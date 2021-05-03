Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 38.499,90 -1,28 -4,94 İş Bankası (C) 4,99 2,46 -26,54 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 3,34 0,30 -13,47 İş Girişim 16,26 0,06 -14,20 İş GMYO 1,88 1,08 -25,98 İş Y. Men. Değ. 16,00 4,17 -3,60 İş Yat. Ort. 2,89 1,76 -14,07 İşbir Holding 7.199,00 5,19 162,97 Işık Plastik 30,60 2,89 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,05 3,96 -7,89 İttifak Holding 1,89 5,00 -15,25 İz Hayvancılık Tarım 17,20 2,14 -4,44 İzmir Demir Çelik 2,24 0,90 -32,32 İzmir Fırça 8,94 -3,35 60,79 Jantsa Jant Sanayi 730,10 -2,30 121,57 Kafein Yazılım 27,40 5,79 28,40 Kaplamin 24,38 0,08 -27,87 Kardemir (A) 6,50 3,34 9,24 Kardemir (B) 6,54 3,15 24,10 Kardemir (D) 7,39 3,21 27,85 Karel Elektronik 29,84 0,95 29,40 Karsan Otomotiv 3,47 3,27 6,77 Karsu Tekstil 10,53 -10,00 23,16 Kartonsan 56,00 9,91 -40,85 Katmerciler Ekipman 3,60 5,26 16,88 Kent Gıda 342,00 -2,29 -3,82 Kerevitaş Gıda 5,41 1,12 -17,78 Kervan Gıda 16,23 -0,79 22,77 Kervansaray Yat. Holding 0,72 0,00 -42,86 Kiler GMYO 1,91 4,95 -23,90 Klimasan Klima 24,84 1,80 46,38 Koç Holding 18,87 3,06 -7,74 Konfrut Gıda 17,10 2,33 1,18 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,65 5,83 206,80 Konya Çimento 955,00 6,82 -15,49 Kordsa Teknik Tekstil 23,34 4,48 50,10 Koza Altın 115,80 2,48 19,75 Koza Madencilik 14,02 1,82 -9,49 Körfez GMYO 5,30 3,52 -8,62 Kristal Kola 2,30 2,22 -41,33 Kron Telekomünikasyon 56,25 0,45 52,69 Kuştur Kuşadası Turizm 321,20 10,00 104,20 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 4,59 -0,87 Kütahya Porselen 52,55 0,38 4,16 Lider Faktoring 2,97 4,95 -12,90 Link Bilgisayar 37,40 3,03 17,33 Logo Yazılım 163,80 1,11 31,50 Lokman Hekim Sağlık 16,86 0,30 56,80 Lüks Kadife 59,35 -1,58 105,36 Makina Takım 3,43 3,00 0,59 Marka Yatırım Holding 5,26 -1,68 -18,20 Marmaris Altınyunus 229,90 0,83 106,93 Marshall 271,70 10,00 -11,41 Martı GMYO 1,82 1,68 -33,82 Martı Otel 2,23 9,85 4,69 Matriks Bilgi Dağıtım 37,16 0,60 Mavi Giyim 44,04 1,76 -15,63 Mazhar Zorlu Holding 30,70 -2,35 -2,48 Mega Polietilen 6,93 7,94 -9,53 Menderes Tekstil 2,60 9,70 -15,86 Merit Turizm 278,60 9,99 232,86 Merko Gıda 6,00 -1,64 -30,56 Metemtur Yatırım 28,00 1,82 26,70 Metro Holding 1,94 2,65 -6,73 Metro Petrol ve Tesisleri 2,45 9,87 -15,22 Metro Yatırım Ortaklığı 2,06 1,48 -11,59 Migros Ticaret 36,98 1,87 -13,60 Milpa 4,17 1,71 -9,35 Mistral GMYO 5,17 3,19 9,77 MLP Sağlık 24,40 -0,16 22,80 MMC San. ve Tic. Yat. 7,00 -0,57 52,17 Mondi Tire Kutsan 6,79 9,87 -10,66 Naturel Enerji 37,88 2,38 6,68 Naturelgaz 10,26 1,58 Net Holding 5,79 1,05 68,80 Netaş Telekom. 