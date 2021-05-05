Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|36.889,90
|-0,30
|-8,91
|İş Bankası (C)
|4,95
|0,20
|-27,13
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|3,23
|-0,92
|-16,32
|İş Girişim
|16,12
|-2,30
|-14,93
|İş GMYO
|1,86
|-0,53
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|16,61
|1,22
|0,08
|İş Yat. Ort.
|2,86
|0,35
|-14,96
|İşbir Holding
|7.700,00
|10,00
|181,27
|Işık Plastik
|30,92
|-0,26
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,04
|-3,70
|-8,77
|İttifak Holding
|1,94
|4,30
|-13,00
|İz Hayvancılık Tarım
|17,32
|-4,20
|-3,78
|İzmir Demir Çelik
|2,19
|-1,35
|-33,83
|İzmir Fırça
|8,55
|-1,95
|53,78
|Jantsa Jant Sanayi
|715,00
|1,13
|116,99
|Kafein Yazılım
|27,98
|3,25
|31,12
|Kaplamin
|23,02
|-3,03
|-31,89
|Kardemir (A)
|6,60
|1,07
|10,92
|Kardemir (B)
|6,74
|2,59
|27,89
|Kardemir (D)
|7,71
|1,05
|33,39
|Karel Elektronik
|32,04
|2,30
|38,94
|Karsan Otomotiv
|3,75
|1,08
|15,38
|Karsu Tekstil
|10,47
|-3,94
|22,46
|Kartonsan
|59,40
|-3,57
|-37,26
|Katmerciler Ekipman
|3,60
|2,56
|16,88
|Kent Gıda
|330,00
|-2,68
|-7,20
|Kerevitaş Gıda
|5,32
|0,95
|-19,15
|Kervan Gıda
|17,11
|2,70
|29,43
|Kervansaray Yat. Holding
|0,69
|-4,17
|-45,24
|Kiler GMYO
|1,84
|-1,60
|-26,69
|Klimasan Klima
|23,74
|-2,94
|39,89
|Koç Holding
|18,64
|0,11
|-8,86
|Konfrut Gıda
|16,60
|0,24
|-1,78
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|69,45
|-2,46
|193,29
|Konya Çimento
|933,00
|-0,11
|-17,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,62
|2,87
|51,90
|Koza Altın
|117,40
|2,09
|21,41
|Koza Madencilik
|14,06
|0,36
|-9,23
|Körfez GMYO
|5,22
|-2,06
|-10,00
|Kristal Kola
|2,25
|-0,88
|-42,60
|Kron Telekomünikasyon
|56,20
|0,36
|52,55
|Kuştur Kuşadası Turizm
|297,50
|-9,93
|89,13
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,24
|-0,88
|-2,61
|Kütahya Porselen
|52,30
|0,10
|3,67
|Lider Faktoring
|2,77
|-5,14
|-18,77
|Link Bilgisayar
|37,90
|4,18
|18,90
|Logo Yazılım
|167,30
|3,91
|34,31
|Lokman Hekim Sağlık
|16,53
|-0,96
|53,73
|Lüks Kadife
|62,15
|10,00
|115,05
|Makina Takım
|3,32
|-0,30
|-2,64
|Marka Yatırım Holding
|5,25
|0,77
|-18,35
|Marmaris Altınyunus
|221,00
|2,50
|98,92
|Marshall
|285,00
|-4,62
|-7,08
|Martı GMYO
|1,68
|-7,18
|-38,91
|Martı Otel
|2,21
|-2,64
|3,76
|Matriks Bilgi Dağıtım
|42,24
|10,00
|Mavi Giyim
|46,30
|-0,43
|-11,30
|Mazhar Zorlu Holding
|30,96
|-0,13
|-1,65
|Mega Polietilen
|6,79
|1,80
|-11,36
|Menderes Tekstil
|2,56
|-1,16
|-17,15
|Merit Turizm
|280,10
|-8,58
|234,65
|Merko Gıda
|5,80
|0,00
|-32,87
|Metemtur Yatırım
|28,52
|4,32
|29,05
|Metro Holding
|1,94
|-1,52
|-6,73
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,46
|-8,55
|-14,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,04
|0,00
|-12,45
|Migros Ticaret
|37,54
|3,42
|-12,29
|Milpa
|4,09
|-1,68
|-11,09
|Mistral GMYO
|5,22
|-2,43
|10,83
|MLP Sağlık
|24,36
|-2,17
|22,60
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,28
|4,00
|58,26
|Mondi Tire Kutsan
|6,68
|-4,30
|-12,11
|Naturel Enerji
|36,94
|-1,81
|4,03
|Naturelgaz
|10,01
|-2,25
|Net Holding
|5,88
|1,91
|71,43
|Netaş Telekom.
