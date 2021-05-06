Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

06.05.2021 18:57
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)38.450,004,23-5,06
İş Bankası (C)4,960,20-26,98
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.3,230,00-16,32
İş Girişim15,83-1,80-16,46
İş GMYO1,85-0,54-27,17
İş Y. Men. Değ.17,113,013,09
İş Yat. Ort.2,84-0,70-15,55
İşbir Holding7.650,00-0,65179,44
Işık Plastik30,46-1,49

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,01-2,88-11,40
İttifak Holding2,087,22-6,73
İz Hayvancılık Tarım18,396,182,17
İzmir Demir Çelik2,200,46-33,53
İzmir Fırça8,10-5,2645,68
Jantsa Jant Sanayi671,00-6,15103,63
Kafein Yazılım28,000,0731,21
Kaplamin23,080,26-31,72
Kardemir (A)7,249,7021,68
Kardemir (B)7,237,2737,19
Kardemir (D)8,287,3943,25
Karel Elektronik31,28-2,3735,65
Karsan Otomotiv3,65-2,6712,31
Karsu Tekstil10,10-3,5318,13
Kartonsan61,353,28-35,20
Katmerciler Ekipman3,671,9419,16
Kent Gıda320,00-3,03-10,01
Kerevitaş Gıda5,28-0,75-19,76
Kervan Gıda16,70-2,4026,32
Kervansaray Yat. Holding0,701,45-44,44
Kiler GMYO1,850,54-26,29
Klimasan Klima23,840,4240,48
Koç Holding18,690,27-8,62
Konfrut Gıda16,17-2,59-4,32
Kontrolmatik Teknoloji Enerji74,907,85216,30
Konya Çimento913,00-2,14-19,20
Kordsa Teknik Tekstil23,02-2,5448,04
Koza Altın122,504,3426,68
Koza Madencilik14,563,56-6,00
Körfez GMYO5,08-2,68-12,41
Kristal Kola2,24-0,44-42,86
Kron Telekomünikasyon55,00-2,1449,29
Kuştur Kuşadası Turizm327,209,98108,01
Kuyumcukent Gayrimenkul2,354,912,17
Kütahya Porselen53,001,345,05
Lider Faktoring2,780,36-18,48
Link Bilgisayar37,30-1,5817,02
Logo Yazılım161,50-3,4729,66
Lokman Hekim Sağlık16,620,5454,57
Lüks Kadife60,85-2,09110,55
Makina Takım3,29-0,90-3,52
Marka Yatırım Holding5,250,00-18,35
Marmaris Altınyunus232,004,98108,82
Marshall313,5010,002,22
Martı GMYO1,65-1,79-40,00
Martı Otel2,230,904,69
Matriks Bilgi Dağıtım40,28-4,64

Mavi Giyim45,96-0,73-11,95
Mazhar Zorlu Holding30,60-1,16-2,80
Mega Polietilen6,790,00-11,36
Menderes Tekstil2,53-1,17-18,12
Merit Turizm308,1010,00268,10
Merko Gıda5,65-2,59-34,61
Metemtur Yatırım28,901,3330,77
Metro Holding1,93-0,52-7,21
Metro Petrol ve Tesisleri2,543,25-12,11
Metro Yatırım Ortaklığı2,040,00-12,45
Migros Ticaret36,88-1,76-13,83
Milpa4,100,24-10,87
Mistral GMYO5,05-3,267,22
MLP Sağlık24,721,4824,41
MMC San. ve Tic. Yat.7,290,1458,48
Mondi Tire Kutsan6,761,20-11,05
Naturel Enerji36,12-2,221,72
Naturelgaz9,66-3,50

Net Holding5,951,1973,47
Netaş Telekom.24,64-1,91-12,25
Niğbaş Niğde Beton13,780,07-73,50
Nuh Çimento54,20-2,2512,85
Nurol GMYO13,791,5589,16
Odaş Elektrik2,500,81-35,90
Olmuksan-IP7,43-0,67-37,30
Orge Enerji Elektrik11,205,3651,76
Orma Orman Mahsulleri35,50-0,84141,17
Osmanlı Menkul30,048,68-2,91
Ostim Endüstriyel Yat2,27-1,73-17,57
Otokar334,60-2,289,96
Oyak Çimento7,140,00-18,68
Oyak Yat. Ort.7,91-1,3713,81
Oylum Sınai Yatırımlar4,07-0,97-13,59
Özak GMYO4,500,45-11,76
Özbal Çelik Boru7,50-2,8514,50
Özderici GMYO1,673,73-24,77
Özerden Plastik8,00-5,66-11,11
Pamukova Elektrik30,004,5340,71
Panora GMYO6,271,622,66
Papilon Savunma17,66-2,11-22,41
Park Elek.Madencilik5,724,196,52
Parsan30,28-0,2624,61
Pegasus81,402,529,12
Peker GMYO1,26-2,33-51,72
Penguen Gıda3,42-1,44-32,28
Pera GMYO1,421,43-18,94
Pergamon Dış Ticaret24,94-0,5636,07
Petkim6,902,3738,55
Petrokent Turizm2.500,003,99175,82
Pınar Et ve Un21,44-0,56-2,03
Pınar Su7,610,792,42
Pınar Süt19,61-0,56-13,04
Plastikkart14,33-0,56-0,83
Polisan Holding3,121,30-18,85
Politeknik Metal308,900,36-23,86
Prizma Press Matbaacılık5,20-0,19-5,11
QNB Finans Fin. Kir.98,502,39-21,39
QNB Finansbank47,86-2,37-31,97
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,70-1,20

Ral Yatırım Holding3,541,72-20,27
Ray Sigorta11,77-1,09-23,82
Reysaş GMYO4,05-3,80-25,69
Reysaş Lojistik3,70-3,39-28,49
Rhea Girişim2,688,94-27,96
Rodrigo Tekstil18,00-0,9931,29
Royal Halı3,682,796,98
RTA Laboratuvarları23,46-1,51-22,52
Sabancı Holding8,501,80-22,91
Safkar Ege Soğutmacılık8,62-2,49-20,77
Sanel Mühendislik3,95-1,2515,50
Sanifoam Sünger14,50-3,336,62
Sanko Pazarlama10,930,0916,40
Saray Matbaacılık3,98-1,73-54,62
Sarkuysan15,703,4380,51
Sasa Polyester34,90-0,63132,91
Say Yenilenebilir Enerji33,14-1,02289,42
Sekuro Plastik24,260,4173,78
Selçuk Ecza Deposu9,77-0,91-27,26
Selçuk Gıda3,32-2,64-33,33
Senkron Güvenlik34,000,5929,47
Serve Film Prodüksiyon15,802,60-1,25
Servet GMYO86,55-2,7510,40
Seyitler Kimya24,50-4,97-2,36
Silverline Endüstri5,720,18-33,49
Sinpaş GMYO3,801,88-9,09
Smartiks Yazılım6,21-1,90-29,91
Sodaş Sodyum Sanayii28,661,348,82
Söktaş4,071,75-20,04
Sönmez Filament30,50-6,15-56,55
Sönmez Pamuklu15,953,04-33,54
Sumaş Suni Tahta70,500,7137,56
Şeker Fin. Kir.6,73-6,015,16
Şekerbank1,150,88-23,84
Şişe Cam7,61-0,264,10
Şok Marketler Ticaret12,492,21-1,03
T. Halk Bankası4,260,24-23,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,74-1,04-26,79
T.S.K.B.1,240,00-29,00
T.Tuborg18,500,002,38
Taç Tarım Ürünleri27,50-0,43161,16
Tat Gıda9,44-1,36-18,35
TAV Havalimanları23,181,588,83
Taze Kuru Gıda269,5010,0024,60
Tek-Art Turizm1,781,14-11,88
Tekfen Holding16,08-0,12-1,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,21-1,90-16,74
Temapol Polimer Plastik16,352,8342,17
TGS Dış Ticaret12,610,24-0,79
Tofaş Oto. Fab.28,08-2,36-9,16
Torunlar GMYO3,47-3,61-11,03
Trabzon Liman30,30-1,50-5,67
Trabzonspor Sportif2,22-3,06-9,02
Trend GMYO6,756,30-46,30
TSKB GMYO4,533,19-21,22
Tuğçelik8,13-2,870,62
Tukaş7,100,42-26,73
Turcas Petrol3,720,27-23,30
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,90-2,75

Turkcell14,77-0,14-5,89
Tümosan Motor ve Traktör20,62-3,3746,55
Tüpraş91,700,44-15,09
Türk Hava Yolları12,932,620,15
Türk İlaç Serum40,466,25

Türk Prysmian Kablo9,989,91-17,52
Türk Telekom6,710,60-19,31
Türk Traktör204,80-0,8220,21
Türker Proje Gayrimenkul128,50-0,7713,82
Türkiye Sigorta5,430,00-12,11
Ufuk Yatırım16,98-0,1826,72
Ulaşlar Turizm Yat.5,485,1829,25
Ulusoy Elektrik60,353,1617,53
Ulusoy Un Sanayi5,42-0,736,51
Umpaş Holding1,59-1,85-39,08
Uşak Seramik2,60-9,7211,11
Utopya Turizm29,804,20-23,20
Uzertaş Boya49,9610,00-11,73
Ülker Bisküvi22,541,81-2,59
Vakıf Fin. Kir.17,26-9,96305,16
Vakıf GMYO2,38-1,65-28,54
Vakıf Yat. Ort.6,69-1,33-9,10
Vakıflar Bankası3,400,00-27,81
Vakko Tekstil12,25-1,2195,49
Vanet Gıda6,020,84-22,12
Verusa Holding56,30-0,5324,83
Verusaturk Girisim27,30-4,34108,72
Vestel29,34-2,2739,32
Vestel Beyaz Eşya50,80-0,6824,27
Viking Kağıt6,350,63-29,44
Yapı Kredi Koray GMYO6,413,7244,04
Yapı ve Kredi Bank.2,080,00-30,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.82,500,7913,98
Yataş17,05-0,2917,99
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,960,34-32,73
Yeni Gimat GMYO12,630,248,95
Yeşil GMYO1,3210,00-4,35
Yeşil Yapı1,533,38-16,85
Yeşil Yatırım Holding87,802,27-7,92
Yibitaş İnşaat Malzeme15.000,002,70-3,85
Yonga Mobilya23,50-2,08-21,11
Yükselen Çelik5,65-5,367,99
Yünsa13,493,37-2,89
Ziraat Gayrimenkul1,600,00-
Zorlu Enerji2,07-1,43-25,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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