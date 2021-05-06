Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|38.450,00
|4,23
|-5,06
|İş Bankası (C)
|4,96
|0,20
|-26,98
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|3,23
|0,00
|-16,32
|İş Girişim
|15,83
|-1,80
|-16,46
|İş GMYO
|1,85
|-0,54
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|17,11
|3,01
|3,09
|İş Yat. Ort.
|2,84
|-0,70
|-15,55
|İşbir Holding
|7.650,00
|-0,65
|179,44
|Işık Plastik
|30,46
|-1,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,01
|-2,88
|-11,40
|İttifak Holding
|2,08
|7,22
|-6,73
|İz Hayvancılık Tarım
|18,39
|6,18
|2,17
|İzmir Demir Çelik
|2,20
|0,46
|-33,53
|İzmir Fırça
|8,10
|-5,26
|45,68
|Jantsa Jant Sanayi
|671,00
|-6,15
|103,63
|Kafein Yazılım
|28,00
|0,07
|31,21
|Kaplamin
|23,08
|0,26
|-31,72
|Kardemir (A)
|7,24
|9,70
|21,68
|Kardemir (B)
|7,23
|7,27
|37,19
|Kardemir (D)
|8,28
|7,39
|43,25
|Karel Elektronik
|31,28
|-2,37
|35,65
|Karsan Otomotiv
|3,65
|-2,67
|12,31
|Karsu Tekstil
|10,10
|-3,53
|18,13
|Kartonsan
|61,35
|3,28
|-35,20
|Katmerciler Ekipman
|3,67
|1,94
|19,16
|Kent Gıda
|320,00
|-3,03
|-10,01
|Kerevitaş Gıda
|5,28
|-0,75
|-19,76
|Kervan Gıda
|16,70
|-2,40
|26,32
|Kervansaray Yat. Holding
|0,70
|1,45
|-44,44
|Kiler GMYO
|1,85
|0,54
|-26,29
|Klimasan Klima
|23,84
|0,42
|40,48
|Koç Holding
|18,69
|0,27
|-8,62
|Konfrut Gıda
|16,17
|-2,59
|-4,32
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|74,90
|7,85
|216,30
|Konya Çimento
|913,00
|-2,14
|-19,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,02
|-2,54
|48,04
|Koza Altın
|122,50
|4,34
|26,68
|Koza Madencilik
|14,56
|3,56
|-6,00
|Körfez GMYO
|5,08
|-2,68
|-12,41
|Kristal Kola
|2,24
|-0,44
|-42,86
|Kron Telekomünikasyon
|55,00
|-2,14
|49,29
|Kuştur Kuşadası Turizm
|327,20
|9,98
|108,01
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,35
|4,91
|2,17
|Kütahya Porselen
|53,00
|1,34
|5,05
|Lider Faktoring
|2,78
|0,36
|-18,48
|Link Bilgisayar
|37,30
|-1,58
|17,02
|Logo Yazılım
|161,50
|-3,47
|29,66
|Lokman Hekim Sağlık
|16,62
|0,54
|54,57
|Lüks Kadife
|60,85
|-2,09
|110,55
|Makina Takım
|3,29
|-0,90
|-3,52
|Marka Yatırım Holding
|5,25
|0,00
|-18,35
|Marmaris Altınyunus
|232,00
|4,98
|108,82
|Marshall
|313,50
|10,00
|2,22
|Martı GMYO
|1,65
|-1,79
|-40,00
|Martı Otel
|2,23
|0,90
|4,69
|Matriks Bilgi Dağıtım
|40,28
|-4,64
|Mavi Giyim
|45,96
|-0,73
|-11,95
|Mazhar Zorlu Holding
|30,60
|-1,16
|-2,80
|Mega Polietilen
|6,79
|0,00
|-11,36
|Menderes Tekstil
|2,53
|-1,17
|-18,12
|Merit Turizm
|308,10
|10,00
|268,10
|Merko Gıda
|5,65
|-2,59
|-34,61
|Metemtur Yatırım
|28,90
|1,33
|30,77
|Metro Holding
|1,93
|-0,52
|-7,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,54
|3,25
|-12,11
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,04
|0,00
|-12,45
|Migros Ticaret
|36,88
|-1,76
|-13,83
|Milpa
|4,10
|0,24
|-10,87
|Mistral GMYO
|5,05
|-3,26
|7,22
|MLP Sağlık
|24,72
|1,48
|24,41
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,29
|0,14
|58,48
|Mondi Tire Kutsan
|6,76
|1,20
|-11,05
|Naturel Enerji
|36,12
|-2,22
|1,72
|Naturelgaz
|9,66
|-3,50
|Net Holding
|5,95
|1,19
|73,47
|Netaş Telekom.
