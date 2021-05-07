Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

07.05.2021 19:13
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)38.444,90-0,01-5,07
İş Bankası (C)5,082,42-25,21
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.3,230,00-16,32
İş Girişim15,950,76-15,83
İş GMYO1,860,54-26,77
İş Y. Men. Değ.16,96-0,882,18
İş Yat. Ort.2,840,00-15,55
İşbir Holding7.347,90-3,95168,41
Işık Plastik30,520,20

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,010,00-11,40
İttifak Holding1,90-8,65-14,80
İz Hayvancılık Tarım17,82-3,10-1,00
İzmir Demir Çelik2,231,36-32,62
İzmir Fırça8,535,3153,42
Jantsa Jant Sanayi82,60-2,1499,29
Kafein Yazılım28,220,7932,24
Kaplamin22,76-1,39-32,66
Kardemir (A)7,310,9722,86
Kardemir (B)7,300,9738,52
Kardemir (D)8,482,4246,71
Karel Elektronik31,06-0,7034,69
Karsan Otomotiv3,927,4020,62
Karsu Tekstil10,04-0,5917,43
Kartonsan60,20-1,87-36,41
Katmerciler Ekipman3,63-1,0917,86
Kent Gıda320,000,00-10,01
Kerevitaş Gıda5,27-0,19-19,91
Kervan Gıda17,082,2829,20
Kervansaray Yat. Holding0,700,00-44,44
Kiler GMYO1,923,78-23,51
Klimasan Klima24,181,4342,49
Koç Holding18,891,07-7,64
Konfrut Gıda16,341,05-3,31
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,25-3,54205,11
Konya Çimento916,100,34-18,93
Kordsa Teknik Tekstil22,82-0,8746,75
Koza Altın129,205,4733,61
Koza Madencilik15,214,46-1,81
Körfez GMYO5,03-0,98-13,28
Kristal Kola2,271,34-42,09
Kron Telekomünikasyon53,85-2,0946,17
Kuştur Kuşadası Turizm333,802,02112,21
Kuyumcukent Gayrimenkul2,26-3,83-1,74
Kütahya Porselen53,500,946,05
Lider Faktoring2,76-0,72-19,06
Link Bilgisayar37,16-0,3816,58
Logo Yazılım162,700,7430,62
Lokman Hekim Sağlık16,700,4855,32
Lüks Kadife60,50-0,58109,34
Makina Takım3,300,30-3,23
Marka Yatırım Holding5,20-0,95-19,13
Marmaris Altınyunus226,90-2,20104,23
Marshall329,004,947,27
Martı GMYO1,64-0,61-40,36
Martı Otel2,324,048,92
Matriks Bilgi Dağıtım39,84-1,09

Mavi Giyim46,501,17-10,92
Mazhar Zorlu Holding30,00-1,96-4,70
Mega Polietilen6,72-1,03-12,27
Menderes Tekstil2,51-0,79-18,77
Merit Turizm288,20-6,46244,32
Merko Gıda5,700,88-34,03
Metemtur Yatırım27,96-3,2526,52
Metro Holding1,92-0,52-7,69
Metro Petrol ve Tesisleri2,50-1,57-13,49
Metro Yatırım Ortaklığı2,050,49-12,02
Migros Ticaret36,70-0,49-14,25
Milpa4,110,24-10,65
Mistral GMYO5,02-0,596,58
MLP Sağlık23,32-5,6617,36
MMC San. ve Tic. Yat.7,502,8863,04
Mondi Tire Kutsan6,72-0,59-11,58
Naturel Enerji35,62-1,380,32
Naturelgaz9,37-3,00

Net Holding5,90-0,8472,01
Netaş Telekom.24,860,89-11,47
Niğbaş Niğde Beton13,75-0,22-73,56
Nuh Çimento54,10-0,1812,64
Nurol GMYO14,011,6092,18
Odaş Elektrik2,45-2,00-37,18
Olmuksan-IP7,490,81-36,79
Orge Enerji Elektrik11,16-0,3651,22
Orma Orman Mahsulleri34,00-4,23130,98
Osmanlı Menkul29,78-0,87-3,75
Ostim Endüstriyel Yat2,25-0,88-18,29
Otokar332,00-0,789,11
Oyak Çimento7,170,42-18,34
Oyak Yat. Ort.7,940,3814,24
Oylum Sınai Yatırımlar4,070,00-13,59
Özak GMYO4,41-2,00-13,53
Özbal Çelik Boru7,40-1,3312,98
Özderici GMYO1,680,60-24,32
Özerden Plastik8,000,00-11,11
Pamukova Elektrik29,12-2,9336,59
Panora GMYO6,24-0,482,17
Papilon Savunma17,51-0,85-23,07
Park Elek.Madencilik5,56-2,803,54
Parsan30,621,1226,01
Pegasus81,35-0,069,05
Peker GMYO1,389,52-47,13
Penguen Gıda3,40-0,58-32,67
Pera GMYO1,441,41-17,79
Pergamon Dış Ticaret25,221,1237,60
Petkim6,53-5,3631,12
Petrokent Turizm2.497,00-0,12175,49
Pınar Et ve Un21,06-1,77-3,76
Pınar Su7,55-0,791,62
Pınar Süt19,60-0,05-13,08
Plastikkart14,10-1,61-2,42
Polisan Holding3,10-0,64-19,37
Politeknik Metal312,001,00-23,10
Prizma Press Matbaacılık5,281,54-3,65
QNB Finans Fin. Kir.97,00-1,52-22,59
QNB Finansbank47,58-0,59-32,37
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,720,08

Ral Yatırım Holding3,49-1,41-21,40
Ray Sigorta12,112,89-21,62
Reysaş GMYO4,285,68-21,47
Reysaş Lojistik3,751,35-27,52
Rhea Girişim2,56-4,48-31,18
Rodrigo Tekstil18,090,5031,95
Royal Halı3,782,729,88
RTA Laboratuvarları23,40-0,26-22,72
Sabancı Holding8,682,12-21,28
Safkar Ege Soğutmacılık8,61-0,12-20,86
Sanel Mühendislik3,92-0,7614,62
Sanifoam Sünger14,640,977,65
Sanko Pazarlama10,940,0916,51
Saray Matbaacılık4,031,26-54,05
Sarkuysan15,56-0,8978,90
Sasa Polyester34,56-0,97130,64
Say Yenilenebilir Enerji32,70-1,33284,25
Sekuro Plastik23,00-5,1964,76
Selçuk Ecza Deposu9,800,31-27,04
Selçuk Gıda3,381,81-32,13
Senkron Güvenlik32,00-5,8821,86
Serve Film Prodüksiyon15,35-2,85-4,06
Servet GMYO87,000,5210,97
Seyitler Kimya24,560,24-2,12
Silverline Endüstri5,933,67-31,05
Sinpaş GMYO3,79-0,26-9,33
Smartiks Yazılım6,220,16-29,80
Sodaş Sodyum Sanayii27,22-5,023,36
Söktaş4,00-1,72-21,41
Sönmez Filament29,50-3,28-57,98
Sönmez Pamuklu15,62-2,07-34,92
Sumaş Suni Tahta67,75-3,9032,20
Şeker Fin. Kir.7,034,469,84
Şekerbank1,182,61-21,85
Şişe Cam7,60-0,133,97
Şok Marketler Ticaret12,18-2,48-3,49
T. Halk Bankası4,300,94-22,66
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,981,06-26,01
T.S.K.B.1,294,03-26,14
T.Tuborg18,500,002,38
Taç Tarım Ürünleri27,20-1,09158,31
Tat Gıda9,41-0,32-18,61
TAV Havalimanları23,08-0,438,36
Taze Kuru Gıda270,500,3725,06
Tek-Art Turizm1,801,12-10,89
Tekfen Holding16,090,06-1,89
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,554,72-12,82
Temapol Polimer Plastik16,601,5344,35
TGS Dış Ticaret13,879,999,13
Tofaş Oto. Fab.28,621,92-7,41
Torunlar GMYO3,43-1,15-12,05
Trabzon Liman31,403,63-2,24
Trabzonspor Sportif2,17-2,25-11,07
Trend GMYO6,60-2,22-47,49
TSKB GMYO4,45-1,77-22,61
Tuğçelik8,150,250,87
Tukaş7,02-1,13-27,55
Turcas Petrol3,740,54-22,89
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,71-1,92

Turkcell15,172,71-3,34
Tümosan Motor ve Traktör20,30-1,5544,28
Tüpraş96,605,34-10,56
Türk Hava Yolları12,990,460,62
Türk İlaç Serum41,322,13

Türk Prysmian Kablo9,70-2,81-19,83
Türk Telekom6,67-0,60-19,79
Türk Traktör207,601,3721,85
Türker Proje Gayrimenkul130,701,7115,77
Türkiye Sigorta5,501,29-10,98
Ufuk Yatırım17,201,3028,36
Ulaşlar Turizm Yat.5,25-4,2023,82
Ulusoy Elektrik60,750,6618,31
Ulusoy Un Sanayi5,36-1,115,34
Umpaş Holding1,56-1,89-40,23
Uşak Seramik2,631,1512,39
Utopya Turizm30,943,83-20,26
Uzertaş Boya49,60-0,72-12,37
Ülker Bisküvi22,46-0,35-2,94
Vakıf Fin. Kir.15,54-9,97264,79
Vakıf GMYO2,411,26-27,64
Vakıf Yat. Ort.6,62-1,05-10,05
Vakıflar Bankası3,441,18-26,96
Vakko Tekstil12,06-1,5592,45
Vanet Gıda5,93-1,50-23,29
Verusa Holding56,300,0024,83
Verusaturk Girisim26,20-4,03100,31
Vestel29,10-0,8238,18
Vestel Beyaz Eşya49,94-1,6922,16
Viking Kağıt6,28-1,10-30,22
Yapı Kredi Koray GMYO6,38-0,4743,37
Yapı ve Kredi Bank.2,132,40-28,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.80,00-3,0310,52
Yataş16,80-1,4716,26
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,95-0,34-32,95
Yeni Gimat GMYO12,710,639,64
Yeşil GMYO1,24-6,06-10,14
Yeşil Yapı1,45-5,23-21,20
Yeşil Yatırım Holding82,90-5,58-13,06
Yibitaş İnşaat Malzeme15.500,003,33-0,64
Yonga Mobilya25,849,96-13,26
Yükselen Çelik5,53-2,125,70
Yünsa13,02-3,48-6,27
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji2,06-0,48-25,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İngiltere, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi finali öncesi kırmızı listeye aldı İngiltere, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi finali öncesi kırmızı listeye aldı Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi peş peşe kötü haberler! 4 isim kadrodan çıkarıldı Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi peş peşe kötü haberler! 4 isim kadrodan çıkarıldı Akşener'in 'seçim iş birliği' mesajına DEVA ve Gelecek Partisi'nden itiraz var: Zemin kaybederiz Akşener'in 'seçim iş birliği' mesajına DEVA ve Gelecek Partisi'nden itiraz var: Zemin kaybederiz 250 şube açacak! ABD'nin ünlü Türk pizzacısı Türkiye'ye geliyor 250 şube açacak! ABD'nin ünlü Türk pizzacısı Türkiye'ye geliyor Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti! Kapanma öncesine dönmek için neredeyse 2 ay var Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti! Kapanma öncesine dönmek için neredeyse 2 ay var

Son Dakika Haberleri
18:06 MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek
17:56 AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi
17:56 Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu
17:53 Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı
17:45 Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri
17:30 Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti
17:15 Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi
17:12 Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
17:11 Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur
16:59 Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 20 bin 107 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 20 bin 107 yeni vaka tespit edildi         
19:28
DSÖ, Sinopharm aşısına acil kullanım onayı verdi DSÖ, Sinopharm aşısına acil kullanım onayı verdi         
19:08
Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı         
18:42
İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor         
17:58
AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi         
17:56
Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti         
17:30
Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı         
16:59
Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı         
16:58
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil         
15:23
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak         
13:19
"20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir         
13:16
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 20:21:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement