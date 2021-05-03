Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|38.499,90
|-1,28
|-4,94
|İş Bankası (C)
|4,99
|2,46
|-26,54
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|3,34
|0,30
|-13,47
|İş Girişim
|16,26
|0,06
|-14,20
|İş GMYO
|1,88
|1,08
|-25,98
|İş Y. Men. Değ.
|16,00
|4,17
|-3,60
|İş Yat. Ort.
|2,89
|1,76
|-14,07
|İşbir Holding
|7.199,00
|5,19
|162,97
|Işık Plastik
|30,60
|2,89
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,05
|3,96
|-7,89
|İttifak Holding
|1,89
|5,00
|-15,25
|İz Hayvancılık Tarım
|17,20
|2,14
|-4,44
|İzmir Demir Çelik
|2,24
|0,90
|-32,32
|İzmir Fırça
|8,94
|-3,35
|60,79
|Jantsa Jant Sanayi
|730,10
|-2,30
|121,57
|Kafein Yazılım
|27,40
|5,79
|28,40
|Kaplamin
|24,38
|0,08
|-27,87
|Kardemir (A)
|6,50
|3,34
|9,24
|Kardemir (B)
|6,54
|3,15
|24,10
|Kardemir (D)
|7,39
|3,21
|27,85
|Karel Elektronik
|29,84
|0,95
|29,40
|Karsan Otomotiv
|3,47
|3,27
|6,77
|Karsu Tekstil
|10,53
|-10,00
|23,16
|Kartonsan
|56,00
|9,91
|-40,85
|Katmerciler Ekipman
|3,60
|5,26
|16,88
|Kent Gıda
|342,00
|-2,29
|-3,82
|Kerevitaş Gıda
|5,41
|1,12
|-17,78
|Kervan Gıda
|16,23
|-0,79
|22,77
|Kervansaray Yat. Holding
|0,72
|0,00
|-42,86
|Kiler GMYO
|1,91
|4,95
|-23,90
|Klimasan Klima
|24,84
|1,80
|46,38
|Koç Holding
|18,87
|3,06
|-7,74
|Konfrut Gıda
|17,10
|2,33
|1,18
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|72,65
|5,83
|206,80
|Konya Çimento
|955,00
|6,82
|-15,49
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,34
|4,48
|50,10
|Koza Altın
|115,80
|2,48
|19,75
|Koza Madencilik
|14,02
|1,82
|-9,49
|Körfez GMYO
|5,30
|3,52
|-8,62
|Kristal Kola
|2,30
|2,22
|-41,33
|Kron Telekomünikasyon
|56,25
|0,45
|52,69
|Kuştur Kuşadası Turizm
|321,20
|10,00
|104,20
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|4,59
|-0,87
|Kütahya Porselen
|52,55
|0,38
|4,16
|Lider Faktoring
|2,97
|4,95
|-12,90
|Link Bilgisayar
|37,40
|3,03
|17,33
|Logo Yazılım
|163,80
|1,11
|31,50
|Lokman Hekim Sağlık
|16,86
|0,30
|56,80
|Lüks Kadife
|59,35
|-1,58
|105,36
|Makina Takım
|3,43
|3,00
|0,59
|Marka Yatırım Holding
|5,26
|-1,68
|-18,20
|Marmaris Altınyunus
|229,90
|0,83
|106,93
|Marshall
|271,70
|10,00
|-11,41
|Martı GMYO
|1,82
|1,68
|-33,82
|Martı Otel
|2,23
|9,85
|4,69
|Matriks Bilgi Dağıtım
|37,16
|0,60
|Mavi Giyim
|44,04
|1,76
|-15,63
|Mazhar Zorlu Holding
|30,70
|-2,35
|-2,48
|Mega Polietilen
|6,93
|7,94
|-9,53
|Menderes Tekstil
|2,60
|9,70
|-15,86
|Merit Turizm
|278,60
|9,99
|232,86
|Merko Gıda
|6,00
|-1,64
|-30,56
|Metemtur Yatırım
|28,00
|1,82
|26,70
|Metro Holding
|1,94
|2,65
|-6,73
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,45
|9,87
|-15,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,06
|1,48
|-11,59
|Migros Ticaret
|36,98
|1,87
|-13,60
|Milpa
|4,17
|1,71
|-9,35
|Mistral GMYO
|5,17
|3,19
|9,77
|MLP Sağlık
|24,40
|-0,16
|22,80
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,00
|-0,57
|52,17
|Mondi Tire Kutsan
|6,79
|9,87
|-10,66
|Naturel Enerji
|37,88
|2,38
|6,68
|Naturelgaz
|10,26
|1,58
|Net Holding
|5,79
|1,05
|68,80
|Netaş Telekom.
|25,20
|2,94
|-10,26
|Niğbaş Niğde Beton
|14,11
|-2,01
|-72,87
|Nuh Çimento
|57,65
|1,77
|20,03
|Nurol GMYO
|13,26
|0,45
|81,89
|Odaş Elektrik
|2,56
|3,64
|-34,36
|Olmuksan-IP
|7,45
|1,92
|-37,13
|Orge Enerji Elektrik
|10,93
|2,44
|48,10
|Orma Orman Mahsulleri
|34,28
|-7,35
|132,88
|Osmanlı Menkul
|26,96
|0,30
|-12,86
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,32
|4,04
|-15,75
|Otokar
|348,50
|0,72
|14,53
|Oyak Çimento
|7,15
|3,92
|-18,56
|Oyak Yat. Ort.
|8,08
|3,86
|16,26
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,14
|0,73
|-12,10
|Özak GMYO
|4,65
|4,03
|-8,82
|Özbal Çelik Boru
|7,56
|3,56
|15,42
|Özderici GMYO
|1,64
|3,14
|-26,13
|Özerden Plastik
|8,55
|6,21
|-5,00
|Pamukova Elektrik
|30,06
|-1,83
|40,99
|Panora GMYO
|6,38
|2,57
|4,46
|Papilon Savunma
|18,25
|4,58
|-19,82
|Park Elek.Madencilik
|6,19
|9,95
|15,27
|Parsan
|30,30
|3,34
|24,69
|Pegasus
|79,80
|8,50
|6,97
|Peker GMYO
|1,32
|10,00
|-49,43
|Penguen Gıda
|3,55
|0,57
|-29,70
|Pera GMYO
|1,41
|3,68
|-19,51
|Pergamon Dış Ticaret
|25,72
|-0,85
|40,33
|Petkim
|6,80
|1,34
|36,55
|Petrokent Turizm
|2.520,00
|-1,18
|178,02
|Pınar Et ve Un
|21,98
|-5,67
|0,44
|Pınar Su
|7,68
|-1,29
|3,36
|Pınar Süt
|19,84
|1,02
|-12,02
|Plastikkart
|14,25
|0,35
|-1,38
|Polisan Holding
|3,19
|7,05
|-17,03
|Politeknik Metal
|317,40
|2,72
|-21,77
|Prizma Press Matbaacılık
|5,19
|2,77
|-5,29
|QNB Finans Fin. Kir.
|97,90
|-5,68
|-21,87
|QNB Finansbank
|49,54
|1,23
|-29,58
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|23,86
|4,65
|Ral Yatırım Holding
|3,76
|-1,83
|-15,32
|Ray Sigorta
|12,17
|-1,46
|-21,23
|Reysaş GMYO
|4,44
|0,68
|-18,53
|Reysaş Lojistik
|4,09
|2,25
|-20,95
|Rhea Girişim
|2,28
|3,17
|-38,71
|Rodrigo Tekstil
|18,66
|4,54
|36,11
|Royal Halı
|3,44
|0,00
|0,00
|RTA Laboratuvarları
|23,28
|-3,00
|-23,12
|Sabancı Holding
|8,25
|1,98
|-25,18
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,92
|5,31
|-18,01
|Sanel Mühendislik
|4,05
|-0,49
|18,42
|Sanifoam Sünger
|15,45
|-1,90
|13,60
|Sanko Pazarlama
|11,35
|0,44
|20,87
|Saray Matbaacılık
|4,10
|-3,76
|-53,25
|Sarkuysan
|15,70
|4,67
|77,60
|Sasa Polyester
|36,52
|2,01
|143,72
|Say Yenilenebilir Enerji
|32,44
|8,86
|281,20
|Sekuro Plastik
|26,18
|-6,97
|87,54
|Selçuk Ecza Deposu
|10,17
|1,19
|-24,28
|Selçuk Gıda
|3,48
|-2,79
|-30,12
|Senkron Güvenlik
|28,00
|-9,79
|6,63
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|-0,62
|0,00
|Servet GMYO
|90,75
|0,61
|15,75
|Seyitler Kimya
|24,66
|0,08
|-1,72
|Silverline Endüstri
|5,65
|3,86
|-34,30
|Sinpaş GMYO
|3,90
|-1,76
|-6,70
|Smartiks Yazılım
|6,52
|4,65
|-26,41
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,92
|-5,06
|9,81
|Söktaş
|4,10
|0,49
|-19,45
|Sönmez Filament
|33,96
|1,37
|-51,62
|Sönmez Pamuklu
|16,46
|-2,55
|-31,42
|Sumaş Suni Tahta
|67,85
|-1,09
|32,39
|Şeker Fin. Kir.