25,20 2,94 -10,26 Niğbaş Niğde Beton 14,11 -2,01 -72,87 Nuh Çimento 57,65 1,77 20,03 Nurol GMYO 13,26 0,45 81,89 Odaş Elektrik 2,56 3,64 -34,36 Olmuksan-IP 7,45 1,92 -37,13 Orge Enerji Elektrik 10,93 2,44 48,10 Orma Orman Mahsulleri 34,28 -7,35 132,88 Osmanlı Menkul 26,96 0,30 -12,86 Ostim Endüstriyel Yat 2,32 4,04 -15,75 Otokar 348,50 0,72 14,53 Oyak Çimento 7,15 3,92 -18,56 Oyak Yat. Ort. 8,08 3,86 16,26 Oylum Sınai Yatırımlar 4,14 0,73 -12,10 Özak GMYO 4,65 4,03 -8,82 Özbal Çelik Boru 7,56 3,56 15,42 Özderici GMYO 1,64 3,14 -26,13 Özerden Plastik 8,55 6,21 -5,00 Pamukova Elektrik 30,06 -1,83 40,99 Panora GMYO 6,38 2,57 4,46 Papilon Savunma 18,25 4,58 -19,82 Park Elek.Madencilik 6,19 9,95 15,27 Parsan 30,30 3,34 24,69 Pegasus 79,80 8,50 6,97 Peker GMYO 1,32 10,00 -49,43 Penguen Gıda 3,55 0,57 -29,70 Pera GMYO 1,41 3,68 -19,51 Pergamon Dış Ticaret 25,72 -0,85 40,33 Petkim 6,80 1,34 36,55 Petrokent Turizm 2.520,00 -1,18 178,02 Pınar Et ve Un 21,98 -5,67 0,44 Pınar Su 7,68 -1,29 3,36 Pınar Süt 19,84 1,02 -12,02 Plastikkart 14,25 0,35 -1,38 Polisan Holding 3,19 7,05 -17,03 Politeknik Metal 317,40 2,72 -21,77 Prizma Press Matbaacılık 5,19 2,77 -5,29 QNB Finans Fin. Kir. 97,90 -5,68 -21,87 QNB Finansbank 49,54 1,23 -29,58 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 23,86 4,65 Ral Yatırım Holding 3,76 -1,83 -15,32 Ray Sigorta 12,17 -1,46 -21,23 Reysaş GMYO 4,44 0,68 -18,53 Reysaş Lojistik 4,09 2,25 -20,95 Rhea Girişim 2,28 3,17 -38,71 Rodrigo Tekstil 18,66 4,54 36,11 Royal Halı 3,44 0,00 0,00 RTA Laboratuvarları 23,28 -3,00 -23,12 Sabancı Holding 8,25 1,98 -25,18 Safkar Ege Soğutmacılık 8,92 5,31 -18,01 Sanel Mühendislik 4,05 -0,49 18,42 Sanifoam Sünger 15,45 -1,90 13,60 Sanko Pazarlama 11,35 0,44 20,87 Saray Matbaacılık 4,10 -3,76 -53,25 Sarkuysan 15,70 4,67 77,60 Sasa Polyester 36,52 2,01 143,72 Say Yenilenebilir Enerji 32,44 8,86 281,20 Sekuro Plastik 26,18 -6,97 87,54 Selçuk Ecza Deposu 10,17 1,19 -24,28 Selçuk Gıda 3,48 -2,79 -30,12 Senkron Güvenlik 28,00 -9,79 6,63 Serve Film Prodüksiyon 16,00 -0,62 0,00 Servet GMYO 90,75 0,61 15,75 Seyitler Kimya 24,66 0,08 -1,72 Silverline Endüstri 5,65 3,86 -34,30 Sinpaş GMYO 3,90 -1,76 -6,70 Smartiks Yazılım 6,52 4,65 -26,41 Sodaş Sodyum Sanayii 28,92 -5,06 9,81 Söktaş 4,10 0,49 -19,45 Sönmez Filament 33,96 1,37 -51,62 Sönmez Pamuklu 16,46 -2,55 -31,42 Sumaş Suni Tahta 67,85 -1,09 32,39 