|25,12
|1,95
|-10,54
|Niğbaş Niğde Beton
|13,77
|1,25
|-73,52
|Nuh Çimento
|55,45
|0,09
|15,45
|Nurol GMYO
|13,58
|1,72
|86,28
|Odaş Elektrik
|2,48
|-2,36
|-36,41
|Olmuksan-IP
|7,48
|0,40
|-36,88
|Orge Enerji Elektrik
|10,63
|-1,39
|44,04
|Orma Orman Mahsulleri
|35,80
|-2,72
|143,21
|Osmanlı Menkul
|27,64
|-1,99
|-10,67
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,31
|-2,94
|-16,12
|Otokar
|342,40
|0,03
|12,53
|Oyak Çimento
|7,14
|1,56
|-18,68
|Oyak Yat. Ort.
|8,02
|-0,74
|15,40
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,11
|-1,20
|-12,74
|Özak GMYO
|4,48
|-1,54
|-12,16
|Özbal Çelik Boru
|7,72
|-0,64
|17,86
|Özderici GMYO
|1,61
|-1,23
|-27,48
|Özerden Plastik
|8,48
|0,24
|-5,78
|Pamukova Elektrik
|28,70
|-0,69
|34,62
|Panora GMYO
|6,17
|-1,28
|1,02
|Papilon Savunma
|18,04
|0,67
|-20,74
|Park Elek.Madencilik
|5,49
|-3,85
|2,23
|Parsan
|30,36
|0,66
|24,94
|Pegasus
|79,40
|-1,67
|6,43
|Peker GMYO
|1,29
|-1,53
|-50,57
|Penguen Gıda
|3,47
|0,00
|-31,29
|Pera GMYO
|1,40
|-4,76
|-20,08
|Pergamon Dış Ticaret
|25,08
|0,08
|36,83
|Petkim
|6,74
|-2,03
|35,34
|Petrokent Turizm
|2.404,10
|-3,06
|165,24
|Pınar Et ve Un
|21,56
|-1,01
|-1,48
|Pınar Su
|7,55
|-1,95
|1,62
|Pınar Süt
|19,72
|-0,40
|-12,55
|Plastikkart
|14,41
|0,63
|-0,28
|Polisan Holding
|3,08
|-1,28
|-19,89
|Politeknik Metal
|307,80
|-2,59
|-24,14
|Prizma Press Matbaacılık
|5,21
|-0,38
|-4,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|96,20
|-3,80
|-23,22
|QNB Finansbank
|49,02
|-1,96
|-30,32
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|25,00
|1,05
|Ral Yatırım Holding
|3,48
|-3,06
|-21,62
|Ray Sigorta
|11,90
|-1,41
|-22,98
|Reysaş GMYO
|4,21
|-3,66
|-22,75
|Reysaş Lojistik
|3,83
|-2,05
|-25,98
|Rhea Girişim
|2,46
|9,82
|-33,87
|Rodrigo Tekstil
|18,18
|-2,10
|32,60
|Royal Halı
|3,58
|2,29
|4,07
|RTA Laboratuvarları
|23,82
|4,75
|-21,33
|Sabancı Holding
|8,35
|1,71
|-24,27
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,84
|-1,78
|-18,75
|Sanel Mühendislik
|4,00
|-0,99
|16,96
|Sanifoam Sünger
|15,00
|-0,73
|10,29
|Sanko Pazarlama
|10,92
|-2,50
|16,29
|Saray Matbaacılık
|4,05
|0,25
|-53,82
|Sarkuysan
|15,18
|-0,46
|74,53
|Sasa Polyester
|35,12
|-1,84
|134,38
|Say Yenilenebilir Enerji
|33,48
|1,39
|293,42
|Sekuro Plastik
|24,16
|-2,82
|73,07
|Selçuk Ecza Deposu
|9,86
|-0,90
|-26,59
|Selçuk Gıda
|3,41
|0,89
|-31,53
|Senkron Güvenlik
|33,80
|9,74
|28,71
|Serve Film Prodüksiyon
|15,40
|-1,28
|-3,75
|Servet GMYO
|89,00
|-1,00
|13,52
|Seyitler Kimya
|25,78
|0,16
|2,75
|Silverline Endüstri
|5,71
|-0,52
|-33,60
|Sinpaş GMYO
|3,73
|-2,61
|-10,77
|Smartiks Yazılım
|6,33
|-1,56
|-28,56
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,28
|-0,98
|7,38
|Söktaş
|4,00
|-1,23
|-21,41
|Sönmez Filament
|32,50
|-3,56
|-53,70
|Sönmez Pamuklu
|15,48
|-7,53
|-35,50
|Sumaş Suni Tahta
|70,00
|0,21
|36,59
|Şeker Fin. Kir.
