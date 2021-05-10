Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

10.05.2021 18:55
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)38.134,20-0,81-5,84
İş Bankası (C)5,100,39-24,92
İş Bankası (Kur.)394.394,009,293,79
İş Fin.Kir.3,281,55-15,03
İş Girişim16,161,32-14,72
İş GMYO1,912,69-24,80
İş Y. Men. Değ.16,980,122,31
İş Yat. Ort.2,881,41-14,36
İşbir Holding7.600,003,43177,62
Işık Plastik33,509,76

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,020,99-10,53
İttifak Holding1,84-3,16-17,49
İz Hayvancılık Tarım18,554,103,06
İzmir Demir Çelik2,230,00-32,62
İzmir Fırça8,691,8856,29
Jantsa Jant Sanayi76,90-6,9085,53
Kafein Yazılım28,781,9834,87
Kaplamin23,242,11-31,24
Kardemir (A)7,857,3931,93
Kardemir (B)7,816,9948,20
Kardemir (D)8,712,7150,69
Karel Elektronik31,140,2635,04
Karsan Otomotiv4,073,8325,23
Karsu Tekstil9,96-0,8016,49
Kartonsan66,209,97-30,08
Katmerciler Ekipman3,691,6519,81
Kent Gıda317,00-0,94-10,85
Kerevitaş Gıda5,290,38-19,60
Kervan Gıda17,080,0029,20
Kervansaray Yat. Holding0,67-4,29-46,83
Kiler GMYO1,920,00-23,51
Klimasan Klima23,74-1,8239,89
Koç Holding19,352,44-5,39
Konfrut Gıda16,21-0,80-4,08
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,90-0,48203,63
Konya Çimento927,801,28-17,89
Kordsa Teknik Tekstil23,804,2953,05
Koza Altın128,50-0,5432,89
Koza Madencilik15,401,25-0,58
Körfez GMYO5,376,76-7,41
Kristal Kola2,290,88-41,58
Kron Telekomünikasyon54,501,2147,94
Kuştur Kuşadası Turizm324,10-2,91106,04
Kuyumcukent Gayrimenkul2,322,650,87
Kütahya Porselen55,102,999,22
Lider Faktoring2,956,88-13,49
Link Bilgisayar36,60-1,5114,82
Logo Yazılım164,501,1132,06
Lokman Hekim Sağlık16,941,4457,55
Lüks Kadife60,40-0,17109,00
Makina Takım3,372,12-1,17
Marka Yatırım Holding5,200,00-19,13
Marmaris Altınyunus223,90-1,32101,53
Marshall320,10-2,714,37
Martı GMYO1,650,61-40,00
Martı Otel2,27-2,166,57
Matriks Bilgi Dağıtım39,940,25

Mavi Giyim47,041,16-9,89
Mazhar Zorlu Holding30,000,00-4,70
Mega Polietilen7,085,36-7,57
Menderes Tekstil2,645,18-14,56
Merit Turizm278,30-3,44232,50
Merko Gıda5,59-1,93-35,30
Metemtur Yatırım30,007,3035,75
Metro Holding1,920,00-7,69
Metro Petrol ve Tesisleri2,44-2,40-15,57
Metro Yatırım Ortaklığı2,050,00-12,02
Migros Ticaret36,880,49-13,83
Milpa4,140,73-10,00
Mistral GMYO5,081,207,86
MLP Sağlık23,14-0,7716,46
MMC San. ve Tic. Yat.7,500,0063,04
Mondi Tire Kutsan6,770,74-10,92
Naturel Enerji36,201,631,95
Naturelgaz9,390,21

Net Holding5,900,0072,01
Netaş Telekom.23,50-5,47-16,31
Niğbaş Niğde Beton13,51-1,75-74,02
Nuh Çimento56,454,3417,54
Nurol GMYO14,211,4394,92
Odaş Elektrik2,512,45-35,64
Olmuksan-IP7,46-0,40-37,05
Orge Enerji Elektrik10,88-2,5147,43
Orma Orman Mahsulleri33,98-0,06130,84
Osmanlı Menkul29,50-0,94-4,65
Ostim Endüstriyel Yat2,260,44-17,93
Otokar337,201,5710,82
Oyak Çimento7,240,98-17,54
Oyak Yat. Ort.7,93-0,1314,10
Oylum Sınai Yatırımlar4,05-0,49-14,01
Özak GMYO4,461,13-12,55
Özbal Çelik Boru7,39-0,1412,82
Özderici GMYO1,732,98-22,07
Özerden Plastik8,506,25-5,56
Pamukova Elektrik28,90-0,7635,55
Panora GMYO6,341,603,80
Papilon Savunma17,751,37-22,01
Park Elek.Madencilik5,48-1,442,05
Parsan31,001,2427,57
Pegasus83,953,2012,53
Peker GMYO1,29-6,52-50,57
Penguen Gıda3,38-0,59-33,07
Pera GMYO1,440,00-17,79
Pergamon Dış Ticaret25,701,9040,22
Petkim6,611,2332,73
Petrokent Turizm2.398,90-3,93164,66
Pınar Et ve Un21,180,57-3,22
Pınar Su7,793,184,85
Pınar Süt19,650,26-12,86
Plastikkart14,160,43-2,01
Polisan Holding3,100,00-19,37
Politeknik Metal313,000,32-22,85
Prizma Press Matbaacılık5,26-0,38-4,01
QNB Finans Fin. Kir.97,000,00-22,59
QNB Finansbank48,201,30-31,49
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri25,523,24

Ral Yatırım Holding3,48-0,29-21,62
Ray Sigorta12,00-0,91-22,33
Reysaş GMYO4,17-2,57-23,49
Reysaş Lojistik3,750,00-27,52
Rhea Girişim2,53-1,17-31,99
Rodrigo Tekstil18,984,9238,44
Royal Halı3,964,7615,12
RTA Laboratuvarları22,84-2,39-24,57
Sabancı Holding8,730,58-20,82
Safkar Ege Soğutmacılık8,610,00-20,86
Sanel Mühendislik3,920,0014,62
Sanifoam Sünger14,36-1,915,59
Sanko Pazarlama11,141,8318,64
Saray Matbaacılık4,163,23-52,57
Sarkuysan15,781,4181,43
Sasa Polyester34,840,81132,51
Say Yenilenebilir Enerji32,60-0,31283,08
Sekuro Plastik23,823,5770,63
Selçuk Ecza Deposu9,800,00-27,04
Selçuk Gıda3,32-1,78-33,33
Senkron Güvenlik32,983,0625,59
Serve Film Prodüksiyon15,00-2,28-6,25
Servet GMYO89,002,3013,52
Seyitler Kimya23,50-4,32-6,34
Silverline Endüstri5,940,17-30,93
Sinpaş GMYO3,800,26-9,09
Smartiks Yazılım6,14-1,29-30,70
Sodaş Sodyum Sanayii26,96-0,962,37
Söktaş4,133,25-18,86
Sönmez Filament28,60-3,05-59,26
Sönmez Pamuklu15,801,15-34,17
Sumaş Suni Tahta67,55-0,3031,80
Şeker Fin. Kir.6,97-0,858,91
Şekerbank1,180,00-21,85
Şişe Cam7,711,455,47
Şok Marketler Ticaret12,180,00-3,49
T. Halk Bankası4,330,70-22,12
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,980,00-26,01
T.S.K.B.1,311,55-24,99
T.Tuborg18,600,542,93
Taç Tarım Ürünleri26,40-2,94150,71
Tat Gıda9,531,28-17,57
TAV Havalimanları24,285,2013,99
Taze Kuru Gıda257,80-4,7019,19
Tek-Art Turizm1,800,00-10,89
Tekfen Holding16,200,68-1,22
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,309,93-4,16
Temapol Polimer Plastik16,42-1,0842,78
TGS Dış Ticaret15,259,9519,98
Tofaş Oto. Fab.29,884,40-3,34
Torunlar GMYO3,532,92-9,49
Trabzon Liman33,346,183,80
Trabzonspor Sportif2,190,92-10,25
Trend GMYO6,36-3,64-49,40
TSKB GMYO4,41-0,90-23,30
Tuğçelik8,271,472,35
Tukaş7,101,14-26,73
Turcas Petrol3,852,94-20,62
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,891,85

Turkcell15,260,59-2,76
Tümosan Motor ve Traktör20,621,5846,55
Tüpraş96,35-0,26-10,79
Türk Hava Yolları13,372,933,56
Türk İlaç Serum40,00-3,19

Türk Prysmian Kablo10,265,77-15,21
Türk Telekom6,842,55-17,74
Türk Traktör211,501,8824,14
Türker Proje Gayrimenkul134,903,2119,49
Türkiye Sigorta5,550,91-10,17
Ufuk Yatırım16,50-4,0723,13
Ulaşlar Turizm Yat.5,15-1,9021,46
Ulusoy Elektrik60,950,3318,70
Ulusoy Un Sanayi5,726,7212,41
Umpaş Holding1,55-0,64-40,61
Uşak Seramik2,661,1413,68
Utopya Turizm30,60-1,10-21,13
Uzertaş Boya49,980,77-11,70
Ülker Bisküvi22,861,78-1,21
Vakıf Fin. Kir.13,99-9,97228,40
Vakıf GMYO2,420,41-27,34
Vakıf Yat. Ort.6,59-0,45-10,46
Vakıflar Bankası3,450,29-26,75
Vakko Tekstil11,60-3,8185,11
Vanet Gıda5,81-2,02-24,84
Verusa Holding59,305,3331,49
Verusaturk Girisim27,103,44107,19
Vestel29,782,3441,41
Vestel Beyaz Eşya50,050,2222,43
Viking Kağıt6,351,11-29,44
Yapı Kredi Koray GMYO6,440,9444,72
Yapı ve Kredi Bank.2,150,94-28,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.78,50-1,888,45
Yataş17,121,9018,48
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,981,02-32,27
Yeni Gimat GMYO12,941,8111,63
Yeşil GMYO1,23-0,81-10,87
Yeşil Yapı1,43-1,38-22,28
Yeşil Yatırım Holding81,85-1,27-14,16
Yibitaş İnşaat Malzeme14.800,00-4,52-5,13
Yonga Mobilya28,429,98-4,60
Yükselen Çelik5,580,906,65
Yünsa12,99-0,23-6,49
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji2,112,43-23,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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