|24,64
|-1,91
|-12,25
|Niğbaş Niğde Beton
|13,78
|0,07
|-73,50
|Nuh Çimento
|54,20
|-2,25
|12,85
|Nurol GMYO
|13,79
|1,55
|89,16
|Odaş Elektrik
|2,50
|0,81
|-35,90
|Olmuksan-IP
|7,43
|-0,67
|-37,30
|Orge Enerji Elektrik
|11,20
|5,36
|51,76
|Orma Orman Mahsulleri
|35,50
|-0,84
|141,17
|Osmanlı Menkul
|30,04
|8,68
|-2,91
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,27
|-1,73
|-17,57
|Otokar
|334,60
|-2,28
|9,96
|Oyak Çimento
|7,14
|0,00
|-18,68
|Oyak Yat. Ort.
|7,91
|-1,37
|13,81
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,07
|-0,97
|-13,59
|Özak GMYO
|4,50
|0,45
|-11,76
|Özbal Çelik Boru
|7,50
|-2,85
|14,50
|Özderici GMYO
|1,67
|3,73
|-24,77
|Özerden Plastik
|8,00
|-5,66
|-11,11
|Pamukova Elektrik
|30,00
|4,53
|40,71
|Panora GMYO
|6,27
|1,62
|2,66
|Papilon Savunma
|17,66
|-2,11
|-22,41
|Park Elek.Madencilik
|5,72
|4,19
|6,52
|Parsan
|30,28
|-0,26
|24,61
|Pegasus
|81,40
|2,52
|9,12
|Peker GMYO
|1,26
|-2,33
|-51,72
|Penguen Gıda
|3,42
|-1,44
|-32,28
|Pera GMYO
|1,42
|1,43
|-18,94
|Pergamon Dış Ticaret
|24,94
|-0,56
|36,07
|Petkim
|6,90
|2,37
|38,55
|Petrokent Turizm
|2.500,00
|3,99
|175,82
|Pınar Et ve Un
|21,44
|-0,56
|-2,03
|Pınar Su
|7,61
|0,79
|2,42
|Pınar Süt
|19,61
|-0,56
|-13,04
|Plastikkart
|14,33
|-0,56
|-0,83
|Polisan Holding
|3,12
|1,30
|-18,85
|Politeknik Metal
|308,90
|0,36
|-23,86
|Prizma Press Matbaacılık
|5,20
|-0,19
|-5,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|98,50
|2,39
|-21,39
|QNB Finansbank
|47,86
|-2,37
|-31,97
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,70
|-1,20
|Ral Yatırım Holding
|3,54
|1,72
|-20,27
|Ray Sigorta
|11,77
|-1,09
|-23,82
|Reysaş GMYO
|4,05
|-3,80
|-25,69
|Reysaş Lojistik
|3,70
|-3,39
|-28,49
|Rhea Girişim
|2,68
|8,94
|-27,96
|Rodrigo Tekstil
|18,00
|-0,99
|31,29
|Royal Halı
|3,68
|2,79
|6,98
|RTA Laboratuvarları
|23,46
|-1,51
|-22,52
|Sabancı Holding
|8,50
|1,80
|-22,91
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,62
|-2,49
|-20,77
|Sanel Mühendislik
|3,95
|-1,25
|15,50
|Sanifoam Sünger
|14,50
|-3,33
|6,62
|Sanko Pazarlama
|10,93
|0,09
|16,40
|Saray Matbaacılık
|3,98
|-1,73
|-54,62
|Sarkuysan
|15,70
|3,43
|80,51
|Sasa Polyester
|34,90
|-0,63
|132,91
|Say Yenilenebilir Enerji
|33,14
|-1,02
|289,42
|Sekuro Plastik
|24,26
|0,41
|73,78
|Selçuk Ecza Deposu
|9,77
|-0,91
|-27,26
|Selçuk Gıda
|3,32
|-2,64
|-33,33
|Senkron Güvenlik
|34,00
|0,59
|29,47
|Serve Film Prodüksiyon
|15,80
|2,60
|-1,25
|Servet GMYO
|86,55
|-2,75
|10,40
|Seyitler Kimya
|24,50
|-4,97
|-2,36
|Silverline Endüstri
|5,72
|0,18
|-33,49
|Sinpaş GMYO
|3,80
|1,88
|-9,09
|Smartiks Yazılım
|6,21
|-1,90
|-29,91
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,66
|1,34
|8,82
|Söktaş
|4,07
|1,75
|-20,04
|Sönmez Filament
|30,50
|-6,15
|-56,55
|Sönmez Pamuklu
|15,95
|3,04
|-33,54
|Sumaş Suni Tahta
|70,50
|0,71
|37,56
|Şeker Fin. Kir.