|7,81
|0,39
|22,03
|Şekerbank
|1,12
|2,75
|-25,83
|Şişe Cam
|7,73
|2,93
|5,75
|Şok Marketler Ticaret
|12,31
|1,74
|-2,46
|T. Halk Bankası
|4,33
|0,93
|-22,12
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,00
|3,98
|-25,95
|T.S.K.B.
|1,27
|0,79
|-27,28
|T.Tuborg
|17,85
|2,00
|-1,22
|Taç Tarım Ürünleri
|28,92
|9,96
|174,64
|Tat Gıda
|9,71
|0,31
|-16,01
|TAV Havalimanları
|23,20
|7,81
|8,92
|Taze Kuru Gıda
|263,00
|-3,84
|21,59
|Tek-Art Turizm
|1,72
|9,55
|-14,85
|Tekfen Holding
|16,28
|1,18
|-0,73
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,22
|5,40
|-16,63
|Temapol Polimer Plastik
|14,50
|4,69
|26,09
|TGS Dış Ticaret
|12,30
|0,08
|-3,23
|Tofaş Oto. Fab.
|29,56
|-0,94
|-4,37
|Torunlar GMYO
|3,63
|1,68
|-6,92
|Trabzon Liman
|31,14
|8,88
|-3,05
|Trabzonspor Sportif
|1,90
|1,06
|-22,13
|Trend GMYO
|6,29
|3,97
|-49,96
|TSKB GMYO
|4,25
|1,67
|-26,09
|Tuğçelik
|8,10
|0,37
|0,25
|Tukaş
|7,29
|0,83
|-24,77
|Turcas Petrol
|3,90
|9,86
|-19,59
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,47
|0,58
|Turkcell
|14,87
|0,20
|-5,25
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,80
|5,83
|54,94
|Tüpraş
|90,85
|3,53
|-15,88
|Türk Hava Yolları
|12,92
|5,64
|0,08
|Türk İlaç Serum
|40,00
|-3,29
|Türk Prysmian Kablo
|9,33
|2,19
|-22,89
|Türk Telekom
|6,56
|2,98
|-21,11
|Türk Traktör
|208,90
|0,05
|22,62
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,50
|3,46
|19,13
|Türkiye Sigorta
|5,50
|-2,48
|-10,98
|Ufuk Yatırım
|17,01
|-6,18
|26,94
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,19
|6,13
|22,41
|Ulusoy Elektrik
|57,75
|2,12
|12,46
|Ulusoy Un Sanayi
|5,61
|-1,41
|10,25
|Umpaş Holding
|1,68
|-2,89
|-35,63
|Uşak Seramik
|2,78
|3,35
|18,80
|Utopya Turizm
|27,00
|-10,00
|-30,41
|Uzertaş Boya
|49,68
|9,96
|-12,23
|Ülker Bisküvi
|22,26
|1,18
|-3,80
|Vakıf Fin. Kir.
|23,66
|-9,97
|455,40
|Vakıf GMYO
|2,50
|1,63
|-24,93
|Vakıf Yat. Ort.
|6,78
|2,26
|-7,88
|Vakıflar Bankası
|3,46
|1,17
|-26,54
|Vakko Tekstil
|12,79
|-0,62
|104,10
|Vanet Gıda
|6,24
|-1,11
|-19,28
|Verusa Holding
|56,40
|3,30
|25,06
|Verusaturk Girisim
|30,20
|4,14
|130,89
|Vestel
|29,04
|0,83
|37,89
|Vestel Beyaz Eşya
|53,10
|-1,21
|29,89
|Viking Kağıt
|6,38
|1,59
|-29,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,13
|5,51
|37,75
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,12
|0,95
|-29,27
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|84,60
|-1,80
|16,88
|Yataş
|16,98
|0,65
|17,51
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,95
|4,98
|-32,95
|Yeni Gimat GMYO
|12,69
|0,24
|9,47
|Yeşil GMYO
|1,16
|3,57
|-15,94
|Yeşil Yapı
|1,45
|3,57
|-21,20
|Yeşil Yatırım Holding
|77,05
|-1,22
|-19,19
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.111,10
|-1,33
|-9,55
|Yonga Mobilya
|24,22
|-1,14
|-18,69
|Yükselen Çelik
|5,82
|5,05
|11,24
|Yünsa
|12,65
|2,02
|-8,94
|Zorlu Enerji
|2,03
|2,01
|-26,71
(Son)
Kaynak: AA
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