Şeker Fin. Kir. 7,81 0,39 22,03 Şekerbank 1,12 2,75 -25,83 Şişe Cam 7,73 2,93 5,75 Şok Marketler Ticaret 12,31 1,74 -2,46 T. Halk Bankası 4,33 0,93 -22,12 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,00 3,98 -25,95 T.S.K.B. 1,27 0,79 -27,28 T.Tuborg 17,85 2,00 -1,22 Taç Tarım Ürünleri 28,92 9,96 174,64 Tat Gıda 9,71 0,31 -16,01 TAV Havalimanları 23,20 7,81 8,92 Taze Kuru Gıda 263,00 -3,84 21,59 Tek-Art Turizm 1,72 9,55 -14,85 Tekfen Holding 16,28 1,18 -0,73 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,22 5,40 -16,63 Temapol Polimer Plastik 14,50 4,69 26,09 TGS Dış Ticaret 12,30 0,08 -3,23 Tofaş Oto. Fab. 29,56 -0,94 -4,37 Torunlar GMYO 3,63 1,68 -6,92 Trabzon Liman 31,14 8,88 -3,05 Trabzonspor Sportif 1,90 1,06 -22,13 Trend GMYO 6,29 3,97 -49,96 TSKB GMYO 4,25 1,67 -26,09 Tuğçelik 8,10 0,37 0,25 Tukaş 7,29 0,83 -24,77 Turcas Petrol 3,90 9,86 -19,59 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,47 0,58 Turkcell 14,87 0,20 -5,25 Tümosan Motor ve Traktör 21,80 5,83 54,94 Tüpraş 90,85 3,53 -15,88 Türk Hava Yolları 12,92 5,64 0,08 Türk İlaç Serum 40,00 -3,29 Türk Prysmian Kablo 9,33 2,19 -22,89 Türk Telekom 6,56 2,98 -21,11 Türk Traktör 208,90 0,05 22,62 Türker Proje Gayrimenkul 134,50 3,46 19,13 Türkiye Sigorta 5,50 -2,48 -10,98 Ufuk Yatırım 17,01 -6,18 26,94 Ulaşlar Turizm Yat. 5,19 6,13 22,41 Ulusoy Elektrik 57,75 2,12 12,46 Ulusoy Un Sanayi 5,61 -1,41 10,25 Umpaş Holding 1,68 -2,89 -35,63 Uşak Seramik 2,78 3,35 18,80 Utopya Turizm 27,00 -10,00 -30,41 Uzertaş Boya 49,68 9,96 -12,23 Ülker Bisküvi 22,26 1,18 -3,80 Vakıf Fin. Kir. 23,66 -9,97 455,40 Vakıf GMYO 2,50 1,63 -24,93 Vakıf Yat. Ort. 6,78 2,26 -7,88 Vakıflar Bankası 3,46 1,17 -26,54 Vakko Tekstil 12,79 -0,62 104,10 Vanet Gıda 6,24 -1,11 -19,28 Verusa Holding 56,40 3,30 25,06 Verusaturk Girisim 30,20 4,14 130,89 Vestel 29,04 0,83 37,89 Vestel Beyaz Eşya 53,10 -1,21 29,89 Viking Kağıt 6,38 1,59 -29,11 Yapı Kredi Koray GMYO 6,13 5,51 37,75 Yapı ve Kredi Bank. 2,12 0,95 -29,27 Yaprak Süt ve Besi Çift. 84,60 -1,80 16,88 Yataş 16,98 0,65 17,51 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,95 4,98 -32,95 Yeni Gimat GMYO 12,69 0,24 9,47 Yeşil GMYO 1,16 3,57 -15,94 Yeşil Yapı 1,45 3,57 -21,20 Yeşil Yatırım Holding 77,05 -1,22 -19,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.111,10 -1,33 -9,55 Yonga Mobilya 24,22 -1,14 -18,69 Yükselen Çelik 5,82 5,05 11,24 Yünsa 12,65 2,02 -8,94 Zorlu Enerji 2,03 2,01 -26,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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