|6,73
|-6,01
|5,16
|Şekerbank
|1,15
|0,88
|-23,84
|Şişe Cam
|7,61
|-0,26
|4,10
|Şok Marketler Ticaret
|12,49
|2,21
|-1,03
|T. Halk Bankası
|4,26
|0,24
|-23,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,74
|-1,04
|-26,79
|T.S.K.B.
|1,24
|0,00
|-29,00
|T.Tuborg
|18,50
|0,00
|2,38
|Taç Tarım Ürünleri
|27,50
|-0,43
|161,16
|Tat Gıda
|9,44
|-1,36
|-18,35
|TAV Havalimanları
|23,18
|1,58
|8,83
|Taze Kuru Gıda
|269,50
|10,00
|24,60
|Tek-Art Turizm
|1,78
|1,14
|-11,88
|Tekfen Holding
|16,08
|-0,12
|-1,95
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,21
|-1,90
|-16,74
|Temapol Polimer Plastik
|16,35
|2,83
|42,17
|TGS Dış Ticaret
|12,61
|0,24
|-0,79
|Tofaş Oto. Fab.
|28,08
|-2,36
|-9,16
|Torunlar GMYO
|3,47
|-3,61
|-11,03
|Trabzon Liman
|30,30
|-1,50
|-5,67
|Trabzonspor Sportif
|2,22
|-3,06
|-9,02
|Trend GMYO
|6,75
|6,30
|-46,30
|TSKB GMYO
|4,53
|3,19
|-21,22
|Tuğçelik
|8,13
|-2,87
|0,62
|Tukaş
|7,10
|0,42
|-26,73
|Turcas Petrol
|3,72
|0,27
|-23,30
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,90
|-2,75
|Turkcell
|14,77
|-0,14
|-5,89
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,62
|-3,37
|46,55
|Tüpraş
|91,70
|0,44
|-15,09
|Türk Hava Yolları
|12,93
|2,62
|0,15
|Türk İlaç Serum
|40,46
|6,25
|Türk Prysmian Kablo
|9,98
|9,91
|-17,52
|Türk Telekom
|6,71
|0,60
|-19,31
|Türk Traktör
|204,80
|-0,82
|20,21
|Türker Proje Gayrimenkul
|128,50
|-0,77
|13,82
|Türkiye Sigorta
|5,43
|0,00
|-12,11
|Ufuk Yatırım
|16,98
|-0,18
|26,72
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,48
|5,18
|29,25
|Ulusoy Elektrik
|60,35
|3,16
|17,53
|Ulusoy Un Sanayi
|5,42
|-0,73
|6,51
|Umpaş Holding
|1,59
|-1,85
|-39,08
|Uşak Seramik
|2,60
|-9,72
|11,11
|Utopya Turizm
|29,80
|4,20
|-23,20
|Uzertaş Boya
|49,96
|10,00
|-11,73
|Ülker Bisküvi
|22,54
|1,81
|-2,59
|Vakıf Fin. Kir.
|17,26
|-9,96
|305,16
|Vakıf GMYO
|2,38
|-1,65
|-28,54
|Vakıf Yat. Ort.
|6,69
|-1,33
|-9,10
|Vakıflar Bankası
|3,40
|0,00
|-27,81
|Vakko Tekstil
|12,25
|-1,21
|95,49
|Vanet Gıda
|6,02
|0,84
|-22,12
|Verusa Holding
|56,30
|-0,53
|24,83
|Verusaturk Girisim
|27,30
|-4,34
|108,72
|Vestel
|29,34
|-2,27
|39,32
|Vestel Beyaz Eşya
|50,80
|-0,68
|24,27
|Viking Kağıt
|6,35
|0,63
|-29,44
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,41
|3,72
|44,04
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,08
|0,00
|-30,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|82,50
|0,79
|13,98
|Yataş
|17,05
|-0,29
|17,99
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,96
|0,34
|-32,73
|Yeni Gimat GMYO
|12,63
|0,24
|8,95
|Yeşil GMYO
|1,32
|10,00
|-4,35
|Yeşil Yapı
|1,53
|3,38
|-16,85
|Yeşil Yatırım Holding
|87,80
|2,27
|-7,92
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.000,00
|2,70
|-3,85
|Yonga Mobilya
|23,50
|-2,08
|-21,11
|Yükselen Çelik
|5,65
|-5,36
|7,99
|Yünsa
|13,49
|3,37
|-2,89
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|-
|Zorlu Enerji
|2,07
|-1,43
|-25,27
(Son)
Kaynak: AA
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