|7,16
|-5,42
|11,87
|Şekerbank
|1,14
|1,79
|-24,50
|Şişe Cam
|7,63
|-0,13
|4,38
|Şok Marketler Ticaret
|12,22
|0,16
|-3,17
|T. Halk Bankası
|4,25
|-0,23
|-23,56
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,98
|-0,09
|-26,01
|T.S.K.B.
|1,24
|-0,80
|-29,00
|T.Tuborg
|18,50
|2,78
|2,38
|Taç Tarım Ürünleri
|27,62
|-6,37
|162,30
|Tat Gıda
|9,57
|-0,73
|-17,22
|TAV Havalimanları
|22,82
|-0,26
|7,14
|Taze Kuru Gıda
|245,00
|-2,35
|13,27
|Tek-Art Turizm
|1,76
|-2,76
|-12,87
|Tekfen Holding
|16,10
|-2,19
|-1,83
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,35
|0,14
|-15,13
|Temapol Polimer Plastik
|15,90
|1,40
|38,26
|TGS Dış Ticaret
|12,58
|4,57
|-1,02
|Tofaş Oto. Fab.
|28,76
|-1,51
|-6,96
|Torunlar GMYO
|3,60
|-0,28
|-7,69
|Trabzon Liman
|30,76
|0,65
|-4,23
|Trabzonspor Sportif
|2,29
|9,57
|-6,15
|Trend GMYO
|6,35
|1,28
|-49,48
|TSKB GMYO
|4,39
|8,66
|-23,65
|Tuğçelik
|8,37
|-0,95
|3,59
|Tukaş
|7,07
|-1,26
|-27,04
|Turcas Petrol
|3,71
|-1,07
|-23,51
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,18
|-4,32
|Turkcell
|14,79
|-0,07
|-5,76
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,34
|0,28
|51,67
|Tüpraş
|91,30
|1,28
|-15,46
|Türk Hava Yolları
|12,60
|-0,16
|-2,40
|Türk İlaç Serum
|38,08
|-1,14
|Türk Prysmian Kablo
|9,08
|-0,87
|-24,96
|Türk Telekom
|6,67
|0,76
|-19,79
|Türk Traktör
|206,50
|0,19
|21,21
|Türker Proje Gayrimenkul
|129,50
|-0,99
|14,70
|Türkiye Sigorta
|5,43
|0,00
|-12,11
|Ufuk Yatırım
|17,01
|0,18
|26,94
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,21
|3,99
|22,88
|Ulusoy Elektrik
|58,50
|0,95
|13,92
|Ulusoy Un Sanayi
|5,46
|-1,97
|7,30
|Umpaş Holding
|1,62
|-1,22
|-37,93
|Uşak Seramik
|2,88
|-1,71
|23,08
|Utopya Turizm
|28,60
|10,00
|-26,29
|Uzertaş Boya
|45,42
|-9,97
|-19,75
|Ülker Bisküvi
|22,14
|0,09
|-4,32
|Vakıf Fin. Kir.
|19,17
|-10,00
|350,00
|Vakıf GMYO
|2,42
|-0,82
|-27,34
|Vakıf Yat. Ort.
|6,78
|-1,02
|-7,88
|Vakıflar Bankası
|3,40
|0,00
|-27,81
|Vakko Tekstil
|12,40
|1,56
|97,88
|Vanet Gıda
|5,97
|-1,65
|-22,77
|Verusa Holding
|56,60
|2,35
|25,50
|Verusaturk Girisim
|28,54
|1,13
|118,20
|Vestel
|30,02
|1,76
|42,55
|Vestel Beyaz Eşya
|51,15
|-1,63
|25,12
|Viking Kağıt
|6,31
|-2,02
|-29,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,18
|1,81
|38,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,08
|-0,48
|-30,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|81,85
|-4,16
|13,08
|Yataş
|17,10
|0,59
|18,34
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,95
|0,68
|-32,95
|Yeni Gimat GMYO
|12,60
|0,08
|8,69
|Yeşil GMYO
|1,20
|6,19
|-13,04
|Yeşil Yapı
|1,48
|4,96
|-19,57
|Yeşil Yatırım Holding
|85,85
|9,99
|-9,96
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.606,10
|1,07
|-6,37
|Yonga Mobilya
|24,00
|-2,83
|-19,43
|Yükselen Çelik
|5,97
|-1,65
|14,11
|Yünsa
|13,05
|3,00
|-6,06
|Zorlu Enerji
|2,10
|1,45
|-24,19
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi