524,65-26,41
Sodaş Sodyum Sanayii28,92-5,069,81
Söktaş4,100,49-19,45
Sönmez Filament33,961,37-51,62
Sönmez Pamuklu16,46-2,55-31,42
Sumaş Suni Tahta67,85-1,0932,39
Şeker Fin. Kir.7,810,3922,03
Şekerbank1,122,75-25,83
Şişe Cam7,732,935,75
Şok Marketler Ticaret12,311,74-2,46
T. Halk Bankası4,330,93-22,12
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,003,98-25,95
T.S.K.B.1,270,79-27,28
T.Tuborg17,852,00-1,22
Taç Tarım Ürünleri28,929,96174,64
Tat Gıda9,710,31-16,01
TAV Havalimanları23,207,818,92
Taze Kuru Gıda263,00-3,8421,59
Tek-Art Turizm1,729,55-14,85
Tekfen Holding16,281,18-0,73
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,225,40-16,63
Temapol Polimer Plastik14,504,6926,09
TGS Dış Ticaret12,300,08-3,23
Tofaş Oto. Fab.29,56-0,94-4,37
Torunlar GMYO3,631,68-6,92
Trabzon Liman31,148,88-3,05
Trabzonspor Sportif1,901,06-22,13
Trend GMYO6,293,97-49,96
TSKB GMYO4,251,67-26,09
Tuğçelik8,100,370,25
Tukaş7,290,83-24,77
Turcas Petrol3,909,86-19,59
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,470,58

Turkcell14,870,20-5,25
Tümosan Motor ve Traktör21,805,8354,94
Tüpraş90,853,53-15,88
Türk Hava Yolları12,925,640,08
Türk İlaç Serum40,00-3,29

Türk Prysmian Kablo9,332,19-22,89
Türk Telekom6,562,98-21,11
Türk Traktör208,900,0522,62
Türker Proje Gayrimenkul134,503,4619,13
Türkiye Sigorta5,50-2,48-10,98
Ufuk Yatırım17,01-6,1826,94
Ulaşlar Turizm Yat.5,196,1322,41
Ulusoy Elektrik57,752,1212,46
Ulusoy Un Sanayi5,61-1,4110,25
Umpaş Holding1,68-2,89-35,63
Uşak Seramik2,783,3518,80
Utopya Turizm27,00-10,00-30,41
Uzertaş Boya49,689,96-12,23
Ülker Bisküvi22,261,18-3,80
Vakıf Fin. Kir.23,66-9,97455,40
Vakıf GMYO2,501,63-24,93
Vakıf Yat. Ort.6,782,26-7,88
Vakıflar Bankası3,461,17-26,54
Vakko Tekstil12,79-0,62104,10
Vanet Gıda6,24-1,11-19,28
Verusa Holding56,403,3025,06
Verusaturk Girisim30,204,14130,89
Vestel29,040,8337,89
Vestel Beyaz Eşya53,10-1,2129,89
Viking Kağıt6,381,59-29,11
Yapı Kredi Koray GMYO6,135,5137,75
Yapı ve Kredi Bank.2,120,95-29,27
Yaprak Süt ve Besi Çift.84,60-1,8016,88
Yataş16,980,6517,51
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,954,98-32,95
Yeni Gimat GMYO12,690,249,47
Yeşil GMYO1,163,57-15,94
Yeşil Yapı1,453,57-21,20
Yeşil Yatırım Holding77,05-1,22-19,19
Yibitaş İnşaat Malzeme14.111,10-1,33-9,55
Yonga Mobilya24,22-1,14-18,69
Yükselen Çelik5,825,0511,24
Yünsa12,652,02-8,94
Zorlu Enerji2,032,01-26,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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