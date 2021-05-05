Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

05.05.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)36.889,90-0,30-8,91
İş Bankası (C)4,950,20-27,13
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.3,23-0,92-16,32
İş Girişim16,12-2,30-14,93
İş GMYO1,86-0,53-26,77
İş Y. Men. Değ.16,611,220,08
İş Yat. Ort.2,860,35-14,96
İşbir Holding7.700,0010,00181,27
Işık Plastik30,92-0,26

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,04-3,70-8,77
İttifak Holding1,944,30-13,00
İz Hayvancılık Tarım17,32-4,20-3,78
İzmir Demir Çelik2,19-1,35-33,83
İzmir Fırça8,55-1,9553,78
Jantsa Jant Sanayi715,001,13116,99
Kafein Yazılım27,983,2531,12
Kaplamin23,02-3,03-31,89
Kardemir (A)6,601,0710,92
Kardemir (B)6,742,5927,89
Kardemir (D)7,711,0533,39
Karel Elektronik32,042,3038,94
Karsan Otomotiv3,751,0815,38
Karsu Tekstil10,47-3,9422,46
Kartonsan59,40-3,57-37,26
Katmerciler Ekipman3,602,5616,88
Kent Gıda330,00-2,68-7,20
Kerevitaş Gıda5,320,95-19,15
Kervan Gıda17,112,7029,43
Kervansaray Yat. Holding0,69-4,17-45,24
Kiler GMYO1,84-1,60-26,69
Klimasan Klima23,74-2,9439,89
Koç Holding18,640,11-8,86
Konfrut Gıda16,600,24-1,78
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,45-2,46193,29
Konya Çimento933,00-0,11-17,43
Kordsa Teknik Tekstil23,622,8751,90
Koza Altın117,402,0921,41
Koza Madencilik14,060,36-9,23
Körfez GMYO5,22-2,06-10,00
Kristal Kola2,25-0,88-42,60
Kron Telekomünikasyon56,200,3652,55
Kuştur Kuşadası Turizm297,50-9,9389,13
Kuyumcukent Gayrimenkul2,24-0,88-2,61
Kütahya Porselen52,300,103,67
Lider Faktoring2,77-5,14-18,77
Link Bilgisayar37,904,1818,90
Logo Yazılım167,303,9134,31
Lokman Hekim Sağlık16,53-0,9653,73
Lüks Kadife62,1510,00115,05
Makina Takım3,32-0,30-2,64
Marka Yatırım Holding5,250,77-18,35
Marmaris Altınyunus221,002,5098,92
Marshall285,00-4,62-7,08
Martı GMYO1,68-7,18-38,91
Martı Otel2,21-2,643,76
Matriks Bilgi Dağıtım42,2410,00

Mavi Giyim46,30-0,43-11,30
Mazhar Zorlu Holding30,96-0,13-1,65
Mega Polietilen6,791,80-11,36
Menderes Tekstil2,56-1,16-17,15
Merit Turizm280,10-8,58234,65
Merko Gıda5,800,00-32,87
Metemtur Yatırım28,524,3229,05
Metro Holding1,94-1,52-6,73
Metro Petrol ve Tesisleri2,46-8,55-14,88
Metro Yatırım Ortaklığı2,040,00-12,45
Migros Ticaret37,543,42-12,29
Milpa4,09-1,68-11,09
Mistral GMYO5,22-2,4310,83
MLP Sağlık24,36-2,1722,60
MMC San. ve Tic. Yat.7,284,0058,26
Mondi Tire Kutsan6,68-4,30-12,11
Naturel Enerji36,94-1,814,03
Naturelgaz10,01-2,25

Net Holding5,881,9171,43
Netaş Telekom.25,121,95-10,54
Niğbaş Niğde Beton13,771,25-73,52
Nuh Çimento55,450,0915,45
Nurol GMYO13,581,7286,28
Odaş Elektrik2,48-2,36-36,41
Olmuksan-IP7,480,40-36,88
Orge Enerji Elektrik10,63-1,3944,04
Orma Orman Mahsulleri35,80-2,72143,21
Osmanlı Menkul27,64-1,99-10,67
Ostim Endüstriyel Yat2,31-2,94-16,12
Otokar342,400,0312,53
Oyak Çimento7,141,56-18,68
Oyak Yat. Ort.8,02-0,7415,40
Oylum Sınai Yatırımlar4,11-1,20-12,74
Özak GMYO4,48-1,54-12,16
Özbal Çelik Boru7,72-0,6417,86
Özderici GMYO1,61-1,23-27,48
Özerden Plastik8,480,24-5,78
Pamukova Elektrik28,70-0,6934,62
Panora GMYO6,17-1,281,02
Papilon Savunma18,040,67-20,74
Park Elek.Madencilik5,49-3,852,23
Parsan30,360,6624,94
Pegasus79,40-1,676,43
Peker GMYO1,29-1,53-50,57
Penguen Gıda3,470,00-31,29
Pera GMYO1,40-4,76-20,08
Pergamon Dış Ticaret25,080,0836,83
Petkim6,74-2,0335,34
Petrokent Turizm2.404,10-3,06165,24
Pınar Et ve Un21,56-1,01-1,48
Pınar Su7,55-1,951,62
Pınar Süt19,72-0,40-12,55
Plastikkart14,410,63-0,28
Polisan Holding3,08-1,28-19,89
Politeknik Metal307,80-2,59-24,14
Prizma Press Matbaacılık5,21-0,38-4,93
QNB Finans Fin. Kir.96,20-3,80-23,22
QNB Finansbank49,02-1,96-30,32
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri25,001,05

Ral Yatırım Holding3,48-3,06-21,62
Ray Sigorta11,90-1,41-22,98
Reysaş GMYO4,21-3,66-22,75
Reysaş Lojistik3,83-2,05-25,98
Rhea Girişim2,469,82-33,87
Rodrigo Tekstil18,18-2,1032,60
Royal Halı3,582,294,07
RTA Laboratuvarları23,824,75-21,33
Sabancı Holding8,351,71-24,27
Safkar Ege Soğutmacılık8,84-1,78-18,75
Sanel Mühendislik4,00-0,9916,96
Sanifoam Sünger15,00-0,7310,29
Sanko Pazarlama10,92-2,5016,29
Saray Matbaacılık4,050,25-53,82
Sarkuysan15,18-0,4674,53
Sasa Polyester35,12-1,84134,38
Say Yenilenebilir Enerji33,481,39293,42
Sekuro Plastik24,16-2,8273,07
Selçuk Ecza Deposu9,86-0,90-26,59
Selçuk Gıda3,410,89-31,53
Senkron Güvenlik33,809,7428,71
Serve Film Prodüksiyon15,40-1,28-3,75
Servet GMYO89,00-1,0013,52
Seyitler Kimya25,780,162,75
Silverline Endüstri5,71-0,52-33,60
Sinpaş GMYO3,73-2,61-10,77
Smartiks Yazılım6,33-1,56-28,56
Sodaş Sodyum Sanayii28,28-0,987,38
Söktaş4,00-1,23-21,41
Sönmez Filament32,50-3,56-53,70
Sönmez Pamuklu15,48-7,53-35,50
Sumaş Suni Tahta70,000,2136,59
Şeker Fin. Kir.7,16-5,4211,87
Şekerbank1,141,79-24,50
Şişe Cam7,63-0,134,38
Şok Marketler Ticaret12,220,16-3,17
T. Halk Bankası4,25-0,23-23,56
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,98-0,09-26,01
T.S.K.B.1,24-0,80-29,00
T.Tuborg18,502,782,38
Taç Tarım Ürünleri27,62-6,37162,30
Tat Gıda9,57-0,73-17,22
TAV Havalimanları22,82-0,267,14
Taze Kuru Gıda245,00-2,3513,27
Tek-Art Turizm1,76-2,76-12,87
Tekfen Holding16,10-2,19-1,83
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,350,14-15,13
Temapol Polimer Plastik15,901,4038,26
TGS Dış Ticaret12,584,57-1,02
Tofaş Oto. Fab.28,76-1,51-6,96
Torunlar GMYO3,60-0,28-7,69
Trabzon Liman30,760,65-4,23
Trabzonspor Sportif2,299,57-6,15
Trend GMYO6,351,28-49,48
TSKB GMYO4,398,66-23,65
Tuğçelik8,37-0,953,59
Tukaş7,07-1,26-27,04
Turcas Petrol3,71-1,07-23,51
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,18-4,32

Turkcell14,79-0,07-5,76
Tümosan Motor ve Traktör21,340,2851,67
Tüpraş91,301,28-15,46
Türk Hava Yolları12,60-0,16-2,40
Türk İlaç Serum38,08-1,14

Türk Prysmian Kablo9,08-0,87-24,96
Türk Telekom6,670,76-19,79
Türk Traktör206,500,1921,21
Türker Proje Gayrimenkul129,50-0,9914,70
Türkiye Sigorta5,430,00-12,11
Ufuk Yatırım17,010,1826,94
Ulaşlar Turizm Yat.5,213,9922,88
Ulusoy Elektrik58,500,9513,92
Ulusoy Un Sanayi5,46-1,977,30
Umpaş Holding1,62-1,22-37,93
Uşak Seramik2,88-1,7123,08
Utopya Turizm28,6010,00-26,29
Uzertaş Boya45,42-9,97-19,75
Ülker Bisküvi22,140,09-4,32
Vakıf Fin. Kir.19,17-10,00350,00
Vakıf GMYO2,42-0,82-27,34
Vakıf Yat. Ort.6,78-1,02-7,88
Vakıflar Bankası3,400,00-27,81
Vakko Tekstil12,401,5697,88
Vanet Gıda5,97-1,65-22,77
Verusa Holding56,602,3525,50
Verusaturk Girisim28,541,13118,20
Vestel30,021,7642,55
Vestel Beyaz Eşya51,15-1,6325,12
Viking Kağıt6,31-2,02-29,89
Yapı Kredi Koray GMYO6,181,8138,88
Yapı ve Kredi Bank.2,08-0,48-30,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.81,85-4,1613,08
Yataş17,100,5918,34
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,950,68-32,95
Yeni Gimat GMYO12,600,088,69
Yeşil GMYO1,206,19-13,04
Yeşil Yapı1,484,96-19,57
Yeşil Yatırım Holding85,859,99-9,96
Yibitaş İnşaat Malzeme14.606,101,07-6,37
Yonga Mobilya24,00-2,83-19,43
Yükselen Çelik5,97-1,6514,11
Yünsa13,053,00-6,06
Zorlu Enerji2,101,45-24,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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