Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 38.450,00 4,23 -5,06 İş Bankası (C) 4,96 0,20 -26,98 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 3,23 0,00 -16,32 İş Girişim 15,83 -1,80 -16,46 İş GMYO 1,85 -0,54 -27,17 İş Y. Men. Değ. 17,11 3,01 3,09 İş Yat. Ort. 2,84 -0,70 -15,55 İşbir Holding 7.650,00 -0,65 179,44 Işık Plastik 30,46 -1,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,01 -2,88 -11,40 İttifak Holding 2,08 7,22 -6,73 İz Hayvancılık Tarım 18,39 6,18 2,17 İzmir Demir Çelik 2,20 0,46 -33,53 İzmir Fırça 8,10 -5,26 45,68 Jantsa Jant Sanayi 671,00 -6,15 103,63 Kafein Yazılım 28,00 0,07 31,21 Kaplamin 23,08 0,26 -31,72 Kardemir (A) 7,24 9,70 21,68 Kardemir (B) 7,23 7,27 37,19 Kardemir (D) 8,28 7,39 43,25 Karel Elektronik 31,28 -2,37 35,65 Karsan Otomotiv 3,65 -2,67 12,31 Karsu Tekstil 10,10 -3,53 18,13 Kartonsan 61,35 3,28 -35,20 Katmerciler Ekipman 3,67 1,94 19,16 Kent Gıda 320,00 -3,03 -10,01 Kerevitaş Gıda 5,28 -0,75 -19,76 Kervan Gıda 16,70 -2,40 26,32 Kervansaray Yat. Holding 0,70 1,45 -44,44 Kiler GMYO 1,85 0,54 -26,29 Klimasan Klima 23,84 0,42 40,48 Koç Holding 18,69 0,27 -8,62 Konfrut Gıda 16,17 -2,59 -4,32 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 74,90 7,85 216,30 Konya Çimento 913,00 -2,14 -19,20 Kordsa Teknik Tekstil 23,02 -2,54 48,04 Koza Altın 122,50 4,34 26,68 Koza Madencilik 14,56 3,56 -6,00 Körfez GMYO 5,08 -2,68 -12,41 Kristal Kola 2,24 -0,44 -42,86 Kron Telekomünikasyon 55,00 -2,14 49,29 Kuştur Kuşadası Turizm 327,20 9,98 108,01 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,35 4,91 2,17 Kütahya Porselen 53,00 1,34 5,05 Lider Faktoring 2,78 0,36 -18,48 Link Bilgisayar 37,30 -1,58 17,02 Logo Yazılım 161,50 -3,47 29,66 Lokman Hekim Sağlık 16,62 0,54 54,57 Lüks Kadife 60,85 -2,09 110,55 Makina Takım 3,29 -0,90 -3,52 Marka Yatırım Holding 5,25 0,00 -18,35 Marmaris Altınyunus 232,00 4,98 108,82 Marshall 313,50 10,00 2,22 Martı GMYO 1,65 -1,79 -40,00 Martı Otel 2,23 0,90 4,69 Matriks Bilgi Dağıtım 40,28 -4,64 Mavi Giyim 45,96 -0,73 -11,95 Mazhar Zorlu Holding 30,60 -1,16 -2,80 Mega Polietilen 6,79 0,00 -11,36 Menderes Tekstil 2,53 -1,17 -18,12 Merit Turizm 308,10 10,00 268,10 Merko Gıda 5,65 -2,59 -34,61 Metemtur Yatırım 28,90 1,33 30,77 Metro Holding 1,93 -0,52 -7,21 Metro Petrol ve Tesisleri 2,54 3,25 -12,11 Metro Yatırım Ortaklığı 2,04 0,00 -12,45 Migros Ticaret 36,88 -1,76 -13,83 Milpa 4,10 0,24 -10,87 Mistral GMYO 5,05 -3,26 7,22 MLP Sağlık 24,72 1,48 24,41 MMC San. ve Tic. Yat. 7,29 0,14 58,48 Mondi Tire Kutsan 6,76 1,20 -11,05 Naturel Enerji 36,12 -2,22 1,72 Naturelgaz 9,66 -3,50 Net Holding 5,95 1,19 73,47 Netaş Telekom. 24,64 -1,91 -12,25 Niğbaş Niğde Beton 13,78 0,07 -73,50 Nuh Çimento 54,20 -2,25 12,85 Nurol GMYO 13,79 1,55 89,16 Odaş Elektrik 2,50 0,81 -35,90 Olmuksan-IP 7,43 -0,67 -37,30 Orge Enerji Elektrik 11,20 5,36 51,76 Orma Orman Mahsulleri 35,50 -0,84 141,17 Osmanlı Menkul 30,04 8,68 -2,91 Ostim Endüstriyel Yat 2,27 -1,73 -17,57 Otokar 334,60 -2,28 9,96 Oyak Çimento 7,14 0,00 -18,68 Oyak Yat. Ort. 7,91 -1,37 13,81 Oylum Sınai Yatırımlar 4,07 -0,97 -13,59 Özak GMYO 4,50 0,45 -11,76 Özbal Çelik Boru 7,50 -2,85 14,50 Özderici GMYO 1,67 3,73 -24,77 Özerden Plastik 8,00 -5,66 -11,11 Pamukova Elektrik 30,00 4,53 40,71 Panora GMYO 6,27 1,62 2,66 Papilon Savunma 17,66 -2,11 -22,41 Park Elek.Madencilik 5,72 4,19 6,52 Parsan 30,28 -0,26 24,61 Pegasus 81,40 2,52 9,12 Peker GMYO 1,26 -2,33 -51,72 Penguen Gıda 3,42 -1,44 -32,28 Pera GMYO 1,42 1,43 -18,94 Pergamon Dış Ticaret 24,94 -0,56 36,07 Petkim 6,90 2,37 38,55 Petrokent Turizm 2.500,00 3,99 175,82 Pınar Et ve Un 21,44 -0,56 -2,03 Pınar Su 7,61 0,79 2,42 Pınar Süt 19,61 -0,56 -13,04 Plastikkart 14,33 -0,56 -0,83 Polisan Holding 3,12 1,30 -18,85 Politeknik Metal 308,90 0,36 -23,86 Prizma Press Matbaacılık 5,20 -0,19 -5,11 QNB Finans Fin. Kir. 98,50 2,39 -21,39 QNB Finansbank 47,86 -2,37 -31,97 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,70 -1,20 Ral Yatırım Holding 3,54 1,72 -20,27 Ray Sigorta 11,77 -1,09 -23,82 Reysaş GMYO 4,05 -3,80 -25,69 Reysaş Lojistik 3,70 -3,39 -28,49 Rhea Girişim 2,68 8,94 -27,96 Rodrigo Tekstil 18,00 -0,99 31,29 Royal Halı 3,68 2,79 6,98 RTA Laboratuvarları 23,46 -1,51 -22,52 Sabancı Holding 8,50 1,80 -22,91 Safkar Ege Soğutmacılık 8,62 -2,49 -20,77 Sanel Mühendislik 3,95 -1,25 15,50 Sanifoam Sünger 14,50 -3,33 6,62 Sanko Pazarlama 10,93 0,09 16,40 Saray Matbaacılık 3,98 -1,73 -54,62 Sarkuysan 15,70 3,43 80,51 Sasa Polyester 34,90 -0,63 132,91 Say Yenilenebilir Enerji 33,14 -1,02 289,42 Sekuro Plastik 24,26 0,41 73,78 Selçuk Ecza Deposu 9,77 -0,91 -27,26 Selçuk Gıda 3,32 -2,64 -33,33 Senkron Güvenlik 34,00 0,59 29,47 Serve Film Prodüksiyon 15,80 2,60 -1,25 Servet GMYO 86,55 -2,75 10,40 Seyitler Kimya 24,50 -4,97 -2,36 Silverline Endüstri 5,72 0,18 -33,49 Sinpaş GMYO 3,80 1,88 -9,09 Smartiks Yazılım 6,21 -1,90 -29,91 Sodaş Sodyum Sanayii 28,66 1,34 8,82 Söktaş 4,07 1,75 -20,04 Sönmez Filament 30,50 -6,15 -56,55 Sönmez Pamuklu 15,95 3,04 -33,54 Sumaş Suni Tahta 70,50 0,71 37,56 Şeker Fin. Kir. 6,73 -6,01 5,16 Şekerbank 1,15 0,88 -23,84 Şişe Cam 7,61 -0,26 4,10 Şok Marketler Ticaret 12,49 2,21 -1,03 T. Halk Bankası 4,26 0,24 -23,38 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,74 -1,04 -26,79 T.S.K.B. 1,24 0,00 -29,00 T.Tuborg 18,50 0,00 2,38 Taç Tarım Ürünleri 27,50 -0,43 161,16 Tat Gıda 9,44 -1,36 -18,35 TAV Havalimanları 23,18 1,58 8,83 Taze Kuru Gıda 269,50 10,00 24,60 Tek-Art Turizm 1,78 1,14 -11,88 Tekfen Holding 16,08 -0,12 -1,95 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,21 -1,90 -16,74 Temapol Polimer Plastik 16,35 2,83 42,17 TGS Dış Ticaret 12,61 0,24 -0,79 Tofaş Oto. Fab. 28,08 -2,36 -9,16 Torunlar GMYO 3,47 -3,61 -11,03 Trabzon Liman 30,30 -1,50 -5,67 Trabzonspor Sportif 2,22 -3,06 -9,02 Trend GMYO 6,75 6,30 -46,30 TSKB GMYO 4,53 3,19 -21,22 Tuğçelik 8,13 -2,87 0,62 Tukaş 7,10 0,42 -26,73 Turcas Petrol 3,72 0,27 -23,30 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,90 -2,75 Turkcell 14,77 -0,14 -5,89 Tümosan Motor ve Traktör 20,62 -3,37 46,55 Tüpraş 91,70 0,44 -15,09 Türk Hava Yolları 12,93 2,62 0,15 Türk İlaç Serum 40,46 6,25 Türk Prysmian Kablo 9,98 9,91 -17,52 Türk Telekom 6,71 0,60 -19,31 Türk Traktör 204,80 -0,82 20,21 Türker Proje Gayrimenkul 128,50 -0,77 13,82 Türkiye Sigorta 5,43 0,00 -12,11 Ufuk Yatırım 16,98 -0,18 26,72 Ulaşlar Turizm Yat. 5,48 5,18 29,25 Ulusoy Elektrik 60,35 3,16 17,53 Ulusoy Un Sanayi 5,42 -0,73 6,51 Umpaş Holding 1,59 -1,85 -39,08 Uşak Seramik 2,60 -9,72 11,11 Utopya Turizm 29,80 4,20 -23,20 Uzertaş Boya 49,96 10,00 -11,73 Ülker Bisküvi 22,54 1,81 -2,59 Vakıf Fin. Kir. 17,26 -9,96 305,16 Vakıf GMYO 2,38 -1,65 -28,54 Vakıf Yat. Ort. 6,69 -1,33 -9,10 Vakıflar Bankası 3,40 0,00 -27,81 Vakko Tekstil 12,25 -1,21 95,49 Vanet Gıda 6,02 0,84 -22,12 Verusa Holding 56,30 -0,53 24,83 Verusaturk Girisim 27,30 -4,34 108,72 Vestel 29,34 -2,27 39,32 Vestel Beyaz Eşya 50,80 -0,68 24,27 Viking Kağıt 6,35 0,63 -29,44 Yapı Kredi Koray GMYO 6,41 3,72 44,04 Yapı ve Kredi Bank. 2,08 0,00 -30,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 82,50 0,79 13,98 Yataş 17,05 -0,29 17,99 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,96 0,34 -32,73 Yeni Gimat GMYO 12,63 0,24 8,95 Yeşil GMYO 1,32 10,00 -4,35 Yeşil Yapı 1,53 3,38 -16,85 Yeşil Yatırım Holding 87,80 2,27 -7,92 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.000,00 2,70 -3,85 Yonga Mobilya 23,50 -2,08 -21,11 Yükselen Çelik 5,65 -5,36 7,99 Yünsa 13,49 3,37 -2,89 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 - Zorlu Enerji 2,07 -1,43 -25,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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